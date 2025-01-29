De 10 bästa alternativen till Scoro för projekt- och uppgiftshantering [utvalda av experter]

Att påbörja ett nytt projekt är lika skrämmande som spännande. Kommer det att bli en succé eller ännu ett varnande exempel? 👀
Sanningen är att dina beslut spelar en avgörande roll för ditt projekts framtid, och att välja en kvalitativ projektledningsprogramvara är ett steg i rätt riktning. Det finns ett positivt samband mellan användningen av sådan programvara och projektets resultat – faktum är att hela 77 % av alla högpresterande projekt hanterades med dessa specialiserade verktyg!
En omfattande plattform som Scoro underlättar effektiv projekt- och uppgiftshantering, ger praktiska insikter och bidrar i slutändan till bättre affärsresultat. Det finns dock många andra projektledningsverktyg som erbjuder liknande funktioner.
Om du har provat Scoro men inte gillade det, gå inte tillbaka till gamla kalkylblad och e-postmeddelanden än. Kolla in vår lista med 10 kapabla Scoro-alternativ, komplett med en djupgående analys av deras viktigaste funktioner, begränsningar och priser, och välj ett som passar dina projektmål! ✌️
Vad är Scoro?
Scoro integrerar olika funktioner i en enhetlig plattform, vilket gör att du kan:
- Hantera projekt
- Spåra ekonomi
- Upprätthåll kundrelationer
Genom att samla all projektrelaterad information på ett ställe, från kundförslag till fakturering, främjar Scoro ett bättre samarbete mellan sälj-, leverans- och ekonomiteam.
Dessutom ger Scoros anpassningsbara instrumentpaneler dig en realtidsöversikt över projektstatus, förfallodatum och andra viktiga mått i denna projektledningsprogramvara. Med Gantt-diagramfunktionen kan du visualisera projektets tidslinjer, vilket hjälper dig att prioritera uppgifter utifrån deadlines.
När det gäller ekonomi lagrar, analyserar och prognostiserar Scoro finansiella mått. Detta gör det möjligt för företag att optimera resursfördelningen och hantera kassaflödet proaktivt. 💸
Scoro CRM-funktioner gör det möjligt att spåra interaktioner, försäljningspipelines och historik för varje kund, vilket ger en 360-graders vy av dina kundrelationer. Denna plattform har avancerade funktioner, vilket återspeglas i det något höga priset. Om du inte verkligen behöver alla dess funktioner kan det vara värt att utforska Scoro-alternativ.
Vad bör du tänka på innan du väljer ett alternativ till Scoro?
När du har utvärderat dina affärsbehov fullt ut kan du använda dessa riktlinjer för att välja ett Scoro-alternativ som passar dig:
- Kärnfunktioner: Se till att plattformen erbjuder de väsentliga funktioner du behöver, oavsett om det gäller projektledning, CRM-funktioner eller något annat.
- Anpassning: Leta efter ett system som kan skräddarsys för att passa dina specifika affärsprocesser.
- Teamsamarbete: Plattformen bör underlätta kommunikation och samarbete mellan teammedlemmarna, helst i realtid.
- Insiktsfulla mätvärden: Ett bra system bör erbjuda användbara insikter genom omfattande instrumentpaneler eller rapporter.
- Skalbarhet: Välj en plattform som kan anpassas efterhand som ditt företag växer, oavsett om det gäller tillagda funktioner eller förmågan att hantera mer data och användare.
- Kompatibilitet med tredjepartsprodukter: Kontrollera om plattformen kan integreras smidigt med de andra verktyg som ditt företag använder för närvarande, till exempel marknadsförings- eller kommunikationsverktyg.
- Kundservice: Se till att det finns tillräcklig support, vare sig det är via ett hjälpcenter, chattstöd eller direkt kundservice.
- Recensioner: Kolla in användarrecensioner och betyg på produkten för att få en känsla av kundnöjdhet och vanliga problem (om det finns några).
Hantera projekt mer effektivt: 10 bästa Scoro-alternativ att utforska
Även om Scoro erbjuder ett brett utbud av funktioner och effektiviserar många affärsprocesser, är det inte nödvändigtvis en slutgiltig lösning för alla organisationer. Oavsett om du letar efter mer specialiserade funktioner, budgetvänliga alternativ eller kanske en annan användarupplevelse, har följande lista över de 10 bästa Scoro-alternativen något för alla!
1. ClickUp
ClickUp är ett av de mest mångsidiga alternativen till Scoro som finns, tack vare sin omfattande projektledningslösning. Faktum är att programvaran är G2:s bästa projektledningsprodukt för 2023! 🌞
Med detta kraftfulla projektledningsverktyg kan du mikrostyr varje aspekt av din projektportfölj, oavsett om det handlar om att organisera arbetsflöden, spåra deadlines eller fördela resurser.
Visualisera och schemalägg ditt arbetsflöde med hjälp av mer än 15 anpassningsbara vyer, såsom listor, Gantt-diagram, kalendrar eller tavlor. ClickUp Dashboards samlar viktiga projektindikatorer, såsom teamets framsteg, uppgiftsstatus och tidrapportering.
Kärnan i varje effektivt team är utmärkt uppgiftshantering, och med funktionen ClickUp Tasks blir det en barnlek. Från att dela upp komplexa leveranser i deluppgifter till att prioritera dem utifrån hur brådskande de är, ser ClickUp till att ingenting faller mellan stolarna.
Spara timmar varje vecka genom att använda ClickUp Automations och Recurring Tasks för att befria dig från rutinarbete. Behöver du mer andrum? ClickUp Task Management Template hjälper tvärfunktionella team att leverera inom snäva deadlines genom att tillhandahålla ett effektivt ramverk för att planera och övervaka dagliga uppgifter.
Du har ett samlat utrymme för all projektdokumentation i AI-drivna ClickUp Docs. Samarbeta i realtid kring projektbeskrivningar och leveransscheman och länka viktiga dokument till arbetsflöden för att säkerställa smidig uppgiftsutförande.
ClickUp AI revolutionerar dokumenthantering genom att förfina ditt skrivande, sammanfatta dokument och generera standardobjekt som mötesanteckningar och e-postmeddelanden. Är det inte den ultimata arbetsassistenten? 🤖
En av de största fördelarna med ClickUp är dess omfattande integrationer. Plattformen kan anslutas till över 1 000 verktyg gratis, vilket gör den till ett utmärkt val för företag i specifika mjukvaruekosystem.
ClickUps bästa funktioner
- 15+ anpassningsbara projektvyer
- Lättanvända instrumentpaneler med viktiga projektindikatorer
- ClickUp Docs med AI-stöd för innehållshantering
- Uppgiftshantering med deluppgifter, färgkodning och prioriteringsfunktioner
- Automatiseringar och återkommande uppgifter för att minska manuellt arbete
- Stöd för agilt arbetsflöde
- Realtidsprojekt samarbete
- Integrationer med över 1 000 verktyg
- Över 1 000 mallar för projektledning
- Inbyggd tidrapportering
- Finns som webbaserade, stationära och mobila appar.
- Kundsupport dygnet runt och ett omfattande hjälpcenter
Begränsningar med ClickUp
- Installationen kan vara utmanande för nybörjare (men detaljerade handledningar från ClickUp-teamet gör det enkelt).
- Mobilapparna skulle kunna ha fler funktioner
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 $/månad per användare
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
- ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.
*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.
ClickUp-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 3 500 recensioner)
2. Asana
Asana erbjuder en blandning av flexibilitet och funktionalitet, perfekt för team av alla storlekar, inklusive tvärfunktionella team. Dela upp projekt i hanterbara delar utan ansträngning, så att det blir extra enkelt att se vem som gör vad och när.
Det som verkligen skiljer Asana från andra är dess visuella funktioner som hjälper dig att förstå ditt projekt med ett ögonkast. Använd tidslinjer för att se hur projektet fortskrider och Gantt-diagram för en mer detaljerad vy av scheman och beroenden mellan uppgifter.
Asana har också en rad programvaruintegrationer. Använder du redan Slack, Google Drive eller Microsoft Teams? Du kan integrera dessa plattformar sömlöst för ett smidigt arbetsflöde.
Asanas bästa funktioner
- Visuella tidslinjer för projektuppföljning
- Beroendefunktion för att hantera uppgiftsrelationer
- Deluppgifter för att bryta ner komplexa arbetsflöden
- Anpassningsbara mallar
- Över 100 integrationer
Asanas begränsningar
- Dokumenthanteringen kan behöva förbättras
- Nya användare upplever en inlärningskurva
Asanas priser*
- Basic: Gratis för alltid
- Premium: 10,99 $/månad per användare
- Företag: 24,99 $/månad per användare
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.
Asana-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (över 9 500 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 12 000 recensioner)
3. Rodeo Drive
Rodeo Drive har många av de standardfunktioner du kan förvänta dig av en projektledningsplattform. Den hjälper dig att hålla koll på tiden du lägger på olika uppgifter och visar hur ditt projekt ligger till budgetmässigt. Den gör det också möjligt för dig och ditt team att enkelt hantera uppgiftsstatusar med en praktisk dra-och-släpp-funktion.
Det som gör Rodeo Drive speciellt är dess anpassade faktureringsstöd för varje projekt och kund. Du kan ställa in fakturering som går fas för fas och beskriva kassaflöden. Dessutom låter verktyget dig hålla koll på specialpriser och betalningsvillkor för olika kunder!
Rodeo Drives bästa funktioner
- Jämförelse i realtid mellan budgeterade aktiviteter och faktiska utgifter
- Dra-och-släpp-uppgiftsplanering i tidslinjevy
- Anpassningsbara fakturor och fasbaserad fakturering
- Integrerad hantering av kund- och leverantörskontakter
- Avancerade rapporteringsfunktioner för arbetsbelastningshantering
Begränsningar för Rodeo Drive
- Det kan vara svårt att använda funktionen för kapacitetsplanering.
- Eftersom det är en relativt ny produkt finns det fortfarande några buggar.
Priser för Rodeo Drive
- Gratis
- Achiever: 14,99 $/månad per användare
Rodeo Drive-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (mindre än 10 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (mindre än 10 recensioner)
4. Monday.com
Behöver du något mer kundorienterat? Monday.com underlättar kundsamarbetet med kontrollerad gäståtkomst till projekt. Det har också funktioner för kundrelationshantering (CRM) och innehållsmarknadsföring. Tack vare denna hälsosamma kombination av funktioner är det ett av de mest kompletta Scoro-alternativen på vår lista!
Hantera dina pipelines med funktioner för lead- och kontaktadministration och affärsuppföljning, och använd specialiserade mallar för försäljning och CRM-arbetsflöden.
Plattformen har en Kanban-tavla för en visuell representation av projektstatus, samt integrerade verktyg för fakturering och betalning.
Den erbjuder tydliga visuella tidslinjer och Gantt-diagram som hjälper dig att enkelt förstå projektets framsteg, milstolpsspårning för att hålla projekten enligt tidsplanen och utgiftsspårning för att hålla dig inom budgeten.
Monday.com bästa funktioner
- Kontrollerad åtkomst för gäster och kunder
- Inbyggda CRM-funktioner
- Användarvänlig visuell projektledning
- Integrerade verktyg för fakturering och räkningar
- Anpassningsbara mallar för olika branscher
Begränsningar för Monday.com
- Gränssnittet är inte helt intuitivt
- Begränsade sökfunktioner jämfört med andra projektledningsprogram
Monday. com-priser*
- Gratis
- Basic: 8 $/månad per användare
- Standard: 10 $/månad per användare
- Pro: 16 $/månad per användare
- Enterprise: Kontakta säljavdelningen
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
Monday.com betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 8 500 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)
5. Wrike
Wrike använder AI och maskininlärning för att effektivisera arbetsprocesser. Med sin AI-drivna Work Intelligence-svit kan du förutsäga och hantera projektrisker, automatisera skapandet av uppgifter och förbättra samarbetet mellan teammedlemmarna.
Dessutom erbjuder plattformen dynamiska, interaktiva Gantt-diagram som är användbara för att planera och justera projektets tidsplaner. Du kan till och med chatta med teammedlemmar och dela dokument direkt i Gantt-diagramvyn.
Wrike har ett imponerande utbud av över 400 integrationer med produktivitetsappar. För dem som använder premiumplanen Pinnacle finns även specialfunktioner som budgetuppföljning, fakturering och fakturering. 🧾
Wrikes bästa funktioner
- Work Intelligence-paket med AI och maskininlärning
- Interaktiva Gantt-diagram för projektplanering
- Funktioner för budgetuppföljning, fakturering och fakturering
- Över 400 integrationer
Wrike-begränsningar
- Saknar chattfunktion
- Begränsade rapporteringsfunktioner
Wrike-priser*
- Gratis
- Team: 9,80 $/månad per användare
- Business: 24,80 $/månad per användare
- Enterprise: Kontakta säljavdelningen
- Pinnacle: Kontakta säljavdelningen
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
Wrike-betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (över 3 000 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (över 2 500 recensioner)
6. Infinity
Infinity är ett mångsidigt och funktionsrikt verktyg som låter dig organisera ditt arbete precis som du vill. Välj mellan olika vyer som kolumner, tabeller och kalendrar för att visa dina uppgifter och projekt.
För att du ska komma igång snabbt erbjuder Infinity mer än 50 anpassningsbara mallar som är skräddarsydda för olika arbetsscenarier.
Infinity är en av de första användarna av AI. Med Infinity AI får du AI-drivna rekommendationer som hjälper dig att generera kreativa idéer, förbättra beslutsfattandet och öka produktiviteten.
Om ditt team har svårt att samla in intern eller extern information kan du börja samla in data med Infinitys anpassade formulär. De gör det möjligt för dig att samla in feedback och bifoga stödjande dokument. 📝
Infinitys bästa funktioner
- Högt anpassningsbara arbetsflöden med sortering, filtrering och gruppering
- AI-drivna rekommendationer för kreativa arbetsflöden
- Anpassade formulär för feedback och datainsamling
- Över 50 anpassningsbara mallar
- Processautomatisering
Oändliga begränsningar
- Kan vara komplicerat att använda
- Automatiseringsfunktionerna är begränsade
Infinity-prissättning*
- Basic: 3,75 $/månad per användare
- Pro: 6 $/månad per användare
- Obegränsat: 74 $/månad
- Enterprise: Kontakta oss för en skräddarsydd offert
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
Infinity-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (10+ recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 30 recensioner)
7. Jira
Jira utvecklades ursprungligen för mjukvaruutveckling och utmärker sig inom agil utveckling och felspårning. Det innehåller funktioner som Scrum- och Kanban-tavlor för olika projektbehov, roadmaps för övergripande planering och ett robust rapporteringssystem med mer än 15 typer av rapporter.
Detta ger insikter i realtid, vilket hjälper teamen att justera prioriteringar och fokusera på det som är viktigt.
Utöver sina kärnfunktioner låter Jira dig tilldela olika roller, såsom utvecklare, rapportör och betraktare, till användare för anpassad åtkomst. Det har också över 3 000 programvaruintegrationer i olika kategorier, vilket gör det mångsidigt och anpassningsbart till olika arbetsmiljöer.
Jira är en del av Atlassian-ekosystemet och ger full tillgång till dess arbetshanteringsprogramvara för företagsteam.
Jiras bästa funktioner
- Agil utveckling med Scrum- och Kanban-tavlor
- Robust ärendehantering
- Omfattande färdplaner för övergripande planering
- Över 3 000 integrationer
- Smarta åtkomstkontroller
- Stöder full åtkomst till Jira Work Management
Jiras begränsningar
- Användargränssnittet verkar inte vara användarvänligt för vissa användare.
- Rapporteringsfunktionerna skulle kunna förbättras för att hantera projekt
Jira-priser
- Gratis för upp till 10 användare
- Standard: 8,15 $/månad per användare
- Premium: 16 $/månad per användare
- Enterprise: Från 141 000 $/år
- Data Center: Från 42 000 dollar/licens
Jira-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (över 5 500 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 13 500 recensioner)
Kolla in dessa lösningar för IT-driftshantering!
8. Produktiv
Trots sitt namn är Productive mycket mer än en produktivitetsapp. Det är en one-stop-shop riktad mot byråer som behöver hjälp med att hantera allt från projekt och kundrelationer till ekonomi och teamsamarbete.
Det som gör det till ett välbalanserat alternativ till Scoro är dess genomtänkta funktioner för att spåra tid, hantera uppgifter, hantera budgetar, skicka fakturor och till och med hålla koll på hur väl ditt säljteam presterar. Productive erbjuder också robusta analyser som ger realtidsinsikter i din byrås prestanda. 📊
Med funktioner som dokumentsamarbete och verktyg för kundkommunikation underlättar Productive bättre teamarbete och håller alla, inklusive dina kunder, informerade.
Produktiva bästa funktioner
- Avancerade funktioner för budgetuppföljning och fakturering
- Omfattande insikter om försäljningstratten
- Lösningar för tidrapportering, resursallokering och uppgiftshantering
- Dokumentera samarbete med redigering i realtid
- Finansiell rapportering och mätvärden
Produktiva begränsningar
- Skulle behöva fler anpassningsalternativ
- Saknar ordentlig e-postintegration
Produktiv prissättning*
- Essential: 9 $/månad per användare
- Professional: 24 $/månad per användare
- Ultimate och Enterprise: Kontakta Productive
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
Produktiva betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (30+ recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (70+ recensioner)
9. Trello
Trello använder en tavla i Kanban-stil där du kan skapa kort för uppgifter, och dessa kort kan innehålla en mängd information som uppgiftsfördelning, förfallodatum och bifogade filer.
En av de mest framstående funktionerna i Trello är ”Butler”, ett automatiseringssystem som hjälper till att minimera manuellt arbete i projekt. Med ett klick på en knapp kan Butler flytta ett kort, tagga teammedlemmar och mycket mer.
Trello erbjuder också olika ”Power-Ups” eller plugins som du kan lägga till för att förbättra din tavlas funktioner. Dessa sträcker sig från integrationer med annan programvara som Slack och Jira till funktioner som avancerade checklistor och kortkommandon.
Plattformen har resurshubbar som hjälper dig att anpassa verktyget för olika användningsfall, vilket bidrar till en högkvalitativ användarupplevelse. Men det är mer en produktivitetsapp än ett dedikerat projektledningsverktyg.
Trellos bästa funktioner
- Kanban-stil tavla för uppgiftshantering
- Automatiseringsfunktioner med Butler
- Anpassningsbara mallar
- Över 180 programvaruintegrationer
- Rik resurscenter
Trellos begränsningar
- Gränssnittet kan vara svårt att förstå
- Vissa användare tycker att det är olämpligt för komplexa projekt.
Trellos priser*
- Gratis
- Standard: 5 $/månad per användare
- Premium: 10 $/månad per användare
- Enterprise: Från 17,50 $/månad per användare
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
Trello-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 13 000 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 22 500 recensioner)
10. ProofHub
ProofHub har standardfunktioner för projektledning, men är särskilt starkt inom samarbete och erbjuder verktyg som diskussionsforum och gruppchattar. Du kan till och med göra meddelanden, tagga personer och schemalägga evenemang direkt på plattformen! 📅
Programvaran utmärker sig också inom rapportering och administrativa kontroller. Du får detaljerade projektrapporter som visar status, förfallodatum och hur väl varje teammedlem presterar.
Du kanske vill anpassa åtkomstnivån för olika teammedlemmar eller bjuda in personer som inte har ett ProofHub-konto som gäster. På så sätt har alla rätt information för kontextuell kommunikation och samarbete.
Intressant nog erbjuder ProofHub något ovanliga fasta priser för ett obegränsat antal användare.
ProofHubs bästa funktioner
- Omfattande samarbetsfunktioner
- Praktiska projektrapporter
- Olika projektvyer
- Anpassningsbara administrativa kontroller
- Snabba tillgänglighetsalternativ
Begränsningar med ProofHub
- Relativt svag kontroll över aviseringar
- Begränsade integrationer
ProofHub-priser*
- Essential: 45 $/månad
- Ultimate Control: 89 $/månad
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
ProofHub-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 80 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 80 recensioner)
Prova projektledning med ClickUp: Ett klick över resten
Hittade du din perfekta ersättning för Scoro? Det är inte lätt att hitta identiska produkter, men många alternativ på vår lista imponerar med generösa funktionsuppsättningar.
Om du inte gillade Scoro är ClickUp ett bra alternativ. Det är en mångsidig och användarvänlig plattform fullspäckad med funktioner för team i alla storlekar. Och det bästa av allt – dess gratispaket är ganska omfattande, så du kan utforska alla dess fantastiska funktioner utan några förpliktelser!
Registrera dig nu, det är värt ett klick! 🤩