10 programvaror för att skapa PERT-diagram för projekt 2025

Diagramprogramvara är ett måste om du eller ditt team förlitar sig på verktyg som PERT-diagram för projektledning och uppföljning. Dessa mycket visuella arbetsflödesdiagram gör projektutvärdering och analys till en barnlek. ?

PERT-diagrammallar och programvara är utformade för att hjälpa dig att skapa diagram snabbare så att dina projekt kommer igång så snabbt som möjligt. De sparar värdefull tid för ditt team, hjälper till att undvika flaskhalsar eller bakslag och maximerar din effektivitet från start till mål. Men hur hittar du det bästa PERT-diagramverktyget för ditt projekt? Det är där vi kommer in.

Följ med för att analysera de viktigaste funktionerna i alla PERT-diagram och få tillgång till en djupgående jämförelse av de 10 bästa PERT-diagramprogrammen för projektledning.

Vad ska du leta efter i ett PERT-diagramverktyg?

PERT-diagram, eller Project Evaluation Review Technique-diagram, visar projektets tidsplan visuellt. De delar upp komplexa projekt i enskilda uppgifter för enkel planering och hantering av projektets framfart.

Nyckeln är att hitta det perfekta projektledningsverktyget som är kompatibelt med PERT-diagram – oavsett om ditt team använder dem som en visualiseringsteknik i brainstormingfasen eller från början till slut som en färdplan.

Här är några saker att tänka på när du väljer en PERT-diagrammall eller ett verktyg för dina projekt:

Olika verktyg för projektledning och processförbättring för bättre projektplanering och analys

Budgetvänligt för att spara projektresurser

Kompatibilitet med andra enheter

Integrationer med andra projektledningsverktyg

Anpassningsbara PERT-diagrammallar för att påskynda installationsprocessen

Funktioner för projektplanering, milstolpar och uppgiftsuppföljning så att allt håller sig inom tidsramen och budgeten.

Funktioner för kommunikation och samarbete i realtid som hjälper dina teammedlemmar att arbeta snabbare tillsammans

De 10 bästa PERT-diagramprogrammen att använda

Att söka igenom dussintals datavisualiseringsverktyg är inte en del av ett effektivt arbetsflöde. Särskilt inte när viktiga projektuppgifter väntar på dig.

Vi har gjort det svåra arbetet åt dig och valt ut de 10 bästa PERT-diagramverktygen på marknaden. Jämför deras viktigaste funktioner, begränsningar, priser och recensioner för att välja det verktyg som bäst passar dina behov.

Rita kopplingar mellan valfria former eller medier på din whiteboard för att skapa ditt flödesschema i ClickUp.

ClickUp är den ultimata allt-i-ett-produktivitetsprogramvaran som är utformad för att samla ditt arbete från olika appar på en dynamisk plattform. Med över 15 flexibla vyer, anpassningsbara instrumentpaneler, dokument och mycket mer inbyggt i verktyget är det den perfekta lösningen för team som hanterar komplexa projekt inom olika branscher.

ClickUp gör det enkelt att skapa ett PERT-diagram med hundratals avancerade projektledningsfunktioner och flera sätt att visualisera ditt projekts tidsplan. Använd ClickUp Whiteboards för att skapa ditt diagram tillsammans med teamet utan överlappningar, och konvertera sedan alla objekt på din tavla direkt till en genomförbar uppgift för att sätta dina idéer i verket.

Är du mer förtjust i mind mapping? Inga problem. Med ClickUp Mind Maps kan du rita relationer mellan uppgifter och idéer för att bygga upp koncept på några sekunder.

Dessutom erbjuder ClickUp ett omfattande mallbibliotek för alla användningsområden, inklusive flödesschemamallar, webbplatskartmallar och ClickUp PERT-diagrammall. Det är mångsidigt, anpassningsbart och, viktigast av allt, helt gratis.

ClickUps bästa funktioner

Integrationer med över 1 000 andra projektledningsverktyg som Slack, Asana, Sentry, Microsoft Teams, OneDrive och GitHub.

Över 100 fördefinierade automatiseringar för att generera uppgiftsberoenden, utföra rutinuppgifter och eliminera onödigt arbete.

Mer än 1 000 mallar för allt från PERT-diagram till enkla Gantt-diagram.

Flera vyer gör det möjligt att följa projektets tidsram, framsteg mot enskilda uppgifter, teammedlemmarnas produktivitet och mycket mer.

Anpassade instrumentpaneler och delningsalternativ för intressenter, teammedlemmar, projektledare och andra viktiga parter.

Begränsningar i ClickUp

Det kan ta lite tid att lära sig ClickUps avancerade funktioner.

ClickUp AI är inte tillgängligt för användare av Free Forever Plan, men det finns en gratis provversion tillgänglig.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 800 recensioner)

2. Edraw Max

via Edraw Max

Edraw Max är ett diagramverktyg från Wondershare. Med denna programvara är det enkelt att skapa professionella PERT-diagram, nätverksdiagram, flödesscheman eller affärspresentationer.

Edraw Max PERT-diagramgenerator använder kritisk väg-metoden (CPM) för att hjälpa dig hantera alla aspekter av ditt projekt. Använd den för att planera uppgifter, övervaka projekt, förhindra flaskhalsar och se till att ditt team håller tidsplanen.

Edraw Max bästa funktioner

Över 200 typer av mallar för PERT-diagram, Kanban-tavlor, Gantt-diagram, nätverksdiagram, arbetsfördelningsdiagram, mjukvaruutvecklingsdiagram, stapeldiagram och mycket mer.

Kompatibel med Windows, macOS, Linux och de flesta webbläsare.

Gör dina PERT-diagram visuellt tilltalande genom att skapa SVG-vektorer, infoga PNG- eller JPG-bilder och använda färgkodade noder.

Följ projektets framsteg, uppdatera tidsberäkningar, hantera uppgiftsberoenden och se till att ditt projekt löper smidigt från start till mål.

Begränsningar för Edraw Max

Vissa recensioner nämner att det inte går att installera Edraw Max på flera datorer med ett enskilt abonnemang.

Vissa användare har svårt att skala bilder och ikoner.

Priser för Edraw Max

Individuell prenumeration: 99 $/år

Individuell livstidsplan: 198 $ engångsbetalning

Individuell livstidslicens: engångsavgift på 245 dollar

Teamabonnemang: 119 $/år per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Edraw Max betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

3. Creately

via Creately

Creately är ett visuellt samarbetsprogram som fungerar bra för att skapa PERT-diagram. Gå snabbt igenom idégenerering, planeringsstadier, genomförande, leverans och granskning med hjälp av olika ramverk och mallar på plattformen.

Team kan använda Creately för att brainstorma, hantera projekt, samla kunskap, spåra slutdatum och skapa visuella ramverk för komplexa dokument.

Createlys bästa funktioner

Hundratals mallar ger dig allt du behöver för projektledning, inklusive användbara exempel på PERT-diagram som hjälper dig att komma igång.

Integrationer med Slack, Confluence och Google Drive hjälper till att centralisera arbetet.

Den smarta visuella arbetsytan ger teamen ett anpassningsbart utrymme där de kan dela idéer och kunskap med kreativ frihet.

Avancerade funktioner gör att du kan ange beräknade tider och deadlines, fördela resurser och spåra kompetensuppsättningar.

Begränsningar för Creately

Vissa recensioner nämner problem med bilder och dokument som inte sparas korrekt eller försvinner från mappar.

Gratisversionen saknar tillgång till avancerade funktioner och är begränsad till 5 GB lagringsutrymme.

Priser för Creately

Gratis

Startpaket: 8 $/månad per användare

Företag: 149 $/månad för obegränsat antal användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Creately-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 150 recensioner)

4. SmartDraw

via SmartDraw

SmartDraw är ett diagramverktyg för storskaliga projekt med funktioner på företagsnivå. Det innehåller mallar, verktyg och symboler för PERT-diagram, processkartläggning, arbetsflödesplanering och mycket mer.

Team kan använda SmartDraw för att följa projektets framsteg och skapa diagram utifrån befintliga data, vilket sparar tid och pengar på lång sikt. Det finns många fantastiska alternativ till SmartDraw för dem som redan har provat det här programmet. ?

SmartDraws bästa funktioner

Grundläggande PERT-diagramskapare har en mall med projektets start- och slutdatum och flera projektuppgifter däremellan.

Över 1 000 diagrammallar för branscher som sträcker sig från marknadsföring till teknik.

Integrationer med Microsoft Office, Google Workspace och mer

Import- och exportfunktioner för Visio

Begränsningar i SmartDraw

Användarrecensioner rapporterar om frekventa krascher, vilket resulterar i förlorat arbete.

Recensionerna nämner bristen på anpassningsmöjligheter, färger, ramar och andra visuella verktyg för att förbättra den grundläggande PERT-mallen.

Priser för SmartDraw

Individuellt: 9,95 $/månad

Team: 8,25 $/månad per användare (minst tre användare)

Webbplats: 2 995 USD/år per företag

SmartDraw-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 100 recensioner)

5. MindOnMap

via MindOnMap

MindOnMap är ett enkelt verktyg för mind mapping med en inbyggd PERT-diagramskapare. Det är utformat för att inspirera till kreativitet och förverkliga professionella och personliga idéer med hjälp av tydliga bilder och en webbläsarbaserad plattform.

Med MindOnMap kan du också dela färdiga PERT-diagram med kollegor och teammedlemmar, fördela uppgifter och följa komplexa projekt i en förenklad, kreativ miljö.

MindOnMaps bästa funktioner

Exportera PERT-diagram som PDF-, PNG-, JPG- och SVG-filer för att göra det enklare att dela med ditt team och dina intressenter.

Historikfunktionen sparar tidigare skapade PERT-diagram som du kan använda som referens.

Använd rundade och rektangulära PERT-diagramnoder samt anpassade MindOnMap-former för extra variation.

Koppla samman milstolpar med olika pilar och anpassningsbar text så att du kan beskriva varje uppgift och deluppgift.

Begränsningar för MindOnMap

Gratisversionen har begränsad tillgång till funktioner och vattenstämplar på alla exporter.

Det är svårt att bedöma den typiska användarupplevelsen på grund av bristen på recensioner på populära plattformar.

Priser för MindOnMap

Gratis

Månadsvis: 10 USD/månad per användare

Årligt: 120 USD/år per användare

MindOnMap-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

6. Miro

via Miro

Miro är en digital arbetsplats med en PERT-diagrammall för stora team och projekt. Koppla samman dina teammedlemmar på en visuell plattform som erbjuder tillgång till kreativa utvecklingsverktyg som är utformade för att påskynda tiden till färdigställande.

Använd Miro för att optimera projektledningen, främja en kundcentrerad kultur och upprätthålla ett gemensamt teamutrymme. För dem som redan har provat detta finns det också många Miro-alternativ att välja mellan. ✨

Miros bästa funktioner

Realtidssamarbete och frihandsskrivning på tavlor förenklar brainstorming med teammedlemmar på distans.

Använd PERT-diagrammallen för att identifiera uppgifter, lista beroenden, definiera projektets milstolpar och identifiera en kritisk väg.

Experimentera med andra mallar för att använda en rad olika funktioner, såsom flödesdokumentation och mind mapping.

Få tillgång till en rad innovativa funktioner, inklusive verktyg för datavisualisering i realtid, workshopfacilitering och diagramskapande.

Miro-begränsningar

Gratisversionen är begränsad till tre redigerbara tavlor och saknar tillgång till de flesta av Miros funktioner.

Recensioner från projektledare och teamledare nämner problem på grund av bristande integration med Microsoft- och Google-verktyg.

Miro-priser

Gratis

Startpaket: 10 USD/månad per användare

Företag: 20 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Miro-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 5 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 300 recensioner)

7. Figma

via Figma

Figma är en molnbaserad plattform för produktutveckling och designteam. Den gör det möjligt för projektledare att dela prototyper och hjälpa team att skapa, testa och färdigställa sina produkter så snabbt som möjligt.

Figmas PERT-diagram är en enkel mall som hjälper dig att kartlägga projektets förlopp med hjälp av ett visuellt utrymme. Arbeta tillsammans med ditt team i realtid för att upprätthålla ett effektivt arbetsflöde med utmärkt översikt från start till mål.

Figma bästa funktioner

Lär dig att skapa PERT-diagram med hjälp av Figmas steg-för-steg-guide som ingår i mallen.

Förbättra funktionaliteten med plugins som anpassar din och ditt teams upplevelse.

Utvecklingsteam kan använda prototypningsfunktioner för att simulera flödet av applikationer och förbättra sina konstruktioner.

Uppgradera din projektledning med en färgglad projektplan, praktiska widgets och anpassade tillägg.

Figma-begränsningar

Gratisversionen är begränsad till tre Figma-filer och saknar tillgång till många avancerade funktioner och mallar.

Användarrecensioner rapporterar om en brant inlärningskurva när man ska lära sig Figma-verktygen och att vissa viktiga funktioner saknas.

Figma-priser

Starter: Gratis för alltid

Professionell: 12 $/månad per användare

Organisation: 45 USD/månad per användare

Företag: 75 $/månad per användare

Figma-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 600 recensioner)

8. Nulab Cacoo

via Nulab Cacoo

Nulabs Cacoo är ett diagramprogram som är perfekt för att skapa PERT-diagram, flödesscheman, tankekartor, wireframes och mycket mer. Det är utformat för brainstorming och samarbete, så att du kan dela planer och scheman med teammedlemmar i realtid.

Cacoo har ett mallbibliotek med allt från PERT-mallar till diagram för mjukvaruutveckling. Använd det för att hålla alla dina projekt organiserade och på rätt spår.

Nulab Cacoo bästa funktioner

Med appens video- och chattfunktioner kan du kommunicera med teammedlemmar på distans för smidigt samarbete.

Gör det möjligt för flera användare att redigera samma PERT-diagram samtidigt för samarbete i realtid.

Visa revisionshistoriken för att hålla koll på hur ditt PERT-diagram har förändrats och utvecklats under projektets livscykel.

Integrera Cacoo med Nulabs andra verktyg, Backlog, Typetalk och Nulab Pass.

Nulab Cacoo begränsningar

Användare rapporterar fördröjningar vid skapandet av visuella diagram och PERT-diagram, vilket gör arbetet långsammare för team som arbetar på distans.

Gratisversionen saknar tillgång till flera avancerade funktioner och är begränsad till sex ark.

Priser för Nulab Cacoo

Gratis

Pro: 6 $/månad för en användare

Team: 6 $/månad per användare

Nulab Cacoo betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 150 recensioner)

9. Lucidchart

via Lucidchart

Lucidchart är en visuell samarbetsplattform för PERT-diagram, whiteboard, diagram och organisationsscheman. Använd PERT-mallen eller ladda upp en befintlig CSV-fil för att importera befintliga data och påskynda processen.

Team kan samarbeta via Lucidchart-plattformen och spåra komplexa projekt av alla storlekar med anpassningsbar läs- och redigeringsåtkomst. Om du är nyfiken på hur det står sig, jämför Lucidchart med Visio och se vilket diagramverktyg som vinner. ?

Lucidcharts bästa funktioner

Använd PERT-diagramgeneratorn för att samarbeta och visualisera med hela ditt team i realtid.

Importera befintliga PERT-diagramdata från Microsoft Excel för att utvärdera och planera dina projekt mer effektivt.

Anpassa mallar och former för användning i alla framtida PERT-diagram och spara dina favoriter i verktygsfältet.

Visualisera ditt teams organisationsstruktur och processer för att optimera ditt arbetsflöde och slutföra projekt snabbare.

Lucidcharts begränsningar

Vissa användarrecensioner rapporterar om en brant inlärningskurva och brist på handledningar.

Gratisplanen är begränsad till ett urval av grundläggande funktioner och maximalt tre dokument.

Priser för Lucidchart

Gratis

Individuell: 7,95 $/månad för en användare

Team: 9 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Lucidchart-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 4 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 900 recensioner)

10. Visual Paradigm

via Visual Paradigm

Visual Paradigm är en presentationsplattform med ett onlineverktyg för PERT-diagram. Använd det för att planera projektets start- och slutdatum, identifiera beroenden, schemalägga uppgifter och samordna projektaktiviteter.

Med verktyg som är utvecklade för mjukvaruutvecklingsteam kan Visual Paradigm hjälpa till att omvandla idéer till exakta konstruktioner som är byggda enligt kraven. Teammedlemmar med alla kompetensnivåer kan skapa former och kopplingar med ett enda klick och använda justeringsguiden för exakt positionering.

Visual Paradigms bästa funktioner

Teammedlemmarna kan redigera PERT-diagram och andra diagram samtidigt för ett smidigt samarbete.

Skapa anpassade former och schabloner genom att ladda upp SVG-, JPG- och PNG-bilder som du kan använda i din PERT-diagramdesign.

Skriv ut diagram eller exportera dem till bilder för att göra det enklare att dela ditt arbete med andra.

Integration med Microsoft Office-program och möjligheten att importera Visio-stenciler påskyndar ditt arbetsflöde.

Begränsningar för Visual Paradigm

Vissa användarrecensioner nämner avbrott i arbetsflödet på grund av bristande samarbetsfunktioner.

Gratisversionen saknar tillgång till avancerade funktioner som processdiagramskaparen och är begränsad till en användare.

Priser för Visual Paradigm

Gratis

Startpaket: 5 $/månad per användare

Advance: 11 USD/månad per användare

Kombination: 20 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Visual Paradigm

G2: 4,3/5 (15+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (15+ recensioner)

Från planering till genomförande

PERT-diagramprogramvara är avgörande för effektiv projektledning, planering och genomförande. Intuitiva mallar gör det enkelt att dela upp komplexa projekt i hanterbara delar, fördela resurser och visualisera projektets tidsplan.

Om det inte räcker kan en PERT-diagrammall eller ett PERT-diagramverktyg hjälpa team att samarbeta effektivt, följa framstegen och identifiera potentiella flaskhalsar.

Med ClickUp kan du enkelt skapa alla typer av arbetsflödesdiagram och få tillgång till hundratals andra projektledningsverktyg som hjälper dig att visualisera och följa projektets framsteg.

Varför vänta? Ta din projektledning till nästa nivå. Registrera dig för ClickUp idag – det är gratis! ?