ClickUp AI vs. Notion AI: Vilket AI-verktyg är bäst?

2024 finns AI överallt. Både ClickUp och Notion, ledande projektledningsverktyg som är utformade för att effektivisera arbetshanteringen och förbättra produktiviteten, är nu utrustade med AI-kraft. Du kan använda en AI-assistent för att hantera projektdeadlines, hantera uppgifter och skapa innehåll med bara några få kommandon.

Dessa nya AI-funktioner har dock bara gjort det svårare att välja mellan dessa kraftfulla verktyg. Här jämför vi de bästa funktionerna i ClickUp AI och Notion AI. Vi tittar på fördelarna och prissättningen och förstår hur AI-tillägget ger dessa produktivitetsappar betydande fördelar. 💪

Vad är ClickUp AI?

ClickUp är ett allt-i-ett-produktivitetsverktyg som låter dig göra flera saker från en enda instrumentpanel. Med ett enda arbetsområde kan du brainstorma idéer, skapa och hantera dokument, spåra projekt, förbättra teamets produktivitet och mycket mer.

Tillägget av ClickUp AI gör detta verktyg ännu kraftfullare och ger dig världens första neurala nätverk som kopplar samman uppgifter, dokument, människor och all din företags kunskap med kraften i AI: ClickUp Brain. 🧠

Använd ClickUps AI Writer för att skriva snabbare och finslipa dina texter, e-postsvar och mycket mer

ClickUp AI, även kallat ClickUp Brain, går utöver enkel automatisering och erbjuder en konversationsbaserad och kontextuell AI-upplevelse som förstår dina behov och anpassar sig efter din specifika roll inom ett projekt. Detta hjälper dig att effektivisera arbetet, automatisera repetitiva uppgifter och uppnå en produktivitet utan motstycke.

ClickUp Brain-funktioner

Funktion nr 1: Skriv bättre med AI

En av de största utmaningarna i snabba miljöer är förmågan att tänka igenom och skriva effektiva e-postmeddelanden, dokument eller annan kommunikation. Med ClickUp Brains AI-assistent kan du säga adjö till din skrivkramp.

Använd ClickUp Brain för att generera ett blogginlägg eller skapa ett första utkast till innehåll med hjälp av AI-prompter

Berätta bara för ClickUp Brains AI Writer for Work vad du behöver få gjort, så skriver det på samma sätt som du, vilket ger dig möjlighet att:

Perfektera ditt skrivande med en integrerad skrivassistent för dina dokument, e-postmeddelanden och anteckningar.

Korrigera stavfel automatiskt med den inbyggda stavningskontrollen för dina dokument och uppgifter.

Skriv snabba svar på meddelanden i stenografi, så skapar AI:n ditt meddelande i perfekt ton.

Skapa tabeller med rik data med hjälp av enkla textprompter

Skapa mallar för uppgifter, dokument och projekt direkt för alla användningsområden

Skriv transkriptioner automatiskt genom att omvandla röst och video till text och skapa mötesanteckningar direkt.

Du kan snabbt skapa en AI-genererad uppgift eller ett dokument från verktygsfältet.

Du kan använda ClickUp AI för att översätta och lokalisera ditt innehåll!

Funktion nr 2: Få snabba svar med AI

ClickUp Brain ger dig omedelbart korrekta och kontextuella svar på frågor om ditt arbete inom och kopplat till ClickUp – dokument, projekt, uppgifter, wikis och mer. Slösa inte längre tid på att söka efter information, fråga bara Brain.

Funktion nr 3: Hantera projekt med AI

ClickUp Brains AI Project Manager kan automatisera återkommande uppgifter, spåra projektets framsteg, effektivisera projektledningsprocesser och hålla teamen på samma sida.

Skapa en sammanfattning av uppgiftsframstegen under en viss antal dagar för att snabbt få en översikt över uppdateringar, uppgifter och flaskhalsar med ClickUps AI Project Manager

Du kan utnyttja dess funktioner för att:

Förenkla projektets tidsplaner med hjälp av AI för att hantera dina projektmål och viktiga milstolpar. ClickUp Brain föreslår realistiska tidsplaner och tilldelar beroenden mellan uppgifter, vilket säkerställer ett smidigt och effektivt arbetsflöde.

Generera automatiskt uppdateringar om dina projekts framsteg, lyft fram viktiga milstolpar och förbättra uppgiftshanteringen för dina team.

Brainstorma din projektvision och dina mål, så kommer ClickUp AI att använda sin kunskap om bästa praxis för att skapa en tydlig och koncis projektbeskrivning, så att alla är på samma sida från början.

Skapa enkelt både personliga och team-stand-ups på några sekunder, vilket främjar effektiviteten i teamarbetet och sparar tid för mer strategiska uppgifter.

Skapa automatiskt uppgifter och deluppgifter genom att beskriva dem; ClickUp Brains naturliga språkbehandling sköter resten. Den tilldelar uppgifter, föreslår rätt teammedlem och idealiska deadlines och prioriterar dem utifrån projektets brådskande karaktär. Är det någon som vill ha en artificiellt intelligent projektledare?

Priser för ClickUp Brain

ClickUp Brain är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 dollar per månad per användare

Företag : 12 dollar per månad per användare

Företag: Kontakta ClickUp för anpassade priser

Vad är Notion AI?

Notion är en ansluten arbetsplats- och produktivitetsapp som hjälper dig att organisera anteckningar, hantera uppgifter eller projekt, bygga wikis och skapa dokument i en enda applikation. Den utvecklades för att ersätta appar som Google Docs och Dropbox och är populär tack vare Notions användarvänliga gränssnitt.

Sammanfattning genererad via Notion

Notion AI är Notions AI-drivna chatbotverktyg, som erbjuds som ett tillägg till Notion-plattformen och andra Notion-integrationer. Det hjälper användare med uppgifter som att svara på grundläggande frågor, skapa innehåll, skriva tips, översätta språk etc.

Notion AI erbjuder också automatiseringsfunktioner som hjälper dig att förenkla rutinuppgifter, assistera vid skapandet av innehåll och spåra flera projekt.

Läs också: Alternativ till Notion AI

Notion AI-funktioner

Funktion nr 1: Skriv bättre med AI

Förfina ditt skrivande med Notion AI:s skrivassistent. Den kan kontrollera grammatik och stavning, föreslå synonymer och antonymer för att förbättra ditt ordförråd och sammanfatta långa texter för bättre förståelse.

Redigera tonfallet och stilen i dina dokument, förslag, e-postmeddelanden osv. och översätt dem till japanska, tyska, spanska osv.

Funktion nr 2: Få snabba svar med AI

Om du behöver hjälp med att hitta ett dokument, en uppgift, ett projekt eller en wiki, fråga bara Notion AI. Eftersom Notion AI kan söka igenom alla dokument och verktyg i ditt Notion-arbetsområde kan det hjälpa dig att:

Felsök problem eller få hjälp med en viss uppgift

Ställ frågor om ett möte, skapa anteckningar och åtgärdspunkter eller hitta den information du behöver.

Skapa TLDR-sammanfattningar av hundratals objekt samtidigt

Funktion nr 3: Hantera projekt med AI

Notion AI kan göra mer än enkel uppgiftshantering och automatisering, och hjälpa dig att utföra några specifika uppgifter i dina projekt:

Fyll i data i projekt, uppgifter, dokument eller tabeller på några sekunder

Förklara teknisk jargong eller komplexa begrepp

Innehållsgenerator via Notion AI

Priser för Notion AI

Notion AI: Lägg till i din arbetsyta för 8 dollar per månad per användare.

Gratis plan

Plus: 8 dollar per månad per användare

Företag : 15 dollar per månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Notion AI vs. ClickUp AI: Jämförelse av funktioner

Både ClickUp och Notion är utmärkta alternativ som heltäckande produktivitetsverktyg.

Notion-användare uppskattar de samarbetsfunktioner och grundläggande funktioner som Notion AI erbjuder för att automatisera enkla uppgifter och använda det som ett hjälpmedel för dina övergripande projektledningsbehov.

Men när man jämför ClickUp och Notion utifrån deras AI-funktioner, särskilt för projektledning, erbjuder ClickUp AI mer kraftfulla funktioner som gör det idealiskt för de flesta affärssituationer.

Utmärkande AI-funktioner i ClickUp

ClickUp Brain erbjuder avancerade funktioner som:

AI-baserad automatisering med naturligt språk för uppgiftshantering

AI-projektsammanfattningar, statusuppdateringar och åtgärdspunkter

AI-genererade mallar för alla team och olika användningsområden

AI-driven skriv- och transkriptionsassistent

ClickUps AI-verktyg är den assistent du behöver för att snabba på dina projekt. Dessutom är ClickUp Brain skräddarsytt för varje roll och användningsfall. Detta hjälper dig att få anpassade funktioner för att öka produktiviteten, skriva bättre och möjliggöra effektiv kommunikation, vilket gör det till den perfekta AI-baserade lösningen för uppgiftshantering.

Utmärkande AI-funktioner i Notion

Notions användarvänliga gränssnitt och samarbetsfunktioner är perfekta för de flesta behov inom tidrapportering, uppgiftshantering och projektledning. Men Notion AI kan också ge dig specifik hjälp, till exempel:

AI-genererade idéer och utkast för blogginlägg, marknadsföringstexter etc.

AI-drivna funktioner för dokumentredigering och korrekturläsning

Avancerade sökfunktioner som använder AI för att hitta information från din Notion-arbetsyta

Läs också: Jämförelse mellan ClickUp och Notion som projektledningsverktyg

ClickUp AI vs. Notion AI på Reddit

Vi besökte Reddit för att se vad folk säger om Notion AI vs. ClickUp AI och andra AI-baserade projektledningsverktyg.

För ClickUp AI finns det positiva recensioner för funktioner som skrivassistent, inbyggd stavningskontroll, snabba AI-svar, kontextuella frågor och svar, AI-sammanfattning och anpassade fält för framsteg och mycket mer. En användare säger: ”Jag har haft en överlag bra upplevelse med ClickUp, men jag måste säga att det nya AI-verktyget/funktionen är väldigt smidigt. Jag kan definitivt se att detta hjälper mitt team att snabbt skapa och slutföra uppgifter.”

Notion AI har mycket att erbjuda med sin skrivassistent, automatiska ifyllning av formulär och tabellfunktion. Men trots att det har en rik uppsättning funktioner fokuserar det inte på att lösa specifika problem som ClickUp AI, vilket gör att de flesta användare är osäkra på dess effektivitet.

Enligt denna användare: ”Meh, det verkar som om de bara följer en trend. Jag hoppas bara att de inte tappar fokus på vad som fungerar och vad som inte fungerar. Jag tycker att Notion är mycket användbart, men jag kan också se att det går samma väg som Evernote – en ständig ström av nya funktioner bara för sakens skull. Man behöver inte fortsätta att skapa nya funktioner bara för att. Folk är ganska nöjda med att betala för en produkts långa livslängd och stabilitet.”

En annan Redditor sa följande om Notion AI: ”Jag har just sagt upp mitt AI-abonnemang; jag har använt det sedan lanseringen. Personligen tyckte jag helt enkelt inte att det var så användbart längre, jag använde det mest för stavningskontroll och tonändringar. ”

Relaterat: Vikten av versionshantering av dokument

Vilket AI-verktyg är bäst?

I denna kamp mellan jättarna är vinnaren – ClickUp Brain. 🏆

Som du kan se erbjuder båda verktygen utmärkta funktioner, men ClickUp Brain utmärker sig när det gäller avancerad automatisering och projektledningsfunktioner.

Medan Notion effektivt använder AI för grundläggande innehållsskrivning, översättning och AI-assistans, kan ClickUp AI hantera ännu mer avancerade uppgifter som att skapa projektplaner, briefs och uppgifter med AI-assistans.

Det är ett perfekt alternativ till ChatGPT med fler funktioner än det chattbaserade AI-verktyget.

Översätt valfritt dokument eller innehåll till ett annat språk med ClickUp AI

Och AI är inte den enda anledningen till att du bör välja ClickUp. Om du jämför Notion och ClickUp utifrån deras projektledningsfunktioner får ClickUp-användare avancerad rapportering och en rik uppsättning funktioner för att få jobbet gjort. Detta inkluderar funktioner som endast erbjuds med ett betalt Notion-prisplan, såsom:

Live-doc-samarbete

Relationer mellan dokument och uppgifter

Datahierarki

Tidsspårning och uppskattningar

Chatt i realtid

Gantt-diagram

Mind maps

ClickUps skalbarhet passar både enskilda användare och stora team, medan dess flexibla prisstruktur passar olika budgetar. Om du letar efter ett välbalanserat AI-verktyg som kan stödja effektiv projektledning, effektivisera arbetsflöden och förbättra ditt skrivande är ClickUp Brain värt att utforska.

Är du redo att se själv? Testa AI-funktionerna idag med en gratis provperiod och prova ClickUp idag!