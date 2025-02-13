Vad är en CRM-process? 5 viktiga steg för att skapa din egen

En CRM-plattform (Customer Relationship Management) är ett oumbärligt verktyg för kunddatabaser som hjälper dig att spåra dina leads, befintliga kunder, kontaktpunkter och mycket mer.

Du behöver självklart en solid teknik för att spåra alla dina kunddata, men de processer du har på plats för denna teknik är ännu viktigare.

Vad är det för nytta med en hammare om du inte vet hur man spikar upp en tavla på väggen? ⚒️

Det är därför alla företag behöver solida CRM-processer. Det här är strategierna du använder för att hantera kunder och hela kundlivscykeln – från deras första kontakt med dig till löpande support och möjligheter till merförsäljning.

Du lägger tid och pengar på ett CRM-system, så varför inte få ut mer värde av den investeringen?

I den här guiden förklarar vi vad CRM-processer är, hur en typisk CRM-processcykel ser ut och hur du optimerar ditt teams process med rätt CRM-system.

Vad är en CRM-process?

En CRM-process är en uppsättning steg som ditt team följer för att hantera kundrelationer. Tänk på det som en CRM-strategi som är utformad för att hålla ditt team produktivt och i samklang med dina kunders behov. 🙌

Använd ClickUp som CRM och hantera kunddata i ClickUp-listvyn.

Det finns ingen universell CRM-process, eftersom den helt beror på din affärsmodell, dina produkter och din unika kundresa. Ändå kan organisationer med en CRM-process enkelt:

Identifiera och kvalificera leads

Odla leads genom försäljningstratten

Avsluta affärer

Erbjud enastående kundsupport

Uppförsäljning och korsförsäljning

CRM-processer är inte bara till för säljteamet. Syftet med en process för kundrelationshantering är att ge potentiella och befintliga kunder en förstklassig upplevelse i varje steg av deras resa.

Eftersom båda dessa grupper sannolikt interagerar med olika team under resans gång, är alla i din organisation med på tåget. 🚗

Din process för kundrelationshantering bör omfatta alla i ditt företag som har någon form av inblandning i kundens livscykel. Det kan inkludera personer som ditt marknadsföringsteam, produktteam, kundtjänst och, naturligtvis, dina säljare.

Varför behöver jag en CRM-process?

Vi förstår att du är upptagen. Du kanske undrar: ”Varför behöver jag skapa en separat process bara för att använda ett CRM-system? Borde inte verktyget för kundrelationshantering ta hand om allt?”

Nej.

Kom ihåg att CRM bara är ett verktyg. Det är upp till ditt team att använda verktyget på ett genomtänkt och strategiskt sätt för att både få nya kunder och behålla befintliga kunder.

Visualisera uppgifter, projekt och arbetsflöden på det sätt som fungerar bäst för dig med ClickUps över 15 anpassningsbara vyer.

Om du har investerat i en CRM-lösning och inte sett något större värde i tekniken, kanske det inte alls är verktyget som är problemet – det kan vara avsaknaden av en strategi.

När du kombinerar CRM-processer med projektledning får du en rad fördelar, till exempel:

Bättre datahantering: Ett CRM-system lagrar all din kundinformation och data på ett ställe. De flesta CRM-system loggar automatiskt alla kundinteraktioner och ger dig verktyg för att analysera dessa data på en hög nivå. Istället för att låta kund- eller målgruppsdata löpa amok, inför CRM-processer för att få ut det mesta av denna CRM-funktion.

Förbättrade resultat: Oavsett om du vill förbättra dina marknadsföringsinsatser eller om dina säljare bara behöver ett tydligare arbetsflöde, så stödjer en CRM-process arbete av högre kvalitet. Det ger ditt team en beprövad strategi för framgång, så att de inte behöver fundera på vad de ska göra eller när.

Mer tid och pengar: Lägger ditt team flera timmar varje vecka på att leta efter prisuppgifter, skicka uppföljningsmejl eller leta efter kontaktuppgifter? Allt detta kostar tid och pengar, vilket påverkar ditt resultat. Använd CRM-processer för att samla allt i ett system och ge ditt team de färdigheter och processer som behövs för att få arbetet gjort snabbare.

Avdelningsöverskridande samordning: Vem har tid att hantera silos? Om du driver ett Vem har tid att hantera silos? Om du driver ett tjänstebaserat företag är CRM-programvara avgörande för att ge dina kunder en bra upplevelse. Den ger en fullständig översikt över varje kunds historik så att olika avdelningar enkelt kan ta vid där det förra teamet slutade.

Omvandla kommentarer till ClickUp-uppgifter eller tilldela dem för att omedelbart omvandla tankar till åtgärder.

De 5 viktigaste stegen i CRM-processcykeln

Innan vi går in på detaljerna om hur du optimerar dina nuvarande processer måste vi förstå hur CRM-processen ska fungera.

Om du inte har en processcykel för ditt CRM behöver du en omedelbart. Du kan gärna lägga till din egen unika touch. Generellt sett bör CRM-processcykeln följa följande fem steg.

Steg 1: Identifiera leads

Det första du måste göra är att hitta potentiella kunder. Vissa företag skapar inbound-marknadsföringskampanjer för att skaffa leads, medan andra använder sig av en kontobaserad marknadsföringsstrategi och letar efter leads en efter en. Alla vägar leder till samma mål: att gradvis bygga upp en lista över potentiella kunder som du senare kan gå igenom.

I detta skede är målet att göra ditt företag så attraktivt som möjligt för din målgrupp. Till exempel kan ditt marknadsföringsteam skapa en kundprofil för att hjälpa dem att finjustera sina e-postmeddelanden, sociala medier och reklammeddelanden. 📌

De flesta CRM-program, som ClickUp, HubSpot eller Salesforce, samlar automatiskt in data om dessa potentiella kunder när de interagerar med ditt företag.

Steg 2: Kvalificera leads

Nu innehåller ditt CRM-system en växande lista med potentiella kunder. Men det finns ett litet problem: du har ingen aning om dessa personer är din ideala kundbas.

Om du driver ett B2B-företag som betjänar småföretag vill du förmodligen inte ta emot företagskunder, eller hur? Om en irrelevant kund på något sätt hamnar i din CRM-programvara (och det kommer de att göra) behöver du ett sätt att sortera ut vilka kunder som faktiskt passar bra och släppa de andra. 🌻

Det är här leadkvalificering kommer in. I detta steg av CRM-processen granskas varje kunds data och jämförs med din målgrupps demografi. Om du använder ett verktyg som ClickUp Sales Pipeline Template är det enkelt att sålla bland leads och flytta de mest relevanta personerna till toppen av listan.

Steg 3: Vårda leads

Grattis! Nu har du en lista med potentiella kunder. Det är här det roliga börjar. 🎉

I detta skede är ditt marknadsföringsteam upptaget med kundkontakter. Rätt CRM-system spårar inte bara kundinformation och data, utan stöder även funktioner som marknadsföringsautomatisering – vilket gör det mycket enklare att bearbeta leads i stor skala.

Förbättra din innehållsplanering med ClickUps mall för innehållsmarknadsföring och samordna med ditt säljteam för att leverera högkvalitativt innehåll till din målgrupp.

Ditt CRM-system bör logga kontaktpunkter över alla kommunikationskanaler. Skicka gärna dina potentiella kunder fallstudier via e-postmarknadsföring eller chatta med dem på sociala medier.

Ditt CRM-system loggar alla kundinteraktioner och meddelar ditt team när varje lead är redo för nästa steg i kundens livscykel.

Steg 4: Slutför affärer

Därefter kommer ditt CRM-verktyg att meddela säljteamet när en kund är redo för nästa steg. Säljprocessen startar officiellt när dina säljare kontaktar kunden med demoförfrågningar, prisinformation och andra köpspecifika åtgärder.

De flesta affärer kommer att gå om intet, så oroa dig inte om du inte kan konvertera leads varje gång. Men med en solid CRM-process som stöd kommer ditt säljteam att kunna engagera sig på ett mer lägligt sätt med potentiella kunder och konvertera fler av dessa heta leads till nya kunder. 🎯

Steg 5: Erbjud kundsupport

Kundupplevelsen slutar inte efter att de har gjort ett köp, eller hur?

För dina kunder har det roliga precis börjat. Nu måste du uppfylla alla dina stora löften, och det är här ditt supportteam kommer in i bilden.

Kundnöjdhet är en viktig faktor för kundbehållning och kundlojalitet. Istället för att hålla tummarna och hoppas att dina kunder är nöjda med dig, kommer din CRM-process automatiskt att kontrollera temperaturen på varje konto.

Spåra uppgifter om kundernas åsikter och ordna dem efter prioritet, komplexitet och avdelning i ClickUps mall för åtgärdsplan för kundnöjdhet.

Med hjälp av ClickUps mall för åtgärdsplan för kundnöjdhet kan du till exempel enkelt se kundernas omdömen i realtid tillsammans med medarbetarnas prestationer.

Missa aldrig en chans igen. Med rätt CRM-process på plats kommer ditt supportteam att kunna svara snabbt på frågor, lösa problem och ge kunderna den utmärkta service de förväntar sig (och förtjänar). 🤩

Hur du optimerar din egen CRM-process på bästa sätt

En strukturerad CRM-process gör skillnaden mellan en medioker kundupplevelse och en fantastisk upplevelse som ökar kundlojaliteten och lönsamheten. För att få ut ännu mer av ditt CRM-system, följ dessa tips för att optimera ditt teams CRM-process.

1. Skaffa det bästa CRM-systemet för jobbet

Processer gör absolut skillnad för din organisation. Men även då måste du börja med en solid CRM-plattform. Det är där ClickUp kommer in i bilden.

Förbättra dina fastighetsförvaltningsstrategier med ClickUps enkla CRM-mall för fastighetsbranschen.

ClickUp CRM är en anpassningsbar plattform för att visualisera din försäljningspipeline, effektivisera arbetsflöden och samarbeta med ditt team. Se alla dina kundrelationer på en hög nivå med över 10 flexibla vyer. Spåra affärsstorlekar, kundlivstidsvärde och i stort sett alla andra mätvärden med ClickUp Dashboard-widgets.

Men ClickUp är inte bara ett CRM-system. Det är ett komplett projektledningsverktyg som integrerar alla affärsprocesser i en intuitiv arbetsyta, från marknadsföringskampanjer till kundsupport. Det integreras även med dina favoritverktyg, som Slack och Zoom, så att du kan samla allt ditt arbete på en enda, sammanhängande plattform.

2. Använd processmallar

Varför uppfinna hjulet på nytt när du enkelt kan uppgradera din process? ClickUp CRM-mallar gör det enkelt att införa en fungerande CRM-strategi utan att behöva börja från scratch.

Använd CRM-mallen från ClickUp för att kartlägga en automatisering av CRM-arbetsflödet i ClickUp Whiteboards.

ClickUp CRM-mallen är perfekt för alla småföretag eller nystartade företag som vill skapa ett enkelt men kraftfullt CRM-system för att erövra världen. 🏆

3. Gör visuell processkartläggning

Du har kanske inte dokumenterat dem formellt, men du har förmodligen redan CRM-processer på plats. Istället för att gå till överdrift och utfärda dekret om nya arbetsflöden, bör du tänka igenom saker och ting i förväg.

Konvertera former till uppgifter på din ClickUp Whiteboard för att omedelbart börja omsätta ditt flödesschema i praktiken.

Använd ett verktyg för processkartläggning för att brainstorma dessa förändringar med ditt team. Ett visualiseringsverktyg hjälper alla att förstå dina nuvarande processer och de förbättringar du vill göra.

Det bästa av allt är att verktyget gör det enkelt att justera CRM-processen medan du brainstormar, så att du verkligen kan tänka igenom saker och ting innan du genomför stora förändringar.

4. Utnyttja automatisering

Mänskliga fel inträffar. Det sista du vill är att en säljare av misstag skriver in fel e-postadress eller telefonnummer för en viktig potentiell kund.

ClickUp Automation gör mycket av det tunga arbetet åt ditt team så att de kan fokusera på att vårda leads istället för att mata in data.

Automatisera leadgenerering, rapportering av uppgiftshantering och mycket mer med ClickUps över 100 automatiseringar. Oavsett om du vill automatiskt överföra leads från marknadsföring till försäljning, tilldela olika kontakter prioritetsnivåer eller konvertera kontakter till uppgifter finns det en automatisering för det.

5. Utbilda ditt team

Processer är bra, men de betyder ingenting om ditt team inte följer dem. Utbilda alla i hur man använder CRM-tekniken och dina processer. Erbjud liveutbildning och inspelningar som ditt team kan titta på senare om de har frågor.

Säg inte bara till dina anställda: ”Så här är det.” Förklara varför du har valt den här processen och varför den är viktig. När anställda förstår vikten av dina arbetsflöden är det mycket mer troligt att de följer dem. ✨

6. Spåra dina mätvärden

Hur fungerar din CRM-process? Data visar om den nya metoden är en succé eller om du behöver korrigera kursen. Spåra dessa mätvärden över tid för att utvärdera dina processer:

Kundnöjdhetsbetyg

Net Promoter Score

Svarstider för kundsupport

Konverteringsfrekvenser

Kundlojalitet

Avgångsfrekvens

Försäljningscykelns längd

Effektivisera all din CRM-data mellan teamen med ClickUp

Solid teknik och effektiva processer är hemligheten bakom framgångsrika företag. Om du redan investerar i ett system för kundrelationshantering, komplettera det med starka CRM-processer som ger ditt team en beprövad plan för effektivitet.

Processförbättringar är viktiga, men det är också den teknik du använder.

ClickUp CRM säkerställer att du har bästa praxis för procedurer på en allt-i-ett-arbetsplattform. Spara tid och förbättra samarbetet genom att samla allt ditt arbete – och då menar vi allt – på en enda strömlinjeformad plattform. 🙌

Men lita inte bara på vårt ord. Se skillnaden med egna ögon och bygg upp ditt CRM med ett ClickUp Free Forever-konto.