10 databasprogram för Mac 2025 (gratis och betalda)

Databaser är en integrerad del av att driva ett företag. Oavsett om du försöker hålla koll på produktlagret, spåra kundinformation eller förbättra din försäljningsgenerering, är databaser nyckeln som hjälper dig att organisera och analysera dina data.

För att verkligen göra all den informationen värdefull och användbar behöver du databasprogramvara – och en bra sådan. Du måste veta vad informationen säger dig, och rätt programvara kan hjälpa dig att omvandla den informationen till verkligt guld. ?

Låt oss utforska de tio bästa databasprogrammen för Mac och hjälpa dig att välja det som hjälper dig att få ut mesta möjliga av dina data.

⏰ 60-sekunders sammanfattning MySQL Workbench : Bäst för avancerade SQL-användare och datasynkronisering MongoDB : Bäst för utvecklare som arbetar med semistrukturerade data Ninox : Bäst för små till medelstora företag som behöver anpassning Valentina : Bäst för dataintensiva projekt och säker datahantering Navicat : Bäst för integration och visualisering av flera databaser Knack : Bäst för att skapa affärsappar utan kodning DBeaver : Bäst för SQL-användare som behöver flexibilitet och verktyg från tredje part Stackby : Bäst för visualisering och automatisering av datauppdateringar Redis : Bäst för högpresterande databehandling och caching Här är de 10 bästa AI-videosammanfattningarna att prova: ClickUp : Bäst för allt-i-ett-projekt och databashantering: Bäst för avancerade SQL-användare och datasynkronisering: Bäst för utvecklare som arbetar med semistrukturerade data: Bäst för små till medelstora företag som behöver anpassning: Bäst för dataintensiva projekt och säker datahantering: Bäst för integration och visualisering av flera databaser: Bäst för att skapa affärsappar utan kodning: Bäst för SQL-användare som behöver flexibilitet och verktyg från tredje part: Bäst för visualisering och automatisering av datauppdateringar: Bäst för högpresterande databehandling och caching

Varje verktyg erbjuder unika funktioner som är anpassade efter olika affärsbehov. Prova ClickUp för en omfattande lösning som kombinerar databashantering med projektorganisation!

Vad ska du leta efter i databasprogramvara för Mac?

En Excel-databas har sina begränsningar, och snart behöver du leta efter större, bättre och mer mångsidiga lösningar. När du börjar leta efter databasprogramvara för Mac-datorer, oavsett om det är för kunddatabasprogramvara eller en innehållsdatabas, finns det några faktorer som du bör tänka på:

Kompatibilitet: Alla programvaror fungerar inte på Mac-operativsystemet (macOS). Du bör leta efter programvara som fungerar med plattformen och kan integreras med andra applikationer och system i din teknikstack.

Användarvänlighet: En brant inlärningskurva kan bromsa din verksamhet och frustrera användarna. Leta efter programvara som är lätt att använda och som gör det möjligt för användarna att skapa användbara datamängder från dag ett.

Datasäkerhet: Leta efter databasprogramvara för Mac som integrerar imponerande säkerhetsåtgärder, inklusive kryptering och säkerhetskopiering av data. Det är ännu bättre om dessa lösningar fungerar direkt utan extra installation.

Användarsupport: Den bästa databasprogramvaran för macOS inkluderar omfattande användarsupport så att du kan felsöka problem och lära dig mer om hur du får ut mesta möjliga av programvaran.

Pris: Tänk på hur mycket programvaran kommer att kosta dig över tid, särskilt om du betalar en månads- eller årsavgift. Om du behöver en programvarulicens som täcker flera användare kan det snabbt öka kostnaden för programvaran.

De 10 bästa databasprogrammen för Mac-datorer

Är du redo att hitta den bästa databasprogramvaran för Mac? Här är våra tio bästa val.

Börja använda ClickUp ClickUp är ett kraftfullt arbetshanteringsprogram som erbjuder flexibel översikt över dina data.

ClickUp är en välbalanserad programvarulösning för projektledning som inkluderar effektiv databasprogramvara för Mac-användare. ClickUps unika hierarki i dess onlinebaserade databashanteringsprogramvara skalar och anpassas efter dina behov, vilket gör det till en allt-i-ett-lösning för ditt företag oavsett vilken bransch du är verksam inom.

Dela upp din dataset i lätt hanterbara grupper, såsom lager, kunder eller anställda, och länka sedan ihop dem för att skapa ett kraftfullt relationsdatabashanteringssystem med lagrade procedurer. Använd anpassade fält i ClickUp som byggstenar för att lägga till viktiga detaljer i din databas.

Aktivera och inaktivera funktioner i databasen för att effektivisera din analys och få den information du behöver direkt till hands. Den lättanvända plattformen gör det möjligt att importera eller exportera data efter behov och snabbt ansluta till annan programvara i din teknikstack.

Med AI-assistenten ClickUp Brain kan du också dra slutsatser från stora datamängder utan att behöva spendera timmar på att avkoda dem manuellt. Ställ bara en fråga till Brain på naturligt språk så ger den dig rätt data och analys på några sekunder.

Analysera olika typer av data i realtid och få AI-insikter med ClickUp Brain.

ClickUps bästa funktioner

Den funktionsrika programvaran innehåller anpassningsbara fält och taggningsfunktioner för att strukturera och kategorisera affärsdata på rätt sätt.

Det är utmärkt för resurshantering , och du kan till och med lista beroenden i ClickUp så att teamen vet vad de ska arbeta med först.

Du kan enkelt bädda in appar, webbplatser eller videor, vilket gör din databas mer dynamisk och användbar.

Du kan anpassa din databasvy så att du kan se, dela och analysera din information på det sätt som passar dig bäst.

Dess kraftfulla samarbetsverktyg gör det enkelt för team att arbeta tillsammans , dela data och effektivisera sitt arbetsflöde.

Begränsningar för ClickUp

Det finns begränsade vyer i mobilappen, men det kan komma att ändras i framtiden.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 600 recensioner)

📮 ClickUp Insight: En typisk kunskapsarbetare måste i genomsnitt ha kontakt med 6 personer för att få sitt arbete gjort. Det innebär att man dagligen måste kontakta 6 viktiga kontakter för att samla in nödvändig information, komma överens om prioriteringar och driva projekt framåt. Det är en verklig utmaning – ständiga uppföljningar, förvirring kring olika versioner och bristande översiktlighet minskar teamets produktivitet. En centraliserad plattform som ClickUp, med Connected Search och AI Knowledge Manager, löser detta genom att göra sammanhanget omedelbart tillgängligt.

2. MySQL Workbench

via MySQL Workbench

MySQL Workbench erbjuder utmärkt databasprogramvara för Mac-datorer när du behöver robust datahantering. Den har en dedikerad macOS-version, så den fungerar smidigt med ditt system.

Den intuitiva programvaran har ett användarvänligt gränssnitt, vilket gör det enkelt att ladda upp data, utföra SQL-frågor (Structured Query Language) och visualisera dina data snabbt och enkelt. Programvaran erbjuder även datasynkronisering och prestandajustering, vilket är utmärkt för mer avancerade användare.

Du hittar också gott om online-support för plattformen, så hjälp finns lätt tillgänglig om du stöter på några resursbegränsningar.

MySQL Workbenchs bästa funktioner

MySQL-databasernas användargränssnitt gör det enkelt att utforma och hantera även komplexa datamängder.

Med prestationspanelen kan du snabbt se hur du presterar i förhållande till nyckeltal (KPI).

De enkla verktygen för databasmigrering gör att du kan konvertera data utan att förlora värdefullt arbete.

Begränsningar för MySQL Workbench

Du kan inte snabbt stoppa en fråga när den väl har startat.

Det fungerar inte bra med större datamängder.

Priser för MySQL Workbench

MySQL Standard Edition-prenumeration (1–4 socket-server): 2 140 USD/år

MySQL Standard Edition-prenumeration (5+ socket-server): 4 280 USD/år

MySQL Enterprise Edition-prenumeration (1–4 socket-server): 5 350 USD/år

MySQL Enterprise Edition-prenumeration (5+ socket-server): 10 700 USD/år

MySQL Cluster Carrier Grade Edition-prenumeration (1–4 socket-server): 10 700 USD/år

MySQL Cluster Carrier Grade Edition-prenumeration (server med 5+ socklar): 21 400 USD/år

Betyg och recensioner av MySQL Workbench

G2: 4,5/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (1 950+ recensioner)

3. MongoDB

via MongoDB

MongoDB erbjuder inbyggt stöd för Mac-användare, så det fungerar bra på alla nyare macOS-system. Det är en stabil, gratis databasprogramvara för Mac om du behöver analysera strukturerade och semistrukturerade data, och den är utmärkt om du arbetar med JavaScript Object Notation-liknande dokument (vilket kommer att vara musik i öronen för vissa utvecklare).

Du kan skala och anpassa MongoDB efter dina föränderliga behov, inklusive att integrera det med dina favoritverktyg och språk.

MongoDB:s bästa funktioner

Den använder en icke-relationell databas, ett populärt alternativ till fasta rader och kolumner, vilket gör den mer flexibel.

Den har inbyggda förkonfigurerade säkerhetsfunktioner, vilket gör den till en säker databaslösning.

Med multicloud-databasen får du tillgång till 95 tillgängliga regioner, vilket gör den robust och ger mycket låg latens.

Begränsningar för MongoDB

Den stöder inte triggare, vilket kan vara något du är beroende av i databashanteringen.

Den tar upp mycket mer lagringsutrymme än andra databasprogram för Mac.

Priser för MongoDB

Gratis för alltid för gratis kluster

Delad server: från 0 $/månad

Serverlös: från 0,10 dollar per 1 miljon läsningar

Dedikerad server: från 57 $/månad

MongoDB-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (490+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (440+ recensioner)

4. Ninox

via Ninox

Ninox lovar att vara en lågkodsdatabaslösning för små till medelstora företag. Plattformen låter dig bygga programvaran efter dina behov, så att du kan skapa den Mac-databasprogramvara du vill ha med möjlighet att utöka den senare. Det finns mallar som hjälper dig att komma igång och massor av automatiserade arbetsflöden som snabbar upp arbetet.

Eftersom Ninox är helt molnbaserat kan du komma åt plattformen praktiskt taget var som helst, oavsett vilket operativsystem du använder. Det är goda nyheter för företag som använder både Mac- och PC-datorer.

Ninox bästa funktioner

Ninox fungerar på alla enheter, så det är perfekt för kontor som använder både Windows och macOS.

Den har massor av alternativ för att automatisera ditt arbetsflöde och dina affärsprocesser.

Det finns gott om datasäkerhet med flera skyddslager samtidigt som det uppfyller dataskyddsförordningen DSGVO.

Begränsningar för Ninox

Den har inte så mycket integration med annan programvara, så du kan vara begränsad i vad du kan göra utanför Ninox med dina data.

Priser för Ninox

Startpaket: 12 USD/månad per licens (faktureras årligen)

Professional: 24 $/månad per licens (faktureras årligen)

Företag: på begäran

Betyg och recensioner för Ninox

G2: 4,7/5 (340+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 150 recensioner)

5. Valentina

via Valentina

Valentina kan vara det du behöver om du vill ha en funktionsrik databasprogramvara för Mac.

Denna effektiva programvara för Mac kan hantera komplexa data och stöder olika datatyper, vilket gör den till en av de bästa databasprogramvarorna för Mac med flera applikationer. Den erbjuder högpresterande datahämtning och bearbetning och har utmärkta indexeringsalternativ för dataintensiva projekt.

De kraftfulla formulär- och rapportfunktionerna gör det enkelt att komma åt, analysera och rapportera data.

Valentinas bästa funktioner

Den har utmärkt prestanda för snabb datahämtning och bearbetning, även inom komplexa data.

Det finns inbyggda krypteringsfunktioner för att säkerställa säkerheten och konfidentialiteten för känslig data.

Den erbjuder omfattande stöd för Microsoft SQL-serverfrågor, inklusive automatisk komplettering och färgsyntax.

Valentina-begränsningar

Även om det finns omfattande dokumentation för programvaran kan nya användare möta en brant inlärningskurva jämfört med andra programvarualternativ.

Valentina-priser:

Valentina Studio Free: gratis för alltid

Valentina Studio Pro: 199,99 dollar styck

Valentina Studio Pro Universal: 399,99 dollar styck

Valentina Studio Single: 79,99 $ styck

Valentina-betyg och recensioner

G2: 3,5/5 (2 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (4 recensioner)

6. Navicat

via Navicat

Navicat är ett allt-i-ett-verktyg som hjälper dig att ansluta till och hantera din databas. Programvaran låter dig ansluta till valfri datakälla, inklusive Amazon Web Services, MySQL och Oracle. Därifrån kan du använda det användarvänliga gränssnittet för att skriva SQL-frågor och skapa tabeller för att börja titta på och analysera dina datamängder.

Du kan importera och exportera data från programvaran, vilket gör det enkelt att synkronisera data från flera databaser. Det är ett utmärkt sätt att samla dina data på ett ställe för att få ut mer av varje byte.

Navicats bästa funktioner

Objektdesignern gör det enkelt att skriva komplexa SQL-frågor som är mer exakta och levererar den data du behöver.

Dess datasynkronisering hjälper dig att migrera data och hålla den uppdaterad, oavsett källa.

Det finns många alternativ för datamodellering, så att du snabbt kan skapa visualiseringar av dina datamängder och använda dem i olika applikationer.

Begränsningar för Navicat

Dokumentationen är begränsad, vilket kan vara förvirrande, så om du stöter på problem när du använder programvaran kan du behöva söka svar någon annanstans.

Priser för Navicat

Månadsabonnemang: 69,99 $.

Årsabonnemang: 699,99 dollar

Permanent licens: 1 399 dollar

Navicat-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (45+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 60 recensioner)

7. Knack

via Knack

Om du behöver en databaslösning men vill undvika kodning är Knack rätt val för dig.

Med Knack kan du snabbt skapa en databas, inklusive arbetsflöden, utan kodning. Du kan hantera data på ett sätt som passar dig och sedan skapa formulär, kartor, kalendrar och rapporter som omsätter data i praktiken.

Det mycket anpassningsbara användargränssnittet känns mycket modernt, vilket gör det till en enkel databasprogramvarulösning för Mac.

Knacks bästa funktioner

Den skapar anpassade affärsappar från grunden eller modifierar befintliga appar så att de bättre passar dina databehov.

Det gör att du kan koppla samman länkade data så att du kan göra mer med din information och skapa en relationsdatabas med smarta datamodelleringsalternativ.

Dess flexibla gränssnittsalternativ gör det möjligt för dig att bygga en app för ditt företag utan kodning, till exempel en leveransregistreringskarta eller en kalendervy över kommande jobb.

Knack-begränsningar

Bristen på stöd för mobila enheter gör det svårt att komma åt data när du är på språng.

Knack-prissättning

Startpaket: 39 $/månad

Pro: 79 $/månad

Företag: 179 $/månad

Företag: på begäran

Knack-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 80 recensioner)

8. DBeaver

via DBeaver

Denna plattformsoberoende databasprogramvara för Mac låter dig arbeta med data från alla populära SQL-serverdatabaser. Med både en öppen källkodsversion och en kommersiell version finns det ett alternativ som passar alla databasbehov.

DBeaver har ett mycket anpassningsbart användargränssnitt, så användare med viss erfarenhet av databaser bör kunna lära sig det snabbt. Det har också en aktiv användargrupp, så du kan hitta hjälp online om du behöver det. Eftersom det är öppen källkod kan du kanske ha nytta av verktyg från tredje part.

DBeavers bästa funktioner

Med en kraftfull SQL-redigerare kan du snabbt skapa och köra SQL-frågor.

Standardversionen av den öppna källkodsprogramvaran stöder mer än 80 olika databastyper.

Den fokuserar på att skapa databaser genom ett användarvänligt system som hjälper till att samla olika datakällor i en användbar plattform.

DBeavers begränsningar

Programuppdateringar är bra, men DBeaver släpper uppdateringar så ofta att du snabbt kan upptäcka att din nuvarande programvara är föråldrad.

Priser för DBeaver

Öppen källkodsversion: gratis

Enterprise-version: 25 $/månad eller 250 $ för ett år

Lite-version: 11 $/månad eller 110 $ för ett år

Ultimate Edition-licens: 500 dollar för det första året, därefter 400 dollar per år.

Betyg och recensioner för DBeaver

G2: 4,4/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (65+ recensioner)

9. Stackby

via Stackby

Stackby låter dig skapa relationsdatabaser utan någon kodning. Du kan importera kalkylblad, datamängder och annan information för att skapa det bästa databasprogrammet för ditt företag.

Plattformen gör det möjligt för Mac-användare att skapa Kanban-, kalender- och till och med gallrivyer beroende på deras behov. Det är ett mångsidigt databasalternativ som kan hjälpa dig att övervinna begränsningar som du kan uppleva med andra plattformar.

Stackbys bästa funktioner

Det finns flera vyer som gör att du kan se datamängder på det mest användbara sättet.

Den har unika kolumntyper, så du kan bygga din databas efter dina behov.

Du kan automatisera datauppdateringar genom att ansluta Stackby till din nuvarande teknikstack.

Begränsningar för Stackby

Inlärningskurvan för Stackbys avancerade funktioner kan vara brant och kräva att du köper ytterligare tillägg.

Priser för Stackby

Gratis för alltid

Personligt: 5 $/månad per plats

Ekonomi: 9 $/månad per plats

Företag: 18 $/månad per licens

Företag: kontakta oss för en offert

Stackby-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (55+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 70 recensioner)

10. Redis

via Redis

Redis erbjuder molnbaserad datahanteringsprogramvara. Den är utmärkt för att automatisera databehandling, vilket gör den till en otroligt effektiv lösning för användare som behöver högpresterande datahanteringslösningar.

Som en databasprogramvara för Mac som lagras i minnet hanterar den enkelt realtidsdata och cachar information snabbt. Den har ett bra användargränssnitt med många avancerade alternativ som tillfredsställer även de mest krävande databashanterarna.

Redis bästa funktioner

Redis är känt för sin exceptionella hastighet och gör databehandling och hämtning mycket snabbare.

Du kan lagra och bearbeta data i olika format, vilket gör databasen mer mångsidig.

Du kan enkelt skala databasen för att möta framtida behov.

Begränsningar för Redis

Eftersom Redis lagrar data i minnet kan det vara en begränsad lösning för organisationer med omfattande datamängder.

Priser för Redis

Gratis

Fast pris: 7 $/månad

Flexibel: 0,881 dollar/timme

Årligt: på begäran

Programvarupris: på begäran med 30 dagars gratis provperiod

Redis betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 120 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 60 recensioner)

Gräv djupt i dina data

Att hitta databasprogramvara som passar dina behov är nödvändigt för att övervaka din verksamhet. ClickUps mångsidiga projektledningsprogramvara gör det enkelt att hålla ordning. Dessutom är det en fantastisk databasprogramvara för Mac-användare med alla funktioner du behöver utan att tynga ner dig. Se själv och prova den idag! ✨