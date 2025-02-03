De 10 bästa programvarorna för säljsamarbete för säljteam 2025

Alla moderna försäljnings- och verksamhetsprocesser innebär mer än bara kallkundsamtal eller att en enskild säljare följer upp med en kund för att vinna affären. Det kräver kommunikation mellan avdelningar och en tydlig överblick över försäljningsprocessen, uppföljningar i rätt tid och ett nära samarbete mellan teamen.

För att effektivisera denna process krävs engagemang, en effektiv process och den magiska ingrediensen som är programvara för säljsamarbete. Genom att utnyttja en heltäckande plattform för säljsamarbete kan du förvandla ditt team från en grupp begåvade solister till ett effektivt kollektiv som driver affärer framåt med ökad effektivitet.

Men vilket magiskt försäljningsverktyg är utrustat för att göra allt för ditt varumärke? För att hjälpa dig att välja rätt alternativ har vi sammanställt en lista över de 10 bästa programvarorna för försäljningssamarbete. Dessutom har vi ett särskilt rekommendation som kan bli ditt självklara verktyg för försäljningsautomatisering.

Vad ska du leta efter i programvara för säljsamarbete?

Innan vi dyker in i listan över de bästa försäljningsapparna, låt oss titta på de faktorer du bör tänka på när du väljer ett program för försäljningssamarbete. De bästa verktygen måste ha följande:

Centraliserad kommunikation: Om dina team kommunicerar i silos och lagrar sina data på flera olika plattformar kommer det oundvikligen att uppstå diskrepanser. Se till att de samarbetsverktyg du överväger har en funktion Om dina team kommunicerar i silos och lagrar sina data på flera olika plattformar kommer det oundvikligen att uppstå diskrepanser. Se till att de samarbetsverktyg du överväger har en funktion för samarbetsbaserad kommunikation . Detta gör det möjligt för dina sälj- och marknadsföringsteam, tillsammans med resten av organisationen, att enkelt lagra kundinformation, dela filer, hålla videokonferenser och hålla sig uppdaterade.

Effektiv arbetsflödeshantering : En viktig del av försäljningen är att göra rätt saker vid rätt tidpunkt. Detta inkluderar att skicka e-post, påminnelser, mötesanteckningar och mycket mer. Prioritera verktyg som gör det möjligt att effektivisera och automatisera arbetsflöden, så att dina team kan hålla ordning och konsekvent uppnå försäljningsmålen.

Förbättra samarbetet : Den programvara du väljer bör göra samarbetet enkelt. Rätt samarbetsverktyg har ofta funktioner som delade dokument, fildelning, gemensam redigering och whiteboards. Dessa funktioner hjälper ditt team att brainstorma, utarbeta strategier och arbeta med förslag tillsammans på ett smidigt sätt.

Datavisning och rapportering : Data är livsnerven i försäljningen. Leta efter en plattform som erbjuder tydliga, anpassningsbara försäljningsdashboards och rapporteringsverktyg som förenklar arbetet för hela försäljningsavdelningen. Detta ger dig värdefull insikt i teamets prestationer och hjälper dig att identifiera områden som kan förbättras.

Integrationer: Dina verktyg för säljsamarbete måste fungera smidigt med befintliga CRM-system eller andra plattformar i din organisation. Detta säkerställer att data delas smidigt och i realtid, vilket gör det möjligt för säljteam och andra intressenter att få relevant information och förbättra produktiviteten.

De 10 bästa programvarorna för säljsamarbete att använda 2024

1. ClickUp

ClickUp är ett av de bästa programvaruverktygen för säljsamarbete och erbjuder flera funktioner utöver enkel samordning av säljteamet eller hantering av säljprocessen.

Få alla dina säljare på samma sida med hjälp av ClickUp Sales Plan

Med ClickUp kan du spåra försäljningen, hantera dina leads och kundinformation med hjälp av CRM-programvara och skapa effektiva arbetsflöden och rapporter för att mäta försäljnings-KPI:er. Plattformen blir din one-stop-shop för leadhantering, CRM-datainsamling, skapande och delning av försäljningsmaterial, tilldelning av uppgifter och samarbetsförsäljning.

Ladda ner den här mallen Organisera ditt säljsamarbete med ClickUps mall för försäljningsplanering.

Dessutom kan du konfigurera och hantera dina försäljningsprocesser mer effektivt med hjälp av mallarna för försäljningsplaner. Den färdiga mallen för försäljningsplaner från ClickUp är perfekt för nybörjare och hjälper dig att:

Sätt upp meningsfulla SMART-mål för din försäljningsavdelning

Utveckla strategier för att nå dessa mål snabbare

Samla informationen på ett ställe så att alla säljare enkelt kan komma åt den.

ClickUps bästa funktioner

Planera och brainstorma försäljningsstrategier visuellt med ditt team i realtid med hjälp av ClickUp Sales för att avsluta affärer snabbare och förbättra framgångsgraden.

Automatisera repetitiva uppgifter och frigör tid för ditt team att fokusera på att avsluta affärer med hjälp av ClickUp Automation -funktionerna.

Säkerställ tydlig kommunikation och håll alla informerade med direktmeddelanden och @mentions med hjälp av ClickUp Chat-vyn.

Hantera och sätt upp tydliga mål för din försäljningspipeline och följ framstegen visuellt med ClickUp Goals.

Utnyttja flera vyer och instrumentpaneler för att få omedelbara rapporter och anpassade mätvärden, så att du kan spåra och identifiera de viktigaste mätvärdena för dina säljchefer.

Samarbeta och brainstorma med dina säljare med hjälp av ClickUp Whiteboards , en samarbetsfunktion för säljteam som ger dig tillgång till en virtuell whiteboard där du kan lägga till anteckningar, skissa upp detaljerade planer och lägga till dem i ditt projektledningsverktyg.

Använd kraften i ClickUp Brain , en AI-assistent, för att effektivisera försäljningsflöden, skriva försäljningsmejl, sammanfatta texter och påskynda dina försäljningsaktiviteter.

Håll alla på samma sida med ClickUp Collaboration Detection , som låter dig se vilka dokument som redigeras och få omedelbara uppdateringar i realtid på plattformen.

Begränsningar för ClickUp

Med tanke på dess omfattande funktioner kan vissa användare uppleva att det finns en viss inlärningskurva när man börjar använda plattformen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 5 USD per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

2. Rattle

Rattle är en RevOps-plattform som är utformad för att hålla ditt team fokuserat och samordnat under hela försäljningscykeln. Verktyget för försäljningssamarbete integrerar Salesforce-data direkt med Slack, vilket gör att hela din intäktsverksamhet blir snabbare, mer strömlinjeformad och effektivare.

via Rattle

Rattles bästa funktioner

Dela känsliga försäljningsdokument och offerter med kunder på ett säkert sätt och samarbeta i realtid med hjälp av Deal Rooms.

Standardisera din försäljningsprocess med färdiga eller anpassningsbara strategier som guidar säljarna genom varje steg i affären.

Få realtidsinsyn i din försäljningspipeline med intuitiva prognosverktyg och anpassningsbara instrumentpaneler.

Ge säljarna verktyg för kontinuerlig coaching och feedback så att de kan förbättra sina resultat.

Rattle-begränsningar

Rattles prissättning passar kanske inte alla budgetar, särskilt inte för mindre team.

Vissa användare har rapporterat att det saknas avancerade anpassningsalternativ jämfört med andra verktyg för teamsamarbete.

Rattle-prissättning

Starter : 19 $/månad per användare

Pro : 34 $/månad per användare

Premium: 49 $/månad per användare

Rattle-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (90+ recensioner)

Capterra: NA

3. DealHub

via Dealhub

DealHub är en högt rankad lösning för automatisering av offerter till intäkter som är idealisk för säljteam. Den har funktioner för fakturering och prenumerationer. Detta gör att du kan centralisera all din affärsaktivitet, kommunikation och alla dina förslag på ett och samma ställe.

DealHubs bästa funktioner

Hantera alla affärsdokument, kommunikation och uppgifter på en enda säker plattform.

Utnyttja AI för att identifiera potentiella hinder och föreslå bästa praxis för att optimera affärsflödet.

Främja smidig kommunikation med interna och externa intressenter genom trådade diskussioner och uppdateringar i realtid.

Eliminera manuell datainmatning och säkerställ datakvaliteten med automatisk datainsamling från e-postmeddelanden och andra källor.

Anslut DealHub smidigt till din befintliga CRM-plattform och andra verktyg för en enhetlig försäljningsupplevelse.

Begränsningar för DealHub

DealHubs prisstruktur kan vara komplex för vissa företag, eftersom tilläggsfunktioner och tjänster prissätts separat.

Priser för DealHub

DealRoom : Kontakta säljteamet

DealHub CPQ : Kontakta säljteamet

DealHub Billing: Kontakta försäljning

DealHub-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 550 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 40 recensioner)

4. RingCentral

via RingCentral

RingCentral är en AI-driven kommunikationslösning som erbjuder en omfattande uppsättning samarbetsverktyg som är särskilt utformade för distans- och hybridförsäljningsteam. Med funktioner som samtalsanteckningar i realtid och personliga konverteringsinsikter kan detta verktyg hjälpa dig att konsolidera dina kommunikationsinsatser och få försäljningsinformation.

RingCentrals bästa funktioner

Samla telefonsamtal, videokonferenser, teammeddelanden och fax till en enda, användarvänlig plattform.

Integrera RingCentral med ditt befintliga CRM-system och andra säljverktyg för ett effektivare arbetsflöde.

Upprätthåll tydlig kommunikation och samarbeta med team och kunder från hela världen med hjälp av internationella samtals- och videokonferensfunktioner.

RingCentrals begränsningar

RingCentrals prissättning varierar beroende på funktioner och antal användare.

Vissa recensenter har nämnt att det finns en viss inlärningskurva för vissa av plattformens avancerade funktioner.

RingCentrals priser

Core : 30 $/månad per användare

Avancerad : 35 $/månad per användare

Ultra: 45 $/månad per användare

RingCentrals betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (890+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 1100 recensioner)

5. Pipedrive

via Pipedrive

Pipedrive är en effektiv plattform för CRM-samarbete och försäljningshantering som låter dig spåra din försäljningspipeline, hantera leads och automatisera hela din försäljningsprocess. Det bästa är att du kan koppla ihop din teknikstack med Pipedrives CRM, vilket gör att du smidigt kan få realtidsdata från flera verktyg på en enda plattform.

Pipedrives bästa funktioner

Få en tydlig översikt över din försäljningspipeline med anpassningsbara steg och dra-och-släpp-funktioner.

Spåra alla försäljningsrelaterade aktiviteter, inklusive samtal, e-postmeddelanden och möten, på en central plats.

Främja kommunikation och samarbete med interna och externa intressenter genom trådade diskussioner och affärsanteckningar.

Automatisera repetitiva uppgifter som att skicka uppföljningsmejl och boka möten, så att ditt team får mer tid att fokusera på att avsluta affärer.

Begränsningar i Pipedrive

Pipedrive erbjuder en kostnadsfri provperiod, men vissa avancerade funktioner är endast tillgängliga i betalda abonnemang.

Pipedrives funktionalitet passar kanske bättre för säljorganisationer än för andra branscher som behöver ett säljfokuserat verktyg för sitt team.

Pipedrive-priser

Essential : 14 $/månad per användare

Avancerad : 29 $/månad per användare

Professional : 59 $/månad per användare

Power : 69 $/månad per användare

Enterprise: 99 $/månad per användare

Pipedrive-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2900 recensioner)

6. Recapped. io

Recapped. io har en annorlunda approach till säljsamarbete, med fokus på att samla in och dela viktiga slutsatser från säljsamtal och möten. Med en färdig playbook, anpassningsbara mallar och samarbetsytor säkerställer du att dina team följer bästa praxis och enkelt hittar nödvändiga dokument och säljresurser.

Redcapped. io bästa funktioner

Samla in värdefull försäljningsinformation från samtal och dela den med hela teamet för att bygga upp kollektiv kunskap.

Tilldela teammedlemmarna tydliga uppgifter efter varje samtal och följ upp framstegen mot målet.

Gå igenom viktiga ögonblick från säljsamtal med lättillgängliga videoklipp och sökbara transkriptioner.

Analysera samtalsinspelningar och transkriptioner för att identifiera förbättringsområden och ge målinriktad coaching till säljarna.

Öka teamets ansvarstagande genom att se till att tydliga uppföljnings- och åtgärdspunkter tilldelas efter varje säljsamtal.

Begränsningar för Redcapped.io

Recapped. io:s prissättning passar kanske inte alla budgetar, särskilt inte för större säljteam.

Vissa recensenter har nämnt begränsningar när det gäller avancerade integrationer jämfört med andra försäljningsverktyg.

Priser för Redcapped.io

Gratis

Professional : 85 $/månad per användare

Företag: 125 USD/månad per användare

Redcapped. io betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 40 recensioner)

7. Salesforce

Salesforce är en CRM-jätte som erbjuder en robust plattform med ett brett utbud av funktioner, inklusive starka funktioner för säljsamarbete. Med denna bas erbjuder den flera tilläggsfunktioner som gör den till en heltäckande plattform för försäljnings- och marknadsföringshantering, vilket gör det möjligt för organisationer att automatisera och effektivisera sina intäktsgenererande insatser.

via Salesforce

Salesforce bästa funktioner

Främja smidig kommunikation med funktioner som Chatter för teammeddelanden, uppgiftshantering och uppdateringar av affärer i realtid.

Ge ditt team möjlighet att hålla kontakten och hantera affärer på språng med en användarvänlig mobilapp.

Anpassa Salesforce efter dina specifika behov med ett brett utbud av anpassningsbara fält, arbetsflöden och instrumentpaneler.

Få djupgående insikter om försäljningsresultat med kraftfulla verktyg för rapportering och datavisualisering.

Begränsningar i Salesforce

För vissa är Salesforce en komplex plattform med en brantare inlärningskurva jämfört med andra alternativ.

Prissättningen är dyr för mindre företag, där kostnaderna ofta baseras på antalet användare och nödvändiga funktioner.

Priser för Salesforce

Starter Suite : 24 $/månad per användare

Professional : 80 $/månad per användare

Enterprise : 165 $/månad per användare

Obegränsat : 330 $/månad per användare

Einstein 1 Sales: 500 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Salesforce

G2: 4,3/5 (över 19 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 18 300 recensioner)

8. SalesRabbit

via SalesRabbit

SalesRabbit är en dynamisk plattform för fältsäljhantering som automatiserar och effektiviserar hela din försäljningsprocess på en enda plattform. Den erbjuder olika funktioner som hjälper säljteam att förbättra sina resultat, minska kostnaderna och säkra affärer.

Det bästa med detta försäljningsverktyg är att det integreras med över 1000 kompatibla verktyg, vilket gör att du kan komma åt all din försäljningsdata på ett och samma ställe.

SalesRabbit bästa funktioner

Samla alla försäljningskommunikationskanaler – e-post, samtal, sms och interaktioner på sociala medier – på en enda plattform.

Övervaka och analysera teamkommunikationen för att identifiera coachningsmöjligheter och förbättra den övergripande försäljningseffektiviteten.

Underlätta smidigt samarbete med funktioner som teamchatt, fildelning och uppgiftshantering.

Utforma och hantera anpassade försäljningsprocesser med dra-och-släpp-funktionalitet och visuella pipelineverktyg.

Få realtidsinsyn i din försäljningspipeline med anpassningsbara instrumentpaneler och funktioner för aktivitetsuppföljning.

Begränsningar för SalesRabbit

SalesRabbit erbjuder visserligen ett gratisabonnemang, men vissa avancerade funktioner är begränsade eller otillgängliga i gratisversionen.

Några användarrecensioner nämner att integrationen med vissa CRM-system och marknadsföringsautomatiseringsverktyg kan vara begränsad jämfört med mer etablerade plattformar.

Priser för SalesRabbit

SalesRabbit Lite : 0 dollar

SalesRabbit Team : 29 $/månad per användare

SalesRabbit Pro : 39 $/månad per användare

SalesRabbit Enterprise: Anpassad prissättning

SalesRabbit-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (190+ recensioner)

9. LiquidPlanner

LiquidPlanner är en lösning för projektledning och hantering av försäljningspipeline som anpassar sig efter ditt teams förändringar och behov. Den hjälper dig att hantera dina försäljningsprojekt med hjälp av prediktiv schemaläggning, exakta prognoser och realistisk arbetsbelastningsbalans så att hela teamet kan hantera sina aktiviteter på ett effektivt sätt.

via LiquidPlanner

Det är främst känt för sina visuella schemaläggningsfunktioner, som utnyttjas för effektivt säljsamarbete.

LiquidPlanners bästa funktioner

Visualisera din försäljningspipeline med anpassningsbara Gantt-diagram, som möjliggör tydlig kommunikation av deadlines och beroenden.

Underlätta kommunikation och uppgiftshantering i realtid med funktioner som trådade diskussioner och delade dokument.

Visualisera teamets arbetsbelastning och identifiera potentiella flaskhalsar i din försäljningspipeline för optimal resursallokering.

Få bättre insyn i försäljningsprocessen och förbättra precisionen i dina försäljningsprognoser.

Begränsningar för LiquidPlanner

LiquidPlanners prisstruktur passar kanske inte alla budgetar, särskilt inte för mindre team.

Vissa användarrecensioner nämner att det krävs en viss inlärningskurva för att behärska de avancerade schemaläggningsfunktionerna.

Priser för LiquidPlanner

Essential : 15 $/månad per användare

Professional : 28 $/månad per användare

Ultimate: 42 $/månad per användare

LiquidPlanner-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 650 recensioner)

10. Hubspot Sales

via Hubspot

Hubspot är ett populärt allt-i-ett-verktyg för försäljning och marknadsföring. Dess kostnadsfria CRM gör det idealiskt för försäljningsorganisationer. Hubspot Sales-plattformen har mångsidiga funktioner som kan läggas till CRM-systemet och försäljningspipeline.

Det ger teamen tillgång till verktyg för säljengagemang och samarbete, funktioner för affärshantering, rapporterings- och analysfunktioner, verktyg för betalningar och offert hantering och mycket mer.

Hubspots bästa funktioner

Automatisera repetitiva uppgifter som lead nurturing, e-postuppföljningar och datainmatning, så att ditt team kan fokusera på att avsluta affärer.

Slipp fram och tillbaka med schemaläggning med potentiella kunder och kunder med en användarvänlig schemaläggningsassistent.

Hantera all affärsrelaterad information, kommunikation och uppgifter på en enda plattform för bättre översikt och samarbete.

Standardisera din försäljningsprocess med färdiga eller anpassningsbara strategier och förse säljarna med effektiva coachningsverktyg.

Integrera dina försäljningsdata med över 1400 verktyg som finns tillgängliga på HubSpot App Marketplace.

Hubspots begränsningar

HubSpot Sales erbjuder en gratisversion med begränsade funktioner. Avancerade funktioner kräver ett betalt abonnemang.

Vissa recensenter har nämnt att HubSpot Sales kanske passar bättre för företag som redan har investerat i HubSpot-ekosystemet.

Har en brant inlärningskurva, där användarna måste gå Hubspot Academy-kurser för att förstå hur man använder verktyget effektivt.

Hubspots priser

Gratis

Startpaket : 15 USD/månad per användare

Professional: 90 $/månad per användare

Hubspot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 11 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 450 recensioner)

Öka ditt säljsamarbete med ClickUp

Med detta har vi kommit till slutet av denna omfattande guide om de 10 bästa programvarorna för säljsamarbete 2024. Kom ihåg att varje säljteam har sin egen rytm.

Det perfekta verktyget ska smidigt integreras i ditt befintliga arbetsflöde, förbättra samarbetet i ditt team och driva försäljningen framåt med ökad effektivitet.

Samarbeta med dina team och omvandla idéer till uppgifter med ClickUp Whiteboard

Om du frågar oss vilken programvara för säljsamarbete som sticker ut i denna lista, skulle vi svara ClickUp. Detta allt-i-ett-verktyg för projektledning och produktivitet fungerar även som ett samarbetsverktyg för CRM, programvara för uppgiftshantering, programvara för spårning av försäljningsförslag, programvara för marknadsföringsautomatisering, verktyg för online-samarbete och en komplett lösning för försäljnings- och verksamhetshantering.

ClickUps mångsidiga funktioner gör att du kan integrera hela din försäljningspipeline i en enda plattform och skapa en samarbetskultur som förenar hela organisationen.

Registrera dig för ClickUp idag och se hur det helt förändrar hela din försäljningsprocess!