De 10 bästa alternativen till Scoro för projekt- och uppgiftshantering [utvalda av experter]

Att påbörja ett nytt projekt är lika skrämmande som spännande. Kommer det att bli en succé eller ännu ett varnande exempel? 👀

Sanningen är att dina beslut spelar en avgörande roll för ditt projekts framtid, och att välja en kvalitativ projektledningsprogramvara är ett steg i rätt riktning. Det finns ett positivt samband mellan användningen av sådan programvara och projektets resultat – faktum är att hela 77 % av alla högpresterande projekt hanterades med dessa specialiserade verktyg!

En omfattande plattform som Scoro underlättar effektiv projekt- och uppgiftshantering, ger praktiska insikter och bidrar i slutändan till bättre affärsresultat. Det finns dock många andra projektledningsverktyg som erbjuder liknande funktioner.

Om du har provat Scoro men inte gillade det, gå inte tillbaka till gamla kalkylblad och e-postmeddelanden än. Kolla in vår lista med 10 kapabla Scoro-alternativ, komplett med en djupgående analys av deras viktigaste funktioner, begränsningar och priser, och välj ett som passar dina projektmål! ✌️

Vad är Scoro?

Scoro integrerar olika funktioner i en enhetlig plattform, vilket gör att du kan:

Genom att samla all projektrelaterad information på ett ställe, från kundförslag till fakturering, främjar Scoro ett bättre samarbete mellan sälj-, leverans- och ekonomiteam.

Dessutom ger Scoros anpassningsbara instrumentpaneler dig en realtidsöversikt över projektstatus, förfallodatum och andra viktiga mått i denna projektledningsprogramvara. Med Gantt-diagramfunktionen kan du visualisera projektets tidslinjer, vilket hjälper dig att prioritera uppgifter utifrån deadlines.

När det gäller ekonomi lagrar, analyserar och prognostiserar Scoro finansiella mått. Detta gör det möjligt för företag att optimera resursfördelningen och hantera kassaflödet proaktivt. 💸

Scoro CRM-funktioner gör det möjligt att spåra interaktioner, försäljningspipelines och historik för varje kund, vilket ger en 360-graders vy av dina kundrelationer. Denna plattform har avancerade funktioner, vilket återspeglas i det något höga priset. Om du inte verkligen behöver alla dess funktioner kan det vara värt att utforska Scoro-alternativ.

Vad bör du tänka på innan du väljer ett alternativ till Scoro?

När du har utvärderat dina affärsbehov fullt ut kan du använda dessa riktlinjer för att välja ett Scoro-alternativ som passar dig:

Kärnfunktioner: Se till att plattformen erbjuder de väsentliga funktioner du behöver, oavsett om det gäller : Se till att plattformen erbjuder de väsentliga funktioner du behöver, oavsett om det gäller projektledning , CRM-funktioner eller något annat. Anpassning: Leta efter ett system som kan skräddarsys för att passa dina specifika affärsprocesser. Teamsamarbete : Plattformen bör underlätta kommunikation och samarbete mellan teammedlemmarna, helst i realtid. Insiktsfulla mätvärden : Ett bra system bör erbjuda användbara insikter genom omfattande instrumentpaneler eller rapporter. Skalbarhet: Välj en plattform som kan anpassas efterhand som ditt företag växer, oavsett om det gäller tillagda funktioner eller förmågan att hantera mer data och användare. Kompatibilitet med tredjepartsprodukter: Kontrollera om plattformen kan integreras smidigt med de andra verktyg som ditt företag använder för närvarande, till exempel marknadsförings- eller kommunikationsverktyg. Kundservice: Se till att det finns tillräcklig support, vare sig det är via ett hjälpcenter, chattstöd eller direkt kundservice. Recensioner: Kolla in användarrecensioner och betyg på produkten för att få en känsla av kundnöjdhet och vanliga problem (om det finns några).

Hantera projekt mer effektivt: 10 bästa Scoro-alternativ att utforska

Även om Scoro erbjuder ett brett utbud av funktioner och effektiviserar många affärsprocesser, är det inte nödvändigtvis en slutgiltig lösning för alla organisationer. Oavsett om du letar efter mer specialiserade funktioner, budgetvänliga alternativ eller kanske en annan användarupplevelse, har följande lista över de 10 bästa Scoro-alternativen något för alla!

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

ClickUp är ett av de mest mångsidiga alternativen till Scoro som finns, tack vare sin omfattande projektledningslösning. Faktum är att programvaran är G2:s bästa projektledningsprodukt för 2023! 🌞

Med detta kraftfulla projektledningsverktyg kan du mikrostyr varje aspekt av din projektportfölj, oavsett om det handlar om att organisera arbetsflöden, spåra deadlines eller fördela resurser.

Visualisera och schemalägg ditt arbetsflöde med hjälp av mer än 15 anpassningsbara vyer, såsom listor, Gantt-diagram, kalendrar eller tavlor. ClickUp Dashboards samlar viktiga projektindikatorer, såsom teamets framsteg, uppgiftsstatus och tidrapportering.

Registrera noggrant tiden du lägger på uppgifter och projekt i ClickUp

Kärnan i varje effektivt team är utmärkt uppgiftshantering, och med funktionen ClickUp Tasks blir det en barnlek. Från att dela upp komplexa leveranser i deluppgifter till att prioritera dem utifrån hur brådskande de är, ser ClickUp till att ingenting faller mellan stolarna.

Spara timmar varje vecka genom att använda ClickUp Automations och Recurring Tasks för att befria dig från rutinarbete. Behöver du mer andrum? ClickUp Task Management Template hjälper tvärfunktionella team att leverera inom snäva deadlines genom att tillhandahålla ett effektivt ramverk för att planera och övervaka dagliga uppgifter.

Du har ett samlat utrymme för all projektdokumentation i AI-drivna ClickUp Docs. Samarbeta i realtid kring projektbeskrivningar och leveransscheman och länka viktiga dokument till arbetsflöden för att säkerställa smidig uppgiftsutförande.

ClickUp AI revolutionerar dokumenthantering genom att förfina ditt skrivande, sammanfatta dokument och generera standardobjekt som mötesanteckningar och e-postmeddelanden. Är det inte den ultimata arbetsassistenten? 🤖

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare och finslipa dina texter, e-postsvar och mycket mer.

En av de största fördelarna med ClickUp är dess omfattande integrationer. Plattformen kan anslutas till över 1 000 verktyg gratis, vilket gör den till ett utmärkt val för företag i specifika mjukvaruekosystem.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar med ClickUp

Installationen kan vara utmanande för nybörjare (men detaljerade handledningar från ClickUp-teamet gör det enkelt).

Mobilapparna skulle kunna ha fler funktioner

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 500 recensioner)

2. Asana

Asana erbjuder en blandning av flexibilitet och funktionalitet, perfekt för team av alla storlekar, inklusive tvärfunktionella team. Dela upp projekt i hanterbara delar utan ansträngning, så att det blir extra enkelt att se vem som gör vad och när.

Det som verkligen skiljer Asana från andra är dess visuella funktioner som hjälper dig att förstå ditt projekt med ett ögonkast. Använd tidslinjer för att se hur projektet fortskrider och Gantt-diagram för en mer detaljerad vy av scheman och beroenden mellan uppgifter.

Asana har också en rad programvaruintegrationer. Använder du redan Slack, Google Drive eller Microsoft Teams? Du kan integrera dessa plattformar sömlöst för ett smidigt arbetsflöde.

Asanas bästa funktioner

Visuella tidslinjer för projektuppföljning

Beroendefunktion för att hantera uppgiftsrelationer

Deluppgifter för att bryta ner komplexa arbetsflöden

Anpassningsbara mallar

Över 100 integrationer

Asanas begränsningar

Dokumenthanteringen kan behöva förbättras

Nya användare upplever en inlärningskurva

Asanas priser*

Basic : Gratis för alltid

Premium : 10,99 $/månad per användare

Företag : 24,99 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Asana-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 9 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 12 000 recensioner)

3. Rodeo Drive

Rodeo Drive har många av de standardfunktioner du kan förvänta dig av en projektledningsplattform. Den hjälper dig att hålla koll på tiden du lägger på olika uppgifter och visar hur ditt projekt ligger till budgetmässigt. Den gör det också möjligt för dig och ditt team att enkelt hantera uppgiftsstatusar med en praktisk dra-och-släpp-funktion.

Det som gör Rodeo Drive speciellt är dess anpassade faktureringsstöd för varje projekt och kund. Du kan ställa in fakturering som går fas för fas och beskriva kassaflöden. Dessutom låter verktyget dig hålla koll på specialpriser och betalningsvillkor för olika kunder!

Rodeo Drives bästa funktioner

Jämförelse i realtid mellan budgeterade aktiviteter och faktiska utgifter

Dra-och-släpp-uppgiftsplanering i tidslinjevy

Anpassningsbara fakturor och fasbaserad fakturering

Integrerad hantering av kund- och leverantörskontakter

Avancerade rapporteringsfunktioner för arbetsbelastningshantering

Begränsningar för Rodeo Drive

Det kan vara svårt att använda funktionen för kapacitetsplanering.

Eftersom det är en relativt ny produkt finns det fortfarande några buggar.

Priser för Rodeo Drive

Gratis

Achiever: 14,99 $/månad per användare

Rodeo Drive-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (mindre än 10 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (mindre än 10 recensioner)

4. Monday.com

Behöver du något mer kundorienterat? Monday.com underlättar kundsamarbetet med kontrollerad gäståtkomst till projekt. Det har också funktioner för kundrelationshantering (CRM) och innehållsmarknadsföring. Tack vare denna hälsosamma kombination av funktioner är det ett av de mest kompletta Scoro-alternativen på vår lista!

Hantera dina pipelines med funktioner för lead- och kontaktadministration och affärsuppföljning, och använd specialiserade mallar för försäljning och CRM-arbetsflöden.

Plattformen har en Kanban-tavla för en visuell representation av projektstatus, samt integrerade verktyg för fakturering och betalning.

Den erbjuder tydliga visuella tidslinjer och Gantt-diagram som hjälper dig att enkelt förstå projektets framsteg, milstolpsspårning för att hålla projekten enligt tidsplanen och utgiftsspårning för att hålla dig inom budgeten.

Monday.com bästa funktioner

Kontrollerad åtkomst för gäster och kunder

Inbyggda CRM-funktioner

Användarvänlig visuell projektledning

Integrerade verktyg för fakturering och räkningar

Anpassningsbara mallar för olika branscher

Begränsningar för Monday.com

Gränssnittet är inte helt intuitivt

Begränsade sökfunktioner jämfört med andra projektledningsprogram

Monday. com-priser*

Gratis

Basic : 8 $/månad per användare

Standard : 10 $/månad per användare

Pro : 16 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta säljavdelningen

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Monday.com betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 8 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

5. Wrike

Wrike använder AI och maskininlärning för att effektivisera arbetsprocesser. Med sin AI-drivna Work Intelligence-svit kan du förutsäga och hantera projektrisker, automatisera skapandet av uppgifter och förbättra samarbetet mellan teammedlemmarna.

Dessutom erbjuder plattformen dynamiska, interaktiva Gantt-diagram som är användbara för att planera och justera projektets tidsplaner. Du kan till och med chatta med teammedlemmar och dela dokument direkt i Gantt-diagramvyn.

Wrike har ett imponerande utbud av över 400 integrationer med produktivitetsappar. För dem som använder premiumplanen Pinnacle finns även specialfunktioner som budgetuppföljning, fakturering och fakturering. 🧾

Wrikes bästa funktioner

Work Intelligence-paket med AI och maskininlärning

Interaktiva Gantt-diagram för projektplanering

Funktioner för budgetuppföljning, fakturering och fakturering

Över 400 integrationer

Wrike-begränsningar

Saknar chattfunktion

Begränsade rapporteringsfunktioner

Wrike-priser*

Gratis

Team : 9,80 $/månad per användare

Business : 24,80 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta säljavdelningen

Pinnacle: Kontakta säljavdelningen

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Wrike-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 2 500 recensioner)

6. Infinity

Infinity är ett mångsidigt och funktionsrikt verktyg som låter dig organisera ditt arbete precis som du vill. Välj mellan olika vyer som kolumner, tabeller och kalendrar för att visa dina uppgifter och projekt.

För att du ska komma igång snabbt erbjuder Infinity mer än 50 anpassningsbara mallar som är skräddarsydda för olika arbetsscenarier.

Infinity är en av de första användarna av AI. Med Infinity AI får du AI-drivna rekommendationer som hjälper dig att generera kreativa idéer, förbättra beslutsfattandet och öka produktiviteten.

Om ditt team har svårt att samla in intern eller extern information kan du börja samla in data med Infinitys anpassade formulär. De gör det möjligt för dig att samla in feedback och bifoga stödjande dokument. 📝

Infinitys bästa funktioner

Högt anpassningsbara arbetsflöden med sortering, filtrering och gruppering

AI-drivna rekommendationer för kreativa arbetsflöden

Anpassade formulär för feedback och datainsamling

Över 50 anpassningsbara mallar

Processautomatisering

Oändliga begränsningar

Kan vara komplicerat att använda

Automatiseringsfunktionerna är begränsade

Infinity-prissättning*

Basic : 3,75 $/månad per användare

Pro : 6 $/månad per användare

Obegränsat : 74 $/månad

Enterprise: Kontakta oss för en skräddarsydd offert

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Infinity-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 30 recensioner)

7. Jira

Jira utvecklades ursprungligen för mjukvaruutveckling och utmärker sig inom agil utveckling och felspårning. Det innehåller funktioner som Scrum- och Kanban-tavlor för olika projektbehov, roadmaps för övergripande planering och ett robust rapporteringssystem med mer än 15 typer av rapporter.

Detta ger insikter i realtid, vilket hjälper teamen att justera prioriteringar och fokusera på det som är viktigt.

Utöver sina kärnfunktioner låter Jira dig tilldela olika roller, såsom utvecklare, rapportör och betraktare, till användare för anpassad åtkomst. Det har också över 3 000 programvaruintegrationer i olika kategorier, vilket gör det mångsidigt och anpassningsbart till olika arbetsmiljöer.

Jira är en del av Atlassian-ekosystemet och ger full tillgång till dess arbetshanteringsprogramvara för företagsteam.

Jiras bästa funktioner

Agil utveckling med Scrum- och Kanban-tavlor

Robust ärendehantering

Omfattande färdplaner för övergripande planering

Över 3 000 integrationer

Smarta åtkomstkontroller

Stöder full åtkomst till Jira Work Management

Jiras begränsningar

Användargränssnittet verkar inte vara användarvänligt för vissa användare.

Rapporteringsfunktionerna skulle kunna förbättras för att hantera projekt

Jira-priser

Gratis för upp till 10 användare

Standard : 8,15 $/månad per användare

Premium : 16 $/månad per användare

Enterprise: Från 141 000 $/år

Data Center: Från 42 000 dollar/licens

Jira-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 5 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 13 500 recensioner)

Kolla in dessa lösningar för IT-driftshantering!

8. Produktiv

Trots sitt namn är Productive mycket mer än en produktivitetsapp. Det är en one-stop-shop riktad mot byråer som behöver hjälp med att hantera allt från projekt och kundrelationer till ekonomi och teamsamarbete.

Det som gör det till ett välbalanserat alternativ till Scoro är dess genomtänkta funktioner för att spåra tid, hantera uppgifter, hantera budgetar, skicka fakturor och till och med hålla koll på hur väl ditt säljteam presterar. Productive erbjuder också robusta analyser som ger realtidsinsikter i din byrås prestanda. 📊

Med funktioner som dokumentsamarbete och verktyg för kundkommunikation underlättar Productive bättre teamarbete och håller alla, inklusive dina kunder, informerade.

Produktiva bästa funktioner

Avancerade funktioner för budgetuppföljning och fakturering

Omfattande insikter om försäljningstratten

Lösningar för tidrapportering, resursallokering och uppgiftshantering

Dokumentera samarbete med redigering i realtid

Finansiell rapportering och mätvärden

Produktiva begränsningar

Skulle behöva fler anpassningsalternativ

Saknar ordentlig e-postintegration

Produktiv prissättning*

Essential : 9 $/månad per användare

Professional : 24 $/månad per användare

Ultimate och Enterprise: Kontakta Productive

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Produktiva betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (30+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (70+ recensioner)

9. Trello

Trello använder en tavla i Kanban-stil där du kan skapa kort för uppgifter, och dessa kort kan innehålla en mängd information som uppgiftsfördelning, förfallodatum och bifogade filer.

En av de mest framstående funktionerna i Trello är ”Butler”, ett automatiseringssystem som hjälper till att minimera manuellt arbete i projekt. Med ett klick på en knapp kan Butler flytta ett kort, tagga teammedlemmar och mycket mer.

Trello erbjuder också olika ”Power-Ups” eller plugins som du kan lägga till för att förbättra din tavlas funktioner. Dessa sträcker sig från integrationer med annan programvara som Slack och Jira till funktioner som avancerade checklistor och kortkommandon.

Plattformen har resurshubbar som hjälper dig att anpassa verktyget för olika användningsfall, vilket bidrar till en högkvalitativ användarupplevelse. Men det är mer en produktivitetsapp än ett dedikerat projektledningsverktyg.

Trellos bästa funktioner

Kanban-stil tavla för uppgiftshantering

Automatiseringsfunktioner med Butler

Anpassningsbara mallar

Över 180 programvaruintegrationer

Rik resurscenter

Trellos begränsningar

Gränssnittet kan vara svårt att förstå

Vissa användare tycker att det är olämpligt för komplexa projekt.

Trellos priser*

Gratis

Standard : 5 $/månad per användare

Premium : 10 $/månad per användare

Enterprise: Från 17,50 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Trello-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 13 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 22 500 recensioner)

10. ProofHub

ProofHub har standardfunktioner för projektledning, men är särskilt starkt inom samarbete och erbjuder verktyg som diskussionsforum och gruppchattar. Du kan till och med göra meddelanden, tagga personer och schemalägga evenemang direkt på plattformen! 📅

Programvaran utmärker sig också inom rapportering och administrativa kontroller. Du får detaljerade projektrapporter som visar status, förfallodatum och hur väl varje teammedlem presterar.

Du kanske vill anpassa åtkomstnivån för olika teammedlemmar eller bjuda in personer som inte har ett ProofHub-konto som gäster. På så sätt har alla rätt information för kontextuell kommunikation och samarbete.

Intressant nog erbjuder ProofHub något ovanliga fasta priser för ett obegränsat antal användare.

ProofHubs bästa funktioner

Omfattande samarbetsfunktioner

Praktiska projektrapporter

Olika projektvyer

Anpassningsbara administrativa kontroller

Snabba tillgänglighetsalternativ

Begränsningar med ProofHub

Relativt svag kontroll över aviseringar

Begränsade integrationer

ProofHub-priser*

Essential : 45 $/månad

Ultimate Control: 89 $/månad

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

ProofHub-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 80 recensioner)

Prova projektledning med ClickUp: Ett klick över resten

Hittade du din perfekta ersättning för Scoro? Det är inte lätt att hitta identiska produkter, men många alternativ på vår lista imponerar med generösa funktionsuppsättningar.

Om du inte gillade Scoro är ClickUp ett bra alternativ. Det är en mångsidig och användarvänlig plattform fullspäckad med funktioner för team i alla storlekar. Och det bästa av allt – dess gratispaket är ganska omfattande, så du kan utforska alla dess fantastiska funktioner utan några förpliktelser!

Registrera dig nu, det är värt ett klick! 🤩