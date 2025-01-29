De 10 bästa Semrush-alternativen för att förbättra din SEO 2025

Om du vill skala upp ditt företag kan du inte ignorera sökmotoroptimering (SEO).
Att utveckla en kraftfull SEO-strategi kan hjälpa din webbplats att klättra i Googles rankning. På så sätt kommer ditt företag att vara ett av de första som visas när en potentiell kund skriver in ord eller fraser relaterade till dina produkter eller tjänster i en sökmotor.
Översättning: Om du inte investerar i en SEO-strategi kan du gå miste om kvalificerade leads. ?
För att lansera en SEO-strategi behöver du rätt programvara. Semrush är ett SEO-verktyg som kan hjälpa dig med länkbyggande, innehållsmarknadsföring, sökordsanalys och konkurrentanalys. Om du överväger att använda Semrush för att förbättra dina sökrankningar eller vill ersätta det, fortsätt läsa. Nedan dyker vi in i de 10 bästa Semrush-alternativen för SEO. ?
Vad ska du leta efter i ett Semrush-alternativ?
Semrush är ett kraftfullt SEO- och innehållsmarknadsföringsverktyg som hjälper företag att förbättra sin synlighet i sökmotorer. Om du letar efter en ersättning, håll utkik efter andra SEO-verktyg med följande funktioner:
- Djupgående verktyg för sökordsanalys: Rätt plattform ska hjälpa dig att ta reda på vilka sökord du bör rikta in dig på för att nå nya kunder ?
- AI innehållsskapande: Avancerade SEO-verktyg optimerar inte bara befintligt innehåll – de hjälper också till att skriva nya artiklar och attrahera potentiella kunder.
- Integrationer med betald trafik: Om möjligt, sök efter en plattform där du kan hantera både organisk och betald trafik. Många plattformar låter dig hantera annonser på sociala medier och Google Ads från ett och samma ställe.
- Backlink-kontroll: Backlinks är länkar på internet som leder till din webbplats (dvs. hänvisad trafik). Ju fler backlinks du har, desto snabbare kan du bygga upp din auktoritet på Google. Ett allt-i-ett-SEO-verktyg hjälper dig att fixa trasiga länkar och erbjuder backlink-analys för att identifiera nya länkmöjligheter.
- Konkurrensanalys: Kom ihåg att dina konkurrenter också siktar på de eftertraktade topplaceringarna på Google. Rätt Semrush-alternativ hjälper dig att spåra konkurrenternas rankningar, förstå deras viktigaste sökord och dyka ner i deras bakåtlänkar.
De 10 bästa Semrush-alternativen att använda 2024
Är du redo att förbättra ditt företags resultat i sökmotorerna? För att börja investera i en beprövad SEO-strategi, överväg dessa bästa Semrush-alternativ:
1. SE Ranking
SE Ranking är ett allt-i-ett-verktyg för SEO och ett alternativ till Semrush som hjälper dig att klättra i sökmotorernas rankningar. Med SE Ranking kan du spåra dina rankningar, övervaka bakåtlänkar till din webbplats, genomföra en fullständig webbplatsgranskning eller kontrollera varje enskild sida för SEO.
Dessutom får du tillgång till en komplett analysverktygssvit, så att du kan förstå vilken typ av trafik (organisk eller betald) som flödar till din webbplats, rankningsspårning på dina viktigaste sökord och förslag på hur du kan förbättra SEO för varje sida eller blogginlägg.
SE Rankings bästa funktioner
- Få AI-drivna optimeringstips för varje webbsida eller blogginlägg
- Spåra sökordsrankningar för ditt företag och dina konkurrenter
- Gör enkelt sökordsanalyser och upptäck relaterade långsvansade sökord
- Analysera befintlig refererande trafik och spionera på konkurrenternas referenser för att upptäcka varifrån de får bakåtlänkar.
- Gör en fullständig webbplatsgranskning för att förstå alla problem (stora som små) som kan påverka sökrankningen.
SE Rankings begränsningar
- Du måste betala extra för att få tillgång till vissa verktyg.
- De flesta mätvärden rapporterar endast om organisk trafik, vilket kan vara frustrerande om du driver sociala medier eller PPC-annonser (pay per click).
SE Ranking priser
- Essential: 44 $/månad
- Pro: 87,20 $/månad
- Företag: 191,20 $/månad
SE Ranking betyg och recensioner
- G2: 4,8/5 (över 1 200 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 200 recensioner)
2. Similarweb
Similarweb är en SEO- och digital marknadsföringsplattform som hjälper företag att bättre förstå sin målgrupp och överträffa konkurrenterna. Den erbjuder många gratisverktyg, inklusive en webbplatsgranskare, en lista över topprankade webbplatser och en webbplats-mot-mobil-kontroll.
Med den betalda plattformen kan användare bättre förstå köparprofiler, övervaka digital prestanda jämfört med konkurrenter och genomföra marknadsundersökningar inom över 210 branscher.
Similarwebs bästa funktioner
- Öka konverteringarna med hjälp av verktyg för annonsanalys
- Utnyttja över 50 trafik- och engagemangsmätvärden för en grundlig konkurrensanalys.
- Analysera över 100 miljoner webbplatser för att bättre förstå din målgrupp.
- Håll dig uppdaterad om kommande marknadstrender för att finjustera din digitala marknadsföringsstrategi.
Begränsningar med Similarweb
- Prissättningen kan vara begränsande för vissa företag, särskilt småföretag.
- Instrumentpanelen kan vara överväldigande och göra det svårt att hitta det du söker.
Similarweb prissättning
- Startpaket: 125 $/månad för en användare
- Professional: 333 $/månad för en användare
- Team: Anpassad prissättning
- Enterprise: Anpassad prissättning
Similarweb-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 900 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (95+ recensioner)
3. Serpstat
Serpstat är ett alternativ till Semrush som hjälper företag att förbättra sin placering i sökresultaten. Med Serpstat kan du göra sökordsanalyser för organisk och betald trafik, köra en backlink-analys och spåra dina konkurrenters placeringar.
Dessutom kommer Serpstat med AI-verktyg för innehållsanalys, som gör att du kan skriva artiklar, generera rubriker och metabeskrivningar samt få idéer till inlägg på sociala medier.
Serpstats bästa funktioner
- Använd AI-skrivverktygen för att skriva hela artiklar utifrån en enda mening.
- Gör en konkurrentanalys för att förstå (och rikta in dig på) deras mest framgångsrika sökord.
- Ladda upp upp till 50 000 sökord till klusterverktyget för att gruppera dem efter likhet i sökmotorresultatsidor (SERP).
- Gör en webbplatsgranskning för att hitta viktiga SEO-fel som kan påverka dina rankningar.
Serpstat begränsningar
- Det kan vara svårt att anpassa rapporter
- Vissa tutorials är föråldrade nu när plattformen har släppt nya funktioner.
Serpstat priser
- Individuell: 45 $/månad
- Team: 85 $/månad
- Byrå: 335 $/månad
- Enterprise: Anpassad prissättning
Serpstatbetyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 400 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)
4. CognitiveSEO
CognitiveSEO är en molnbaserad plattform som gör det möjligt för företag och digitala byråer att analysera webbplatstrafik, genomföra on-page SEO-webbplatstrafik och spåra sökvolym för konkurrenter. Med CognitiveSEO kan du hitta möjligheter till bakåtlänkar, upptäcka fluktuationer i Googles algoritm och hitta sökordsförslag för din innehållsplan.
Dessutom kommer SEO-kontrollen på sidan att genomsöka din webbplats efter fel som kan påverka sökrankningen negativt.
CognitiveSEOs bästa funktioner
- Samla in data om bakåtlänkar för att upptäcka dina bästa referenskällor.
- Använd SERP Checker Tool för att spåra sökordsrankningar på global, lokal och mobil nivå.
- Anpassa din egen instrumentpanel med över 35 mätvärden för att förstå SEO-data i realtid.
- Använd verktyget för innehållsoptimering för att hitta sökordsmöjligheter för varje enskilt innehåll.
Begränsningar för CognitiveSEO
- Den enorma mängden data och tillgängliga funktioner kan vara överväldigande för nybörjare.
- Plattformen har inte lika många anpassningsmöjligheter som vissa konkurrenter.
CognitiveSEO prissättning
- Startpaket: 129,99 $/månad
- Premium: 199 $/månad
- Elite: 499 $/månad
CognitiveSEO-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (70+ recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (2 recensioner)
5. Ahrefs
Ahrefs erbjuder ett användarvänligt gränssnitt som hjälper dig att förbättra dina SEO- och marknadsföringsinsatser. Med Ahrefs kan du se hur mycket söktrafik dina konkurrenter får, studera vad dina kunder skriver in i Google, hitta kritiska SEO-problem som påverkar din webbplats prestanda negativt och övervaka dina rankningar för tusentals sökord.
Ahrefs bästa funktioner
- Använd Site Explorer för att få en uttömmande analys av ditt totala SEO-betyg och alla möjliga SEO-fel.
- Få tusentals sökordsidéer, inklusive deras rankningssvårighet och hur de bäst ökar din trafik.
- AI-programvara för sökordsanalys som optimerar din sökordsanalysprocess
- Upptäck det mest framgångsrika innehållet och tusentals möjligheter till länkbyggande.
- Få en djupgående sök- och backlinkprofil för vilken webbplats som helst, inklusive konkurrenter.
Ahrefs begränsningar
- Inlärningskurvan kan vara brant för nybörjare.
- För närvarande finns det inga AI-verktyg som kan användas för att generera innehåll.
Ahrefs priser
- Lite: 99 $/månad
- Standard: 199 $/månad
- Avancerat: 399 $/månad
- Enterprise: 999 $/månad
Ahrefs betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 500 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 500 recensioner)
6. Raven Tools
Raven Tools är en SEO- och rapporteringsplattform som är utvecklad för SEO- och innehållsmarknadsföringsbyråer. Den har ett antal avancerade funktioner, inklusive verktyg för bakåtlänkar, sökordsutforskare, marknadsföringsrapporter och ett verktygsset för konkurrensanalys.
Raven Tools bästa funktioner
- Rapportera all betald och organisk trafik på ett ställe genom att hämta data från Moz, Facebook Ads, Instagram Ads, Bing Ads, Google Search Console och mer.
- Undersök konkurrenters domäner genom fyra SEO-datakällor och identifiera över 20 datapunkter.
- Kontrollera dina SERP:er varje månad, varje vecka eller till och med varje dag.
- Hantera sociala mediekampanjer för flera kunder på ett och samma ställe
Raven Tools begränsningar
- Plattformen är främst byggd för byråer, inte enskilda företag.
- Den enorma mängden data kan vara överväldigande för nya användare.
Raven Tools priser
- Småföretag: 39 $/månad
- Startpris: 79 $/månad
- Grow: 139 $/månad
- Thrive: 249 $/månad
- Lead: 399 $/månad
Raven Tools betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (över 100 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)
7. Moz Pro
Moz Pro är ett av de mest kända alternativen till Semrush och hjälper företag att öka webbtrafiken och i slutändan klättra i sökmotorernas rankningar. Med sökordsverktyget kan du ange valfri URL för att få reda på exakt vilka sökord som passar bäst. Du kan också bygga upp din domänautoritet genom djupgående backlink-undersökningar för att identifiera nya möjligheter.
Moz Pro bästa funktioner
- Gör veckovisa webbplatsgranskningar för att förstå tekniska SEO-problem som kan påverka rankningen negativt.
- Få en SERP-analys av sökord och förstå varför sidor rankas som de gör.
- Använd verktyget för optimering av webbplatser för att få steg-för-steg-instruktioner om hur du kan förbättra din ranking.
- Skapa en innehållskalender genom att generera idéer om liknande ämnen från topprankade webbplatser.
Moz Pro begränsningar
- Sökordsanalysen fokuserar på söktermer med hög volym och hög konkurrens.
- Priserna är högre än hos vissa av deras direkta konkurrenter.
Moz Pro priser
- Standard: 69 $/månad
- Medium: 129 $/månad
- Stort: 209 $/månad
- Premium: 419 $/månad
Moz Pro betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (över 300 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)
8. SEO PowerSuite
SEO PowerSuite är en kraftfull SEO-programvara som hjälper företag att förbättra sin synlighet online. Programvaran är uppdelad i fyra lösningar: Rank Tracker, WebSite Auditor, SEO SpyGlass och LinkAssistant. Med alla fyra kan företag mäta sökords svårighetsgrad, utveckla en innehållsmarknadsföringsplan och genomföra länkprospektering för att bygga upp domänautoritet.
SEO PowerSuite bästa funktioner
- Gör en SEO-granskning för att genomsöka hela din webbplats efter tekniska problem.
- Identifiera spamiga bakåtlänkar för att förbättra innehållets ranking
- Kontrollera och spåra rankningar för lokala sökresultat och Google Maps
Begränsningar för SEO PowerSuite
- Plattformen är uppdelad i fyra separata lösningar istället för en kombinerad plattform.
- Det är inte en molnbaserad plattform.
SEO PowerSuite priser
- Gratisversion: 0 dollar
- Professional: 299 $/år
- Enterprise: 499 $/år
SEO PowerSuite betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 400 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 200 recensioner)
9. SpyFu
SpyFu är ett allt-i-ett-alternativ till Semrush som låter dig hantera CPC-kampanjer (kostnad per klick), gräva i historiska data och köra SEO-rapporter. Med SpyFu kan du köra konkurrensanalyser, undersöka möjligheter till bakåtlänkar, hantera obegränsat antal sökords- och domänprojekt och anpassa rapporter efter dina unika SEO-behov.
SpyFu bästa funktioner
- Få tillgång till historiska data för rankningshistorik och bakåtlänkar
- Dyk ner i dina konkurrenters Google Ads-sökord och annonser med hjälp av PPC-verktyg.
- Förenkla din SEO-projektledning genom att skapa sökordsgrupper och ställa in aviseringar.
SpyFu begränsningar
- Data för sökord med låg volym kan vara begränsad.
- Det har förekommit rapporter om att data inte alltid är 100 % korrekta.
SpyFu priser
- Grundläggande plan: 39 $/månad
- Professionell plan: 79 $/månad
SpyFu betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 500 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)
10. Ubersuggest
Ubersuggest är en lättanvänd SEO- och innehållshanteringsplattform som du kan komma åt via en personlig instrumentpanel eller ett Chrome-tillägg. Via plattformen kan du identifiera de bästa sökordsmöjligheterna för din webbplats, genomföra en teknisk webbplatsgranskning och upptäcka nya möjligheter till bakåtlänkar.
Ubersuggest bästa funktioner
- Få dagliga aviseringar om rankningsuppdateringar och kritiska SEO-problem på din webbplats via din instrumentpanel.
- Ladda ner Chrome-tillägget för att analysera SEO-data för alla webbplatser du besöker.
- Hitta exakt de webbsidor som genererar bäst SEO-trafik
Ubersuggest begränsningar
- För närvarande finns det ingen mobilapp.
- Den hämtar data från begränsade källor, främst Google Analytics.
Ubersuggest priser
- Individuell: 29 $/månad
- Företag: 49 $/månad
- Enterprise: 99 $/månad
Ubersuggest betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (över 100 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 80 recensioner)
Andra marknadsföringsverktyg
Vill du ta din digitala marknadsföring till nästa nivå? Med rätt marknadsföringsverktyg kan du brainstorma nya innehållsidéer, förenkla projektledningen och i slutändan attrahera nya kunder. ?
ClickUp
ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet där SEO-byråer och marknadsföringsteam kan organisera kampanjer, brainstorma idéer, utarbeta nytt innehåll och tilldela uppgifter. Med ClickUp AI kan marknadsförare lansera marknadsföringskampanjer blixtsnabbt, utforma innehållsbriefar, samarbeta kring nya idéer och publicera nytt innehåll.
Dessutom behöver du aldrig starta en marknadsföringskampanj från grunden tack vare ClickUps omfattande mallbibliotek. ?
ClickUps bästa funktioner
- Samarbeta kring allt skriftligt material som e-post, blogginlägg och inlägg på sociala medier med ClickUp Docs.
- Förenkla projektledningen och missa aldrig ett uppdrag med aviseringar, kommentarer och ClickUp Tasks.
- Skapa projektarbetsflöden och planera nya kampanjer med ClickUp Whiteboards.
Begränsningar med ClickUp
- Vissa funktioner är ännu inte tillgängliga på mobilen.
- Plattformen kan vara överväldigande för nya användare.
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 $/månad per användare
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
- ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 USD/arbetsplatsmedlem/månad
ClickUp-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)
Förbättra din synlighet i sökresultaten med Semrush-alternativ
SEO-verktyg hjälper dig att göra sökordsanalyser, hålla koll på dina konkurrenter, skapa innehåll och i slutändan förbättra din ranking med hjälp av sökmotoroptimering. Rätt Semrush-alternativ hjälper dig att öka din webbtrafik och i slutändan få fler försäljningar online.
Om du letar efter en allt-i-ett-marknadsföringsplattform med AI-stöd som kan hjälpa dig med din SEO, prova ClickUp. ClickUp erbjuder en komplett uppsättning verktyg som dokument, whiteboards och uppgiftshantering som hjälper dig att förenkla projektledningen och lansera din nästa kampanj.
För att komma igång, prova ClickUp idag. ?