De 10 bästa alternativen till Google Analytics för rapportering av webbplatsstatistik 2025

Om du vill ha en webbplats som omvandlar klick till konverteringar och driver tillväxten i ditt företag måste du ägna uppmärksamhet åt din webbanalys.

Google Analytics har varit det självklara analysverktyget sedan lanseringen 2005, men det är långt ifrån perfekt. Googles senaste version, GA4, har datadiskrepanser, saknade mätvärden och allvarliga integritetsproblem. Det har fått många webbplatsägare att leta efter lämpliga avancerade analysalternativ.

Om du letar efter de bästa alternativen till Google Analytics för 2024, överväg dessa tio utmärkta webbanalysverktyg som vi har sammanställt.

Vad ska du leta efter i alternativ till Google Analytics?

Om du vill övervaka trafiken på din webbplats, optimera kundernas upplevelse och maximera dina konverteringar och försäljning bör alla alternativ till Google Analytics ha dessa fem viktiga funktioner:

Dataskydd och efterlevnad: Du behöver ett webbanalysverktyg som prioriterar användarnas integritet och följer dataskyddslagar. Leta efter verktyg som erbjuder anonymisering av data och ger dig kontroll över de data du samlar in från besökarna på din webbplats. Datakvalitet: Leta efter funktioner i ditt potentiella analysverktyg, såsom realtidsuppdateringar och intelligent datainsamling, som säkerställer att informationen du får från plattformen är tillförlitlig och användbar. Anpassningsalternativ: Du bör åtminstone kunna skapa anpassade rapporter. Det är ännu bättre om du kan skapa en anpassad analyspanel så att du enkelt och snabbt kan spåra de mätvärden som är viktigast för dig. Användarvänligt gränssnitt: Användargränssnittet på den analysplattform du väljer bör göra det enkelt att komma åt och förstå kvantitativa data, även för teammedlemmar som kanske inte har omfattande teknisk kunskap. Integrationsmöjligheter: Leta efter alternativ till Google Analytics som kan integreras med dina innehållshanteringssystem, e-handelsplattformar och annonsnätverk. Det är ett utmärkt sätt att centralisera dina data och få en mer omfattande bild av dina online-mätvärden.

De bästa alternativen till Google Analytics beror på din organisation och de marknadsföringsmål du har för din online-närvaro. Många av alternativen till Google Analytics på denna lista erbjuder en gratis plan eller en gratis provperiod. Dessa är ett utmärkt sätt att testa funktionerna i olika analyslösningar och se vilket webbanalysverktyg som fungerar bäst för dig.

De 10 bästa alternativen till Google Analytics

1. Semrush

Via Semrush

Semrush är ett alternativ till Google Analytics med tillräckligt många funktioner för att bli ett allt-i-ett-verktyg för digital marknadsföring. Plattformen utmärker sig för sina verktyg för sökmotoroptimering (SEO) och innehållsmarknadsföring. Detta är ett utmärkt alternativ om du vill ha analysverktyg som också kan hjälpa dig att förbättra ditt innehåll och kolla in konkurrenterna.

Semrushs bästa funktioner

Denna analysplattform erbjuder också omfattande verktyg för sökordsanalys som hjälper dig att hitta värdefulla sökord för din webbplats eller ditt innehållsskapande.

Utmärkt konkurrentanalys så att du kan identifiera vilka sökord och bakåtlänkar dina konkurrenter använder, eller till och med hur de hanterar sina onlineannonskampanjer.

Utmärkt funktion för webbplatsgranskning som skannar din webbplats efter SEO-problem, till exempel brutna länkar, och sedan talar om vad du behöver göra för att förbättra dem.

Semrushs begränsningar

Data uppdateras ofta med en dag eller mer fördröjning, så förvänta dig inte att se information i realtid.

Vissa användare påpekar att rapporteringen kunde vara mer djupgående.

Semrush-priser

Pro: 129,95 $/månad

Guru: 249,95 $/månad

Företag: 499,95 $/månad

Semrush-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 100 recensioner)

2. Mixpanel

Via Mixpanel

Mixpanel är en analysplattform som hjälper organisationer att spåra och analysera användarnas interaktioner med deras digitala plattformar, till exempel deras webbplats eller app. Med Mixpanels insikter om användarnas beteende kan organisationer fatta bättre datadrivna beslut om sina produkter och användarupplevelser.

Detta är ett av få alternativ till Google Analytics som visar vad dina användare gör och hjälper dig att förstå varför de gör det.

Mixpanels bästa funktioner

Spåra användarbeteende eller händelser på din webbplats, inklusive registreringar, användning av funktioner, klick på knappar och mer, för att förstå hur användarna interagerar med dina produkter.

Med trattanalys kan du visualisera data om de steg som användarna tar från sitt första klick till den viktiga konverteringspunkten.

Ger insikt i var användarna hoppar av i din konverteringskanal och var du kan optimera deras resa.

Utmärkta A/B-testfunktioner så att du kan testa förändringar och variationer på dina digitala plattformar. Sedan kan du mäta effekten av dessa förändringar på användarengagemang, konverteringar och mycket mer.

Begränsningar för Mixpanel

Användargränssnittet är inte särskilt intuitivt, så räkna med en brant inlärningskurva för detta alternativ till Google Analytics.

Mixpanels prissättning

Starter: Gratis

Tillväxt: Från 20 $/månad

Enterprise: Från 833 USD/månad

Mixpanel-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 120 recensioner)

3. Clicky

Via Clicky

Clicky är ett webbanalysverktyg som ger organisationer webbplatsanalyser i realtid. Eftersom det levererar data i realtid är Clicky särskilt användbart för organisationer som behöver reagera omedelbart på användarinteraktioner, till exempel e-handels- och nyhetswebbplatser.

Clicky bästa funktioner

Clicky är känt för sina funktioner för dataspårning i realtid och låter dig övervaka webbplatsaktiviteten i takt med att den sker.

Utmärkta anpassade instrumentpaneler visar de mätvärden som är viktigast för dig, så att du kan utforma personliga instrumentpaneler med information om trafiktrender, populäraste sidor och mycket mer.

Heatmaps erbjuder visuella representationer av var användarna klickar på din webbplats så att du kan förstå deras interaktioner och optimera din design baserat på dessa data.

Begränsningar med Clicky

Användargränssnittet är föråldrat. Även om detta kan vara ett prisvärt alternativ till Google Analytics för mindre företag, kan större organisationer behöva ett mer uppdaterat alternativ.

Clicky-priser

Gratis för en webbplats

Pro: 9,99 $/månad

Pro Plus: 14,99 $/månad

Pro Platinum: 19,99 $/månad

Anpassat: Kontakta oss för prisinformation

Clicky-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (4+ recensioner)

4. Adobe Analytics

Via Adobe Analytics

Adobe Analytics, som ingår i Adobe Experience Cloud-paketet, är en omfattande webbanalysplattform. Den gör det enkelt för organisationer att mäta och analysera data från sina webbplatser och marknadsföringsinsatser. Adobe Analytics är en lösning som ofta används av större organisationer eller de som behöver avancerad analys.

De bästa funktionerna i Adobe Analytics

Omfattande datainsamling för din webbplats, mobilapp, sociala mediekanaler, e-postkampanjer, Google-annonser och mycket mer.

Med realtidsdata kan du övervaka vad som händer medan det händer och reagera direkt på förändringar i användarnas beteende.

En utmärkt väganalys ger en djupare förståelse för hur användarna kommer till din webbplats eller app, inklusive var de hoppar av under resan.

Begränsningar i Adobe Analytics

Detta alternativ till Google Analytics är ett av de dyraste alternativen på marknaden, vilket kan göra det oöverkomligt för mindre organisationer.

Priser för Adobe Analytics

Kontakta oss för prisinformation

Betyg och recensioner av Adobe Analytics

G2: 4,1/5 (990+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 220 recensioner)

5. Matomo

Via Matomo

Matomo är en öppen källkodsplattform för webbanalys. Det är ett av de enda alternativen till Google Analytics som är självhostat. Det innebär att du har fullständig kontroll över datainsamlingen eftersom du hostar den på dina egna servrar.

Matomo är känt som ett analysalternativ som är engagerat i dataskydd.

Matomos bästa funktioner

Självhostad lösning, så att du har full kontroll över dina analysdata och var du lagrar dem. Du behöver inte dela data med ett stort företag som kan utnyttja dem för sina egna marknadsföringsbehov.

Mycket anpassningsbart, så att du kan ställa in mål, anpassade händelser och datasegmentering för att få den information du behöver, även om du har unika spårningskrav.

Matomo är känt för sitt fokus på datasäkerhet och integritet, så att användare kan anonymisera sin IP-adress eller välja bort spårning samtidigt som de följer GDPR, CCPA och andra strikta dataskyddsbestämmelser.

Matomos begränsningar

Kan vara långsamt, särskilt när man arbetar med större datamängder, så större organisationer kan tycka att det är klumpigt.

Matomo-priser

Gratis och öppen källkod tillgänglig

Kontakta oss för prisinformation

Matomo-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 50 recensioner)

6. Hotjar

Via Hotjar

Hotjar är ett lättanvänt kvantitativt analysverktyg som hjälper organisationer att förstå beteendet hos webbplatsbesökare. Det har funktioner som värmekartor, sessionsinspelningar, enkäter och verktyg för insamling av feedback.

Den användarvänliga plattformen har ett utmärkt gratisabonnemang, vilket gör den till ett rimligt alternativ till Google Analytics för mindre företag och webbplatsägare.

Hotjars bästa funktioner

Utmärkta sessionsinspelningar så att du kan få en detaljerad bild av användarnas beteende på din webbplats, inklusive vilka vägar de tar, vilka klick de gör och vilka områden där de stöter på problem.

Olika verktyg för att samla in användarfeedback, inklusive undersökningar på webbplatsen och feedbackformulär, så att du kan förstå din målgrupp bättre och se hur du kan förbättra deras upplevelse.

Trattanalys hjälper dig att spåra användarnas beteende när de rör sig genom din försäljningstratt, vilket ger insikt i var de hoppar av kundresan och vad du kan göra för att förbättra konverteringsgraden.

Hotjars begränsningar

Heatmaps är begränsade till de senaste 30 dagarna.

Vissa användare tycker att värmekartorna inte alltid är korrekta.

Hotjar-priser

Grundläggande: Gratis

Plus: 39 $/månad

Företag: 99 $/månad

Skala: 389 $/månad

Hotjar-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (490+ recensioner)

7. Piwik

Via Piwik

Piwik är en öppen källkodslösning för analys som är utformad för att hjälpa organisationer att spåra webbplatsanvändarnas beteende. Den erbjuder många av de standardverktyg som behövs för att samla in och analysera data, men med ett starkt fokus på dataintegritet.

Piwik är ett av de enda självhostade alternativen till Google Analytics, vilket innebär att du behåller fullständig äganderätt till dina data samtidigt som du uppfyller GDPR och andra dataskyddsförordningar.

Piwiks bästa funktioner

Piwik är en självhostad webbanalysplattform som erbjuder utmärkta sekretessalternativ för känslig kunddata samtidigt som organisationer behåller fullständig kontroll över datainsamlingen.

Realtidsanalyser gör det möjligt för organisationer att se webbplatsaktiviteten i realtid och snabbt reagera på eventuella problem.

Riktigt bra anpassningsalternativ för analyspanelen, så att du kan få data som är mest relevant för din organisation och fokusera på att spåra dina mål.

Piwiks begränsningar

Ett av alternativen till Google Analytics som är relativt begränsat när det gäller integrationsmöjligheter jämfört med andra alternativ.

Företagsabonnemang kan snabbt bli dyra.

Piwik-priser

Kärnfunktion: Gratis för alltid

Företag: Kontakta oss för prisinformation

Piwik-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (15+ recensioner)

8. Fathom

Via Fathom

Fathom är en webbanalysprogramvara som, precis som Google, ger insikter om webbplatstrafik och besökares beteende. Fathom har dock åtagit sig att respektera personuppgifter, följa GDPR och tillämpa dataminimering. Detta är ett utmärkt alternativ för organisationer som vill få insikter om användarnas beteende utan att kompromissa med integriteten.

Fathoms bästa funktioner

Denna webbanalysplattform är känd för sitt fokus på integritet och använder varken cookies eller spårar personligt identifierbar information, vilket passar organisationer som vill samla in data på ett respektfullt sätt utan spårning från tredje part.

Det enkla och användarvänliga gränssnittet gör det enkelt att få webbplatsanalyser.

Ett lättviktigt skript som inte saktar ner din webbplats prestanda, så att analysverktyget inte påverkar din sidrankning negativt.

Förstå begränsningarna

Det kan vara lite krångligt att hitta den information du behöver i analysverktyget, så var beredd på att behöva leta och söka lite i början.

Fathom-priser

30 dagars gratis provperiod

14 $/månad för upp till 100 000 sidvisningar per månad

24 $/månad för upp till 200 000 sidvisningar per månad

44 $/månad för upp till 500 000 sidvisningar per månad

Fathom-betyg och recensioner

G2: 5/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (10+ recensioner)

9. Heap

Via Heap

Heap är ett analysverktyg för webbplatser och mobilappar med olika funktioner som hjälper organisationer att förstå användarnas beteende. Analysprogramvaran är känd för att vara användarvänlig, vilket gör den till ett populärt val för organisationer som behöver en plattform för digitala insikter utan att behöva förlita sig på för mycket teknisk kunskap.

Heaps bästa funktioner

Utmärkt för händelsespårning, så att du automatiskt kan registrera och analysera användarinteraktioner på din webbplats och analysera data i efterhand.

Bra verktyg för retentionanalys hjälper dig att mäta användarretention över tid, till exempel hur ofta användare återvänder till din webbplats eller app och mönster i långsiktigt användarengagemang.

Visualiseringsverktyg gör det enkelt att kommunicera insikter och dela webbplatsdata med intressenter.

Heaps begränsningar

Det här analysverktyget kräver en hel del utbildning för att förstå alla tillgängliga funktioner, så det kan ta tid att komma igång.

Begränsat antal handledningar tillgängliga

Heap-priser

Gratis plan tillgänglig

Kontakta oss för prisinformation

Heap-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 30 recensioner)

10. Woopra

Via Woopra

Woopra är en analyslösning som används av organisationer som vill förstå och interagera med sin målgrupp på ett djupare plan. Den kan ge insikter om kundbeteende på digitala kanaler, såsom webbplatser eller mobilappar, och bidra till att förbättra kundupplevelsen.

Woopras bästa funktioner

Unika verktyg som detaljerade kundprofiler, som kombinerar kvantitativa och kvalitativa data för att skapa en helhetsbild av hur kunderna interagerar med organisationens digitala fotavtryck.

Utmärkta integrationsalternativ, så att du kan koppla det till dina marknadsförings- och CRM-verktyg för att få en mer helhetsbild av användardata.

Verktyg för trattanalys hjälper dig att spåra användarnas resor och identifiera när de antingen hoppar av eller vidtar önskade åtgärder, vilket ger dig möjlighet att förfina kundresan och förbättra användarupplevelsen.

Woopras begränsningar

Den anpassningsbara instrumentpanelen är inte särskilt användarvänlig och kan verka lite föråldrad för vissa.

Woopra-priser

Kärna: Gratis

Pro: 999 $/månad

Enterprise: Kontakta oss för prisinformation

Woopra-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 180 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (10+ recensioner)

Skapa detaljerade instrumentpaneler och lägg enkelt till kort för att visa sprintpoängens framsteg, uppgifter per status och buggar per vy.

Du kanske redan känner till (och älskar!) ClickUp som ett projektledningsverktyg. Plattformens funktioner omfattar visuell projektledning och kan vara ett värdefullt verktyg för att övervaka webbplatsanalyser.

ClickUp erbjuder inte inbyggda webbanalysfunktioner, men är utmärkt för att skapa exceptionella datavisualiseringar med sina dashboards och kostnadsfria analysmallar.

ClickUp Dashboards hjälper dig att omvandla data från din webbanalysplattform till användbara insikter genom bättre datavisualisering. Du kan skapa anpassade instrumentpaneler som visar inkommande data i visuellt tilltalande och lättförståeliga format.

Dina ClickUp-instrumentpaneler kan innehålla diagram, grafer, tabeller och widgets för att visa KPI:er, vilket gör det enkelt att fatta datainformerade beslut för din användarupplevelse.

ClickUp erbjuder också ett brett utbud av färdiga mallar som kan hjälpa dig att omvandla data till beslut. Till exempel kan ClickUp Analytics Report Template hjälpa dig att förstå trender och mönster i dina data för att ge dig en djupare förståelse för användarens resa. Samtidigt är ClickUp Data Analysis Report Template utmärkt för att snabbt samla in insikter från data och dela dessa insikter med intressenter i ett lättläst format.

Börja analysera din webbplats med tydligare data och processer

När du har valt ditt favoritverktyg bland de bästa alternativen till Google Analytics för 2024 för din organisation kan du ansluta analysverktyget till ditt ClickUp-konto.

ClickUp integreras sömlöst med tusentals appar och tjänster, så att du kan skapa en central plats för att hantera, analysera och agera på användardata. Det är ett utmärkt sätt att centralisera och dela information med ditt team så att du kan fatta bättre datadrivna beslut.

Är du redo att ta din webbanalys till nästa nivå utan att förlita dig på Google Analytics? Skapa ett ClickUp-konto idag och se hur det kan hjälpa dig att leverera en bättre upplevelse för din publik online.