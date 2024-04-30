Gratis mallar för årsredovisningar

Att lyfta fram framgångar och misslyckanden i slutet av året lägger grunden för ett bättre och mer fruktbart nytt år. Det är dags att granska prestationer, utvärdera finansiella rapporter och använda dessa insikter för att göra förbättringar.

Ett sätt för företag att göra detta är att skapa en årsrapport. För börsnoterade företag är detta dokument nödvändigt för att aktieägarna ska kunna förstå företagets hälsa. För mindre företag och team kan skapandet av en årsrapport också bidra till bättre beslutsfattande.

Med en årsredovisningsmall kan du skapa din finansiella rapport på halva tiden. Här delar vi med oss av några av de bästa mallarna för att skapa en informativ årsredovisning. Du hittar mallar för lägesrapporter, arbetsfördelningar och årsredovisningar för företag i olika branscher. 🙌

Varför är årsredovisningar viktiga?

Årsredovisningar är dokument som redogör för företagets finansiella hälsa och beskriver verksamheten. De är obligatoriska för börsnoterade företag, men kan också användas av mindre företag och privata företag för intern rapportering.

Före börskraschen på Wall Street 1929 var årsredovisningar inte obligatoriska. Efter den finansiella kollapsen krävde tillsynsmyndigheterna årsredovisningar från alla börsnoterade företag så att aktieägare och intressenter kunde förstå företagets finansiella hälsa och verksamhet. 📈

Företagets årsredovisning inleds vanligtvis med ett brev till intressenterna där de viktigaste punkterna kortfattat sammanfattas. Årsredovisningsprocessen kretsar kring insamling av data och skapande av diagram för att bilda en berättelse som förklarar hur det gångna året har varit och vad som förväntas för framtiden. De sista delarna av rapporten innehåller djupgående mått för att belysa finansiella och operativa förfaranden.

De flesta årsredovisningar innehåller följande:

Ett brev till aktieägarna

Ledningens diskussion och analys (MD&A)

Finansiella rapporter

Revisionsrapporter

Sammanfattning av finansiella och operativa framgångar

Företag kan välja att anlita externa byråer för att skapa årsredovisningen eller hantera den internt. Med en mall för årsredovisningar kan du hämta information från effektrapporter och försäljningsrapporter för att skapa din egen finansiella och operativa översikt.

Vad kännetecknar en bra mall för årsredovisningar?

Årsredovisningar måste innehålla specifik finansiell information som hjälper aktieägarna att förstå företagets ekonomi. Dessa rapporter är utformade för att ge information om förmågan att betala befintliga skulder, vinster eller förluster under det föregående året samt operativa planer. 💰

En omfattande årsrapport bör innehålla:

Detaljerad finansiell information : Syftet med detta dokument är att uppfylla lagstadgade krav genom att tillhandahålla detaljerad finansiell information om intäkter, vinster och förluster.

Ett brev till intressenterna: Årsredovisningar börjar vanligtvis med organisationens mission statement och viktiga slutsatser från föregående år, så välj en mall som innehåller ett omslag för denna information.

Stöd för datavisualiseringar: Leta efter en mall med inbyggda grafer, cirkeldiagram och Leta efter en mall med inbyggda grafer, cirkeldiagram och Kanban-tavlor för att visa viktig finansiell information och framtida planer.

Anpassningsbara typsnitt och grafiska designer: Presentera din årsredovisning i enlighet med varumärkesstandarderna genom att välja en mall som erbjuder anpassning av typografi, designelement och färgscheman.

10 gratis mallar för årsredovisningar

Är du redo att börja skapa årsrapporter? Du måste börja med att samla in information om viktiga finansiella nyckeltal och operativ prestanda. Fördjupa dig i teamets prestationsutvärderingar, utvärdera framgången för projektledningsmålen och granska de detaljerade siffrorna när det gäller intäkter, skulder och vinster.

Använd sedan en av dessa färdiga mallar för årsredovisningar för att snabbt samla all information i ett informativt dokument. Från allt-i-ett-mallar till lägesrapporter och finansiella analysrapporter hittar du allt du behöver för att informera dina aktieägare. 💪

1. ClickUp-mall för årsredovisning

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för årsredovisning

ClickUps årsredovisningsmall förvandlar en skrämmande uppgift till en hanterbar steg-för-steg-process. Från att samla in rätt data till att presentera den i en professionell årsredovisning – denna kostnadsfria årsredovisningsmall kommer att vara din bästa vän när du arbetar med dina viktigaste uppgifter i slutet av året.

Börja med att samla in viktig information från föregående års finansiella rapporter, projektmilstolpar och marknadsföringsrapporter. Öppna sedan årsredovisningsmallen och fyll i grundläggande information som företagsnamn, logotyp och huvudsakliga personer som är involverade.

Använd avsnittet Årets höjdpunkter för att lyfta fram stora framgångar som försäljningstillväxt, ökad marknadsandel och global ranking. Ta sedan upp minst två viktiga projekt och fokusera på målen och effekterna för företaget i stort.

Gå slutligen igenom årets bästa metoder som gav bäst resultat och en finansiell analys för hela året. Dela presentationen med styrelseledamöter, kollegor och aktieägare. Använd viktiga slutsatser från rapporten för att förbättra kommunikationsplanerna, lägga grunden för ökade vinster och effektivisera verksamheten för att uppnå teamets och HR:s mål.

2. ClickUp-mall för årsredovisning för företag

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för årsredovisning för företag

Mallen för företagsårsredovisning från ClickUp är ett enkelt verktyg för att samla in, dokumentera och presentera finansiella data i slutet av året. Denna moderna mall för årsredovisning har stöd för avancerade grafik-, diagram- och dataverktyg så att du kan dela information på det sätt du vill.

Börja med att skapa en översikt över rapporten genom att dela upp informationen i sammanfattningar av affärsmål, vision och mission. Ta sedan upp företagets strategi, inklusive rapporter om tillväxt och aktier. Lägg till diagram och grafer för att tydliggöra viktiga framgångar och slutsatser. 📊

Nästa avsnitt i årsredovisningsmallen handlar om ekonomi. Skriv en finansiell rapport som redogör för företagets situation och använd konkreta siffror för att underbygga dina påståenden. Lägg till en kort sammanfattning av de viktigaste punkterna och avsluta med prognoser för de kommande åren.

3. ClickUp-mall för arbetsfördelningsstruktur för årsredovisning

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för arbetsfördelningsstruktur för årsredovisning

ClickUps mall för arbetsfördelningsstruktur för årsredovisningar gör det enklare än någonsin att skapa årsredovisningar genom att dela upp arbetet. Använd mallen för att dela upp hela årsredovisningen i uppgifter och deluppgifter. Tilldela dem automatiskt till rätt teammedlem för att samla in analyser och skapa avsnitt i årsredovisningen.

Använd de olika vyerna i denna moderna årsrapportmall för att visualisera framsteg och se vem som arbetar med vad. Använd prioritetsmarkeringar för att identifiera arbete som måste hanteras omedelbart. Lägg till relationer för beroenden så att teamet vet vilka uppgifter som blockerar andra.

Med det inbyggda Gantt-diagrammet kan du snabbt se tidsplanen för skapandet av årsrapporten. Använd det för att få en bred översikt över alla pågående uppgifter. Öppna de enskilda uppgiftskorten för att få mer detaljerad information om finansiell statistik och rapporteringsframsteg.

4. ClickUp-mall för finansiell analysrapport

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för finansiell analysrapport

Använd mallen för finansiell analysrapport från ClickUp för att skapa en uppdaterad och detaljerad rapport om finansiell hälsa som du kan använda som en del av en större årsrapport. Förberedda kalkylblad gör det enkelt att fylla i finansiella data och spåra ändringar efter behov.

Börja med att fylla i grundläggande företagsinformation, inklusive din logotyp, företagsadress och kontaktuppgifter. Lägg sedan till grafer och diagram som visar detaljer om viktiga finansiella uppgifter. Dessa kan omfatta saker som kassaflödesanalys, likviditetsgrader och skuldsättningsgrader. 💸

Följande avsnitt innehåller sammanfattningar för värdering och riskanalys. Lägg till data och beskrivningar för att hålla läsarens uppmärksamhet och hjälpa dem att förstå företagets ställning. Avsluta med att sammanfatta viktiga slutsatser, tips för förbättringar och en kort sammanfattning.

Använd rapporten för att göra en snabb presentation för interna intressenter eller dela den i större utsträckning i ett PowerPoint-dokument eller webbinarium med aktieägare. Med anpassade behörighetsinställningar kan du styra vem som kan se rapporten och om de kan redigera den eller inte.

5. ClickUp-mall för lägesrapport

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för lägesrapport

ClickUps mall för framstegsrapport är ett utmärkt tillägg till en årsrapport. Den gör det möjligt för dig att hålla koll på projektmål, följa tidsplanen och dela sammanfattningar av framstegen med aktieägarna. Använd mallen för framstegsrapport för att utvärdera enskilda teammedlemmars framgångar eller övervaka prestationer för hela avdelningen.

Anpassa arket för att utvärdera en enskild medarbetare eller avdelning. Fyll i grundläggande information, inklusive befattningar, projektomfattning och kontaktuppgifter. Skapa sedan en prestationsutvärdering genom att dela upp huvudmålen i nyckeltal.

Utveckla ett avsnitt för kompetensbedömning i mallen genom att ta fram nyckelkompetenser som teamet eller medarbetaren bör uppfylla. Dela upp rankningen i tre till fem betyg. Avsluta rapporten med ett avsnitt med rekommendationer där du tar de utvärderade mätvärdena och bedömer dem tillsammans med företagets och projektets mål.

Använd mallen för framstegsrapport för att lyfta fram framgångar och förbättringsområden i din årsrapport. Framstegsrapporten kan också användas för att identifiera fall där team har förbättrat verksamheten och höjt företagets hälsa och framgång.

6. ClickUp-mall för årsredovisning för ideella organisationer

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för årsredovisning för ideella organisationer

Mallen för årsredovisning för ideella organisationer från ClickUp gör det möjligt för organisationer att dela med sig av insikter om verksamheten och den finansiella ställningen. Använd årsredovisningar för ideella organisationer för att dela viktiga slutsatser med allmänheten eller för att rapportera till förespråkare och donatorer. 🤩

Mallen för årsredovisning för ideella organisationer inleds med ett meddelande från verkställande direktören. Använd detta avsnitt för att tacka investerare och volontärer för deras bidrag och redogöra för det gångna årets framgångar.

Därefter lägger du upp visionen och uppdraget för din ideella organisation. Se till att förklara var företaget står idag och vart du ser att det är på väg under det kommande året eller de kommande två åren. Årsredovisningens layout fortsätter sedan med att täcka viktiga prestationer och programaktiviteter.

Följ upp med att lyfta fram berättelser om förändringar där människor har haft störst inverkan på organisationen under det gångna året. Fördjupa dig i finansiella rapporter och dela med dig av ett särskilt tack till givare och volontärer som har gjort en extra insats.

Avsluta din årsredovisningsmall för ideella organisationer med att fokusera på organisationens framtida mål. Här kan du fokusera på finansiella mål i termer av insamlingar samt kommande projekt som du vill ta dig an.

7. ClickUp LLC årsredovisningsmall

Ladda ner denna mall ClickUp LLC årsredovisningsmall

Med ClickUps mall för årsredovisning för LLC kan du dela operativa detaljer och finansiella resultat från det senaste året. Använd den för att hantera företagsdokument, spara tid när du skapar årsredovisningar och hålla koll på framstegen över åren.

Denna mall för företagsårsredovisning har fyra fördefinierade avsnitt, men du kan lägga till fler efter behov. Det första avsnittet handlar om projektets tillväxt, inklusive detaljerad finansiell statistik. Avsnitten om det växande teamet och företagets sociala ansvar lyfter fram företagets människofokuserade strategi.

Slutligen kan du i avsnittet om planer för det kommande året lägga till finansiella prognoser och potentiella projekt. Det här är ett utmärkt tillfälle att få stöd för det kommande året från viktiga intressenter.

8. Canva Modern Cover Annual Report

via Canva

Canva är mer känt för design än för årsredovisningar. Men med det här verktyget kan du förvandla en i allmänhet tråkig uppsättning information till en kreativ årsredovisning, redo att presenteras och delas inom företaget. Med dussintals designmallar för årsredovisningar är Modern Cover Annual Report en av våra favoriter.

Denna kreativa årsredovisningsmall har en blå och gul design, men du kan anpassa den efter dina varumärkesfärger eller välja en enkel svartvit layout. Anpassa typsnitten efter din varumärkesstil på årsredovisningens omslag. 👩🏽‍🎨

Lägg till foton, grafik och ikoner för att få designen att verkligen sticka ut. Ladda ner designen med två klick och dela den direkt i forum, från sociala medier till ditt interna årsredovisningsdokument.

9. Venngage-mall för årsredovisning

via Venngage

Venngage är ett professionellt verktyg för infografikdesign som erbjuder en iögonfallande mall för årsredovisningar. Den vintageinspirerade designen har retrofärger som du kan anpassa efter ditt företags varumärke.

Den sexsidiga mallen börjar med ett omslag, en introduktion och en innehållsförteckning. De följande sidorna täcker höjdpunkter från årets slut, branschtrender och resultat. I den kostnadsfria mallen hittar du ljusa färger, toningar och diagram som lyfter fram den viktigaste informationen från utgiftsrapporter och annan finansiell dokumentation.

Denna attraktiva årsredovisningsmall passar bäst för företag som vill ge en kort inblick i det gångna årets affärsverksamhet. Lägg till fler sidor och djupare insikter om du föredrar en mer detaljerad rapport.

10. Mall för årsredovisning från Envato

via Envato Elements

Årsredovisningsmallen från Envato är en 24-sidig, utförlig presentation som informerar aktieägarna om läget i ditt företag. Den har en professionell design och kan delas som PDF-fil eller e-postbilaga. 📧

Med detta exempel på årsredovisning kan du presentera ditt företag på ett formellt och iögonfallande sätt. Använd den för att dela kvartalsrapporter, viktiga framgångar och finansiella rapporter med berörda parter.

Ändra alla färger i dokumentet på ett ställe så att de matchar ditt varumärke. Använd de inbyggda gratis typsnitten för att ändra texten så att den uppfyller dina varumärkesriktlinjer. Designen fungerar bäst i Adobe InDesign och har lager- och vektorfunktioner för avancerade designer.

Med en enkel årsredovisningsmall kan du snabbare än någonsin tidigare informera aktieägarna om företagets hälsa och finansiella situation. Från vackra, anpassningsbara designer till enkla, informativa layouter – det finns ett sätt att dela din information precis som du vill.

Med en enkel årsredovisningsmall kan du snabbare än någonsin tidigare informera aktieägarna om företagets hälsa och finansiella situation. Från vackra, anpassningsbara designer till enkla, informativa layouter – det finns ett sätt att dela din information precis som du vill.