10 kostnadsfria mallar för Porters 5 krafter

”Känn din fiende” är ett tidlöst ordspråk som gäller i många konkurrenssituationer. ”Fiende” kanske är ett extremt ord i affärsvärlden, men du måste ändå utforma en framgångsrik affärsstrategi för att överträffa dina konkurrenter i branschen och få en sund andel av vinsten.

Den ledande ekonomen Michael Porter introducerade 5 Forces-metoden 1979 för att identifiera de fem relevanta konkurrenskrafter som formar en viss marknad. Det är ett kraftfullt alternativ till SWOT-analysen (styrkor, svagheter, möjligheter och hot). Istället för en generisk och ofta alltför bred bedömning fokuserar 5 Forces-ramverket på faktorer som påverkar lönsamhetshot och tillväxtmål.

Om du är nyfiken på att avslöja mysteriet bakom varför dina befintliga konkurrenter antingen blomstrar eller kämpar, har vi lösningen för dig. Vår samling av 10 kostnadsfria Porter's 5 Forces-mallar hjälper dig att ta vara på möjligheterna innan de knackar på någon annans dörr! 🚪

⏰ 60 sekunders sammanfattning Vill du ligga steget före konkurrenterna? Använd de 10 Porter's 5 Forces mallarna för att analysera hot på marknaden, identifiera möjligheter och bygga en vinnande strategi: ClickUp Porters 5 Forces-mall ClickUp-mall för marknadsundersökning ClickUp-mall för marknadsanalys ClickUp-mall för konkurrensanalys ClickUp-mall för prissättning av konkurrensanalys ClickUp-mall för produktpositionering ClickUp-mall för konkurrentbevakning Word-mall för Porters 5 Forces-analys från Custom-Writing.org Word-mall för Porters 5 Forces-analys av TCCTrainingandConsulting Slides Porter's Five Forces Analysis Template av SlideEgg

Vad är en mall för Porters 5-kraftsanalys?

En mall för Porters 5 krafter är ett strukturerat ramverk som är särskilt utformat för att underlätta tillämpningen av 5 krafter-modellen i affärs- och strategianalyser. Den ger ett organiserat visuellt format för att identifiera, förstå och bedöma konkurrensdynamiken inom en bransch genom fem komponenter:

Befintlig konkurrens i branschen Potentiell konkurrens på grund av nya aktörer Leverantörernas förhandlingsstyrka Kundernas förhandlingsstyrka Hot från substitutprodukter

En typisk mall för Porters 5 krafter innehåller uppmaningar som hjälper dig att lägga till information om dessa komponenter. Det färdiga dokumentet ger en helhetsbild av den direkta och indirekta konkurrensen inom en bransch, vilket gör det till ett viktigt verktyg för att utforma effektiva företagsstrategier inom områden som:

Genomförbarhet för att introducera en ny produkt eller tjänst

Sätt att skaffa sig konkurrensfördelar

Kvartalsvisa eller årliga lönsamhetsmål

Förbättra varumärkeslojaliteten

Denna mall är ett utmärkt komplement till din strategidokumentation, eftersom den kan delas med kollegor för att standardisera och effektivisera brainstormingprocesserna.

Hur man använder en mall för Porters 5 krafter för marknadsanalys

Att använda en mall för Porters 5 krafter är som att ha tillgång till en magisk spegel – den förutsäger inte framtiden, men den avslöjar dina konkurrenters styrkor och svagheter. 🪞

Följ dessa standardsteg för att genomföra en marknadsanalys med mallen:

Utvärdera konkurrensen: Undersök dina konkurrenter för att förstå deras styrkor (t.ex. fler resurser) och svagheter (t.ex. begränsad produktdifferentiering). Identifiera hot om inträde: Ta hänsyn till sannolikheten för att nya aktörer kommer in på marknaden, med tanke på hinder som restriktiva regleringar och höga kapitalkrav. Mät leverantörernas inflytande: Bestäm : Bestäm dina leverantörers förhandlingsstyrka genom att utvärdera deras förmåga att påverka dina kostnader och logistiken i din leveranskedja. Utvärdera köparnas inflytande: Bedöm kundernas förhandlingsstyrka med hänsyn till deras lojalitet till varumärket, efterfrågemönster och förmåga att påverka prissättningen. Utvärdera hot om substitution: Analysera möjligheten att alternativa produkter eller tjänster ersätter ditt erbjudande.

Du kan tilldela en risknivå – låg, måttlig eller hög – till varje konkurrensfaktor när du drar övergripande slutsatser och formulerar din strategiska approach baserat på de samlade insikterna.

10 kostnadsfria mallar för Porters 5 krafter i Word, Slides och ClickUp

Vi har gått igenom ett stort antal mallar för strategisk analys och valt ut de bästa för dig! Kolla in de 10 bästa gratis Porter's 5 Forces-mallarna i ClickUp, Slides och Word för att brainstorma och presentera din analys på ett övertygande sätt. 🎯

1. ClickUp Porters 5 Forces-mall

Hämta gratis mall ClickUp Porters 5 Forces-mall

När det gäller att förstå och navigera i de komplexa, ständigt föränderliga krafterna på marknaden, är ClickUps mall för Porters 5 krafter en pålitlig vägvisare!

Denna mall är utformad för att hjälpa dig att snabbare förstå konkurrenssituationen genom att belysa din position på marknaden. Den erbjuder en ClickUp Whiteboard -vy, utrustad med ett praktiskt verktygsfält som stödjer redigering i realtid med flera medarbetare. Den visar fem färgkodade cirklar som illustrerar de viktigaste krafterna du behöver beakta för att analysera konkurrensen:

Konkurrens 🔴 Köparnas makt 🟢 Hot från nya aktörer 🟣 Hotet från substitut 🔵 Leverantörens makt 🟠

Varje avsnitt gör det möjligt för användarna att visualisera och utvärdera konkurrenskrafterna, vilket tydligt visar affärsmiljön och hur den påverkar dig. Är du nyfiken på den relativa inverkan dessa krafter har? Möjligheten att markera konkurrensintensiteten för varje faktor som Låg, Medel eller Hög risk innan du drar slutsatser ger analysen ytterligare ett lager av djup.

Denna användarvänliga mall är en värdefull resurs för företag eftersom den anpassar sig efter behoven i alla branscher. Chefer älskar att använda detta verktyg för att skapa ordning i brainstormingscenarier med höga insatser, såsom:

ClickUp integreras med hundratals populära arbets- och kommunikationsappar, som Zoom och Microsoft Teams, så att du smidigt kan presentera och samarbeta kring dina strategier.

2. ClickUp-mall för marknadsundersökning

Hämta gratis mall ClickUp-mall för marknadsundersökning

Använd ClickUps marknadsundersökningsmall som din vetenskapliga guide för att förstå kundernas behov. Den samlar inte bara in data utan ger dig också möjlighet att förfina befintliga processer och utforma vinnande strategier för att få ett försprång på marknaden. 🥇

I denna lättanvända mall hittar du en rad kraftfulla verktyg för att organisera och lagra information om dina direkta och indirekta konkurrenter. Den har fem anpassningsbara fält som standard, vilket gör att du kan lägga till följande attribut till din analys:

Typ av marknadsundersökning: Ett rullgardinsfält för att kategorisera typen av marknadsundersökning som genomförts (i detta fall Porters 5 Forces-studie). Dokumentlänk: Ett webbplatsfält för att länka till rapportdokumentet Presentationslänk: Ett annat webbplatsfält för att länka till rapportpresentationen Forskningsfas: Ett rullgardinsfält för att ange den aktuella forskningsfasen. Datainsamlingsteknik: Ett etikettfält för att notera de specifika tekniker (som undersökningar) som används för datainsamling.

Därefter får du en utförlig uppgiftschecklista med 21 deluppgifter organiserade steg för steg, som alla underlättar dina marknadsundersökningsaktiviteter. Checklistan eliminerar gissningar från processen och gör det möjligt för teamen att nå slutsatser snabbare.

Denna kraftfulla uppgiftsmall gör det enkelt för dig att hålla jämna steg med marknadstrenderna och begränsa aktiviteter som ökar avkastningen på investeringen. Vill du ha bättre överblick över dina uppgifter? Du kan komma åt andra ClickUp-vyer, som Lista, Gantt-diagram, Arbetsbelastning och Kalender, för att få mer insikt i din forskning.

3. ClickUp-mall för marknadsanalys

Hämta gratis mall ClickUp-mall för marknadsanalys

Om du vill ta reda på var din produkt står i konkurrensarenan är ClickUps marknadsanalysmall precis vad du behöver. Den fungerar som din egen personliga marknadsanalytiker, men utan den höga prislappen. 🏷️

Med den här mallen kan du fördjupa dig i konkurrentkategorisering. Du kan identifiera dina direkta, indirekta, potentiella, framtida och ersättande konkurrenter och få en helhetsbild av konkurrenslandskapet.

Vad gör den ännu bättre? Nio anpassningsbara fält! Behöver du betygsätta objekt, fånga unika konkurrentfunktioner eller representera marknadsandelar? Denna mall har standardfält där du kan ange dina data, vilket gör den till en allt-i-ett-resurs för konkurrensanalys.

Denna mångsidiga mall är inte bara för etablerade jättar – även nystartade företag kan använda den för att hitta outnyttjade kundsegment och skräddarsy sina erbjudanden tack vare dess mångfacetterade vyer.

Med vyer som Tillväxtandel och Pris vs. kvalitet har du alla verktyg du behöver för att utforma en tydlig strategi. I vyn Konkurrenter hittar du en omfattande lista över konkurrenter, överskådligt ordnade efter marknadsandel och resultat. Slutligen visar vyn Annonspanel vad dina konkurrenter gör för att marknadsföra sina produkter.

4. ClickUp-mall för konkurrensanalys

Hämta gratis mall ClickUp-mall för konkurrensanalys

Ingenting driver framsteg som en sund konkurrens! Omfamna den, så kanske du upptäcker outnyttjad potential för ditt företag. ClickUps mall för konkurrensanalys förkroppsligar på många sätt denna anda av sund rivalitet.

Med den här mallen kan du fördjupa dig i konkurrenternas marknadsföringsstrategier och få insikter om dina egna styrkor och svagheter. Dessutom kan du sätta upp tillväxtmål medan du noggrant driver din produkt eller tjänst mot nya höjder!

Denna Whiteboard -mall levereras med en introduktionsguide som hjälper dig att genomföra en framgångsrik konkurrensanalys matris i sex steg:

Identifiera konkurrenter Skapa en jämförelsematriss Samla in bakgrundsinformation Profilera målkunder Fokusera på de 4 P:na inom marknadsföring (Produkt, Pris, Promotion och Plats) Analysera styrkor och svagheter

Med kvadrantlayouten kan du visualisera fyra olika typer av konkurrenter: Huvudkonkurrenter, Branschledare, Nischkonkurrenter och Högpresterande. Använd klisterlappar för att placera element i varje kvadrant medan du driver din analys framåt.

5. ClickUp-mall för prissättning av konkurrensanalys

Hämta gratis mall ClickUp-mall för prissättning av konkurrensanalys

ClickUps mall för konkurrensanalys av prissättning är din pålitliga allierade i strävan att dechiffrera marknadens prissättningspussel. Mallen är utrustad med två anpassade statusar och en vy för att hantera prissättningsanalysuppgifter, och låter dig dyka in i dina viktigaste konkurrenters produkter, försäljning och marknadsföringsstrategier, vilket banar väg för att ta din del av marknadskakan. 🥧

Låt oss säga att du är fast besluten att optimera prisstrategin för din nya bokföringsprogramvara för maximal lönsamhet. I det här fallet kan du använda mallen för att analysera interna och externa faktorer som:

Vilken prissättningsmodell är mest framgångsrik bland dina konkurrenter?

Finns det exempel på att vissa marknadsföringsstrategier har ökat försäljningen för en konkurrent?

Medför det betydande kostnader för kunderna att byta leverantör av redovisningsverktyg?

Du kan skapa kopior av denna mall för att noggrant övervaka prisstrukturer, specialerbjudanden och abonnemangsplaner hos olika konkurrenter. Detta hjälper dig att justera din egen prisstrategi, så att du förblir konkurrenskraftig samtidigt som du uppnår dina finansiella mål.

Mallen innehåller flera kolumner för att snabbt kunna jämföra priser och identifiera eventuella skillnader eller möjligheter till justeringar. Färgkodning gör det lättare att skilja mellan olika sektioner, produkter eller konkurrenter, vilket ger en överskådlig bild av marknadens upp- och nedgångar.

6. ClickUp-mall för produktpositionering

Hämta gratis mall ClickUp-mall för produktpositionering

Produktpositionering är ett komplext pussel som kräver synergi mellan olika team, från projekt- och produktledning till marknadsföring och design. Med så många avdelningar som bidrar kan det vara svårt att undvika förvirring och missförstånd. ClickUps mall för produktpositionering kommer till undsättning, förenar dina team och hjälper till att skapa en enad front.

Denna produktledningsmall erbjuder tre värdefulla vyer för att bedöma din konkurrensposition på marknaden. Den första är vyn Produktpositioneringsbedömning , där du fyller i marknadsundersöknings- och varumärkesdata som produktens namn, lanseringsdatum, beskrivning, marknadssegment, svaga punkter och unika försäljningsargument.

När ditt team har fyllt i detaljerna flödar all information smidigt in i produktlistan, perfekt för att hantera flera produktpositioneringsprocesser samtidigt. Här kan du granska tidslinjen för uppgifter relaterade till marknadsföringsprocessen. Använd ClickUp-uppgifter för att tilldela uppgifter till specifika teammedlemmar och ställa in prioriteringar och förfallodatum. Organisera uppgifter efter status: Planering, Pågående och På vänt.

Slutligen erbjuder mallen vyn Produktpositioneringskarta på en whiteboard. Denna graf illustrerar ditt produkts prisvärdhet jämfört med konkurrenterna på marknaden. X-axeln representerar kostnad, medan y-axeln representerar kvalitet. Generellt sett lutar marknaden åt produkter som erbjuder högre kvalitet i förhållande till kostnaden.

7. ClickUp-mall för konkurrentbevakning

Hämta gratis mall ClickUp-mall för konkurrentbevakning

ClickUps mall för konkurrentbevakning fungerar som ett kunskapsarkiv där du kan samla all information om dina konkurrenter, från deras identitet till de produkter de erbjuder, deras målgrupp, funktioner, marknadsföringsstrategier och mycket mer. Denna information är en guldgruva för att förstå din konkurrenssituation och förutse potentiella framtida risker. 🪙

Mallen är idealisk för att följa konkurrenter med stora produktportföljer. Om du till exempel är verksam inom elektronikbranschen kan du hålla koll på konkurrenskrafterna för enskilda produkter, såsom smartphones, bärbara datorer, smartklockor och surfplattor.

Standardvyn Alla produktlista ger en översikt över alla konkurrenters produkter grupperade efter lanseringsår. Denna segmenterade approach ger en detaljerad förståelse för hur dina konkurrenter har utvecklat sina produktutbud över tid. Och det fina med det är att du enkelt kan lägga till fler anpassade fält som enhetspris, produktbetyg, funktioner och produkttyp för att få djupare insikter om dina konkurrenter när dina spårningsbehov ökar.

Fördelarna slutar inte här! Du kan skapa anpassningsbara Kanban Board -vyer (till exempel Smartphone-, Laptop- eller Smartwatch-vyn) för att utvärdera specifika produkter, filtrerade efter Produkttyp och grupperade efter Företag.

Oavsett om du planerar kommande produkter eller helt enkelt vill hålla dig uppdaterad på marknaden är denna mall din oumbärliga allierade, som erbjuder en omfattande och organiserad strategi för att överlista dina konkurrenter!

8. Word-mall för Porters 5 Forces-analys från Custom-Writing.org

via Custom-Writing.org

Vill du skapa en imponerande konkurrentanalysrapport online? Då är Porters 5 Forces Word-mall från Custom-Writing.org precis vad du behöver. Den är otroligt användarvänlig, med ett gränssnitt som gör din analysprocess till en barnlek. Dessutom är den helt anpassningsbar, så att du kan välja mellan olika layouter och färgscheman, vilket säkerställer att din rapport matchar din unika stil och ditt varumärke. 🖌️

Precis som ClickUp-mallarna är även denna en onlinedokument. Du behöver inte längre belamra din enhet med nedladdningar – du kan komma åt och arbeta med din analys var du än befinner dig!

För att använda mallen måste du först fylla i ett onlineformulär med information om din Porter's 5 Forces-analys. Så här ser processen ut:

Fyll i de angivna inmatningsrutorna för varje konkurrensfaktor. Välj en layout Ladda ner det slutliga resultatet i ditt önskade filformat.

9. Word-mall för Porters 5 Forces-analys av TCCTrainingandConsulting

via TCCTrainingandConsulting

Word-mallen Porter's 5 Forces Analysis från TCCTrainingandConsulting är ett strukturerat dokument på två sidor som är utformat med tydlighet och praktisk användbarhet i åtanke. När du har genomfört din konkurrensanalys kan du ladda ner mallen i Docs- eller PDF-format och redigera den efter behov. 🖍️

Mallen innehåller fem tabellavsnitt som representerar varje element i 5 Forces-analysen. Tabellerna är vidare uppdelade i följande tre kolumner:

Vem : Hjälper dig att identifiera relevanta enheter

Vad : Beskriver faktorer eller förhållanden som påverkar respektive kraft.

Hur sannolikt: Uppmuntrar dig att bedöma sannolikheten eller effekten av de identifierade faktorerna.

Mallens minimalistiska utformning kan tilltala många användare, men kanske inte passar för alltför komplicerade konkurrensmodeller.

10. Slides Porters femkraftsanalysmall från SlideEgg

via SlideEgg

Slides Porter's Five Forces Template från SlideEgg är din biljett till att skapa presentationer som förmedlar ditt budskap med tydlighet och en touch av stil.

Denna mall är din konstnärliga duk och erbjuder fullständig anpassning med alternativ för både 16:9- och 4:3-format. Dess livfulla design ger ditt innehåll en färgklick och gör det visuellt tilltalande. 🎨

Mallens kreativa infografikdesign och drag-och-släpp-bildplatshållare är som pusselbitar som enkelt faller på plats när du bygger din konkurrensstrategi. Det är en harmonisk kompanjon, kompatibel med PowerPoint och Google Slides, som ger dig kreativ frihet när du delar mallen med dina intressenter.

Stärk din marknadsposition med Porters 5 Forces-modell

En idealisk marknad är en marknad där sund konkurrens råder, vilket gör det möjligt för alla aktörer att säkerställa rimliga vinstmarginaler. Men vi lever inte i en sådan marknad, vilket gör marknadsanalyser till en strategisk nödvändighet.

De mallar vi har diskuterat kan fungera som din kompass för att analysera produktdynamik, utnyttja styrkor och ligga steget före på en hård marknad. Du kan hitta 1 000 andra ClickUp-mallar som är utformade för att lyfta ditt företag på många olika sätt! 🤩