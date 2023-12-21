Hur många timmar bör du arbeta per vecka för att undvika utbrändhet?

Ah, den eviga frågan: Hur många timmar ska man arbeta? I USA sätter de flesta företag ribban för en genomsnittlig arbetsvecka till 40 timmar eller mer.

Att hitta svaret på denna fråga är svårare än du kanske tror. Det är inte bara vilken typ av arbete du utför som påverkar resultatet, utan också hur du ser på balansen mellan arbete och privatliv. Kulturella influenser, kapacitet och förväntningar spelar alla en roll här. Och det slutgiltiga svaret är: Det beror på.

Här tittar vi närmare på hur många timmar du bör arbeta per vecka. Vi undersöker riskerna med både under- och överarbete. Dessutom erbjuder vi strategier så att du kan få ut det mesta av den tid du lägger på arbete – utan att bli utbränd. 🤩

Hur många timmar ska du arbeta?

Hur många timmar ska du arbeta varje dag eller varje vecka? Svaret beror på var du befinner dig i din karriär och på att hitta en balans som fungerar för dig. Entreprenörer som startar ett nytt företag bör räkna med att arbeta längre timmar än en yrkesverksam på mellannivå som redan har lyckats effektivisera processer och maximera tiden för regelbundna uppgifter.

Vad är konsensus om hur många timmar du bör arbeta? Tja, det verkar inte finnas någon. Men det finns en rad olika åsikter över hela linjen. 👀

Gary Vaynerchuk, en känd marknadsföringsguru, väckte uppmärksamhet när han sa att grundare av nystartade företag bör arbeta 18 timmar om dagen eller mer under det första året. Tanken är att varje vaken minut bör ägnas åt att göra ditt företag framgångsrikt under de första dagarna.

Elon Musk är känd för att vara arbetsnarkoman och har förespråkat arbetsveckor på 80 till 120 timmar. Han säger att det är hanterbart, men att det innebär att sova på kontoret, hoppa över måltider och ofta hoppa över duschen – även om det gör dig lite galen.

Skapa tidrapporter för att samla in och visa spårad tid för olika uppgifter och platser för att snabbt få en överblick över dina framsteg.

I en studie av EuroNews arbetade heltidsanställda i Europa vanligtvis mellan 32 och 42 timmar per vecka. Européer är kända för att ha en bättre balans mellan arbete och privatliv än amerikaner, som drivs av en kontorsmentalitet som går ut på att "vara först på plats och sist att gå hem".

Wired delade med sig av berättelsen om en marknadsföringsbyrå i Liverpool som testade en sex timmars arbetsdag. De upptäckte att de anställda var mer effektiva, men också mer stressade över att behöva klämma in intensivt arbete på kortare tid. Så de bestämde sig för tre långa arbetsdagar och två kortare arbetsdagar för att uppnå en bättre balans.

Som du ser beror svaret på frågan ”Hur många timmar ska du arbeta?” på kulturen, vad du arbetar med och vad som gör dig lycklig. Oavsett om du arbetar 40 timmar i veckan, lite mer eller lite mindre, bör ditt mål vara att utforma en idealisk arbetsvecka som maximerar produktiviteten utan att du känner dig utbränd eller uttråkad vid skrivbordet.

Riskerna med att arbeta för lite och arbeta för mycket

Oavsett om du har ett heltidsjobb eller arbetar deltid är det skadligt att göra för mycket eller för lite. Om du arbetar ihjäl dig kommer du att känna dig utbränd och frånkopplad från uppgiften. Om du slöar kommer du att hamna efter och känna dig stressad när det är dags för prestationsutvärdering. 📚

Här är några av riskerna med att arbeta för mycket:

Sömnbrist: Studier visar att överdriven arbetsbelastning och Studier visar att överdriven arbetsbelastning och sömnbrist faktiskt kan minska produktiviteten.

Hög stressnivå: Långa arbetsdagar kan leda till stress, vilket minskar din förmåga att prestera bra.

Missnöje: Arbetstagare som tillbringar långa timmar på kontoret upplever ofta missnöje med sitt arbete, vilket ökar olyckan och ofta skadar relationerna mellan medarbetarna.

Psykiska och fysiska hälsoproblem: Sambandet mellan Sambandet mellan utbrändhet och psykisk hälsa är påtagligt, och många arbetstagare som tillbringar långa timmar på kontoret känner sig omotiverade, deprimerade och oroliga.

Fysiska hälsoproblem: Det är inte bara din mentala hälsa som påverkas negativt. Överdrivna arbetsscheman har Det är inte bara din mentala hälsa som påverkas negativt. Överdrivna arbetsscheman har kopplats till ökad risk för hjärtsjukdomar och andra åkommor. Du kan känna dig trött och oförmögen att träna eller utföra andra fysiskt krävande aktiviteter.

Skadade relationer: Att arbeta för mycket kan påverka din förmåga att bygga meningsfulla relationer i ditt privatliv. Du går miste om tid med din familj, vänner och nära och kära, vilket leder till en känsla av isolering.

Sätt upp mätbara mål för uppgifter och projekt med automatisk progression för att mer effektivt uppnå målen med definierade tidsramar och kvantifierbara mål.

Att arbeta för lite är lika illa. Det kan ta på krafterna emotionellt genom att du känner dig skyldig, ovärdig beröm och orolig för din anställningstrygghet. I vissa fall kan underprestation leda till depression och ångest, vilket gör det svårt att ta sig ur en svacka.

Här är några av de viktigaste riskerna med att inte arbeta tillräckligt:

Skuldkänslor: Om du inte utnyttjar din tid väl kan skuldkänslor uppstå när Om du inte utnyttjar din tid väl kan skuldkänslor uppstå när projektmål inte uppnås eller andra medarbetare påverkas av att du inte klarar dina deadlines.

Ångest: Om du arbetar färre timmar än du borde och missar deadlines kan prestationsutvärderingar orsaka ångest och stressnivåer som skjuter i höjden.

Minskad anställningstrygghet: När du inte gör ditt jobb är din försörjning i fara, vilket kan orsaka depression och oro.

Vilka alternativa arbetsscheman finns det?

Alternativa arbetsscheman (AWS) är ett begrepp som används för att beskriva flexibla arbetsformer utanför den vanliga 40-timmarsveckan. Denna idé har blivit allt vanligare efter pandemin och fokuserar på att utföra vissa uppgifter när det passar, snarare än inom ett visst antal timmar.

Många företag implementerar AWS för att förbättra medarbetarnas välbefinnande och maximera effektiviteten. Tanken är att låta medarbetarna utföra sina uppgifter under de timmar då de är som mest produktiva. Oavsett om det är tidigt på morgonen eller sent på kvällen, följer cheferna upp framgången utifrån uppgifter eller projekt snarare än utifrån arbetstimmar per vecka.

Många företag fastställer kärnarbetstider. Dessa tider är avsedda att underlätta för team som behöver samarbeta, eftersom alla förväntas vara online och tillgängliga samtidigt. Varje anställd kan själv bestämma när och hur länge de vill arbeta utanför dessa tider. Resultatet blir att alla lägger olika mycket tid på sitt arbete. 📊

Samla teamkommunikationen på ett ställe med ClickUp Chat och dela uppdateringar, länka resurser och samarbeta enkelt.

Alternativa arbetsscheman inkluderar också en paus från den typiska femdagarsarbetsveckan. Vissa företag har kortare tre- eller fyrdagarsarbetsveckor med längre arbetstider. Andra fördelar uppgifterna över sex dagar men med färre timmar per dag.

Att införa alternativa arbetsscheman innebär att man måste ställa tydliga förväntningar, särskilt om man låter medarbetarna själva bestämma hur de ska fördela sin tid. Det innebär också att cheferna måste ha bättre överblick och använda verktyg för att noggrant följa upp framstegen för att undvika förseningar i projekten.

Strategier för att få ut det mesta av dina arbetstimmar

Att välja rätt antal timmar att arbeta varje dag eller varje vecka är inte lika viktigt som att utnyttja tiden du arbetar på bästa sätt. Genom att fokusera mer på att arbeta effektivt och produktivt kan du göra den tid du arbetar verkligen betydelsefull – istället för att slösa bort timmar på att surfa på internet eller sociala medier.

Här är några strategier för att maximera produktiviteten och få ut det mesta av de timmar du väljer att arbeta. Från tips om tidshantering till förbättring av affärsprocesser – här hittar du vad du behöver för att få saker gjorda bättre och snabbare.

Använd en tidsspårare för att hålla koll på deadlines

Många anställda – särskilt de med deltidsjobb, flexibla arbetsformer och distansarbetare – vet inte hur många timmar de arbetar. Använd ett verktyg som ClickUps projektidsspårare för att se hur många timmar du lägger på varje uppgift. ⏰

De som tilldelats uppgifter kan enkelt spåra den tid de lägger på en uppgift, som samlas i en enkel rullgardinsmeny.

Som entreprenör eller frilansare blir det enkelt att fakturera timmar och skicka fakturor. Som heltids- eller deltidsanställd med lön blir du mer effektiv genom att registrera din tid. Du kan se vilka uppgifter som tar mest tid och hitta sätt att automatisera processer för att göra dem snabbare och effektivare.

Det bästa av allt är att du kan spåra tiden från vilken enhet som helst och var du än arbetar. Lägg till anteckningar för att ge sammanhang om en uppgift tar längre tid än väntat. Skapa etiketter för att kategorisera tiden som spenderas på ett projekt och utnyttja sorteringsfilter för att se flaskhalsar och områden som kan förbättras per timme.

Skapa en uppgiftsschema med kalendervyer för att visualisera arbetsflöden

För att maximera dina arbetstimmar måste du veta vad du arbetar med och när. För anställda som arbetar med flera projekt kan en kalender vara ett bra visuellt verktyg för att hålla sig till schemat och inte missa viktiga deadlines. Denna teknik för tidshantering hjälper dig att hålla ordning och säkerställer att du är på rätt väg mot framgång. 🗓️

Var produktiv genom att hålla dig till deadlines, hantera scheman och organisera arbetskapaciteten med ClickUp-kalendervyn. Lägg till färgkodning för att kategorisera arbete efter vissa projekt och använd prioritetsflaggor för att markera arbete som är viktigast eller mest utsatt för risk.

Hantera projekt och schemalägg uppgifter i den flexibla kalendervyn för att hålla teamen synkroniserade.

Skapa anpassade fält för att lägga till sammanhang till varje uppgift. Lägg till beroenden för att identifiera uppgifter som väntar på din uppmärksamhet. När du är klar med något kan du använda dra-och-släpp-funktionen för att flytta det till nästa steg i din pipeline – och fira ett väl utfört arbete!

Dela upp arbetet i hanterbara uppgifter

Vi har alla varit där. Du sätter dig vid skrivbordet med ett stort projekt och vet inte var du ska börja. Du känner dig överväldigad, så du arbetar med något annat eller hoppar in på sociala medier för att helt undvika arbetet. 👨🏽‍💻

Använd istället ett verktyg som ClickUp Tasks för att dela upp arbetet i hanterbara, mindre skrämmande projekt. Lägg till flera ansvariga till uppgiften om du arbetar med en annan kollega, eller använd kommentartrådar för att förenkla överlämningen till nästa steg.

Öka tydligheten i dina projekt med anpassningsbara uppgiftstyper och förbättra organisationen i ditt uppgiftshanteringsarbete.

Med anpassningsbara deluppgifter kan du dela upp arbetet ytterligare så att du kan fokusera och känna dig nöjd när du får saker gjorda. Växla mellan olika vyer, till exempel att göra-listor, tavlor och Gantt-diagram, beroende på vad som motiverar dig mest.

Tilldela prioriteringar och beroenden till projektuppgifter

Ett annat enkelt sätt att bli distraherad på jobbet är att göra saker som inte är relevanta för företagets mål. Håll ordning och få ut det mesta av din dag genom att skapa prioriteringslistor över uppgifter och markera det arbete som kräver mest uppmärksamhet. ⚠️

ClickUp Task Priorities gör det enkelt att maximera produktiviteten. Med fyra färgkodade flaggor att välja mellan kan du markera brådskande arbete med en röd flagga och arbeta dig igenom din uppgiftslista genom att tilldela varje uppgift en prioritetsnivå. På så sätt vet du i vilken ordning du ska arbeta igenom uppgifterna när du loggar in eller kommer till kontoret.

Snabbt visa, lägga till, tilldela eller kommentera beroenden direkt i en ClickUp-uppgift

ClickUp Dependencies ger dig ännu mer insikt i arbetet och relationen mellan de enskilda uppgifterna du arbetar med. Du ser snabbt vilka uppgifter som blockerar annat arbete så att du kan hantera dem först och förhindra att hinder uppstår längre fram.

Säg nej till nya arbetsuppgifter om du redan har fullt upp

Att maximera produktiviteten handlar inte bara om att använda projektledningsverktyg. Det handlar också om att kunna säga nej och låta cheferna veta när du har fullt upp. Om du alltid säger ja till alla förfrågningar får du mindre tid över till meningsfullt arbete som kräver din uppmärksamhet. ⛔️

Jämför teamets arbetsbelastning visuellt och följ framstegen med ClickUp Timeline-vyn.

Om någon ber dig att utföra tidskrävande eller enkla uppgifter, säg nej om du inte har tid. Föreslå att den specifika processen automatiseras eller att en assistent eller annan medarbetare som har mer kapacitet för arbetet används.

Begränsa multitasking för att undvika distraktioner

Forskning visar att multitasking faktiskt leder till långsammare framsteg eftersom du slösar tid på att växla mellan olika uppgifter. Dessutom ökar risken för att du gör misstag eller inte slutför uppgiften helt eftersom du blir distraherad. Detta kallas kontextväxling – processen att växla fram och tillbaka mellan uppgifter som inte har något samband med varandra – och kan skada produktiviteten och leda till problem i projektet. 🛠️

Få en samlad översikt för att bättre kunna förutse och organisera ditt dagliga arbete, påminnelser och kalenderhändelser med ClickUp Home.

Istället för att multitaska, fokusera på en specifik uppgift i taget. Skapa ett dagligt schema med några av de viktigaste uppgifterna du vill få gjorda. Dela sedan upp arbetet och gör en sak i taget. Undvik frestelsen att växla mellan uppgifter medan du arbetar.

Avsätt tid för koncentrerat arbete

En av de bästa färdigheterna inom tidshantering är att avsätta tid för koncentrerat arbete. På så sätt har du ett fast antal timmar att fokusera på de viktigaste uppgifterna utan distraktioner.

Se och spåra tidsuppskattningar för ClickUp-uppgifter enkelt för bättre resurshantering.

Använd verktyg för tidsblockering för att avsätta tid för specifika arbetsuppgifter. Det kan vara ett par timmar på morgonen för att hantera administrativa uppgifter, eller kanske flera timmar på eftermiddagen för att fördjupa dig i produktutveckling, marknadsföringskampanjer eller försäljningsrapportering. Oavsett vilken typ av arbete det gäller, samla liknande processer i ett tidsfönster och fokusera på att arbeta med just dessa uppgifter under den angivna tiden.

Förbättra produktiviteten när du arbetar med ClickUp

Som företagare eller anställd är det första steget i tids- och projektledning att bestämma hur många timmar du ska arbeta. Därefter bör du fokusera på att maximera den tid du lägger på arbetet.

I slutändan spelar det ingen roll hur många timmar du arbetar. Det viktigaste är att göra ett bra jobb och maximera hur du använder din tid på olika uppgifter.

Registrera dig på ClickUp idag för att börja arbeta mer effektivt. Med verktyg för uppgiftshantering kan du kontrollera vad du arbetar med, hur du prioriterar din schemaläggning och hålla dig på rätt spår mot framgång med kalendrar och att göra-listor. Dessutom sparar inbyggda automatiseringar tid så att du kan arbeta smartare, inte hårdare. 🙌