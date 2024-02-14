Skapa en vinnande kundpresentation: tips, tricks och strategier

Att hålla kundpresentationer kan vara en skrämmande upplevelse.

Du måste övertyga kunderna om att du passar bra för deras varumärke och har den bästa lösningen på deras problem. Att din produkt eller tjänst kan hjälpa dem att uppnå sina mål.

Med flera olika element i mixen kan det vara svårt att skapa engagerande och relevanta presentationer.

Lär dig hur du genomför en framgångsrik kundpresentation med hjälp av strategierna i denna guide.

Vikten av en kundpresentation

En kundpresentation syftar till att ge potentiella kunder en god bild av din specialiserade expertis. Den hjälper dem att se hur ett samarbete med dig skulle kunna se ut och hur du kan tillföra mervärde för dem.

Om den planeras och genomförs på rätt sätt kan en informativ kundpresentation hjälpa dig att:

Berätta om ditt arbete i form av en fängslande historia.

Förmedla ditt värde till potentiella kunder

Kommunicera de framsteg du har gjort till en befintlig kund

Sammanfatta projekt och analysera vad som gick bra och vad som inte gick bra.

Effektiv kundkommunikation är en av de viktigaste färdigheterna för en säljare eller affärsman idag.

5 viktiga steg för en framgångsrik kundpresentation

Att skapa engagerande kundpresentationer är ett svårt arbete, oavsett om du ska hålla ett säljpresentation eller en kreativ bildspel.

Använd denna checklista i fem steg när du skapar presentationer och ge mervärde till din kunds tid:

Steg 1. Undersök och planera presentationen

Du kanske förstår ditt arbete in i minsta detalj, men din potentiella kund har ännu inte bestämt sig för att samarbeta med dig.

Det är därför den viktigaste delen av en effektiv kundpresentation börjar med research och planering.

Titta på:

Vem din målgrupp är (för presentationen) och vilka mål de har

Allt om din potentiella kund, inklusive deras problem, inspiration, intressen och mer

Hur du svarar på dina kunders viktigaste mål, hinder och problem

Deras verksamhet, teamstorlek och bransch (och hur dina produkter/tjänster kommer att stödja deras vision)

Frågan är nu: var hittar du dessa data?

Se till att kolla in följande:

Kundens LinkedIn-sida och webbplats för information om deras aktuella erbjudanden

Dina tidigare presentationer som inspiration – särskilt om du har arbetat med kunder inom samma bransch.

Kundens "Om oss"-sida och videor online för en bättre förståelse av den ideala tonen och ämnena i din presentation.

Ladda ner den här mallen Samla in kundinformation med ClickUps mall för byrå-/kundupptäckt.

När du har all information om vad som motiverar dina kunder kan du hjälpa dem att förstå data – strukturera och formatera de viktigaste punkterna du planerar att presentera med hjälp av ClickUp AI.

Använd denna smarta assistent för att skapa en presentation som hjälper dig att nå dina mål för potentiella kunder snabbare.

Använd ClickUp AI-prompter för att skriva engagerande kundpresentationer i punktform

Därefter bör du använda kundmötet för att prata om varför ditt varumärke är rätt för dem:

Börja med att erkänna deras problem, visa att du förstår dem och bygg upp förtroende under processen.

Gå vidare till att ställa frågor och se om de har några akuta problem som behöver lösas.

Presentera ditt erbjudande som den ultimata lösningen på kundens problem och koppla din produkt till deras omedelbara behov.

Steg 2. Skapa en marknadsföringstratt utifrån din presentation

Din presentation behöver ett konkret slutmål för att säkerställa fokus och riktning. Vill du att kunden ska skriva under kontraktet? Eller kanske vill du att de ska registrera sig för en demo.

Oavsett vilket måste du ha en tydlig bild av vilka åtgärder du vill inspirera dem att vidta.

Här är några tips på hur du kan omvandla din presentation till en marknadsföringstratt:

Bygg upp din berättelse med hjälp av en fängslande historia för att fånga publikens intresse.

Överbelasta inte den potentiella kunden med massor av information.

Se till att din presentation är koncis och undvik att gå som katten kring het gröt.

Ta kontroll över mötet och få dina kunder att fokusera på samtalet.

Utforma din presentation med en lämplig: Inledning: Presentera vad som ska presenteras, varför du presenterar det och vad kunden kan förvänta sig av samarbetet. Mitten: Lägg till bilder till din berättelse och skapa estetiskt värde. Avslutning: Berätta för kunden om nästa steg och lägg till en relevant uppmaning till handling.

Använd den färdiga ClickUp-presentationsmallen och anpassa den efter dina önskemål.

Ladda ner den här mallen ClickUps presentationsmall är perfekt för nybörjare.

Med den här mallen kan du:

Organisera enkelt olika delar av din presentation med en tydlig struktur från början till slut.

Samla in feedback från viktiga intressenter innan den slutliga presentationen.

Håll koll på alla uppgifter relaterade till presentationen på ett och samma ställe.

Steg 3. Använd visuellt tilltalande innehåll för att kommunicera din historia

För mycket text på dina bilder gör dem tråkiga och överväldigar din publik.

När du presenterar, betrakta visuella hjälpmedel som infografik, cirkeldiagram, stapeldiagram, bilder, handritade illustrationer etc. som dina trogna vänner.

Dessa visuella hjälpmedel erbjuder fördelar som:

Fånga och behåll kundens uppmärksamhet

Anpassa kundens behov till varumärkets produkt/tjänst – visuellt

Dela upp textrika bilder för bättre fokus

Omvandla komplex information till lättförståelig data

Använd ClickUp Whiteboards som en canvas för att skapa en visuell presentation för ditt möte och visa dina kunder ditt värde.

Lek med dina presentationsbilder med hjälp av ClickUp Whiteboard

Steg 4. Uppmuntra till tvåvägskommunikation

Oavsett om det är en säljpresentation eller ett introduktionsmöte är det viktigt att hålla publiken engagerad. Med andra ord får din presentation inte vara en monolog.

När presentationen är klar är det därför viktigt att uppmuntra till ömsesidig interaktion.

Så här gör du:

Undvik småprat och upprepa istället varför kundens konto är viktigt för dig.

Samla in feedback genom att ställa frågor som: Har du några frågor till oss? Ser du vår produkt/tjänst som en tillfredsställande lösning för dina behov? Hur kan vi samarbeta som partners och driva detta projekt framåt?

Har du några frågor till oss?

Anser du att vår produkt/tjänst är en tillfredsställande lösning för dina behov?

Hur kan vi samarbeta som partners och driva projektet framåt?

Motivera din publik att ställa frågor och ge stöd för deras frågor – oavsett om det gäller omfattning, kostnader, tidsplaner eller annat.

Har du några frågor till oss?

Anser du att vår produkt/tjänst är en tillfredsställande lösning för dina behov?

Hur kan vi samarbeta som partners och driva projektet framåt?

Steg 5. Fastställ tydliga nästa steg för att avsluta din presentation

Effektiv kundhantering handlar om att fastställa tydliga nästa steg i slutet av mötet.

Om du lämnar mötet öppet kanske du inte får någon återkoppling från din publik.

Så här skapar du rätt förväntningar hos din kund när du avslutar presentationen:

Beskriv vad du vill att de ska göra härnäst

Var öppen och direkt om hur och när du kommer att ringa uppföljningssamtal.

Ge kunden en tydlig deadline och håll dem alltid informerade.

Viktiga element att inkludera i en kundpresentation

Fräscha upp dina kunskaper om kundpresentationer och gör din presentation framgångsrik med dessa nödvändiga element:

1. Detaljerad kundundersökning

Använd primära och sekundära forskningsmetoder för att samla in information om dina kunders problemområden.

Få svar på dessa frågor under din research:

Vilka är kundens kortsiktiga och långsiktiga mål?

Vilka problem står de inför just nu inom sin bransch?

Hur mäter kunden framgång?

Proffstips: Utnyttja källor som företagswebbplatser, årsredovisningar, branschpublikationer och sociala medieplattformar för att få detaljerad information.

Investera i programvara för kundintroduktion för att effektivt organisera och presentera din forskning.

2. Kundernas problemområden

Genom att ta itu med kundens aktuella utmaningar visar du att du förstår deras omedelbara behov och, i förlängningen, etablerar din relevans.

Gör din hemläxa om kundens senaste aktiviteter för att identifiera aktuella utmaningar som de kanske brottas med. Diskutera också med dina viktigaste intressenter för att få deras åsikter. Dessutom kan du använda mallar för projektstart för att samla in information om dina kunder redan från början.

Ladda ner den här mallen ClickUp Project Kickoff Template erbjuder en struktur för att fastställa förväntningar, klargöra roller, delegera uppgifter och förstå projektets tidsplaner.

3. Bevispunkter

Dina bevispunkter bekräftar dina påståenden och bygger upp trovärdighet genom att lyfta fram dina tidigare resultat och framgångshistorier. För att visa upp dem:

Samla in fallstudier, kundutlåtanden och prestationsdata som visar effektiviteten hos dina lösningar inom branschen.

Strukturera din presentation så att du strategiskt kan införliva dessa bevispunkter och lyfta fram dem vid viktiga tillfällen för att stärka trovärdigheten.

Använd visuella hjälpmedel, såsom diagram eller grafer, för att illustrera dina argument och göra dem mer effektfulla.

4. Uppmaning till handling

En tydlig uppmaning till handling leder din kund till nästa steg som de bör ta efter presentationen och guidar dem mot ett beslut.

För att underlätta processen för dem:

Beskriv tydligt det önskade resultatet, oavsett om det handlar om att boka ett möte, underteckna ett kontrakt eller starta en testperiod.

Erbjud flera kanaler för kunden att vidta önskad åtgärd och gör det så bekvämt som möjligt för dem att gå vidare.

Kontakta dem omedelbart efteråt för att förstärka uppmaningen till handling och ge ytterligare support vid behov.

5. Förväntad investering och tidsplan

Presentera en detaljerad uppdelning av den investering som krävs för dina lösningar, inklusive kostnader, betalningsvillkor och potentiell avkastning.

För att få en korrekt uppskattning av kundens budget- och tidsplaningskrav, ställ följande frågor:

Vad är den maximala budgeten för projektet?

Finns det några specifika budgetbegränsningar att ta hänsyn till?

Hur flexibel är kundens budget? Är de öppna för diskussioner om kostnadsjusteringar?

Vilken tidsplan har de för att få igång projektet?

Vad händer med deadline och kostnader om projektets omfattning ändras?

4 vanliga misstag att undvika under en kundpresentation

Hitta den perfekta balansen i dina presentationsfärdigheter genom att undvika dessa vanliga misstag:

1. Att inte förbereda scenen ordentligt

Om du inte lyckas skapa rätt kontext i början av din presentation kan det leda till missförstånd och bristande engagemang från din kund. Hantera kundens förväntningar och klargör vad publiken kan förvänta sig.

Om dina kunder känner sig förvirrade över syftet med presentationen kommer de aldrig att kunna förstå värdet av dina erbjudanden fullt ut.

För att skapa rätt förutsättningar, följ dessa tips:

Förstå din publiks bakgrund och anpassa din introduktion så att den motsvarar deras behov.

Ange tydligt målen med din presentation och låt dina kunder veta vad de kan vinna på din presentation.

Börja med en fängslande inledning som fångar deras uppmärksamhet och sätter tonen för resten av presentationen.

2. Att bli defensiv

Att visa defensivt kroppsspråk, såsom att korsa armarna, undvika ögonkontakt eller verka spänd, signalerar obehag till dina kunder.

Detta kan omedelbart undergräva din trovärdighet och relation till dem.

Dessutom kan din defensiva attityd uppfattas som bristande självförtroende i kundens ögon, vilket kan leda till bristande kommunikation och förtroende.

För att förbättra dina icke-verbala kommunikationsfärdigheter, följ dessa tips:

Var uppmärksam på ditt kroppsspråk under övningssessionerna. Öva också på att hålla en öppen kroppshållning och ha ögonkontakt för att förmedla självförtroende och öppenhet.

Om du får en svår fråga, behåll lugnet och var öppen för olika möjligheter.

Visa att du lyssnar aktivt genom att nicka, le och använda bekräftande gester. Detta visar dina kunder att du värdesätter deras åsikter och är engagerad i samtalet.

Om du är osäker på något eller behöver förtydliganden, ställ frågor på ett artigt och respektfullt sätt. Detta visar att du är villig att förstå och ta itu med kundens frågor.

3. Nämna irrelevant information

Irrelevanta detaljer under en presentation är slöseri med kundens tid. Om det inte finns någon tydlig fördel med att lägga till ytterligare information om företagets tjänster, låt bli.

Om din presentation till exempel handlar om kontohantering, ska du inte prata om ditt företags historia om det inte har direkt koppling till framgången för dina kontohanteringsstrategier.

Fokusera istället på att visa upp kontoresultat som det viktigaste budskapet. Detta gör att din presentation blir fokuserad och säkerställer att du tillhandahåller värdefull information som direkt tillgodoser kundens intressen och behov.

Här är några strategier för att effektivt införliva relevant data i din presentation:

Lägg till data som direkt adresserar dina kunders specifika problem och intressen.

Identifiera de viktigaste mätvärdena som stämmer överens med målgruppens mål och koppla dessa mätvärden till effekten av dina lösningar.

Använd diagram, grafer och bilder för att presentera data på ett tydligt och övertygande sätt.

Ge sammanhang till de data du presenterar – hjälp din publik att förstå varför dessa siffror är viktiga och hur de relaterar till den övergripande berättelsen du förmedlar.

Använd exempel från verkligheten och fallstudier för att illustrera hur dina lösningar har gett konkreta resultat för liknande kunder.

4. Att inte styra feedbacklooparna

Att avsluta en gedigen presentation är inte slutet på ditt arbete. Håll koll på dina åhörares behov, börja med ett uppföljningssamtal.

Använd ett gratis projektledningsprogram som ClickUp och förse ditt företag med kundfeedback i realtid om vad som fungerar för dem och vad som inte fungerar. En bra plattform för kundhantering kan också automatisera många av dessa uppgifter.

Med ClickUp Forms kan du samla in dina kunders svar och vidarebefordra arbetet till rätt team vid rätt tidpunkt. Dessutom kan du konvertera svaren från Clickup Form till spårbara uppgifter, som kan kopplas direkt till dina arbetsflöden.

Ett exempel på hur man får produktfeedback med hjälp av villkorslogik i ClickUp Forms

Läs mer: Strategier för kundprojektledning

Presentera perfekt med ClickUp

När det gäller presentationer är det klokt att hålla sig till grunderna. Men presentera den stora idén på ett sätt som imponerar på dina kunder och övertygar dem fullständigt.

Inkorporera forskning och berättande och behåll ett kundfokuserat tillvägagångssätt för att få din presentation att sticka ut.

Använd presentationsprogramvara som ClickUp för att leverera perfekta presentationer!

Vanliga frågor

1. Hur kan jag förbättra en presentation för publiken?

Här är några viktiga tips för att göra en lyckad presentation:

Lägg tid och energi på att undersöka och planera din presentation.

Omvandla din presentation till en väldefinierad marknadsföringstratt

Använd bilder och grafik för att lyfta fram de unika försäljningsargumenten för dina produkter eller tjänster.

Avsluta presentationen med en ömsesidig dialog och tydliga nästa steg.

2. Vad ska jag ta med i en kundpresentation?

Du kan inkludera följande i en kundpresentation:

Detaljerad kundundersökning

Kundens smärtpunkter

Strategiska bevispunkter för ditt presentationsinnehåll

En relevant uppmaning till handling för din målgrupp

Viktiga detaljer såsom förväntad investering och tidsplaner

3. Hur kan ClickUp hjälpa till att optimera en kundpresentation?

ClickUp sparar tid och arbete när du skapar effektiva presentationer tack vare olika verktyg som:

ClickUp-presentationsmall, som hjälper dig att skapa effektiva och engagerande presentationer för din publik.

ClickUp AI, som låter dig skapa en presentationsöversikt på några sekunder, till exempel en försäljningspresentation för din försäljningsprocess.

ClickUps mall för presentationssammanfattning hjälper dig att göra ett fantastiskt första intryck med din presentation.

Använd dessa funktioner och spara tid på att skapa presentationer.