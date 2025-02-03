10 alternativ till Hive för projektledning 2025

Är du frustrerad över Hives begränsningar eller vill du bara prova något nytt? Du är inte ensam.

Hive är ett populärt projektledningsverktyg, men det har några nackdelar. Vissa användare tycker att gränssnittet är rörigt och förvirrande, medan andra har svårt med bristen på anpassningsmöjligheter.

Dessutom kan Hives priser vara oöverkomliga för småföretag eller frilansare med begränsad budget.

Men många Hive-alternativ erbjuder liknande funktioner och fördelar utan nackdelarna.

Oavsett om det gäller att följa projektets framsteg, hantera deadlines eller samarbeta med teammedlemmar, kan du genom att utforska dessa alternativ hitta en lösning som bättre passar dina projektmål.

Vad du bör leta efter i ett alternativ till Hive

Du bör ta hänsyn till flera viktiga faktorer när du väljer ut Hive-alternativ för ditt teams samarbetsbehov.

Detta för att säkerställa att den valda plattformen bäst passar dina projektkrav och mål. För att hjälpa dig att komma igång har vi här en översikt över vad du bör leta efter:

Användarvänlighet : De bästa alternativen till Hive har ett intuitivt gränssnitt som gör det enkelt för ditt team och hela organisationen att komma igång snabbt.

Samarbetsverktyg : Leta efter verktyg som erbjuder funktioner som redigering i realtid och samarbete, uppgiftsfördelning och fildelning.

Integration: Du bör prioritera Hive-alternativ som erbjuder sömlös anslutning till andra verktyg, så att du kan hantera olika aspekter av ditt arbete utan att behöva växla mellan olika skärmar.

Säkerhet : Det säger sig självt att alla bra projektledningsverktyg för företag bör ha strikta dataskyddsåtgärder så att du inte behöver oroa dig för dina data.

Mobil tillgänglighet: Leta efter verktyg som också har appar eller responsiva webbgränssnitt för samarbete på språng.

De 10 bästa alternativen till Hive att använda 2024

Nu när du vet vad du ska leta efter i Hive-alternativ, låt oss utforska de 10 bästa alternativen du kan överväga.

1. ClickUp

Optimera projektplaneringen med ClickUps mångsidiga projektledningsfunktioner.

ClickUps projektledningsfunktioner gör det till ett utmärkt alternativ till Hive. Tack vare dess skalbara hierarkiska ramverk kan du organisera även de mest komplexa projekten i hanterbara uppgifter och deluppgifter.

Men det som verkligen skiljer ClickUp från andra är dess anpassningsbarhet, som hjälper team att skräddarsy sina projektflöden efter sina unika behov.

ClickUp erbjuder över 15 anpassningsbara vyer, inklusive Kanban-tavlor, Gantt-diagram och kalendervyer, som hjälper team att organisera och visualisera sina uppgifter på ett sätt som bäst passar deras arbetsflöde.

Få klarhet och insikt på ett ögonblick med ClickUps anpassningsbara projektvyer.

Och det bästa av allt?

ClickUps imponerande integrationsmöjligheter. Det ansluter sömlöst till över 1 000 andra arbetsverktyg, såsom Slack, Loom, Google Kalender, Unito, Harvest, Zoom, etc. Det innebär smidigare arbetsflöden och snabbare projektframsteg, utan att behöva växla mellan dussintals skärmar.

Dess anpassningsbara funktioner för tidrapportering och rapportering maximerar projektets synlighet.

Njut av tidsregistreringsfunktionen i ClickUp

ClickUp är inte bara ett projektledningsprogram, utan handlar också om samarbete, teamkommunikation och produktivitet.

Funktioner som omnämnanden, chattar och tilldelade kommentarer i ClickUp Tasks hjälper team att kommunicera för att hålla sig samordnade och uppkopplade.

Dessutom kan teamledare använda ClickUps Team View för att visa och hantera teamets arbetsbelastning. Activity View kan däremot visa teamets aktivitet på olika platser och dela upp den efter enskilda användare.

Du kan också använda anpassningsbara ClickUp-instrumentpaneler för att spåra och visualisera framsteg i olika projekt och aktiviteter.

ClickUp är mycket användarvänligt, så du kan komma igång på några minuter. Det erbjuder också online-support och proaktiv kundservice.

Kort sagt har ClickUp allt du behöver för att kommunicera effektivt, hålla ordning och driva projekt framåt.

Omvandla projektets framsteg till visuella indikatorer med ClickUps flexibla instrumentpanel.

ClickUp sparar också tid åt dig med färdiga mallar och automatiseringar.

Med ClickUps mall för högnivåprojektplanering kan du till exempel enkelt definiera arbetsmål, fördela resurser, sätta deadlines, hantera uppgifter och följa upp framsteg. Det hjälper dig att hålla motivationen uppe och fokusera genom att du kan sätta upp mål och mäta prestationer.

Ladda ner mallen Snabba upp projektstarten med ClickUps mall för högnivåprojektplanering.

Dessutom garanterar ClickUp med sin Free Forever-plan att effektiv projektplanering är inom räckhåll för team av alla storlekar.

ClickUps bästa funktioner

Använd de omfattande anpassningsalternativen för att anpassa plattformen efter dina unika arbetsflöden. Med funktioner som anpassningsbara fält och uppgiftsstatusar samt ett urval av 15 vyer kan du skapa ett projektledningssystem som passar perfekt för ditt teams mål.

Integrera uppgiftshantering, dokumentsamarbete, tidrapportering och målsättning i en enda plattform med ClickUp. Det effektiviserar ditt arbetsflöde och eliminerar behovet av flera plattformar , vilket garanterar effektivitet och konsekvens.

Organisera uppgifter, projekt och team så att de passar din organisations struktur med hjälp av ClickUps flexibla hierarkisystem. Oavsett om det gäller att skapa utrymmen, mappar, listor eller uppgifter, erbjuder ClickUp ett ramverk för effektiv projektledning som enkelt hanterar projekt av alla storlekar och komplexitet.

Förenkla repetitiva uppgifter och spara tid och energi med färdiga mallar och intelligent automatisering, så att du får mer tid över för strategiska beslut och mer värdeskapande aktiviteter.

Säkerställ smidig projektledning i webbläsare, datorprogram och mobila enheter.

Begränsningar för ClickUp

Vissa användare kan känna sig överväldigade av ClickUps omfattande funktioner och anpassningsmöjligheter.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

ClickUp Brain är tillgängligt i alla betalda planer för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

2. Resource Guru

via Resource Guru

Resource Guru är en molnbaserad programvara för schemaläggning och projektledning som hjälper företag att hantera sina mänskliga och fysiska tillgångar på ett effektivt sätt.

Det erbjuder resursplanering, teamsamarbete, tidrapportering och rapporteringsfunktioner.

Programvaran har ett visuellt användargränssnitt för hantering av scheman, där du kan dra och släppa bokningar, justera tidslinjer och se tillgänglighet i realtid.

Dessutom erbjuder det integrationer med populära plattformar för tids- och projektledning, vilket gör det enklare att synkronisera scheman och projektmilstolpar.

Resource Guru bästa funktioner

Planera och fördela resurser, såsom anställda, utrustning och mötesrum, med en användarvänlig plattform.

Dela scheman, kommunicera tillgänglighet och samordna uppgifter på ett effektivt sätt.

Få insikter om resursutnyttjande, tillgänglighet och prestanda.

Begränsningar för Resource Guru

Du kan uppleva en viss komplexitet i den inledande installationsfasen och även med gränssnittet.

Jämfört med mer avancerade gränssnitt kan denna plattform ha vissa begränsningar när det gäller anpassningsmöjligheter.

Priser för Resource Guru

Grasshopper-plan: 5 USD/användare per månad

Blackbelt-plan: 8 USD/användare per månad

Master Plan: 12 $/användare per månad

Betyg och recensioner från Resource Guru

G2: 4,7/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

3. Airtable

via Airtable

Airtable är en molnbaserad projektledningslösning som kombinerar flexibiliteten hos ett kalkylblad med kraften hos en databas.

Det är populärt för sin användarvänlighet och mångsidighet för olika användningsområden, inklusive projektledning, uppgiftsuppföljning, kundrelationshantering (CRM) och lagerhantering.

En av Airtables viktigaste funktioner är dess förmåga att integreras med andra populära verktyg och tjänster, såsom Slack, Google Drive och Zapier. Detta gör att du kan automatisera uppgifter, importera data från andra källor och samarbeta med teammedlemmar på ett mer effektivt sätt.

Förutom sin flexibilitet är Airtable också känt för sin prisvärdhet.

Det finns en gratisplan, men du kan uppgradera till betalda planer för att få ytterligare funktioner och lagringsutrymme. Detta gör Airtable till ett attraktivt alternativ för både små och stora företag.

Airtables bästa funktioner

Skapa anpassningsbara tabeller, så kallade baser, för att organisera information. Definiera fält, välj mellan olika datatyper (t.ex. text, bilagor, kryssrutor, datum och mer) och anpassa layouten efter specifika projektledningsmål

Visualisera information på olika sätt med rutnät-, kalender-, Kanban- och galleri-vyer.

Analysera och arbeta med stora datamängder med hjälp av funktioner som filter, sortering och gruppering för att fokusera på specifika delmängder av data.

Airtables begränsningar

Användare av gratis- eller lägre nivåplaner kan uppleva begränsningar när det gäller att utöka sin databas eller lagra stora mängder information utan att byta till Airtables dyrare planer.

Användare kan också uppleva långa laddningstider med stora datamängder.

Airtables priser

Gratis plan

Teamplan: 24 $/plats per månad

Affärsplan: 54 $/plats per månad

Företagsstorlek: Anpassade priser

Airtable-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 000 recensioner)

4. Teamwork

via Teamwork

Teamwork är ett program för samarbete och projektledning som hjälper team att organisera uppgifter, kommunicera effektivt och följa upp uppdragens framsteg.

Teamwork-plattformen erbjuder funktioner som uppgiftshantering, fildelning, tidrapportering, Gantt-diagram och teammeddelanden.

Det används av företag och team för att effektivisera arbetsflödet och förbättra produktiviteten. Du kan komma åt Teamwork via deras webbplats eller mobilappar för iOS- och Android-enheter.

Teamworks bästa funktioner

Spåra tiden som teammedlemmarna lägger på uppgifter och projekt med en inbyggd tidsspårare, som ger värdefull information om projektets framsteg och resursfördelning.

Kommunicera i realtid med integrerade meddelandefunktioner. Teammedlemmarna kan delta i enskilda eller gruppkonversationer, dela uppdateringar och samarbeta kring uppgifter utan att lämna plattformen.

Skapa omfattande rapporter för att analysera projektets prestanda och fatta datadrivna beslut.

Begränsningar för teamarbete

Nya användare kan uppleva att Teamwork har en viss inlärningskurva på grund av dess omfattande funktioner och funktionalitet.

Priser för Teamwork

Gratis

Leverans: 13,99 $/användare per månad

Grow: 25,99 $/användare per månad

Skala: Anpassade priser

Betyg och recensioner för Teamwork

G2: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 800 recensioner)

5. Basecamp

via Basecamp

Basecamp erbjuder en rad funktioner som är utformade för att hjälpa team att organisera uppgifter, kommunicera och samarbeta effektivt.

Detta alternativ till Hive gör det möjligt för användare att skapa och hantera projekt, sätta deadlines, tilldela uppgifter, dela filer, kommunicera via meddelanden och kommentarer samt följa framstegen på en centraliserad plattform.

Dess enkelhet och användarvänlighet gör det lämpligt för team av olika storlek och inom olika branscher.

Basecamps bästa funktioner

Samla alla teamdiskussioner, uppdateringar och kommentarer i Basecamps projektutrymme och förbättra samarbetet med trådade diskussioner, bilagor och omnämnanden.

Ersätt spridda e-postmeddelanden, snabbmeddelanden och olika appar med en centraliserad plattform. På så sätt har alla tillgång till samma information och kan också enkelt hänvisa till tidigare konversationer.

Använd Basecamps funktioner för uppgiftshantering, såsom att-göra-listor, deadlines, prioritering av uppgifter, spårning och tilldelningar.

Dra nytta av Basecamps enkla och intuitiva gränssnitt. Lägg till, uppdatera och slutför uppgifter enkelt för effektiv projektledning.

Begränsningar med Basecamp

Utan inbyggd tidrapportering kan användarna behöva förlita sig på tredjepartsplattformar för att hantera sin tid, vilket kan leda till ineffektivitet i arbetsflödet.

Basecamp har skalbarhetsproblem med stora projekt och passar bättre för små till medelstora uppdrag.

Basecamp-priser

Basecamp Basic : 15 USD/användare per månad

Basecamp Pro Unlimited: 299 $/månad

Basecamp-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 14 000 recensioner)

6. Jira

via Jira

På listan över alternativ till Hive finns även Jira, ett populärt projektledningsverktyg utvecklat av Atlassian. Det används främst för att spåra problem och buggar samt för uppgiftshantering.

Jira gör det möjligt för team att organisera åtgärder, fördela arbete, följa framsteg och samarbeta kring projektutveckling.

Det erbjuder anpassningsbara arbetsflöden, Kanban- och Scrum-tavlor samt rapportering. Det integreras också med andra verktyg som ofta används inom mjukvaruutveckling och projektledningsarbetsflöden.

Jiras bästa funktioner

Hantera uppgifter och buggar med hjälp av Jiras omfattande funktioner för ärendehantering.

Öka produktiviteten genom att integrera Jira med en rad olika verktyg och tjänster från tredje part.

Få värdefull insikt i projektets prestanda och fatta välgrundade beslut med Jiras avancerade analys- och rapporteringsfunktioner.

Utnyttja Jiras användarbehörigheter för att säkerställa att alla dina teammedlemmar har önskad åtkomstnivå till alla Jiras funktioner.

Jiras begränsningar

Jiras omfattande uppsättning funktioner kan kräva att nya användare lägger extra tid och ansträngning på att förstå plattformen fullt ut.

Att konfigurera Jira så att det passar projektets krav kan kännas komplicerat och tidskrävande utan hjälp av teknisk expertis.

Jira-priser

Gratis

Standard: 8,15 $/användare per månad

Premium: 16 $/användare per månad

Enterprise: Anpassade priser

Jira-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 13 000 recensioner)

Kolla in dessa Jira-alternativ!

7. Scoro

via Scoro

Scoro är en centraliserad plattform för företag som vill organisera och övervaka olika verksamheter på ett effektivt sätt.

Scoro erbjuder funktioner som projektledning, tidrapportering, fakturering och ekonomihantering, vilket gör att du kan effektivisera processer, fördela resurser på ett effektivt sätt och förbättra den totala produktiviteten.

Dessutom förenklar Scoro fakturering, möjliggör betalningsspårning och tillhandahåller verktyg för hantering av utgifter och budgetar.

Med CRM-funktioner som också är integrerade i programvaran kan företag upprätthålla kundrelationer på ett effektivt sätt.

Scoro bästa funktioner

Ställ in exakta användarroller och behörigheter med Scoro för att kontrollera dataåtkomst och funktionalitet.

Förbättra säkerheten och efterlevnaden samtidigt som du främjar samarbete och ansvarstagande inom organisationen.

Anpassa Scoro efter branschspecifika krav och arbetsflöden för att öka effektiviteten, organisationen och lönsamheten för företag av alla storlekar.

Scoro-begränsningar

Scoro är mycket anpassningsbart, vilket gör integration med befintlig programvara eller plattformar från tredje part utmanande, vilket kan leda till kompatibilitetsproblem.

Eftersom Scoro inte erbjuder någon gratisversion kanske det inte passar alla användare som söker alternativ till Hive.

Scoro-priser

Essential: 28 $/användare per månad

Standard: 42 $/användare per månad

Pro: 71 $/användare per månad

Ultimate: Anpassade priser

Scoro-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

8. Accelo

via Accelo

Accelo är en molnbaserad mjukvaruplattform som erbjuder verktyg för projektledning, kundrelationshantering (CRM), tidrapportering, fakturering och fakturering.

Plattformen är särskilt populär bland professionella tjänsteföretag som konsultföretag, marknadsföringsbyråer och IT-tjänsteleverantörer.

Accelo syftar till att effektivisera arbetsflöden och förbättra samarbetet mellan teammedlemmar genom att tillhandahålla en centraliserad plattform där du kan spåra projekt, kommunicera med kunder och hantera scheman och resurser.

Det integreras också med olika tredjepartsapplikationer och tjänster, så att du kan ansluta befintliga verktyg och datakällor till Accelo för en mer omfattande lösning.

Accelos bästa funktioner

Skapa anpassningsbara rapporter och instrumentpaneler för att spåra nyckeltal (KPI), övervaka projektets framsteg, analysera finansiella mått och utvärdera teamets prestanda.

Njut av ett urval av färdiga rapportmallar och visualiseringsalternativ och skapa informativa rapporter som uppfyller dina önskemål.

Hantera ditt teams arbetsbelastning och optimera resursanvändningen med Accelos resurshanteringsfunktioner. Du kan enkelt visa teamets scheman, identifiera potentiella flaskhalsar eller konflikter och göra justeringar efter behov för att säkerställa optimal produktivitet och projektplanering.

Accelos begränsningar

Anpassningsmöjligheterna kan vara begränsade jämfört med andra plattformar, vilket begränsar anpassningsförmågan för vissa nischade affärsbehov.

Som ett av de bästa alternativen till Hive erbjuder Accelo inte något gratisabonnemang, vilket kan vara en begränsning.

Accelos priser

Professional: 50 $/användare per månad

Företag: 70 $/användare per månad

Avancerat: 90 $/användare per månad

Elite: Anpassade priser

Accelo-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

9. Productive. io

Productive. io är skräddarsytt för tjänstebaserade företag, särskilt byråer och konsultföretag, som vill optimera sin verksamhet och maximera effektiviteten.

Det ger dig möjlighet att effektivt hantera alla aspekter av ditt projekt, från den initiala projektplaneringen till den slutliga leveransen.

Dess intuitiva projektledningslösningar underlättar uppgiftsfördelning, uppföljning av framsteg och resursallokering, vilket säkerställer att projekten håller sig inom tidsplanen och budgeten.

Dessutom möjliggör plattformens integrerade tidsregistreringsfunktioner noggrann fakturering och insiktsfull analys av teamets produktivitet.

Med sina funktioner för ekonomisk hantering, såsom fakturering, utgiftsuppföljning och ekonomisk rapportering, hjälper Productive.io företag att upprätthålla lönsamhet och ekonomisk hälsa.

Productive. io:s bästa funktioner

Få värdefulla insikter om teamets prestanda, projektets framsteg och finansiella mått med anpassningsbara instrumentpaneler och rapporter.

Samarbeta med kunder på ett transparent och organiserat sätt på kundportalen.

Få tillgång till projektets tidslinjer, se uppdateringar om framsteg och kommunicera med ditt team direkt på plattformen.

Begränsningar för Productive.io

Användare kan möta begränsningar när det gäller att anpassa projektledningsmallar och arbetsflöden efter unika behov.

Som ett av många alternativ till Hive erbjuder Productive.io inte något kostnadsfritt abonnemang. Detta kan hindra nya användare från att komma igång med plattformen.

Priser för Productive.io

Essential: 11 $/månad

Professional: 28 $/månad

Ultimate: Anpassade priser

Företag: Anpassade priser

Betyg och recensioner för Productive.io

G2: 4,6/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 80 recensioner)

10. Monday. com

Monday.com är ett molnbaserat projektledningsverktyg som hjälper dig att hantera uppgifter, projekt och arbetsflöden mer effektivt.

Det erbjuder en visuell och interaktiv plattform där du kan skapa och anpassa tavlor för att hantera ditt arbete.

Varje tavla representerar ett projekt, och inom varje tavla kan du skapa kolumner som representerar olika stadier eller aspekter av projektet, till exempel Att göra, Pågående och Klar.

En av de viktigaste funktionerna i Monday.com är dess flexibilitet. Du kan anpassa dina tavlor och kolumner efter dina behov och arbetsflöden. Du kan lägga till olika datatyper, såsom text, siffror, datum och filer till dina uppgifter och projekt.

Monday.com erbjuder också många mallar som du kan använda som utgångspunkt för dina projekt, inklusive mallar för projektledning, marknadsföring, försäljning, HR och mycket mer.

Med Monday.coms samarbetsfunktioner kan du tilldela uppgifter till teammedlemmar, sätta deadlines och följa framstegen.

Du kan också kommunicera med varandra genom kommentarer och omnämnanden och dela filer och dokument direkt inom plattformen. Monday.com integreras med populära programvaror för teamsamarbete som Slack, Google Drive och Microsoft Teams, vilket gör att du kan effektivisera dina arbetsflöden och få tillgång till allt ditt arbete på ett och samma ställe.

Monday.com bästa funktioner

För en detaljerad logg över all användaraktivitet inom plattformen; spåra ändringar, identifiera fel och upprätthåll ansvarsskyldigheten.

Synkronisera med användarnas kalendrar så att de kan se sina uppgifter och deadlines tillsammans med andra åtaganden.

Skapa en kundportal för att dela projektuppdateringar och information med kunderna och förbättra kommunikationen och transparensen.

Importera och exportera data i olika format och överför enkelt information till och från andra system.

Spara tidigare versioner av filer så att du kan återgå till dem vid behov. Detta hjälper till att förhindra dataförlust och säkerställer att den senaste informationen alltid är tillgänglig.

Begränsningar för Monday.com

Den omfattande funktionsuppsättningen kan vara överväldigande för nya användare.

Den kostnadsfria planen har begränsningar jämfört med betalda nivåer, såsom färre användare och tavlor, och saknar avancerade funktioner såsom automatisering och tredjepartsintegrationer.

Priser för Monday.com

Gratis för alltid

Basic: 12 $/användare per månad

Standard: 14 $/plats per månad

Pro: 24 $/plats per månad

Enterprise: Anpassade priser

Monday.com betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Få ett kraftfullt alternativ till Hive

När du utforskar de olika Hive-alternativen som vi har diskuterat, välj ett projektledningsverktyg som uppfyller och överträffar ditt teams förväntningar.

Var och en av dessa alternativ till Hive har sina styrkor och svagheter och erbjuder unika funktioner och egenskaper som projektledare bör ta hänsyn till.

Bland dessa alternativ till Hive sticker ClickUp ut som ett utmärkt val om du letar efter en omfattande plattform för projektledning. Så om du är redo att förbättra din projektledning och få bättre affärsinsikter, registrera dig gratis på ClickUp nu!