Hur man identifierar och analyserar indirekta konkurrenter i affärslivet

Tänk dig följande: Du umgås med din familj och försöker bestämma om ni ska streama en ny film hemma eller gå ut och äta pizza. Även om en restaurang och en streamingtjänst kanske inte verkar vara konkurrenter, så tävlar de båda om samma sak: din familjs disponibla inkomst och fritid.

Alla företag har konkurrenter – men det är inte alltid bara de första namnen som kommer att tänka på.

Detta är kärnan i indirekt konkurrens. Men vad är indirekta konkurrenter egentligen? Det är företag som erbjuder olika produkter eller tjänster men som konkurrerar om liknande kundbehov, mål eller resurser.

Är du redo att se hur indirekta konkurrenter kan påverka din nästa stora strategi? Låt oss dyka in i ämnet. 📝

⏰ 60-sekunderssammanfattning Här är stegen för att identifiera indirekta konkurrenter: Förstå din marknad: Bredda din vision. Se bortom direkt konkurrens och utforska liknande och närliggande branscher. Dina indirekta konkurrenter kan dyka upp därifrån. Upptäck trender: Håll ett öga på marknadsförändringar och nya möjligheter Spåra kundernas behov: Var uppmärksam på hur dina kunders preferenser förändras. Analysera konkurrenternas data: Använd insikter för att visualisera trender och identifiera luckor. Var flexibel: Var beredd att justera dina marknadsföringsstrategier när nya konkurrenter dyker upp. Samarbeta och planera: Arbeta tillsammans med ditt team för att komma på sätt att överlista direkta och indirekta konkurrenter. Använd forskningsverktyg: Använd ClickUps omfattande funktioner som Whiteboards, Docs och Dashboards för att identifiera, undersöka och utveckla strategier mot indirekta konkurrenter.

Vad är indirekta konkurrenter?

Indirekta konkurrenter är företag som inte erbjuder samma produkt eller tjänst som du, men som ändå riktar sig till en liknande målgrupp eller tillgodoser ett jämförbart behov.

Kaféer kan till exempel konkurrera indirekt med coworking-utrymmen, eftersom båda erbjuder miljöer för arbete och socialt umgänge.

Att känna igen indirekta konkurrenter hjälper företag att få en djupare förståelse för den bredare marknaden. Det avslöjar var dina potentiella kunder kan tänkas allokera sina resurser och ger insikt i hur du kan positionera dina erbjudanden på ett mer effektivt sätt.

Indirekta konkurrenter har följande gemensamma egenskaper: Betjäna olika branscher eller marknader Tillgodose liknande kundbehov eller önskemål Rikta dig till samma målgrupp men med olika produkter eller tjänster Tävla om delade resurser som tid, pengar eller uppmärksamhet

🔍 Visste du att? På marknader med för många liknande produkter kan ett överflöd av valmöjligheter överväldiga kunderna. Enligt forskning från Columbia Business School är det mindre troligt att konsumenter fattar beslut när de ställs inför för många alternativ.

Direkta vs. indirekta konkurrenter: en jämförelse

Att förstå skillnaderna mellan direkta och indirekta konkurrenter är viktigt för att kunna utforma effektiva strategier. Här är en snabb jämförelse:

Aspekt Direkta konkurrenter Indirekta konkurrenter Definition Erbjud samma eller liknande produkter/tjänster Erbjud olika produkter/tjänster men rikta dig till samma målgrupp Överlappning inom branschen Verka inom samma bransch Verka i olika branscher Kundernas behov Tillgodose identiska eller nära relaterade behov Tillgodose liknande behov på olika sätt Exempel Två klädmärken som konkurrerar om stilmedvetna kunder Ett klädmärke och en elektronikbutik som konkurrerar om disponibel inkomst

Hur man identifierar indirekta konkurrenter

Konkurrens i affärslivet kommer ofta från oväntade håll. Utmaningen ligger i att upptäcka dessa dolda aktörer och förstå hur de påverkar dina kunders val. Utan en tydlig process är det lätt att missa viktiga insikter.

ClickUp, appen som har allt för arbetet, hjälper dig att ta itu med denna uppgift på ett tydligt och effektivt sätt. Från att organisera forskning till att visualisera kopplingar erbjuder ClickUp verktyg för att hantera varje steg på ett effektivt sätt.

Låt oss bryta ner det. 👇

Steg 1: Definiera din målgrupps behov och preferenser

Det första steget för att identifiera indirekta konkurrenter är att förstå din målgrupp på djupet. Vad värdesätter de? Vilka problem försöker de lösa? Tänk på deras mål, problem och vanor.

Till exempel kan ett boutique-fitnesscenter locka personer som värdesätter hälsa, bekvämlighet och gemenskap. När du granskar dessa detaljer kanske du inser att konkurrenterna inkluderar andra fitnessstudior, hälsoappar, meditationsplattformar eller till och med lokala kaféer som erbjuder en social upplevelse. Målet är att kartlägga det bredare ekosystem som din målgrupp interagerar med.

ClickUp Docs

Skapa detaljerade målgruppsprofiler och samarbeta i realtid med ClickUp Docs.

ClickUp Docs fungerar som din digitala anteckningsbok, där du kan organisera all din publikinformation på ett och samma ställe. Skapa detaljerade publikprofiler, beskriv deras preferenser och lista alla mönster du observerar.

De samarbetsfunktionerna gör att ditt team kan bidra till dessa profiler i realtid, så att allas insikter fångas upp. Om du analyserar fitnessentusiaster kan du skapa ett ClickUp Doc för att lista deras preferenser, till exempel träningsformer, önskade tider och konsumtionsvanor.

Tagga teammedlemmar med @mentions för att lägga till insikter eller lyfta fram nya trender.

💡 Proffstips: Använd Porters fem krafter för att analysera konkurrensdynamiken i din bransch. Detta ramverk hjälper dig att bedöma faktorer som hotet från nya aktörer, leverantörers och köpares förhandlingsstyrka, hotet från substitut och branschkonkurrens för att forma din affärsstrategi.

Steg 2: Undersök din bransch och marknadstrender

När du väl förstår din målgrupp kan du utforska din bransch och aktuella marknadstrender. Identifiera företag som påverkar din målgrupps beslut, även om de tillhör andra branscher. Detta steg hjälper dig att känna igen mönster och anpassa din strategi efter förändrade konsumentbeteenden.

Om du till exempel driver en matleveranstjänst kan du märka indirekt konkurrens från appar för leverans av livsmedel, restauranger med takeaway-alternativ eller till och med matbloggar som erbjuder idéer för att laga mat själv.

ClickUp Whiteboards

Visualisera marknadstrender och konkurrenter med ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards gör det enkelt att brainstorma och visualisera data.

Använd dem för att kartlägga marknadslandskapet, koppla trender till målgruppens beteende och illustrera hur konkurrenterna överlappar varandra. Whiteboards erbjuder dra-och-släpp-funktionalitet, vilket gör att du kan skapa en dynamisk och redigerbar visualisering av din forskning.

Du kan till exempel skapa en whiteboard för att skapa ett flödesschema som visar hur konsumenternas preferenser skiftar mellan matleveranser, livsmedelstjänster och hemlagad mat. Lägg till klisterlappar för trender, pilar för att visa kopplingar och taggar för att kategorisera indirekt och direkt konkurrens.

Dessutom kan ClickUps marknadsanalysmall hjälpa dig att strukturera din forskning. Den erbjuder färdiga avsnitt för att registrera målgruppens demografi, mål och beteenden, vilket sparar tid och säkerställer konsekvens.

Steg 3: Identifiera potentiella konkurrenter

Nu när du har samlat in information om målgruppen och marknadsdata kan du lista potentiella indirekta konkurrenter. Tänk bortom de uppenbara valen och inkludera företag som tillgodoser liknande behov på olika sätt.

Ett coworking space kan till exempel konkurrera indirekt med bibliotek, virtuella mötesplattformar eller konferensarenor, beroende på vad målgruppen värdesätter mest – kostnad, atmosfär eller nätverksmöjligheter.

ClickUp-instrumentpaneler

Spåra konkurrenternas data effektivt med anpassningsbara ClickUp-instrumentpaneler.

ClickUp Dashboards hjälper dig att spåra, jämföra och analysera konkurrenter på ett effektivt sätt. Du kan anpassa kort för att organisera data, övervaka viktiga mätvärden och visualisera trender i realtid.

Du kan till exempel skapa en instrumentpanel för att spåra data som kundrecensioner, prisstrukturer eller kampanjkampanjer för dina potentiella konkurrenter. Detta hjälper dig att snabbt upptäcka mönster och luckor.

🧠 Kul fakta: Även om både Airbnb och hotell erbjuder boende, ses Airbnb ofta som ett alternativ till traditionella hotell, med fokus på unika, personliga och ofta prisvärda boenden. Denna indirekta konkurrens har fått hotellkedjor att ompröva sina strategier, och vissa har antagit nya "boutiquehotell"-koncept för att locka en mer varierad kundkrets.

ClickUp-mall för konkurrensanalys

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för konkurrensanalys är utformad för att hjälpa dig att få insikt i konkurrensen på marknaden.

s mall för konkurrensanalys i ClickUp gör det möjligt för dig att systematiskt organisera och jämföra data från flera konkurrenter. Den gör det också möjligt för dig att analysera konkurrenternas styrkor, svagheter, möjligheter och hot, vilket underlättar en SWOT-analys.

Det utmärker sig genom att du kan visualisera data med diagram och grafer, vilket gör det enkelt att upptäcka trender.

Mallar för konkurrensanalys som dessa samlar inte bara in data, utan hjälper dig också att omvandla data till användbara insikter. Baserat på dina resultat kan du skapa strategiska planer som utnyttjar dina styrkor och tar itu med områden som kan förbättras.

Steg 4: Brainstorma konkurrensstrategier

När du har en gedigen förståelse för din målgrupp och potentiella konkurrenter kan du börja brainstorma strategier för att positionera ditt företag på ett effektivt sätt. Fokusera på vad som gör ditt erbjudande unikt och hur du kan tilltala din målgrupps prioriteringar.

För att komma igång snabbt kan du använda Points of Difference (POD) -ramverket för att förstå vad som gör ditt varumärke unikt och ger det en konkurrensfördel.

ClickUp Brain

ClickUp Brain förbättrar brainstorming-sessioner med AI-drivna förslag. När du dokumenterar strategier ger verktyget realtidsinput för att förfina idéer, förbättra språket och identifiera potentiella möjligheter.

Generera användbara insikter och förfina strategier med ClickUp Brain.

Det hjälper dig att förenkla komplex information och gör dina planer genomförbara och tydliga.

Låt oss säga att du använder detta AI-verktyg för konkurrentanalys för att utforma strategier för en coworking-lokal. Medan du skriver kan AI föreslå sätt att betona nätverksmöjligheter eller lyfta fram kostnadseffektiva medlemsplaner.

💡 Proffstips: Utforma en marknadsföringsstrategi för att introducera och marknadsföra en produkt samtidigt som du ligger steget före indirekta och direkta konkurrenter. Det innebär att du måste förstå din målgrupp, definiera ditt unika värde, välja rätt försäljningskanaler och skapa marknadsföringskampanjer som differentierar dig på marknaden.

Steg 5: Automatisera konkurrentbevakningen

Konkurrentanalys är inte en engångsuppgift. Det kräver ständig övervakning för att hålla jämna steg med förändringarna på marknaden.

Ställ in triggers för att automatisera repetitiva uppgifter och håll dig uppdaterad med ClickUp Automations.

ClickUp Automation sparar mycket tid här.

Du kan automatisera aviseringar för uppdateringar om konkurrenter, till exempel prisändringar eller nya kampanjer. Det är också enkelt att ställa in triggers för att tilldela uppgifter, uppdatera arbetsflöden eller meddela ditt team om viktiga insikter.

Du kan till exempel skapa en automatisering som markerar uppdateringar i en konkurrents marknadsföringsaktiviteter och tilldelar ditt marknadsföringsteam en uppgift att analysera dess inverkan.

🧠 Kul fakta: Många konkurrentanalyser följer 80/20-regeln (Pareto-principen), där företag fokuserar på de 20 % av konkurrenterna som står för 80 % av marknadsaktiviteten.

Strategier för att hantera indirekt konkurrens

För att hantera indirekt konkurrens krävs mer än att bara hålla ett öga på direkta konkurrenter. Du måste proaktivt anpassa dig till förändrade marknadsförhållanden, förstå kundbeteende och differentiera ditt erbjudande.

Här är fyra strategier som kan hjälpa dig att ligga steget före. ✅

1. Förstå ditt unika försäljningsargument (USP)

Din USP är det som skiljer dig från konkurrenterna. Det är viktigt att lyfta fram det som gör din produkt eller tjänst unik, särskilt när du möter indirekt konkurrens.

Oavsett om det handlar om kvalitet, bekvämlighet eller kundservice, bör din målgrupp veta varför ditt erbjudande är det bästa valet. Se regelbundet över din USP för att säkerställa att den förblir relevant och stark på en föränderlig marknad.

🧠 Kul fakta: Framväxten av streamingplattformar som Netflix, Hulu och Disney+ har indirekt påverkat kabel-TV-leverantörer. Även om dessa plattformar inte konkurrerar direkt med kabel-TV (eftersom kabel-TV erbjuder direktsända program) har de avsevärt urholkat den traditionella TV-modellen genom att erbjuda flexibel underhållning på begäran.

2. Anpassa dig till förändrade kundbehov

Indirekta konkurrenter dyker ofta upp när kundernas preferenser förändras. Till exempel kan ett ökat intresse för hållbarhet skapa indirekt konkurrens för ett företag som tidigare inte tog hänsyn till miljömedvetenhet när det utvecklade sina erbjudanden.

Övervaka kontinuerligt kundfeedback och undersöka marknadstrender för att identifiera när förändringar sker. Var flexibel och redo att anpassa dina strategier för att möta dessa behov.

3. Utöka partnerskap och samarbeten

Samarbete med andra företag kan hjälpa dig att stärka din position mot indirekt konkurrens. Partnerskap kan ge ömsesidiga fördelar, såsom ökad räckvidd, förbättrad trovärdighet och delade resurser.

Leta efter möjligheter att samarbeta med företag som kompletterar ditt erbjudande eller delar din målgrupp.

🔍 Visste du att? Priskrig mellan konkurrerande företag kan vara hårda. Ett välkänt exempel är flygbranschen, där företag ofta sänker sina priser drastiskt för att locka kunder när en ny konkurrent kommer in på marknaden. Vissa företag erbjuder till och med ”lockvaror”, produkter som säljs med förlust för att locka kunder.

4. Förbättra kundupplevelsen

När man står inför indirekt konkurrens blir kundupplevelsen ännu viktigare.

Förbättra varje kontaktpunkt i kundresan, från användarvänlighet till personlig service. Att investera i en smidig, positiv upplevelse kan göra dina kunder till lojala förespråkare, vilket gör det svårare för indirekta konkurrenter att locka bort dem.

🧠 Kul fakta: Företag som Blue Apron och HelloFresh erbjuder måltidskit som indirekt konkurrerar med snabbmatskedjor. Snabbmat är snabbt och bekvämt, men måltidskit är ett något hälsosammare alternativ med fler anpassningsmöjligheter, vilket tvingar snabbmatskedjorna att ompröva sitt produktutbud.

⚡️ Mallarkiv: Kolla in våra mallar för branschanalys för att fördjupa dig i din marknad och upptäcka indirekta och direkta konkurrenter.

Varför företag bör övervaka indirekta konkurrenter

Att övervaka indirekta konkurrenter är avgörande för att ligga steget före på marknaden.

Här är varför: Trendspotting: Att hålla ett öga på indirekta konkurrenter hjälper dig att upptäcka nya marknadsförändringar innan de blir mainstream. Genom att identifiera nya affärsmöjligheter tidigt kan du dra nytta av trender och förbli relevant. Långsiktig strategi: Genom att regelbundet följa indirekta konkurrenter kan du förutse förändringar i kundernas beteende och behov. Dessa förändringar hjälper dig att anpassa din långsiktiga strategi och skydda din marknadsposition mot potentiella hot. Anpassningsförmåga: Indirekt konkurrens kanske inte alltid framstår som ett direkt hot, men den kan förändra marknaden på oväntade sätt. Om du är medveten om dessa förändringar kan du snabbt anpassa dina strategier.

📖 Läs också: Hur ClickUps marknadsföringsteam använder ClickUp

Ta din konkurrentanalys till nästa nivå med ClickUp

Att hålla koll på indirekta konkurrenter är ett smart sätt att ligga steget före. Det gör att du kan upptäcka trender, anpassa dig efter kundförändringar och finjustera din strategi innan förändringen slår till. Genom att regelbundet kolla in dessa konkurrenter kan du vara proaktiv och redo för allt.

ClickUp gör det enkelt att organisera och spåra konkurrentinformation. Använd ClickUp Docs för att samla allt på ett ställe, Dashboards för att visualisera data och Automations för att spara tid.

Allt du behöver för att ligga steget före med ClickUp, den kompletta appen för arbetet.

Registrera dig för ClickUp idag!