De 10 bästa Notion AI-alternativen och konkurrenterna 2025

I artificiell intelligensens era får skrivandet ett lyft av tekniken! Med verktyg som Notion AI som banar väg har det aldrig varit enklare att skapa förstklassigt innehåll. ✍️
Men Notion är bara en av många aktörer i den livliga marknaden för AI-skrivassistenter. Vi ska presentera 10 fantastiska Notion AI-alternativ som kommer att ta ditt skrivande till en helt ny nivå.
Dessa AI-drivna skrivassistenter finns här för att hjälpa, inspirera och förenkla din innehållsskapandeprocess. Från textgenerering till språköversättning har vi täckt alla grunder för att hjälpa dig att hitta det perfekta Notion-alternativet för skrivande.
Vad är Notion AI och hur fungerar det?
Notion AI är ett mångsidigt verktyg för författare och innehållsskapare som vill höja kvaliteten och genomslaget på sina texter. Det använder naturlig språkbehandling och maskininlärning för att erbjuda en rad innovativa funktioner som är skräddarsydda för att förbättra innehållskvaliteten.
Här är några av fördelarna med Notion AI:
- Skrivhjälp: Hjälper dig att skriva genom att föreslå mer lämpliga ord, förbättra meningsbyggnaden och göra texten tydligare och mer flytande.
- Hjälp med kreativt skrivande: Genererar idéer och hjälper till att skapa första utkast
- Textförenkling: Förenklar din text genom att omformulera meningar och använda mer relaterade ord, vilket gör den mer förståelig.
- Språköversättning: Översätter ord, fraser eller längre meningar till olika språk.
Vad du ska leta efter i ett alternativ till Notion AI
Här är de fem viktigaste faktorerna att tänka på när du letar efter ett alternativ till Notion AI:
- Unikt och välstrukturerat innehåll: Se till att programvaran kan generera högkvalitativt, originellt innehåll samtidigt som den minskar repetitiva redigeringar och duplicering av innehåll – allt för att förbättra dina skrivkunskaper med bara några få klick.
- Språkstöd: Se till att det alternativa verktyget stöder de språk du behöver, både när det gäller inmatning och utmatning, för att effektivt kunna tillgodose din publiks behov.
- Anpassningsalternativ: Leta efter anpassningsfunktioner som gör att du kan skräddarsy AI:ns resultat så att det matchar ditt varumärkes ton, stil och specifika skrivprocess.
- Enkel integration: Välj ett verktyg som integreras sömlöst med din befintliga projektledningsprogramvara, vilket minimerar störningar och optimerar produktiviteten.
- Kostnadseffektivitet: Utvärdera prisstrukturen för Notion AI-alternativet för att säkerställa att det passar din budget och ger bra valuta för pengarna med tanke på kvaliteten och kvantiteten på det innehåll det genererar.
De 10 bästa Notion AI-alternativen för att automatisera dina arbetsflöden
Vi har sammanställt de 10 bästa Notion AI-alternativen med funktioner som är utformade för att ta ditt innehåll till nästa nivå. 🆙
1. ClickUp
ClickUp AI är en artificiell intelligensassistent som är integrerad i den populära produktivitetsplattformen ClickUp och tillgänglig från olika platser, såsom chattar, dokument, inkorgar, verktygsfält och uppgiftskommentarer. Med sin förmåga att generera välorganiserade utkast till dokument, inklusive förslag, e-postmallar och projektplaner, har ClickUp AI blivit ett ovärderligt verktyg för effektiv kommunikation och projektledning. 🤖
Den största styrkan hos ClickUp AI:s skrivassistent ligger i två aspekter:
- Det kan bedöma texter utifrån tydlighet, koncishet, ton, grammatik och korrekt formatering.
- Det erbjuder rollbaserade uppmaningar för skräddarsydd innehållsskapande, anpassat för olika avdelningar som försäljning, marknadsföring och teknik.
Verktyget påskyndar innehållsskapandet genom att ge snabb åtkomst till färdiga ramverk som ClickUp Writing Guidelines Template och ClickUp Content Writing Template. De innehåller stilrekommendationer som gör det enklare än någonsin att skapa professionella och engagerande dokument.
Notion AI-alternativet är också utmärkt för att sammanfatta långa dokument, kommentarer och trådar till koncisa översikter, så att du kan få en överblick över viktig information på ett ögonblick.
Du kan också ange en engångslokalisering av AI för franska, spanska, portugisiska, tyska och italienska och översätta text till 12 olika språk.
ClickUps bästa funktioner
- Skapa dokument, inklusive förslag, e-postmallar och projektplaner.
- Omvandla öppna uppgifter till mindre, hanterbara deluppgifter
- Snabba upp innehållsskapandet genom att ge snabb åtkomst till mallar och stilrekommendationer.
- Kondensera långa dokument, kommentarer och trådar till koncisa översikter
- Hantera hela projektet från en enda plattform
Begränsningar med ClickUp
- Det kan ta lite tid att bekanta sig med plattformen.
- AI-skrivprogramvara prissätts som en extra funktion.
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 $/månad per användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
- ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
ClickUp-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 8 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)
2. ChatSonic av Writesonic
ChatSonic från Writesonic är en kraftfull chatbot för att skapa högkvalitativt, unikt innehåll för olika ändamål, såsom bloggar, uppsatser, e-postmeddelanden och mycket mer. Den utnyttjar Googles sökteknik för att möjliggöra innehållsskapande i realtid. 🔎
När det gäller AI-skrivassistenter sticker detta Notion AI-alternativ ut med sin rika uppsättning funktioner, inklusive nyckelordsrekommendationer, optimering och A/B-testning för att öka engagemanget och den övergripande prestandan. Det utmärker sig i olika skrivuppgifter, såsom att utvidga punkter, ändra passiv röst till aktiv och omformulera och sammanfatta innehåll.
Det användarvänliga gränssnittet, som erbjuder över 70 förprogrammerade mallar med tydliga instruktioner, förenklar innehållsskapandet och kräver endast att specifika detaljer matas in för att omedelbart generera önskat innehåll.
ChatSonic från Writesonic – bästa funktioner
- Högkvalitativt, unikt innehåll för en rad olika ändamål
- Googles sökteknik för innehållsförslag och information i realtid
- Gratis textgenerering
- Över 70 verktyg för att effektivisera processen för att skapa innehåll
ChatSonic av Writesonic begränsningar
- Inte tillräckligt med krediter för att kunna använda dem fullt ut för ett teams skrivprocess
- Långsam laddning av innehåll jämfört med andra Notion AI-alternativ
Priser för ChatSonic från Writesonic
- Gratis
- Obegränsat: 16 $/månad per användare
- Företag: 12,67 $/månad per användare
- Företag: Kontakta företaget
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
ChatSonic av Writesonic – betyg och recensioner
- G2: 4,8/5 (över 1 000 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 1 000 recensioner)
3. Förenklat
Simplified är ett allomfattande AI-verktyg som kan hantera innehållsskapande, teamkommunikation, copywriting, planering och publicering. Det samlar alla dessa funktioner på en enda plattform och lovar en produktivitetsökning på upp till 100 gånger. 💯
Simplifieds mest framstående funktion är dess AI-copywriter, ett värdefullt verktyg för att snabbt skapa förstklassigt innehåll för dina marknadsföringsinsatser, inklusive inlägg på sociala medier, e-postmeddelanden och andra dokument.
Du kan komma igång med några få klick genom att skapa ett dokument, ge det en titel och utfärda ett enkelt kommando. Med hjälp av ett omfattande bibliotek med praktiska mallar kan du skapa innehåll, varumärkesmaterial och videor för att bättre nå ut till din målgrupp.
Förenklade bästa funktioner
- GPT-3 AI-driven innehållsgenerering för snabb skapande av olika typer av innehåll
- Användarvänligt gränssnitt
- Flexibla alternativ för skrivuppgifter, design och publicering
Förenklade begränsningar
- Undermåligt kreditsystem för en AI-skrivassistent-app
- Inga riktiga uppgiftshanteringsfunktioner jämfört med vissa andra Notion AI-alternativ.
Förenklad prissättning
- Gratis
- AI Writer Pro: 12 $/månad per användare
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
Förenkla betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 1 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)
4. Wordtune
Wordtune är ett AI-verktyg för omformulering som är utformat för att förbättra meningsstrukturen och den övergripande kvaliteten på ditt skrivande genom att använda naturlig språkbehandling.
Med ett användarvänligt gränssnitt och feedback i realtid ger Wordtunes Editor dig och ditt team möjlighet att förfina textens tydlighet, ton och stil. Verktyget erbjuder också praktiska rekommendationer för att revidera dina meningar medan du skriver, vilket förenklar redigerings- och korrekturläsningsprocessen.
Samtidigt sammanfattar funktionen ”Läs” långa dokument till koncisa nyckelpunkter, vilket sparar dig värdefull läsningstid på olika webbsidor och i olika dokument.
Wordtunes Chrome-tillägg ansluter dig till populära plattformar som Gmail, Google Docs, Slack, LinkedIn, Facebook, Twitter och WhatsApp.
Wordtunes bästa funktioner
- Sammanfattar långa dokument till viktiga punkter med funktionen "Läs".
- Integreras med flera plattformar, inklusive populära sociala medieplattformar och kommunikationsappar.
- Användarvänligt gränssnitt med feedback i realtid
- Inkluderar ett webbläsartillägg för att få en AI-skrivassistentapp medan du söker.
Wordtunes begränsningar
- Förslag behöver ibland skrivas om
- Undermålig webbläsartillägg, enligt vissa användare
Wordtune-priser
- Gratis för alltid
- Plus: 9,99 $/månad per användare
- Obegränsat: 14,99 $/månad per användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
Wordtune-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (70+ recensioner)
5. Smartsheet AI
Smartsheet ökar produktiviteten genom att effektivisera uppgifter och projektledning, vilket underlättar samarbetet med ditt team. Dess AI-funktioner möjliggör snabba insikter i komplexa data, vilket stödjer bättre beslutsfattande.
Notion AI-alternativet fungerar som en virtuell assistent som erbjuder vägledning och support i realtid, vilket gör ditt arbete smidigare och effektivare. 👍
Om du är van vid Excel kommer du att uppleva Smartsheet som bekant men ändå mer avancerat, med förbättrade funktioner för rapportering, automatisering och samarbete. Om du använder tabeller och kalkylblad för att göra dina resurser, uppgifter och projekt lättare att förstå och fördela kan Smartsheet AI vara en livräddare.
Smartsheet AI:s bästa funktioner
- Hjälper dig att snabbt extrahera insikter från komplexa data
- Erbjuder vägledning i realtid för högkvalitativt innehåll
- Inkluderar avancerade funktioner för rapportering, automatisering, samarbete och uppgiftshantering.
Begränsningar för Smartsheet AI
- Brant inlärningskurva
- Brist på mallar jämfört med andra Notion AI-alternativ
Priser för Smartsheet AI
- Gratis
- Pro: 9 $/månad (max 10 användare)
- Företag: 25 $/månad (minst tre användare)
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
Smartsheet AI-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 14 000 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)
6. Nuclino Sidekick
Nuclino Sidekick är mer än en avancerad stavningskontroll – det kan sätta igång din kreativitet med nya idéer om vilket ämne som helst och hjälpa dig att skriva blogginlägg, e-postmeddelanden, rapporter och mycket mer, så att du slipper börja från scratch. 📝
Sidekick fungerar också som din redaktör och upptäcker stav-, grammatik- och interpunktionsfel som kan ha smugit sig in. Det går utöver grunderna och erbjuder praktiska förslag för mer slagkraftigt, tydligt och engagerande skrivande samt rekommenderar förbättringar i ton, struktur och stil.
En av dess mest värdefulla funktioner är dess förmåga att sammanfatta långa dokument, vilket sparar dig besväret att söka igenom en överväldigande mängd information. Sidekick extraherar de viktigaste punkterna och åtgärdspunkterna för att leverera en kortfattad sammanfattning.
Nuclino Sidekicks bästa funktioner
- Hjälper till med redigering och korrekturläsning
- Genererar första utkast
- Sammanfattar långa dokument
Begränsningar för Nuclino Sidekick
- Kräver extra avgift för ytterligare användare
- Begränsad integration mellan flera plattformar
Priser för Nuclino Sidekick
- Gratis
- Standard: 5 $/månad per användare
- Premium: 10 $/månad per användare
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
Nuclino Sidekick-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 20 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 60 recensioner)
Bonus: Kolla in de 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Nuclino
7. ChatGPT
ChatGPT är ett mångsidigt verktyg för virtuell assistans som kan tillhandahålla information och kreativt innehåll inom flera olika områden. Oavsett om du behöver hjälp med forskning, innehållsskapande, kodning eller språköversättning, så finns ChatGPT där för dig.
Det kan hjälpa dig att brainstorma idéer, skriva dokument, lära dig nya ämnen eller till och med erbjuda emotionellt stöd – på mer än 100 språk.
ChatGPT är baserat på GPT-3. 5-arkitekturen, men med ett Premium-abonnemang får du tillgång till den förbättrade GPT-4-versionen. Det användarvänliga gränssnittet hjälper dig att effektivisera ditt innehållsskapande oavsett ämne eller bransch.
ChatGPT:s bästa funktioner
- Förstår och svarar på naturlig språkbehandling
- Hjälper till med alla typer av innehållsskapande
- Kommunicerar på flera språk
- Har tillgång till en omfattande kunskapsbas
ChatGPT:s begränsningar
- Inga realtidsdata
- Kräver faktagranskning
Priser för ChatGPT
- Gratis
- Premium: 20 $/månad per användare
ChatGPT-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 300 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 20 recensioner)
8. Rytr
Rytr är främst utformat för innehållsskapare och stöder olika typer av innehåll, inklusive blogginlägg, e-post och reklamtexter, dispositioner och berättelser.
Det är otroligt enkelt att använda – ange innehållstyp och ge initial kontext, så genererar AI:n texten sömlöst. Du kan sedan förfina den med den inbyggda textredigeraren, som automatiskt löser problem med meningsbyggnad, ordval och längd.
Rytr erbjuder också användbara SEO- och innehållsmarknadsföringsfunktioner, såsom en integrerad SERP-analysator och nyckelordsgenerator, vilket gör det till en heltäckande lösning för innehållsskapare. 💫
Rytrs bästa funktioner
- Stöder olika typer av innehåll
- Genererar innehåll och förbättrar ditt skrivande
- Erbjuder ett enkelt och användarvänligt gränssnitt
- Erbjuder ytterligare verktyg såsom en integrerad SERP-analysator och en nyckelordsgenerator.
Rytr-begränsningar
- Begränsad gratisplan
Rytr-priser
- Gratis
- Besparing: 9 $/månad per användare
- Obegränsat: 29 $/månad per användare
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
Rytr-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 700 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (10+ recensioner)
9. Jasper
Jasper är en avancerad robotförfattare som kan producera innehåll fem gånger snabbare än en genomsnittlig mänsklig copywriter.
Ge Jasper grundläggande information så skapar det unikt innehåll av hög kvalitet för bloggartiklar, produktbeskrivningar och marknadsföringstexter. Du kan effektivisera processen genom att använda några av de förskrivna mallarna för specifika kategorier.
Jasper är specialiserat på att skapa SEO-vänligt material för att öka försäljningen och engagemanget. Använd det för att uppnå högre ranking i Googles sökresultat, attrahera en betydande publik och skapa en stabil webbplatstrafik som kan monetariseras. 💰
Detta verktyg kan hantera uppgifter som reklamkampanjer, nischbloggar och generering av informativt innehåll, samtidigt som det upprätthåller ett smidigt arbetsflöde utan avbrott. Med ett användarvänligt gränssnitt som stöder över 25 språk är Jasper AI en pålitlig hjälpreda för effektivt innehållsskapande och optimering.
Jasper bästa funktioner
- Förskrivna mallar för specifika innehållskategorier
- Integreras med olika plattformar som Amazon, Gmail, Google, Facebook Ads, Notion, WordPress och YouTube.
- Tillämpa din unika varumärkesröst på AI-genererat innehåll
- Skriver och översätter till mer än 25 olika språk
Jasper-begränsningar
- Producerar generiskt innehåll, enligt vissa recensenter.
- Vissa användare tycker att det är dyrt.
Jasper-priser
- Skapare: 39 $/månad
- Teams: 99 $/månad
- Företag: Kontakta företaget
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
Jasper-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 1 000 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 1 000 recensioner)
10. TextCortex
TextCortex tillämpar en användarvänlig metod för att skapa innehåll på olika språk. Funktionen ZenoChat ger värdefull hjälp med skrivandet, med anpassningsalternativ och modellval som GPT-4 och GPT 3. 5. Från AI-genererade produktbeskrivningar till annonser och bloggar, TextCortex betonar skalbarhet och tar på sig det tunga arbetet med att omvandla idéer till förstklassigt innehåll. 💪
Zeno chatbot kan också underlätta konversationsflödet genom att svara på frågor och leverera kundsupport med AI-drivna funktioner. Med över 60 AI-skrivmallar som är tillgängliga direkt från webbläsaren förenklar TextCortex innehållsskapandet och förbättrar plattformens övergripande användbarhet. Det ger användarna en mer effektiv och ändamålsenlig upplevelse när det gäller att generera innehåll och hantera konversationer.
TextCortex bästa funktioner
- ZenoChat-funktionen ger värdefull hjälp med skrivandet.
- Integreras med Google Chrome
- Många AI-genererade mallar
Begränsningar för TextCortex
- Betala mer för ytterligare ord
Priser för TextCortex
- Gratis
- Lite: Från 5,59 $/månad per användare
- Obegränsat: 83,99 $/månad per användare
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
TextCortex betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 100 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 60 recensioner)
Förbättra ditt innehåll med de bästa Notion AI-alternativen
Att anamma AI handlar om att utnyttja dess möjligheter för att förbättra ditt innehållsskapande och din produktivitet. Notion AI-alternativ som ClickUp gör det enklare än någonsin, så att du enkelt kan skapa engagerande och fängslande innehåll samtidigt som du effektiviserar ditt arbetsflöde.
Dessa verktyg hanterar de vardagliga aspekterna, såsom vanliga grammatik- och stavfel, så att du kan koncentrera dig på att förfina ditt material och få det att lysa.
Om du vill maximera effekten av ditt innehåll och effektivisera din kreativa process, prova ClickUp idag, helt gratis! 🤩