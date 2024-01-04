ClickUp vs. Notion: Det bästa dokumenthanteringsverktyget att välja 2025

Moderna företag – både de med stora kontor, de som arbetar på distans och alla andra däremellan – drivs i molnet. Mycket programvara används i processen, men ingen är mer allmänt förekommande än programvara för anteckningar eller textredigering. ✍🏼

Oavsett om det handlar om att skapa interna wikis och policydokument eller marknadsföringsmaterial och säljargument, använder alla dokumentverktyg varje dag – och vissa hela dagen.

Därför är det viktigt att välja ett verktyg som är enkelt att använda och passar olika användningsområden för alla team – HR, marknadsföring, produktutveckling, försäljning och andra. Om du prioriterar att effektivisera samarbetet och maximera produktiviteten är en molnbaserad dokumentredigerare det självklara valet.

Och om det drivs av en AI-baserad skrivassistent är det grädde på moset. 😉

I den här artikeln jämför vi två fantastiska alternativ inom dokumenthantering och projektledning, ClickUp och Notion, så att du kan hitta det bästa valet för ditt företag.

Vad är ClickUp?

ClickUp erbjuder ett projektlednings- och samarbetsverktyg som ersätter alla dina separata appar

ClickUp är en molnbaserad, allt-i-ett-plattform för produktivitet som hjälper användarna att uppnå många olika saker: brainstorma idéer, skapa dokument och presentationer, följa projektets framsteg i ett enda arbetsutrymme och mycket mer.

Du kan använda det som ett personligt produktivitetsverktyg, men också för att samarbeta med och mellan team i en organisation, stor eller liten.

Plattformen balanserar struktur och flexibilitet. Oavsett om det gäller de många mallarna, de anpassade arbetsflödena för dokumenthantering, de inbyggda automatiseringsfunktionerna, det breda utbudet av integrationer eller AI-skrivassistenten – ClickUp är utformat för att öka produktiviteten och samtidigt underlätta arbetet.

Med ClickUp Docs får du också en kraftfull textredigerare som kompletterar paketet. 🙌🏼

Förutom solida dokumenthanteringslösningar erbjuder ClickUp verktyg för projektsamarbete, smidiga funktioner för uppgiftshantering, e-postsupport, mind mapping, tidrapportering och mycket mer.

I kombination med ClickUps dokumentverktyg ger alla dessa lösningar ditt team en centraliserad arbetsplats där ni kan samarbeta, kommunicera och arbeta bättre.

ClickUp-funktioner

Låt oss titta närmare på några av de bästa funktionerna i ClickUp och hur de gör det enkelt för dig och ditt team att skapa och hantera dokument.

Dokument

Oavsett om du skapar enkla dokument eller bygger kapslade sidor och avancerade wikis är ClickUp Docs en textredigerare som kan göra allt.

Förutom de vanliga dokumentredigeringsfunktionerna, såsom textformatering och formatering, kan du med Docs också lägga till en mängd olika innehållsblock (rubriker, bilder, kodsnuttar) och använda taggar för att kategorisera dina dokument.

Använd ClickUp Docs för att skriva ner idéer och koppla dem till arbetsflöden för snabbare genomförande

Dokumentverktygen har också fördefinierade mallar, ett arkiv för oanvända eller föråldrade dokument och avancerade inställningar som användarhierarkier, alternativ för att gilla dokument och möjligheten att omvandla text till spårbara uppgifter.

Artificiell intelligens (AI)

ClickUp AI är en exceptionellt kapabel AI-skrivassistent som anpassar sig efter din roll och dina användningsfall. Använd ClickUp AI för att skriva eller redigera innehåll, sammanfatta innehåll (och dina chattar), skapa uppgifter och översätta innehåll. Det integreras också sömlöst med ClickUps projektledningsverktygsfunktioner.

Prova ClickUp AI för att skriva, redigera och formatera innehåll bättre och på kortare tid

Samarbete

ClickUp har utvecklats för att förbättra samarbetet inom och mellan team. Även när det gäller dokument utmärker sig ClickUps live-samarbete. Teammedlemmar kan arbeta tillsammans på ett dokument i realtid med hjälp av funktioner som skrivindikatorer, kommentarer och revisionsspårning.

Använd ClickUp Docs för att hantera viktiga dokument och främja teamsamarbete.

Medlemmar kan också välja att få aviseringar via mobil och e-post – när någon kommenterar ett dokument eller tilldelar en uppgift informerar plattformen samarbetspartnerna.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 USD/månad per Workspace-medlem.

Vad är Notion?

Hantera arbetsytor och wikis i Notion

Notion är en sammankopplad arbetsyta som ger individer och team en enda plattform för att hantera sina arbetsflöden.

I grund och botten kan Notion-användare göra tre saker: skapa dokument, bygga wikis och hantera projekt. Ursprungligen var det en anteckningsapp som utvecklades för att ersätta appar som Google Docs och Dropbox.

Notion levereras med en samling ”byggstenar” som företag kan använda för att skapa en helt anpassad arbetsyta, men det fungerar bäst som en funktionell textredigerare.

Notion-funktioner

Notion har flera funktioner som tillsammans gör det till ett mångsidigt dokumentverktyg. Låt oss titta på de tre mest framträdande.

Dokument

Notion Docs levereras med en rad fördefinierade byggstenar: text, kodsnuttar, växlar, bilder och videor, att göra-listor, matematiska ekvationer och mycket mer. Användare kan skapa i stort sett alla typer av dokument med Notion.

via Notion

Notions arbetsytor har också en sidofält som ger en överskådlig vy över alla sidor för enkel spårning.

Artificiell intelligens

via Notion AI

Notion AI har blivit populärt bland sina användare – och det med goda skäl. Det kan hjälpa användare att brainstorma och utveckla idéer, förenkla teknisk jargong, översätta text och sammanfatta information.

Samarbete

via Notion

Notion erbjuder flera funktioner som gör samarbetet inom ett arbetsområde till en fantastisk upplevelse: några av dem är kommentarer, påminnelser och markörer som visar andra användares åtgärder på en sida.

Verktyget låter dig också låsa vissa delar av ett dokument så att andra inte kan redigera dem.

Notions prissättning

Gratis för alltid

Plus: 10 $/månad per användare

Företag : 18 $/månad per användare

Enterprise : Anpassad prissättning

Notion AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 10 dollar per medlem och månad.

ClickUp vs. Notion: Jämförelse av funktioner

Innan vi går in på detaljerna om hur varje verktyg presterar i olika kategorier, här är en snabb översikt över de bästa funktionerna i ClickUp och Notion.

ClickUp är mest känt för

Formatering och avancerade anpassningar: Lägg till olika innehållsblock, formatera text och skapa anpassade mallar.

Massåtgärder : Välj flera dokument och utför åtgärder som arkivering, taggning eller duplicering.

Dokumenthantering: Skapa och organisera dina dokument i privata eller delade arbetsytor och arkivera de som du inte längre använder.

Samarbete i realtid: Lägg till kommentarer, tagga personer och chatta med dem direkt i dokumentet.

Artificiell intelligens: Använd AI för att skriva och redigera innehåll, brainstorma idéer och länka dokument till specifika projekt.

Utforska ClickUp för att hantera dina projekt med hjälp av AI, över 15 vyer och automatiserade uppgifter.

Projektledning: Håll koll på alla dina uppgifter och projekt med sprints, anpassade fält, anpassade statusar och anpassade vyer som Kanban-tavlor och Gantt-diagram.

Automatisering: Skapa automatiserade arbetsflöden för olika uppgifter och deluppgifter med över 50 triggers och åtgärder.

Chrome-tillägg: Använd Använd ClickUp-tillägget för webbläsaren för att spara webbplatser som uppgifter, ta och redigera skärmdumpar och mycket mer.

Integrationer: Synkronisera data mellan alla dina affärsverktyg med över 1000 integrationer.

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3900 recensioner)

Notion är mest känt för

Innehållsblock: Skapa en mängd olika dokument med hjälp av över 50 innehållsblock, såsom företagspolicyer, designarkiv, Skapa en mängd olika dokument med hjälp av över 50 innehållsblock, såsom företagspolicyer, designarkiv, projektföljare och mycket mer.

Web clipper: Spara artiklar eller webbsidor i ditt Notion-arbetsområde för att läsa eller redigera dem senare.

Artificiell intelligens : Skriv innehåll, skapa sammanfattningar och redigera texter med avseende på grammatik och stil med Notions AI-funktioner.

Samarbete : Lämna kommentarer på dokument, spåra ändringar och arbeta synkront.

Knappar : Använd knappar på sidor för att starta en åtgärd, till exempel skapa en ny uppgift, rapportera ett fel eller skapa ett dokument.

Projektuppföljning : Använd innehållsblock och automatisering för att skapa helt anpassade projektuppföljare och uppgiftshanteringssystem.

Databasorganisation: Skapa databaser för att lagra olika typer av data. Du kan utforma databasschemat, definiera egenskaper eller fält och anpassa kategoriseringen av data.

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (över 5000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 2000 recensioner)

Båda verktygen är förstklassiga och vissa funktioner överlappar varandra. ClickUp får dock högre betyg på vissa områden, medan Notion får högre betyg på andra. 👀

Låt oss titta på hur de båda klarar sig i specifika uppgiftskategorier.

1. Dokumenthantering

Hantera projekt smidigt från ClickUp Docs

Både ClickUp och Notion erbjuder viktiga dokumenthanteringsfunktioner som innehållsblock, textformatering, länkning, kapslade dokument och arbetsytans organisation.

Det är dock vissa unika funktioner som gör dessa verktyg populära och ger dig en förstklassig dokumentationsupplevelse.

Dokumenthanteringsfunktioner i ClickUp

ClickUp utmärker sig inom två områden: den stora variationen av funktioner och de inbyggda projektledningsfunktionerna. ClickUp har till exempel nischade brainstormingverktyg, inklusive ClickUp Whiteboards och ClickUp Mind Maps, som gör att du inte behöver byta till en annan app för att brainstorma när du skapar ett dokument.

ClickUp har också strukturerade projektledningsverktyg och mallar som integreras med dess dokument – det innebär att användarna inte behöver skapa sina kampanjsteg eller produktplaner från grunden.

En produktchef kan till exempel använda ClickUps projektplanmall för produktlansering och integrera den med ett ClickUp-dokument som innehåller det ursprungliga konceptet och relevanta marknadsföringsstrategier.

Använd ClickUps projektplanmall för att täcka alla aspekter av din produktlansering

Dokumenthanteringsfunktioner i Notion

En aspekt av dokumenthantering där Notion utmärker sig är dess wikis. Wikierna är lätta att skapa och organisera, och kan även göras om till en pseudo-webbplats som kan ses av vem som helst på internet. De är också en bra plattform för att hosta kunskapsbaser.

Notion erbjuder även sidanalyser såsom visningar, redigeringshistorik och mycket mer.

Vilket är det mest välrounded dokumentverktyget: ClickUp eller Notion?

Nu när du har sett hur de två verktygen erbjuder nischade textredigeringslösningar är det dags att utse vinnaren.

Du har säkert redan en aning om vilket.

Ja, det är ClickUp! 🏆

Med ClickUp behöver du inte växla mellan olika verktyg. Du kan brainstorma idéer med hjälp av whiteboards och mind maps, använda AI för att skriva och redigera bättre, omvandla text till uppgifter, tilldela ansvar och spåra uppgiftsförloppet – och njuta av heltäckande dokumenthantering på en enda plattform.

2. Artificiell intelligens

Förvandla ditt skrivande till att bli tydligt, koncist och engagerande med ClickUp AI.

Både ClickUp och Notion är välkända för sina funktioner inom artificiell intelligens (AI). Men hur effektiva är de? Låt oss testa det.

Artificiell intelligens i ClickUp

ClickUp AI svarar på frågor, brainstormar med dig och skriver, redigerar och översätter innehåll. Det kan också skapa deluppgifter och åtgärdspunkter, generera rapporter från dina projekt och andra instrumentpaneler samt sammanfatta långa dokument för att hjälpa dig att dra slutsatser.

Artificiell intelligens i Notion

Notion AI utmärker sig för sina skrivfunktioner – det kan skriva innehåll, sammanfatta dina anteckningar, skriva om stycken, ge synonymer och extrahera åtgärdspunkter från sidor.

Vilket av dem har en mer kapabel AI-assistent: ClickUp eller Notion?

Båda verktygen är extremt bra på skrivrelaterade uppgifter och att hitta information.

ClickUp AI erbjuder dock något extra: fördefinierade AI-prompter, anpassade efter din yrkesroll och ditt användningsområde. Det sparar tid för alla – oavsett om du har svårt att använda AI i allmänhet eller att skapa precisa prompter som ger resultat.

ClickUp erbjuder allt detta för 5 dollar per användare och månad, medan Notion AI kostar 10 dollar extra per användare och månad. 💸

3. Samarbete

Håll alla uppdaterade med realtidssamarbete i ClickUp

Notion vs. ClickUp: Låt oss göra en djupgående analys av samarbetsfunktionerna i båda verktygen.

Samarbetsfunktioner i ClickUp

ClickUp erbjuder alla grundläggande verktyg för realtidssamarbete, såsom taggning, kommentarer, aktivitetsuppföljning, påminnelser och mycket mer. Verktyget har dock tre nischade samarbetskanaler: chatt, videoinspelning i appen och e-post – alla extremt användbara för att kommunicera med andra snabbt och från en enda plattform.

Samarbetsfunktioner i Notion

Notion erbjuder också alla grundläggande verktyg för samarbete i realtid, såsom taggning, kommentarer, teamutrymmen och nya funktioner, såsom kommentarer på dokumentnivå och aktivitetsloggar som visar sidhistorik.

Du kan också bjuda in gästsamarbetare eller publicera ett dokument som en offentlig webbsida.

Vilket är det mest samarbetsinriktade verktyget: ClickUp eller Notion?

Båda verktygen har grundläggande funktioner för samarbete i realtid, men ClickUp har en fördel framför Notion eftersom det erbjuder extra, mycket effektiva kommunikationsverktyg som chatt, e-post och videoinspelning – allt inom plattformen. Inget mer byte av kontext!

4. Prissättning

Både ClickUp och Notion är freemium-verktyg, vilket innebär att de har både gratis- och betaltjänster. Båda verktygen erbjuder också AI-funktioner som betalt tillägg. Låt oss utforska deras betaltjänster och de funktioner som erbjuds i var och en.

ClickUps prisplaner

Gratis för alltid: Få tillgång till 100 MB filuppladdningar, samarbetsdokument, whiteboards, samarbetsdokument och videoinspelning i appen.

Obegränsat ( 7 $/månad per användare): Få allt som ingår i gratisplanen. Dessutom får du obegränsad lagringsutrymme, integrationer, instrumentpaneler, e-post, teamutrymmen, resurshantering och mycket mer.

Business (12 USD/månad per användare): Utöver funktionerna i Unlimited-planen får du tillgång till tankekartor, tidslinjer, avancerade anpassningsmöjligheter och mycket mer.

Enterprise (kontakta oss för prisuppgifter): Använd Enterprise API:er, SSO, universell sökning, obegränsade anpassade roller och mycket mer – utöver vad som ingår i Business-planen.

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 USD/månad per Workspace-medlem.

Notions prisplaner

Gratis för alltid: Få tillgång till funktionen för samarbetsutrymme, 5 MB filuppladdningar, 7 dagars aktivitetshistorik och bjud in upp till 10 gäster.

Plus ( 10 $/månad per användare): Få tillgång till ytterligare funktioner som synkroniserade databaser och block för team, anpassad databasautomatisering och 30 dagars sidhistorik.

Business (18 $/månad per användare): Få alla funktioner i Plus-planen. Utnyttja även privata teamutrymmen, massuppladdning av PDF-filer och avancerad sidanalys, och bjud in upp till 250 gäster.

Enterprise (anpassad prissättning): Utöver funktionerna i Business-planen får du tillgång till revisionsloggar, obegränsad sidhistorik, detaljerade administratörsroller och mycket mer, samt möjlighet att bjuda in över 250 gäster.

Notion AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 10 dollar per medlem och månad.

Vilken prisplan är bäst: ClickUp eller Notion?

ClickUp är den klara vinnaren här.

Dess betalda abonnemang börjar inte bara på en mer överkomlig lägre prisnivå på 7 dollar per användare, utan erbjuder också ett bättre pris.

ClickUp erbjuder nästan 20 gånger mer lagringsutrymme i gratispaketet (100 MB jämfört med Notions 5 MB).

Det har fler "obegränsade" funktioner när det gäller gäster, uppgifter och instrumentpaneler.

ClickUp har flera fantastiska funktioner, såsom whiteboards, tankekartor och tidsspårning i olika planer, som saknas i Notion.

ClickUp vs. Notion på Reddit

Vi hittade många intressanta kommentarer på Reddit – vissa berömde ClickUp, andra berömde Notion och många berömde båda.

Favorit: ClickUp

”Jag har arbetat med både ClickUp och Notion. ClickUp vinner för mig eftersom det har nästan exakt samma dokumentationsverktyg som Notion, men eftersom allt finns i en och samma projektledningsapp kan det integreras i dina processer.” ( Källa )

”Det jag gillar med ClickUp är dess flexibilitet. Det uppfyller visserligen inte alla krav... Du kan också använda ClickUp Docs – tänk på det som ett förenklat MS Word, men med möjlighet att referera till dina uppgifter. Jag använder det för mina personliga projekt, för en lista över böcker jag vill läsa, för att spara presentidéer, för att hantera mer komplexa projekt osv.” ( Källa )

”Det jag älskar med ClickUp är att de släpper nya versioner/uppdateringar varje vecka. Och det är inte bara små förbättringar, utan riktiga, betydande förändringar. Notion å andra sidan släpper nya versioner ungefär var 45:e dag? Och ibland håller man andan och upptäcker att den nya versionen bara innehåller några buggfixar och möjligheten att växla mellan dag- och nattläge?? (LOL)” ( Källa )

Beröm för Notion

”ClickUp växer snabbt och ser snyggt ut, men med Notion kan du ha oändligt många inbäddade databaser/dokument och anpassade arbetsflöden (plus att formelfältet är mycket bättre). ClickUp har ett bra gratispaket och är mycket mer handhållet, medan Notion har ett mycket generöst paket och är fantastiskt för din egen stil.” ( Källa )

”Mitt användningsfall är en kombination av en kunskapsbas och projektledning och Notion passar mig perfekt. Om jag var med i ett mycket mer seriöst/samarbetsinriktat projekt skulle jag definitivt välja ClickUp. Det betyder inte att Notion inte skulle kunna klara det, det skulle det troligen kunna. Men ClickUp är strukturerat för projektledning från början.” ( Källa )

Båda verktygen har sina fans, men ett gemensamt tema som vi har märkt är att Notion fungerar utmärkt för privatpersoner och frilansare, medan ClickUp passar bättre för företag.

Vi har också upptäckt att fler användare migrerar från Notion till ClickUp än tvärtom. Det verkar definitivt som att Reddit, för det mesta, anser att ClickUp är ett av de bättre alternativen till Notion.

ClickUp vs. Notion: Vilket dokumentverktyg är bäst?

ClickUp är din centrala hubb för hantering av dokument, projekt och team – på ett och samma ställe

I slutändan är både ClickUp och Notion fantastiska verktyg. De är båda utmärkta dokumenthanteringsverktyg och ”allt-i-ett”-plattformar för att hantera arbetsflöden och projekt.

Vi lovade dig dock en vinnare, och det är ClickUp. 🏅

ClickUp utmärker sig av två huvudsakliga skäl: det erbjuder betydligt fler funktioner och över 1000 integrationer (för närvarande erbjuder Notion endast cirka 80 integrationer). ClickUp är också mer anpassningsbart än Notion. Den inbyggda automatiseringen och de färdiga mallarna är bara grädden på moset.

Om du letar efter en centraliserad hubb för att hantera dokument och projekt och samla ditt team på en enda, kapabel plattform, bör du överväga att prova. Registrera dig för ClickUps kostnadsfria plan idag.