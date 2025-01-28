De 10 bästa verktygen för e-postmarknadsföring 2025 (recensioner och priser)

E-post finns överallt!

Den genomsnittliga e-postinkorgen översvämmas av e-postmeddelanden varje dag. Men vet du vad som är överraskande? Endast cirka 23,9 % av försäljningsmejlen öppnas.

Det är därför som det är en gemensam utmaning i näringslivet att skapa kontakter med potentiella kunder, leads och influencers. Säljteam, marknadsförare och företagare kämpar alla med att bygga meningsfulla relationer genom outreach.

Även om du har en fantastisk produkt eller tjänst är det inte lätt att nå din målgrupp. Eftersom den genomsnittliga öppningsfrekvensen för e-postmeddelanden ständigt minskar behöver du avancerad programvara för e-postmarknadsföring för att skapa personliga och riktade meddelanden.

Vi har gjort oss ett namn och avslöjat den bästa e-postmarknadsföringsprogramvaran som hjälper dig att bygga starka kontakter och relationer med din målgrupp – ett e-postmeddelande i taget.

E-postmarknadsföringsverktyg har olika funktioner för att förbättra dina e-postkampanjer, men för att lyckas med din marknadsföring är det viktigt att välja ett verktyg som passar ditt företags behov och kommunikationsmål.

Tänk på dessa funktioner när du väljer ditt verktyg för e-postmarknadsföring:

Användarvänligt gränssnitt: Leta efter ett verktyg för e-postmarknadsföring som gör det enkelt att navigera bland funktionerna, skapa e-postkampanjer och analysera resultat utan att behöva lära sig komplicerade funktioner.

Automatisering och schemaläggning: Håll ordning med automatiseringsfunktioner som hjälper dig Håll ordning med automatiseringsfunktioner som hjälper dig att spara tid och låter dig schemalägga e-postmeddelanden, uppföljningar och outreach-uppgifter.

A/B-testning: Optimera e-postens prestanda med denna funktion som låter dig experimentera med olika element, såsom ämnesrader och innehåll, för att avgöra vad som fungerar bäst för din målgrupp.

E-postmallar: Välj ett verktyg som stöder och erbjuder anpassningsbara mallar för att snabbt skapa professionella e-postmeddelanden samtidigt som du säkerställer att dina meddelanden förblir i linje med varumärket.

Analys: Spåra och analysera dina kampanjer med värdefulla insikter som öppningsfrekvens och andra mätvärden för att fatta datadrivna beslut och förbättra dina marknadsföringskampanjer.

För att hjälpa dig att göra dina e-postmarknadsföringskampanjer framgångsrika presenterar vi de 10 bästa verktygen för e-postmarknadsföring som är utformade för att effektivisera dina kommunikationsinsatser.

Låt oss dyka in i dessa lösningar.

1. ClickUp – Bäst för hantering av outreach

Hantera dina e-postmeddelanden och ditt arbete på ett och samma ställe – skicka och ta emot e-postmeddelanden var som helst i ClickUp, skapa uppgifter från e-postmeddelanden, konfigurera automatiseringar, bifoga e-postmeddelanden till valfri uppgift och mycket mer.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för projektledning och produktivitet som är utformad för att hjälpa team och individer att hantera uppgifter, projekt och samarbete i ett enhetligt arbetsutrymme.

Om du redan använder CRM-programvara (Customer Relationship Management) för att hantera potentiella kunder, kontakter och kunder, så är det så här: dagens CRM är inte bara en vanlig hanterare, utan en mångsidig databas med alla nödvändiga funktioner!

Tänk på snygga mallar, automatisk spårning och robust rapportering – det är dags att säga adjö till tråkiga kalkylblad och oändliga e-posttrådar.

ClickUp CRM Project Management Software tar det ett steg längre med anpassningsbara fält och en flexibel hierarki, så att du kan kombinera CRM och projektledning i en enhetlig plattform.

Utnyttja ClickUps enkla CRM-mall för att organisera kunddata, hantera kommunikation med potentiella kunder och automatisera uppgifter. Integrera ClickUp med LinkedIn Sales Navigator med hjälp av verktyg som Zapier för att skapa dina e-postlistor genom att söka efter potentiella kunder på LinkedIn och exportera kontakter.

Ladda ner den här mallen Förbättra dina CRM-strategier med ClickUps enkla CRM-mall.

Med ClickUps e-postprojektledning kan du skapa ett obegränsat antal projekt för att spåra teamets produktivitet, skicka och ta emot e-postmeddelanden direkt från ClickUp Tasks utan att byta flik och ställa in ClickUp Automations för återkommande e-postkampanjer.

Dessa hjälper dig att spara tid, hålla kommunikationen organiserad och upprätthålla transparensen i konversationerna.

Skicka e-post utan att byta flik.

Låt oss se vilka andra viktiga funktioner i ClickUp som gör det till ett pålitligt verktyg för e-postmarknadsföring.

ClickUps bästa funktioner:

Visualisering av försäljningscykeln: Påskynda Påskynda kundtillväxten genom att visualisera och hantera din försäljning med över 10 flexibla CRM-vyer.

Datadrivna insikter: Analysera data för kundinsikter med hjälp av över 50 dashboard-widgets för att övervaka kundens livstidsvärde och affärsstorlek.

E-postmarknadsföringssystem: Centralisera kundmarknadsföringen genom att integrera e-post med ClickUp, vilket underlättar kommunikation och samarbete.

Meningsfulla integrationer: Integrera med Gmail, Outlook, Office 365 eller IMAP för ett smidigt arbetsflöde.

Automatisering: Använd över 50 automatiseringar för att skapa anpassningsbara Använd över 50 automatiseringar för att skapa anpassningsbara ClickUp-uppgifter och förbättra dina marknadsföringsinsatser.

E-postmarknadsföring blir enkelt med ClickUp AI

Kraftfull generativ AI: Skriv övertygande innehåll med ClickUp AI och kommunicera med dina potentiella kunder på ett konsekvent och tydligt sätt.

Begränsningar för ClickUp:

Nya användare kan behöva tid för att utforska alla funktioner.

ClickUp-priser:

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 dollar per månad per användare

Företag: 12 dollar per månad per användare

Företag: Anpassade priser

ClickUp AI finns också tillgängligt i betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsyta.

ClickUp-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Outreach. io – Bäst för automatisering av säljengagemang

Outreach.io är ett av de bästa verktygen för marknadsföring som är utformat för att effektivisera och optimera försäljningsprocesser. Det erbjuder lösningar för säljare, företagare, leadgeneratorer, bloggare och influencer-managers.

Identifiera potentiella kunder, skapa engagerande prospekt och slipp repetitiva uppgifter – allt med hjälp av AI.

Outreach. io:s bästa funktioner:

Smart uppföljning: Möjliggör riktad kundkontakt med Always-on-assistant, som stöds av AI och ML, för att få realtidsuppdateringar om dina kunder även när de inte är tillgängliga.

Global sidofält för outreach: Få tillgång till alla dina dagliga viktiga uppgifter, från att svara på kundfeedback till att schemalägga möten, med hjälp av en central hubb – det globala sidofältet för outreach.

Omfattande integration: Uppnå tillförlitlig dubbelriktad synkronisering med Salesforce-integration tillsammans med över 90 integrationer med andra CRM-plattformar.

Begränsningar för Outreach.io

Massredigering kan vara besvärligt eftersom det kräver att sekvenser redigeras en efter en.

Priserna ligger i den högre delen av skalan för verktygen på denna lista.

Priser för Outreach.io:

Anpassade priser

Outreach. io betyg och recensioner:

G2: 4,3/5 (över 3 550 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 290 recensioner)

3. Mailshake – Bäst för leadhantering

via Mailshake

Mailshake är ett verktyg för e-postmarknadsföring som underlättar personliga e-postkampanjer, uppföljningar och spårning för att förbättra kommunikationen och relationsbyggandet med dina potentiella kunder.

Kontakta potentiella kunder samtidigt genom kampanjer och automatiserade uppföljningar med Mailshakes automatiserade funktioner.

Mailshakes bästa funktioner:

Kampanjanalys: Håll koll på din kampanj med analyser som öppnings-, klick- och svarsfrekvens för varje e-postmeddelande. Mailshakes lead drivers hjälper dig att identifiera värdefulla leads, och A/B-testning förbättrar prestandan över tid.

CRM-systemintegration: Skicka automatiskt leaddata till ditt Skicka automatiskt leaddata till ditt CRM-system genom tredjepartsintegrationer med plattformar som Hubspot, Pipedrive och Salesforce. Förbättra kundinteraktionerna genom att strukturera e-posthanteringen och automatisera repeterbara processer

Rensning av listor: Förbättra leveransbarheten med verktyg för rensning av listor, som effektivt tar bort falska eller inaktiva e-postadresser.

Begränsningar för Mailshake:

Begränsade anpassningsmöjligheter för e-postmeddelanden

Dålig kundsupport

Mailshake-priser:

E-postmarknadsföring för marknadsförare och grundare: 58 dollar per månad per användare (faktureras årligen)

Säljengagemang för säljteamet: 83 dollar per månad per användare (faktureras årligen)

Mailshake-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 240 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

4. Salesblink – Bäst för e-postplanering

via Salesblink

Salesblink är ett verktyg för försäljningsautomatisering som kombinerar AI-driven outreach, förbättrad e-postleverans, mötesplaner och utbildningsresurser för att hjälpa hela ditt säljteam att uppnå sina mål på ett mer effektivt sätt.

Detta outreach-verktyg fungerar som en allt-i-ett-plattform för fullstack-cold outreach.

Salesblinks bästa funktioner:

BlinkGPT sales AI: Skapa e-postmeddelanden och personliga sekvenser med hjälp av BlinkGPT. Utför dessa aktiviteter på bara några sekunder med hjälp av dess AI-funktioner.

E-postuppvärmning: Förbättra ditt e-post- och domänrykte utan ansträngning och se till att dina meddelanden alltid hamnar där de ska, eftersom alla meddelanden som kan hamna i skräppostmappen automatiskt flyttas till inkorgen.

Mötesplanerare: Ge dina potentiella kunder friheten att boka möten när det passar dem med BlinkGPT. Missa aldrig ett möte, vare sig det är online eller fysiskt, med praktiska påminnelser för både dig och din kund.

Begränsningar för Salesblink:

Sökningen efter B2B-företag saknar filter för subnischer, vilket kan begränsa precisionen vid inriktning på specifika branscher.

Du kanske tycker att användargränssnittet är lite föråldrat.

Priser för Salesblink:

Tillväxt: 25 dollar per månad (faktureras årligen) – 6000 e-postmeddelanden per månad

Skala: 79 USD per månad (faktureras årligen) – 100 000 e-postmeddelanden per månad

Företag: 149 $ per månad (faktureras årligen) – 200 000 e-postmeddelanden per månad

Salesblink-betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (över 120 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (110+ recensioner)

5. Salesloft – Bäst för säljengagemang genom AI

via Salesloft

Salesloft är ditt självklara val för försäljningskontakter – ett kraftfullt verktyg som sömlöst integrerar prospektering, djupgående analyser och kadenser. Det är ett verktyg som gör övergången mellan uppgifter till en lek för ledare och säljare.

Saleslofts bästa funktioner:

Hantering av försäljningsrytmen: Skapa och hantera försäljningsrytmer, som är strukturerade sekvenser utformade för att engagera potentiella kunder och leda dem genom försäljningstratten.

Pipelinehantering: Omvandla dina CRM-data till åtgärder, bygg upp en pålitlig pipeline genom att agera på engagemang i realtid och håll dig uppdaterad om affärsutvecklingen med hjälp av automatisk CRM-synkronisering.

Förutsägbarhet: Främja försäljningen genom att göra din försäljningsprocess mer förutsägbar med hjälp av kvalificeringsramverk som MEDDICC eller ICED. Använd dessa insikter för att förbättra dina insatser för att generera leads och konverteringar.

Begränsningar för Salesloft:

Integrationsproblem med Hubspot kan leda till ständiga avbrott och dubbletter.

Förseningar i samtalsloggning och samtalsinspelning kan orsaka besvär.

Priser för Salesloft:

Anpassade priser

Salesloft-betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (över 3800 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 200 recensioner)

6. Reply – Bäst för automatiserade uppföljningar

via Reply

Reply är din AI-drivna allierade för säljengagemang som revolutionerar hur du skapar skalbara affärsmöjligheter.

Reply säkerställer förbättrad kommunikation och effektiva affärsavslut genom att automatisera och effektivisera olika aspekter av försäljningsprocessen.

Reply bästa funktioner:

Multikanalförsäljning: Kombinera och anpassa e-post, telefon, SMS och LinkedIn-meddelanden enkelt i en enda e-postkampanj för effektiv kommunikation.

Jason AI e-postverktyg: Förenkla skapandet av övertygande första e-postmeddelanden med Jason AI, ett automatiserat Förenkla skapandet av övertygande första e-postmeddelanden med Jason AI, ett automatiserat skrivverktyg som drivs av ChatGPT. Få tillgång till över 40 fördesignade e-postmallar för att enkelt nå ut till dina potentiella kunder.

Omfattande databas: Få tillgång till en B2B-kontakt- och företagsdatabas med avancerade filtreringsalternativ som säkerställer att dina meddelanden når rätt person genom att du kan skapa en målinriktad lista över potentiella kunder.

Svarsbegränsningar:

Det undermåliga användargränssnittet kan påverka navigationshastigheten och arbetsflödet.

Otillräckliga meddelanden i inkorgen kan leda till försenade svar.

Glitchy Chrome-tillägg vid e-postskanning

Priser för svar:

Gratis plan: 20 datakrediter per månad

Starter : 60 dollar per månad (1 e-postkonto)

Professional: 90 dollar per månad (2 e-postkonton)

Anpassad prissättning (4 e-postkonton)

Svarsbetyg och recensioner:

G2: 4,6/5 (1170+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 90 recensioner)

7. Smartreach – Bäst för personalisering av e-post

via Smartreach

Smartreach är ett verktyg för e-postmarknadsföring som är utformat för både enskilda användare och småföretag och som är enkelt att använda och prisvärt. Appen optimerar ditt system för kall e-postmarknadsföring.

Använd dess funktioner för prospektadministration för att hantera och konvertera dina leads på ett bättre sätt – utan att behöva oroa dig för missförstånd eller att göra saker två gånger. Samarbeta med dina team för att hantera alla uppgifter som dyker upp.

Smartreach bästa funktioner:

Prospektadministration: Få värdefull information om interaktionen med prospekt genom dagliga prospektflöden. Anpassade kolumner och prospektkategorier används för att ladda upp detaljerad information, vilket möjliggör personliga konversationer i CRM-systemet före försäljning. Designa personliga e-postmeddelanden som har en betydligt högre chans ( Få värdefull information om interaktionen med prospekt genom dagliga prospektflöden. Anpassade kolumner och prospektkategorier används för att ladda upp detaljerad information, vilket möjliggör personliga konversationer i CRM-systemet före försäljning. Designa personliga e-postmeddelanden som har en betydligt högre chans ( 50 % ) att öppnas.

Teamsamarbete: Spåra svar på kampanjer, ställ in påminnelser och samarbeta smidigt med ditt säljteam med hjälp av funktionerna för delad inkorg. Förutom att övervaka teamets framsteg underlättar det också snabb delning av prospektlistor.

Kalla e-postmeddelanden: Optimera din e-postmarknadsföring genom att kombinera Optimera din e-postmarknadsföring genom att kombinera automatisering och personalisering i flera skalor. Förvandla den med automatiserade kalla e-postmeddelanden. Pausa uppföljningar vid svar, anpassa dynamiskt med obegränsade taggar och ställ in domänspecifika gränser.

Begränsningar för Smartreach:

Kampanjer kan pausas på grund av en hög avvisningsfrekvens, även när du utforskar en ny lista med potentiella kunder.

Begränsade möjligheter att generera detaljerade rapporter för enskilda marknadsföringskampanjer.

Priser för Smartreach:

E-postmarknadsföring: 29 USD per månad per användare, faktureras månadsvis

Säljengagemang: 49 USD per månad per användare, faktureras månadsvis

Byrå: Anpassade priser

Företag: Anpassad prissättning

Smartreach-betyg och recensioner:

G2: 4,8/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)

8. Snov – Bäst för outreach i flera kanaler

via Snov

Snov är ett av de mest omfattande verktygen för försäljningskontakter och en CRM-plattform som är utformad för att hjälpa dig att växa och engagera potentiella kunder på ett effektivt sätt.

Effektivisera hela e-postmarknadsföringsprocessen med en rad olika marknadsföringsverktyg som CRM-integration, AI-driven e-post, e-postverifiering och mycket mer.

Snovs bästa funktioner:

Flexibel automatiseringsbyggare: Möjliggör mycket flexibla e-postkampanjer med flera flöden tack vare en användarvänlig visuell layout och en intuitiv automatiseringsbyggare med dra-och-släpp-funktion. Kontrollera exakt vilka delar av din e-postkampanj du vill automatisera och hur.

Tillägg för e-postsökning: Generera leads på språng med tillägg för e-postspårning med klicka-och-hämta-funktion. Denna funktion möjliggör även prospektsökning på LinkedIn, e-postsökning på söksidor och direkt tillägg av leads till kampanjer.

E-postverifierare: Minska andelen studsande e-postmeddelanden och håll din databas ren med en enkel 7-stegs e-postverifieringsfunktion som erbjuder grålistningsförbikoppling, 98 % noggrannhet och ett API för e-postverifiering.

Snovs begränsningar:

Begränsade möjligheter till samarbete mellan teammedlemmar

Inkonsekventa sökresultat för kontakter och e-postmeddelanden

Snov-priser:

Provperiod: 0 $ per månad (50 krediter, 100 e-postmottagare, en uppvärmning av e-postkontot)

Startpaket: 30 dollar per månad (1 000 krediter, 5 000 e-postmottagare, tre uppvärmningar av e-postkonton)

Pro: 75 dollar per månad (5 000 krediter, 10 000 e-postmottagare, obegränsat antal uppvärmningar av e-postkonton)

Hanterad tjänst: Från 3 999 USD per månad

Snov-betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 200 recensioner)

9. Growbots – Bäst för automatiserad e-postmarknadsföring

via Growbots

Growbots är en allt-i-ett-plattform för utgående säljaktiviteter som hjälper säljteam med automatisk leadgenerering, smidiga e-postkampanjer och CRM-integration.

Filtrera fram idealiska prospekt och skicka personliga e-postmeddelanden med hjälp av den omfattande kontaktdatabasen med över 180 miljoner kontakter.

Growbots bästa funktioner:

Kvaliteten på dina prospekt: Rikta dig till dina prospekt på ett precist sätt genom anpassningsbara kampanjer och A/B-testning. Använd dessa tester för att avgöra vilken stil och vilket innehåll dina kunder föredrar i sina e-postmeddelanden.

Användarvänligt: Smidig kampanjskapande och enkel onboarding med experthjälp gör hela upplevelsen mycket intuitiv.

Kampanjer: Automatisera dina kampanjer och skapa övertygande e-postmeddelanden som fångar dina potentiella kunders intresse. Använd färdiga mallar för att strukturera komplexa e-postsekvenser och infoga personliga meddelanden med datadrivna anpassade fält.

Growbots begränsningar:

Beroendet av tredjepartsdialer kan vara en nackdel för användare som inte har tillgång till det.

Överföringsgräns på 100 potentiella kunder åt gången

Growbots priser:

Outreach: 49 dollar per månad för en användare (49 dollar för varje ytterligare användare)

Allt-i-ett: 199 dollar per månad för en användare (49 dollar för varje ytterligare användare)

Fördel: Anpassade priser

Growbots betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (över 130 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 50 recensioner)

10. Woodpecker – Bäst för kall e-postmarknadsföring

via Woodpecker

Woodpecker är en programvara utvecklad för kall e-postmarknadsföring och leadgenerering för B2B-företag.

Det hjälper dig att komma i kontakt med potentiella kunder och partners genom att skapa personliga e-postsekvenser som går direkt till deras primära inkorg.

Woodpeckers bästa funktioner:

Automatiserad e-postsekvens: Ställ in 11 automatiska uppföljningar som skickas vid fasta tidpunkter efter ett första meddelande. Lägg till en villkorlig regel per kampanj för att skapa alternativa uppföljningsmeddelanden baserade på specifika villkor.

Verktyg för leveransbarhet: Förbättra leveransgraden för e-post med hjälp av lättskapade onboarding-kampanjer och storskalig personalisering.

Woodpecker Scale: Utnyttja kraften i AI för att skapa engagerande och personaliserade videoannonser för var och en av dina potentiella kunder som en del av din e-postkampanj.

Begränsningar för Woodpecker:

Användarna har svårt att få sina problem lösta på grund av undermålig kundsupport.

Det saknas automatisk länkgenerering vid integration med andra kanaler.

Woodpecker-priser:

Från 29 dollar per månad (500 kontaktade potentiella kunder)

Anpassade priser

Woodpecker-betyg och recensioner:

G2: 4,1/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 30 recensioner)

Förvandla e-postmarknadsföring till smidiga kontakter med ClickUp

Många experter har genom åren förutspått att e-post som kanal skulle dö ut, men de har gång på gång fått fel. Det är en egen mediekanal som fortsätter att leverera resultat för dem som använder den för att tillföra värde, erbjuda expertis och bygga förtroende.

Även om kall e-postmarknadsföring inte är särskilt populärt är det ett beprövat sätt att nå ut till din målgrupp. I en tid när varumärken världen över kämpar om publikens uppmärksamhet bör du som växande företag ta vara på alla möjligheter.

Att välja rätt verktyg för e-postmarknadsföring för ditt företag kan kännas överväldigande, men vi tror att det finns ett verktyg som är perfekt anpassat för att möta dina behov och passa din marknadsföringsstrategi.

Hos ClickUp gör våra projektlednings- och CRM-verktyg outreach enklare och mer effektivt. Med lättförståeliga bilder, ett dedikerat och enhetligt e-postverktyg och en mycket intelligent generativ AI kommer du att se en märkbar förbättring i din outreach-kampanj och enkelt konvertera leads.

Registrera dig för ett gratis konto och upplev kraften i en allt-i-ett-lösning med det bästa verktyget för försäljningsutåtriktad marknadsföring.