Teamkohesion: Strategier för att öka prestationen på arbetsplatsen

Ett team är inte en grupp individer. Det stämmer, ett team är mer än bara dess medlemmar. Det är också systemen, kunskapen och de gemensamma kopplingarna mellan dem.

Ett team som vårdar dessa system, aktivt delar kunskap och stärker relationerna är sammanhållet och därmed effektivt.

I det här blogginlägget diskuterar vi sammanhållning och hur du kan bygga ett sammanhållet team.

Vad är teamkänsla?

Teamsammanhållning är teamets förmåga att fungera som en enhet och arbeta tillsammans. Det är summan av immateriella kopplingar, positiva relationer och ömsesidig förståelse mellan teammedlemmarna.

Teamets sammanhållning kännetecknas av följande.

Flerdimensionell : De professionella, beteendemässiga och emotionella relationerna mellan teammedlemmarna.

Dynamisk : Flytande och utvecklas med varje förändring, till exempel när en teammedlem slutar eller en ny kommer in.

Kollektivt : Summan av alla interpersonella relationer inom teamet; en klyfta mellan två personer kan påverka hela teamet.

Affärsinriktat : Fokus på affärsmålen och arbetet mot ett gemensamt mål.

Organisatoriskt: Beror på organisationen, dess strukturer, kultur, värderingar och ledarskapsbeteende.

Till skillnad från allmänt vedertagna mått, såsom effektivitet eller produktivitet, är teamets sammanhållning ett nytt begrepp som blir allt populärare, särskilt inom serviceorganisationer. Här är varför.

Vikten av sammanhållning i teamet

Ett teams förmåga att arbeta sammanhållet är grunden för affärsframgång, vilket är varför det är så viktigt. Teamets sammanhållning ger också flera andra fördelar.

Teamets effektivitet

Ett sammanhållet team är organiserat och produktivt. Teammedlemmarna arbetar aktivt för att eliminera överflödiga arbetsmoment och slöseri med tid och energi. De sparar onödiga kostnader och optimerar teamets effektivitet.

Målorientering

Sammanhållningen i teamet hjälper till att uppnå individuella och kollektiva mål. De förstår sina roller och ansvarsområden. Deras mått på framgång är tydligt definierade och de vet hur de ska uppnå dem. Med fokus på målen förbättrar sammanhållna team arbetsprestationen.

Teamets självständighet

Ett sammanhållet team är transparent och ger varje teammedlem möjlighet att vara självständig och kreativ. På så sätt har hela teamet förutsättningar att lösa problem på ett innovativt sätt.

Å andra sidan ger chefen helt enkelt riktlinjer och stöd istället för att detaljstyra. Detta skapar en positiv arbetskultur och frigör samtidigt tid för chefen.

Medarbetarnas engagemang

När ett team är sammanhållet är det också aktivt engagerat. Varje individ känner en stark tillhörighet till teamet och företaget. De är i linje med organisationens mål och motiverade att arbeta för att uppnå dem. Detta förbättrar teamets prestanda.

Hälsosam arbetsmiljö

Sammanhållning stödjer effektivt teamsamarbete. Ett sammanhållet team stöttar varandra. De arbetar närmare varandra och erbjuder hjälp och råd till dem som har svårt. De tar kollektivt ansvar och levererar som en enhet.

Som en följd av detta kan dålig sammanhållning i teamet få negativa konsekvenser, såsom att målen inte uppnås, förseningar i projektleveransen, hög personalomsättning, låg arbetstillfredsställelse etc.

För att förhindra dålig sammanhållning i gruppen måste du först lära dig att identifiera den. Här är några tips.

Hur man identifierar dålig sammanhållning i teamet

Om du är orolig för att ditt team inte arbetar sammanhållet men inte är säker på vad problemet är, finns nedan några tydliga tecken att leta efter.

Oupplösta konflikter: Hamnar teammedlemmarna i konflikter som inte löses på ett professionellt sätt? Om dessa konflikter leder till bitterhet eller blir personliga har ditt team dålig sammanhållning.

Brist på transparens: I ett team som inte är sammanhållet är individer benägna att uttrycka sig otydligt eller undanhålla information. När teammedlemmar inte delar information proaktivt och öppet kan det finnas en underliggande osäkerhet eller ohälsosam konkurrens som du behöver lösa.

Skuldbeläggning: Ett team som inte är sammanhållet tenderar att skylla på varandra för brister. Teammedlemmarna kanske inte tar personligt ansvar när något går fel.

Oengagerade teammedlemmar: Du kommer att märka under möten att gruppmedlemmarna inte bidrar med sina bästa idéer eller gör det minsta möjliga. De kanske inte känner sig benägna att samarbeta eller vara innovativa.

Brist på förtroende: Ett team som inte är sammanhållet är alltid på jakt efter problem och känner behov av att skydda sig själva.

En stark sammanhållning i teamet ser helt tvärtom ut.

Tecken på stark sammanhållning i teamet

Alla sammanhållna team behöver inte vara ett tigerteam. Men de måste visa tecken på att de arbetar effektivt tillsammans. Här är några tecken du måste leta efter.

Stark kommunikation

Tydlig och aktiv kommunikation är grunden för sammanhållningen i teamet. Detta tar sig uttryck på olika sätt, till exempel genom att teammedlemmarna:

Dela information och erkänna utmaningar utan rädsla

Att med självförtroende prata med varandra ansikte mot ansikte eller uttrycka sin åsikt skriftligt via e-post/Slack.

Känn dig bekväm med att föra svåra samtal eller heta debatter i projektets intresse.

Att säga ifrån och dela med sig av åsikter utan rädsla för konsekvenser

Aktivt dokumentera framsteg och vara villig att delegera uppgifter vid behov.

Snabb konfliktlösning

Sammanhållna team är inte fria från konflikter, men de löser dem snabbt och på ett sunt sätt. De välkomnar olika åsikter och meningsskiljaktigheter. När en debatt övergår i konflikt löser de den sinsemellan och går vidare.

Engagemang för beslut

”Oense men engagerad” är ett viktigt motto för ett sammanhållet team. När en eller två teammedlemmar är oense om ett beslut kommer de ändå att engagera sig i det, utan att skynda sig att säga ”vad var det jag sa” eller sabotera framstegen senare.

Delat ansvar

Ett sammanhållet team tar kollektivt ansvar för alla framgångar och misslyckanden. Teammedlemmarna håller varandra ansvariga utan att lägga onödig skuld på varandra. De informerar proaktivt sina kollegor om de står inför utmaningar och söker hjälp. De som har gjort misstag erkänner detta och åtar sig att gottgöra det.

Att skapa en arbetsplats med denna nivå av sammanhållning i teamet kräver medvetna överväganden och ihållande ansträngningar. Här är tio strategier som du kan använda för att lägga en stark grund.

10 strategier för att förbättra teamets sammanhållning

Att bygga upp sammanhållningen i teamet är inte en engångsföreteelse. Det är en fortlöpande uppgift som varje teamledare och chef måste utföra. Det är en beteendemässig övning som alla måste genomföra.

Du kan dock tillämpa dessa beteenden i praktiken med hjälp av något av de bästa projektledningsverktygen. Här är några strategier och hur du kan använda rätt verktyg för att implementera dem.

1. Definiera din mission

Ett team som förstår uppdraget kommer att samlas för att nå sina mål. För att förbättra teamets sammanhållning, klargör din vision för framtiden genom ett genomförbart och målmedvetet uppdrag.

Sätt det i sammanhanget av marknadens behov och konkurrens.

Anpassa det efter teamets emotionella behov och kollektiva motivation.

Håll det långsiktigt, så att du inte behöver ändra det ofta.

Gör det meningsfullt

”Organisera världens information och göra den allmänt tillgänglig och användbar” var Googles mission för sin sökmotor. Den är kontextuell, relevant, långsiktig och målmedveten. Det är en mission som medarbetarna kan samlas kring, inte bara under arbetstid utan även i sina privatliv.

När du har fastställt uppdraget, offentliggör det. Lägg upp det på den digitala whiteboardtavlan eller företagets wiki så att alla kan se det enkelt och ofta.

2. Sätt upp SMART-mål för teamet

Om uppdraget definierar ”vad” ditt team ska göra, visar dina mål ”hur”. Utgå från uppdraget när du sätter upp mål. Sätt upp mål för teamet och för enskilda teammedlemmar. Se till att målen är SMART, det vill säga specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna.

ClickUp-mål för att hålla koll på dina mål

För att säkerställa att teamet hela tiden är fokuserat på sina mål måste du göra dem tillgängliga och följa upp framstegen längs vägen. Ett bra projektledningsverktyg möjliggör detta för både individuella mål och teammål.

ClickUp Goals är utformade för att göra målen synliga och tillgängliga för teamet hela tiden. För att förbättra teamets sammanhållning kan du använda ClickUp Goals för att ha detaljerade samtal med varje teammedlem och säkerställa att de förstår sina mål.

Eliminera oklarheter. Diskutera beroenden och relationer så att alla är tydliga med vad de ansvarar för.

3. Stärk projektledningen

Ett sammanhållet team behöver en samarbetsyta. Kontoret fyller vanligtvis denna funktion, men det räcker inte. Detta gäller i ännu högre grad för hybridteam. För att förbättra teamets sammanhållning bör du skapa robusta kommunikationssystem.

Projektorganisation: Sätt upp ett omfattande projektledningsverktyg som ClickUp för all teamkommunikation. Dela upp projektet i uppgifter, deluppgifter och checklistor så att teammedlemmarna förstår hur deras dagliga aktiviteter bidrar till affärsmålen. Kommunicera tydligt förväntningar och mått på framgång för varje uppgift.

Anpassa: Använd ClickUp för att skapa arbetsflöden som är anpassade efter dina behov. Lägg till anpassade fält, taggar och ansvariga. Spara dina filter. Automatisera återkommande uppgifter/händelser som standup-möten. Ställ in smarta aviseringar. Tolka kod direkt i ClickUp.

Hantera dina projekt på ett sätt som passar dig med ClickUps anpassade projektledning.

Teamkommunikation: Gör det möjligt för teammedlemmarna att ställa frågor och föra konstruktiva diskussioner genom inbäddade kommentarer och ClickUp Chat View.

Håll koll på alla konversationer med ClickUps chattvy

Samarbete i realtid: Vad mer? Se till att alla är på samma sida med ClickUps samarbetsdetektering. Låt dina teammedlemmar veta när andra skriver så att de kan redigera dokument tillsammans i realtid.

Om du är ny på detta, prova ClickUps mallar för projektledning för att komma igång. Anpassa dem efter dina behov och gör dem till dina egna!

4. Dela kunskap

För att ett team ska fungera sammanhållet måste varje teammedlem ha all kunskap och alla sammanhang hela tiden. Men i det hektiska arbetet med ett snabbt framskridande projekt är det lätt att information faller mellan stolarna.

Använd ett verktyg för projektsamarbete som ClickUp för att dela kunskap, skapa wikis och koppla dem till arbetsflöden.

ClickUp Docs inbäddade sidor, formateringsalternativ, inbäddade bokmärken och mycket mer gör det möjligt för dig att skapa och dela kunskap med hela teamet. De kan också redigera dessa dokument, tagga användare, lägga till kommentarer och samarbeta effektivt i realtid, så att organisationens kunskap alltid är uppdaterad.

5. Brainstorma tillsammans

För att "disagree but commit" ska fungera måste teammedlemmarna vara delaktiga i beslutsprocessen från början. De måste se problemet, möjliga lösningar och tankeprocessen bakom det slutgiltiga valet.

ClickUp Whiteboard för brainstorming

Det bästa sättet att göra detta är att samla teamet för en gemensam brainstorming. Med ClickUp Whiteboard kan du rita, lägga till former, skriva text, infoga klisterlappar, tagga användare och mycket mer, allt på ett och samma ställe.

Oavsett om du brainstormar idéer, utarbetar affärsstrategier, kartlägger arbetsflöden eller organiserar uppgifter kan du använda whiteboardtavlan för att skapa transparens. Uppmuntra kommentarer och skapa konsensus.

6. Bygg upp förtroende

För att vara transparenta måste teammedlemmarna lita på varandra. De måste tro att deras utmaningar och brister inte kommer att användas mot dem. Skapa en kultur av förtroende – led genom att föregå med gott exempel.

Genomför öppna och ärliga retrospektiva analyser. Erkänn dina misstag. Skriv ner anteckningar från dessa retrospektiva analyser för att visa att misstag är okej så länge vi lär oss av dem.

Uppmuntra också teammedlemmarna att ärligt erkänna sina misstag. När de gör det, uppskatta dem och hjälp dem att gottgöra sina misstag.

7. Fira framgångar

Positiv förstärkning kommer från att fira ett väl utfört arbete. När ni slutför en sprint eller löser ett problem, fira framgången som ett team. Samla hela teamet.

Planera in teambuildingaktiviteter för att hjälpa dem att förstå varandra bättre. Under dessa aktiviteter:

Tacka dina teammedlemmar för deras insatser.

Identifiera och uppmärksamma exceptionella insatser

Uppskatta beteenden som bidrar till sammanhållningen i teamet.

Underlätta samtal mellan teammedlemmar som är i konflikt med varandra.

Koppla denna framgång till teamets mål och uppdrag.

ClickUp Dashboards kan hjälpa till med detta genom att erbjuda översikter på hög nivå och djupgående insikter med helt anpassningsbara rapporter.

8. Decentralisera beslutsfattandet

En av de största utmaningarna för teamets sammanhållning är centraliseringen av auktoritet. Chefer blir ofta det lim som håller ihop teamet och fattar alla beslut själva.

Detta kan skada engagemanget och självständigheten, vilket är nödvändigt för teamets sammanhållning. Det kan också hindra processeffektiviteten.

För att undvika detta bör du aktivt decentralisera beslutsfattandet. Delegera problem och uppmuntra teammedlemmarna att hitta lösningar. Be dem om deras åsikt om beslut (i rimlig utsträckning).

Utbilda och coacha teammedlemmarna i självledarskap. Avsätt diskretionära budgetar som teamen kan använda för att köpa nödvändiga verktyg.

9. Uppmuntra produktiva konflikter

I kunskapsarbete är olika synpunkter oerhört viktiga. Oavsett om det handlar om att utveckla programvara eller arkitektur stärks allt arbete av input och feedback från olika teammedlemmar.

När man diskuterar olika idéer är det oundvikligt att meningsskiljaktigheter uppstår. Det är chefens ansvar att uppmuntra till konstruktiva diskussioner mellan de teammedlemmar som är oense, så att konflikterna kan lösas.

Lyssna aktivt på vad varje person säger. Ställ frågor för att få reda på deras resonemang. Styra samtalet mot en lösning istället för att fastna i vem som har rätt eller fel.

Det betyder inte att chefen måste agera medlare i varje konflikt. Istället måste chefen skapa en kultur där teammedlemmarna kan prata öppet med varandra och lösa konflikter själva. Teambuildingövningar som är utformade för konflikthantering är ett utmärkt sätt att uppnå detta.

10. Anställ för att stärka teamets sammanhållning

Innan du gör något annat, tänk på teamets sammanhållning när du anställer. Det betyder inte att du ska anställa liknande personer med liknande åsikter. Tvärtom är det välkänt att mångfaldiga team är bättre för verksamheten.

Teamdynamiken förändras dock varje gång en ny person ansluter sig till teamet. För att skapa en sammanhållen grupp måste cheferna se till att den nya teammedlemmen inte stör teamet. Leta efter kandidater med:

Kommunikations- och samarbetsförmåga

Förmåga att ta emot feedback och lösa konflikter

Arbeta tillsammans med andra och dela äran för resultaten.

Lägg politiken åt sidan för teamets bästa

Ännu viktigare är att anställa och betala rättvist. Ojämlikhet och upplevd orättvisa påverkar teamets sammanhållning.

För att ett team ska vara sammanhållet krävs genomtänkt kommunikation, en öppen kultur och en samarbetsinriktad arbetsmiljö. ClickUp-team möjliggör allt detta och mer därtill.

ClickUps projektledningsprogramvara är utformad för att vara den enda appen för alla affärsbehov, oavsett typ av arbete. Uppgifter och deluppgifter skapar ordning i projektet och ger tydlighet.

Kommentarer underlättar öppna samtal. Whiteboard och tankekartor hjälper till med gemensam problemlösning och brainstorming.

ClickUp Docs centraliserar projektrelaterad information och gör den tillgänglig för alla i teamet. Mål och instrumentpaneler ger alla den nödvändiga översikten för att driva projektet framåt. Bygg ett sammanhållet team med ClickUp. Registrera dig gratis idag.