10 verktyg du måste ha i din försäljningsteknikstack

Under mina år av samarbete med försäljningschefer och förfining av försäljningsstrategier har jag med egna ögon sett vilken transformation en väl sammansatt försäljningsteknologi kan åstadkomma.

Idag använder 90 % av företagen minst två verktyg för att fördjupa sin förståelse för potentiella kunder. Ändå anser 77 % av säljarna att organisationerna inte investerar tillräckligt.

En modern försäljningsteknologi handlar inte om att köpa de bästa produkterna. Det handlar mer om att förstå dina behov och din strategi och prioritera funktioner och verktyg därefter. Smarta investeringar i din försäljningsteknologi kommer att ge stora vinster, öka effektiviteten och öka intäkterna.

I den här artikeln kommer jag att diskutera de 10 oumbärliga verktyg som varje säljare bör ha i sin arsenal, utifrån mina egna erfarenheter.

Vad är en försäljningsteknologiplattform?

En försäljningsteknik eller försäljningsteknologi är i huvudsak ditt arsenal av programvaruverktyg och plattformar som är särskilt utvalda för att effektivisera och optimera försäljningsprocessen. Den förser marknadsföringsteamen (GTM) med allt de behöver för att:

Hantera leads effektivt

Kommunicera effektivt med potentiella kunder och befintliga kunder

Mät alla interaktioner för att driva på intäktstillväxten

Varje verktyg i försäljningsteknikpaketet har en unik funktion och stöder olika stadier i köpcykeln, från att generera leads till att avsluta affärer.

Det räcker dock inte med att bara ha dessa verktyg; de måste integreras strategiskt för att fungera smidigt. Denna integration säkerställer att försäljningsprocessen ger en smidig upplevelse för både säljare och kunder.

Enligt Salesforces rapport State of the Sales Report använder hela 66 % av säljarna omkring 10 olika verktyg för sina dagliga uppgifter. Att använda flera olika applikationer för samma funktioner kan skapa förvirring och hindra samordningen inom teamet.

Jag rekommenderar att du ställer dig dessa sex viktiga frågor för att säkerställa att du väljer rätt verktyg för din arsenal:

1. Vilken programvara använder du för närvarande?

Gå igenom vilka verktyg ditt team aktivt använder och vilka som bara samlar damm. Ibland är mindre mer, om det innebär att du behåller de verktyg som verkligen tillför värde och som ditt team föredrar. Identifiera överlappningar där olika verktyg tjänar samma syfte och konsolidera dem för att undvika onödiga kostnader.

2. Vilka är dina specifika behov och problemområden?

Identifiera exakt var din försäljningsprocess fastnar. Är det leadgenerering, kunduppföljning eller affärsavslut? Välj verktyg som effektivt hanterar dessa specifika flaskhalsar.

Alla nya verktyg bör vara anpassade efter dina övergripande affärsmål. Oavsett om det handlar om att öka intäkterna eller förbättra kundengagemanget, se till att verktyget har en tydlig roll i din strategi.

Integrationsmöjligheter kan avgöra ett försäljningsverktygs användbarhet, särskilt om du vill ha funktioner för försäljningsautomatisering. Välj verktyg som passar in i ditt befintliga ekosystem för att förbättra arbetsflödena istället för att störa dem.

5. Hur stor är arbetsbelastningen för implementering och hantering?

Tänk på den insats som krävs för att införa och underhålla nya verktyg. Ditt mål bör vara att använda lösningar som är lätta att integrera och hantera utan omfattande IT-insatser.

Titta på dina nuvarande behov och vart du vill nå. Se till att de verktyg du väljer kan skalas upp och utvecklas i takt med att ditt företag växer, så att du kan låsa upp nya funktioner efter behov.

Med en välutrustad teknikstack kommer ditt team att ha alla nödvändiga verktyg för att lyckas på den konkurrensutsatta marknaden. Här är de 10 viktigaste försäljningsverktygen som hjälper dig att nå dit.

1. ClickUp – Det bästa verktyget för projektledning inom försäljning

Planera dina dagliga försäljningsaktiviteter med ClickUp

ClickUp for Sales Teams erbjuder en allt-i-ett-plattform som centraliserar alla aspekter av försäljningshantering i en sammanhängande miljö. Oavsett om du spårar lead-framsteg, hanterar kundrelationer eller koordinerar försäljningskampanjer, erbjuder ClickUp en integrerad uppsättning funktioner som är skräddarsydda för att optimera och effektivisera dina försäljningsprocesser.

ClickUp CRM gör det möjligt för dina team att hantera försäljningsaktiviteter genom anpassningsbara arbetsflöden. Det låter dig visualisera din försäljningspipeline i ett format som bäst passar ditt teams stil – ClickUp Gantt Charts, ClickUp Board Views eller något av ClickUps mångsidiga visningsalternativ.

Vad gör ClickUp till det bästa verktyget för projektledning inom försäljning?

Välj bland över 1000 appar som kan integreras med CickUps försäljningsplattform och effektivisera ditt arbetsflöde

Först och främst integreras ClickUp enkelt med dina försäljningsverktyg, så att du kan koppla dina försäljningsverktyg direkt till ditt arbetsflöde utan avbrott. Denna integrationsfunktion i ClickUp är avgörande för att upprätthålla ett smidigt arbetsflöde och göra det möjligt för dig att utnyttja varje verktygs bästa funktioner.

På den operativa sidan är ClickUp Automations en game changer för säljteam. Genom att automatisera rutinuppgifter frigör plattformen tid för dina säljare så att de kan fokusera på att interagera mer effektivt med kunderna och avsluta affärer.

Denna automatisering underlättar en smidigare hantering av leads genom försäljningsprocessen och möjliggör snabba uppdateringar och uppgiftsfördelning – något som är avgörande i snabbrörliga försäljningsmiljöer.

Dessutom underlättar ClickUps Brain dina säljares dagliga arbete genom att införa AI i vardagliga uppgifter. Med Brain kan du automatisera rutinuppdateringar, hantera uppgifter och frigöra dina säljare så att de kan fokusera på att skapa kontakter med kunder och avsluta affärer.

Med funktioner som AI Knowledge Manager kan säljare omedelbart få tillgång till detaljerad information om uppgifter, dokument och kundinteraktioner. Dessutom säkerställer ClickUp AI-verktyget för sälj-CRM:s förmåga att generera realtidsrapporter och sammanfattningar att säljstrategierna är i linje med aktuell data.

Använd ClickUp Brain för att automatiskt generera anpassade e-postmeddelanden

ClickUps avancerade samarbetsfunktioner knyter samman alla dessa funktioner, inklusive ClickUp Chat View, ClickUp Tasks och skapande av deluppgifter samt delning av ClickUp Docs. Dessa verktyg säkerställer att kommunikationsbarriärer minimeras och att alla teammedlemmar hålls informerade om de senaste utvecklingen.

Utöver dessa funktioner erbjuder ClickUp ett brett utbud av verktyg för försäljningsproduktivitet, inklusive mallar som förenklar och optimerar alla aspekter av försäljningsprocessen för säljare, från att spåra samtal och hantera pipelines till att generera detaljerade rapporter.

Ta dina försäljningsaktiviteter till nästa nivå med ClickUp-mallar

Ladda ner den här mallen Genomför effektiv samtalsplanering, materialförberedelser och resultatuppföljning med ClickUps mall för säljsamtal.

ClickUps mall för säljsamtal är helt anpassningsbar och effektiviserar hanteringen av säljsamtal. Den låter ditt team spåra interaktioner, organisera försäljningsdata centralt och snabbt följa upp leads. Med funktioner som anpassade statusar och fält erbjuder den detaljerad hantering av varje försäljningsmöjlighet, från första kontakten till affärsavslut.

Ladda ner den här mallen Spåra ditt säljteams prestationer över olika tidsperioder och mätvärden med ClickUps mall för försäljningsrapporter.

ClickUps mall för försäljningsrapporter spårar och analyserar försäljningsresultatet utifrån olika mätvärden och tidsramar. Den är perfekt för säljteam som vill visualisera trender, övervaka resultat och fatta datadrivna beslut. Med vyer anpassade för års-, kvartals- och månadsrapporter förenklar den resultatuppföljningen och underlättar den strategiska planeringen.

Ladda ner den här mallen Visualisera hela din försäljningstratt med hjälp av ClickUps mall för försäljningspipeline.

ClickUp Sales Pipeline Template hjälper säljteam att spåra och hantera leads effektivt med hjälp av ett konsekvent ramverk för affärskvalificering och processer. Med 14 anpassade statusar och olika automatiseringar erbjuder denna mall en strukturerad metod för att vårda leads och driva affärer mot avslut. Den är särskilt fördelaktig för säljchefer och säljare som vill effektivisera sina säljprocesser och öka den totala säljeffektiviteten.

ClickUps bästa funktioner

Anpassa din SaaS CRM efter ditt teams unika behov och hantera din försäljningspipeline visuellt för bättre spårning och prognostisering.

Integrera enkelt med en rad olika applikationer som Hubspot och Salesforce, så att dina verktyg fungerar smidigt tillsammans och ökar produktiviteten.

Automatisera repetitiva försäljningsuppgifter med ClickUp Automations , så att ditt team kan fokusera på att engagera kunder och avsluta affärer på ett mer effektivt sätt.

Använd ClickUp Brain för att snabbt söka och hitta information och hantera uppgifter effektivt, så att dina försäljningsstrategier blir strukturerade och effektiva.

Underlätta kommunikation i realtid med Assignees och @mention-funktioner

Samarbeta och dela dokument enkelt inom ditt team med ClickUp Docs och gör dokumentationen mer transparent.

Få tillgång till ett brett utbud av färdiga försäljningsmallar från ClickUp för att effektivisera din process från leadspårning till affärsavslut.

Begränsningar för ClickUp

Nya användare kan behöva en inlärningsperiod när de arbetar med försäljningsmallarna.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 5 USD per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

2. HubSpot CRM – Bästa programvaran för kundrelationshantering (CRM)

Dashboard-vy via HubSpot

HubSpot CRM centraliserar och effektiviserar alla aspekter av försäljningshantering genom att erbjuda verktyg som är utformade för att öka produktiviteten hos dina säljteam. I grunden fungerar HubSpot som en programvara för relationskartläggning.

Dess CRM gör det möjligt för säljchefer att visualisera hela sin säljprocess genom en intuitiv dashboard i realtid.

Jag tycker att det är ett omfattande verktyg som gör det möjligt att spåra försäljningsaktiviteter, produktivitet och individuella prestationer. Det hjälper ledare att identifiera tillväxtmöjligheter och effektivt hantera kvoter utan besväret med manuella uppdateringar.

Hubspot är ofta ett favoritval bland nystartade företag. Dess kostnadsfria version erbjuder allt du behöver för att hantera en mindre försäljningsverksamhet utan att behöva lägga ut för mycket pengar i förskott.

HubSpot CRM:s bästa funktioner

Hantera hela försäljningscykeln från första kontakten till uppföljning efter försäljningen på en enhetlig plattform.

Anpassa kontakt- och företagsregister, försäljningspipelines och analyspaneler efter specifika försäljningsstrategier.

Integrera smidigt med ett stort antal försäljningsverktyg och appar genom HubSpots omfattande integrationssystem.

Effektivisera försäljningsprocesserna genom att automatisera rutinuppgifter, så att säljteamet kan koncentrera sig på att engagera kunder och avsluta affärer.

Begränsningar i HubSpot CRM

Den kostnadsfria versionen är mycket mångsidig, men kan vara begränsande för större team eller de som behöver mer avancerade funktioner.

HubSpot CRM-priser

Professionell kundplattform : 1080 $/månad (för 5 användare)

Enterprise Customer Platform: 4 000 USD/månad (för 7 användare)

HubSpot CRM-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 11 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

3. Outreach – Bästa e-postmarknadsföring och automatisering

Försäljningsdashboard via Outreach

Outreach är ett verktyg för försäljningsautomatisering som gör det enkelt att spåra och analysera dina försäljningsaktiviteter i realtid, vilket hjälper dig att förstå vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Denna plattform coachar också ditt team på plats och visar dem hur de kan fatta smartare beslut som leder till högre intäkter. Du kommer att hantera affärer mer effektivt och se till att allt går smidigt mot avslut. Dessutom ser Outreach till att du fokuserar på rätt uppgifter och kommunicerar effektivt, vilket ökar dina chanser att boka fler möten och avsluta fler affärer.

Personligen gillar jag mest dess prospektdata och engagemangsmätvärden. Denna funktion hjälper mig att fastställa idealiska kontakttider och de mest effektiva e-postmallarna, och analyserar till och med känslan i svaren. Det kan verka som enkla saker, men de hjälper mig att skräddarsy mina meddelanden för maximal effekt.

Outreach bästa funktioner

Skapa en repeterbar, samordnad försäljningsprocess som klargör vad som driver vinster och förluster med datadrivna insikter.

Identifiera kompetensluckor och ge coaching i realtid för att förbättra beslutsfattandet och intäktsdrivande aktiviteter.

Förenkla hanteringen av intressenter och identifiera de bästa nästa stegen i din försäljningsprocess genom att utnyttja affärsguider.

Använd prospektdata för att skapa aktuell och relevant kommunikation som ökar antalet möten och affärsmöjligheter med utgående prospektering.

Använd prediktiv AI för att utveckla flexibla och exakta försäljningsprognoser, vilket möjliggör snabba antagningstester och robust planering baserat på faktiska affärsuppgifter.

Begränsningar i räckvidden

Användarna har påpekat behovet av ett större e-postgränssnitt för bättre synlighet av meddelanden.

Användarna har efterfrågat en mer strömlinjeformad process för att skicka massmejl till flera kontakter och organisationer.

Priser för Outreach

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Outreach

G2 : 4,3/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

4. Salesloft – Bästa plattformen för säljengagemang

Dashboardvy via Salesloft

Med funktioner som Cadence gör SalesLoft det möjligt för team att bygga upp och vårda sina försäljningspipelines på ett effektivt sätt. Konversationsverktyget gräver i interaktioner för att hitta insikter och möjligheter för coaching i realtid, vilket förbättrar säljarnas prestationer och beslutsförmåga.

Modulerna för affärer och prognoser effektiviserar hanteringen av säljprocessen och förutsäger framtida försäljningsresultat, vilket hjälper teamen att avsluta fler affärer på ett effektivt sätt.

För mig var SalesLofts Rhythm, en AI-driven motor, mycket värdefull. Den anpassar köparnas signaler direkt till försäljningsprocessen och ger teamen råd om de mest effektiva åtgärderna i kritiska ögonblick. Denna integration ökar hastigheten och precisionen i försäljningsaktiviteterna, vilket i slutändan ökar konverteringsgraden och intäkterna.

Saleslofts bästa funktioner

Bygg upp och vårda dina försäljningskanaler med hjälp av effektiva verktyg för försäljningsprocessen.

Få insikter i realtid och ge coaching utifrån pågående försäljningsinteraktioner

Använd avancerade verktyg för att förutsäga försäljningsresultat med hög noggrannhet

Utnyttja en AI-motor för att få realtidsinformation och praktiska insikter från köparsignaler och mikromoment.

Begränsningar för Salesloft

Användare har gång på gång klagat på att de inte kan uppdatera kontaktinformation direkt i plattformen.

Priser för Salesloft

Anpassad prissättning

Salesloft-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 200 recensioner)

5. ZoomInfo – Bästa säljinformation och prospektering

ZoomInfos instrumentpanel via RFDM Solutions

ZoomInfo förser team med djupgående, praktiska insikter om deras mest värdefulla köpare, vilket effektiviserar kontakten med potentiella kunder.

Genom att utnyttja ZoomInfos omfattande B2B-data kan säljare identifiera och engagera sig med ideala kunder mer effektivt än någonsin tidigare, vilket avsevärt förbättrar deras förmåga att snabbt avsluta affärer.

Denna plattform, som är en av LinkedIn:s ursprungliga konkurrenter, identifierar potentiella leads. Den tillhandahåller ett rikt sammanhang som gör det möjligt för säljteam att närma sig varje potentiell kund med skräddarsydda strategier, vilket avsevärt ökar sannolikheten för framgång.

Jag kan integrera dess AI-drivna verktyg som ZoomInfo Copilot i min teknikstack – inklusive CRM, e-post och kalender – för att guida mitt team mot de mest aktiva och lovande kontona och rätt beslutsfattare.

Zoominfo bästa funktioner

Få insikter i realtid med tillförlitliga B2B-data för riktad prospektering

Koppla samman sälj- och marknadsföringsteamen på en gemensam plattform för smidig interaktion.

Automatisera kundkontakterna för att effektivisera försäljningsprocessen

Använd sofistikerad AI för att identifiera de bästa kontona och optimala försäljningsåtgärderna.

Skapa flexibla och exakta försäljningsprognoser för att driva strategiskt beslutsfattande

Zoominfo-begränsningar

Vissa användare har rapporterat om sporadiska inkonsekvenser i data, såsom föråldrad kontaktinformation eller felaktiga titlar.

Zoominfo-priser

Anpassad prissättning

Zoominfo-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 200 recensioner)

6. Highspot – Det bästa verktyget för säljstöd

Highspots instrumentpanel via G2

Highspot stärker säljteam genom att tillhandahålla en AI-driven plattform för säljstöd som förbättrar alla aspekter av säljprocessen. Highspot ser till att säljare har rätt resurser vid rätt tidpunkt för att engagera och konvertera köpare genom att hantera säljmaterial, genomföra effektiva säljstrategier och erbjuda gedigen utbildning och coaching.

Dess omfattande analys- och integrationsfunktioner gör det möjligt för team att få tillgång till värdefulla marknadsinsikter, vilket leder till ökade vinstnivåer, snabbare onboarding och högre försäljningskvoter.

Dess avancerade funktioner för innehållshantering har varit en game changer för mig. Med denna försäljningsstödjande funktion hjälper Highspot mig att centralisera och söka efter allt mitt försäljningsmaterial – presentationer, battle cards, konkurrentanalyser – på en enda lättillgänglig plats.

Highspots bästa funktioner

Organisera försäljningsmaterialet effektivt för att säkerställa att du kan interagera med kunderna i rätt tid.

Genomför precisa försäljningsstrategier och handlingsplaner för att uppnå jämna resultat.

Kom igång och utbilda säljare snabbt med omfattande verktyg

Använd kraftfulla analyser för att få fram användbara insikter om marknadsintroduktioner.

Highspots begränsningar

Behöver mer flexibilitet i den smarta siddesignern för enklare bildjusteringar

Förbättringar behövs för utbildningskomponenterna så att de inkluderar frågor i enkätform.

Highspot-priser

Anpassad prissättning

Highspot-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 40 recensioner)

7. Tableau – Bästa försäljningsanalys och rapportering

Säljprocessgränssnitt via Tableau

Tableau är en programvara för försäljningsuppföljning som förändrar hur säljteam tolkar och agerar på data. Dess intuitiva, visuella analyser gör komplexa data tillgängliga, vilket gör det möjligt för säljteam att snabbt få djupgående insikter. Genom att integreras sömlöst med Salesforce CRM ger Tableau en omfattande översikt över försäljningsresultat, pipelinehantering och kundbeteende.

Plattformens AI- och maskininlärningsfunktioner tillhandahåller prediktiv analys, vilket hjälper säljteam att förutse trender och fatta datadrivna beslut. Med Tableau kan mitt säljteam enkelt skapa interaktiva, delbara dashboards som förbättrar samarbetet och driver resultaten.

Jag tycker att drill-down-funktionen är användbar när jag undersöker specifika datapunkter. Den kan hjälpa till att diagnostisera problem, förstå trender och göra riktade justeringar av försäljningsstrategin.

Det är ett oumbärligt verktyg för alla säljteam som vill förbli konkurrenskraftiga och datadrivna.

Tableaus bästa funktioner

Visualisera komplexa data med intuitiva, interaktiva instrumentpaneler

Integrera med Salesforce CRM för omfattande försäljningsinsikter

Använd AI och maskininlärning för prediktiv analys

Skapa och dela dynamiska rapporter enkelt mellan team

Anslut till ett brett utbud av datakällor för en helhetsanalys

Tableaus begränsningar

Ett av de dyraste BI-verktygen, vilket kan avskräcka småföretag.

Prestandaproblem med stora datamängder som kräver optimering för bättre hantering

Priser för Tableau

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Tableau

G2 : 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2000 recensioner)

8. PandaDoc – Bästa verktyget för dokumenthantering

Pandadoc-dokumentgränssnitt via Pageflows

PandaDoc är det främsta dokumenthanteringsverktyget för säljteam. Det erbjuder ett smidigt och effektivt sätt att hantera offerter, kontrakt och presentationer på ett och samma ställe.

Med introduktionen av PandaDoc Rooms accelereras försäljningsprocesserna avsevärt, vilket gör det möjligt för teamen att samarbeta mer effektivt och avsluta affärer snabbare.

Det som särskilt imponerade på mig var plattformens drag-and-drop-redigering, tillsammans med över 750 färdiga mallar, som möjliggör snabb dokumentskapande och anpassning.

Inbyggda CRM-integrationer säkerställer att alla data förblir konsekventa i hela ditt försäljningsflöde. Dessutom förbättrar PandaDoc dokumentsäkerheten med juridiskt bindande e-signaturer och möjliggör omedelbar betalningsinsamling direkt via dokumenten, vilket ökar den totala produktiviteten och minskar tiden som läggs på administrativa uppgifter.

PandaDocs bästa funktioner

Skapa och anpassa dokument snabbt med dra-och-släpp-redigering och över 750 mallar.

Samarbeta effektivt med PandaDoc Rooms för offerter, kontrakt och presentationer.

Spåra dokumentstatus i realtid med aviseringar om visning, signering och godkännande

Integrera smidigt med CRM-system för att upprätthålla konsekventa data i alla arbetsflöden.

Samla in betalningar direkt från dokument för att öka avslutsfrekvensen

Begränsningar för PandaDoc

Tillfälliga driftstopp kan vara besvärliga, men är ett problem som är vanligt för alla plattformar.

PandaDoc-priser

Essentials : 35 $/användare/månad

Företag : 65 $/användare/månad

Företag: Anpassad

PandaDoc-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1000 recensioner)

9. Zoom – Det bästa verktyget för säljsamtal och videokonferenser

Zoom-gränssnitt för videokonferenser via Pitt Edu

Zoom erbjuder en pålitlig och intuitiv plattform för virtuella möten, vilket är avgörande i dagens digitala försäljningsmiljö. Dess robusta funktioner, inklusive högkvalitativt ljud och video, skärmdelning och inspelningsalternativ, säkerställer att försäljningsmöten, kundpresentationer och webbseminarier genomförs smidigt och effektivt.

Genom att integrera möten, teamchatt, telefon, e-post och kalendrar i en enda plattform förenklar Zoom kommunikationsflödena för dina säljteam.

Det minskar rörigheten med flera appar och håller säljteamet organiserat och effektivt. Denna enhetliga strategi säkerställer att alla kommunikationspunkter är sömlöst sammankopplade, vilket gör det enklare för säljare att hantera sina scheman och uppföljningar.

Zoom är inte ett komplett försäljningsverktyg, men jag tycker att funktionen för mötesprotokoll är användbar för att identifiera och agera på ”mikromoment” eller unika insikter från mina kundsamtal.

Zoom bästa funktioner

Genomför smidiga videokonferenser som förbättrar kundengagemanget och teamsamarbetet.

Dela skärmar under livepresentationer för att göra presentationerna mer interaktiva och engagerande.

Spela in sessioner för senare granskning eller för att dela med kunder som uppföljning.

Använd Zooms AI-kompanjon för att effektivisera schemaläggningen och automatisera repetitiva kommunikationsuppgifter.

Hantera all kommunikation och schemaläggning från en enda plattform för att behålla fokus och effektivitet.

Zoom-begränsningar

Trots sina omfattande funktioner har Zooms gratisversion en begränsning på 40 minuter för möten, vilket kan avbryta längre försäljningsdiskussioner om man inte uppgraderar.

Inspelningsbehörigheter är begränsade till värdar och medvärdar, vilket kan begränsa flexibiliteten under möten.

Zoom-priser

Grundläggande : Gratis

Pro : 14,99 $/månad per användare

Företag : 21,99 $/månad per användare

Business Plus : Kontakta oss för prisuppgifter

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Zoom-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 54 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 13 000 recensioner)

10. Zapier – Det bästa verktyget för integration och automatisering av arbetsflöden

Mappvy via Zapier

Zapier förenklar försäljningsprocessen avsevärt genom att automatisera repetitiva uppgifter på olika plattformar. Det gör att säljteamet kan fokusera mer på att engagera sig med potentiella kunder och avsluta affärer. Genom att koppla samman över 7 000 appar möjliggör Zapier ett smidigt dataflöde och kommunikation mellan olika verktyg. Det säkerställer att ditt säljteam har tillgång till den senaste informationen.

Denna integration är banbrytande när det gäller att fånga upp leads från flera källor, skicka personliga e-postmeddelanden och schemalägga uppföljningsuppgifter utan manuella ingrepp. Som ett resultat kan säljteam minska den tid som läggs på administrativa uppgifter, förbättra svarstiderna och i slutändan öka sin säljeffektivitet och produktivitet.

Med Zapier kan säljteam skapa anpassade arbetsflöden som utlöser specifika åtgärder baserat på mottagna data, vilket gör det enklare att hantera hela försäljningscykeln från prospektering till avslut.

Zapier bästa funktioner

Automatisera arbetsflöden i över 7 000 appar som ClickUp, Zendesk Sell och Trello för smidig integrering av uppgifter.

Effektivisera insamlingen av leads från flera kanaler till ditt CRM-system

Skicka automatiskt personliga uppföljningsmejl för att vårda dina leads

Schemalägg säljsamtal och möten direkt från ditt arbetsflöde

Anpassa triggers och åtgärder för att skapa skräddarsydda automatiseringslösningar

Zapier-begränsningar

Användare påpekar att Zapier har ett begränsat utbud av appar till ett relativt högt pris.

Zapier-priser

Gratis

Professional : 29,99 $/månad per användare

Team : 103,50 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Zapier-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Optimera dina försäljningsprocesser med ClickUp

Att välja rätt försäljningsteknik börjar med att du har en djup förståelse för din försäljningsprocess och dina specifika behov. De verktyg du väljer bör integreras sömlöst och förbättra varje steg i din försäljningscykel, från att generera leads till att avsluta affärer.

ClickUp utmärker sig som en allt-i-ett-lösning som centraliserar alla dina försäljningsaktiviteter, från leadhantering till förnyelse, på ett och samma ställe. Använd det för att automatisera rutinuppgifter, få bättre överblick över varje steg i försäljningsprocessen och effektivisera ditt samarbete. Genom att utnyttja ClickUp kan du effektivisera din försäljningsverksamhet och se till att ditt team förblir produktivt och fokuserat.

Är du redo att förändra din försäljningsprocess? Registrera dig på ClickUp idag och ta din försäljning till nästa nivå.