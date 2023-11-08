Redo att agera med kort varsel: Den definitiva guiden till tigerteam

Du har säkert hört uttrycket ”Houston, vi har ett problem”.

Men vad är tigerteams? 🐅

Begreppet tigerteam myntades i en artikel från 1964, Program Management in Design and Development, och blev känt genom NASA, som bildade ett sådant team för att utreda felet på Apollo 13 och rädda astronauterna. 🌕

Denna arbetsgrupp tilldelades Presidential Medal of Freedom för sitt arbete. Vi kan inte garantera samma erkännande, men vi kan definitivt hjälpa dig att skapa ett tigerteam som passar din organisations behov så att du lyckas.

Sedan månlandningen 1970 har myndigheter och företag över hela världen använt tigerteam för att säkerställa en smidig verksamhet. Den mångsidiga och högt specialiserade tigerteam-metoden skapades med det enda syftet att lösa ett specifikt (och ofta komplext) problem som drabbat den större organisationen.

Som med alla beprövade strategier finns det en konst i att bilda det perfekta tigerteamet. Men med rätt verktyg är vi övertygade om att du kan använda denna metod till din största fördel. Följ med när vi avslöjar allt du behöver veta om tigerteam innan du startar ett i din organisation.

Ta reda på vad de är, deras fördelar, bästa praxis och hur ClickUps egen marknadsföringschef använder tigerteams för att driva framgång.

Vad är ett tigerteam?

Ett tigerteam är en liten, tvärfunktionell grupp av experter inom din organisation som samlas för att lösa ett komplext problem. Till skillnad från ett typiskt problemorienterat team hittar tigerteam inte bara en lösning utan utvecklar också system för att effektivt implementera lösningen.

Tigerteams bildas på ett av två sätt:

Ett team skapas specifikt för att hantera ett visst problem. Alla tigerteams uppgifter har prioritet framför varje medlems vanliga roll, och när målet är uppnått återgår de till sina vanliga dagliga arbetsuppgifter.

Ett team bildas för att hantera ett visst problem eller uppnå ett specifikt mål utöver deras nuvarande arbetsbelastning . Denna tigerteam-metod kan kräva att man avsätter en viss tid varje dag eller vecka i kalendern för detta ändamål, men det innebär inte att man avbryter det normala arbetet för att lösa problemet.

Vilken metod du väljer beror på målets natur och den tid du har till ditt förfogande för att uppnå det. Kanske träffas medlemmarna i ditt tigerteam regelbundet under en längre period eller ofta inom en begränsad tidsram. Oavsett vilket måste teamet ha förmågan att snabbt ställa om och agera vid behov.

Tigerteams bör bestå av medlemmar från olika avdelningar eller grenar av din organisation för att bidra med ett brett spektrum av kompetenser. Målet är att skapa en mångsidig tankesmedja av seniora medlemmar som bidrar med mångårig erfarenhet, expertis och perspektiv.

Detta ger ditt tigerteam en unik position för att upptäcka flaskhalsar, intressanta områden och lösningar som ett vanligt team kanske skulle ha missat. Det handlar om att utnyttja de samlade färdigheterna och kunskaperna hos dina interna ämnesexperter för att identifiera innovativa lösningar och strategier för de problem som ditt företag står inför.

Låter enkelt, eller hur? Inte riktigt – men resultatet är väl värt mödan.

Utmaningarna och fördelarna med tigerteam-metoden

Dina chefer kommer att vara de första att berätta för dig att tvärfunktionellt teamarbete är en ständig utmaning. Det är också grunden för alla framgångsrika tigerteam.

Om det görs på rätt sätt eliminerar tvärfunktionellt samarbete silos mellan team, uppmuntrar kreativitet, främjar hälsosamma arbetsrelationer och ökar produktiviteten. Men när det misslyckas kan ett tvärfunktionellt team snabbt kännas som för många kockar i köket.

Amrita Mathur, marknadsföringschef på ClickUp, vet allt om utmaningarna, svårigheterna och de betydande fördelarna med tigerteams. De är en av de viktigaste strategierna som hon tog med sig till ClickUp från Superside, där hon på bara fyra år växte företaget från praktiskt taget noll till 45 miljoner dollar i årliga återkommande intäkter (ARR).

Hennes hemlighet? En strategisk mötesplanering för att hålla alla medlemmar som behöver information uppdaterade samtidigt som man upprätthåller en sund, helt distansbaserad arbetskultur.

Bonus: Läs Amritas intervju med Growth Sprints för en djupgående analys av de bästa mötes- och samarbetsstrategierna som hjälpte Superside att växa.

Att bryta ner silos inom ditt team eller företag är inte något som görs en gång för alla, utan det är en muskel som kräver tålamod, konsekvens och medvetna ansträngningar. Annars kommer silos inom ditt team helt enkelt tillbaka och rotar sig ofta ännu djupare i din organisation.

Det bästa sättet att hantera denna utmaning är att se till att ditt tigerteam består av de mest skickliga och erfarna experterna. Det utvalda tekniska teamet kommer att ha omfattande erfarenhet av att arbeta med tvärfunktionella projekt och kan snabbt undanröja eventuella kommunikationsbarriärer för att hantera nya hinder från start.

Det är extremt värdefullt för ledarskapet, särskilt i en asynkron fjärrstruktur, att ha alla på samma plats samtidigt en gång i månaden.

Det är extremt värdefullt för ledarskapet, särskilt i en asynkron distansstruktur, att ha alla på samma plats samtidigt en gång i månaden.

Genom att hålla teamet litet kan det agera på sina beslut så snabbt som möjligt (utan att fastna i komplexa processer eller godkännanden från intressenter). Andra stora fördelar med ett välfungerande tigerteam är:

Strategiskt beslutsfattande med tillräcklig tidigare erfarenhet och framförhållning för att beakta konsekvenserna

Förmågan att analysera komplexa problem ur flera perspektiv

Omedelbar tillgång till resurser, data, insikter och mer från hela organisationen

Intresse för nya affärsprocesser, kreativa lösningar och innovation

En positiv och proaktiv inställning till oförutsedda hinder

Effektiva tigerteams är också ett av de mest kostnadseffektiva sätten att optimera din interna strategi. Mer än hälften av cheferna uppger att resurseffektivitet är deras högsta prioritet i en ny studie från ClickUp, vilket tyder på att denna fokusgruppsbaserade problemlösningsmetod kan komma att bli ännu vanligare inom olika branscher.

När ska man använda ett tigerteam?

Tigerteams är inte något som förekommer varje dag. Eftersom de bildas från fall till fall är det mycket möjligt att inga två tigerteams någonsin kommer att ha samma gruppmedlemmar, även utan organisatoriska förändringar.

Dessa specialiserade arbetsgrupper är skapade för att ta itu med kritiska problem som hindrar ett företag från att nå större mål eller slutföra ett projekt med stor inverkan – till exempel att ett envis fel hindrar kunderna från att använda din produkt på rätt sätt, eller att ett viktigt initiativ hela tiden misslyckas och du behöver undersöka en ny strategi.

Dela upp mål, uppgifter, agila poäng och projektstatus i den mycket anpassningsbara ClickUp 3. 0-instrumentpanelen.

Innan du börjar med tigerteam-metoden är det viktigt att överväga om denna strategi är det bästa alternativet för din situation. Fråga dig själv:

Har alla andra möjliga lösningar för att åtgärda problemet prövats?

Kan du tydligt definiera det problem som behöver lösas?

Har du ett komplext problem som kräver insikter från olika perspektiv?

Är problemet tidsbegränsat och avgörande för företagets framgång?

Svaren på dessa frågor hjälper dig att avgöra om det är dags att bilda ett tigerteam och ger samtidigt upphov till rätt diskussionspunkter för att fastställa projektets omfattning.

Vem ingår i ditt tigerteam?

Det finns inga fasta regler för vem som ska ingå i ditt A-lag, allt beror på din organisations omfattning, problem och mål.

Dina ideala medlemmar är lätta att arbeta med, proaktiva och inte rädda för att utmana normer eller bryta med långvariga affärsmetoder för företagets bästa.

Konsultera din organisationsschemaprogramvara och titta bortom de bästa prestationerna för att hitta dynamiska medlemmar med en rad olika yrkeserfarenheter (både tekniska och icke-tekniska).

Visualisera enkelt ditt teams struktur med en anpassningsbar organisationsschemamall i ClickUp.

Tänk på att tigerteam med två eller tre medlemmar är ganska vanliga, även om mer komplexa projekt kan kräva team med 10 eller fler medlemmar. Allt detta för att säga att en plats i ditt tigerteam är extremt värdefull och att dessa beslut bör fattas med största omsorg och omtanke.

3 steg för att bilda ditt tigerteam

Vi föreslår att du börjar med en uppsättning kriterier baserade på det problem som ditt tigerteam kommer att få i uppdrag att lösa och de färdigheter som krävs för att lösa det. Även om du vill hålla teamet litet, ska du inte vara rädd för att tänka brett när du brainstormar om potentiella medlemmar – särskilt när det gäller deras specialområden.

Följ dessa tre enkla steg för att samla rätt personer till ditt tigerteam:

Steg 1: Definiera problemet

Fastställ vem, vad, var, varför och hur för det problem du tar dig an innan du börjar bygga teamet. Använd dessa faktorer för att överväga den grundläggande orsaken till problemet och vad som kan behövas för att nå en lösning.

Använd ClickUps Docs för att skapa och koppla samman snygga dokument, wikis och mycket mer för smidig idégenomförande med dina tigerteams.

Att fastställa dessa egenskaper hjälper dig att kritiskt fundera över vilka team som påverkas mest av denna fråga, projektets behov och den övergripande komplexiteten. Att tidigt fastställa tydliga parametrar för projektets omfattning gör att teamet kan hålla sig till uppgiften när det verkliga arbetet börjar och förhindrar att onödiga leveranser hopar sig i projektet – även kallat scope creep.

Steg 2: Identifiera dina nyckelspelares främsta färdigheter

Ett balanserat och effektivt tigerteam består av erfarna experter som förstår problemet ur alla vinklar – inklusive risker, insatser och motgångar. Med ett väl definierat problem i åtanke, fråga dig själv:

Vilka team eller avdelningar påverkas av denna fråga?

Vilken typ av lösning kräver detta problem?

Vem har mest insikt i detta problem?

Mer tekniska projekt kan kräva extra hjälp från dina teknik- eller produktteam, men variation är avgörande.

För många medlemmar med alltför likartade eller hyperspecifika specialiteter kommer att bromsa framstegen, skapa blinda fläckar i teamets logik och potentiellt utesluta värdefulla perspektiv från diskussionen. Se istället bortom enbart jobbtitlar för att sätta ihop ett team med olika bakgrunder, styrkor och kunskaper om frågan.

Steg 3: Bestäm vem som ska leda arbetet

När medlemmarna är på plats är det dags att utse en tigerteamledare.

Denna person kommer att fungera som gruppens moderator, talesperson och sponsor för ytterligare resurser om det behövs. Enkelt uttryckt – detta är en enormt viktig roll och möjligen den avgörande faktorn för om ditt tigerteam når sitt mål.

En studie visade att 76 % av de framgångsrika tvärfunktionella team som undersöktes hade en sak gemensamt – en stark ledande röst inom gruppen.

Din tigerteamledare kan ha det sista ordet när det gäller gruppens viktiga beslut, men hen måste också uppmuntra deltagande, öppen diskussion och samarbete från alla teammedlemmar. Om detta inte görs kan det leda till att lösningar faller mellan stolarna eller att problemet förblir olöst.

Skapa kopplingar och länka objekt till varandra för att skapa roadmaps eller arbetsflöden utifrån dina idéer tillsammans med ditt team i ClickUp Whiteboards.

Bästa praxis och strategier för tigerteam

Alexa, spela ”Eye of the Tiger” av Survivor.

Nu när vi har gått igenom grunderna och lagt grunden kan vi dyka in i strategier och bästa praxis för att leda ditt tigerteam till seger:

Förbered, förbered, förbered : Innan ditt tigerteams första möte, förbered dem för framgång genom att samla in så mycket information som möjligt för snabb referens och nödvändig kontext. Som teamets projektledare ska du se till att de har tillgång till all relevant data, insikter, budgetar och resurser för att förstå hur problemet uppstod och kunna lösa det.

Sätt upp SMART-mål : Sätt upp specifika, mätbara, uppnåbara, realistiska och tidsbestämda (SMART) mål för att samordna varje medlem med vad som behöver åstadkommas och varför.

Tänk iterativt : Tigerteams kommer sannolikt inte att lösa problem över en natt. Det kommer att krävas försök och misstag, plus gradvisa framsteg vecka efter vecka för att följa den färdplan som ditt expertteam har utarbetat.

Uppmuntra öppna diskussioner : Öppenhet är nyckeln till ett effektivt tigerteam. Öppen kommunikation främjar ärlig feedback, kamratskap, innovation, produktiva samtal och mycket mer.

Projektdokumentation är A och O: Skriv ner allt, från varje medlems roll och ansvar till era dagliga framsteg. Håll koll på hur det går så att ni enkelt kan fortsätta diskussionen där ni slutade eller upptäcka flaskhalsar innan det är för sent.

Definiera dina kommunikationskanaler : Effektivitet är A och O för ditt tigerteam, och även om personlig brainstorming är idealiskt är det inte alltid möjligt. Innan dina bästa idéer försvinner i en e-postinkorg medan resten av teamet chattar i : Effektivitet är A och O för ditt tigerteam, och även om personlig brainstorming är idealiskt är det inte alltid möjligt. Innan dina bästa idéer försvinner i en e-postinkorg medan resten av teamet chattar i Slack , bör du fastställa tydliga förväntningar på hur ni ska kommunicera med varandra under hela processen, både i realtid och asynkront.

Fira dina segrar: Moral är A och O! Ge erkännande där det är motiverat och fira ditt team för varje seger, oavsett hur stor eller liten den är.

Lägg till flera ansvariga, delegera kommentarer och skapa beräkningar med hjälp av anpassade fält, allt från dina ClickUp-uppgifter.

Genom att införa dessa metoder tidigt säkerställer du att ditt tigerteam behåller sin strategiska inriktning under hela problemlösningsprocessen och förhindrar att omfattningen kryper och leder teamet på avvägar, bland andra vanliga misstag. Men den största resursen för ett tigerteam av alla storlekar och inom alla branscher är att investera i kraftfull projektledningsprogramvara för att lagra sitt arbete.

Ta ditt tigerteam vidare med ClickUp

För helt distansbaserade eller helt asynkrona team är det avgörande att avsätta ett utrymme där tiger team-medlemmarna kan kommunicera, samarbeta och genomföra sina bästa idéer. Vårt förslag? ClickUp.

Allt-i-ett-lösningar för projektledning som ClickUp är fyllda med de verktyg som behövs för att effektivt utveckla lösningar för problem i alla storlekar. Med möjligheten att delegera åtgärder, redigera dokument, ordna scheman, planera tidslinjer och spåra framsteg speglar ClickUp den snabba spänningen och effektiviteten i personliga brainstorming-sessioner i en enda samarbetsplattform – och lite till.

Team inom olika branscher förlitar sig på ClickUp för dess flexibilitet, omfattande funktioner och integrationsmöjligheter som gör det möjligt att koppla samman sitt arbete från praktiskt taget vilken app som helst. Dessutom gör det omfattande mallbiblioteket det enkelt att anpassa din arbetsyta och komma igång med dina viktigaste uppgifter.

Men lita inte bara på vårt ord – se själv genom att registrera dig på ClickUp idag.