PERT-diagramguide med 6 exempel och mallar för ditt team

Du har hört talas om Gantt-diagram, du har provat på mind maps och vi vet att du älskar bra flödesscheman... men hur är det med PERT-diagram?

PERT-diagram hade tidigare ett dåligt rykte på grund av att de var så tidskrävande att skapa, redigera och uppdatera. Men de är inte så svåra att använda som vi en gång trodde.

Dessa arbetsflödesdiagram har utvecklats mycket sedan den amerikanska flottan uppfann dem på 1950-talet. Med hjälp av flexibel och effektiv projektledningsprogramvara har PERT-diagram gjort comeback. Även om denna typ av diagram kanske är mindre känd jämfört med andra agila metoder, är PERT-diagram snabbare att skapa och enklare att hantera än någonsin tidigare!

PERT-diagram är mycket visuella och hjälpsamma för att identifiera uppgiftsberoenden, hålla deadlines och mycket mer! Följ med oss när vi dyker ner i allt som har med PERT-diagram att göra. Vi går igenom sex hjälpsamma exempel på PERT-diagram, mallar, användningsfall och mycket mer. 📈

Vad är ett PERT-diagram?

Vi skriker inte åt dig; PERT ska skrivas med versaler. 🙂

PERT-diagram, som är en förkortning av Program Evaluation Review Technique, delar upp större uppgifter i mer hanterbara åtgärder och ordnar dem grafiskt på projektets tidslinje.

Planera och organisera projekt, idéer eller befintliga uppgifter i ClickUp för den ultimata visuella översikten.

Komplexiteten i ditt PERT-diagram beror på antalet milstolpar i projektet längs din kritiska väg och den beräknade tiden för att slutföra varje uppgift.

Vänta, vad är den kritiska vägen?

Kritisk väg-metoden (CPM) är en populär projektledningsmetod som fokuserar på just de uppgifter som är nödvändiga för att slutföra ett projekt. Att fastställa din kritiska väg är fördelaktigt för projekt som ligger farligt långt efter i schemat eller känns för komplicerade för att ens kunna påbörjas.

Genom att identifiera de absolut nödvändiga momenten som är avgörande för att ditt projekt ska kunna slutföras och ordna dem i ett PERT-diagram får ditt team en tydlig riktning. 🧭

Fyra komponenter i ett PERT-diagram

Precis som tankekartor är varje uppgift i ditt PERT-diagram tydligt kopplat till ett klart mål eller ämne, men det finns fyra viktiga komponenter som skiljer PERT-diagram från andra diagram:

Noder (händelser eller milstolpar): Noder markerar viktiga punkter i ett projekt, till exempel starten eller slutförandet av en uppgift. De representeras som cirklar eller rektanglar. Pilar (uppgifter eller aktiviteter): Pilar mellan noder representerar de uppgifter eller aktiviteter som måste slutföras. Pilarnas riktning visar uppgiftsberoenden. Beroenden (föregångare- och efterföljare-relationer): Dessa definierar i vilken ordning uppgifterna måste utföras. Vissa uppgifter är beroende av att andra är slutförda innan de kan påbörjas. Tidsuppskattningar: PERT använder tre tidsuppskattningar för varje uppgift för att beräkna den förväntade varaktigheten: Optimistisk tid (O): Den kortaste möjliga tiden för att slutföra en uppgift Pessimistisk tid (P): Den längsta möjliga tiden för att slutföra en uppgift Mest sannolika tid (M): Den bästa uppskattningen av den förväntade tiden för att slutföra en uppgift Optimistisk tid (O): Den kortaste möjliga tiden för att slutföra en uppgift. Pessimistisk tid (P): Den längsta möjliga tiden för att slutföra en uppgift. Mest sannolika tid (M): Den bästa uppskattningen av den förväntade tiden för att slutföra en uppgift.

Optimistisk tid (O): Den kortaste möjliga tiden för att slutföra en uppgift.

Pessimistisk tid (P): Den längsta möjliga tiden för att slutföra en uppgift.

Mest sannolika tid (M): Den bästa uppskattningen av den förväntade tiden för att slutföra en uppgift.

När du lägger samman all tilldelad tid per uppgift i ditt PERT-diagram får du en tydlig bild av hur lång tid ditt projekt kommer att ta att slutföra. 🙌🏼

Är du redo att börja använda dina egna PERT-diagram? Vi har sex exempel på PERT-diagram som hjälper dig att komma igång. 🗺

6 exempel på PERT-diagram i ClickUp, LucidChart, Adobe och Smart Draw

Precis som en vacker bit pepparmintbark finns PERT-diagram i alla former och storlekar, men de har samma grundläggande element oavsett form.

Här är sex exempel på PERT-diagram för team inom olika branscher och olika användningsfall. Följ med eller skapa ett tillsammans med oss! Dessa exempel på PERT-diagram är gratis att skapa. 🤓💸

1. ClickUp innehållsmarknadsföring PERT-diagram exempel

Exempel på PERT-diagram för innehållsmarknadsföring i ClickUp

I detta exempel på ett PERT-diagram för innehållsmarknadsföring följer vi livscykeln för en enskild blogguppgift, där formen Startdatum representerar när uppgiften skapades och formen Publiceringsdatum representerar när uppgiften markerades som slutförd.

Detta diagram, som skapats i ClickUp Whiteboards, visar hur många teammedlemmar och godkännanden en blogguppgift måste passera innan ett slutgiltigt utkast publiceras. Vi kan se att efter att uppgiften har skapats arbetar SEO-teamet, innehållsansvarig, grafisk designer och skribent tillsammans för att slutföra olika åtgärder i denna process.

Detta PERT-diagram ger en tydlig översikt över de grundläggande stegen, särskilt när du undervisar nya teammedlemmar om en av dina primära processer eller förklarar ditt arbetsflöde för andra avdelningar. Härifrån kan du fördjupa dig i mindre detaljer och deluppgifter om det behövs.

2. Exempel på PERT-diagram från lanseringen av ClickUps webbplats

Exempel på PERT-diagram för lansering av webbplats i ClickUp

Nu när vi har grunderna på plats kan vi ta en titt på ett mer komplicerat arbetsflöde! Detta PERT-diagram i ClickUp visar den flerstegsprocess som krävs för att lansera en webbplats.

I detta PERT-diagram kan vi se att varje pil är tidsstämplad per vecka för att visa när varje uppgift kommer att utföras i projektet. En viktig sak att tänka på i detta exempel är att varje grön cirkel representerar en uppgift – men det vi inte ser är alla deluppgifter och mindre steg som ingår i att slutföra varje större uppgift. I klassisk PERT-diagramstil är detta en allmän ögonblicksbild av bara projektets milstolpar eller viktiga åtgärdspunkter.

Det här PERT-diagrammet skapades i ClickUp Whiteboards*, men du kan också återskapa det med hjälp av Blank-läget i Mind Maps! Vi visar dig hur du gör det längre fram i den här artikeln. 🤓 ⬇️

3. Programvara PERT-diagram

PERT-diagram exempel av Nick Cotter på Growann

Eftersom PERT-diagram börjar med en övergripande bild av ditt projekt är de utmärkta för att kartlägga användarresor och visualisera hur data flyttas från punkt A till punkt B i ett system. För medlemmar som inte har en djupgående förståelse för ett visst ämne eller för tvärfunktionella team hjälper PERT-diagram till att bryta ner komplicerade frågor till tydliga, koncisa idéer.

I det här fallet används detta PERT-diagram internt av en programvaruingenjör för att specificera var problem uppstår och visuellt kommunicera dessa resultat till sitt team.

Vi använde ett PERT-diagram när vi byggde vår webbapplikation för vårt företag. Jag är inte ingenjör, men min medgrundare är det, så det var viktigt för honom att skapa ett diagram som visar flödet i våra system och hur de är beroende av eller oberoende av varandra. Detta gör att jag kan visualisera dataflödet, applikationsrenderingen och tidslinjen för dataflödet genom våra olika system. Med hjälp av detta diagram kan min medgrundare enkelt förklara var det för närvarande uppstår problem med vår applikation och dela dessa med andra personer och mig i vårt team.

4. Lucidchart PERT-diagram

via Lucidchart

PERT-diagram kan vara till nytta för alla projekt – till och med renoveringar av hemmet! Detta exempel på ett PERT-diagram från Lucidchart visar den flerstegsordning som gäller för ett nybygge och spårar endast den kritiska vägen. Även om detta diagram inte är idealiskt för att utarbeta mindre detaljer, är det användbart för att jämföra din beräknade tid för att slutföra projektet med den tid du redan har lagt ner.

Flera faktorer påverkar dagligen processerna för byggprojektledning, vilket gör det nödvändigt att ha ett PERT-diagram till hands. När du rapporterar dina framsteg till kunder eller förklarar varför en del av byggprocessen har försenats, hjälper PERT-diagram dig att snabbare identifiera de större problemen.

Bonus: Jämför Miro med Lucidchart

5. Smart Draw-exempel

via Smart Draw

Detta exempel på ett PERT-diagram i Smart Draw fungerar också som en mall som hjälper dig att förstå den allmänna idén. Och även om de flesta av oss förmodligen inte konstruerar flygplan, är detta ett utmärkt exempel på hur komplexa arbetsflöden snabbt kan förenklas och ändå gynna teamet genom att visa de kritiska åtgärderna och den tid som återstår för att slutföra ett projekt.

6. Exempel på Adobe PERT-diagram

via Adobe Express

Om du letar efter ett diagram med lite extra stil har Adobe Express massor av exempel på PERT-diagram för mindre arbetsflöden med anpassade färger och teckensnitt. Även om dessa PERT-diagram är svårare att använda när det gäller att spåra uppgifter, är de snabba att skapa och användbara för att presentera idéer för andra avdelningar eller grupper som inte har omfattande bakgrundskunskap om ditt projekt.

Eftersom PERT-diagram täcker projektets större åtgärdspunkter, hjälper Adobes exempel på PERT-diagram till att kommunicera helhetsbilden genom enkla steg i en process som inte kräver ytterligare detaljerade åtgärdspunkter – tänk på resplaner, klassrumsagendor eller skolpresentationer.

Hur man skapar ett PERT-diagram med ClickUp

Det första steget i att skapa ditt PERT-diagram är att välja den bästa projektledningsplattformen att bygga det på!

ClickUp är en modern produktivitetslösning för team i olika branscher som vill samordna sitt arbete och samarbeta i projekt av alla storlekar. ClickUp har hundratals flexibla funktioner, inklusive över 15 sätt att visualisera dina projekt, hantera tid och fördela resurser på ett så effektivt sätt som möjligt. Med projektledning, kunskapshantering och kommunikation i en och samma app blir arbetet enklare med ClickUp.

Bland de anpassningsbara arbetsflödesvyerna finns List, Gantt, Timeline, Board och ClickUp Mind Maps – din nya favoritresurs för att skapa dynamiska och detaljerade PERT-diagram.

Brainstorma idéer och rita en fri form av Mind Map i Blank Mode i ClickUp.

Skapa ditt PERT-diagram med hjälp av Mind Maps i ClickUp genom att skapa noder, lägga till färgkodade kopplingar och omorganisera uppgifter i en logisk sekvens. En stor fördel med ClickUp Mind Maps är att de är lätta att skapa, redigera och dela. Och om ditt projekt fortfarande är på väg från planeringsstadiet till genomförande kan du använda Blank Mode för att skissa upp ditt fria diagram och sedan konvertera noder till ClickUp-uppgifter för att börja sätta dina planer i verket.

Ett annat sätt att skapa ditt PERT-diagram på är med hjälp av programvara för digitala whiteboardtavlor. ClickUp Whiteboards är det enda virtuella whiteboardverktyget som kan ta idéer från brainstormingfasen till utveckling utan att du någonsin behöver lämna din tavla. Objekt och former kan omvandlas till uppgifter direkt från din ClickUp Whiteboard, tillsammans med eventuella länkade filer, ClickUp Docs och media för ytterligare kontext.

Dessutom får du massor av användbara funktioner som ett pekgränssnitt, flexibla delningsalternativ, AI-driven bildgenerering och en mängd nya mallar.

Omvandla idéer till genomförbara planer med ClickUp Whiteboards

Whiteboards är utformade för att skapa alla typer av arbetsflödesdiagram, inklusive PERT-diagram. Men för dig som inte har använt whiteboardprogramvara eller denna typ av diagram tidigare, ingen fara! Vi har mallar på gång.

PERT-diagrammallar i ClickUp

ClickUp erbjuder också färdiga, anpassningsbara mallar som du kan använda för att snabbt skapa ditt PERT-diagram. Prova dessa:

1. PERT-diagrammall från ClickUp

Få gratis mall PERT-diagrammallen från ClickUp hjälper dig att skapa en detaljerad visuell tidslinje för ditt projekt, så att du kan hålla dig på rätt spår och se till att inga detaljer förbises.

Med PERT-diagrammallen från ClickUp kan du skapa en detaljerad visuell tidslinje för ditt projekt så att du kan hålla dig på rätt spår och se till att du inte missar några detaljer.

Whiteboard-mallen hjälper dig att planera och visualisera dina projektprocesser. Den innehåller exempel på processåtgärder, inklusive startdatum, varaktighet och slutdatum. Denna mall hjälper dig att hålla projektet på rätt spår och samarbeta med intressenter.

2. ClickUps enkla PERT-diagrammall

Få gratis mall Dela upp projekt i enklare uppgifter för bättre organisation med ClickUp Enkel PERT-diagrammall

ClickUps enkla PERT-diagrammall ger dig den perfekta balansen mellan flexibilitet och enkelhet så att du kan planera ditt projekt på ett intuitivt sätt. Med den här mallen kan du:

Visualisera strukturen för ditt projekt med ett enda ögonkast.

Dela upp projekt i enklare uppgifter för bättre organisation

Identifiera enkelt den kritiska vägen som krävs för att lyckas.

Se fler PERT-diagrammallar här

När ska man använda ett PERT-diagram?

Ett PERT-diagram är mest användbart när:

Projektaktiviteterna har osäker varaktighet: Perfekt för forskning, utveckling och lansering av nya produkter där uppgifternas varaktighet är oförutsägbar. Hantera komplexa projekt med beroenden: Hjälper till att visualisera uppgiftssekvenser och deras relationer. Uppskatta projektets tidsplan med flera scenarier: Använd optimistiska, pessimistiska och mest sannolika tidsuppskattningar för bättre prognoser. Identifiera kritiska uppgifter: Bestäm den kritiska vägen för att fokusera på uppgifter som direkt påverkar projektets slutförande. Samordning av flera team: Ger ett strukturerat arbetsflöde för stora, beroende team. Minimera projektförseningar: Hjälper till att förutse flaskhalsar och justera scheman därefter.

Fördelar med PERT-diagram

Bättre tidsplanering: Använder tre tidsuppskattningar för att ta hänsyn till osäkerhet, vilket leder till mer exakt schemaläggning.

Visualiserar projektflödet: Visar grafiskt uppgiftssekvenser, beroenden och milstolpar.

Hjälper till att identifiera kritiska vägar: Bestämmer den längsta sekvensen av beroende uppgifter, vilket säkerställer att projektets slutförande inte försenas.

Hjälper till med resursallokering: Hjälper till att Hjälper till att fördela resurser effektivt genom att identifiera kritiska och icke-kritiska uppgifter.

Underlättar riskhantering: Förutser potentiella projektförseningar och gör det möjligt för chefer att vidta proaktiva åtgärder.

Förbättrar beslutsfattandet: Möjliggör bättre planering genom att utvärdera olika scenarier för projektets slutförande.

Begränsningar för PERT-diagram

Tidskrävande för stora projekt: Att skapa och uppdatera ett PERT-diagram kan vara komplicerat för projekt med tusentals uppgifter.

Mycket subjektiva uppskattningar: Tidsuppskattningar baseras på expertbedömningar, vilket kan leda till partiskhet.

Tar inte hänsyn till resursbegränsningar: PERT fokuserar på tid men tar inte hänsyn till begränsade resurser som arbetskraft och budget.

Kräver frekventa uppdateringar: Varje projektförändring (förseningar, nya uppgifter) kräver att hela PERT-diagrammet uppdateras.

Inte idealiskt för enkla projekt: Små, okomplicerade projekt behöver kanske inte en detaljerad PERT-analys.

Skillnaden mellan PERT och CPM

PERT (Program Evaluation and Review Technique) och CPM (Critical Path Method) är båda projektledningstekniker för schemaläggning och hantering av uppgifter, men de skiljer sig åt på flera sätt. Här är en jämförelse:

Funktion PERT (Program Evaluation and Review Technique) CPM (kritisk vägmetod) Fokus Tidsberäkning och osäkerhet i projektplanering Kostnadsoptimering och avvägningar mellan tid och kostnad Uppgiftens varaktighet Använder tre tidsuppskattningar: optimistisk (O), pessimistisk (P) och mest sannolik (M). Använder en enda deterministisk (fast) tidsuppskattning Projektens karaktär Bäst för forskning, utveckling och projekt med osäker varaktighet Bäst för bygg-, tillverknings- och rutinprojekt med förutsägbar varaktighet. Typ av aktiviteter Hantera oförutsägbara aktiviteter (FoU, lansering av nya produkter) Hantera förutsägbara och repetitiva uppgifter Kritisk väg Identifiera den längsta sekvensen av beroende uppgifter för att fastställa projektets varaktighet. Identifierar den längsta sekvensen men fokuserar på kostnadsminimering Flexibilitet Lämpligt för projekt med hög osäkerhet och variabilitet. Lämpligt för väldefinierade projekt med tydliga tidsplaner. Tillämpning Används inom branscher som försvar, rymdindustri och FoU. Används inom branscher som bygg, teknik och produktionsplanering.

Läs också: Hur man använder PERT för att hitta den kritiska vägen

Skillnaden mellan ett Gantt-diagram och ett PERT-diagram

Om du börjar tycka att PERT-diagram ser ut och låter mycket som Gantt-diagram har du inte fel – men det finns några skillnader att tänka på.

Planera projekt, hantera beroenden och prioritera uppgifter med Gantt-vyn i ClickUp.

Den största skillnaden mellan de två projektledningsmetoderna är när de ska användas.

PERT-diagram ger dig en överblick över projektets tidsplan eftersom de fokuserar på den kritiska vägen. Detta gör dem till en praktisk resurs för interna team, men om du behöver rapportera detaljerade uppdateringar till intressenter och chefer är Gantt-diagram det bästa valet.

Här följer en mer detaljerad beskrivning av när du bör använda PERT-diagram och när du bör använda Gantt-diagram:

PERT-diagram Gantt-diagram Används av interna team som ett verktyg för projektplanering. Kan användas som ett verktyg för att presentera detaljerade framsteg. Fokus på milstolpar på hög nivå och den kritiska vägen Fokus på hantering av de uppgifter och deluppgifter som utgör varje milstolpe För team som behöver en uppfattning om hur lång tid hela projektet kommer att ta För team som vill veta hur lång tid varje enskild uppgift kommer att ta För att se hur uppgiftsberoenden påverkar tidsplanen för ditt projekt som helhet För att se hur uppgiftsberoenden påverkar uppgiftsägarna

Är du inte redo att välja ett diagram framför ett annat? Inga problem! Med Gantt-vyn i ClickUp kan du snabbt visualisera de viktigaste milstolparna bland dina projektuppgifter genom att helt enkelt aktivera verktyget för beräkning av kritisk väg i det övre högra hörnet av ditt diagram.

Se din arbetsbelastning utifrån de uppgifter som återstår på din kritiska väg med ett enda klick i ClickUp!

Detta ger ditt diagram en PERT-diagramliknande översikt över dina viktigaste uppgifter utan att du går miste om någon av de uppgifter som du skulle se i ett Gantt-diagram. Det bästa av två världar. 💕

Fördjupa dig i fördelarna, användningsområdena och skillnaderna mellan PERT- och Gantt-diagram .

Vad är uppgiftsberoenden och varför är de viktiga för PERT-diagram?

Minns du PEMDAS? 👀

Minns du reglerna från grundskolan som lärde oss när vi skulle lägga till, subtrahera, multiplicera och dividera? Tja, uppgiftsberoenden är ungefär samma sak.

En tydlig arbetsordning är absolut nödvändig för att genomföra ditt projekt i tid, och PERT-diagram är beroende av dessa för att vara effektiva!

Uppgiftsrelationer och beroenden kommunicerar flödet av uppgifter i alla projekt som måste slutföras i en viss ordning. Att bortse från dessa relationer leder till flaskhalsar, fördröjningar och slöseri med resurser – allt som din projektledare ogillar mest.

Ditt projekt kan inte gå vidare utan att fastställa uppgiftsrelationer, men PERT-diagram hjälper dig att identifiera dem när ditt diagram tar form.

Vissa uppgiftsberoenden är lätta att hitta, men andra... inte så mycket. Till exempel uppstår logiska beroenden (även kallade tillfälliga beroenden) naturligt i vissa skeden av ett arbetsflöde och du kan inte undvika dem. Precis som ett manus kommer före filmen eller som dina strumpor kommer före dina skor, hoppas jag. 🧦

Andra typer av uppgiftsberoenden inkluderar:

Resursberoenden : När två eller flera uppgifter kräver samma resurser för att slutföras, men dessa resurser inte kan användas samtidigt.

Teamöverskridande beroenden : När en projektuppgift påverkar teammedlemmar i olika avdelningar.

Externa beroenden: Alla oväntade händelser som ligger utanför teammedlemmarnas kontroll och som påverkar projektet.

Och mycket, mycket mer. 😳

Är du redo att lära dig mer om uppgiftsrelationer och beroenden ? Vi har samlat fler viktiga termer och tips som du bör känna till!

Planera i förväg med PERT-diagram

Oavsett om du skapar ditt PERT-diagram med hjälp av en särskild mall eller på en digital whiteboard, börjar allt med att du väljer en projektledningsprogramvara som samlar alla delar.

Med ett anpassningsbart och flexibelt PERT-diagram som skapats i ett projektledningsverktyg som ClickUp kan projektledare som du få en översikt över projektets milstolpar, tidsplan, uppgiftsberoenden och mycket mer!

ClickUps funktionsrika Free Forever Plan ger dig allt du behöver för att skapa snygga PERT-diagram, inklusive ClickUp Whiteboards, obegränsat antal uppgifter och över 1 000 integrationer för att effektivisera dina processer ännu mer.

Registrera dig för ClickUp idag för att komma igång med PERT-diagram!