12 gratis PERT-diagrammallar i Sheets, Excel, PPT och ClickUp

Projektledningsbranschen växer snabbare än någonsin. Men det finns ett betydande problem som hindrar dess tillväxt – ineffektiv projektledning.

Cirka 54 % av dagens organisationer kan inte spåra sina KPI:er, vilket innebär att 12 % av deras resurser går till spillo.

Som projektledare önskar du dig ett projektledningsverktyg som gör det enklare att spåra beroenden och lättare att nå deadlines? Sluta leta – PERT-diagram är lösningen.

I det här blogginlägget går vi igenom PERT-diagram i detalj och listar våra 12 bästa mallar som hjälper dig att hantera projekt.

Vad är PERT-diagrammallar?

Ett PERT-diagram visar projektets uppgifter och beroenden på ett visuellt sätt och hjälper till att planera, schemalägga, organisera och samordna komplexa projekt.

PERT står för Project Evaluation Review Technique (teknik för projektutvärdering). Efter att ha beaktat osäkerhetsfaktorer hjälper denna teknik till att identifiera den optimala tiden som krävs för att slutföra ett projekt.

Programvaran skapar PERT-diagram för att göra projektledningen enklare och snabbare. Med dessa diagram kan du hålla dina deadlines, särskilt för projekt med föränderliga tidsplaner.

PERT-diagram liknar flödesscheman och har milstolpar som är kopplade med pilar. Pilarna visar uppgiftsberoenden och förhindrar förvirring eller flaskhalsar. Antalet milstolpar i projektet och den tid som krävs för att slutföra uppgifterna avgör komplexiteten i ditt PERT-diagram.

Det är lätt att förväxla PERT-diagram med Gantt-diagram, eftersom båda hjälper till med projektledning genom att kartlägga och organisera projekt. Det förstnämnda används dock främst för intern planering, medan det senare är mer lämpligt för kommunikation med intressenter.

Vad kännetecknar en bra PERT-diagrammall?

En bra PERT-diagrammall har flera egenskaper som underlättar projektledningen. Från ett användarvänligt gränssnitt till spårning av beroenden bör den ha alla funktioner som gör projekten enklare att hantera.

Låt oss diskutera några av dem.

Användarvänlig : En bra mall är lätt att använda, även för personer med begränsad eller liten erfarenhet av projektledning. Med ett användarvänligt gränssnitt kan du skapa effektiva och intuitiva diagram.

Anpassningsbar : Den ska vara lätt att anpassa efter dina projektbehov. En mall med anpassningsbara fält, statusar och vyer är bäst för att skräddarsy den efter dina unika krav.

Visualisering : Mallen ska erbjuda tydliga visuella representationer av dina uppgiftsberoenden, varaktighet och milstolpar.

Progress monitoring: En mall med möjlighet att uppdatera uppgiftsstatus och övervaka framsteg i realtid hjälper dig att hålla projektet på rätt spår.

Spårning av beroenden: Ditt PERT-diagram måste göra det möjligt för dig att enkelt fastställa och hantera beroenden mellan uppgifter.

Andra saker att kontrollera när du väljer en mall är hantering av uppgiftsdetaljer, aviseringar och varningar samt samarbetsverktyg.

12 gratis PERT-diagrammallar

Vi har valt ut de 12 bästa PERT-diagrammallarna att använda baserat på ovanstående funktioner för att hjälpa dig att revolutionera din projektledning.

Eftersom ingen mall är den andra lik är det viktigt att välja en mall som har de funktioner som uppfyller dina behov.

1. ClickUp PERT-diagrammall

Ladda ner denna mall PERT-diagrammallen från ClickUp hjälper dig att skapa en detaljerad visuell tidslinje för ditt projekt, så att du kan hålla dig på rätt spår och se till att inga detaljer förbises.

Få en detaljerad visuell tidslinje och identifiera beroenden med denna PERT-diagrammall från ClickUp.

Att skapa en projektplan är grunden för ett framgångsrikt projekt. PERT-diagrammallen från ClickUp hjälper ditt projekt att lyckas genom att se till att varje detalj får uppmärksamhet.

Med den här mallen får du inte bara en detaljerad visuell tidslinje, utan kan också identifiera beroenden och aktiviteters varaktighet. Du kan också dela upp ditt projekt i mindre delar.

Mallen hjälper dig dessutom att skapa uppgifter med anpassade statusar, fält och vyer. Med dessa funktioner kan du bättre följa projektets framsteg, visualisera tidslinjen och enkelt identifiera uppgiftssekvensen. Mallen är nybörjarvänlig och processen är otroligt enkel. Använd ClickUp Docs för att lista uppgifter, tilldela varje uppgifts varaktighet, identifiera sekvensen och skapa PERT-diagrammet.

Använd denna mall för att slutföra alla uppgifter effektivt utan schemakonflikter. Den håller också alla dina teammedlemmar uppdaterade om projektets framsteg.

2. ClickUp Enkel PERT-diagrammall

Ladda ner denna mall Dela upp projekt i enklare uppgifter för bättre organisation med ClickUp Enkel PERT-diagrammall

Letar du efter något mer intuitivt och samtidigt nybörjarvänligt? ClickUp Simple PERT Chart Template är ett utmärkt sätt att säkerställa tydlighet och främja samarbete inom ditt projektteam.

Med den här mallen är det enkelt att förstå projektstrukturen med ett ögonkast. Den gör det möjligt att dela upp projekten i enklare och mindre uppgifter. Du kan ställa in anpassade statusar som "öppen" och "stängd" för att följa framstegen. Den överskådliga vyn gör det möjligt att identifiera eventuella problem så att du kan lösa dem proaktivt.

Med den här mallen får du ytterligare fördelar som taggning, prioritetsetiketter, kapslade deluppgifter och mycket mer för bättre spårning och prioriteringshantering.

Håll alla på samma sida, visualisera dina projektuppgifter och samarbeta effektivt med den enkla PERT-diagrammallen.

3. ClickUp enkel Gantt-mall

Ladda ner denna mall Gantt-diagrammall från ClickUp

ClickUp Simple Gantt Template är ett utmärkt tillskott till din projektledning. Den möjliggör enkel och tilltalande visualisering av beroenden och ger en översikt över ditt projekt.

De tre uppgiftsstatusarna "klar", "pågående" och "att göra" är färgkodade för snabb förståelse. Mallen ger dig också tre anpassningsbara fält (projektfas, projektets framsteg och bilagor).

Använd de fyra olika visningstyperna från produktutveckling till projektledning.

4. ClickUp-mall för processflödesdiagram

Ladda ner denna mall Visuellt representera arbetsflöden för att identifiera och eliminera flaskhalsar med ClickUps mall för processkarta på whiteboard.

Vissa delar av dina projekt kommer att ha fler processer än andra. Dessa processer kräver noggrann dokumentation för standardisering. ClickUp-mallen för processflödesschema är ett effektivt sätt att standardisera alla dina processer utan att behöva lägga timmar på att skapa ett flödesschema.

Precis som de tidigare mallarna är även denna nybörjarvänlig och erbjuder förbättrade funktioner. Du får anpassade statusar, fält, vyer och utmärkta projektledningsfunktioner.

Hantera, kartlägg och visualisera processen genom att skapa diagram och dela dem med dina teammedlemmar för att hålla dem uppdaterade.

Eftersom du dokumenterar alla dina steg är det enkelt att hitta och lösa problem. Dessutom får du omfattande dokumentation som du kan använda som referens i framtiden.

Du kan till exempel använda den här mallen för att effektivisera din rekryteringsprocess. Ställ in uppgifter och definiera processer med vyn Rekryteringsflödesdiagram. Du kan också skapa en omfattande guide med vyn ”Kom igång-guide”.

Det är enkelt att använda diagrammet: använd ClickUp Doc för att brainstorma mål, lägg till detaljer med hjälp av anpassade fält, visualisera din process med Board View och använd Gantt-diagrammet för att identifiera uppgiftssekvenser.

5. ClickUp-mall för projektledningsdashboard

Ladda ner denna mall Håll koll på projektutveckling, budget, teamets arbetsbelastning och status med ClickUp-mallen för projektledningsdashboard.

Vill du ha en robust mall för att effektivisera din projektledning? ClickUp Project Management Dashboard-mallen gör det och mycket mer. Från att hjälpa dig att hålla koll på ditt projekt till att hantera din projektschema, kan denna mall uppfylla alla dina behov.

Den har åtta anpassningsbara fält: Planerad kostnad, faktisk kostnad, återstående budget och projektfas. Den förbättrar också projektuppföljningen med beroendevarningar, taggar och tidsuppföljningsfunktioner.

Du får sju vyer tillgängliga för att organisera din information och göra den tillgänglig. Här är några av dem:

Kom igång-guide Visa: För en översikt över hanteringsverktyg

Board View: För en visuell representation av varje uppgift och dess status

Aktivitetsvy: För att spåra framsteg

Kapacitetsplanering: För en översikt över arbetsbelastning och resurser

Teamets prestanda: För en översikt över teamets prestanda

Du kan tilldela fyra statusar till dina uppgifter: slutförd, pågående, pausad och att göra. Med ClickUp Dashboard kan du granska framstegen i realtid med kraftfulla datavisualiseringar.

Denna mall säkerställer att ditt team samarbetar smidigt för en sammanhållen verksamhet. Du kan också skicka påminnelser till ditt team med hjälp av e-postfunktionen.

6. ClickUp-mall för arbetsfördelning

Ladda ner denna mall Håll koll på alla delar av ditt projekt med ClickUps mall för arbetsfördelning.

Stora projekt är ofta komplexa och kräver stöd. Ett effektivt sätt att hantera komplexa projekt är att dela upp projektet i hanterbara uppgifter. ClickUp Work Breakdown Template hjälper dig att dela upp dina uppgifter och organisera dem på ett ställe.

Skapa mål för varje liten uppgift, tilldela dem till olika teammedlemmar och skapa separata tidsplaner med den här mallen. Prioritera sedan uppgifterna efter deras betydelse.

Mallen ger dig en omfattande och tydlig översikt över alla dina projektuppgifter och tidsplaner. Du kan bättre uppskatta kostnader och resurser, identifiera risker och hitta sätt att förbättra processeffektiviteten.

Mallen för arbetsfördelning erbjuder anpassade vyer, fält och statusar för bättre hantering. För att arbetsfördelningsstrukturen ska bli framgångsrik bör du börja med att tydligt beskriva dina projektmål.

7. ClickUp-mall för projektbedömning

Ladda ner denna mall ClickUp-mallen för projektutvärdering sparar tid och förbättrar dina projektledningsfunktioner.

ClickUp-mallen för projektutvärdering ger en omfattande översikt över projektutvärderingen. Utvärderingar hjälper dig att etablera kvalitetskontroll, hantera risker, kommunicera med intressenter och säkerställa kontinuerlig förbättring.

Även om det är en nybörjarvänlig mall, erbjuder den professionella bilder som gör det enklare och snabbare att följa framstegen.

Du kan utvärdera dina prestationer mot förutbestämda mål och vidta åtgärder för förbättringar där det behövs. Du kan också kontrollera om dina mål stämmer överens med projektets uppgifter och framsteg med bättre visualisering.

Med mallen kan du skapa ett projekt för varje utvärderingsmål, organisera varje uppgift i kategorier och samarbeta med intressenter. Använd listor, Gantt-diagram, kalendrar och mer för att utveckla arbetsflöden och automatisera dem för bättre uppföljning av framstegen.

Fira milstolpar genom att skapa dem i ClickUp med hjälp av denna mall för projektutvärdering.

8. ClickUp-mall för projektets tidslinje på whiteboard

Ladda ner denna mall Visualisera hela projektets tidslinje på en praktisk whiteboard med hjälp av denna mall.

ClickUp Project Timeline Whiteboard Template skapar en tydlig och organiserad tidslinje. Med mallen kan du se hela tidslinjen på en enda whiteboard.

Anpassa detaljerna, inklusive uppgifter, varaktighet och beroenden, för bättre planering av uppgifterna. Det gör att du kan tilldela två statusar för bättre uppföljning av framstegen – öppen och slutförd.

Alla dina teammedlemmar och intressenter kan hålla sig uppdaterade om status direkt.

De tilltalande och omfattande bilderna hjälper dig att bättre förstå projektkoncept och scheman.

Mallen stöder en enda vy för överskådlig framstegsspårning, tillsammans med funktioner som taggning, flera ansvariga, prioritetsetiketter etc.

9. PowerPoint PERT-diagrammall från Office Timeline

via OfficeTimeline

Letar du efter ett diagram som passar för projektplanering och rapportering? PowerPoint-mallen för PERT-diagram från Office Timeline är ett utmärkt verktyg för båda delarna.

Det hjälper dig att planera projektuppgifter effektivt och utan krångel. Bestäm prioriteringen för dina uppgifter och visualisera informationen på ett sätt som alla inblandade kan förstå.

PowerPoint skapar mallen, vilket gör den lättillgänglig och delbar mellan dina teammedlemmar. Och det är inte allt. Den uppdaterar också automatiskt ditt schema via Office Timeline-plugin för PowerPoint, vilket eliminerar besväret med att göra det manuellt.

10. Presentationsmall för PERT-diagram av Slide Hunter

Skapa dina egna PERT-diagram med PowerPoint 2010 och 2013 med hjälp av denna mall.

En annan fantastisk PowerPoint-mall, denna presentationsmall för PERT-diagram från Slide Hunter, gör precis vad den lovar. Den gör dina presentationer mer tilltalande med hjälp av PERT-diagrammet.

Använd den här mallen för att skapa PERT-diagram i PowerPoint 2010 och 2013. Använd den också för att enkelt utforma arbetsflöden, skapa tidtabeller och schemalägga bilddesign.

11. Excel PERT-diagrammall från Excelonist

Använd den här mallen för att skapa ett PERT-diagram i Excel

Om du är väl förtrogen med kalkylbladshantering och är van vid att arbeta med Excel, är Excel PERT-diagrammallen från Excelonist idealisk för dig. Denna mall ger dig mångsidigheten att skapa ett PERT-diagram med hjälp av Excels robusta funktionalitet.

Definiera milstolparna för ditt projekt, tilldela förväntade tidsramar för varje uppgift och identifiera uppgiftsberoenden – allt i ditt favoritprogram för kalkylblad. Denna mall ger Excel samma projektledningsfunktioner som ett PERT-diagram och justeras automatiskt efter dina inmatningar, vilket gör det enklare att planera, hantera och uppdatera tidsplanen för ditt projekt.

Oavsett om du är en Excel-entusiast eller bara någon som föredrar bekvämligheten med ett välbekant verktyg, ger denna mall dig tillgång till kraften i PERT-diagram.

12. Google Sheets-mall för PERT-diagram för byggbranschen från Template.net

Använd den här mallen för att skapa ett PERT-diagram i Excel

Google Sheets-mall för PERT-diagram för byggbranschen från Template.net: Denna användarvänliga Google Sheets-mall för PERT-diagram från Template.net är perfekt för projektledare inom byggbranschen som vill ha ett enkelt och effektivt sätt att visualisera uppgifter, tidsplaner och beroenden. Med sin intuitiva layout kan du enkelt anpassa uppgiftsdetaljer, varaktighet och milstolpar, vilket gör den till ett utmärkt verktyg för att hantera arbetsflöden inom byggbranschen. Dessutom, eftersom det är en Google Sheets-mall, erbjuder den smidig samverkan med ditt team i realtid, vilket säkerställer att alla är samordnade och uppdaterade.

Effektivisera din process med rätt PERT-diagrammall

Det är slut med att skapa överdrivet komplicerade och tidskrävande PERT-diagram. Idag lever vi i en tid där det är enkelt att skapa ett PERT-diagram! Dessa dynamiska och användarvänliga PERT-diagrammallar gör det möjligt för dig att effektivisera din planering och följa framstegen utan ansträngning.

ClickUp är en modern lösning med över tusen fördesignade mallar för olika användningsområden, inklusive design, marknadsföring, drift och CRM. Det förenklar dina processer och gör ditt liv mycket enklare utan kostnad.