De 10 bästa verktygen för prompt engineering för generativ AI 2025

Har du någonsin undrat hur generativa AI-verktyg ibland kan ge exakt det resultat du vill ha, men samtidigt ge otillräckliga sökresultat för vissa frågor? Allt beror på kvaliteten på dina promptar.
För att få korrekta svar från AI-verktyg måste du ge specifika instruktioner. Generativa AI-modeller utvecklas dock kontinuerligt när vi matar dem med ny information. Därför måste du också förfina dina promptar.
Denna process kallas prompt engineering. Det är en inmatningsteknik som innebär att man ger specifika uppmaningar till artificiella intelligensverktyg så att de kan förstå mänskliga avsikter och ge önskat resultat. Denna blogg listar de 10 bästa verktygen för prompt engineering som hjälper dig att ta din AI till nästa nivå!
Vad ska du leta efter i verktyg för prompt engineering?
Oavsett om du använder AI-verktyg för att skapa en bloggplan eller producera kodblock finns det några viktiga egenskaper att tänka på när du väljer dem. Dessa inkluderar:
Användbarhet
- UI-design: Du bör leta efter ett rent och organiserat gränssnitt. Prova dra-och-släpp-funktioner, tydliga knappar och etiketter som möjliggör smidiga användarinteraktioner.
- Lätt att lära sig: Det bör finnas hjälpsamma handledningar eller introduktionsguider så att du snabbt kan lära dig grunderna.
- Felhantering: Verktyg för prompt engineering bör visa tydliga felmeddelanden och föreslå sätt att åtgärda dina misstag.
Effektivitet
- Prestanda: Du vill inte behöva vänta i evigheter på att dina promptar ska bearbetas. Ett responsivt verktyg håller igång din kreativa process.
- Noggrannhet: Verktyget ska leverera resultat som överensstämmer med dina promptar och är fria från orimliga fel.
- Tillförlitlighet: Det ska fungera konsekvent bra, även när du utmanar det med komplexa uppgifter och använder flera variationer av promptar.
Integration
- Kompatibilitet: Det ska fungera smidigt med annan programvara och system som du vanligtvis använder, till exempel Google Docs eller någon kodningsplattform.
- API-stöd: Ett Application Programming Interface (API) är en kommunikationsmekanism mellan olika appar. Om du är teknikintresserad eller vill skapa anpassade arbetsflöden, leta efter ett prompt engineering-verktyg med ett starkt API.
- Datautbyte: Det ska inte vara krångligt att flytta dina promptar och resultat mellan verktyget och andra platser. Det ska möjliggöra smidigt datautbyte.
Skalbarhet
- Prestanda i stor skala: När dina projekt växer blir promptarna mer komplexa. Verktyget ska kunna hantera komplex logik och tyngre arbetsbelastningar utan att bli långsammare.
- Resursbehov: Vissa AI-verktyg kräver mer processorkraft än andra. Välj ett verktyg som är kompatibelt med din infrastruktur och som inte överbelastar din enhet.
- Anpassningsalternativ: Leta efter funktioner som låter dig anpassa din arbetsyta och optimera ditt arbetsflöde.
De 10 bästa verktygen för prompt engineering att använda
Här är en lista över de bästa prompt engineering-verktygen för att optimera prestandan hos generativa AI-modeller:
1. PromptAppGPT
PromptAppGPT är en användarvänlig plattform för prompt engineering som förenklar skapandet av prompts med ett dra-och-släpp-gränssnitt. Den stöder naturliga språkprompts för LLM:er som GPT-3 och erbjuder feedback i realtid medan du bygger din prompt, vilket hjälper dig att förfina din approach och uppnå optimala resultat.
Du kan använda PromptAppGPT för utveckling av appar med låg kod, textgenerering, bilder och automatisk generering av användargränssnitt.
PromptAppGPT:s bästa funktioner
- Skapa, redigera, kompilera och kör promptar visuellt med hjälp av dra-och-släpp-gränssnittet.
- Få förslag och insikter i realtid när du skapar effektiva prompts.
- Skapa ramverk för apputveckling snabbt med hjälp av low-code-prompts
PromptAppGPT-begränsningar
- Det fokuserar främst på GPT-3-baserade modeller, vilket begränsar dess omfattning.
PromptAppGPT-prissättning
- Anpassad prissättning
PromptAppGPT-betyg och recensioner
- Det finns inte tillräckligt med recensioner tillgängliga.
2. OpenPrompt
OpenPrompt är ett prompt engineering-verktyg för att skapa effektiva prompts för ChatGPT och Midjourney. Det stöder även promptgenerering för Python-kod, Refactor Code, TypeScript, C++ och JavaScript, vilket gör det idealiskt för mjukvaruutvecklare.
Du får tillgång till ett anpassningsbart bibliotek som stöder avancerad finjustering och integration med populära ramverk som PyTorch och TensorFlow.
OpenPrompts bästa funktioner
- Öva snabbt på idéer för prompt-learning med OpenPrompts webbläsartillägg.
- Finjustera prompts för specifika uppgifter och förbättra noggrannheten
- Prova olika prompting-strategier såsom mallar, verbalisering och optimering.
Begränsningar för OpenPrompt
- Det krävs viss kodningskunskap för avancerad användning.
- Det saknar ett visuellt gränssnitt för snabbbyggande.
Priser för OpenPrompt
- Pro: 4 dollar per månad
- Pro +: 8 dollar per månad
- Pro ++: 16 dollar per månad
OpenPrompt-betyg och recensioner
- GitHub: 4 200+ betyg
3. ChatGPT
Alla som har hört talas om AI känner förmodligen till ChatGPT. Det är känt för sitt enkla gränssnitt och stora användargrupp. Du kan experimentera med prompts för olika uppgifter, till exempel att sammanfatta mötesanteckningar, skriva innehåll, generera och felsöka kod och skapa bilder. Få tillgång till ett bibliotek med delade prompts från andra användare för inspiration.
ChatGPT:s bästa funktioner
- Experimentera enkelt med prompts för olika uppgifter med dess enkla och användarvänliga gränssnitt.
- Gå med i en stor användargrupp för att få tillgång till delade prompts och diskussioner.
ChatGPT:s begränsningar
- Du får begränsad kontroll över resultatet eftersom finjusteringsfunktionerna är begränsade.
- Den kostnadsfria versionen kan uppleva fördröjningar vid komplexa förfrågningar.
Priser för ChatGPT
- Gratis
- Plus: 20 dollar per månad per användare
- Team: 30 dollar per månad per användare
- Företag: Anpassad prissättning
ChatGPT-betyg och recensioner
- Capterra: 4,6/5 (över 40 recensioner)
- G2: 4,7/5 (över 500 recensioner)
4. Helicone. ai
Helicone. ai är en öppen källkodsplattform för utveckling av prompts för maskininlärningsmodeller. Den kan förbättra prestandan hos LLM genom att samla in data, övervaka deras prestanda och experimentera med olika promptmallar.
Dessutom förbättrar dess samarbetsverktyg och tolkningsfunktioner teamarbetet och ger insikter i varför promptar genererar specifika resultat. Helicone. ai:s prismodell kan dock vara komplex för större team, och vissa funktioner kan fortfarande vara under utveckling.
Helicone. ai bästa funktioner
- Hantera och distribuera prompts tillsammans med dina maskininlärningsmodeller
- Dela prompts och iterera med ditt team
- Utför prompt regressionstestning och jämför och analysera datamängder för att förstå varför vissa prompts genererar specifika resultat.
Helicone. ai begränsningar
- Begränsade anpassningsmöjligheter jämfört med vissa andra övervakningsverktyg
- Helicone kräver en proxyserver för att utföra OpenAI-kompletteringsfrågor å dina vägnar.
Helicone. ai-prissättning
- Gratis
- Tillväxt: Anpassad prissättning
- Företag: Anpassad prissättning
Helicone. ai betyg och recensioner
- Github: 1 400 betyg
- G2: 4,5/5
5. PromptHero
Om du letar efter en plattform med många fördefinierade prompts för AI-bilder är PromptHero ett kraftfullt prompt engineering-verktyg. Det erbjuder miljontals promptidéer från populära AI-modeller och bibliotek som Stable Diffusion, ChatGPT, Midjourney och Openjourney.
Det finns också en community-driven marknadsplats där du kan köpa och sälja prompts, vilket främjar en samarbetsinriktad miljö.
PromptHero bästa funktioner
- Få tillgång till färdiga promptar för olika uppgifter
- Köp och sälj prompts från andra användare på den communitydrivna marknadsplatsen baserat på promptens längd.
Begränsningar för PromptHero
- Begränsat stöd för tekniska skrivuppgifter
- Den kostnadsfria planen erbjuder begränsad tillgång till promptbiblioteket.
Priser för PromptHero
- Supporter: 5 $/månad
- Pro: 9 dollar
- Akademi: 29 dollar
- Företag: Anpassad prissättning
PromptHero-betyg och recensioner
- Otillräckligt med betyg och recensioner
6. LangChain
LangChain är ett öppet källkodsramverk för avancerad prompt engineering. Det gör det möjligt att konstruera komplexa prompts genom att kedja ihop enklare sådana. Det är ett modulärt system för att bygga intrikata arbetsflöden och hantera uppgifter som kräver en logisk sekvens av steg.
Dessutom erbjuder LangChain versionskontroll för att spåra ändringar och återgå till tidigare versioner vid behov. Gränssnittet kan dock vara mer komplicerat för nya användare, och LLM-kompatibiliteten kan vara begränsad.
LangChains bästa funktioner
- Skapa komplexa promptar med hjälp av olika klasser och funktioner.
- Använd återanvändbara promptmallar för att förbättra kodens läsbarhet och spara tid.
- Spåra ändringar och återgå till tidigare versioner av dina promptar
- Skapa promptar för uppgifter som kräver logiskt tänkande
Begränsningar för LangChain
- Brantare inlärningskurva jämfört med dra-och-släpp-gränssnitt
- LLM-kompatibiliteten kan vara begränsad (kontrollera deras webbplats för information om vilka modeller som stöds).
Priser för LangChain
- Gratis: För alltid
- Plus: 39 dollar per månad per användare
- Företag: Anpassad prissättning
LangChain-betyg och recensioner
- G2: 5/5 (2 recensioner)
- Github: 83 800 betyg
Läs också: Effekterna och framtidsprognoserna för AI
7. PromptBase
Om du letar efter en omfattande samling av prompts som är lättillgängliga för utforskning, prova PromptBase. Det är en marknadsplats där du kan köpa och sälja prompts för AI-modeller som ChatGPT, MIdjourney och Dall-E. Använd sök- och filterfunktioner för att hitta prompts som är relevanta för dina behov.
PromptBases kodfria AI-appbyggare hjälper dig att skapa enkla AI-appar med skräddarsydda promptar.
PromptBases bästa funktioner
- Utforska en omfattande samling av prompts för olika användningsfall med dess enorma promptbibliotek.
- Prova deras pay-per-prompt-modell så betalar du bara för de prompts du använder.
Begränsningar för PromptBase
- Begränsade anpassningsmöjligheter för prompt jämfört med byggverktyg
- Kvaliteten på prompten kan variera beroende på användarnas bidrag.
Priser för PromptBase
- 1,99 $+ för varje prompt
PromptBase-betyg och recensioner
- Github: 5 100 betyg
8. BetterPrompt
BetterPrompt hjälper dig att skapa anpassade promptar och köra massprov för att mäta deras effektivitet. Det tillhandahåller också verktyg för att identifiera potentiella fördomar i dina promptar, vilket säkerställer en ansvarsfull användning av AI.
Dessutom ger dess förklarbara AI-funktioner insikter i resonemanget bakom resultatet, vilket främjar förtroende och förståelse. BetterPrompt är för närvarande i betatestning, men ser lovande ut för uppgifter som kräver exakt informationshämtning.
BetterPrompts bästa funktioner
- Använd verktyg för att identifiera potentiella fördomar i promptar
- Förstå resonemanget bakom resultaten genom att jämföra olika prompts.
Begränsningar för BetterPrompt
- Begränsade möjligheter att generera kreativ text
- För närvarande i betatestning, funktioner kan komma att ändras.
Priser för BetterPrompt
- Från 4,9 dollar.
BetterPrompt-betyg och recensioner
- Github: 144 betyg
9. PromptChainer
Om du vill ha automatiserade och komplexa arbetsflöden är PromptChainer värt att utforska. Det är utmärkt för att bygga avancerade promptkedjor med villkorlig logik för komplexa datamängder, vilket gör att prompts kan anpassas baserat på AI:ns svar.
Använd dess öppen källkodsramverk för att skapa avancerade AI-appar och lösningar.
PromptChainers bästa funktioner
- Skapa komplexa arbetsflöden med sekventiella promptar tack vare avancerade funktioner för promptkedjor.
- Prova villkorliga promptar som anpassas utifrån AI:ns svar.
- Automatisera repetitiva uppgifter med fördefinierade promptkedjor
Begränsningar för PromptChainer
- Det komplexa gränssnittet kan vara överväldigande för nya användare.
- Kräver en djup förståelse för principerna för prompt engineering.
Priser för PromptChainer
- Anpassad prissättning
PromptChainer-betyg och recensioner:
- Inte tillräckligt med recensioner
10. Google Bard
Google Bard, som nu heter Gemini, erbjuder tillgång till avancerade språkmodeller och har flerspråkiga funktioner för att generera text på olika språk. Du kan integrera det sömlöst med andra Google-produkter som Sök och Docs, vilket gör det till ett bekvämt alternativ för utvecklare och de som redan finns inom Googles ekosystem.
Google Bards bästa funktioner
- Generera text på flera språk
- Integrera sömlöst med Google Sök och Dokument
Begränsningar för Google Bard
- Ger ibland felaktig eller partisk information.
- Begränsad förmåga att utföra långvariga eller komplexa uppgifter
Betyg och recensioner av Google Bard
- Gratis: För alltid
- Avancerat: 19,99 $ per månad
Andra AI-verktyg
De ovanstående prompt engineering-verktygen gör det möjligt för dig att styra stora språkmodeller mot specifika kreativa resultat, men de kan också göra ditt arbetsflöde mer komplicerat. Här kan AI-drivna projektledningsverktyg komma till nytta.
Möt ClickUp, en allt-i-ett-plattform för projektledning med kraftfulla AI-funktioner. Låt oss se hur du kan använda ClickUps AI-funktioner för att effektivisera ditt arbete.
ClickUp
ClickUp Brain, ClickUps AI-integration, är ett neuralt nätverk som samlar all företagsinformation på ett ställe genom att koppla samman uppgifter, dokument och personer.
Det fungerar som din kunskapsmanager, uppgiftshanterare och diagramgenerator. ClickUp Brain håller dig på rätt spår genom att sammanfatta konversationer, projektdetaljer och statusuppdateringar samt skapa åtgärdspunkter och deluppgifter. Ange bara din prompt, så är du redo att sätta igång!
Har du ont om tid? ClickUps över 100 fördefinierade promptar och mallar gör det enkelt att automatisera arbetsflöden, effektivisera samarbetet och hantera projekt.
Här är några användningsfall för prompt engineering som ClickUp Brain kan hjälpa dig med:
Boosta ditt skrivande
ClickUp Brain är det bästa alternativet till ChatGPT eftersom det är integrerat i din arbetsyta. Det hjälper dig att skriva snabbare genom att föreslå e-postmeddelanden, blogginlägg och mycket mer. Du kan också använda det för att skicka snabba svar och skapa tabeller, mallar och transkriptioner. Dessutom har ClickUp ett omfattande bibliotek med prompts för olika personer och användningsfall. Till exempel innehåller ChatGPT Prompts for Marketing Template över 600 prompts för marknadsföringskampanjer, distribution av innehåll, optimering av konverteringsfrekvens och mycket mer.
Automatisera administrativa uppgifter
ClickUp Brain är det perfekta verktyget för virtuella AI-assistenter. Det hjälper dig att hantera administrativa bördor genom att sammanfatta långa dokument, generera åtgärdsbara punkter från projektdiskussioner och tillhandahålla omedelbara sammanfattningar av viktiga punkter. Du kan enkelt skapa ClickUp-uppgifter och ClickUp-dokument från AI-genererade resultat.
Starta projekt snabbare med promptbiblioteket
ClickUp erbjuder ett kuraterat bibliotek med mallar för marknadsförare, säljteam, skribenter och utvecklare. Dess fördefinierade prompts främjar kreativitet och effektivitet. Du kan utforska en mängd av ClickUps bästa AI-prompts för storytelling, essäskrivande, onlinequiz, konkurrensanalys, fallstudier och innehållsskapande.
Bygg en centraliserad hubb för prompts
Samla alla dina prompts efter funktion och relaterad information i ClickUp. Använd ClickUp Docs för att lagra framgångsrika prompts, detaljer om uppgiften de avsåg och den AI-modell som användes (modellversionering). Detta skapar en central kunskapsbas för ditt team, som säkerställer att alla har tillgång till de mest effektiva prompts.
ClickUps kraftfulla organisationsfunktioner, som taggar, anpassade vyer och relationer, kan hjälpa till att kategorisera promptar utifrån deras syfte, projekt eller AI-modell som används. Detta gör det enklare att hitta rätt prompt när det behövs, vilket sparar tid och arbete.
ClickUps bästa funktioner
- Optimera ditt skrivande på några sekunder med AI-kraft
- Skapa innehåll snabbt med AI-prompts till hands
- Optimera text enkelt via AI-verktygsfältet
- Skapa omedelbara dokumentsammanfattningar och åtgärdsbara punkter
- Översätt och kontrollera grammatik på flera språk i ClickUp
- Brainstorma i realtid och asynkront med digitala whiteboardtavlor
- Anpassa ditt designarbetsflöde med färdiga mallar
- Samarbeta smidigt med dokument med ClickUp Docs
- Påskynda din designgranskningsprocess med Proofing-anteckningar
Begränsningar för ClickUp
- Begränsade gamification-funktioner kan hämma användarnas motivation.
- Brant inlärningskurva på grund av omfattande funktioner
- AI-funktioner är endast tillgängliga i betalda abonnemang.
Priser för ClickUp
- Gratis: För alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 $/månad per användare
- Företag: Kontakta säljavdelningen för en anpassad plan
- ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 5 dollar per medlem och månad.
ClickUp-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 8 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)
Prova ClickUp för AI-driven kreativitet
AI förändrar vårt sätt att skapa! Med prompt engineering-verktyg kan du be AI om exakt det du vill ha, precis som en superkraftig ande som förverkligar dina idéer. Men det är bara början – AI-prompts kan hjälpa dig att automatisera dina arbetsflöden, öka effektiviteten och mycket mer.
ClickUps AI-integrationsfunktioner kan vara en superassistent för din kreativitet. Registrera dig för ett gratis ClickUp-arbetsutrymme och upptäck alla fantastiska saker du kan göra med kvalitetsprompts!