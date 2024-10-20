De 12 bästa kostnadsfria CRM-verktygen för fastighetsbranschen (funktioner, priser)

När det gäller fastigheter är tid verkligen pengar.

Alla fastighetsmäklare vet att det inte finns något värre än att lägga ner massor av timmar på en specifik affär som till slut faller igenom.

Det där träffade verkligen rätt, va?

För att undvika att uppleva sådana situationer igen förlitar sig fastighetsmäklare på de bästa CRM-systemen för fastighetsbranschen för att lagra kunddata, identifiera kundpreferenser, effektivisera kommunikationen och mycket mer.

Men precis som med fastigheter finns det massor av gratis CRM-verktyg för fastighetsbranschen!

För att hjälpa dig att hitta den bästa CRM-lösningen för fastighetsbranschen kommer vi att gå igenom vad CRM är inom fastighetsbranschen och lyfta fram 12 fantastiska kostnadsfria CRM-verktyg för fastighetsbranschen, tillsammans med deras viktigaste funktioner, priser och kundbetyg.

Nu kör vi hem det!

Vad är CRM inom fastighetsbranschen?

CRM ( customer relationship management ) handlar om att skapa och upprätthålla starka kundrelationer.

Varför är CRM viktigt inom fastighetsbranschen?

En fastighetsmäklare måste bygga upp solida relationer med kunderna för att säkra affärer. Och det tar mycket tid och pengar att bygga upp sådana relationer inom fastighetsbranschen.

Men det är där programvara för kundrelationshantering kommer in i bilden.

CRM-programvara kan hjälpa fastighetsmäklare att automatisera försäljningsprocesser, fokusera på optimala affärer och påskynda svarstiderna. På så sätt kan du sälja fler fastigheter utan att sälja dig själv för billigt. 😉

Här är några av funktionerna som finns i CRM-programvara för fastighetsbranschen:

Automatisering av fastighetsmarknadsföring

Hantering av försäljningspipeline

Kontaktadministration

E-postmallar

Rapporter och instrumentpaneler

När du går igenom recensioner av CRM-verktyg för fastighetsbranschen bör du leta efter dessa funktioner för att hitta det verktyg som passar dina behov bäst.

Med det bästa CRM-systemet för fastighetsmäklare kan ditt fastighetsbolag vårda kundrelationer, automatisera uppgifter och öka försäljningen.

De 12 bästa kostnadsfria CRM-programmen för fastighetsbranschen

Här är de 12 bästa CRM-programmen för fastighetsbranschen på marknaden. När du har utforskat alla verktyg kommer du enkelt att hitta ditt dröm-CRM-program för fastighetsbranschen!

ClickUp är ett av de högst rankade projektledningsverktygen och gratis CRM-verktygen för fastighetsbranschen som används av superproduktiva team i små och stora företag.

Och eftersom fastighetsbranschen är en affärsdriven bransch har vi ett oemotståndligt erbjudande till dig.

Okej, låt oss höra.

ClickUp är en CRM-lösning som hanterar repetitiva processer åt dig, så att du kan fokusera på att nå hem mål.

Med en programvara för fastighetsprojektledning som ClickUp kan du bygga den perfekta kunddatabasen med Relationships, och du får en snygg formulärvy som hjälper dig att generera leads och marknadsföra objekt.

Här är varför ClickUp är det bästa kostnadsfria CRM-verktyget för fastighetsbranschen:

Vill du ha mer information om hur du använder ClickUp som CRM? Lär dig hur du skapar ditt eget CRM i ClickUp.

Och vi gör erbjudandet ännu mer attraktivt med dessa fantastiska fördelar:

Fördelar med ClickUp

Ta en titt på ClickUps offentliga roadmap för att se våra senaste utvecklingar. 🏘

Och glöm inte att ta en titt på alla spännande funktioner som denna kostnadsfria CRM-programvara för fastighetsbranschen har att erbjuda.

ClickUp erbjuder flera olika prisplaner för att tillgodose dina behov, inklusive:

Gratis plan för alltid :

Obegränsad plan 7 $/månad per medlem

Affärsplan 12 $/månad per medlem

ClickUp-kundbetyg

G2: 4,7/5 (över 2000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2000 recensioner)

2. LionDesk

LionDesk är ett CRM-verktyg för fastighetsbranschen med schemalagda e-postmeddelanden och sms. Appen har även funktioner för leadgenerering och integrerade video-e-postmeddelanden och videosms.

På så sätt kan du säkra affärer även under lockdown. 😉

LionDesks viktigaste funktioner

Håll koll på din försäljningsprocess och avslutade affärer

Tillgång till 100 färdiga marknadsföringskampanjer

Lägg till taggar till dina kunder så att du snabbt kan identifiera dina köpare och säljare av kommersiella fastigheter.

Leadhanteringsfunktion som låter dig tilldela leads utifrån prestanda eller postnummer.

Priser för LionDesk

LionDesks prisplaner börjar på 25 dollar per månad.

LionDesk kundbetyg

G2: 3,8/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 80 recensioner)

Zoho CRM är en allt-i-ett-CRM-plattform som ger dig realtidsmeddelanden när kunder interagerar med ditt företag. Dessutom kan du hålla koll på dina försäljnings-KPI:er (nyckeltal) med realtidsrapporter.

Du kan också använda detta kostnadsfria CRM-verktyg för att hitta den bästa tiden och kanalen för att nå dina kunder. På så sätt ökar du dina chanser att göra en försäljning.

Zoho CRM:s viktigaste funktioner

Koppla samman potentiella köpare och säljare via självbetjäningsportaler

Generera leads från onlineformulär, livechattar, sociala medier och mycket mer.

Snabba upp kommunikationen med anpassningsbara e-postmallar

Bjud in kunder att samarbeta i projekt

Priser för Zoho CRM

Zoho CRM är ett gratis fastighetsverktyg för upp till tre användare. De betalda abonnemangen börjar på 20 dollar per användare och månad.

Zoho CRM kundbetyg

G2: 4/5 (över 1800 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 4800 recensioner)

4. Wise Agent

Wise Agent är ett CRM-program för fastighetsbranschen som låter dig skapa provisionsrapporter och uppgiftslistor med tidsuppskattningar och prioriteringar.

Men skulle du göra ett klokt val genom att välja detta CRM-verktyg för fastighetsbranschen?

Låt oss ta reda på det...

Wise Agents viktigaste funktioner

Lagra kundtransaktioner, kontaktuppgifter och andra dokument i appen.

En fastighetslista där du kan lagra viktig information om fastigheter.

Ställ in behörigheter för teamet så att köpare kan samarbeta utan att få tillgång till känslig information.

Dagplaneringen skickar ut påminnelser om möten

Priser för Wise Agent

Priserna för detta CRM-verktyg för fastighetsbranschen börjar på 29 dollar per månad.

Wise Agent kundbetyg

G2: 3,7/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 500 recensioner)

5. Follow Up Boss

Follow Up Boss är en programvara för projektledning inom fastighetsbranschen med inbyggd funktionalitet för att spåra viktiga mått som konverteringsfrekvens, totalt affärsvärde och totalt provisionsvärde.

Appen har också en anteckningsfunktion, och du kan tilldela konverteringar till teammedlemmar. På så sätt kan du verkligen bli en uppföljningsmästare! 😎

Follow Up Boss viktigaste funktioner

Intuitiv drag-and-drop-affärspipeline som hjälper dig att visualisera och spåra dina aktiva annonser och köpare.

Tvåvägssynkronisering med Google Kalender och Office 365 Kalender

Ställ in påminnelser så att du aldrig missar en uppföljning.

Sortera uppgifter efter prioritet

Priser för Follow Up Boss

Priserna börjar på 69 dollar per användare och månad.

Follow Up Boss kundbetyg

G2: 4,4/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 20 recensioner)

6. Top Producer

Top Producer är ett CRM-system som låter dig skapa dynamiska kundflöden.

Om en affär går i stöpet eller ett möte uteblir uppdateras uppgiften automatiskt av automatiseringsfunktionen. Appen kan också integreras med Gmail, iCloud, Outlook och annan programvara.

Men kommer detta verktyg att hjälpa dig att skapa högpresterande mäklare?

Låt oss se...

Top Producers viktigaste funktioner

Professionella e-postmallar för fastighetsbranschen

Håll ditt team informerat med delad åtkomst till kontakter, kommunikation och scheman.

Få detaljerad information om kunderna med hjälp av data från sociala medier.

Spåra dina kunders intressanta fastigheter med en gratis MLS-anslutning (multiple listing service).

Priser för Top Producer

Top Producers prisplan börjar på 45 dollar per användare och månad.

Top Producer kundbetyg

G2: 2,9/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 3,8/5 (över 100 recensioner)

7. Freshworks

Freshworks är en CRM-programvara som låter mäklare samarbeta på Slack och Zoom för att avsluta affärer snabbare, och du kan förutsäga genomsnittlig affärsstorlek med hjälp av prognosfunktionen.

Låt oss se om den här appen kan hjälpa dina mäklare att klara av alla fastighetsstormar.

Freshworks viktigaste funktioner

E-post- och chattkonversationer samt telefoninspelningar med potentiella kunder

Få en lista över kommande möten och uppgifter som ska slutföras.

Prioritera din pipeline bättre genom att låta Freddy, AI:n, identifiera och märka affärer som du bör arbeta med.

Skapa anpassade fält för att lagra relevant data och registrera detaljer om en fastighet.

Priser för Freshworks

Freshworks prissättning börjar på 35 dollar per användare och månad.

Freshworks kundbetyg

G2: 4,6/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 400 recensioner)

Ixact Contact är ett CRM-program med detaljerade kontaktprofiler som hjälper dig att hålla reda på kundernas födelsedagar och inflyttningsdagar. 💝

Verktyget låter dig också sätta upp provisionsmål och planera steg för att nå dem. På så sätt kan teamen följa framstegen och hålla sig motiverade.

Organiserar dina kontaktuppgifter i en enda, lättanvänd databas.

Håll koll på dina provisioner och din försäljningsprocess

Få realtidsinsikter i din försäljningsprocess med widgets och dashboards.

Få e-postpåminnelser om viktiga uppgifter och möten

Ixact Contacts prisplaner börjar på 39 dollar per månad.

G2: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 140 recensioner)

HubSpot är ett av de bästa CRM-verktygen för fastighetsbranschen som gör kundkommunikationen till en barnlek. Med funktionen ”klicka för att ringa” kan du komma i kontakt med kunder med ett enda klick.

Du kan också koppla detta kostnadsfria CRM-verktyg till HubSpots verktyg för marknadsföring, försäljning, kundsupport och innehållshantering för att skapa en produktivitetshub för dina mäklare.

HubSpot Viktiga funktioner

Få ett meddelande när en potentiell kund öppnar ditt e-postmeddelande

Förvandla dina bästa och mest repetitiva försäljningsmejl till mallar

Se hela din försäljningspipeline på en visuell instrumentpanel

Håll kontakten med potentiella kunder när du är på resande fot med CRM-apparna för Android och Mac.

HubSpot-priser

HubSpot erbjuder ett gratisabonnemang, och om du vill välja ett betalt abonnemang kostar det från 50 dollar per månad.

HubSpot-kundbetyg

G2: 4,3/5 (över 7000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2000 recensioner)

10. RealtyJuggler

RealtyJuggler fastighets-CRM-programvara är en programvara för organisering av fastighetsmäklare och andra fastighetsproffs. Spåra kunder, skicka massmejl, skicka drip-meddelanden via både e-post och utskrift.

RealtyJuggler – viktigaste funktionerna

Håll koll på uppgifter, möten och speciella dagar

Schemalägg massutskick, individuella e-postmeddelanden och e-postmeddelanden i sekvenser med inbyggda, anpassningsbara e-postformulär.

Fullständig uppföljning av affärer, från nya leads till avslutade transaktioner

Synkronisera med Google G-Suite eller Gmail-konto

Priser för RealtyJuggler

RealtyJuggler erbjuder en 90-dagars provperiod och betalda abonnemang kostar 179 dollar per år.

RealtyJuggler kundbetyg

G2: 4,3/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 20 recensioner)

Ibland kan fastighetsmäklare bli väldigt revirbundna, vilket kan leda till konflikter i teamen.

Lyckligtvis är Salesforce ett CRM-program för fastighetsbranschen med en cool funktion för områdeshantering. Det kan hjälpa dig att undvika konflikter inom teamet genom att tilldela agenter till specifika affärsmöjligheter.

Salesforce – viktigaste funktionerna

Utnyttja aktiviteten på sociala medier som LinkedIn, Facebook och YouTube för att se vilka typer av fastigheter dina kunder är intresserade av.

Dela dokument och insikter med teammedlemmarna med hjälp av chattfunktionen.

Dirigera och tilldela leads till rätt fastighetsmäklare

Spåra dina mäklares prestationer med realtidsdashboards

Priser för Salesforce

Salesforces prisplaner börjar på 25 dollar per användare och månad.

Kundbetyg för Salesforce

G2: 4,2/5 (över 11 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 10 000 recensioner)

12. Pipedrive

Pipedrive är en programvara för fastighetsinvesteringar med inbyggda Android- och iOS-appar som du kan använda utan internetuppkoppling. På så sätt kan du fortfarande hålla koll på dina affärer när du är på resande fot. 🚘

Pipedrives viktigaste funktioner

Dina ljudanteckningar transkriberas automatiskt

Kommunikationsautomatiseringsfunktioner som automatisk utskick av personliga e-postmeddelanden

Aktivitetspåminnelser som hjälper dig att hålla koll på dina affärer

Synkronisera möten med Google Kalender

Pipedrive-priser

Pipedrives prisplaner börjar på 15 dollar per användare och månad.

Pipedrive kundbetyg

G2: 4,3/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2000 recensioner)

Sist men inte minst 😉

CRM-programvara kan hjälpa din fastighetsbyrå att fatta välgrundade beslut, hålla kontakten med värdefulla kunder och automatisera repetitiva uppgifter.

Men precis som alla husköpare kan du inte nöja dig med vilken fastighetsprogramvara som helst.

Och även om vi nämnde några bra CRM-verktyg för fastighetsbranschen, är inget av dem så omfattande som ClickUp.

Varför nöja sig med något som är ”hyfsat” när du kan få det bästa CRM-verktyget för kommersiella fastigheter?

Med ClickUp kan dina mäklare sätta upp och följa sina framsteg mot sina försäljningsmål, länka dokument till befintliga affärer för snabb referens och mycket mer.

Slut avtalet med ClickUp gratis idag och upplev ett gratis CRM-verktyg som får dina mäklare att känna sig som hemma. 🏠