De 10 bästa Semrush-alternativen för att förbättra din SEO 2025

Om du vill skala upp ditt företag kan du inte ignorera sökmotoroptimering (SEO).

Att utveckla en kraftfull SEO-strategi kan hjälpa din webbplats att klättra i Googles rankning. På så sätt kommer ditt företag att vara ett av de första som visas när en potentiell kund skriver in ord eller fraser relaterade till dina produkter eller tjänster i en sökmotor.

Översättning: Om du inte investerar i en SEO-strategi kan du gå miste om kvalificerade leads. ?

För att lansera en SEO-strategi behöver du rätt programvara. Semrush är ett SEO-verktyg som kan hjälpa dig med länkbyggande, innehållsmarknadsföring, sökordsanalys och konkurrentanalys. Om du överväger att använda Semrush för att förbättra dina sökrankningar eller vill ersätta det, fortsätt läsa. Nedan dyker vi in i de 10 bästa Semrush-alternativen för SEO. ?

Vad ska du leta efter i ett Semrush-alternativ?

Semrush är ett kraftfullt SEO- och innehållsmarknadsföringsverktyg som hjälper företag att förbättra sin synlighet i sökmotorer. Om du letar efter en ersättning, håll utkik efter andra SEO-verktyg med följande funktioner:

Djupgående verktyg för sökordsanalys : Rätt plattform ska hjälpa dig att ta reda på vilka sökord du bör rikta in dig på för att nå nya kunder ?

AI innehållsskapande : Avancerade SEO-verktyg optimerar inte bara befintligt innehåll – de hjälper också till att skriva nya artiklar och attrahera potentiella kunder.

Integrationer med betald trafik: Om möjligt, sök efter en plattform där du kan hantera både organisk och betald trafik. Många plattformar låter dig hantera annonser på sociala medier och Google Ads från ett och samma ställe.

Backlink-kontroll: Backlinks är länkar på internet som leder till din webbplats (dvs. hänvisad trafik). Ju fler backlinks du har, desto snabbare kan du bygga upp din auktoritet på Google. Ett allt-i-ett-SEO-verktyg hjälper dig att fixa trasiga länkar och erbjuder backlink-analys för att identifiera nya länkmöjligheter.

Konkurrensanalys: Kom ihåg att dina konkurrenter också siktar på de eftertraktade topplaceringarna på Google. Rätt Semrush-alternativ hjälper dig att spåra konkurrenternas rankningar, förstå deras viktigaste sökord och dyka ner i deras bakåtlänkar.

De 10 bästa Semrush-alternativen att använda 2024

Är du redo att förbättra ditt företags resultat i sökmotorerna? För att börja investera i en beprövad SEO-strategi, överväg dessa bästa Semrush-alternativ:

1. SE Ranking

via SE Ranking

SE Ranking är ett allt-i-ett-verktyg för SEO och ett alternativ till Semrush som hjälper dig att klättra i sökmotorernas rankningar. Med SE Ranking kan du spåra dina rankningar, övervaka bakåtlänkar till din webbplats, genomföra en fullständig webbplatsgranskning eller kontrollera varje enskild sida för SEO.

Dessutom får du tillgång till en komplett analysverktygssvit, så att du kan förstå vilken typ av trafik (organisk eller betald) som flödar till din webbplats, rankningsspårning på dina viktigaste sökord och förslag på hur du kan förbättra SEO för varje sida eller blogginlägg.

SE Rankings bästa funktioner

Få AI-drivna optimeringstips för varje webbsida eller blogginlägg

Spåra sökordsrankningar för ditt företag och dina konkurrenter

Gör enkelt sökordsanalyser och upptäck relaterade långsvansade sökord

Analysera befintlig refererande trafik och spionera på konkurrenternas referenser för att upptäcka varifrån de får bakåtlänkar.

Gör en fullständig webbplatsgranskning för att förstå alla problem (stora som små) som kan påverka sökrankningen.

SE Rankings begränsningar

Du måste betala extra för att få tillgång till vissa verktyg.

De flesta mätvärden rapporterar endast om organisk trafik, vilket kan vara frustrerande om du driver sociala medier eller PPC-annonser (pay per click).

SE Ranking priser

Essential: 44 $/månad

Pro: 87,20 $/månad

Företag: 191,20 $/månad

SE Ranking betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 200 recensioner)

2. Similarweb

via Similarweb

Similarweb är en SEO- och digital marknadsföringsplattform som hjälper företag att bättre förstå sin målgrupp och överträffa konkurrenterna. Den erbjuder många gratisverktyg, inklusive en webbplatsgranskare, en lista över topprankade webbplatser och en webbplats-mot-mobil-kontroll.

Med den betalda plattformen kan användare bättre förstå köparprofiler, övervaka digital prestanda jämfört med konkurrenter och genomföra marknadsundersökningar inom över 210 branscher.

Similarwebs bästa funktioner

Öka konverteringarna med hjälp av verktyg för annonsanalys

Utnyttja över 50 trafik- och engagemangsmätvärden för en grundlig konkurrensanalys.

Analysera över 100 miljoner webbplatser för att bättre förstå din målgrupp.

Håll dig uppdaterad om kommande marknadstrender för att finjustera din digitala marknadsföringsstrategi.

Begränsningar med Similarweb

Prissättningen kan vara begränsande för vissa företag, särskilt småföretag.

Instrumentpanelen kan vara överväldigande och göra det svårt att hitta det du söker.

Similarweb prissättning

Startpaket: 125 $/månad för en användare

Professional: 333 $/månad för en användare

Team: Anpassad prissättning

Enterprise: Anpassad prissättning

Similarweb-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (95+ recensioner)

3. Serpstat

via Serpstat

Serpstat är ett alternativ till Semrush som hjälper företag att förbättra sin placering i sökresultaten. Med Serpstat kan du göra sökordsanalyser för organisk och betald trafik, köra en backlink-analys och spåra dina konkurrenters placeringar.

Dessutom kommer Serpstat med AI-verktyg för innehållsanalys, som gör att du kan skriva artiklar, generera rubriker och metabeskrivningar samt få idéer till inlägg på sociala medier.

Serpstats bästa funktioner

Använd AI-skrivverktygen för att skriva hela artiklar utifrån en enda mening.

Gör en konkurrentanalys för att förstå (och rikta in dig på) deras mest framgångsrika sökord.

Ladda upp upp till 50 000 sökord till klusterverktyget för att gruppera dem efter likhet i sökmotorresultatsidor (SERP).

Gör en webbplatsgranskning för att hitta viktiga SEO-fel som kan påverka dina rankningar.

Serpstat begränsningar

Det kan vara svårt att anpassa rapporter

Vissa tutorials är föråldrade nu när plattformen har släppt nya funktioner.

Serpstat priser

Individuell: 45 $/månad

Team: 85 $/månad

Byrå: 335 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Serpstatbetyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

4. CognitiveSEO

via CognitiveSEO

CognitiveSEO är en molnbaserad plattform som gör det möjligt för företag och digitala byråer att analysera webbplatstrafik, genomföra on-page SEO-webbplatstrafik och spåra sökvolym för konkurrenter. Med CognitiveSEO kan du hitta möjligheter till bakåtlänkar, upptäcka fluktuationer i Googles algoritm och hitta sökordsförslag för din innehållsplan.

Dessutom kommer SEO-kontrollen på sidan att genomsöka din webbplats efter fel som kan påverka sökrankningen negativt.

CognitiveSEOs bästa funktioner

Samla in data om bakåtlänkar för att upptäcka dina bästa referenskällor.

Använd SERP Checker Tool för att spåra sökordsrankningar på global, lokal och mobil nivå.

Anpassa din egen instrumentpanel med över 35 mätvärden för att förstå SEO-data i realtid.

Använd verktyget för innehållsoptimering för att hitta sökordsmöjligheter för varje enskilt innehåll.

Begränsningar för CognitiveSEO

Den enorma mängden data och tillgängliga funktioner kan vara överväldigande för nybörjare.

Plattformen har inte lika många anpassningsmöjligheter som vissa konkurrenter.

CognitiveSEO prissättning

Startpaket: 129,99 $/månad

Premium: 199 $/månad

Elite: 499 $/månad

CognitiveSEO-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (70+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (2 recensioner)

5. Ahrefs

via Ahrefs

Ahrefs erbjuder ett användarvänligt gränssnitt som hjälper dig att förbättra dina SEO- och marknadsföringsinsatser. Med Ahrefs kan du se hur mycket söktrafik dina konkurrenter får, studera vad dina kunder skriver in i Google, hitta kritiska SEO-problem som påverkar din webbplats prestanda negativt och övervaka dina rankningar för tusentals sökord.

Ahrefs bästa funktioner

Använd Site Explorer för att få en uttömmande analys av ditt totala SEO-betyg och alla möjliga SEO-fel.

Få tusentals sökordsidéer, inklusive deras rankningssvårighet och hur de bäst ökar din trafik.

AI-programvara för sökordsanalys som optimerar din sökordsanalysprocess

Upptäck det mest framgångsrika innehållet och tusentals möjligheter till länkbyggande.

Få en djupgående sök- och backlinkprofil för vilken webbplats som helst, inklusive konkurrenter.

Ahrefs begränsningar

Inlärningskurvan kan vara brant för nybörjare.

För närvarande finns det inga AI-verktyg som kan användas för att generera innehåll.

Ahrefs priser

Lite : 99 $/månad

Standard: 199 $/månad

Avancerat: 399 $/månad

Enterprise: 999 $/månad

Ahrefs betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 500 recensioner)

via Raven Tools

Raven Tools är en SEO- och rapporteringsplattform som är utvecklad för SEO- och innehållsmarknadsföringsbyråer. Den har ett antal avancerade funktioner, inklusive verktyg för bakåtlänkar, sökordsutforskare, marknadsföringsrapporter och ett verktygsset för konkurrensanalys.

Rapportera all betald och organisk trafik på ett ställe genom att hämta data från Moz, Facebook Ads, Instagram Ads, Bing Ads, Google Search Console och mer.

Undersök konkurrenters domäner genom fyra SEO-datakällor och identifiera över 20 datapunkter.

Kontrollera dina SERP:er varje månad, varje vecka eller till och med varje dag.

Hantera sociala mediekampanjer för flera kunder på ett och samma ställe

Plattformen är främst byggd för byråer, inte enskilda företag.

Den enorma mängden data kan vara överväldigande för nya användare.

Småföretag: 39 $/månad

Startpris: 79 $/månad

Grow: 139 $/månad

Thrive: 249 $/månad

Lead: 399 $/månad

G2: 4,2/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

7. Moz Pro

via Moz Pro

Moz Pro är ett av de mest kända alternativen till Semrush och hjälper företag att öka webbtrafiken och i slutändan klättra i sökmotorernas rankningar. Med sökordsverktyget kan du ange valfri URL för att få reda på exakt vilka sökord som passar bäst. Du kan också bygga upp din domänautoritet genom djupgående backlink-undersökningar för att identifiera nya möjligheter.

Moz Pro bästa funktioner

Gör veckovisa webbplatsgranskningar för att förstå tekniska SEO-problem som kan påverka rankningen negativt.

Få en SERP-analys av sökord och förstå varför sidor rankas som de gör.

Använd verktyget för optimering av webbplatser för att få steg-för-steg-instruktioner om hur du kan förbättra din ranking.

Skapa en innehållskalender genom att generera idéer om liknande ämnen från topprankade webbplatser.

Moz Pro begränsningar

Sökordsanalysen fokuserar på söktermer med hög volym och hög konkurrens.

Priserna är högre än hos vissa av deras direkta konkurrenter.

Moz Pro priser

Standard: 69 $/månad

Medium: 129 $/månad

Stort: 209 $/månad

Premium: 419 $/månad

Moz Pro betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

8. SEO PowerSuite

via SEO PowerSuite

SEO PowerSuite är en kraftfull SEO-programvara som hjälper företag att förbättra sin synlighet online. Programvaran är uppdelad i fyra lösningar: Rank Tracker, WebSite Auditor, SEO SpyGlass och LinkAssistant. Med alla fyra kan företag mäta sökords svårighetsgrad, utveckla en innehållsmarknadsföringsplan och genomföra länkprospektering för att bygga upp domänautoritet.

SEO PowerSuite bästa funktioner

Gör en SEO-granskning för att genomsöka hela din webbplats efter tekniska problem.

Identifiera spamiga bakåtlänkar för att förbättra innehållets ranking

Kontrollera och spåra rankningar för lokala sökresultat och Google Maps

Begränsningar för SEO PowerSuite

Plattformen är uppdelad i fyra separata lösningar istället för en kombinerad plattform.

Det är inte en molnbaserad plattform.

SEO PowerSuite priser

Gratisversion : 0 dollar

Professional: 299 $/år

Enterprise: 499 $/år

SEO PowerSuite betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 200 recensioner)

9. SpyFu

via SpyFu

SpyFu är ett allt-i-ett-alternativ till Semrush som låter dig hantera CPC-kampanjer (kostnad per klick), gräva i historiska data och köra SEO-rapporter. Med SpyFu kan du köra konkurrensanalyser, undersöka möjligheter till bakåtlänkar, hantera obegränsat antal sökords- och domänprojekt och anpassa rapporter efter dina unika SEO-behov.

SpyFu bästa funktioner

Få tillgång till historiska data för rankningshistorik och bakåtlänkar

Dyk ner i dina konkurrenters Google Ads-sökord och annonser med hjälp av PPC-verktyg.

Förenkla din SEO-projektledning genom att skapa sökordsgrupper och ställa in aviseringar.

SpyFu begränsningar

Data för sökord med låg volym kan vara begränsad.

Det har förekommit rapporter om att data inte alltid är 100 % korrekta.

SpyFu priser

Grundläggande plan : 39 $/månad

Professionell plan: 79 $/månad

SpyFu betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

10. Ubersuggest

via Ubersuggest

Ubersuggest är en lättanvänd SEO- och innehållshanteringsplattform som du kan komma åt via en personlig instrumentpanel eller ett Chrome-tillägg. Via plattformen kan du identifiera de bästa sökordsmöjligheterna för din webbplats, genomföra en teknisk webbplatsgranskning och upptäcka nya möjligheter till bakåtlänkar.

Ubersuggest bästa funktioner

Få dagliga aviseringar om rankningsuppdateringar och kritiska SEO-problem på din webbplats via din instrumentpanel.

Ladda ner Chrome-tillägget för att analysera SEO-data för alla webbplatser du besöker.

Hitta exakt de webbsidor som genererar bäst SEO-trafik

Ubersuggest begränsningar

För närvarande finns det ingen mobilapp.

Den hämtar data från begränsade källor, främst Google Analytics.

Ubersuggest priser

Individuell: 29 $/månad

Företag: 49 $/månad

Enterprise: 99 $/månad

Ubersuggest betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 80 recensioner)

Vill du ta din digitala marknadsföring till nästa nivå? Med rätt marknadsföringsverktyg kan du brainstorma nya innehållsidéer, förenkla projektledningen och i slutändan attrahera nya kunder. ?

ClickUp AI kan generera oändligt många dokumenttyper, såsom projektbeskrivningar, lektionsplaner och andra dokument, för att påskynda ditt arbetsflöde.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet där SEO-byråer och marknadsföringsteam kan organisera kampanjer, brainstorma idéer, utarbeta nytt innehåll och tilldela uppgifter. Med ClickUp AI kan marknadsförare lansera marknadsföringskampanjer blixtsnabbt, utforma innehållsbriefar, samarbeta kring nya idéer och publicera nytt innehåll.

Dessutom behöver du aldrig starta en marknadsföringskampanj från grunden tack vare ClickUps omfattande mallbibliotek. ?

ClickUps bästa funktioner

Samarbeta kring allt skriftligt material som e-post, blogginlägg och inlägg på sociala medier med ClickUp Docs.

Förenkla projektledningen och missa aldrig ett uppdrag med aviseringar, kommentarer och ClickUp Tasks

Skapa projektarbetsflöden och planera nya kampanjer med ClickUp Whiteboards

Begränsningar med ClickUp

Vissa funktioner är ännu inte tillgängliga på mobilen.

Plattformen kan vara överväldigande för nya användare.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 USD/arbetsplatsmedlem/månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

Förbättra din synlighet i sökresultaten med Semrush-alternativ

SEO-verktyg hjälper dig att göra sökordsanalyser, hålla koll på dina konkurrenter, skapa innehåll och i slutändan förbättra din ranking med hjälp av sökmotoroptimering. Rätt Semrush-alternativ hjälper dig att öka din webbtrafik och i slutändan få fler försäljningar online.

Använd ClickUp Docs för att hantera viktiga dokument och främja teamsamarbete.

Om du letar efter en allt-i-ett-marknadsföringsplattform med AI-stöd som kan hjälpa dig med din SEO, prova ClickUp. ClickUp erbjuder en komplett uppsättning verktyg som dokument, whiteboards och uppgiftshantering som hjälper dig att förenkla projektledningen och lansera din nästa kampanj.

För att komma igång, prova ClickUp idag. ?