De 11 bästa AI-presentationsverktygen 2025

Fyrtiofem sekunder. Så lång tid har du på dig innan din publik mentalt kopplar bort och börjar fundera på vad det blir för middag. För två decennier sedan hade du lyxiga två och en halv minut på dig – praktiskt taget en evighet!

Men uppmärksamhetsspannet har minskat tack vare internet, sociala medier och vår kollektiva besatthet av multitasking.

Så, hur kan du motverka detta? Du kan överge de tråkiga, textfyllda bilderna och låta AI göra grovjobbet. AI-drivna presentationsverktyg kan skapa iögonfallande, professionella bilder på några minuter, vilket hjälper dig att fokusera på din berättelse istället för att fumla med typsnitt och layouter.

Låt oss utforska de bästa AI-verktygen som hjälper dig att skapa presentationer som människor faktiskt kommer ihåg – innan de återigen blir distraherade.

Vad ska du leta efter i ett AI-presentationsverktyg?

Neurovetenskaplig forskning vid Princeton visar att när vi lyssnar på en berättelse synkroniseras vår hjärna med talarens i ett fenomen som kallas neuralkoppling. Det är detta som gör berättande så kraftfullt.

Traditionella presentationsverktyg tvingar oss dock att dela upp fängslande berättelser i fragmenterade punktlistor och statiska bilder – knappast det bästa sättet att fängsla en publik.

Moderna AI-presentationsskapare förändrar detta tillvägagångssätt, men för att välja rätt måste man noga överväga flera faktorer: Formatflexibilitet : Kan det anpassas till olika presentationsformat och leveransmetoder?

Berättarfunktioner : Hjälper : Hjälper AI-verktyget för innehållsskapande och bildskapare till att upprätthålla berättarflödet och den emotionella kopplingen?

Innehållsintelligens : Kan det förstå sammanhanget och strukturera ditt budskap på ett effektivt sätt?

Designautomatisering : Omvandlar AI-bildskaparen innehåll till visuellt tilltalande layouter med interaktiva bilder?

Samarbetsfunktioner : Stöder det teamarbete, feedback och redigeringar i realtid?

Integrationsalternativ : Kan det anslutas sömlöst till dina befintliga verktyg?

Varumärkeskonsistens: Kan du behålla ditt varumärkes identitet i alla presentationer?

Den bästa AI-presentationsskaparen gör inte bara det enklare att skapa bilder – den hjälper dig också att skapa presentationer som stämmer överens med hur den mänskliga hjärnan naturligt bearbetar information, vilket gör att din publik förblir engagerad från början till slut.

De 11 bästa AI-presentationsverktygen

Varje verktyg i vårt sortiment har något unikt att erbjuda.

Oavsett om du är en projektledare som behöver realtidsdata, en start-up-grundare som utformar en kundpresentation eller en teamledare som främjar samarbete, kan AI-presentationsverktyg vara till hjälp. Låt oss utforska hur dessa lösningar kan förbättra dina presentationer.

1. ClickUp (bäst för att integrera presentationer med projektarbetsflöden)

”Är dessa siffror fortfarande aktuella?”

Frågan dyker upp precis när du kommer till den avgörande delen av din presentation. Ditt teams data ändras dagligen, men dina bilder är frysta i tiden från förra veckan. Att få presentationer att stämma för team som hanterar dynamiska projekt känns ofta som att försöka träffa ett rörligt mål.

ClickUp, allt-i-ett-appen för arbete, förändrar denna utmaning genom att integrera varje steg i ditt presentationsflöde i en enda dynamisk miljö.

Från att tilldela uppgifter till att leverera de slutgiltiga bilderna – allt är sammankopplat och tillgängligt. Plattformens presentationsmallar hjälper dig att strukturera bilderna enkelt så att du kan fokusera på innehållet istället för formateringen.

ClickUp-presentationsmall

Vill du inte börja från scratch? Att arbeta med ClickUp Presentation Template kan förändra hur ditt team arbetar med att skapa presentationer. Denna omfattande mall ger inte bara en struktur – den erbjuder ett komplett presentationshanteringssystem som guidar teamen från initialt koncept till slutlig leverans.

Få gratis mall Säkerställ enhetlig formatering och utseende i olika presentationer med hjälp av ClickUp-presentationsmallen.

Genom att kombinera anpassningsbara arbetsflöden med samarbetsfunktioner säkerställer mallen att presentationerna förblir organiserade, konsekventa och engagerande samtidigt som alla intressenter hålls informerade under hela skapandeprocessen.

Strukturera och skapa presentationer med anpassade statusar

Spåra framsteg med hjälp av fördefinierade arbetsflöden för uppgifter

Hantera utvecklingen av bilder med anpassade fält

Få tillgång till flera vyer för olika skapandesteg

Samarbeta med projektets intressenter med hjälp av inbyggda feedbacksystem.

ClickUp Whiteboards

Denna mall utnyttjar ClickUps whiteboard-funktion för att ge liv åt dina presentationer med rik visuell information. Se den som din kreativa motor – ett utrymme där råa idéer tar form, flödesscheman blir levande och spridda tankar förvandlas till en välstrukturerad presentation.

Skapa bilder, ritningar, flödesscheman och mycket mer i presentationer med ClickUps Whiteboard för en kreativ och effektfull touch.

Ditt team kan visualisera presentationsflödet, experimentera med olika layouter, lägga till bilder och samarbeta kring designelement innan de slutgiltiga bilderna fastställs.

Oavsett om du är i en brainstorming-session eller sammanställer de senaste uppgifterna för din presentation kan ClickUp Docs samla ditt innehåll på ett ställe. Dessutom kan hela ditt team samarbeta för att skapa det perfekta utkastet i realtid.

ClickUp Brain

Om du undrar hur AI kan ge liv åt dina dokument och presentationer, säg hej till ClickUp Brain.

Din personliga AI-assistent, ClickUp Brain, hjälper dig att hämta relevant data från dina arbetsytor och utarbeta presentationsinnehåll, talarnoter och mer med denna information.

Använd ClickUp Brain för att skapa och förfina presentationsöversikter

Tänk dig att din kvartalspresentation ska vara klar och tiden börjar rinna ut. Istället för att stressa med att samla in de senaste siffrorna kan du låta ClickUp Brain göra grovjobbet. Det hämtar realtidsdata från din arbetsyta och organiserar den i strukturerade insikter i Docs.

Lägg in dem i dina bilder så får du en polerad, datastödd presentation – utan stress i sista minuten!

Men det är inte allt. Med ett ClickUp Brain-abonnemang kan du välja mellan flera LLM:er som hjälper dig med din presentation, inklusive ChatGPT, Gemini och Claude.

ClickUps bästa funktioner

Omvandla projektdata till presentationsbilder i realtid

Samarbeta om innehåll med inbyggd versionskontroll

Skapa presentationsöversikter med hjälp av Brain

Uppdatera flera presentationer automatiskt när källdata ändras

Spåra engagemanget i presentationen med hjälp av inbyggda analysverktyg.

Begränsningar för ClickUp

Inledande inlärningskurva för nya användare som utforskar plattformens alla funktioner

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

”ClickUp är ett exceptionellt verktyg som passar alla tack vare sina mångsidiga alternativ för datapresentation. Det är utmärkt för att samla nästan allt på en enda plattform, och dess anpassningsbara natur, kompletterad med ett stort utbud av mallar, gör det otroligt anpassningsbart.”

”ClickUp är ett exceptionellt verktyg som passar alla tack vare sina mångsidiga alternativ för datapresentation. Det utmärker sig genom att samla nästan allt på en enda plattform, och dess anpassningsbara natur, kompletterad med ett stort utbud av mallar, gör det otroligt anpassningsbart.”

Läs också: Hur du engagerar din publik på ett effektivt sätt i en presentation

2. Beautiful. ai (Bäst för omedelbar professionell designoptimering)

Är du trött på att spendera timmar på att finjustera utformningen av din presentation, bara för att innehållet hamnar i bakgrunden? Den tiden skulle du kunna använda bättre till att förfina ditt budskap eller öva, istället för att justera layouter och justera element.

Beautiful. ai effektiviserar processen med sina intelligenta designverktyg. AI optimerar automatiskt dina layouter när du lägger till innehåll, vilket garanterar ett polerat, professionellt utseende. Dess Smart Slide-mallar anpassar sig efter ditt innehåll och bibehåller visuell harmoni medan du fokuserar på att förmedla ditt budskap.

Beautiful. ai bästa funktioner

Använd smarta layoutförslag baserade på innehållstyp

Formatera datavisualiseringar automatiskt för tydlighet

Håll ett enhetligt varumärke på alla bilder

Ändra storlek på presentationer för olika visningsformat

Generera kompletterande färgscheman automatiskt

Beautiful. ai begränsningar

Begränsad flexibilitet för anpassade designändringar

Beautiful. ai-prissättning

Gratis : Begränsade funktioner

Pro : 12 $/månad per användare

Team : 50 USD/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Beautiful. ai betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 80 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Beautiful.ai?

”Jag gillar AI-boten som skapar vackra bilder med fantastisk grafik. Det gör det möjligt att skapa en hel presentation på kort tid. Den är bättre än andra plattformar tack vare de många mallarna som finns tillgängliga och precisionen. Förslagen om att förkorta eller ändra tonen i texten är också ett plus.”

”Jag gillar AI-boten som skapar vackra bilder med fantastisk grafik. Det gör det möjligt att skapa en hel presentation på kort tid. Den är bättre än andra plattformar tack vare de många mallarna som finns tillgängliga och precisionen. Förslagen om att förkorta eller ändra tonen i texten är också ett plus.”

👀 Visste du att? PechaKucha, som föddes i Tokyo 2003, är ett snabbt berättandeformat som håller publiken fängslad. Talarna rusar igenom 20 bilder, som var och en visas på skärmen i bara 20 sekunder, vilket gör att varje ord – och varje sekund – räknas. På bara 6 minuter och 40 sekunder måste de informera, inspirera eller underhålla innan tiden är slut!

3. Canva (Bäst för AI-driven design med omfattande mallar)

via Canva

”Kan du få det att se mer... professionellt ut?”

Den feedbacken landar i din inkorg klockan 16. Design är inte din starka sida som innehållsexpert, men ändå förväntas du skapa enastående presentationer. Denna klyfta mellan din expertis och designförväntningarna gör att yrkesverksamma ofta hamnar i ett dilemma mellan tråkiga bilder och kostsamma designtjänster.

Canva överbryggar den klyftan med AI och en lättanvänd designplattform. Oavsett om du börjar från scratch eller använder en mall, förvandlar Magic Design dina idéer till polerade presentationer. Det genererar designer från textprompter och ger dig tillgång till miljontals designelement, AI-konstgeneratorer och stockmedia.

Canvas bästa funktioner

Omvandla skriftligt innehåll till visuella berättelser

Få tillgång till miljontals premiumdesignelement

Skapa anpassade varumärkespaket för enhetlighet

Skapa engagerande animationer automatiskt

Exportera i flera format med ett klick

Canvas begränsningar

Begränsade avancerade animationsfunktioner

Canva-priser

Gratis : Grundläggande funktioner

Pro : 14,99 $/månad per användare

Teams : 29,99 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Canva-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 4 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 12 000 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Canva

”Marknadsförings-, kundframgångs- och kundutbildningsteamen använder alla Canva här – i dussintals användningsfall. Det finns inte ett enda användningsfall där vi inte har kunnat använda Canva.”

”Marknadsförings-, kundframgångs- och kundutbildningsteamen använder alla Canva här – i dussintals användningsfall. Det finns inte ett enda användningsfall där vi inte har kunnat använda Canva.”

4. Prezi (bäst för dynamisk, icke-linjär berättande)

via Prezi

Försök navigera genom en traditionell bildspel när din publik ställer frågor om olika ämnen. Bild 47... tillbaka till bild 15... framåt till bild 32. Låter det bekant? Linjära presentationer bryter samman i det ögonblick som en verklig dialog börjar.

Prezi omformar presentationer till dynamiska utrymmen där idéer kopplas samman på ett naturligt sätt. Dess zoombara arbetsyta låter dig flytta mellan ämnen lika organiskt som tankarna flödar i en konversation, vilket gör varje presentation anpassningsbar efter publikens intressen.

Den mest framstående funktionen är Prezi Present, som möjliggör smidiga övergångar mellan ämnen baserat på publikens intresse.

Prezis bästa funktioner

Skapa rumsliga relationer mellan presentationens ämnen

Navigera i innehållet utifrån publikens intressen

Presentera på distans med virtuella rörelser

Skapa automatiska kopplingar mellan ämnen

Spåra publikens fokus under presentationer

Begränsningar för Prezi

Det tar tid att lära sig det zoom-baserade gränssnittet.

Prezi-priser

Gratis : Grundläggande funktioner

Standard : 5 $/månad per användare

Plus : 15 $/månad per användare

Premium : 25 $/månad per användare

Enterprise: 39 $/månad per användare

Prezi-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 5 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 200 recensioner)

📮 ClickUp Insight: Kontextväxlingar tär tyst på ditt teams produktivitet. Vår forskning visar att 42 % av störningarna på jobbet beror på att man måste jonglera mellan olika plattformar, hantera e-post och hoppa mellan möten. Tänk om du kunde eliminera dessa kostsamma avbrott? ClickUp samlar dina arbetsflöden (och chatt) under en enda, strömlinjeformad plattform. Starta och hantera dina uppgifter från chatt, dokument, whiteboards och mer – samtidigt som AI-drivna funktioner håller sammanhanget sammankopplat, sökbart och hanterbart!

5. Zoho Show (bäst för datatunga affärspresentationer)

via Zoho Show

En affärsanalytiker tillbringade tre dagar med att skapa den perfekta kvartalsöversiktspresentationen. När de var färdiga hade 40 % av mätvärdena redan förändrats. När din presentation bygger på aktuella affärsdata blir statiska bilder föråldrade redan innan du hinner presentera dem.

Zoho Show utmärker sig genom att integrera live-affärsdata i presentationer via sin koppling till Zohos affärssvit.

Det möjliggör datavisualisering i realtid och automatiska diagramuppdateringar under presentationer. Den robusta funktionen är dess förmåga att upprätthålla live-anslutningar till affärsdatakällor medan du börjar presentera.

Zoho Shows bästa funktioner

Konvertera kalkylbladsdata till diagram automatiskt

Samarbeta på bilder med teamkommentarer

Presentera på distans med inbyggd sändningsfunktion

Skapa anpassade teman utifrån företagets varumärke

Zoho Show begränsningar

De mest kraftfulla funktionerna kräver integration med Zoho-ekosystemet.

Priser för Zoho Show

Gratis : för privatpersoner

Professional: 2,50 $/månad per användare (faktureras årligen)

Zoho Show betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

6. Tome (bäst för AI-drivna försäljnings- och marknadsföringspresentationer)

via Tome

Ditt säljteam lägger timmar på att samla in information och skapa presentationer medan tre affärer väntar på personliga presentationsmaterial. Klockan tickar och ditt teams tid skulle kunna användas på ett bättre sätt.

Det här välbekanta scenariot är precis vad Tome har skapats för att lösa. Som en AI-baserad forsknings- och presentationsplattform för sälj- och marknadsföringsteam går Tome längre än att bara skapa enkla presentationer.

Det hjälper dig att undersöka marknader, analysera konkurrenter och omvandla försäljningsinsikter till övertygande presentationer samtidigt som du bibehåller varumärkets konsistens i allt material som riktar sig till kunderna.

Tomes bästa funktioner

Skapa marknadsundersökningssammanfattningar automatiskt

Skapa kundspecifika pitchvariationer i stor skala

Skapa snabbt presentationer med konkurrensanalyser

Designa responsiva säljpresentationer som fungerar på alla enheter

Samarbeta i realtid med kampanjpresentationer

Begränsningar i Tome

De flesta funktioner är optimerade endast för användningsfall inom försäljning/marknadsföring.

Tome-prissättning

Grundläggande : Gratis

Pro : 20 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Tome

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

7. SlidesAI (Bäst för att konvertera dokument till presentationer)

via SlidesAI

Att konvertera långa dokument till presentationer innebär ofta att man manuellt måste extrahera viktiga punkter, omstrukturera innehållet och omformatera allt för att passa i presentationer. Processen är tidskrävande och medför risk att viktig kontext och budskap går förlorade. Här kommer Slides AI in i bilden.

SlidesAI:s Document Intelligence-system är särskilt utvecklat för Google Slides och analyserar källmaterialets struktur, sammanhang och huvudbudskap för att automatiskt skapa presentationsramar som bevarar dokumentets kärnbudskap.

SlidesAI:s bästa funktioner

Extrahera viktiga statistikuppgifter och insikter direkt till Google Slides.

Skapa anpassade sammanfattningar

Skapa stödjande visualiseringar

Skapa jämförande bildlayouter

Anpassa innehållet för olika målgrupper

Begränsningar för SlidesAI

Bästa resultat kräver välstrukturerade källdokument

Fungerar endast med plattformen Google Slides.

Priser för SlidesAI

Grundläggande : Gratis

Pro : 10 USD/månad för enskilda användare och 8 USD/månad per användare för team

Premium: 20 USD/månad för enskilda användare och 15 USD/månad per användare för team

SlidesAI-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🧠 Rolig fakta: Musikern David Byrne har använt PowerPoint som ett konstmedium och skapat multimediapresentationer som blandar musik och videor för att utforska dess kreativa potential bortom traditionella användningsområden.

8. Pitch (bäst för att skapa presentationer i samarbete)

via Pitch

Marknadsföringen skapar innehållskalendern. Designen justerar layouten. Försäljningen uppdaterar siffrorna. På torsdagen jonglerar du med fyra olika versioner av samma presentation. När presentationer blir teamprojekt uppstår ofta kaos med olika versioner.

Med sitt CollabFlow-system moderniserar Pitch team-baserad presentationsskapande med AI-assisterade samarbetsfunktioner. Plattformen gör det möjligt för flera teammedlemmar att arbeta samtidigt och samtidigt bibehålla en enhetlig stil. Med sina smarta arbetsytor hjälper Pitch team att samarbeta effektivt samtidigt som varumärkesriktlinjerna bevaras.

Presentera de bästa funktionerna

Tilldela ägarskap och roller för bilder

Skapa anpassade godkännandeprocesser

Skapa framstegsrapporter automatiskt

Skapa återanvändbara komponentbibliotek

Spåra presentationsprestanda

Begränsningar för presentationer

Avancerade funktioner kräver att hela teamet använder dem

Även om AI-genererade presentationer är visuellt tilltalande kan redigeringsverktygen för bilder vara besvärliga.

Pitch-prissättning

Grundläggande : Gratis

Pro : 25 $/månad per användare

Business: 100 $/månad per användare

Betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 30 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Pitch

Jag älskar Pitch för att det är så enkelt att skapa en smart och snygg presentation. Du kan enkelt dra och släppa element, och alla alternativ som du kan välja mellan ser bra ut och passar ihop.

Jag älskar Pitch för att det är så enkelt att skapa en smart och snygg presentation. Du kan enkelt dra och släppa element, och alla alternativ som du kan välja mellan ser bra ut och passar ihop.

9. Gamma (bäst för interaktiva webbpresentationer)

via Gamma

”Fantastisk presentation! Kan du dela med dig av bilderna?”

Insikten går upp för dig – utan din berättelse och ditt sammanhang berättar de statiska bilderna bara halva historien. Ditt noggrant utformade budskap går förlorat i översättningen. Denna vanliga utmaning belyser en grundläggande brist i traditionella presentationer: de är utformade för att framföras live, men konsumeras ofta asynkront.

Gamma tar itu med denna brist direkt. Dess Adaptive Experience-motor förvandlar traditionella bilder till interaktiva webbupplevelser som guidar tittarna genom ditt innehåll och bevarar ditt berättande flöde, oavsett om det visas live eller asynkront.

Gamma bästa funktioner

Skapa responsiva webbaserade presentationer

Lägg till interaktiva element i bilderna

Skapa presentationsöversikter med AI

Inkludera livekod och bädda in kodsnuttar

Aktivera asynkron delning av presentationer

Gamma-begränsningar

Kräver internetuppkoppling för full funktionalitet

Anpassningsbara mallar erbjuder omfattande färgalternativ, men de saknar variation i layout och design.

Gamma-prissättning

Gratis : Grundläggande funktioner

Plus : 10 USD/månad per användare

Pro: 20 $/månad per användare

Gamma-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: Vissa AI-verktyg låter dig ladda upp tidigare presentationer, varumärkesriktlinjer och datamängder för att skapa bilder som passar ditt företags ton, färger och budskap utan extra formatering.

10. Mentimeter (Bäst för publikengagemang)

via Mentimeter

Titta dig omkring i vilket presentationsrum som helst. Trots dina bästa ansträngningar kollar vissa människor sina telefoner medan andra dagdrömmer. I en värld av ständig interaktion är det svårt att upprätthålla uppmärksamheten med envägspresentationer.

Mentimeter Response Engine förvandlar presentationer till interaktiva upplevelser med publikens deltagande i realtid.

Plattformen kombinerar presentationsfunktioner med live-omröstningar och feedbackfunktioner. Mentimeter skiljer sig från andra presentationsappar genom sin förmåga att integrera publikens svar direkt i presentationsflödet.

Mentimeters bästa funktioner

Skapa svarsalternativ i flera format

Skapa omedelbara visualiseringssammanfattningar

Skapa anpassade engagemangsekvenser

Exportera detaljerad deltagaranalys

Designa interaktiva frågesporter och omröstningar

Begränsningar för Mentimeter

Fokuserar främst på funktioner för interaktion med publiken

Deltagarna behöver tillgång till en smartphone eller bärbar dator med internetuppkoppling för att kunna delta fullt ut, vilket kan vara en begränsning i vissa sammanhang.

Priser för Mentimeter

Gratis : Begränsade funktioner

Basic : 11,99 $/månad per användare (faktureras årligen)

Pro : 24,99 $/månad per användare (faktureras årligen)

Enterprise: Anpassad

Mentimeter-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 90 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Mentimeter?

Vi har använt det som en interaktiv plattform under workshops där vi byggde upp en forskningsmiljö. Det var ett virtuellt evenemang som gjorde det möjligt för alla att delta och dela sina svar anonymt.

Vi har använt det som en interaktiv plattform under workshops där vi byggde upp en forskningsmiljö. Det var ett virtuellt evenemang som gjorde det möjligt för alla att delta och dela sina svar anonymt.

💡 Proffstips: Använd AI-verktyg för att skapa egna bilder och säkerställa anpassade, varumärkesanpassade bilder som perfekt matchar tonen och budskapet i din presentation.

11. Slidebean (bäst för investerarpresentationer)

via Slidebean

Du har bara en kort tid på dig att övertyga investerare; även bra idéer kan förlora finansiering om de inte presenteras på rätt sätt.

Slidebeans Investor Insights-motor analyserar framgångsrika pitchmönster och strukturerar ditt innehåll så att det matchar investerarnas förväntningar. Den är utformad för nystartade företag och företag som söker investeringar, och dess AI är tränad på vinnande pitchdeck och proof-of-concept-mallar.

Dess innehållsfokuserade online-redigerare gör den unik. Den hjälper dig att skapa övertygande investerarinformation och säkerställer att din presentation är tydlig, övertygande och strategiskt strukturerad.

💡 Proffstips: Ange bara din webbadress så skapar AI-verktyget en presentationspresentation. Du kan till och med kopiera teman från din befintliga webbplats för att upprätthålla varumärkets enhetlighet.

Slidebeans bästa funktioner

Strukturera presentationsmaterial med beprövade format

Designa bilder med automatiserade layouter

Skapa finansiella visualiseringsbilder

Spåra mått på investerarnas engagemang

Exportera till flera presentationsformat

Få feedback på din presentation genom att skicka in den för AI-granskning.

Begränsningar för Slidebean

Funktioner som är särskilt anpassade för pitch-presentationer

Användargränssnittet kan vara krångligt, och vissa användare kan ha svårt att redigera grafik och AI-bildgeneratorn.

Priser för Slidebean

Gratis: Grundläggande funktioner

Starter: 10 USD/månad per användare

Accelerate: 99 $/månad per användare

Slidebean-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 50 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Slidebean?

”Jag uppskattar Slidebeans intuitiva gränssnitt och hur det förenklar processen att skapa professionella presentationer. Mallarna är väl utformade och sparar mycket tid, särskilt för användare som inte är så designkunniga.”

”Jag uppskattar Slidebeans intuitiva gränssnitt och hur det förenklar processen att skapa professionella presentationer. Mallarna är väl utformade och sparar mycket tid, särskilt för användare som inte är så designkunniga.”

Förvandla dina presentationer från statiska till spektakulära med AI

I dagens uppmärksamhetsekonomi är varje sekund viktig, och traditionella presentationsverktyg hänger helt enkelt inte med.

Utmaningen är inte bara att skapa bilder – det är att fånga uppmärksamheten i en värld full av distraktioner. Det är där presentationer genererade av AI kommer in och omformar hur vi engagerar publiken.

AI-presentationsskapare förvandlar timmar av arbete till minuter av polerat innehåll. Många verktyg erbjuder värde, men ClickUp sticker ut genom att integrera hela ditt arbetsflöde i presentationsprocessen.

Är du redo att förändra ditt sätt att presentera? Registrera dig på ClickUp och se AI i aktion.