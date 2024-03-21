De 10 bästa Zapier-integrationerna för att optimera ditt arbetsflöde 2025

Ingen kan begränsa sin teknikstack till en enda plattform. Oavsett om du organiserar dina möten med Google Kalender eller hanterar ett marknadsföringsteam för ett småföretag med HubSpot, är de flesta av oss beroende av flera program för att hålla ordning och vara produktiva. Det är lika viktigt att dela information mellan flera plattformar för att dra nytta av fördelarna med summan av delarna.

Att manuellt skriva om information eller kopiera och klistra in detaljer från ett programverktyg till ett annat är dock kriminellt i AI-åldern. Det är där Zapier kommer in. Det är ett verktyg för automatisering av arbetsflöden som kopplar samman över 6 000 appar för att utlösa specifika åtgärder och händelser baserat på förutbestämda triggers.

Ju mer du kan koppla samman alla appar du gillar att använda, desto bättre kan du bygga ditt ideala arbetsflöde för alla projekt och rutiner i ditt liv (personliga, professionella eller andra).

Tricket är att hitta vilka appar som kan interagera dynamiskt med Zapiers integrationsprogramvara och skapa åtgärder och händelser som du kan lita på. Du vill ha robusta och mångfacetterade Zapier-integrationer för att bygga upp ditt arbetsflöde och förenkla livet.

Vad ska du leta efter i Zapier-integrationer?

Kännetecknet för en bra produktivitetsapp, kalenderapp eller ett bra affärsverktyg är att det underlättar integrationen med andra verktyg. Ingen app kan göra allt för alla, och appar som möjliggör kopplingar till andra appar har mycket större chans att etablera sig på människors lista över måste-ha-appar.

Så om du letar efter nya appar att integrera i dina rutiner och arbetsflöden 2024, fråga inte bara vad appen kan göra i sig. Fråga vad appen kan göra genom Zapier-integrationer. De bästa Zapier-integrationerna bör uppfylla några kriterier:

Det hamnar på den offentliga listan: När Zapiers offentliga lista innehåller en app är apputvecklarna engagerade i dess integrationer. Du kommer också sannolikt att hitta mer tillförlitlig support än med appar som inte är listade eller som är privat listade.

Det finns många olika alternativ för utlösare och åtgärder: Vissa appar har bara en enda, ytlig åtgärd eller utlösare. Kontrollera att Zapier-integrationen har flera potentiella utlösare, möjliga åtgärder och slutpunkter. Det innebär att du kan göra – och automatisera – mycket mer.

Många använder det och det finns många resurser: Socialt momentum är verkligt, särskilt när det gäller applikationer. På grund av storleken på Zapiers community är det troligt att ju fler människor som använder en specifik app, desto bättre är den. Välj appar med hundratusentals användare.

Använd checklistan ovan för att säkerställa att dina nuvarande verktyg uppfyller kraven och fortsätt använda den för att bedöma värdet av nya appar som du vill utforska. Men om du har fastnat och behöver hjälp med att ta reda på vart du ska vända dig, börja med några grundläggande Zapier-integrationer för personliga och professionella användare.

De 10 bästa Zapier-integrationerna att använda

Kombinera ClickUp Universal Search med Zapier Zaps för att hantera allt ditt arbete på en plattform och aldrig tappa bort information.

Om Zapier-integrationer är mekanismerna för hur mycket arbete som utförs, är projektledningsprogramvaran grunden. Alla behöver en projekt- och uppgiftshanteringshub som rymmer alla deras uppgifter, scheman, kunskapsresurser och pågående saker. Den hubben är ClickUp.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för projektledning där enskilda användare eller professionella team kan organisera sina arbetsflöden och rutiner. Du kan samarbeta med kollegor, följa projekt som involverar flera personer och hantera din dagliga eller kontinuerliga uppgiftslista på ett och samma ställe. Ännu bättre är att ClickUp har en robust Zapier-automatisering som bockar av varje punkt på listan från föregående avsnitt som du just bläddrat igenom.

Du kan använda dussintals ClickUp-Zapier Zaps för att hantera standardfunktioner och åtgärdskedjor. Du kan integrera ClickUp direkt med dina favoritverktyg som Google Kalender och Slack för mer nyanserade arbetsflöden. Ännu bättre, när alla dina ClickUp-integrationer, anslutningar och Zaps är på plats kan du använda ClickUp Universal Search för att hitta information från alla sammankopplade verktyg.

ClickUps bästa funktioner

ClickUp kan vara din centrala knutpunkt för att skapa evenemang, slutföra uppgifter och söka efter information när du kopplar samman alla appar du använder i ditt privatliv eller yrkesliv. Dessa exempel på automatisering av affärsprocesser kan inspirera dig om du vill utveckla dina egna idéer.

Du kan ställa in dussintals automatiska triggers för att samla alla dina uppgifter, händelser, anteckningar och konversationer på ett ställe med hjälp av lättanvänd programvara för automatisering av uppgifter.

Du kommer att spendera mindre tid på att kopiera mötesinbjudningar eller bjuda in din e-postadress till dina möten – om det finns i ClickUp finns det i alla dina andra zappade verktyg.

Omfattande support från ClickUp, Zapier och entusiastiska användare gör det enkelt att få hjälp med alla dina frågor eller inspiration till kreativ automatisering av arbetsflöden.

Begränsningar för ClickUp

Privata användare kan behöva fördjupa sig i API:et, eftersom de flesta ClickUp Zaps är inriktade på professionella användningsfall.

Att byta till en ny projektledningsplattform för att få tillgång till Zaps kan vara ett stort åtagande.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. ActiveCampaign

Via ActiveCampaign

ActiveCampaign är en plattform för marknadsföringsautomatisering som gör det enklare för små team att göra mer. Den erbjuder verktyg för e-postmarknadsföring, automatisering för att skicka och anpassa e-postmeddelanden samt möjligheten att skicka e-postmeddelanden som svar på försäljning eller andra interaktioner.

Du kan ställa in dussintals anpassade automatiseringar med ActiveCampaign som skickar olika e-postmeddelanden till olika personer vid olika tidpunkter – men var passar en Zapier-integration in?

Genom Zaps kan du se till att varje kund- eller prospektsinteraktion i olika miljöer registreras korrekt i ActiveCampaign. Du kan till exempel länka varje landningssida på din webbplats till specifika e-postkampanjer så att nya kontakter automatiskt får rätt kommunikation.

ActiveCampaign Zaps kan också lägga till nya uppgifter i din att göra-lista eller kundmöten i din kalender när mottagarna interagerar med de meddelanden du skickar.

ActiveCampaigns bästa funktioner

Detaljerade hjälpguiider som guidar dig genom inställningen av Zaps eller föreslår arbetsflöden genom att diskutera vanligt förekommande Zaps.

Automatisera all din e-postkommunikation och se till att dina drip-kampanjer, säsongsbetonade e-postmeddelanden och "tack för ditt köp!"-mejl skickas ut vid perfekt tidpunkt.

Verktyg och alternativ för snabb kommunikation med kunder och nya kontakter

Begränsningar för ActiveCampaign

Vissa integrationer kräver kundsupport för att reda ut detaljerna.

Plattformen kan vara svår att navigera i.

ActiveCampaign-priser

Plus (paket): 116 $/månad

Professional (paket): 386 $/månad

Företag: 734 $/månad

ActiveCampaign-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 10 700 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 350 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till ActiveCampaign!

3. Google Sheets

Via Google

Google Sheets är det enklare, kostnadsfria och mer användarvänliga alternativet till Excel, med online-kalkylblad som möjliggör samarbete. Du kan använda mallar, registrera arbete, hantera listor och utveckla detaljerade filer för alla personliga eller professionella användningsområden.

Ett problem som många har med kalkylblad är att det kan vara irriterande att lägga in information i dem. Stavningskontroll fungerar inte i cellerna, formateringen är irriterande och det flyter inte som ett vanligt dokument. Det är inte ett problem med Google Sheets, utan ett problem med kalkylblad, och Zapier-automatisering kan lösa det.

Med hundratals tillgängliga Zaps kan du samla nya Facebook- och e-postkontakter i en enda lång lista i Sheets. Du kan lägga till transaktioner, effektivisera utgiftsövervakningen och till och med automatiskt notera när du har ett nytt möte. Det är bara några exempel på vad du kan göra.

På push-out-sidan kan Sheets Zaps skicka ut Slack-varningar eller ClickUp-meddelanden, skapa Trello-kort på kundinriktade tavlor och lägga till nya prenumeranter i Mailchimp-registret. Ingen i ditt team behöver skriva in kalkylblad igen.

De bästa funktionerna i Google Sheets

Gratis molnbaserad programvara

Enkelt samarbete, främst eftersom användarna kan lämna kommentarer eller skicka e-postmeddelanden från cellerna.

Google Sheets kan läsa och formatera praktiskt taget alla typer av data så att det inte blir fel i översättningen.

Det finns hundratals Zaps så att du kan skapa dussintals automatiseringar av arbetsflöden, formulär och säkerhetskopiering av data.

Begränsningar i Google Sheets

Det finns ett maximalt antal celler för Google Sheets, så automatiseringar kräver viss övervakning.

Google Sheets har inte lika avancerade funktioner som Excel, så tredjeparts-Zaps och Zapier-alternativ är ett måste.

Priser för Google Sheets

Gratis

Betyg och recensioner för Google Sheets

G2: 4,6/5 (42 290+ recensioner för Google Workspace)

Capterra: 4,7/5 (över 12 900 recensioner)

4. Slack

Via Slack

När företag behöver snabbmeddelanden vänder de sig vanligtvis till Slack. Slack är en kommunikationsplattform som underlättar snabbmeddelanden mellan grupper eller direkt, samt fildelning, samtal och mycket mer. Organisationer kan skapa gruppchattar efter avdelning, projekt eller tema så att flera öppna konversationer kan ske samtidigt.

Det fina med Slack är att det redan möjliggör automatisering av arbetsflöden och avancerade funktioner inom sig. Du kan ställa in påminnelser, programmera svar och snooza meddelanden. Men det är som bäst med Zaps, som låter andra verktyg i din teknikstack skicka meddelanden till dig direkt.

Ett kalkylblad kan till exempel skicka en avisering till en kanal eller en specifik person när det finns en ny potentiell kund. Du kan också skicka meddelanden i Slack, till exempel supportärenden, marknadsföringsidéer eller uppgifter som du behöver följa upp. Du kan till och med lägga till informella anteckningar och meddelanden om kunder till den officiella profilen i CRM-systemet så att informationen aldrig går förlorad.

Slacks bästa funktioner

Robusta funktioner för snabbmeddelanden och gruppchatt som underlättar samarbete

Smarta funktioner som användare kan konfigurera för att ställa in alarm, återkommande påminnelser och uppföljningar.

Många Zaps för att skicka meddelanden via Slack eller omvandla Slack-meddelanden till åtgärdspunkter

Slacks begränsningar

Begränsningar i storlek och appintegration i gratisversionerna

Betalda abonnemang kan vara kostsamma

Slack-priser

Gratis

Pro: 8,75 $/månad

Business+: 15 $/månad

Enterprise Grid: Anpassad prissättning

Slack-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 32 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 23 000 recensioner)

5. Google Kalender

Via Google

Google Kalender blev snabbt den vanligaste kalenderappen för professionella och privata användare över hela världen. Den är enkel att använda eftersom den är så väl integrerad med våra inkorgar. Integrationer med plattformar som Zoom, Meetup, Calendly och andra gör det ännu enklare att välja Google Kalender som standardapp.

Men när du väljer en kalender, se till att den läser alla möjliga källor för inkommande möten för att undvika dubbelbokningar. Med sin långa lista över Zapier Zaps och tredjepartsintegrationer är Google Kalender det enklaste alternativet för att säkerställa just det.

De bästa funktionerna i Google Kalender

Skapa flera integrerade kalendrar för ditt privatliv och yrkesliv

Ställ enkelt in arbetstider eller tidsblock så att möten endast är möjliga under rätt tider.

Allmänt erkänd som standardalternativet på de flesta webbplatser.

Begränsningar i Google Kalender

Användnings- och inbjudningsbegränsningar kan vara ett hinder för större organisationer.

Det är svårt att navigera bland de avancerade funktionerna och inställningarna.

Priser för Google Kalender

Business Starter (Google Workspace): 6 $/månad

Business Standard (Google Workspace): 12 $/månad

Business Plus (Google Workspace): 18 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Google Kalender

G2: 4,6/5 (över 42 290 recensioner för Google Workspace)

Capterra: 4,8/5 (över 3 000 recensioner)

6. HubSpot

Via HubSpot

HubSpot är en extremt populär CRM-programvara som erbjuder individuella hubbar för marknadsföring, försäljning, drift och mycket mer. Organisationer som finns i HubSpot-ekosystemet kan hantera sin webbplats, marknadsföringsanalyser, frakt och produktdistribution samt tjänster på plattformen. Den är byggd för att hantera de operativa behoven hos företag med upp till 2 000 anställda, så det är en kraftfull programvara.

Med det i åtanke har HubSpot också en ganska kraftfull lista över Zaps. Du kan ansluta till över 1 400 appar och skapa tusentals trigger-action Zaps som passar ditt företags behov. HubSpot har en offentligt listad Zapier-integration som ingår gratis i den allmänna HubSpot-plattformen.

HubSpots bästa funktioner

En intuitiv marknadsföringshub som erbjuder omfattande support och förslag på processförbättringar.

Ett överflöd av integrationer inom ekosystemet, vilket minimerar behovet av manuell datainmatning.

Kundinformation är tillgänglig från olika kanaler inom plattformen.

HubSpot-begränsningar

Datumvärden avrundas till UTC-midnatt, vilket kan orsaka vissa avvikelser mellan appar.

HubSpot kan vara dyrt för små och medelstora företag.

HubSpot-priser

Gratis

Suite Starter: 30 $/månad

Priserna varierar beroende på typ och volym av aktivitet.

HubSpot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (10 680+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 4 000 recensioner)

7. Notion

Via Notion

Notion är en anteckningsapp som tar minimalismen till sin spets. Den börjar som en enkel whiteboard, men därifrån kan användarna skapa allt från Gantt-diagram till receptböcker. För att skapa olika textformat och databaser kan man använda Notions många koder och funktioner. Det är en virtuell lekplats för människor som vill organisera sina passionerade projekt.

Alla fria former kan göra det svårt att komma igång, men användarna uppskattar i allmänhet friheten när de väl kommit igång. Den entusiastiska communityn erbjuder också många mallar för projekt, avdelningsfunktioner, kalendrar och mycket mer. Du kan bokmärka dina favoritresurser online, spåra och arbeta med projekt, skapa detaljerade att göra-listor och organisera en hel kunskapsbas.

Notions bästa funktioner

Tusentals mallar i Notion eller från innehållsskapare som vill dela nischade skapelser

Lättanvända dra-och-släpp-funktioner och verktyg för att skapa unika sidor

Flera sätt att visa och länka till data på hela plattformen

Notions begränsningar

Nya användare kan känna sig oerhört överväldigade

Notion-integrationer kan ge bättre resultat än Notion-zaps.

Notion-priser

Gratis

Plus: 8 $/månad

Företag: 15 dollar

Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Notion-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 2 000 recensioner)

8. Calendly

Via Calendly

Calendly är ett populärt schemaläggningsverktyg som gör det lite enklare att boka möten. Professionella användare kan använda Calendly för att bjuda in kunder, potentiella kunder och affärspartners till möten, och verktyget sköter allt krångligt arbete bakom kulisserna med att hantera olika tidszoner och din tillgänglighet.

Det är mycket enklare än att mejla fram och tillbaka om möjliga tidpunkter, och du kan till och med erbjuda olika typer av möten för att segmentera intern och extern kommunikation.

Det integreras automatiskt med ditt favoritverktyg för möten (som Zoom eller Google Meet), så Zaps är bara grädde på moset.

Calendlys bästa funktioner

Ett elegant gränssnitt som låter andra boka möten med dig när det passar dig.

Enkel inställning av öppettider och blockering av tid

Sömlös mötesplanering över olika tidszoner utan att behöva oroa dig för matematiken

Begränsningar för Calendly

Den kostnadsfria planen begränsar hur många olika typer av möten du kan ha.

Möten som inte är Calendly-möten kan göra det svårt för Calendly att känna igen när du är upptagen.

Priser för Calendly

Gratis

Standard: 12 $/månad

Team: 20 $/månad

Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Calendly-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (2 099+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 350+ recensioner)

9. Dropbox

Via Dropbox

Många organisationer och privata användare lagrar alla sina filer i molnet via Dropbox. Detta inkluderar allt från pågående arbetsdokument till SOP:er och marknadsföringsmaterial. Det är ett utmärkt sätt att alltid ha tillgång till de filer du behöver utan att behöva söka igenom gamla e-postmeddelanden eller projektmappar.

Zapier ger Dropbox extra kraft genom att låta dig automatiskt säkerhetskopiera dokument, meddela medarbetare om ändringar och informera dig när någon gör ändringar. Du kan förvandla Dropbox från att vara ett tråkigt men stabilt verktyg till en dynamisk del av ditt arbetsflöde.

Dropbox bästa funktioner

Dela enkelt filer via länkar

Överför stora filer som du annars inte skulle kunna dela via e-post eller andra appar.

Lagra och öppna filer från anslutna enheter

Begränsningar för Dropbox

Mindre säkerhet jämfört med andra appar för fillagring och delning

Ingen offlineåtkomst till dokument

Dropbox-priser

Grundläggande: Gratis

Plus: 11,99 $/månad

Essentials: 22 $/månad

Företag: 24 $/månad

Business Plus: 32 $/månad

Dropbox-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 22 990 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 21 500 recensioner)

10. ConvertKit

Via ConvertKit

ConvertKit erbjuder en serie verktyg för e-postmarknadsföring, en plattform för betalda nyhetsbrev och verktyg för försäljning av prenumerationer, medlemskap och nyhetsbrev. Det riktar sig mer till innehållsskapare än till konventionella företag.

Du kan hantera din kontaktlista och skicka personliga e-postmeddelanden till dina kontakter. Med Zaps kan du enkelt uppdatera kontaktlistorna och se till att du har en säkerhetskopia av alla dina data.

ConvertKits bästa funktioner

Enkel segmentering av målgrupper och hantering av olika listor, vilket gör det till ett bra val för nybörjare.

Inbyggda e-handelsfunktioner utformade för innehållsskapare som vill tjäna pengar på sin kunskap

ConvertKit-begränsningar

Användarna jämför den kostnadsfria planen ogynnsamt med Mailchimp.

Relativt få Zaps

Priser för ConvertKit

Nyhetsbrev: 0 dollar

Skapare: 9 $/månad

Creator Pro: 25 $/månad

ConvertKit-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 190 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (197+ recensioner)

Integrationer och automatisering förenklar ditt liv och ditt arbete genom att minska det manuella växlandet mellan olika applikationer. Du kan snabba upp ditt arbete och andas ut, eftersom ingenting kommer att falla mellan stolarna mellan alla dina bästa projektledningsverktyg.

Men om alla dina appar kommunicerar med varandra via zaps är det dags att hitta en bas där du kan vara produktiv. ClickUps robusta plattform för uppgiftshantering kan vara din bas där du slutför uppgifter, arbetar med andra på projekt, kontrollerar ditt schema och övervakar allt som behöver din uppmärksamhet. Registrera dig för ett gratis konto och börja se var ClickUp zaps kan fylla luckor.