10 mallar för uppförandekoder för anställda i Word och ClickUp

En solid etisk och moralisk grund hjälper företag att bygga upp en positiv image och ett gott rykte. Utgångspunkten för detta är att publicera företagets ideal i form av företagets mission eller värdegrund. Nästa och viktigaste steg är att sprida värderingarna i hela organisationen och ge medarbetarna möjlighet att leva efter dem.

En uppförandekod för anställda är ovärderlig för att främja en sådan miljö. Den förbereder dina anställda på att följa uppförandekoden och förbättra varumärkets rykte. Dessutom skapar den en hälsosam och positiv arbetsmiljö för alla.

Här är tio av de bästa mallarna för uppförandekoder som finns tillgängliga för Microsoft Word och ClickUp – helt gratis!

Vad kännetecknar en bra mall för uppförandekod?

En uppförandekod är ett dokument som beskriver acceptabelt beteende och praxis på arbetsplatsen för att säkerställa att alla anställda följer företagets mission, vision och syfte.

En välskriven uppförandekod är det ultimata målet för HR.

Utgångspunkten kommer att omfatta grundläggande uppgifter, såsom företagsnamn, bakgrund, logotyp och information om promotorer, för att fastställa företagets trovärdighet.

Eftersom uppförandekoden främst handlar om anställda bör den dock fokusera på de styrande policyerna, riktlinjerna och förväntningarna som rör dem.

Utkastet till uppförandekod bör innehålla följande.

Inledning och syfte: Detta avsnitt måste förmedla det huvudsakliga syftet med att utforma ett sådant dokument och tillämpligheten av uppförandekoden. Det bör specificera vilken kategori av anställda som omfattas av det efterföljande företagets kod.

Företagets värderingar och mission: Uppförandekoden måste stämma överens med företagets kärnvärderingar, mission och etik. Dokumentet bör inledas med dessa grundläggande övertygelser och värderingar.

Efterlevnad av lagar och regler: Beskriv organisationens åtagande att följa gällande lagar (inklusive lokala lagar där de har kontor) och regler, särskilt när det gäller affärsetik. Företaget ska ha acceptabla riktlinjer och skydd för åtgärder som vidtas i god tro i samband med utförandet av arbetsrelaterade uppgifter.

Lämpligt beteende: Definiera tydligt vilket beteende företaget förväntar sig av sina anställda. Anställda måste upprätthålla professionalism, ärlighet, integritet och respekt. Detta inkluderar korrekt beteende både på företagets område och utanför.

Sekretess: För anställda som hanterar konfidentiell information bör denna klausul betona standarderna för att upprätthålla sekretess och säkerhet för företags- och kundrelaterade data.

Diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen: Företag bör lyfta fram det icke-diskriminerande beteendet och de policyer som införts för att skydda principerna om mångfald, jämlikhet och inkludering.

Användning av företagets resurser: Denna del bör klargöra lämplig användning av företagets egendom , teknik och resurser. Beroende på den digitala mognaden och infrastrukturen kan denna klausul också behandla användning av företagsnamn, e-post , internetanvändning , kommunikationskanaler etc.

Överträdelser: Det måste finnas en mekanism för att rapportera överträdelser med adekvat skydd för den som rapporterar mot hämndaktioner eller repressalier. Detta avsnitt bör också beskriva förfarandet för disciplinära åtgärder vid överträdelser av uppförandekoden.

Bekräftelse: Detta avsnitt bekräftar dokumentets laglighet. Det anger att undertecknaren har läst och förstått uppförandekoden och accepterar den. Genom att underteckna dokumentet förbinder sig undertecknaren att följa koden. Undertecknaren är medveten om konsekvenserna av överträdelser, inklusive rättsliga åtgärder.

Periodisk översyn: I detta avsnitt bör det anges hur ofta dessa uppförandekoder ska ses över och uppdateras, särskilt med hänsyn till gällande lagar, förordningar och organisatoriska policyer.

De 10 bästa mallarna för uppförandekoder att använda

Även om företag tenderar att standardisera personalhandböcker med återkommande teman, är de inte alla likadana. Alla anställda och branscher är ju inte likadana!

Hälso- och säkerhetsstandarderna för anställda som arbetar i en farlig fabrik skiljer sig avsevärt från dem som gäller för kontorsarbete.

På samma sätt kan de senare åtnjuta förmånerna med att arbeta hemifrån, men de förra kan inte åtnjuta samma förmåner.

Vi presenterar tio mallar för uppförandekoder som du bör använda i år (och framöver!).

Här är en översikt över dem.

1. Uppförandekod från ClickUp

ClickUp-mallen för uppförandekod är ett heltäckande dokument som företag, nystartade företag och små och medelstora företag kan använda som grund för sitt etiska ramverk. Mallen är intuitivt utformad och hjälper organisationer att etablera en stark efterlevnadsstruktur genom att beskriva förväntat beteende och professionellt uppförande.

Denna mycket anpassningsbara mall täcker de viktigaste ämnena, såsom företagets värderingar, efterlevnad av lagar, lämpligt beteende, användning av företagets resurser, sekretess och rutiner för rapportering av överträdelser, bland annat. En särskild egenskap hos denna mall är dess bestämmelser om periodisk översyn, som betonar vikten av regelbundna uppdateringar och revideringar i linje med förändrade lagar, förordningar och organisationspolicyer.

Utöver efterlevnadskrav hjälper ClickUps mall för uppförandekod att införa företagets mission och kärnvärden i dina anställdas dagliga uppförande. Dokumentet avslutas med ett avsnitt om bekräftelse, där vikten av varje anställds åtagande att följa koden betonas.

Integrationen med ClickUps projektledningsfunktioner gör det enkelt att underhålla, dela och uppdatera mellan team och platser.

2. Mall för medarbetarhandbok från ClickUp

Cirka sex av tio anställda undviker att läsa personalhandboken – och det kan man inte klandra dem för. Vem vill läsa igenom massor av regler om vad man får och inte får göra, som man kanske inte ens kommer ihåg?

Lyckligtvis kan du öka dina chanser med ClickUp Employee Handbook Template. Denna nybörjarvänliga resurs hjälper till med introduktionen av nya medarbetare och passar företag i nästan alla sektorer och branscher. Den täcker viktiga avsnitt, inklusive de som anges nedan.

Företagets bakgrund

Uppförandestandard

Teampolicy

Klädkod

Arbetstid

Kommunikationspolicyer

Sekretessavtal

Disciplinära åtgärder och mer

Lägg till, ta bort eller ändra avsnitt för att anpassa mallen efter din arbetsplats policy.

Utöver de grundläggande redigeringarna gör ClickUp handboken mer engagerande.

Använd rika formateringsstilar för att fånga och behålla uppmärksamheten. Använd hyperlänkar och kapslade sidor för att göra medarbetarhandboken lättnavigerad.

Bädda in visuella element som bilder, GIF-bilder, emojis, diagram osv. för att engagera läsaren. Ge dina HR-team möjlighet att markera avsnitt och tagga anställda eller nyanställda för att uppmärksamma dem på specifika delar av personalhandboken.

3. Mall för personalhandbok för familjepraxis från ClickUp

Familjeföretag fungerar bra tack vare en tradition av goda kundrelationer. Långvariga kunder förväntar sig att teammedlemmarna levererar personlig service, pålitlighet och konsekvens för att de ska fortsätta att vara kunder.

En smidig kundupplevelse är en av de faktorer som får kunderna att komma tillbaka. ClickUps mall för personalhandbok för familjepraxis säkerställer att allt är i linje med det primära målet att leverera en sådan tjänst.

Handboken sammanfattar företagets mission och vision för att skapa en sammanhängande upplevelse. Därefter fördjupas företagets policyer, rutiner och procedurer som förbättrar patientvården.

Handboken innehåller en klausul som förklarar det juridiska ansvaret för att inte följa riktlinjerna för datasäkerhet och integritet, eftersom din personal kommer att ha tillgång till känslig information, såsom journaler, vårdplaner, rapporter, diagnoser etc.

Handboken integreras med ClickUps intuitiva projektledningsplattform. Använd den inte bara som ett arkiv för att lagra och dela medarbetarhandboken. Skapa fördefinierade uppgifter, schemalägg möten, tilldela arbetsrelaterade uppgifter och upprätthåll granskningsbara patientjournaler.

4. Mall för medarbetarhandbok från ClickUp

ClickUp Employee Manual Template sätter tonen för en givande relation mellan anställda och arbetsgivare. Den beskriver vad företaget förväntar sig av sin personal och hur de ska uppfylla dessa förväntningar. Denna värdeanpassning gör att alla är på samma sida och gör det möjligt för anställda att prestera och bidra med värde från första dagen.

Mallen för medarbetarhandboken beskriver bakgrunden, företagets värderingar, mission och vision. Den ger sedan en bred översikt över arbetskulturen, arbetsuppgifterna och ansvarsområdena.

En obalans mellan personliga övertygelser och företagets värderingar leder ofta till personalomsättning. Därför är det viktigt att ta upp dessa frågor redan från början – både för företaget och för de anställda.

Det klargör också hur individens bidrag hjälper till att uppnå det större organisatoriska målet. Ett av de bästa sätten att involvera och engagera anställda är att ge dem insyn i effekterna av deras prestationer.

Slutligen går mallen för medarbetarhandboken in på företagets policyer och processer så att nyanställda enkelt kan integreras i den nya arbetsmiljön.

Mallen är naturligtvis endast vägledande och inte en uttömmande lista. Du kan göra den till ett vattentätt juridiskt dokument som omfattar allt från uppförandekoden för anställda till hantering av företagets tillgångar och så vidare.

5. Mall för handbok för förskoleanställda från ClickUp

ClickUp Employee Preschool Handbook Template är en detaljerad guide för dem som arbetar på en förskola eller ett daghem.

Det är ovärderligt att etablera effektiva kommunikationskanaler, formulera organisationens förväntningar, fastställa standardrutiner och skapa en harmonisk miljö för personal och unga elever. Det är en guide för alla dina nya och befintliga anställda.

Mallen täcker alla viktiga aspekter av att driva en fungerande daghem eller förskola genom att förklara:

Uppförandekod för anställda

Anställningsvillkor och anställningsförmåner

Läroplansstruktur och pedagogisk filosofi

Hantering av materiella tillgångar

Dagliga rutinaktiviteter och arbetsrelaterade uppgifter

Hälsa och säkerhet för anställda och barn

Säkerhets- och nödprotokoll

Intressenter myndigheter

Barnskyddspolicy och mer

Du kan gärna anpassa mallen så att den passar din förskolas mission, vision och värderingar.

6. Mall för vision till värderingar från ClickUp

Mallen ClickUp Vision to Values är i grunden en visionstavla i rörelse.

Medan en visionstavla främst beskriver mål och syften, går mallen för vision till värderingar mycket längre än så. Den börjar med att sammanfatta företagets vision, mission och kärnvärden.

Sammanfattningen av dessa vägledande principer stärker kulturen bland externa och interna parter. När du har fastställt slutmålen för vision och värderingar övergår mallen till en omfattande steg-för-steg-guide för att överbrygga de två.

Den resulterande handlingsplanen innehåller en detaljerad lista över SMART-uppgifter, där SMART står för Specific (specifik), Measurable (mätbar), Achievable (uppnåelig), Relevant (relevant) och Time-Bound (tidsbegränsad). Mallen kartlägger sedan dessa uppgifter mot en tidslinje med väl definierade milstolpar.

Slutligen komplettera strategin med en flexibel granskningsmekanism för att hantera prestationer, följa upp framsteg och leverera resultat snabbt.

Denna mall syftar till att skapa större samstämmighet mellan företagets värderingar och vision och säkerställa att medarbetarna fortsätter att fokusera på att uppnå resultat.

7. Mall för rektors strategiska plan av ClickUp

Rektorer har flera likheter med projektledare. Båda ledarpositionerna har projektansvar samtidigt som de ansvarar för företagets egendom.

De hanterar personalresurser, övervakar teamets sammanhållning, optimerar verksamheten, hanterar budgetar, planerar för risker och utarbetar strategier för att uppnå mål.

ClickUp Principals strategiska planmall ger en översiktlig bild av alla underliggande uppgifter, arbetsflöden och aktiviteter. Det är ett samlat arkiv för alla uppgifter inom skolan.

Lägg till eller ta bort från listan, gruppera närbesläktade uppgifter, lägg till taggar, tilldela uppgifter, sammanställ team, utse arbetsledare, definiera prioriteringar och ange en tidsplan. Oavsett om det gäller att hantera tidtabeller eller planera underhåll, kan du med några få klick ställa in allt så att det fungerar smidigt.

Visa allt som en interaktiv lista, tavla, förloppsindikator, tidslinje eller Gantt-diagram. Alla ändringar som görs i planen återspeglas i realtid så att alla berörda parter, vare sig det är lärare, supportpersonal, administration, föräldrar eller elever, hålls informerade.

8. Mall för personalhandböcker, policyer och rutiner från ClickUp

ClickUp Employee Handbooks, Policies & Procedures Template är ett mycket detaljerat dokument som hjälper anställda att bättre förstå sitt företag, dess kultur och sitt arbete.

Det börjar med en kort bakgrund om företaget, dess historia, organisationsstrukturen, en presentation av ledningen och kontaktuppgifter. Därefter följer allmänna riktlinjer för företagets dagliga verksamhet. Det börjar med en typisk arbetsdag, hur företagets anställda kommunicerar, rutiner vid nödsituationer etc.

Därefter går den in på policyn för anställdas uppförande. Den börjar med att förklara standardiserade affärsmetoder som hantering av konfidentiell information och immateriella rättigheter, lagar om rättvis handel, en klausul som förbjuder mutor eller mottagande av gåvor etc.

Det sista avsnittet om policyer och rutiner är det viktigaste i denna mall. Det beskriver allt i detalj – en dag-för-dag-plan för introduktionsprocessen för nya medarbetare, policyer för arbetsplatsen, policyer för distansarbete och närvaro, beredskapsplan och avveckling.

Gör den så allmän som en standardhandbok eller så detaljerad att den beskriver specifika disciplinära åtgärder för missbruk av företagets utrustning eller fastställer prestationsförbättringsplaner (PIP) för underlåtenhet att följa teamledarens instruktioner.

9. Mall för uppförandekod för anställda i Microsoft Word av Simul

Om du letar efter en minimalistisk mall för uppförandekod för anställda som täcker grunderna är denna mall för uppförandekod för anställda i Word från Simul perfekt.

Det är ett kortfattat juridiskt dokument som definierar lämpligt beteende för anställda och etiska normer inom en organisation. Det skiljer mellan vad som är acceptabelt och olagligt beteende i ett försök att främja en positiv och respektfull arbetskultur.

Mallen täcker olika ämnen, inklusive efterlevnad av tillämpliga lagar, yrkesetik, intressekonflikter, sekretess, tolerans av diskriminerande beteende och mycket mer.

Mallen presenterar all denna information i en kort, lättförståelig punktlista. Anpassa den för att utvidga vissa ämnen eller skräddarsy den efter företagets eller branschens krav.

10. Microsoft Word-mall för uppförandekod för organisationer från FactoHR

Mallen för uppförandekod för organisationer i Word från FactoHR är en uttömmande resurs som sprider information om vad företag förväntar sig av sina anställda och de rådande etiska normerna.

Den betonar värden som integritet och professionalism för att utveckla ett sunt företag. Mallen täcker olika ämnen, inklusive lämpligt beteende för anställda, efterlevnad av lagar och regler, sekretess etc.

Denna mall är mer detaljerad än sin motsvarighet från Simul, eftersom den går mer in på detaljer om arbetsmiljön, beteende inom företagets område, hantering av utrustning, förbud mot mutor och korruption, anställdas skyldigheter och så vidare.

Ett sådant omfattande dokument skapar medvetenhet om vad företaget förväntar sig av sina anställda, ger en förhandsvisning av arbetsmiljön och lär ut en kultur av ansvarstagande samtidigt som det mildrar etiska dilemman.

Håll allt enligt reglerna med omfattande mallar för uppförandekoder och ClickUp

Det var allt om de bästa och mest effektiva mallarna för uppförandekoder för olika typer av företag.

ClickUps mallar för uppförandekoder är holistiska och omfattande och uppfyller dina affärsspecifika krav. Oavsett om du vill redigera eller anpassa det befintliga dokumentet kan du göra det enkelt med ClickUp.

Anpassa dem efter dina policyer och riktlinjer och spara tid och arbete på att skapa sådana dokument från grunden. Börja med att gå till avsnitt som teampolicyer, klädkod, arbetstider, kommunikationspolicyer och mer för att lägga till dem i din medarbetarhandbok efter behov.

Det bästa av allt? Dessa ClickUp-mallar är gratis!

Så, prova dem nu!