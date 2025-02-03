De 10 bästa verktygen för prompt engineering för generativ AI 2025

Har du någonsin undrat hur generativa AI-verktyg ibland kan ge exakt det resultat du vill ha, men samtidigt ge otillräckliga sökresultat för vissa frågor? Allt beror på kvaliteten på dina promptar.

För att få korrekta svar från AI-verktyg måste du ge specifika instruktioner. Generativa AI-modeller utvecklas dock kontinuerligt när vi matar dem med ny information. Därför måste du också förfina dina promptar.

Denna process kallas prompt engineering. Det är en inmatningsteknik som innebär att man ger specifika uppmaningar till artificiella intelligensverktyg så att de kan förstå mänskliga avsikter och ge önskat resultat. Denna blogg listar de 10 bästa verktygen för prompt engineering som hjälper dig att ta din AI till nästa nivå!

Oavsett om du använder AI-verktyg för att skapa en bloggplan eller producera kodblock finns det några viktiga egenskaper att tänka på när du väljer dem. Dessa inkluderar:

Användbarhet

UI-design: Du bör leta efter ett rent och organiserat gränssnitt. Prova dra-och-släpp-funktioner, tydliga knappar och etiketter som möjliggör smidiga användarinteraktioner.

Lätt att lära sig: Det bör finnas hjälpsamma handledningar eller introduktionsguider så att du snabbt kan lära dig grunderna.

Felhantering: Verktyg för prompt engineering bör visa tydliga felmeddelanden och föreslå sätt att åtgärda dina misstag.

Effektivitet

Prestanda: Du vill inte behöva vänta i evigheter på att dina promptar ska bearbetas. Ett responsivt verktyg håller igång din kreativa process.

Noggrannhet: Verktyget ska leverera resultat som överensstämmer med dina promptar och är fria från orimliga fel.

Tillförlitlighet: Det ska fungera konsekvent bra, även när du utmanar det med komplexa uppgifter och använder flera variationer av promptar.

Integration

Kompatibilitet: Det ska fungera smidigt med annan programvara och system som du vanligtvis använder, till exempel Google Docs eller någon kodningsplattform.

API-stöd: Ett Application Programming Interface (API) är en kommunikationsmekanism mellan olika appar. Om du är teknikintresserad eller vill skapa anpassade arbetsflöden, leta efter ett prompt engineering-verktyg med ett starkt API.

Datautbyte: Det ska inte vara krångligt att flytta dina promptar och resultat mellan verktyget och andra platser. Det ska möjliggöra smidigt datautbyte.

Skalbarhet

Prestanda i stor skala: När dina projekt växer blir promptarna mer komplexa. Verktyget ska kunna hantera komplex logik och tyngre arbetsbelastningar utan att bli långsammare.

Resursbehov: Vissa AI-verktyg kräver mer processorkraft än andra. Välj ett verktyg som är kompatibelt med din infrastruktur och som inte överbelastar din enhet.

Anpassningsalternativ: Leta efter funktioner som låter dig anpassa din arbetsyta och optimera ditt arbetsflöde.

Här är en lista över de bästa prompt engineering-verktygen för att optimera prestandan hos generativa AI-modeller:

1. PromptAppGPT

via PromptAppGPT

PromptAppGPT är en användarvänlig plattform för prompt engineering som förenklar skapandet av prompts med ett dra-och-släpp-gränssnitt. Den stöder naturliga språkprompts för LLM:er som GPT-3 och erbjuder feedback i realtid medan du bygger din prompt, vilket hjälper dig att förfina din approach och uppnå optimala resultat.

Du kan använda PromptAppGPT för utveckling av appar med låg kod, textgenerering, bilder och automatisk generering av användargränssnitt.

PromptAppGPT:s bästa funktioner

Skapa, redigera, kompilera och kör promptar visuellt med hjälp av dra-och-släpp-gränssnittet.

Få förslag och insikter i realtid när du skapar effektiva prompts.

Skapa ramverk för apputveckling snabbt med hjälp av low-code-prompts

PromptAppGPT-begränsningar

Det fokuserar främst på GPT-3-baserade modeller, vilket begränsar dess omfattning.

PromptAppGPT-prissättning

Anpassad prissättning

PromptAppGPT-betyg och recensioner

Det finns inte tillräckligt med recensioner tillgängliga.

2. OpenPrompt

via OpenPrompt

OpenPrompt är ett prompt engineering-verktyg för att skapa effektiva prompts för ChatGPT och Midjourney. Det stöder även promptgenerering för Python-kod, Refactor Code, TypeScript, C++ och JavaScript, vilket gör det idealiskt för mjukvaruutvecklare.

Du får tillgång till ett anpassningsbart bibliotek som stöder avancerad finjustering och integration med populära ramverk som PyTorch och TensorFlow.

OpenPrompts bästa funktioner

Öva snabbt på idéer för prompt-learning med OpenPrompts webbläsartillägg.

Finjustera prompts för specifika uppgifter och förbättra noggrannheten

Prova olika prompting-strategier såsom mallar, verbalisering och optimering.

Begränsningar för OpenPrompt

Det krävs viss kodningskunskap för avancerad användning.

Det saknar ett visuellt gränssnitt för snabbbyggande.

Priser för OpenPrompt

Pro: 4 dollar per månad

Pro + : 8 dollar per månad

Pro ++: 16 dollar per månad

OpenPrompt-betyg och recensioner

GitHub: 4 200+ betyg

3. ChatGPT

via ChatGPT

Alla som har hört talas om AI känner förmodligen till ChatGPT. Det är känt för sitt enkla gränssnitt och stora användargrupp. Du kan experimentera med prompts för olika uppgifter, till exempel att sammanfatta mötesanteckningar, skriva innehåll, generera och felsöka kod och skapa bilder. Få tillgång till ett bibliotek med delade prompts från andra användare för inspiration.

ChatGPT:s bästa funktioner

Experimentera enkelt med prompts för olika uppgifter med dess enkla och användarvänliga gränssnitt.

Gå med i en stor användargrupp för att få tillgång till delade prompts och diskussioner.

ChatGPT:s begränsningar

Du får begränsad kontroll över resultatet eftersom finjusteringsfunktionerna är begränsade.

Den kostnadsfria versionen kan uppleva fördröjningar vid komplexa förfrågningar.

Priser för ChatGPT

Gratis

Plus: 20 dollar per månad per användare

Team: 30 dollar per månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

ChatGPT-betyg och recensioner

Capterra: 4,6/5 (över 40 recensioner)

G2: 4,7/5 (över 500 recensioner)

4. Helicone. ai

Helicone. ai är en öppen källkodsplattform för utveckling av prompts för maskininlärningsmodeller. Den kan förbättra prestandan hos LLM genom att samla in data, övervaka deras prestanda och experimentera med olika promptmallar.

Dessutom förbättrar dess samarbetsverktyg och tolkningsfunktioner teamarbetet och ger insikter i varför promptar genererar specifika resultat. Helicone. ai:s prismodell kan dock vara komplex för större team, och vissa funktioner kan fortfarande vara under utveckling.

Helicone. ai bästa funktioner

Hantera och distribuera prompts tillsammans med dina maskininlärningsmodeller

Dela prompts och iterera med ditt team

Utför prompt regressionstestning och jämför och analysera datamängder för att förstå varför vissa prompts genererar specifika resultat.

Helicone. ai begränsningar

Begränsade anpassningsmöjligheter jämfört med vissa andra övervakningsverktyg

Helicone kräver en proxyserver för att utföra OpenAI-kompletteringsfrågor å dina vägnar.

Helicone. ai-prissättning

Gratis

Tillväxt: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

Helicone. ai betyg och recensioner

Github: 1 400 betyg

G2: 4,5/5

5. PromptHero

via PromptHero

Om du letar efter en plattform med många fördefinierade prompts för AI-bilder är PromptHero ett kraftfullt prompt engineering-verktyg. Det erbjuder miljontals promptidéer från populära AI-modeller och bibliotek som Stable Diffusion, ChatGPT, Midjourney och Openjourney.

Det finns också en community-driven marknadsplats där du kan köpa och sälja prompts, vilket främjar en samarbetsinriktad miljö.

PromptHero bästa funktioner

Få tillgång till färdiga promptar för olika uppgifter

Köp och sälj prompts från andra användare på den communitydrivna marknadsplatsen baserat på promptens längd.

Begränsningar för PromptHero

Begränsat stöd för tekniska skrivuppgifter

Den kostnadsfria planen erbjuder begränsad tillgång till promptbiblioteket.

Priser för PromptHero

Supporter: 5 $/månad

Pro: 9 dollar

Akademi: 29 dollar

Företag: Anpassad prissättning

PromptHero-betyg och recensioner

Otillräckligt med betyg och recensioner

6. LangChain

via LangChain

LangChain är ett öppet källkodsramverk för avancerad prompt engineering. Det gör det möjligt att konstruera komplexa prompts genom att kedja ihop enklare sådana. Det är ett modulärt system för att bygga intrikata arbetsflöden och hantera uppgifter som kräver en logisk sekvens av steg.

Dessutom erbjuder LangChain versionskontroll för att spåra ändringar och återgå till tidigare versioner vid behov. Gränssnittet kan dock vara mer komplicerat för nya användare, och LLM-kompatibiliteten kan vara begränsad.

LangChains bästa funktioner

Skapa komplexa promptar med hjälp av olika klasser och funktioner.

Använd återanvändbara promptmallar för att förbättra kodens läsbarhet och spara tid.

Spåra ändringar och återgå till tidigare versioner av dina promptar

Skapa promptar för uppgifter som kräver logiskt tänkande

Begränsningar för LangChain

Brantare inlärningskurva jämfört med dra-och-släpp-gränssnitt

LLM-kompatibiliteten kan vara begränsad (kontrollera deras webbplats för information om vilka modeller som stöds).

Priser för LangChain

Gratis: För alltid

Plus: 39 dollar per månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

LangChain-betyg och recensioner

G2: 5/5 (2 recensioner)

Github: 83 800 betyg

Läs också: Effekterna och framtidsprognoserna för AI

7. PromptBase

via PromptBase

Om du letar efter en omfattande samling av prompts som är lättillgängliga för utforskning, prova PromptBase. Det är en marknadsplats där du kan köpa och sälja prompts för AI-modeller som ChatGPT, MIdjourney och Dall-E. Använd sök- och filterfunktioner för att hitta prompts som är relevanta för dina behov.

PromptBases kodfria AI-appbyggare hjälper dig att skapa enkla AI-appar med skräddarsydda promptar.

PromptBases bästa funktioner

Utforska en omfattande samling av prompts för olika användningsfall med dess enorma promptbibliotek.

Prova deras pay-per-prompt-modell så betalar du bara för de prompts du använder.

Begränsningar för PromptBase

Begränsade anpassningsmöjligheter för prompt jämfört med byggverktyg

Kvaliteten på prompten kan variera beroende på användarnas bidrag.

Priser för PromptBase

1,99 $+ för varje prompt

PromptBase-betyg och recensioner

Github: 5 100 betyg

8. BetterPrompt

via BetterPrompt

BetterPrompt hjälper dig att skapa anpassade promptar och köra massprov för att mäta deras effektivitet. Det tillhandahåller också verktyg för att identifiera potentiella fördomar i dina promptar, vilket säkerställer en ansvarsfull användning av AI.

Dessutom ger dess förklarbara AI-funktioner insikter i resonemanget bakom resultatet, vilket främjar förtroende och förståelse. BetterPrompt är för närvarande i betatestning, men ser lovande ut för uppgifter som kräver exakt informationshämtning.

BetterPrompts bästa funktioner

Använd verktyg för att identifiera potentiella fördomar i promptar

Förstå resonemanget bakom resultaten genom att jämföra olika prompts.

Begränsningar för BetterPrompt

Begränsade möjligheter att generera kreativ text

För närvarande i betatestning, funktioner kan komma att ändras.

Priser för BetterPrompt

Från 4,9 dollar.

BetterPrompt-betyg och recensioner

Github: 144 betyg

9. PromptChainer

via PromptChainer

Om du vill ha automatiserade och komplexa arbetsflöden är PromptChainer värt att utforska. Det är utmärkt för att bygga avancerade promptkedjor med villkorlig logik för komplexa datamängder, vilket gör att prompts kan anpassas baserat på AI:ns svar.

Använd dess öppen källkodsramverk för att skapa avancerade AI-appar och lösningar.

PromptChainers bästa funktioner

Skapa komplexa arbetsflöden med sekventiella promptar tack vare avancerade funktioner för promptkedjor.

Prova villkorliga promptar som anpassas utifrån AI:ns svar.

Automatisera repetitiva uppgifter med fördefinierade promptkedjor

Begränsningar för PromptChainer

Det komplexa gränssnittet kan vara överväldigande för nya användare.

Kräver en djup förståelse för principerna för prompt engineering.

Priser för PromptChainer

Anpassad prissättning

PromptChainer-betyg och recensioner:

Inte tillräckligt med recensioner

10. Google Bard

via Gemini

Google Bard, som nu heter Gemini, erbjuder tillgång till avancerade språkmodeller och har flerspråkiga funktioner för att generera text på olika språk. Du kan integrera det sömlöst med andra Google-produkter som Sök och Docs, vilket gör det till ett bekvämt alternativ för utvecklare och de som redan finns inom Googles ekosystem.

Google Bards bästa funktioner

Generera text på flera språk

Integrera sömlöst med Google Sök och Dokument

Begränsningar för Google Bard

Ger ibland felaktig eller partisk information.

Begränsad förmåga att utföra långvariga eller komplexa uppgifter

Betyg och recensioner av Google Bard

Gratis: För alltid

Avancerat: 19,99 $ per månad

De ovanstående prompt engineering-verktygen gör det möjligt för dig att styra stora språkmodeller mot specifika kreativa resultat, men de kan också göra ditt arbetsflöde mer komplicerat. Här kan AI-drivna projektledningsverktyg komma till nytta.

Möt ClickUp, en allt-i-ett-plattform för projektledning med kraftfulla AI-funktioner. Låt oss se hur du kan använda ClickUps AI-funktioner för att effektivisera ditt arbete.

ClickUp

ClickUp Brain, ClickUps AI-integration, är ett neuralt nätverk som samlar all företagsinformation på ett ställe genom att koppla samman uppgifter, dokument och personer.

Automatisera arbetsflöden, samarbete och projektledning med ClickUp Brain

Det fungerar som din kunskapsmanager, uppgiftshanterare och diagramgenerator. ClickUp Brain håller dig på rätt spår genom att sammanfatta konversationer, projektdetaljer och statusuppdateringar samt skapa åtgärdspunkter och deluppgifter. Ange bara din prompt, så är du redo att sätta igång!

Har du ont om tid? ClickUps över 100 fördefinierade promptar och mallar gör det enkelt att automatisera arbetsflöden, effektivisera samarbetet och hantera projekt.

Här är några användningsfall för prompt engineering som ClickUp Brain kan hjälpa dig med:

Boosta ditt skrivande

ClickUp Brain är det bästa alternativet till ChatGPT eftersom det är integrerat i din arbetsyta. Det hjälper dig att skriva snabbare genom att föreslå e-postmeddelanden, blogginlägg och mycket mer. Du kan också använda det för att skicka snabba svar och skapa tabeller, mallar och transkriptioner. Dessutom har ClickUp ett omfattande bibliotek med prompts för olika personer och användningsfall. Till exempel innehåller ChatGPT Prompts for Marketing Template över 600 prompts för marknadsföringskampanjer, distribution av innehåll, optimering av konverteringsfrekvens och mycket mer.

Ladda ner den här mallen Använd ClickUps ChatGPT-prompts för marknadsföringsmallar för att öka engagemanget.

Automatisera administrativa uppgifter

ClickUp Brain är det perfekta verktyget för virtuella AI-assistenter. Det hjälper dig att hantera administrativa bördor genom att sammanfatta långa dokument, generera åtgärdsbara punkter från projektdiskussioner och tillhandahålla omedelbara sammanfattningar av viktiga punkter. Du kan enkelt skapa ClickUp-uppgifter och ClickUp-dokument från AI-genererade resultat.

Redigera prompts i ClickUp Brain för att skapa dokument eller uppgifter från genererade resultat

Starta projekt snabbare med promptbiblioteket

ClickUp erbjuder ett kuraterat bibliotek med mallar för marknadsförare, säljteam, skribenter och utvecklare. Dess fördefinierade prompts främjar kreativitet och effektivitet. Du kan utforska en mängd av ClickUps bästa AI-prompts för storytelling, essäskrivande, onlinequiz, konkurrensanalys, fallstudier och innehållsskapande.

Använd ClickUp Brain för storytelling för att skapa fängslande berättelser

Bygg en centraliserad hubb för prompts

Samla alla dina prompts efter funktion och relaterad information i ClickUp. Använd ClickUp Docs för att lagra framgångsrika prompts, detaljer om uppgiften de avsåg och den AI-modell som användes (modellversionering). Detta skapar en central kunskapsbas för ditt team, som säkerställer att alla har tillgång till de mest effektiva prompts.

ClickUps kraftfulla organisationsfunktioner, som taggar, anpassade vyer och relationer, kan hjälpa till att kategorisera promptar utifrån deras syfte, projekt eller AI-modell som används. Detta gör det enklare att hitta rätt prompt när det behövs, vilket sparar tid och arbete.

Använd ClickUp Docs för att samarbeta med ditt team i realtid, tilldela uppgifter och effektivisera arbetsflöden

ClickUps bästa funktioner

Optimera ditt skrivande på några sekunder med AI-kraft

Skapa innehåll snabbt med AI-prompts till hands

Optimera text enkelt via AI-verktygsfältet

Skapa omedelbara dokumentsammanfattningar och åtgärdsbara punkter

Översätt och kontrollera grammatik på flera språk i ClickUp

Brainstorma i realtid och asynkront med digitala whiteboardtavlor

Anpassa ditt designarbetsflöde med färdiga mallar

Samarbeta smidigt med dokument med ClickUp Docs

Påskynda din designgranskningsprocess med Proofing-anteckningar

Begränsningar för ClickUp

Begränsade gamification-funktioner kan hämma användarnas motivation.

Brant inlärningskurva på grund av omfattande funktioner

AI-funktioner är endast tillgängliga i betalda abonnemang.

Priser för ClickUp

Gratis: För alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta säljavdelningen för en anpassad plan

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 5 dollar per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

Prova ClickUp för AI-driven kreativitet

AI förändrar vårt sätt att skapa! Med prompt engineering-verktyg kan du be AI om exakt det du vill ha, precis som en superkraftig ande som förverkligar dina idéer. Men det är bara början – AI-prompts kan hjälpa dig att automatisera dina arbetsflöden, öka effektiviteten och mycket mer.

ClickUps AI-integrationsfunktioner kan vara en superassistent för din kreativitet. Registrera dig för ett gratis ClickUp-arbetsutrymme och upptäck alla fantastiska saker du kan göra med kvalitetsprompts!