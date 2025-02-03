De 15 bästa ChatGPT-alternativen för skrivande 2025

Sedan lanseringen har ChatGPT förändrat vårt sätt att tänka på skrivande och innehållsskapande. Dess avancerade funktioner, som drivs av OpenAI:s banbrytande språk-AI-modeller, har gjort det till ett populärt val för olika skrivuppgifter, från att skriva e-postmeddelanden till att generera komplex kod.

Men i takt med att marknaden för AI-verktyg och chatbots växer har det dykt upp många alternativ, som alla erbjuder unika funktioner och egenskaper som tillgodoser olika användares behov.

ChatGPT är ett utmärkt val, men det har vissa brister, till exempel när det gäller specialfunktioner, kostnadseffektivitet och förbättrad prestanda i vissa uppgifter.

Här började teamet på ClickUp och jag vår resa för att utforska alternativa AI-skrivverktyg. I det här blogginlägget delar jag med mig av några av de bästa ChatGPT-alternativen 2024 som vi upptäckte under vår jakt.

Vi undersöker varje verktygs styrkor och svagheter och hjälper dig att hitta den perfekta AI-innehållsgeneratorn för dina behov.

ChatGPT:s begränsningar

En kort utvikning: Nyligen genomförde teamet på ClickUp flera tester med ChatGPT för att se hur det kunde hjälpa till med kodningsuppgifter. Även om det visade sig vara till hjälp i vissa avseenden, stötte vi på begränsningar som är viktiga att beakta:

Förstå komplexa kodningsproblem: Tänk dig att du arbetar med ett webbskrapningsprojekt och behöver felsöka ett knepigt logikfel. ChatGPT kan vara en utgångspunkt för att brainstorma lösningar, men det kan vara svårt att helt förstå den specifika logikflödet i din kod, vilket gör det svårt att hitta det exakta problemet.

Specificitet är viktigt: Låt oss säga att du skapar ett datavisualiseringsprojekt i R. ChatGPT kan generera syntaktiskt korrekt kod för att skapa ett grundläggande diagram, men det kanske inte fångar den specifika datamanipulation som krävs för dina unika visualiseringsbehov.

Begränsat språkstöd: Alla programmeringsspråk är inte lika! Om du ger dig in på ett nischat programmeringsspråk som Go kan ChatGPT:s förslag vara irrelevanta, helt enkelt för att dess kunskapsbas kanske inte är så omfattande för just det språket.

Trots dessa begränsningar kan ChatGPT fortfarande vara ett värdefullt AI-verktyg i en kodares verktygslåda. Det är utmärkt för att generera pseudokod, som kan ge en översiktlig bild av ett programs struktur.

Men när du tacklar komplexa kodningsutmaningar eller arbetar med mindre vanliga programmeringsspråk kan det vara klokt att utforska alternativa AI-verktyg som erbjuder specialiserade funktioner som flera programmeringsspråk.

Många av dessa lärdomar gäller även när man söker efter ChatGPT-alternativ för skrivande. Låt oss dyka in.

ChatGPT-alternativ för skrivande i korthet

Programvara Användningsfall Bäst för ClickUp Projektledning med integrerad innehållsskapande Team, projektledare Jasper AI-genererad marknadsföring och reklamtext Marknadsföringsteam, nystartade företag Copy. ai Automatiserat innehållsskapande för sociala medier och bloggar Frilansare, småföretag Writesonic Skriva artiklar, bloggar och marknadsföringstexter Innehållsskapare, marknadsförare Claude Allmän AI-skrivassistent för skriv- och kodningsuppgifter Vanliga användare, småföretag Rytr AI-driven innehållsgenerering för e-post, bloggar och annonser Frilansare, nystartade företag Notion AI Integrerat skrivande och anteckningar i ett projektledningsverktyg Team, projektledare Förenklat Allt-i-ett-plattform för design och innehållsskapande Marknadsföringsteam, småföretag QuillBot Omformulera och förbättra skrivkvaliteten Studenter, författare Wordtune Förbättra och skriva om befintligt innehåll Författare, yrkesverksamma Anyword Optimerad text för annonser och marknadsföringskampanjer Marknadsförare, reklambyråer WordAi Omskrivning och omformulering av innehåll för unikhet SEO-proffs, innehållsskapare Speedwrite Snabb innehållsskapande med hjälp av AI Bloggare, innehållsmarknadsförare SpinBot Omskrivning och parafrasering av text Författare, yrkesverksamma Grammarly Grammatik- och stilkontroll Frilansare, nystartade företag, småföretag och större företag

De 15 bästa ChatGPT-alternativen för skrivande

Baserat på omfattande tester och forskning har jag listat de 15 bästa ChatGPT-alternativen för skrivande:

1. ClickUp

ClickUp går utöver traditionell projektledning. Det erbjuder en robust uppsättning funktioner för att skapa, redigera och sammanfatta innehåll.

Här är en jämförelse mellan dess funktioner och ChatGPT:

Samarbetsdokument

ClickUps Docs -funktion möjliggör samskrivning och redigering i realtid, vilket främjar smidigt teamarbete i skrivprojekt.

Förbättra kreativiteten och effektivisera teamsamarbetet med ClickUps Docs.

Till skillnad från ChatGPT:s fokus på individuell generering, tillåter ClickUp flera författare att bidra samtidigt, vilket förenklar redigering, sammanfattning och förfining av komplex information till slagkraftigt innehåll som ett team. Detta underlättar skrivprocessen och säkerställer att alla är på samma sida.

Så här kan det hjälpa dig:

Skapa dokument för alla typer av arbete, till exempel roadmaps, wikis eller kunskapsbaser.

Använd kapslade sidor , formateringsalternativ och mallar för att skapa välorganiserat innehåll.

Använd Docs Hub för att enkelt hitta information för att enkelt hitta information

Skapa, redigera, dela och samarbeta på olika dokumenttyper, inklusive text, bilder, emojis, videor och tabeller.

AI-driven sammanfattning

ClickUp Brain, AI-verktyget och skrivassistenten, förenklar innehållsskapandet genom att automatiskt sammanfatta långa dokument, e-postmeddelanden och uppgiftsbeskrivningar.

Förbättra ditt skrivande och din produktivitet med ClickUp Brain.

Till skillnad från ChatGPT har denna inbyggda AI-assistent två kraftfulla funktioner som hjälper dig med ditt skrivande:

AI Knowledge Manager:

Få omedelbart exakta svar baserade på sammanhanget från alla arbeten inom och kopplade till ClickUp.

Fråga om uppgifter, dokument, personer, företagswikis, planer och insikter

AI-projektledare:

Automatisera projektsammanfattningar , uppdateringar om framsteg och stand-ups.

Spara tid genom att automatisera åtgärdspunkter, planering av deluppgifter och automatisk ifyllning av data.

AI Writer for Work:

Förbättra ditt skrivande med en integrerad assistent som är utbildad i arbetsrelaterat innehåll.

Inbyggd stavningskontroll för dokument och uppgifter utan plugins eller tillägg

Skapa snabba svar med perfekt tonfall

Skapa tabeller med rik data och insikter

Skapa mallar för uppgifter, dokument och projekt direkt

Transkribera automatiskt röst till text och svara på frågor från möten och klipp.

Snabb mall

Ladda ner den här mallen Använd ChatGPT-prompts för dina marknadsföringskampanjer med ClickUps ChatGPT-prompts för marknadsföringsmallar.

ClickUp ChatGPT Prompts for Marketing Template innehåller över 600 uppmaningar som hjälper dig med dina marknadsföringsplaner och kampanjer.

Så här kan du använda den här mallen:

Anpassa och justera: Du kan gärna justera, lägga till eller ta bort uppmaningar för att anpassa dem till dina specifika marknadsföringsmål. Kom ihåg att relevans är nyckeln. Se till att dina uppmaningar stämmer överens med ditt varumärkes röst och din målgrupp.

Släpp loss din kreativitet: Kombinera olika uppmaningar, blanda olika idéer och skapa något unikt. Oavsett om det är ett fyndigt inlägg på sociala medier eller en uppseendeväckande e-postrubrik, låt din kreativitet flöda.

Håll det roligt och livligt: Använd humor, emojis och experimentera med olika format. Ju mer engagerande ditt innehåll är, desto mer kommer din publik att uppskatta det.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar i ClickUp

För att kunna utnyttja ClickUp AI:s fulla potential kan det krävas ett betalt abonnemang.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (9500+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

ClickUp ersätter verkligen flera verktyg med ett enda. Tack vare ClickUp hanterar vi vårt innehållsskapande, marknadsföring, produktutveckling, företagsdokument och mycket mer på ett och samma ställe. Avdelningarna i vårt företag kan mycket lättare förstå och hålla sig uppdaterade om vad andra team arbetar med, eftersom vi kan samla allt på ett och samma ställe.

Läs också: 10 tips på hur du kan arbeta snabbare och få saker gjorda med ClickUp

2. Jasper

via Jasper AI

Efter att ha testat ChatGPT och Jasper kan jag med säkerhet säga att även om varje AI-verktyg tillgodoser olika skrivbehov, så sticker Jasper ut som ett övertygande alternativ. Det utnyttjar kraften i maskininlärning för att producera engagerande innehåll.

Jasper utmärker sig när det gäller att skapa marknadsföringstexter, e-postmeddelanden, webbplatsinnehåll och inlägg på sociala medier. Dess mallar och recept (fördefinierade arbetsflöden) är särskilt utformade för marknadsföringsmål.

Du kan till exempel använda Jasper för att skapa en Facebook-annonskampanj med hög konverteringsgrad för en kund och uppnå en klickfrekvens på 30 %.

Med funktionen ”AI Boss Mode” kan du skriva en hel text genom att bara skriva in en titel och en disposition.

Jasper bästa funktioner

Använd Jaspers sömlösa integration med SEO-verktyg som Surfer SEO för att optimera innehåll för specifika sökord och få bättre synlighet i sökmotorerna.

Testa olika varianter av ditt innehåll för att se vad som fungerar bäst med hjälp av Jaspers inbyggda A/B-testfunktion.

Finjustera innehållstemperaturen för att styra hur kreativt eller konservativt du vill att det genererade innehållet ska vara.

Jasper-begränsningar

Användargränssnittet är inte lika enkelt som ChatGPT och kan kräva en viss inlärningskurva.

Jasper-genererat innehåll kräver ett vaksamt öga för faktamässig noggrannhet, eftersom det i hög grad bygger på sina träningsdata.

Jasper-priser

Skapare : 49 $/månad per plats

Pro : 69 $/månad per plats

Företag: Anpassad prissättning

Jaspers betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Jasper.ai?

Det hjälper mig att öka och utnyttja min produktivitet – sparar tid och energi genom att hjälpa mig att skriva fantastiskt webbplatsinnehåll och marknadsföringsidéer för mitt småföretag, och jag är helt nöjd med det. Jasper är en fantastisk programvara att prova – den är smart och målinriktad.

3. Copy. ai

Bland andra AI-verktyg är Copy.ai en stark konkurrent inom försäljnings- och marknadsföringsautomatisering, men inte nödvändigtvis en direkt ersättning för ChatGPT i alla användningsfall för innehållsskapande.

Copy. ai erbjuder över 90 värdefulla mallar för att skapa landningssidor och försäljningsmanus. Dessa mallar är bäst för frilansare eller budgetmedvetna marknadsförare som kanske inte behöver den fullständiga innehållsskapande sviten som ChatGPT erbjuder.

Mallarna innehåller uppmaningar som hjälper dig att identifiera och rikta in dig på din målgrupps problem, behov och utmaningar.

Copy. ai bästa funktioner

Minska risken för oavsiktligt plagiering med dess integrerade verktyg för plagieringsdetektering .

Skapa SEO-optimerat innehåll för bättre synlighet i sökmotorerna.

Utnyttja A/B-testningsfunktionen som är särskilt utformad för försäljnings- och marknadsföringstexter och testa olika rubriker, CTA:er eller e-postämnen.

Copy. ai-begränsningar

För att få tillgång till vissa funktioner krävs ett abonnemang.

På grund av sin begränsade kunskapsbas är Copy.ai inte idealiskt för att producera långa texter.

Copy. ai-prissättning

Gratis

Startpaket: 49 $/användare per månad

Avancerat: 249 $/månad för upp till 5 platser

Företag: Anpassad prissättning

Copy. ai betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 60 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Copy.ai?

Det skriver bokstavligen bättre innehåll än jag själv på en tiondel av tiden och är redan sökordsoptimerat.

Läs också: De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Copy AI 2024

4. Writesonic

via Writesonic

Writesonic har ett användarvänligt gränssnitt och ett brett utbud av funktioner som är utformade för att snabbt och effektivt generera högkvalitativt innehåll.

Oavsett om du skriver blogginlägg, utvecklar marknadsföringstexter eller planerar innehåll för sociala medier enligt din innehållskalender, levererar Writesonics AI-drivna plattform konsekvent imponerande resultat.

Det som skiljer det från andra Writesonic-alternativ är dess mångsidighet när det gäller att producera innehåll i olika tonfall och stilar, vilket tillgodoser olika skrivbehov.

Writesonic bästa funktioner

Optimera dina produktsidor och blogginlägg med välstrukturerade metatitlar och beskrivningar för bättre sökmotorranking.

Integrera smidigt med verktyg som Google Drive, HubSpot och Canva för att sömlöst överföra genererat innehåll till ditt befintliga arbetsflöde.

Bryt ner språkbarriärer och utöka din räckvidd med Writesonics avancerade AI-modeller som stöder flera språk.

Writesonic-begränsningar

Det kan ta tid att bemästra samarbets- och SEO-funktionerna, vilket kan hindra sökmotoroptimeringen.

Den kostnadsfria versionen har begränsningar vad gäller funktioner, medan de betalda abonnemangen kanske inte passar alla budgetar.

Writesonic-priser

Gratis : Inkluderar 25 krediter (engångsbelopp)

Chatsonic : 15 $/användare per månad

Individuellt : 20 $/användare per månad

Standard: 99 $/användare per månad

Professionell: 249 $/användare per månad

Avancerat: 499 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Writesonic-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1900 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 2000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Writesonic?

Min erfarenhet av Writesonic har varit utmärkt. Det är ett pålitligt verktyg för innehållsskapare, marknadsförare och alla som behöver producera skriftligt innehåll på ett effektivt sätt. Kundsupporten är också lyhörd och hjälpsam.

5. Claude

via Claude

Claude utmärker sig inom naturlig språkbehandling, förståelse och generering. Detta gör det perfekt för att skriva e-postmeddelanden, skapa innehåll, svara på frågor och ge detaljerade förklaringar. Dess otroligt intuitiva AI-modeller är kraftfulla, särskilt för komplexa projekt.

Det är perfekt för uppgifter som sammanfattning, redigering, frågor och svar (Q&A), beslutsfattande och kodskrivning. Det erbjuder precision och tillförlitlighet som ChatGPT:s artificiella intelligensmodell och andra Claude-alternativ har svårt att matcha.

Till exempel använde jag Claude för att skriva utkast till komplexa e-postmeddelanden för en marknadsföringskampanj, vilket sparade timmar av arbete och ökade engagemangsgraden – något jag inte kunde uppnå lika enkelt med ChatGPT. Dess användarvänliga gränssnitt gör det enkelt och effektivt att mata in frågor och få högkvalitativa svar.

Claudes bästa funktioner

Använd anpassningsbara personligheter, röster och bakgrundshistorier och skräddarsy chatboten efter dina önskemål.

Transkribera och analysera bilder , PDF-filer, .docx-filer och andra filer.

Säkerställ säkerheten via AWS och GCP, SOC 2 Type II-certifiering och HIPAA-kompatibilitetsalternativ.

Claude-begränsningar

Claude AI har vissa begränsningar, inklusive begränsade meddelandegränser i gratispaketet.

Användare kan också stöta på prestandaproblem såsom repetitiva svar.

Priser för Claude

Gratis

Pro : 20 $/person per månad

Team: 30 $/person per månad

Claudes betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Claude AI?

Claudes resultat är relativt sett bättre än andra LLM-verktyg. Jag har använt Claude för att skriva innehåll och för programmering. Claudes problemlösningsförmåga är riktigt bra och kan lösa komplexa problem.

6. Rytr

via Rytr

Rytr är en molnbaserad AI-artikelgenerator som är särskilt användbar för småföretagare, marknadsförare och frilansskribenter.

Det kan hjälpa till att skapa långa och korta texter som e-postmeddelanden, produktbeskrivningar, bloggar, artiklar, rapporter, inlägg på sociala medier, produktbeskrivningar och arbetsbeskrivningar. Det erbjuder också en lättanvänd instrumentpanel som hjälper dig att hålla koll på framstegen i dina innehållsmarknadsföringsprojekt.

Rytr har en "Magic Command"-funktion som hjälper dig att generera välstrukturerat innehåll på nolltid. Den stöder över 35 språk och har en inbyggd plagiatkontroll.

Rytr kan spara tid för dem som behöver hjälp med sina SEO-insatser för att öka synligheten i sökmotorerna. Jag använde till exempel Rytr för att skapa ett par LinkedIn-inlägg som fick höga engagemangsnivåer.

Rytrs bästa funktioner

Snabba upp din skrivprocess genom att få förslag medan du skriver.

Använd färdiga mallar för att snabbt skapa innehåll.

Skapa innehåll i bara fyra enkla steg: välj språk, välj ton, välj användningsfall och lägg till din input.

Rytr-begränsningar

Långt innehåll kan ibland verka klumpigt och repetitivt.

SERP-analysen och verktygen för sökordsforskning behöver förbättras.

Rytr-priser

Gratis : Begränsat till 10 000 tecken

Obegränsat : 9 $/månad per användare

Premium: 29 $/månad per användare

Rytr-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 800 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Rytr?

När jag först började med Rytr letade jag bara efter hjälp med att skriva reklamtexter för ett par kunder. Det som verkligen chockade mig var när jag upptäckte Landing Page & Website Copy. Herregud. Jag kunde dramatiskt förbättra konverteringsgraden på några nya landningssidor. Sedan skapade jag innehåll för flera veckor (och förbättrade en del befintligt innehåll) på bara ett par timmar. Jag fortsätter att prova nya funktioner och älskar det hela tiden.

7. Notion AI

via Notion AI

Notion AI sticker ut som ett övertygande alternativ till ChatGPT. Det låter dig skapa innehåll, hantera projekt och brainstorma idéer på en och samma plattform.

Det integreras sömlöst i Notions arbetsyta, vilket förbättrar produktiviteten och uppgiftsorganisationen. Detta AI-verktyg kan hjälpa dig att utarbeta dokument, sammanfatta anteckningar och ge kreativa skrivtips, vilket förenklar ditt arbetsflöde.

Notion AI:s intuitiva och mångsidiga gränssnitt gör att det kan anpassas till olika uppgifter, så att du kan fokusera på kreativt, strategiskt arbete medan det hanterar rutinuppgifter. Notions utmärkande funktioner inkluderar sömlös integration och omfattande projektledningsfunktioner.

Notion AI:s bästa funktioner

Få tillgång till din instrumentpanel när som helst , var som helst, eftersom verktyget är tillgängligt online på alla enheter.

Översätt till olika språk , vilket gör det enklare att kommunicera mellan olika regioner.

Förbättra dina dokument genom att förenkla, utöka detaljer eller justera tonen med inbyggda funktioner.

Begränsningar för Notion AI

Långt innehåll tenderar att vara repetitivt och saknar djup.

Ibland saknar det genererade innehållet en naturlig mänsklig ton.

Priser för Notion AI

Gratis

Plus : 12 $/plats per månad

Företag : 18 $/plats per månad

Företag: Anpassad prissättning

Notion AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 5400 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Notion AI?

Notion AI är som att ha ChatGPT inbyggt i Notion. Det erbjuder så många funktioner som gör skapandet i Notion smidigare. Det sparar så mycket tid. Jag har kunnat skapa dokument med inbäddningar och formatering som jag annars inte skulle kunna göra. Det är en game changer.

8. Förenklat

via Simplified

Simplified AI är ett allt-i-ett-verktyg som är utformat för att effektivisera marknadsföringsprocessen. Det är som att ha en digital assistent som hjälper dig med allt från att skapa design till att skriva texter och producera videor.

Dess AI-funktioner kan automatisera många uppgifter, vilket gör marknadsföringsteamen mer effektiva och produktiva. Det har också samarbetsfunktioner som gör att du kan arbeta med ditt team på projekt och dela feedback.

Simplifieds bästa funktioner

Skapa grafiskt designmaterial för sociala medier, annonser eller andra marknadsföringsbehov.

Förvandla råmaterial till engagerande videor med funktioner som drivs av artificiell intelligens.

Hantera dina sociala mediekonto och schemalägg inlägg

Simplifieds begränsningar

Kan uppleva långsam laddningstid och andra problem under tider med hög trafik.

Ibland ger det felaktiga översättningar.

Begränsade integrationer

Förenklad prissättning

Pro: 14,99 $/månad per plats

Simplified One: 29,99 $/månad per plats

Företag: Anpassad prissättning

Simplifieds betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 4500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 250 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Simplified AI?

Ärligt talat var jag först inte säker på om jag skulle prova det eller inte. Jag minns att jag tittade på webbplatsen och tänkte att det bara skulle vara ännu ett av dessa falska AI-skrivprogram. Personligen gillar jag att skriva allt själv, men med hjälp av denna AI började jag få idéer som jag aldrig trodde att jag skulle kunna utveckla. Sammantaget är det bara ett bra program. Jag kan se att de har arbetat hårt, och det är därför jag kommer tillbaka för att prova det igen!

9. QuillBot

via QuillBot

QuillBot är ett mångsidigt skrivverktyg som erbjuder en rad funktioner för att förbättra skrivandets effektivitet och kvalitet.

Dess kärnfunktioner inkluderar omformulering av text med bibehållen originalbetydelse, identifiering och korrigering av grammatiska fel, kontroll av plagiering, sammanfattning av långa texter och översättning.

QuillBot erbjuder verktyg för att justera textens ton och hitta synonymer. Det erbjuder till och med ett medförfattarläge för effektivare skrivande. QuillBot strävar efter att vara en omfattande skrivassistent som hjälper användare att förbättra tydlighet, noggrannhet och effektivitet i sitt skrivande.

QuillBots bästa funktioner

Integreras sömlöst med Google Docs och Microsoft Word för att förenkla ditt arbetsflöde.

Skapa källhänvisningar i olika format (APA, MLA, Chicago, etc. )

Kombinera flera QuillBot-verktyg för en mer effektiv skrivupplevelse.

QuillBots begränsningar

QuillBot begränsar parafrasering för gratisanvändare

Vissa användare noterar ojämn utskriftskvalitet och utmaningar i verktygsnavigeringen.

QuillBot-priser

Gratis

Premium: 4,17 $/månad (faktureras årligen)

QuillBots betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,5/5 (över 140 recensioner)

Vad säger verkliga användare om QuillBot?

QuillBot är ett fantastiskt skrivverktyg, och jag tyckte att det var särskilt användbart när jag skrev forskningsuppsatser under min forskarutbildning. Applikationen är ganska exakt och undviker samtidigt grammatiska fel. Ord omformuleras snabbt och effektivt med hjälp av omformuleringsverktyget, och vi kan också ändra synonymnivån. Den har också många andra funktioner och det finns ett omfattande gratisabonnemang, vilket är mycket fördelaktigt för studenter.

10. Wordtune

via Wordtune

Jag anser att Wordtune är ett utmärkt alternativ. Wordtune erbjuder kontextmedvetna förslag som förbättrar ton och stil och anpassar innehållet till specifika målgrupper. Till skillnad från andra skrivverktyg baserade på artificiell intelligens ger Wordtune feedback i realtid och integreras med Google Docs och Microsoft Word.

En funktion som jag uppskattar är dess förmåga att förenkla komplexa idéer utan att förlora deras essens. Till skillnad från ChatGPT hjälper Wordtune mig att hitta rätt ton för professionella e-postmeddelanden, blogginlägg och rapporter.

Wordtune är mångsidigt och pålitligt. Det kan förfina utkast, säkerställa ett smidigt textflöde och förbättra ditt ordförråd. Du kan också använda det för att finslipa ditt innehåll för bättre synlighet i sökmotorer.

Wordtunes bästa funktioner

Utnyttja efterlevnaden av specifika stilguider (APA, Chicago, MLA, etc. )

Använd stöd för över 10 språk för att öka mångsidigheten för författare som inte skriver på engelska.

Lägg till eller ta bort ord från verktygets ordförråd

Wordtunes begränsningar

Wordtune begränsar antalet omskrivningar i gratisversionen.

Användare nämner ibland felaktigheter, integritetsproblem och tekniska problem.

Wordtune-priser

Gratis

Plus: 13,99 $/månad (faktureras årligen)

Obegränsat: 19,99 $/månad (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Wordtunes betyg och recensioner:

G2: 4,6/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (70+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Wordtune?

Vi har använt Wordtune i flera år. Lösningen är ett fantastiskt verktyg för att skriva, redigera och omformulera textblock på ett unikt sätt. Vi använder programvaran hela tiden. Deras supportteam är lättillgängligt, men lösningen är mycket enkel att använda och lätt att komma igång med.

11. Anyword

via Anyword

Anyword är en sofistikerad plattform utformad för att optimera marknadsföringstexter. Dess kärnfunktion kretsar kring att generera högpresterande texter för olika marknadsföringskanaler.

Anyword använder naturlig språkbehandling för att förutsäga textens prestanda genom ett prediktivt betyg och gör det möjligt för användare att A/B-testa olika alternativ. Utöver det erbjuder det verktyg för att justera ton och stil, optimera innehåll för SEO och samarbeta med team.

Anywords bästa funktioner

Integrera sömlöst med verktyg som Google Ads och Facebook Ads Manager.

Samarbeta med flera användare för att arbeta tillsammans på projekt.

Förstå målgruppens problem och demografi genom analys av valfri text eller webbadress.

Anywords begränsningar

Anywords begränsade kunskapsbas leder till felaktigheter och en högre sannolikhet för misstag.

Vissa funktioner, såsom Predictive Performance Score, är endast tillgängliga med vissa av de betalda abonnemangen.

Priser för Anyword

Startpaket : 49 $/användare per månad

Datadrivet : 99 $/användare per månad

Företag : 499 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Anyword-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 1100 recensioner)

Capterra:4,8/5 (390+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Anyword?

Jag arbetar på en reklambyrå där deadlines är snäva och kunduppdrag alltid dyker upp. Anyword hjälper mitt team och mig att komma förbi brainstormingfasen och skapa övertygande texter med bara några få klick. Vi har sparat tid framför allt när det gäller att skriva annonser, och möjligheten att skapa en tonfall har varit till stor hjälp i detta. Anyword är ett värdefullt verktyg som jag skulle rekommendera till alla copywriters, marknadsföringsteam och byråer i allmänhet.

12. WordAi

via WordAi

WordAi är ett AI-drivet verktyg för att skriva om text och är utformat för att producera unikt innehåll av mänsklig kvalitet. Det använder avancerade algoritmer för maskininlärning och stora språkmodeller för att skriva om artiklar samtidigt som den ursprungliga betydelsen bevaras.

WordAis förmåga att förstå sammanhang och nyanser gör det till ett bra ChatGPT-alternativ att överväga. Dess sömlösa integration med olika plattformar kan effektivisera ditt arbetsflöde och öka produktiviteten.

WordAi:s bästa funktioner

Använd avancerad prediktiv analys för att producera högkvalitativa AI-genererade artiklar.

Skanna befintligt innehåll med hjälp av funktionen Grammar Check för att kontrollera ton och fel.

Bearbeta flera artiklar samtidigt

WordAi-begränsningar

Benägen för plagiering och grammatiska fel

Skapar repetitiv text

WordAi-priser

Startpaket : 57 $/månad

Årligt : 27 $/månad (faktureras årligen)

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

WordAi-betyg och recensioner

G2: 3,8/5 (Otillräckligt antal recensioner)

Capterra: 4,3/5 (Otillräckligt antal recensioner)

Vad säger verkliga användare om Word.ai?

Lätt att använda, enkelt gränssnitt, inga komplexa hinder att ta sig igenom för att få en artikel eller ett e-postmeddelande omskrivet. Jag älskar att man kan mata in så mycket text man vill på en gång utan att behöva dela upp den i mindre bitar.

13. Speedwrite

via Speedwrite

Speedwrite är bra på att generera och förfina innehåll för yrkesverksamma och studenter. Det hanterar skrivandet av blogginlägg, uppdateringar på sociala medier och uppsatser väl.

En utmärkande funktion är Speedwrites förmåga att säkerställa att innehållet förblir unikt och inte liknar andra kopior.

Jag använde till exempel Speedwrite för att uppdatera ett ett år gammalt blogginlägg med ny information, och det behöll den ursprungliga tonen och avsikten utan att låta som alla andra inlägg om ämnet.

Speedwrites bästa funktioner

Utnyttja olika skrivstilar för olika ändamål.

Importera och exportera text enkelt för ett smidigt arbetsflöde.

Använd automatiserad textgenerering med stil- och grammatikförbättringar för att snabbt förfina utkast.

Begränsningar för snabbskrivning

Speedwrite kräver befintlig text för att fungera och kan producera resultat som behöver redigeras ytterligare för att bli korrekt.

Priser för Speedwrite

Gratis :

Månadsvis : 7,99 $/månad

Halvårsvis : 6,66 $/månad

Årligt: 4,99 $/månad

Speedwrite-betyg och recensioner

G2: Ej tillgängligt

Capterra: Ej tillgängligt

14. SpinBot

via SpinBot

Under testningen upptäckte jag att Spinbot AI enkelt omskriver och parafraserar text. Det kan vara ovärderligt i processen att skapa innehåll och hjälpa dig att generera unika versioner av artiklar och bloggar på några sekunder.

Spinbot AI utmärker sig genom sin enkelhet och snabbhet. Dess naturliga språkbearbetningskraft är oslagbar. Den skriver om innehåll snabbt utan att behöva omfattande uppmaningar eller justeringar. Oavsett om du återanvänder befintligt innehåll eller hittar nya sätt att uttrycka idéer, förbättrar Spinbot AI produktiviteten och kreativiteten.

Spinbots bästa funktioner

Använd grammatikgranskaren för att rensa upp din skrivna text.

Dra nytta av gratis tillgång till grundversionen

Utnyttja Spinbots snabba artikelspinningprocess

Spinbots begränsningar

Spinbot kanske inte alltid förstår nyanserna i komplexa texter.

Kvaliteten på resultatet kan variera och ibland kan det resultera i konstiga eller otydliga meningar.

Spinbot-priser

Gratis

Spinbot-betyg och recensioner

G2: Ej tillgängligt

Capterra: Ej tillgängligt

15. Grammarly

via Grammarly

Grammarly är mest känt för att upptäcka grammatiska fel, föreslå bättre formuleringar och förbättra tydligheten. Dess maskininlärningsdrivna korrigeringar och förslag är otroligt exakta och kan hjälpa dig att finslipa ditt skrivande och göra det professionellt.

Grammarlys realtidsfeedback på e-postmeddelanden, rapporter och kreativa projekt kan hjälpa dig att kommunicera mer effektivt. Det integreras också sömlöst med Google Docs och Microsoft Word.

Grammarly kan upptäcka och korrigera interpunktionsfel, en viktig funktion som ChatGPT saknar. Det erbjuder också detaljerade förklaringar för varje korrigering.

Grammarlys bästa funktioner

Använd AI-funktionen för att anpassa innehållet till rätt ton för din målgrupp .

Kontrollera din text mot en omfattande databas för att förhindra oavsiktlig plagiering .

Se till att ditt skrivande följer specifika stilguider (APA, Chicago, MLA, etc. )

Grammarlys begränsningar

Har svårt med komplexa meningar och tolkar ibland fel på den avsedda betydelsen.

Visar brister i personalisering, vilket påverkar skräddarsydda skrivupplevelser

Grammarlys prissättning

Gratis

Premium : 12 $/användare per månad

Företag : 15 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Grammarly-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 7000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Grammarly?

Grammarly är enkelt att använda på alla sätt, hjälper oss att förbättra vårt ordförråd och hjälper oss att förbättra våra skrivfärdigheter. Ett verktyg som underlättar genom att parafrasera detaljerna för ökad transparens, vilket hjälper oss att förstå informationen på ett bättre sätt. Att använda Grammarly är en vinst för alla. Jag använder Grammarly varannan timme. API-konfigurationen av Grammarly med hjälp av tillägget underlättar också arbetet, eftersom vi behöver logga in på webbplatsen om och om igen.

Hitta den perfekta AI-assistenten bortom ChatGPT

När du väljer mellan dessa olika AI-skrivassistenter, kom ihåg att det "bästa" alternativet beror på dina specifika behov och prioriteringar.

Längtar du efter effektivitet och skapande av långa texter? Eller är din prioritet säkerhet, transparens och ansvarsfull användning av AI? Kanske värdesätter du kreativ flexibilitet och ett användarvänligt gränssnitt mer än något annat.

AI-skrivassistenter kan vara kraftfulla verktyg, men glöm inte vikten av projektledning för att hålla ditt innehållsskapande organiserat och på rätt spår.

ClickUp är en projektledningsplattform som integreras sömlöst med många AI-skrivverktyg, så att du kan centralisera uppgifter, samarbeta med ditt team och spåra framsteg utan ansträngning – allt inom en enda plattform.

Registrera dig på ClickUp idag!