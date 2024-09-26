Gratis mallar för konkurrensanalys för Google Sheets

Konkurrensen i affärsvärlden kan vara hänsynslös, och oavsett om du är en nybliven entreprenör eller en erfaren företagare är det viktigt att ligga steget före dina konkurrenter.

Har du någonsin undrat hur proffsen gör? De har ett hemligt vapen – konkurrensanalys!

Tänk dig att du har ett enkelt, lättanvänt verktyg som låter dig upptäcka dina direkta konkurrenters styrkor och svagheter samtidigt som det hjälper dig att finjustera din egen affärsstrategi. Det är där verktyg för konkurrentanalys kommer in i bilden.

Mallar för konkurrensanalyser eliminerar gissningar från marknadsföringsstrategin och låter dig identifiera marknadstrender, förbättra dina erbjudanden och skapa smartare marknadsföringsplaner – allt med bara några få klick.

I den här bloggen utforskar vi de bästa mallarna för konkurrensanalys i Google Sheets och visar hur de kan ge dig den avgörande fördelen du behöver för att lyckas på lång sikt.

Redo att komma igång? Då kör vi!

Vad är mallar för konkurrensanalys?

En mall för konkurrensanalys är ett strukturerat verktyg som hjälper dig att utvärdera dina konkurrenter och förstå ditt företags position på marknaden.

Med dessa mallar kan du:

Identifiera konkurrenter och deras erbjudanden

Jämför dina produkter eller tjänster med konkurrenternas

Få insikter från konkurrenternas styrkor och svagheter.

Följ branschtrender och upptäck möjligheter

Använd data för välgrundad strategisk planering

Skapa strategier för att öka marknadsandelen

Dessa mallar finns vanligtvis i format som Google Sheets och gör det möjligt för dig att mata in och organisera viktiga data om konkurrenters strategier, marknadspositioner och övergripande prestanda.

Vanliga avsnitt i en mall för konkurrensanalys inkluderar ofta:

SWOT-analys (styrkor, svagheter, möjligheter, hot)

Konkurrentanalys

Marknadsanalys

Strategisk planering

Det primära målet med att använda dessa mallar är att tillhandahålla ett tydligt ramverk för att analysera konkurrenslandskapet, identifiera nya trender och använda insikter för att utforma dina produkt- och marknadsföringsstrategier på ett effektivt sätt.

Läs mer: 10 mallar för produktstrategi för produktteam

Vad kännetecknar en bra mall för konkurrensanalys?

En bra mall för konkurrensanalys organiserar data på ett effektivt sätt för att ge omfattande insikter om konkurrenssituationen.

Här är de viktigaste funktionerna som kännetecknar en bra mall:

Omfattande avsnitt: Mallen bör tydligt definiera avsnitt för konkurrentprofilering, marknadsanalys, SWOT-analys och Mallen bör tydligt definiera avsnitt för konkurrentprofilering, marknadsanalys, SWOT-analys och strategisk planering , så att alla aspekter av konkurrensanalysen täcks.

Jämförande element: En mall av högsta kvalitet går utöver enkel datainmatning och erbjuder verktyg som konkurrensmätningar och sid-vid-sida-jämförelser för att klargöra marknadspositionering och konkurrenters styrkor.

Anpassningsbarhet: Mallen måste vara anpassningsbar så att användarna kan ändra fält och kategorier för att passa specifika Mallen måste vara anpassningsbar så att användarna kan ändra fält och kategorier för att passa specifika branschanalysbehov eller fokuserade analyser, samtidigt som flexibiliteten bibehålls för olika affärsscenarier.

Användarvänlighet: En väl utformad mall främjar användarengagemanget med en enkel layout som förenklar datainmatning och löpande uppdateringar, vilket förbättrar användarupplevelsen och noggrannheten i datahanteringen.

Integrationsmöjligheter: Det bör integreras smidigt med andra verktyg och plattformar för effektiv import och export av data, vilket effektiviserar analysprocessen och säkerställer konsistens mellan olika datakällor.

Visuella komponenter: Effektiva mallar använder visuella hjälpmedel – såsom diagram, grafer och tabeller – för att göra komplex information mer lättförståelig, vilket hjälper användarna att snabbt få grepp om trender och insikter.

Handlingsbara insikter: Mallen bör utformas så att den ger handlingsbara insikter och strategiska möjligheter, så att användarna kan fatta välgrundade beslut som stärker deras konkurrenskraft.

Bonustips: Undrar du hur du kan ta din konkurrensanalys till nästa nivå? Genom att använda en SWOT-analysmall kan du tydligt identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Detta gör det lättare att fokusera på strategiska förbättringar och överträffa konkurrenterna.

5 gratis mallar för konkurrentanalys för Google Sheets

Det kan vara svårt att analysera dina konkurrenter, men med rätt verktyg kan du göra det bättre och snabbare.

Mallar för konkurrentanalys för Google Sheets förenklar processen och hjälper dig att enkelt samla in, analysera och utnyttja viktiga konkurrensinsikter.

Låt oss ta en titt:

1. Mall för jämförelse av konkurrenters funktioner från Coefficient

vvia Coefficient

Mallen för jämförelse av konkurrenters funktioner från Coefficient är särskilt utformad för att hjälpa produktchefer att utvärdera produktfunktioner ur flera olika aspekter. Mallen underlättar processen att skapa datadrivna prissättningsstrategier som effektivt konkurrerar på marknaden.

Viktiga funktioner

Strukturerat gränssnitt för enkel jämförelse av funktioner

Datadriven analys för prissättnings- och positioneringsstrategier

Effektiviserad för välgrundade beslut

Perfekt för: Produktchefer som behöver utvärdera och jämföra produktfunktioner hos flera konkurrenter finner denna mall användbar. Den är också perfekt för team som vill förfina sina produktutbud och prisstrategier med tydliga, datadrivna insikter.

2. Mall för produktkonkurrensanalys av Coefficient

vvia Coefficient

Mallen för produktkonkurrensanalys från Coefficient gör det möjligt för användare att effektivt organisera och analysera viktig information om konkurrerande produkter, vilket ger en tydlig översikt över konkurrensdynamiken. Mallens strukturerade format säkerställer att du fångar upp alla viktiga detaljer som behövs för en grundlig konkurrensbedömning.

Viktiga funktioner

Omfattande layout för utvärdering av prissättning, funktioner, marknadsnärvaro och kundfeedback.

Användarvänligt gränssnitt för effektiv datainmatning och uppdateringar

Anpassningsbara fält för att skräddarsy analysen efter specifika marknadsbehov

Perfekt för: Produktchefer, marknadsföringsteam och affärsstrateger som behöver analysera konkurrenters produkter och få värdefulla insikter för att kunna fatta välgrundade strategiska beslut.

3. Mall för konkurrensmatris från Coefficient

via Coefficient

Mallen för konkurrensmatris för Google Sheets från Coefficient förenklar processen att jämföra ditt företag med konkurrenter i flera dimensioner, såsom marknadsandel, produktfunktioner och kundnöjdhet.

Viktiga funktioner

Strukturerat format för omfattande visualisering av konkurrenspositionering

Enkel datainmatning för löpande utvärderingar

Anpassningsbara kategorier för att anpassa till specifika konkurrensmått

Perfekt för: Marknadsföringsteam och strategiska planerare som behöver spåra och jämföra olika aspekter av sina konkurrenter.

4. Mall för konkurrentanalys från Coefficient

vvia Coefficient

Med Coefficients mall för konkurrentanalys för Google Sheets kan du systematiskt samla in och analysera viktig information om dina konkurrenter – från affärsstrategier och marknadsresultat till produktinformation och kundfeedback.

Viktiga funktioner

Detaljerade avsnitt för marknadsföringsstrategier, finansiell översikt och andra viktiga aspekter.

Anpassningsbara fält som passar specifika branscher eller fokusområden

Integrationsfunktioner för import av data från externa källor

Perfekt för: Marknadsanalytiker och affärsstrateger som behöver samla in och analysera detaljerade konkurrentdata kommer att finna denna mall användbar.

Läs mer: De 10 bästa programvarorna för forskningshantering

5. Mall för konkurrensanalys av sociala medier från Coefficient

vvia Coefficient

Mallen för konkurrensanalys av sociala medier ger marknadsförare ett kraftfullt verktyg för att utvärdera sina strategier för sociala medier i förhållande till viktiga konkurrenter. Den erbjuder en strömlinjeformad metod för att samla in och jämföra viktiga prestationsindikatorer (KPI) på olika sociala medieplattformar.

Viktiga funktioner

Automatisk dataimport från stora sociala medieplattformar

Jämförande analys av engagemangsnivåer, följarökning och innehållsprestanda

Verktyg för att identifiera styrkor och svagheter i din strategi för sociala medier

Samarbetsfunktioner för teambaserad strategiutveckling

Perfekt för: Marknadsföringsteam som vill öka sin påverkan på sociala medier genom datadrivna insikter och gemensam planering.

Alternativa mallar för konkurrensanalys

Det minst spännande med konkurrentanalyser är all den manuella data som du måste mata in i mallarna. Här kan AI-driven assistans göra hela skillnaden.

AI-verktyg för konkurrentanalys som ClickUp utmärker sig i detta avseende och erbjuder ett brett utbud av mallar som är utformade för att förbättra dina konkurrensanalyser.

Oavsett om du behöver spåra marknadstrender, jämföra produktfunktioner eller analysera prestanda på sociala medier kan dessa mallar tillgodose olika aspekter av din konkurrensstrategi.

Det bästa av allt? Du kan automatisera datainmatningen med ClickUp Automations och ClickUp Brain, vilket gör din konkurrensanalysprocess mindre tidskrävande.

Här är de bästa ClickUp-mallarna att överväga:

1. ClickUp-mall för konkurrensanalysprissättning

Hämta denna kostnadsfria mall Analysera och justera din prisstrategi med detaljerade prisuppgifter om konkurrenterna med ClickUps mall för konkurrensanalys och prissättning.

ClickUps mall för konkurrensanalys av prissättning erbjuder en strukturerad metod för att utvärdera och jämföra konkurrenters prissättningsstrategier, produktkostnader och marknadserbjudanden. Den är utformad för att hjälpa företag att fatta välgrundade prissättningsbeslut som förbättrar lönsamheten samtidigt som de förblir konkurrenskraftiga.

Viktiga funktioner

Hjälper dig att förstå konkurrenssituationen och marknadsdynamiken.

Hjälper till att identifiera prissättningsstrategier som kan ge en konkurrensfördel.

Stöder välgrundade beslut om prissättningen av dina produkter eller tjänster.

Perfekt för: Prisanalytiker, produktchefer och strategiska planerare som behöver ett flexibelt verktyg för att fatta strategiska prisbeslut och samarbeta mellan team.

2. ClickUp-mall för konkurrensanalys på whiteboard

Hämta denna kostnadsfria mall Använd dynamisk visuell kartläggning för att bedöma konkurrenternas styrkor och svagheter med hjälp av ClickUps mall för konkurrensanalys.

ClickUps mall för konkurrensanalys på whiteboard utnyttjar ClickUps whiteboardfunktion, som gör att du visuellt kan kartlägga konkurrensfaktorer och utvärdera dem mot fastställda mått.

Den interaktiva funktionen gör att du kan dynamiskt justera din analys, följa framsteg och förfina dina strategier utifrån de senaste marknadsutvecklingarna.

Viktiga funktioner

Visualisera konkurrensdynamiken interaktivt

Få uppdateringar i realtid och anpassa fälten efter dina behov.

Använd dra-och-släpp-funktionen för enkel hantering av element.

Se ändringar och justeringar dynamiskt när de sker.

Perfekt för: Marknadsföringsteam som vill ha en interaktiv och uppdaterad bild av sin konkurrenssituation. Det är särskilt användbart för företag som behöver övervaka och justera sina konkurrensstrategier kontinuerligt.

3. ClickUp-mall för konkurrentbevakning

Hämta denna kostnadsfria mall Håll en centraliserad översikt över konkurrenternas aktiviteter för att snabbt kunna förutse marknadsrörelser med ClickUps mall för konkurrentbevakning.

ClickUps mall för konkurrentbevakning erbjuder en enhetlig metod för att samla in, organisera och få tillgång till detaljerad information om konkurrenters produkter, funktioner, priser och marknadsföringsinsatser.

Den har anpassningsbara statusar, detaljerade anpassningsbara fält och olika vyer som är skräddarsydda för olika produktkategorier. Denna konfiguration förbättrar din förmåga att hantera och visualisera data effektivt, oavsett om du spårar de senaste smartklockorna eller analyserar bredare marknadstrender.

Viktiga funktioner

Få tillgång till flera vyer anpassade efter olika produktkategorier.

Spåra systematiskt produktfunktioner, prissättning och marknadsföringsinsatser.

Använd ett centraliserat arkiv för enkel åtkomst till information om konkurrenter.

Perfekt för: Produktchefer och marknadsanalytiker som behöver ett omfattande verktyg för att spåra och analysera konkurrenters aktiviteter kommer att finna denna mall användbar. Den är särskilt användbar för att hålla sig informerad om nya produktlanseringar och marknadsföringsstrategier.

4. ClickUp-mall för konkurrensanalys av marknaden

Hämta denna kostnadsfria mall Utnyttja marknadsinsikter för att stödja strategisk planering och förbättra din konkurrensposition med ClickUps mall för marknadsanalys.

ClickUps marknadsanalysmall hjälper dig att identifiera viktiga marknadstrender, kundpreferenser och konkurrenters strategier, vilket ger en solid grund för välgrundade beslut.

Det kommer med anpassade statusar för att spåra olika faser av analysen, anpassade fält för detaljerade datapunkter och olika vyer för enkel åtkomst och organisering av data. Med funktioner som trendspårning, konkurrentövervakning och marknadsprognoser kan du effektivt navigera i marknadens komplexitet.

Viktiga funktioner:

Pris kontra kvalitet – jämför olika produkter för att identifiera det bästa alternativet.

Annonsvisningen för att samla in information om hur andra företag marknadsför sina produkter.

Konkurrentvyn för att spåra dina konkurrenters marknadsandelar och resultat

Vuxenandelssidan för att övervaka tillväxten för olika produkter och tjänster

Perfekt för: Både små och stora marknadsföringsteam som vill fördjupa sina marknadsinsikter. Små team kan förbättra sin forskning och beslutsfattande, medan större team kan hantera och samordna omfattande data mellan avdelningar på ett effektivt sätt.

5. ClickUp SEO-mall för konkurrentanalys

Hämta denna kostnadsfria mall Optimera din SEO-strategi genom att övervaka och anpassa dig efter konkurrenternas onlinestrategier med hjälp av ClickUps mall för SEO-konkurrentanalys.

Med ClickUps mall för SEO-konkurrentanalys kan du analysera konkurrenternas SEO-taktik, från användning av sökord till backlink-profiler, vilket hjälper dig att identifiera värdefulla SEO-möjligheter och anpassa dina strategier därefter.

Denna mall erbjuder en systematisk metod för SEO-projektledning, som hjälper dig att ligga steget före och anpassa dig till dina konkurrenters strategier på ett effektivt sätt.

Viktiga funktioner

Använd de olika vyerna för att jämföra din webbplats tillgänglighet, trafik, framsteg i konkurrentanalys och innehållskvalitet med dina konkurrenters.

Utnyttja realtidsstatistik för att spåra SEO-prestanda över flera team.

Gör en gap-analys för att identifiera områden som kan förbättras och säkerställa att de är i linje med SEO-målen.

Perfekt för: Digitala marknadsföringsteam och SEO-experter som vill finjustera sina SEO-strategier eller genomföra djupgående konkurrentanalyser.

6. ClickUp-mall för jämförande marknadsanalys

Hämta denna kostnadsfria mall Utvärdera fastighetsegenskaper och marknadstrender för att tillhandahålla korrekta fastighetsvärderingar med ClickUps mall för jämförande marknadsanalys (CMA).

ClickUps mall för jämförande marknadsanalys (CMA) är ett kraftfullt verktyg för fastighetsmäklare och marknadsanalytiker som vill mäta fastighetsvärden och förstå marknadsdynamiken. Den har anpassade statusar för uppgiftsförlopp, detaljerade anpassade fält för fastighetsattribut och olika vyer för olika analysvinklar.

Viktiga funktioner

Jämför och analysera fastighetsegenskaper och priser för att identifiera marknadstrender.

Utvärdera styrkor och svagheter hos fastigheter i specifika områden.

Visualisera data med anpassningsbara vyer och fält för bättre förståelse och rapportering.

Effektivisera arbetsflödet från datainsamling till presentation för effektiv marknadsanalys.

Perfekt för: Fastighetsmäklare och marknadsanalytiker som behöver leverera djupgående fastighetsbedömningar och marknadsinsikter. Det är särskilt användbart för dem som vill presentera omfattande utvärderingar för kunder eller intressenter.

Läs mer: 11 bästa rapporteringsverktyg och programvaror

7. ClickUp-jämförelsemall

Hämta denna kostnadsfria mall Förenkla beslutsprocesser genom att jämföra flera produkt- eller tjänsteattribut med ClickUps jämförelsematrismall.

ClickUps jämförelsemall förenklar processen att jämföra flera alternativ, vilket hjälper dig att fatta välgrundade beslut på ett effektivt sätt. Denna visuellt rika mall ger en tydlig översikt över varje konkurrent. Den låter dig utvärdera olika kriterier och alternativ sida vid sida, så att alla faktorer beaktas innan du fattar ett beslut.

Viktiga funktioner

Utvärdera flera alternativ mot fastställda kriterier i en enda, omfattande vy.

Jämför snabbt funktioner, fördelar och kostnader för olika produkter eller tjänster.

Fatta välgrundade beslut med en organiserad, datadriven strategi.

Optimera beslutsprocessen för team

Perfekt för: Team och individer som jämför produkter eller tjänster, till exempel projektledare och inköpsspecialister, som behöver en organiserad och effektiv utvärderingsmetod.

8. ClickUp-mall för produktfunktioner

Hämta denna kostnadsfria mall Prioritera och hantera produktfunktioner effektivt med ClickUps mall för produktfunktionsmatris.

ClickUps mall för produktfunktioner är ett utmärkt verktyg för marknadsföringsteam som vill utvärdera och jämföra funktionerna hos flera produkter på ett systematiskt sätt. Den hjälper till att bryta ner komplexa funktionsuppsättningar till hanterbara jämförelser, vilket möjliggör välgrundade strategiska beslut om produktutveckling och förbättringar.

Viktiga funktioner

Identifiera värdefulla funktioner som överensstämmer med kundernas behov och affärsmål.

Prioritera och fördela resurser mer effektivt till viktiga produktfunktioner.

Effektivisera samarbetet mellan team genom att tillhandahålla en tydlig, visuell representation av produktjämförelser.

Perfekt för: Produktchefer och utvecklingsteam som behöver jämföra produktfunktioner för att fatta datadrivna beslut och effektivisera produktutvecklingen.

Öka effektiviteten i konkurrentanalysen med ClickUp

Att hantera och analysera konkurrensdata är avgörande för att ligga steget före. Verktyg och mallar för konkurrensanalys hjälper till att effektivisera denna process genom att effektivt samla in, organisera och tolka viktig information.

ClickUp tar detta ett steg längre. Med sitt breda utbud av anpassningsbara mallar kan du skräddarsy varje mall efter dina specifika behov. Oavsett om du analyserar produktfunktioner, spårar prisstrategier eller kartlägger marknadstrender, erbjuder ClickUps mallar den flexibilitet och funktionalitet du behöver för att utmärka dig och lyckas på lång sikt.

Registrera dig på ClickUp och börja använda dessa kraftfulla mallar för att få värdefulla insikter och ligga steget före på marknaden.