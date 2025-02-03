10 programvaror för relationskartläggning för säljteam 2025

Försäljning är livsnerven i alla företag. Som säljchef måste du förstå hur viktiga beslutsfattare fattar sina köpbeslut. Oftast innebär det att du måste identifiera de viktigaste aktörerna i ett företag – och deras roll i köpprocessen.

De flesta företag lämnar inte ut sin organisationsplan (även om du ber snällt), så det är upp till dig att göra efterforskningar för att ta reda på relationerna mellan dina leads och kunder.

Programvara för relationskartläggning är till stor hjälp för alla säljteam som behöver relationsinformation för kundhantering. Med hjälp av kundrelationskartläggning blir det enkelt att attrahera nya kunder, göra befintliga kunder nöjda och öka vinstmarginalerna. ?

Om du aldrig har använt ett relationskartläggningsverktyg tidigare, oroa dig inte. I denna omfattande guide visar vi dig vilka programvarufunktioner som är ett måste för affärsutveckling. För att komma igång med din sökning kommer vi också att granska de 10 bästa programvarorna för relationskartläggning för B2B-försäljning 2024.

Vad ska du leta efter i programvara för relationskartläggning?

De bästa verktygen för relationskartläggning har funktioner för:

Datavisualisering: Den viktigaste funktionen i alla programvaror för relationskartläggning är hur väl de genererar visuella representationer av komplexa kundrelationer. De ska kunna Den viktigaste funktionen i alla programvaror för relationskartläggning är hur väl de genererar visuella representationer av komplexa kundrelationer. De ska kunna visualisera data , till exempel organisationsscheman, snabbt i tydliga grafer.

Integrationer: Ett bra verktyg bör integrera data från flera källor, inklusive plattformar för kundrelationshantering (CRM) som Salesforce, e-post, telefonsamtal och sociala medier som LinkedIn eller X (tidigare Twitter).

Uppdateringar i realtid: Vem har tid att manuellt återskapa en relationskarta? Programvara för relationskartläggning bör uppdatera relationskartor baserat på interaktioner och data i realtid.

Mallar: Spara mer tid genom att välja relationskartläggningsprogramvara som innehåller mallar inte bara för din grafik, utan även för andra användningsområden. Kartläggningsprogramvaran ska kunna skapa allt från försäljningsmanus till Spara mer tid genom att välja relationskartläggningsprogramvara som innehåller mallar inte bara för din grafik, utan även för andra användningsområden. Kartläggningsprogramvaran ska kunna skapa allt från försäljningsmanus till utvecklingsplaner

Samarbete: Även den bästa säljaren behöver arbeta med ett team. Leta efter relationskartläggningsprogramvara som gör det möjligt för teammedlemmar att dela kartor, lägga till kommentarer och brainstorma i en molnbaserad miljö.

Processförbättring: Relationskartläggning bör inte sluta med en enkel grafisk presentation. Leta efter ett verktyg som Relationskartläggning bör inte sluta med en enkel grafisk presentation. Leta efter ett verktyg som visualiserar och omarbetar själva försäljningsprocessen

De 10 bästa programvarorna för relationskartläggning att använda

Oavsett om du vill leverera förstklassig kundsupport till viktiga kunder eller bara behöver ett datadrivet beslutsverktyg för försäljningsplanering är relationskartläggningsprogramvara ett måste.

Välj beprövade programvaruverktyg som är utformade för att stödja varje steg i kundresan. Låt oss titta på för- och nackdelarna med de tio bästa programvarorna för relationskartläggning 2024.

Planera och organisera projekt, idéer eller befintliga uppgifter i ClickUp för den ultimata visuella översikten.

Missförstå oss inte – vi älskar bra verktyg för datavisualisering. Men ditt team har troligen inte tid att växla mellan olika verktyg och plattformar. ClickUp kombinerar allt som säljteam behöver för att hantera kundkonton, chatta med varandra, tilldela uppgifter, övervaka prestanda och mycket mer. ?

Vår mångsidiga plattform fungerar också som relationskartläggningsprogramvara.

Använd ClickUp Mind Maps för att identifiera olika typer av relationer mellan dina företagskontakter. Ditt säljteam kan göra mind mapping i realtid för att skapa kopplingar, kartlägga säljprocesser och tilldela uppgifter.

Skapa en ClickUp Whiteboard för att skapa, strukturera och visuellt organisera relationerna mellan ditt team och dina kunder. Börja med en allmän brainstorming och förfina dina idéer i det användarvänliga dra-och-släpp-gränssnittet. Klicka bara på en Whiteboard-nod för att länka uppgifter, filer, dokument och mer för att skapa en praktisk relationskarta som gör implementeringen till en barnlek.

ClickUps bästa funktioner

När du har kartlagt relationerna loggar du in allt i ClickUp CRM.

Kartlägg relationer, arbetsflöden och uppgifter i ClickUp Mind Maps

Dela enkelt ClickUp Mind Maps och ClickUp Whiteboards med ditt säljteam via chatt, dokument eller kommentarer.

Prova ClickUp AI för att sammanfatta idéer och skapa presentationsutkast snabbare.

Lägg till bilder och länkar till din ClickUp Whiteboard för mer kontext.

Begränsningar i ClickUp

ClickUp AI är endast tillgängligt för betalda abonnemang.

ClickUp har många funktioner, så det kan ta lite tid för nybörjare att vänja sig vid plattformen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Business Plus: 19 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI finns tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 8 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. Prolifiq

Via Prolifiq

Behöver du lite hjälp med kontoplanering? Prolifiq är ett verktyg för relationskartläggning som hjälper dig att söka efter viktiga beslutsfattare och nå ut till dem utan att ens lämna plattformen.

Det bästa av allt är att Prolifiq fungerar direkt i Salesforce eller Quip för att kombinera dina relationskartor med ditt CRM-system och dina försäljningsuppgifter.

Prolifiqs bästa funktioner

Prolifiq ACE är ett intelligent system för hantering av digitalt innehåll som integreras med ditt verktyg för relationskartläggning.

Prolifiq CRUSH stöder hantering av nyckelkonton och intäktsoptimering.

Mät nyckelaktörers inflytande inom Prolifiq

Använd Prolifiq för att prioritera vissa intressenter och tilldela dem till medlemmar i ditt säljteam.

Prolifiqs begränsningar

Prolifiq har inte så många recensioner.

Vissa användare uppger att de har problem med långa laddningstider.

Priser för Prolifiq

Verktyg för relationskartläggning Inbyggt i Salesforce : 19 USD/månad per användare

Crush: 49 $/månad per användare

Ace: 49 $/månad per användare

Komplett paket: 79 $/månad per användare

Prolifiq-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: 5/5 (1 recension)

3. Upland

Via Upland

Upland är en mjukvarujätte som tillhandahåller lösningar för allt från e-postmarknadsföring till kunskapshantering. Deras relationskartläggningsprogramvara, Altify, fungerar direkt i Salesforce för att koppla samman alla beslutsfattare i en tydlig grafisk presentation.

Altify identifierar inte bara relationer mellan intressenter, utan hjälper också till att förfina din försäljningsprocess. Identifiera luckor i din försäljningsstrategi och hitta förslag på hur du kan förbättra den framöver.

Uplands bästa funktioner

Håll muspekaren över kontakterna i din karta för att se deras inflytande och köpkraft.

Altify hjälper dig att identifiera kritiker och supportrar

Samarbeta i Altify med ditt team i realtid

Importera nya och befintliga kontakter till Salesforce

Begränsningar i Upland

Vissa användare säger att rapporterna inte är intuitiva.

Andra säger att Altify generellt lider av bristande användbarhet och ett otympligt användargränssnitt.

Priser för Upland

Kontakta oss för prisuppgifter

Upland-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (2 recensioner)

4. DBDiagram

Via DBDiagram

Kanske behöver du inte ett avancerat verktyg som ansluter till Salesforce. Om du letar efter gratis relationskartläggningsprogramvara utan krusiduller, prova DBDiagram. ?️

Detta är ett gratis verktyg, men det är mycket mer tekniskt än de andra alternativen på vår topp 10-lista. DBDiagram ansluter till SQL-databaser för att visualisera data i realtid. Du kan använda det till mycket mer än bara relationskartläggning, men du behöver gedigna databaskunskaper för att kunna använda DBDiagram korrekt.

DBDiagrams bästa funktioner

Exportera dina relationskartor till en bildfil eller PDF.

DBDiagram integreras med SQL-filer

Dela diagram internt eller externt med ett enda klick

DBDiagram integreras med webbramverk som Ruby on Rails och Django.

DBDiagrams begränsningar

DBDiagram kan vara tekniskt, så det passar bäst för personer som förstår SQL.

Användarnas främsta klagomål är dess komplexitet och bristen på visuella designfunktioner.

Priser för DBDiagram

Gratis

Personal Pro: 9 $/månad

Team: 40 $/månad för tre användare

DBDiagram-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (2 recensioner)

Capterra: N/A

5. Creately

Via Creately

Säljteam använder Creately för att skapa visuella arbetsytor för brainstorming och projektgenomförande. Du kan använda det som relationskartläggningsprogram, men Createlys planeringsverktyg är det som verkligen utmärker sig.

Oavsett om du behöver skapa kundresekartor, köparprofiler eller en relationskarta finns det ett Creately-ramverk för det. Det innehåller också ett imponerande antal mallar för konceptkartor, mind mapping, wireframes och mycket mer.

Createlys bästa funktioner

Creately har KPI:er och OKR:er inbyggda i plattformen.

Samarbeta säkert med relationskartor i realtid

Brainstorma och utveckla färdplaner

Använd Creately-mallar för diagram, tabeller, storyboards, arbetsfördelningsstrukturer och mycket mer.

Createlys begränsningar

Vissa användare säger att Creately blir långsamt när de laddar diagram med mycket data.

Andra användare säger att det är svårt att navigera i kanvaserna – särskilt de stora.

Priser för Creately

Gratis

Startpaket: 5 $/månad per användare

Företag: 89 $/månad för obegränsat antal användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Creately

G2: 4,4/5 (970+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 160 recensioner)

6. Visio

Via Visio

Arbetar du på ett Microsoft-företag? Visio är ett självklart val för Microsoft 365-företag eftersom det redan ingår i din prenumeration.

Det är i första hand ett verktyg för datavisualisering, så du kan använda Visio till mycket mer än bara relationskartläggningsprogramvara. Samarbeta med ditt team i realtid för att visualisera data via datorn eller Visio-webbappen. ?

Visio bästa funktioner

Viso innehåller dussintals mallar för diagram och schabloner.

Samarbeta på Visio-diagram från Microsoft Teams

Konvertera Excel-data till Visio-diagram med bara några klick med verktyget Data Visualizer.

Överför anpassade Visio-diagram till Word-dokument eller PowerPoint-presentationer

Visio-begränsningar

Visio är förmodligen inte ett bra val om du inte redan har Microsoft 365.

Vissa användare säger att Visio inte är lika intuitivt som andra diagramverktyg.

Visio-priser

Microsoft 365: Ingår

Visio Plan 1: 5 $/månad per användare

Visio Plan 2: 15 $/månad per användare

Visio-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 650 recensioner)

Capterra: (över 3 000 recensioner)

7. MindNode

Via MindNode

MindNode är i första hand ett verktyg för mind mapping och dispositioner, men du kan också använda det för relationskartläggning. Det ser förvånansvärt enkelt ut, men plattformen innehåller ett imponerande antal funktioner.

Använd MindNode för att spåra uppgifter, skissa idéer och skapa visuella taggar. Det innehåller också några häftiga teman, klistermärken och stilar för en fantastisk visuell upplevelse.

MindNodes bästa funktioner

Dela och exportera din mind map med ditt team

Aktivera fokusläget för att eliminera distraktioner

Visa översikter och tankekartor sida vid sida

Lägg till mer kontext med visuella taggar

Begränsningar i MindNode

Vissa användare säger att det är svårt att exportera tankekartor.

MindNode integreras inte direkt med populära CRM-system.

MindNode-priser

Månadsvis: 3,63 $ (2,99 £)

Årligt: 24,27 $ (19,99 £)

MindNode-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (15 recensioner)

8. Pipeliner

Via Pipeliner

Pipeliner är först och främst ett CRM-system, men låt dig inte luras av det. Du kan också använda denna plattform som ett kraftfullt relationskartläggningsprogram. Pipeliner hävdar faktiskt att det är det enda CRM-systemet som har relationskartläggning som en inbyggd funktion. ?‍?

Det bästa av allt är att Pipeliner integreras med Microsoft- och Google-paket, så om du vill visa dina CRM-data i ditt kontorspaket är det lika enkelt som att lägga till en integration.

Pipeliner bästa funktioner

Pipeliner Automatizer erbjuder optimering av arbetsflöden utan kodning.

Använd Pipeliner-mobilappen med inbyggd AI

Koppla din relationskarta till strategier för bootstrapping, pyramiding eller bakåtmappning.

Visa relationskartor tillsammans med dina CRM-data för mer sammanhang.

Begränsningar i Pipeliner

Pipeliner-integrationerna kan vara lite långsamma.

Andra användare säger att API-anslutningen ofta går sönder.

Pipeliner-priser

Starter: 65 $/månad per användare, faktureras årligen

Företag: 85 USD/månad per användare, faktureras årligen

Enterprise: 115 USD/månad per användare, faktureras årligen

Obegränsat: 150 USD/månad per användare, faktureras årligen

Betyg och recensioner av Pipeliner

G2: 4,6/5 (460+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (210+ recensioner)

9. Pingboard

Via Pingboard

Pingboard är egentligen en lösning för att mobilisera och planera personalresurser, men du kan också använda den för att kartlägga relationer.

Använd organisationsschemafunktionen för att skapa relationskartor för dina potentiella kunder. Teams Matrix är en helt ny funktion som visar tvärfunktionella team i ett lättläst diagram.

Pingboards bästa funktioner

Stora säljteam kommer att älska Employee Directory, som kopplar ihop dig med dina kollegor på några sekunder.

Automatisera mötesplaneringen

Mät och identifiera försäljningsframgångar

Pingboard integreras med Google Workplace, Microsoft Outlook, Microsoft 365 och mer.

Pingboards begränsningar

Pingboard är mer anpassat för ledning och HR än för försäljning.

Vissa användare säger att Pingboards integrationer är buggiga.

Pingboard-priser

Basic: 149 $/månad, betalas årligen

Essential: 299 $/månad, betalas årligen

Fördel: 399 $/månad, betalas årligen

Anpassad prissättning: Kontakta oss för prisuppgifter

Pingboard-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (590+ recensioner)

10. Lucid

Via Lucid

Lucid är ett av de mest kända namnen inom diagramvärlden. Använd Lucidcharts dra-och-släpp-diagramverktyg för att snabbt kartlägga relationer i realtid med ditt säljteam. Lucidspark är en virtuell whiteboard som är perfekt för att brainstorma försäljningsstrategier efter att ha byggt upp en solid relationskarta.

Lucids bästa funktioner

Samarbeta i realtid med dina kollegor via taggar och chattar

Tilldela teammedlemmar till varje relation eller uppgift för att påskynda implementeringen.

Lucid integreras med produkter från Google, Microsoft och Atlassian.

Visualisera data snabbt via Lucids omfattande integrationer med tredjepartsprogram.

Lucids begränsningar

Användarna önskar att Lucid erbjöd offlineåtkomst

Andra användare säger att Visio är enklare att använda.

Lucids prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Lucid-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 4 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 900 recensioner)

ClickUp: Hemligheten bakom kundernas framgång

Programvara för relationskartläggning är grunden för alla framgångsrika försäljningsstrategier. Den ger ditt team möjlighet att brainstorma, experimentera med nya idéer och leverera bättre kundupplevelser.

Men modern försäljning kräver mycket mer än bara snygg grafik. Du måste genomföra dina stora idéer, vilket är anledningen till att så många säljteam väljer ClickUp. Spara tid genom att samla alla dina relationskartor, anteckningar, uppgifter och mätvärden på en intuitiv plattform. ✨

Du behöver inte bara lita på vårt ord. Testa ClickUp med ditt team för att själv uppleva dess tidsbesparande funktioner. Skapa ett ClickUp-arbetsutrymme gratis nu – inget kreditkort krävs.