10 programvaror för relationskartläggning för säljteam 2025

Försäljning är livsnerven i alla företag. Som säljchef måste du förstå hur viktiga beslutsfattare fattar sina köpbeslut. Oftast innebär det att du måste identifiera de viktigaste aktörerna i ett företag – och deras roll i köpprocessen.
De flesta företag lämnar inte ut sin organisationsplan (även om du ber snällt), så det är upp till dig att göra efterforskningar för att ta reda på relationerna mellan dina leads och kunder.
Programvara för relationskartläggning är till stor hjälp för alla säljteam som behöver relationsinformation för kundhantering. Med hjälp av kundrelationskartläggning blir det enkelt att attrahera nya kunder, göra befintliga kunder nöjda och öka vinstmarginalerna. ?
Om du aldrig har använt ett relationskartläggningsverktyg tidigare, oroa dig inte. I denna omfattande guide visar vi dig vilka programvarufunktioner som är ett måste för affärsutveckling. För att komma igång med din sökning kommer vi också att granska de 10 bästa programvarorna för relationskartläggning för B2B-försäljning 2024.
Vad ska du leta efter i programvara för relationskartläggning?
De bästa verktygen för relationskartläggning har funktioner för:
- Datavisualisering: Den viktigaste funktionen i alla programvaror för relationskartläggning är hur väl de genererar visuella representationer av komplexa kundrelationer. De ska kunna visualisera data, till exempel organisationsscheman, snabbt i tydliga grafer.
- Integrationer: Ett bra verktyg bör integrera data från flera källor, inklusive plattformar för kundrelationshantering (CRM) som Salesforce, e-post, telefonsamtal och sociala medier som LinkedIn eller X (tidigare Twitter).
- Uppdateringar i realtid: Vem har tid att manuellt återskapa en relationskarta? Programvara för relationskartläggning bör uppdatera relationskartor baserat på interaktioner och data i realtid.
- Mallar: Spara mer tid genom att välja relationskartläggningsprogramvara som innehåller mallar inte bara för din grafik, utan även för andra användningsområden. Kartläggningsprogramvaran ska kunna skapa allt från försäljningsmanus till utvecklingsplaner.
- Samarbete: Även den bästa säljaren behöver arbeta med ett team. Leta efter relationskartläggningsprogramvara som gör det möjligt för teammedlemmar att dela kartor, lägga till kommentarer och brainstorma i en molnbaserad miljö.
- Processförbättring: Relationskartläggning bör inte sluta med en enkel grafisk presentation. Leta efter ett verktyg som visualiserar och omarbetar själva försäljningsprocessen.
De 10 bästa programvarorna för relationskartläggning att använda
Oavsett om du vill leverera förstklassig kundsupport till viktiga kunder eller bara behöver ett datadrivet beslutsverktyg för försäljningsplanering är relationskartläggningsprogramvara ett måste.
Välj beprövade programvaruverktyg som är utformade för att stödja varje steg i kundresan. Låt oss titta på för- och nackdelarna med de tio bästa programvarorna för relationskartläggning 2024.
1. ClickUp
Missförstå oss inte – vi älskar bra verktyg för datavisualisering. Men ditt team har troligen inte tid att växla mellan olika verktyg och plattformar. ClickUp kombinerar allt som säljteam behöver för att hantera kundkonton, chatta med varandra, tilldela uppgifter, övervaka prestanda och mycket mer. ?
Vår mångsidiga plattform fungerar också som relationskartläggningsprogramvara.
Använd ClickUp Mind Maps för att identifiera olika typer av relationer mellan dina företagskontakter. Ditt säljteam kan göra mind mapping i realtid för att skapa kopplingar, kartlägga säljprocesser och tilldela uppgifter.
Skapa en ClickUp Whiteboard för att skapa, strukturera och visuellt organisera relationerna mellan ditt team och dina kunder. Börja med en allmän brainstorming och förfina dina idéer i det användarvänliga dra-och-släpp-gränssnittet. Klicka bara på en Whiteboard-nod för att länka uppgifter, filer, dokument och mer för att skapa en praktisk relationskarta som gör implementeringen till en barnlek.
ClickUps bästa funktioner
- När du har kartlagt relationerna loggar du in allt i ClickUp CRM.
- Kartlägg relationer, arbetsflöden och uppgifter i ClickUp Mind Maps
- Dela enkelt ClickUp Mind Maps och ClickUp Whiteboards med ditt säljteam via chatt, dokument eller kommentarer.
- Prova ClickUp AI för att sammanfatta idéer och skapa presentationsutkast snabbare.
- Lägg till bilder och länkar till din ClickUp Whiteboard för mer kontext.
Begränsningar i ClickUp
- ClickUp AI är endast tillgängligt för betalda abonnemang.
- ClickUp har många funktioner, så det kan ta lite tid för nybörjare att vänja sig vid plattformen.
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 $/månad per användare
- Business Plus: 19 $/månad per användare
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
- ClickUp AI finns tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.
Betyg och recensioner för ClickUp
- G2: 4,7/5 (över 8 300 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)
2. Prolifiq
Behöver du lite hjälp med kontoplanering? Prolifiq är ett verktyg för relationskartläggning som hjälper dig att söka efter viktiga beslutsfattare och nå ut till dem utan att ens lämna plattformen.
Det bästa av allt är att Prolifiq fungerar direkt i Salesforce eller Quip för att kombinera dina relationskartor med ditt CRM-system och dina försäljningsuppgifter.
Prolifiqs bästa funktioner
- Prolifiq ACE är ett intelligent system för hantering av digitalt innehåll som integreras med ditt verktyg för relationskartläggning.
- Prolifiq CRUSH stöder hantering av nyckelkonton och intäktsoptimering.
- Mät nyckelaktörers inflytande inom Prolifiq
- Använd Prolifiq för att prioritera vissa intressenter och tilldela dem till medlemmar i ditt säljteam.
Prolifiqs begränsningar
- Prolifiq har inte så många recensioner.
- Vissa användare uppger att de har problem med långa laddningstider.
Priser för Prolifiq
- Verktyg för relationskartläggning Inbyggt i Salesforce: 19 USD/månad per användare
- Crush: 49 $/månad per användare
- Ace: 49 $/månad per användare
- Komplett paket: 79 $/månad per användare
Prolifiq-betyg och recensioner
- G2: N/A
- Capterra: 5/5 (1 recension)
3. Upland
Upland är en mjukvarujätte som tillhandahåller lösningar för allt från e-postmarknadsföring till kunskapshantering. Deras relationskartläggningsprogramvara, Altify, fungerar direkt i Salesforce för att koppla samman alla beslutsfattare i en tydlig grafisk presentation.
Altify identifierar inte bara relationer mellan intressenter, utan hjälper också till att förfina din försäljningsprocess. Identifiera luckor i din försäljningsstrategi och hitta förslag på hur du kan förbättra den framöver.
Uplands bästa funktioner
- Håll muspekaren över kontakterna i din karta för att se deras inflytande och köpkraft.
- Altify hjälper dig att identifiera kritiker och supportrar
- Samarbeta i Altify med ditt team i realtid
- Importera nya och befintliga kontakter till Salesforce
Begränsningar i Upland
- Vissa användare säger att rapporterna inte är intuitiva.
- Andra säger att Altify generellt lider av bristande användbarhet och ett otympligt användargränssnitt.
Priser för Upland
- Kontakta oss för prisuppgifter
Upland-betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (över 40 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (2 recensioner)
4. DBDiagram
Kanske behöver du inte ett avancerat verktyg som ansluter till Salesforce. Om du letar efter gratis relationskartläggningsprogramvara utan krusiduller, prova DBDiagram. ?️
Detta är ett gratis verktyg, men det är mycket mer tekniskt än de andra alternativen på vår topp 10-lista. DBDiagram ansluter till SQL-databaser för att visualisera data i realtid. Du kan använda det till mycket mer än bara relationskartläggning, men du behöver gedigna databaskunskaper för att kunna använda DBDiagram korrekt.
DBDiagrams bästa funktioner
- Exportera dina relationskartor till en bildfil eller PDF.
- DBDiagram integreras med SQL-filer
- Dela diagram internt eller externt med ett enda klick
- DBDiagram integreras med webbramverk som Ruby on Rails och Django.
DBDiagrams begränsningar
- DBDiagram kan vara tekniskt, så det passar bäst för personer som förstår SQL.
- Användarnas främsta klagomål är dess komplexitet och bristen på visuella designfunktioner.
Priser för DBDiagram
- Gratis
- Personal Pro: 9 $/månad
- Team: 40 $/månad för tre användare
DBDiagram-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (2 recensioner)
- Capterra: N/A
5. Creately
Säljteam använder Creately för att skapa visuella arbetsytor för brainstorming och projektgenomförande. Du kan använda det som relationskartläggningsprogram, men Createlys planeringsverktyg är det som verkligen utmärker sig.
Oavsett om du behöver skapa kundresekartor, köparprofiler eller en relationskarta finns det ett Creately-ramverk för det. Det innehåller också ett imponerande antal mallar för konceptkartor, mind mapping, wireframes och mycket mer.
Createlys bästa funktioner
- Creately har KPI:er och OKR:er inbyggda i plattformen.
- Samarbeta säkert med relationskartor i realtid
- Brainstorma och utveckla färdplaner
- Använd Creately-mallar för diagram, tabeller, storyboards, arbetsfördelningsstrukturer och mycket mer.
Createlys begränsningar
- Vissa användare säger att Creately blir långsamt när de laddar diagram med mycket data.
- Andra användare säger att det är svårt att navigera i kanvaserna – särskilt de stora.
Priser för Creately
- Gratis
- Startpaket: 5 $/månad per användare
- Företag: 89 $/månad för obegränsat antal användare
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
Betyg och recensioner av Creately
- G2: 4,4/5 (970+ recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 160 recensioner)
6. Visio
Arbetar du på ett Microsoft-företag? Visio är ett självklart val för Microsoft 365-företag eftersom det redan ingår i din prenumeration.
Det är i första hand ett verktyg för datavisualisering, så du kan använda Visio till mycket mer än bara relationskartläggningsprogramvara. Samarbeta med ditt team i realtid för att visualisera data via datorn eller Visio-webbappen. ?
Visio bästa funktioner
- Viso innehåller dussintals mallar för diagram och schabloner.
- Samarbeta på Visio-diagram från Microsoft Teams
- Konvertera Excel-data till Visio-diagram med bara några klick med verktyget Data Visualizer.
- Överför anpassade Visio-diagram till Word-dokument eller PowerPoint-presentationer
Visio-begränsningar
- Visio är förmodligen inte ett bra val om du inte redan har Microsoft 365.
- Vissa användare säger att Visio inte är lika intuitivt som andra diagramverktyg.
Visio-priser
- Microsoft 365: Ingår
- Visio Plan 1: 5 $/månad per användare
- Visio Plan 2: 15 $/månad per användare
Visio-betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (över 650 recensioner)
- Capterra: (över 3 000 recensioner)
7. MindNode
MindNode är i första hand ett verktyg för mind mapping och dispositioner, men du kan också använda det för relationskartläggning. Det ser förvånansvärt enkelt ut, men plattformen innehåller ett imponerande antal funktioner.
Använd MindNode för att spåra uppgifter, skissa idéer och skapa visuella taggar. Det innehåller också några häftiga teman, klistermärken och stilar för en fantastisk visuell upplevelse.
MindNodes bästa funktioner
- Dela och exportera din mind map med ditt team
- Aktivera fokusläget för att eliminera distraktioner
- Visa översikter och tankekartor sida vid sida
- Lägg till mer kontext med visuella taggar
Begränsningar i MindNode
- Vissa användare säger att det är svårt att exportera tankekartor.
- MindNode integreras inte direkt med populära CRM-system.
MindNode-priser
- Månadsvis: 3,63 $ (2,99 £)
- Årligt: 24,27 $ (19,99 £)
MindNode-betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (över 30 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (15 recensioner)
8. Pipeliner
Pipeliner är först och främst ett CRM-system, men låt dig inte luras av det. Du kan också använda denna plattform som ett kraftfullt relationskartläggningsprogram. Pipeliner hävdar faktiskt att det är det enda CRM-systemet som har relationskartläggning som en inbyggd funktion. ??
Det bästa av allt är att Pipeliner integreras med Microsoft- och Google-paket, så om du vill visa dina CRM-data i ditt kontorspaket är det lika enkelt som att lägga till en integration.
Pipeliner bästa funktioner
- Pipeliner Automatizer erbjuder optimering av arbetsflöden utan kodning.
- Använd Pipeliner-mobilappen med inbyggd AI
- Koppla din relationskarta till strategier för bootstrapping, pyramiding eller bakåtmappning.
- Visa relationskartor tillsammans med dina CRM-data för mer sammanhang.
Begränsningar i Pipeliner
- Pipeliner-integrationerna kan vara lite långsamma.
- Andra användare säger att API-anslutningen ofta går sönder.
Pipeliner-priser
- Starter: 65 $/månad per användare, faktureras årligen
- Företag: 85 USD/månad per användare, faktureras årligen
- Enterprise: 115 USD/månad per användare, faktureras årligen
- Obegränsat: 150 USD/månad per användare, faktureras årligen
Betyg och recensioner av Pipeliner
- G2: 4,6/5 (460+ recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (210+ recensioner)
9. Pingboard
Pingboard är egentligen en lösning för att mobilisera och planera personalresurser, men du kan också använda den för att kartlägga relationer.
Använd organisationsschemafunktionen för att skapa relationskartor för dina potentiella kunder. Teams Matrix är en helt ny funktion som visar tvärfunktionella team i ett lättläst diagram.
Pingboards bästa funktioner
- Stora säljteam kommer att älska Employee Directory, som kopplar ihop dig med dina kollegor på några sekunder.
- Automatisera mötesplaneringen
- Mät och identifiera försäljningsframgångar
- Pingboard integreras med Google Workplace, Microsoft Outlook, Microsoft 365 och mer.
Pingboards begränsningar
- Pingboard är mer anpassat för ledning och HR än för försäljning.
- Vissa användare säger att Pingboards integrationer är buggiga.
Pingboard-priser
- Basic: 149 $/månad, betalas årligen
- Essential: 299 $/månad, betalas årligen
- Fördel: 399 $/månad, betalas årligen
- Anpassad prissättning: Kontakta oss för prisuppgifter
Pingboard-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (över 290 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (590+ recensioner)
10. Lucid
Lucid är ett av de mest kända namnen inom diagramvärlden. Använd Lucidcharts dra-och-släpp-diagramverktyg för att snabbt kartlägga relationer i realtid med ditt säljteam. Lucidspark är en virtuell whiteboard som är perfekt för att brainstorma försäljningsstrategier efter att ha byggt upp en solid relationskarta.
Lucids bästa funktioner
- Samarbeta i realtid med dina kollegor via taggar och chattar
- Tilldela teammedlemmar till varje relation eller uppgift för att påskynda implementeringen.
- Lucid integreras med produkter från Google, Microsoft och Atlassian.
- Visualisera data snabbt via Lucids omfattande integrationer med tredjepartsprogram.
Lucids begränsningar
- Användarna önskar att Lucid erbjöd offlineåtkomst
- Andra användare säger att Visio är enklare att använda.
Lucids prissättning
- Kontakta oss för prisuppgifter
Lucid-betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (över 4 700 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 1 900 recensioner)
ClickUp: Hemligheten bakom kundernas framgång
Programvara för relationskartläggning är grunden för alla framgångsrika försäljningsstrategier. Den ger ditt team möjlighet att brainstorma, experimentera med nya idéer och leverera bättre kundupplevelser.
Men modern försäljning kräver mycket mer än bara snygg grafik. Du måste genomföra dina stora idéer, vilket är anledningen till att så många säljteam väljer ClickUp. Spara tid genom att samla alla dina relationskartor, anteckningar, uppgifter och mätvärden på en intuitiv plattform. ✨
Du behöver inte bara lita på vårt ord. Testa ClickUp med ditt team för att själv uppleva dess tidsbesparande funktioner. Skapa ett ClickUp-arbetsutrymme gratis nu – inget kreditkort krävs.