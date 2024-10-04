Hur man genomför en innehållsgranskning: viktiga steg, verktyg och mallar

Som alla marknadsförare vet är högkvalitativt innehåll nyckeln till organisk tillväxt. Det räcker dock inte att bara skapa innehåll – du måste också se till att ditt innehåll bidrar till att uppfylla organisationens mål.

En innehållsgranskning hjälper dig att identifiera vilka delar av ditt innehåll som fungerar bra och vilka som behöver förbättras.

Låt oss utforska detta koncept lite mer för att förstå vad en innehållsgranskning är, varför den är viktig för ditt företag och hur du kan bygga upp en detaljerad process kring den.

Vad är en innehållsgranskning?

En webbplatsinnehållsgranskning är en omfattande granskning av allt innehåll på en webbplats för att bedöma dess relevans, konsekvens och effektivitet när det gäller att uppnå affärsmål. En innehållsgranskning innefattar:

Katalogisera varje enskilt innehåll

Utvärdera innehåll baserat på specifika granskningskriterier

Förbättra den för att öka den totala prestandan

Regelbundna innehållsgranskningar säkerställer att innehållsskapandet överensstämmer med målen för dina marknadsföringskanaler och att teamen håller innehållet uppdaterat.

De 5 största fördelarna med en webbplatsinnehållsgranskning

Att genomföra en innehållsgranskning på ett strategiskt sätt förbättrar effektiviteten av din online-närvaro. Här är de fem främsta fördelarna med att genomföra regelbundna innehållsgranskningar:

Förbättrad innehållskvalitet : Regelbundna innehållsgranskningar hjälper till att upprätthålla höga standarder genom att säkerställa att allt innehåll är korrekt, uppdaterat och relevant för din målgrupp.

Förbättrad SEO-prestanda : Innehållsgranskningar förbättrar synligheten i sökmotorer genom att identifiera och uppdatera föråldrat innehåll.

Ökat engagemang från målgruppen : Innehållsgranskningar gör det möjligt för dig att förfina innehållet bättre för att möta målgruppens intressen och behov.

Effektiviserad innehållsstrategi : Innehållsgranskningar avslöjar luckor och överflödigheter i din innehållsstrategi. Detta möjliggör en mer effektiv planering och fördelning av resurser.

Datadrivna beslut: Innehållsgranskningar ger värdefulla insikter om vilka typer av innehåll som fungerar bäst. Detta guidar dig i ditt framtida innehållsskapande och dina marknadsföringsstrategier.

När ska man genomföra en innehållsgranskning?

Att genomföra en innehållsgranskning med strategiska intervall förbättrar effektiviteten i din innehållsplan. Här är några idealiska tillfällen att överväga att genomföra en innehållsgranskning:

Årligen : En årlig innehållsgranskning hjälper dig att säkerställa att ditt innehåll förblir i linje med dina föränderliga affärsmål och marknadsdynamiken.

Efter en omprofilering : Efter en omprofilering är det viktigt att anpassa allt innehåll till din nya varumärkesidentitet, ton och budskap för att upprätthålla konsekvens.

Innan en större marknadsföringskampanj : Innan du lanserar större kampanjer optimerar en innehållsgranskning befintligt innehåll för att säkerställa att det stöder och förstärker dina kommande initiativ.

När du utökar ditt utbud : Om ditt företag lanserar nya produkter eller tjänster kan en innehållsgranskning hjälpa dig att identifiera luckor i innehållet som rör dessa nya erbjudanden, så att ditt innehåll stöder försäljnings- och marknadsföringsinsatserna.

Efter betydande SEO- eller algoritmuppdateringar: När sökmotorer uppdaterar sina algoritmer kan du förhindra nedgångar i sökrankningar och trafik genom att granska ditt innehåll för SEO-kompatibilitet.

💡 Proffstips: Skapa större genomslagskraft genom dina innehållsgranskningar genom att komplettera dem med en plan för innehållsmarknadsföring.

Hur man genomför en innehållsgranskning

De grundläggande stegen för att genomföra en framgångsrik innehållsgranskning beskrivs nedan, men se till att anpassa mallen och processen för innehållsgranskning noggrant efter dina affärsbehov.

Steg 1: Sätt upp mål för din innehållsgranskning

Fundera över vilka mål du vill uppnå med din innehållsinventering: det hjälper dig att planera din innehållsgranskning på ett bättre sätt.

Om ditt mål är att skala upp din innehållsverksamhet bör innehållsgranskningen identifiera områden där automatisering kan påskynda innehållsproduktionen utan att kompromissa med kvaliteten. Du kan också utvärdera hur väl ditt nuvarande innehåll utnyttjar SEO och sociala medier för att maximera räckvidden.

Målet med din innehållsgranskning skulle alltså vara att utvärdera effektiviteten i innehållsarbetsflödena och hur effektivt ditt innehåll är när det gäller att engagera målgrupper i stor skala.

Målsättning med ClickUp

När du har bestämt målen för din innehållsgranskning kan du organisera dem med hjälp av ClickUp Goals.

Detta gör det enkelt för dig att sätta upp mål för din innehållsgranskning, dela upp dem i mindre delmål, följa deras framsteg och tilldela teammedlemmarna olika uppgifter relaterade till varje delmål. ClickUp gör det oerhört enkelt att hantera komplexa mål och övervaka uppdateringar av åtgärdspunkter.

Arbeta med tydliga tidsplaner och mätbara mål med ClickUp Goals

Steg 2: Inventera ditt innehåll

När du har satt upp målen är nästa steg i innehållsgranskningen att katalogisera allt befintligt innehåll. Detta innebär att du skapar en omfattande innehållsdatabas med allt innehåll som finns på din webbplats, inklusive blogginlägg, webbsidor, multimediefiler och allt nedladdningsbart innehåll som PDF-filer och vitböcker.

Du kan till exempel sammanställa en lista som innehåller varje blogginlägg med dess sidtitel, kategoriserad efter ämne.

Organisera på samma sätt landningssidor efter trattstadium och specificera deras SEO-element på sidan, såsom metabeskrivningar och rubriktaggar.

Kategorisera multimediefiler efter typ och utvärdera engagemangsmätvärden tillsammans med alla relaterade SEO-faktorer på sidan.

Skapa din innehållskatalog med ClickUps tabellvy

Organisera dina innehållsdata i responsiva tabeller med flera fälttyper i ClickUp-tabellvyn. Länka uppgifter och dokument, lägg till bilagor och skapa anpassade fält för att registrera data såsom kategori, författare, trafik och så vidare. Med enkel drag-och-släpp-organisering och alternativ för sortering och filtrering blir det mycket enklare att konsolidera dina granskningsdata i ClickUp.

Så här katalogiserar du dina innehållstillgångar på ett effektivt och hanterbart sätt i ClickUp:

Använd automatiserade verktyg för att skrapa din webbplats och generera en lista med URL:er automatiskt.

Kontrollera manuellt granskningsdata för att säkerställa noggrannhet och upptäcka innehåll som automatiserade verktyg kan missa.

Omvandla denna information till ClickUp-uppgifter med en enkel CSV-uppladdning och använd tabellvyn. Kategorisera innehållet efter typ, författare, skapandedatum och prestationsmått såsom sidvisningar eller engagemangsfrekvens.

Identifiera och uppdatera eller ta bort duplicerat och föråldrat innehåll för att förbättra SEO på sidan och användarupplevelsen.

Steg 3: Analysera innehållets prestanda

Nästa steg är att använda webbplatsanalys för att utvärdera hur väl ditt innehåll presterar.

Denna analys hjälper dig att identifiera vilket innehåll som tilltalar din målgrupp och vilket som inte gör det, vilket gör det möjligt att fatta välgrundade beslut om optimering eller borttagning av innehåll.

På ClickUp förstår vi hur viktigt det är att skapa innehåll som fungerar – i stor skala! Jeremy Galante, som leder SEO på ClickUp, delar med sig av hur du analyserar ditt innehålls prestanda och vad du ska göra härnäst. a. Kontrollera SERP-rankningen Det första steget är att kontrollera om ditt innehåll (i detta fall bloggartiklar) rankas på Google-sökningen för de riktade sökorden. Om så är fallet, gå vidare till prestandaförbättringar.

Om en blogg inte rankas som förväntat efter en viss tid (till exempel 90 dagar) eller inte indexeras, markera den för optimering . På ClickUp plockar ett automatiserat arbetsflöde upp alla sådana artiklar för optimering.

Optimering av innehåll kan innebära betydande uppdateringar eller omskrivningar eller till och med att vissa delar tas bort helt. Detta beslut beror på ämnets betydelse, artikelns potential och din bedömning av hur vinnande den är. b. Förbättra prestandan När kandidater för optimering har identifierats är detta nästa steg: Optimera innehållet beroende på vilken mätparameter du vill förbättra. Om det till exempel finns utrymme för mer trafik, arbeta med att förbättra rankningen i sökresultaten, dvs. SEO-förbättringar.

Om det finns potential för högre konverteringar, investera tid i aktiviteter för konverteringsoptimering (CRO), inklusive en bättre positionering av din produkt.

Analysera varje del utifrån tre mått: trafik, konverteringar och konverteringskvalitet

Här är ett experttips från Jeremy om hur man ser på innehållsoptimering:

En artikel behöver inte prestera dåligt för att optimeras. En artikel som rankas på plats 3 eller 4 kan till exempel generera trafik och konverteringar, men fördelarna med att flytta den till plats 1 eller 2 är ofta mycket större jämfört med en artikel som fortfarande kämpar för en plats på första sidan.

💡 Proffstips: Precis som ClickUp-teamet kan du också ställa in automatiska arbetsflöden med ClickUp Automations för att skapa optimeringsuppgifter för innehåll med låg prestanda.

Använda ClickUp Dashboards för att analysera data från innehållsgranskningen

Utnyttja ClickUp Dashboards för att få datadrivna insikter för att optimera din innehållsstrategi

ClickUp Dashboards erbjuder ett kraftfullt sätt att visualisera och analysera prestationsmått för innehåll. Med dessa dashboards kan du skapa anpassade vyer av dina data och övervaka ditt innehålls prestanda utifrån olika mått.

Anpassa dem för att lyfta fram viktiga datapunkter som är relevanta för din innehållsgranskning, såsom trafiktrender, engagemangsnivåer och konverteringsstatistik.

Detta gör det lättare att upptäcka trender, identifiera vad som fungerar och fastställa vilka områden som behöver förbättras eller ses över. Med ClickUp Dashboards:

Visualisera viktiga innehållsmätvärden i realtid

Spåra förändringar i engagemang och SEO-prestanda

Anpassa din innehållsstrategi efter insikter om målgruppens beteende

Effektivisera rapporteringen med automatiserad datainsamling och visualisering.

💡Proffstips: Använd ClickUps inbäddade vy för att samla data från flera ark och verktyg i en enda instrumentpanel!

Steg 4: Upptäck luckor och utnyttja möjligheter

Använd tekniker för att identifiera trender för att upptäcka nya ämnen och intressanta områden. På så sätt säkerställer du att ditt innehåll inte bara fyller nuvarande luckor utan också förutser framtida trender, vilket gör ditt varumärke till en opinionsbildare inom din bransch.

Använd också verktyg för konkurrentanalys för att se vad de gör bra som du kanske missar.

Om du till exempel saknar instruktionsguider om populära ämnen och vet att alla dina konkurrenters webbplatser har sådana, är det en lucka som behöver fyllas. Det skulle säkert kunna öka engagemanget och auktoriteten.

Förbättra innehållsstrategin med ClickUps mall för gap-analys

Ladda ner denna mall Identifiera och åtgärda innehållsbrist på ett effektivt sätt med hjälp av ClickUps mall för gap-analys.

ClickUps mall för gap-analys förvandlar den skrämmande uppgiften att identifiera brister i innehållet till en strukturerad och hanterbar process. Den hjälper dig att upptäcka var din strategi behöver förstärkas och samordnar ditt team på vägen mot förbättring. Denna mall hjälper dig att:

Visualisera prestandagap i förhållande till dina innehållsmål genom ett omfattande kalkylblad för innehållsgranskning.

Prioritera innehållsuppdateringar och nya ämnen baserat på identifierade behov.

Anpassa strategiskt ditt innehållsutvecklingsarbete efter målgruppens krav.

Steg 5: Utarbeta din handlingsplan

När allt är klart är det dags att kavla upp ärmarna och staka ut en tydlig väg framåt. Börja med att skissa på konkreta åtgärder för att uppdatera föråldrat innehåll, öka ordantalet, ta bort överflödigt innehåll eller skapa nytt innehåll.

Så här hanterar du varje område:

Uppdateringar : Använd verktyg för innehållsgranskning för att identifiera viktiga delar av innehållet som fungerar bra men som skulle behöva fräschas upp. Kanske finns det nya data eller interna länkar att inkludera, eller kanske strukturen eller metabeskrivningen kan justeras för SEO. Gör en lista över nödvändiga ändringar och sätt deadlines för att hålla dina uppdateringar på rätt spår.

Borttagningar : Rensa bort onödigt innehåll. Om visst innehåll inte tillför något värde eller genererar trafik är det dags att ta bort det. Detta bidrar till att förbättra den övergripande kvaliteten på din webbplats och förbättra användarupplevelsen.

Nytt innehåll: Brainstorma idéer som stämmer överens med din målgrupps intressen och sökintentioner. Använd de luckor du har identifierat som vägledning för dina ämnen. Brainstorma idéer som stämmer överens med din målgrupps intressen och sökintentioner. Använd de luckor du har identifierat som vägledning för dina ämnen. Planera innehållskalendern , tilldela skribenter och designers och sätt deadlines.

För att genomföra en grundlig innehållsgranskning krävs avancerade verktyg för att analysera webbsidor, samla in data om innehållets prestanda och upptäcka SEO-möjligheter. Här är några viktiga verktyg för att effektivisera din innehållsgranskningsprocess:

1. Google Analytics

via Google Support

Detta är ett måste för alla innehållsmarknadsförare. Google Analytics är ett gratis verktyg som analyserar hela din webbplats och ger insikter om din webbplatstrafik, användarbeteende, topprankade sidor och engagemangsmätvärden.

Använd den för att identifiera dina mest framgångsrika målsidor, förstå var din organiska trafik kommer ifrån och se hur användarna interagerar med ditt innehåll.

2. Ahrefs

via Ahrefs

Ahrefs är ett kraftfullt verktyg som stöder din innehållsmarknadsföringsstrategi och låter dig undersöka dina konkurrenters webbplatstrafik.

Det gör det möjligt för användare att se vad som fungerar för dem, spåra sina mest populära sidor och förstå hur många bakåtlänkar de har.

Det är också utmärkt för att hitta luckor i innehållet och möjligheter för sökord.

3. Screaming Frog SEO Spider

via Screamingfrog

Detta verktyg är utmärkt för att genomsöka din webbplats och efterlikna hur sökmotorer ser din webbplats. Det hjälper till att identifiera SEO-problem som brutna länkar, duplicerat innehåll och saknade metadata, vilket är avgörande för att upprätthålla en välfungerande webbplats.

Genom att dessutom använda AI-verktyg för sökordsanalys kan du optimera din strategi ytterligare genom att hitta värdefulla sökord som genererar mer trafik och förbättrar innehållets relevans.

4. ClickUp

ClickUp for Marketing Teams är en mångsidig projektledningsplattform och ett kraftfullt verktyg för innehållsteam. Den utmärker sig inom innehållsskapande, analys och hantering och hjälper till att effektivisera hela innehållets livscykel, från brainstorming och utkast till artiklar till publicering och analys efter publicering.

Plattformen stöder olika typer av innehåll, vilket möjliggör smidigt samarbete mellan skribenter, redaktörer och marknadsförare.

ClickUp erbjuder också flera mallar (till exempel mallar för innehållsskrivning eller mallar för innehållsmarknadsföringsstrategier ) för att effektivisera planeringen och genomförandet av ditt innehållsarbete.

Låt oss titta på några fler av ClickUps framstående funktioner utöver de som vi lyfte fram tidigare.

Skapa omfattande innehåll med ClickUp Docs

Effektivisera innehållsskapande och samarbete med ClickUp Docs

ClickUp Docs effektiviserar din innehållsskapandeprocess och gör det enkelt att skriva utkast, redigera och samarbeta på ett och samma ställe. Oavsett om du skapar blogginlägg, detaljerade rapporter eller interna wikis, anpassar sig ClickUp Docs efter dina behov med omfattande formateringsalternativ och funktioner för samarbete i realtid.

Integrera dina dokument sömlöst med uppgifter och arbetsflöden, så att ditt innehåll smidigt går från idé till publicering.

Med ClickUp Docs:

Samarbeta i realtid och tagga teammedlemmar för feedback.

Konvertera delar av dina dokument till spårbara uppgifter

Upprätthåll versionskontroll för att spåra redigeringar och uppdateringar

Dela dokument på ett säkert sätt med olika åtkomstnivåer för teammedlemmar eller externa partners.

Snabba upp skapandet av innehåll och granskningsanalysen med ClickUp Brain

Förbättra innehållsanalysen med ClickUp Brains AI-funktioner

ClickUp Brain är ditt AI-kraftpaket som förbättrar hur du hanterar innehållsskapande och granskningar. Detta verktyg hjälper dig inte bara att skriva, utan kopplar samman all din företags kunskap – uppgifter, dokument och kommunikation – i ett intelligent nätverk.

Med ClickUp Brain:

Sök i dina dokument och uppgifter för att hitta information direkt med AI Knowledge Manager.

Automatisera projektledningsuppgifter för innehåll med AI Project Manager

Skapa och förfina innehåll med AI Writer for Work

Spåra och analysera innehållets prestanda och uppdateringar på olika plattformar.

Skissa, planera och genomför din innehållsplan med ClickUp Whiteboards

Förvandla dina brainstorming-sessioner till genomförbara strategier med ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards förvandlar ditt teams brainstorming-sessioner till genomförbara strategier, allt inom ett dynamiskt och kollaborativt virtuellt utrymme. Rita, skriv anteckningar och koppla tankar visuellt till faktiska uppgifter och projekt, så att inga idéer går förlorade.

Med ClickUp Whiteboards:

Skissa upp innehållsteman och koppla dem till marknadsföringskampanjer.

Organisera resultaten från brainstormingen i strukturerade roadmaps för innehållsmarknadsföring.

Förbättra diskussionerna med multimediauppladdningar som bilder och länkar.

Visualisera dina idéer med ClickUp Mindmaps

Organisera och visualisera komplexa idéer med ClickUp Mind Maps

ClickUp Mind Maps erbjuder ett dynamiskt sätt att visuellt organisera och utveckla dina tankar genom att dela upp komplexa idéer i hanterbara segment.

Dessa tankekartor hjälper dig att dra kopplingar mellan begrepp, planera detaljerade projekt och omvandla abstrakta idéer till genomförbara uppgifter.

Med ClickUp Mind Maps:

Omvandla delar av dina tankekartor till praktiska ClickUp-uppgifter

Anpassa dina tankekartor med färger och stilar för bättre visualisering.

Växla mellan Blank Mode för fri brainstorming och Tasks Mode för strukturerad planering.

Effektivisera ditt innehålls livscykel med ClickUps mall för innehållshantering

Ladda ner denna mall Hantera och spåra innehåll över flera kanaler med ClickUps mall för innehållshantering.

ClickUp Content Management Template är ett effektivt verktyg som är utformat för att effektivisera varje fas av din innehållsstrategi. Det är perfekt för att hantera innehåll i olika kanaler såsom bloggar, sociala medier, webbplatser och e-postmarknadsföring.

Det säkerställer att alla intressenter är på samma sida genom att tillhandahålla ett strukturerat arbetsflöde för innehållsförfrågningar, skapande, schemaläggning och leverans.

Med ClickUp-mallen för innehållshantering:

Planera och spåra varje innehållsdel från idé till publicering.

Samarbeta smidigt med teammedlemmarna och se till att alla känner till sina uppgifter och deadlines.

Använd anpassade vyer som Gantt-diagram för tidslinjehantering och tavelvyer för uppgiftsprogression.

Mät innehållets prestanda direkt i ClickUp för att förfina och optimera din strategi.

Hantera dina schemaläggningsuppgifter med ClickUp Editorial Calendar Template

Ladda ner denna mall Håll ditt innehåll enligt schemat med ClickUps mall för redaktionell kalender.

ClickUps mall för redaktionell kalender för innehållsmarknadsföring är utformad för att stödja din innehållsstrategi genom att samla alla dina digitala innehållsinsatser under ett och samma tak.

Denna mall är idealisk för team som vill upprätthålla en konsekvent och aktiv kommunikationsström över flera kanaler. Den förenklar de komplexa uppgifterna att planera, schemalägga och genomföra innehåll, och säkerställer att varje del utformas, granskas och publiceras i tid.

Med ClickUps mall för redaktionell kalender för innehållsmarknadsföring:

Planera och spåra alla innehållsaktiviteter från en samlad plattform.

Effektivisera din redigeringsprocess med anpassningsbara vyer och statusar.

Använd kraftfulla SEO-projektledningsfunktioner för att hålla ditt innehållsflöde organiserat och effektivt.

Du kan också använda ClickUps mall för innehållsmarknadsföringsplan som ett strategiskt verktyg för att systematiskt utforma och genomföra innehållsmarknadsföringsinitiativ.

Förenkla innehållsgranskningar med ClickUp

Att genomföra en innehållsgranskning är viktigt för att förfina din digitala strategi. Det säkerställer att ditt innehåll överensstämmer med dina affärsmål och effektivt engagerar din målgrupp.

Det hjälper dig också att rensa bort de icke-presterande tillgångarna från dina onlinekanaler och arbeta endast med de högpresterande.

Regelbundna innehållsgranskningar förbättrar kvaliteten och prestandan på ditt innehåll och hjälper dig att identifiera nya tillväxtmöjligheter. Tidsenliga innehållsgranskningar kan också bidra till att hålla ditt innehåll dynamiskt och anpassat efter målgruppens behov.

Börja din innehållsgranskning idag och se hur dina engagemangsmätvärden skjuter i höjden!

ClickUps användarvänliga verktyg och mallar är perfekta för att strukturera dina arbetsflöden för innehållsgranskning för en effektiv och produktiv granskningsprocess. Registrera dig gratis på ClickUp för att utforska mer.