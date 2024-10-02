De 50 bästa ChatGPT-prompterna för skrivande

AI-driven skrivning har helt förändrat skapandet av innehåll – nu behöver du inte längre stirra på en tom sida i timmar. Oavsett om du är en erfaren skribent, en marknadsförare som balanserar snäva deadlines eller någon som kämpar med kreativ blockering, har verktyg som ChatGPT blivit en digital medförfattare.

Men det är inte bara en dans på rosor.

Vi har alla varit med om det – de frustrerande stunderna när AI producerar något generiskt eller, ännu värre, missar målet helt. Alla inser inte detta – AI-driven skrivning handlar inte om att låta maskinen styra showen. Det handlar om att guida maskinen så att den ger dig det du vill ha.

Det är här kraften i välskrivna ChatGPT-prompter för skrivande kommer in i bilden. Rätt prompt kan förvandla AI till din ultimata skrivpartner, medan en vag prompt kan ge dig intetsägande och oinspirerat innehåll.

I den här artikeln utforskar vi fördelarna med ChatGPT-prompter för skrivande, delar ChatGPT-tips för bättre resultat och diskuterar hur AI-drivna verktyg kan förenkla ditt skrivande.

Vad är ChatGPT-skrivprompter?

En skrivprompt är en specifik instruktion som du ger till ChatGPT för att generera innehåll som är anpassat efter dina behov.

Det kan till exempel vara så enkelt som ”Skriv en blogginledning om AI inom utbildning” eller så detaljerat som ”Skapa en övertygande e-postkampanj för en produktlansering riktad till småföretagare. ”

Prompts utgör grunden för att hjälpa ChatGPT att leverera sammanhängande, relevant och engagerande innehåll baserat på det relevanta användningsfallet.

I grund och botten är promptar ditt sätt att kommunicera med AI-verktyget och styra det mot önskat resultat. Prompt engineering, eller förmågan att skapa rätt uppsättning ChatGPT-promptar, är nyckeln till framgång. Oavsett om du är ute efter kreativitet, teknisk noggrannhet eller något däremellan kan du förändra ditt sätt att skriva genom att lära dig att skapa effektiva ChatGPT-promptar.

Fördelarna med bra AI-prompter för skrivande

Att behärska konsten att skapa promptar är avgörande för att maximera värdet av ChatGPT i ditt skrivarbete. Kvaliteten på dina promptar påverkar direkt kvaliteten på de svar du får från AI:n. Detta beror på att maskininlärningsmodellen lär sig av dina promptar och blir bättre för varje gång.

Här är de viktigaste fördelarna med bra AI-prompts för skrivande:

Ökar kreativiteten : ChatGPT kan hjälpa dig att brainstorma och generera kreativa idéer som du kanske inte har tänkt på. Detta är särskilt användbart för att generera nytt innehåll, eftersom de flesta människor har samma idéer på populära sociala medieplattformar.

Sparar tid : Med en välstrukturerad ChatGPT-prompt : Med en välstrukturerad ChatGPT-prompt kan du söka information , skapa dispositioner, skriva första utkast och till och med skapa hela blogginlägg på några minuter.

Ger nya perspektiv : Få kreativa idéer från olika vinklar eller synpunkter som kan förbättra djupet i ditt skrivande.

Hjälper dig att övervinna skrivkramp: När du har fastnat kan några väl genomtänkta ChatGPT-prompter hjälpa dig att återuppväcka din kreativitet och få skrivandet att flyta på.

Hur man använder ChatGPT för att skriva

Effektiva uppmaningar handlar om mer än att ställa frågor – det handlar om att vara specifik, tydlig och målmedveten. Med rätt uppmaningar kan ChatGPT bli en värdefull partner för att brainstorma idéer, förfina utkast, generera nytt innehåll och övervinna skrivkramp.

Här är några viktiga punkter att komma ihåg:

Var specifik : Ju mer detaljerad din ChatGPT-prompt är, desto mer fokuserat blir svaret. Istället för ”Skriv ett blogginlägg om AI för företag” kan du till exempel prova ”Skriv en introduktion till ett blogginlägg om fördelarna med AI för småföretag i en konversationston och med relevanta exempel”.

Inkludera sammanhang : Ju mer sammanhang och relevanta detaljer du tillhandahåller, desto bättre kommer AI att förstå dina behov. Ange till exempel vem din målgrupp är eller vilken ton du eftersträvar.

Ställ öppna frågor : Detta uppmuntrar ChatGPT att generera längre och mer djupgående svar. Istället för att fråga ”Vilka är fördelarna med AI?” fråga ”Hur kan AI förändra dagens teknikföretag? Ge också statistik.”

Upprepa och justera: Var inte rädd för att justera dina ChatGPT-prompts för skrivande. Om det första svaret inte är vad du vill ha, förfina din prompt och försök igen. Ibland kan en mindre justering ge ett drastiskt förbättrat resultat.

Det är viktigt att veta att prompt engineering ännu inte är en exakt vetenskap (ännu). Även när du skriver promptar som verkar perfekta kan svaret du får kanske inte vara det du förväntade dig.

De 50 bästa ChatGPT-prompterna för skrivande

Dags att se några ChatGPT-prompter i aktion. Här är 50 ChatGPT-prompter för olika användningsfall:

ChatGPT-prompts för att skriva blogginlägg

Skriv en bloggplan om strategier för tidshantering för frilansare. Skapa en blogginledning som väcker uppmärksamhet för ett inlägg om fördelarna med distansarbete. Skapa en lista över för- och nackdelar med att använda AI i projektledning. Skriv en [X ord] slutsats för en blogg om fördelarna med projektledningsverktyg. Utveckla en bloggtitel och metabeskrivning för ett blogginlägg som introducerar befintliga kunder till det nya utseendet och de nya funktionerna i en online-shoppingportal.

Teknisk dokumentation ChatGPT-prompter

Skriv en steg-för-steg-guide om hur man konfigurerar [specifik funktion] i företag X:s arbetsbelastningsvy för att hantera [X typ av projekt]. Förklara hur man integrerar [ange verktyg, t.ex. Google Kalender eller Outlook] med företag X och felsöker vanliga integrationsproblem. Skapa en användarhandbok för att automatisera [specifik uppgift] i företag X med hjälp av [specifik automatiseringsfunktion], riktad till [X typ av användare]. Skapa en omfattande handledning för att konfigurera och anpassa tidrapportering för [fjärr-/hybridteam] i företag X för att säkerställa [X-mål, t.ex. bättre ansvarsskyldighet]. Utveckla en robust FAQ-sektion som täcker de 10 vanligaste problemen som användare stöter på när de hanterar komplexa uppgifter i företag X, med tydliga felsökningssteg för varje problem.

Marknadsföringstexter ChatGPT-prompts

Skriv en övertygande uppmaning till handling för en [lansering av ny funktion] på företag X:s produktsida för [X typ av målgrupp]. Skapa en serie inlägg på sociala medier som lyfter fram hur [specifika funktioner, t.ex. automatiserade arbetsflöden] i företag X sparar [X timmar] per vecka för [X typ av yrkesutövare]. Skapa en e-postrubrik som betonar fördelarna med [specifik funktion] i företag X:s senaste uppdatering och som tilltalar [X typ av användare, t.ex. projektledare]. Skriv en detaljerad produktbeskrivning för [specifik mall, t.ex. agila sprintmallar] i företag X som fokuserar på [specifikt problem] för [programvaruutvecklare/designers]. Skapa en fängslande rubrik för en annons för företag X [för målgruppen X, t.ex. marknadsföringsteam] som lyfter fram hur enkelt det är att integrera [ange verktyg] med företag X för effektivare arbetsflöden.

ChatGPT-prompter för att skriva e-post

Skriv ett utkast till ett uppföljningsmejl till deltagarna i ett [webinar/workshop] arrangerat av företag X, där du uppmuntrar dem att prova [den diskuterade X-funktionen] och erbjuder en rabatt eller en gratis provperiod. Skriv ett övertygande e-postmeddelande som marknadsför ett nytt lojalitetsprogram för långvariga användare av företag X, med [X fördelar] som exklusiva mallar eller prioriterad support. Skapa ett varmt välkomstmejl till nya prenumeranter på företag X:s nyhetsbrev, där du presenterar [X-funktionen] och ger tips för att komma igång med [specifika uppgifter]. Skriv ett personligt tackmejl till användare som har genomfört en produktdemo av företag X och erbjud ytterligare resurser som [X videohandledningar] eller en kostnadsfri konsultation. Skapa ett utåtriktat e-postmeddelande riktat till potentiella partners, med fokus på fördelarna med att integrera [specifikt verktyg/plattform] med företag X för att förbättra [X affärsverksamhet].

Inlägg på sociala medier ChatGPT-prompter

Skapa en engagerande tweet om lanseringen av [nya mallar eller funktioner] i företag X som hjälper [X typ av användare] att effektivisera [specifik process]. Skriv ett Facebook-inlägg som marknadsför ett tidsbegränsat erbjudande för användare som registrerar sig hos företag X, med betoning på dess förmåga att [lösa X problem] för [X typ av team]. Skapa en Instagram-bildtext för en produktivitetsutmaning som anordnas av företag X, där användarna uppmuntras att dela med sig av hur de använder [specifik funktion] för att uppnå [X mål]. Skriv ett inlägg på LinkedIn där du visar ett verkligt fallstudie av ett team inom [specifik bransch] som använder företag X för att övervinna [specifik utmaning, t.ex. samarbete på distans]. Utveckla en serie LinkedIn-tips som visar hur [specifik funktion] i företag X ökar teamets produktivitet med [X %], skräddarsydda för [X typ av team].

ChatGPT-prompter för berättande

Skriv en novell om en projektledare inom [specifik bransch] som räddar ett misslyckat projekt genom att använda [specifik funktion] i företag X. Skapa en karaktärsdriven berättelse om ett distansarbete som förändrar sitt samarbete och sina resultat genom att byta till företag X och övervinna [specifik utmaning]. Skapa en fiktiv fallstudie om ett [specifikt företag] som ökar projektets effektivitet med [X %] efter att ha infört [specifik funktion] i företag X. Skriv en motiverande berättelse för anställda som lär sig att använda nya projektledningsverktyg som Company X, och visa hur [specifikt verktyg] hjälper dem att möta [X-utmaning]. Skapa en futuristisk novell där AI-driven projektledning genom företag X gör det möjligt för ett företag att expandera globalt samtidigt som det bibehåller [X-värden, t.ex. flexibilitet, samarbete].

Kreativa skrivprompter

Skapa en dikt om hur användningen av [specifik funktion] i företag X förändrar den dagliga produktiviteten, och väv in metaforer om lagarbete och effektivitet. Skriv en kort scen som illustrerar utmaningarna för ett kreativt team som hanterar [flera projekt eller kundkrav] och hur de övervinner dem genom att använda [specifik funktion] i företag X. Skriv ett brev från en teamledare till sin chef där du förklarar hur implementeringen av företag X har revolutionerat [specifik aspekt] av deras arbetsflöde och förbättrat [X-mått]. Skriv en dialog mellan två kollegor som diskuterar hur [specifik funktion] i företag X bäst kan användas för att lösa [specifik arbetsutmaning]. Utveckla en kreativ metafor som jämför företag X:s uppgiftshanteringsfunktioner med [ett välkänt begrepp eller objekt] som illustrerar hur det hjälper ett team att hålla ordning.

Feedbackgenerering ChatGPT-prompts

Ge konstruktiv feedback på ett utkast till [vitbok] som diskuterar samarbete i distansarbetsgrupper, med fokus på hur [specifik funktion] i företag X skulle kunna lyftas fram bättre. Skriv en detaljerad recension av [specifik produktuppdatering] i företag X, inklusive vad som fungerade bra, vad som behöver förbättras och förslag till nästa version. Skapa en balanserad lista över för- och nackdelar med att använda företag X:s [specifik funktion, t.ex. automatisering], och ta upp vanliga frågor för [X-typ av användare, t.ex. småföretagare]. Generera förslag för att förbättra ett [specifikt arbetsflöde] med hjälp av [specifikt automatiseringsverktyg] i företag X, med fokus på [X affärsmål]. Skriv en kritik av en konkurrents projektledningsverktyg och betona hur företag X presterar bättre inom områden som [specifik fördel, t.ex. integrationsflexibilitet eller användarupplevelse].

Kodning och tekniskt skrivande ChatGPT-prompter

Skriv ett Python-skript för att automatisera skapandet av [specifik uppgiftstyp, t.ex. klientonboardinguppgifter] i företag X. Skapa en steg-för-steg-guide för att konfigurera [specifikt verktyg, t.ex. Google Tag Manager] inom företag X för att spåra användarengagemang på [specifik sida]. Skriv en detaljerad API-integrationsguide för synkronisering av [specifikt verktyg] med företag X, med fokus på [specifikt användningsfall inom branschen, t.ex. datamigrering eller teamsamarbete]. Skapa en felsökningsguide för användare som har problem med [specifik funktion, t.ex. uppgiftspårning] i företag X:s mobilapp, med steg-för-steg-instruktioner för vanliga problem. Generera exempelkod som automatiserar projektuppdateringar via företag X:s API för [specifik åtgärd, t.ex. automatisk generering av veckorapporter].

Brainstorma ChatGPT-prompter

Föreslå tre unika sätt att förbättra teamets produktivitet med hjälp av [specifik funktion, t.ex. tidsblockering] i företag X för [X typ av projekt eller team]. Brainstorma fem kreativa innehållsidéer för ett företag X:s kampanj på sociala medier med fokus på [specifik funktion, t.ex. tidrapportering]. Skapa en lista med potentiella mallidéer för företag X, anpassade till [X bransch eller yrkesroll, t.ex. marknadsföringschefer]. Skapa en brainstorming-session för en [specifik typ av team, t.ex. mjukvaruutveckling] med hjälp av företag X för att förbättra [specifikt arbetsflöde]. Föreslå kreativa sätt att marknadsföra företag X till småföretagare som kämpar med [specifik utmaning, t.ex. projektplanering eller tidshantering].

Begränsningar vid användning av ChatGPT för skrivande

ChatGPT är utan tvekan ett kraftfullt verktyg för skribenter, men det är viktigt att vara medveten om dess begränsningar.

Begränsad domänexpertis

ChatGPT är tränat på enorma mängder data, men det har inte någon verklig expertis inom något specifikt område. För författare som arbetar inom nischområden – oavsett om det gäller högt specialiserade vetenskapliga ämnen, teknisk dokumentation eller branschspecifik kunskap – kan ChatGPT:s svar ofta vara otillräckliga.

Så här navigerar du: Som ett resultat kan du behöva komplettera innehåll som genererats från ChatGPT-prompts med forskning eller expertinput för att säkerställa noggrannhet och djup.

Risk för felaktigheter

En av de största utmaningarna med ChatGPT är dess tendens att generera information som låter trovärdig men som faktiskt är felaktig. Till skillnad från en mänsklig skribent har ChatGPT ingen inbyggd mekanism för faktagranskning. Ibland presenterar den föråldrade statistik, felaktiga data eller till och med påhittade referenser.

Så här navigerar du: För all faktabaserad skrivning – särskilt när noggrannhet är avgörande – är det viktigt att du noggrant faktagranskar AI-genererade resultat för att undvika felaktig information i ditt slutgiltiga innehåll.

Generiska resultat

ChatGPT är utmärkt för att snabbt generera innehåll, men det kan också falla i fällan att producera generiska eller formella svar – särskilt när det ges vaga eller öppna uppmaningar. Detta innebär att innehållet kan sakna djup, nyanser och personlighet.

Så här navigerar du: Det är viktigt att skapa mycket specifika och detaljerade ChatGPT-skrivprompter om du vill skapa övertygande, personligt eller slagkraftigt innehåll.

Brist på mänskliga känslor och intuition

Även om ChatGPT är skickligt på att efterlikna konversationstoner och ge sammanhängande svar, saknar det den subtila emotionella intelligensen och intuitionen som mänskliga författare besitter. Därför kan kreativa skrivprompter för AI vara knepiga.

ChatGPT kan inte helt förstå vissa frasers emotionella nyanser eller kulturella känsligheter, vilket kan resultera i tonlösa eller olämpliga svar.

Hur man navigerar i detta: Mänsklig övervakning är oumbärlig för känslomässigt laddat skrivande, kreativ berättande eller innehåll som måste resonera med läsarna.

Kämpar med komplexa eller tvetydiga uppmaningar

ChatGPT trivs med tydlighet, så när det presenteras med tvetydiga eller mycket komplexa uppmaningar kan det ge resultat som är förvirrande eller missar målet. Om en ChatGPT-uppmaning är vag tenderar den att som standard ge säkra, medelvägsvar som kanske inte stämmer överens med den ursprungliga avsikten.

Hur du navigerar: Det är viktigt att du är precis och tydlig när du skapar ChatGPT-prompts – se till att AI:n förstår sammanhanget och önskat resultat.

Överdriven tillit till AI kan hämma kreativiteten.

ChatGPT är ett fantastiskt verktyg för att generera idéer och övervinna skrivkramp, men det finns en risk att man blir för beroende av AI i den kreativa processen. Att enbart förlita sig på AI-genererat innehåll kan leda till brist på originalitet, eftersom det ofta återanvänder liknande idéer och uttryck.

Så här navigerar du: Du bör använda ChatGPT-prompter för att öka kreativiteten – inte som en ersättning för din egen röst och innovation.

Genom att förstå dessa begränsningar kan du använda ChatGPT-prompts mer effektivt och säkerställa att ditt innehåll är korrekt, övertygande och i linje med dina mål.

ChatGPT-alternativ för skrivande

Om du letar efter andra verktyg som komplement till ChatGPT eller behöver en mer specialiserad AI för specifika skrivuppgifter, såsom Jasper AI, Writesonic eller Notion AI, finns det flera alternativ till ChatGPT.

Ett verktyg som sticker ut är ClickUp Brain, ett banbrytande AI-verktyg som integreras med ClickUps projektledningsplattform. Det är utformat för att hjälpa team att organisera idéer, brainstorma och skapa arbetsflöden som stöder skrivprocessen.

Skapa bloggutkast på några sekunder med hjälp av ClickUp Brain.

ClickUp Brain förbättrar varje steg i ditt skrivande, från idégenerering till slutredigering. Detta gör det till en unik tillgång för författare och team.

Så här gör du:

1. Effektiv brainstorming och idéhantering

ClickUp Brain är utmärkt för att omvandla råa idéer till strukturerade, genomförbara planer. Det hjälper dig att fånga upp och organisera dina brainstorming-sessioner på ett effektivt sätt, så att inga bra idéer går förlorade.

Tänk dig att du har en digital assistent som inte bara registrerar och förstår uppgifter utan också kategoriserar och prioriterar dem, vilket gör det enklare att hämta och utveckla idéer när du behöver dem som mest.

Här är ett resultat för en prompt som gavs till ClickUp Brain: Prompt: ”Studera befintliga forskningsrapporter och miljödatauppsättningar. Identifiera nya trender och potentiella kunskapsluckor relaterade till klimatförändringar och deras inverkan på det marina livet. Föreslå nya forskningsvägar som kan leda till betydande genombrott. ”

ClickUp Brain kan vara en utmärkt medhjälpare för brainstorming och idéhantering.

2. Effektiviserad arbetsflödesintegration

Till skillnad från fristående AI-verktyg är ClickUp Brain inbäddat i ClickUps projektledningssystem. Det innebär att när du utvecklar dina idéer anpassas de automatiskt till dina befintliga projekt och uppgifter.

Denna sömlösa integration säkerställer att ditt skrivande är organiserat. Varje steg i skrivprocessen – utkast, redigering och granskning – spåras och hanteras inom samma plattform.

ClickUps integrerade gränssnitt säkerställer att ditt skrivande återspeglar verkligheten och relevansen i alla dina aktuella initiativ.

3. Förbättrat samarbete

För team som arbetar med skrivprojekt erbjuder ClickUp Brain samarbetsfunktioner som är oöverträffade. Det gör det möjligt för teammedlemmar att bidra med idéer, ge feedback och följa framstegen i realtid.

Förmågan att samarbeta effektivt innebär att ditt team kan arbeta bra tillsammans och utnyttja kollektiva insikter för att förbättra kvaliteten på ditt innehåll.

ClickUp Brain ser till att alla i ditt team är väl samordnade och informerade om gemensamma skrivuppgifter.

4. Automatisera rutinmässiga skrivuppgifter

ClickUp Brain förenklar repetitiva uppgifter som att skapa sammanfattningar, lägesrapporter och åtgärdspunkter. Genom att hantera dessa rutinuppgifter frigörs tid för teamen att fokusera på brainstorming och idégenerering istället för administrativt arbete.

ClickUp Brain kan automatisera allt rutinmässigt skrivande och frigöra tid så att du kan fokusera på högkvalitativa skrivprojekt.

5. Anpassningsbara arbetsflöden och mallar

ClickUp Brain erbjuder anpassningsbara mallar och arbetsflöden som är skräddarsydda för olika skrivbehov. Oavsett om du skriver ett blogginlägg, skapar marknadsföringstexter eller utformar en bok kan du anpassa arbetsflödena efter dina specifika behov.

Denna flexibilitet hjälper dig att se till att ditt skrivande förblir smidigt och anpassat efter dina behov. Detta gör att du kan fokusera mer på att skapa innehåll och mindre på processhantering.

ClickUps ChatGPT-prompter för skrivmallar är till exempel utformade för att förenkla den kreativa processen för författare, marknadsförare och innehållsskapare.

Ladda ner den här mallen Skapa innehåll med ClickUps ChatGPT-prompter för skrivmallar.

Dessa över 200 skrivprompter utnyttjar den senaste tekniken inom naturlig språkbehandling (NLP) för att ge djupgående insikter i din skrivstil.

Med dessa uppmaningar kan du:

Generera enkelt idéer för artiklar, bloggar och olika typer av innehåll.

Skapa engagerande berättelser med unika perspektiv som fängslar din publik.

Brainstorma nya ämnen och innovativa tillvägagångssätt för att förbättra ditt skrivande.

Med ClickUps kraftfulla projektledningsfunktioner kan du snabbt organisera dina idéer, förbättra produktiviteten och upprätthålla konsekvensen i alla dina skrivprojekt.

Förvandla innehållsskapandet med ClickUp Brain

Att bemästra konsten att skapa ChatGPT-prompts är inte bara transformativt – det är en produktivitetsmotor för alla skribenter. Med rätt prompts kan du väcka nya idéer, övervinna kreativa svackor och snabbt producera högkvalitativt innehåll.

Är du redo att förbättra ditt skrivande? Prova på AI-assisterat skrivande med våra 50 ChatGPT-prompter och upplev den transformativa inverkan AI kan ha på din kreativa process.

Men varför stanna där? Ta din produktivitet till nästa nivå genom att utforska ClickUps AI-drivna verktyg. Från brainstorming-sessioner till att organisera dispositioner erbjuder ClickUp den ultimata lösningen för att hålla ditt arbetsflöde smidigt och effektivt.

Öka inte bara din kreativitet – förenkla hela din skrivprocess med ClickUp.

Registrera dig gratis på ClickUp idag!