Hur man [och inte] använder ChatGPT för sociala medier

Att vara social media manager är ett hårt jobb.

Du måste inte bara planera och genomföra en hel kalender för inlägg på sociala medier som är anpassad till din marknadsföringsstrategi (som sällan är statisk), utan du måste också vara ständigt på tårna och hålla koll på ämnen och trender som kan öka din närvaro på sociala medier.

Lägg till det kontinuerliga samarbetet med dina innehålls-, design- och till och med produktteam, så har du arbetsdagar där du knappt hinner äta lunch.

Tack och lov kan du använda ChatGPT för sociala medier för att förenkla vissa av dina planerings- och genomförandearbetsflöden. 🤖

Hur man använder ChatGPT för sociala medier

Det finns sex sätt att använda ChatGPT för marknadsföring på sociala medier: idégenerering, skapande av kalendrar för sociala medier, briefgenerering, skapande av inlägg på sociala medier, återanvändning och bildgenerering.

1. Idégenerering

Du har just använt dina sista hjärnceller på att planera din sociala kalender, och din marknadschef ber dig att "utnyttja" en aktuell trend. Du stöter på en idémässig mur och kommer med idéer som avvisas snabbare än du hinner säga "viral".

Det är här ChatGPT kan bli ett utmärkt bollplank och hjälpa dig att generera idéer (särskilt när det stöds av insikter från verktyg för social lyssnande ).

Med rätt sammanhang och en idé kan ChatGPT på några sekunder leda dig i rätt riktning och till och med skapa bildtexter och inlägg för sociala medier.

Exempel: Anta att du vill skapa ett inlägg på LinkedIn eller Facebook kring en trendig mememall.

Du kan ge ChatGPT mallen, lägga till detaljer om din produkt eller tjänst och be verktyget att ge dig innehållsalternativ som kopplar tillbaka till de viktigaste fördelarna eller specifika utmaningar för målgruppen som är relaterade till ditt/dina erbjudande(n).

Be det att generera en slagkraftig hashtag, ställ in utdata i ett Google Doc-dokument, redigera innehållet så att det uppfyller dina förväntningar, och sedan är du klar!

Generera nya idéer för sociala inlägg och kampanjer på några sekunder med ChatGPT

💡Proffstips: Använd dokument och bilder för att hjälpa ChatGPT att komma på idéer till innehåll. Anta till exempel att du vill extrahera idéer till innehåll för sociala medier från en vitbok som ditt företag nyligen publicerat. Låt ChatGPT analysera PDF-filen och be den att komma på relevanta ämnesgrenar. Voila! Obegränsat med idéer.

2. Kalendrar

Med rätt sammanhang och detaljer kan ChatGPT snabbt utforma en omfattande kalender för sociala medier åt dig.

Skapa omfattande kalendrar för sociala medier med ChatGPT

Exempel: Anta att ditt SaaS-företag just har lanserat en ny produktfunktion. För att sprida budskapet har du ombetts att ta fram en innehållskalender och en plattformsöverskridande marknadsföringsstrategi för sociala medier. Så här kan du använda ChatGPT för att ta fram en kampanjkalender.

Bestäm först en allmän riktning och ett tema för kampanjen. Finns det en underliggande idé som du vill att alla kampanjinlägg ska baseras på? Ge sedan ChatGPT rätt instruktioner. Detta inkluderar detaljer om: Den nya funktionen som lanseras, målen för sociala medier och din målgrupp Kampanjens tema och de sociala mediekanaler du vill utforska Antalet inlägg per plattform och format som ska utforskas Kampanjens totala varaktighet och publiceringsfrekvens Den nya funktionen som lanseras, mål för sociala medier och din målgrupp Kampanjens tema och de sociala mediekanaler du vill utforska Antalet inlägg per plattform och format som ska utforskas Kampanjens totala längd och publiceringsfrekvens Be sedan ChatGPT att följa dina instruktioner och utarbeta en kalender med potentiella ämnen. Du kan be om resultatet i tabellformat eller punktform. Slutligen ber du verktyget att justera din kalender enligt dina specifikationer, och sedan är du klar!

Den nya funktionen som lanseras, mål för sociala medier och din målgrupp

Kampanjens tema och de sociala mediekanaler du vill utforska

Antalet inlägg per plattform och format som ska utforskas

Kampanjens totala längd och publiceringsfrekvens

💡Proffstips: Innan du använder ChatGPT för att skapa en kalender för sociala medier, se till att du har skapat de olika kolumnerna som behöver fyllas i på din innehållsspårare. Se sedan till att den slutliga kalendern som genereras av ChatGPT matchar dina definierade kolumner. Det sparar dig mycket tid och frustration när det gäller formatering.

Om du behöver en färdig mall för din sociala mediekalender är ClickUps mall för publiceringsschema för sociala medier precis vad du behöver.

Ladda ner den här mallen Skapa din sociala kalender med ClickUps mall för publiceringsschema för sociala medier.

Med den här mallen kan du skapa ditt publiceringsschema på ClickUp och samarbeta med ditt team för att brainstorma och fylla kalendern med nya idéer.

Du kan använda vyn Weekly To Do List (Veckolista) för att hålla koll på saker och ting och skapa och tilldela uppgifter som kan klassificeras i olika framstegsstadier. Du kommer också att uppskatta vyn By Platform (Per plattform) som automatiskt organiserar inlägg efter plattform.

Du kan också överväga andra användbara mallar för innehållskalendrar för sociala medier, inklusive kalendrar för eventuella A/B-tester du kan genomföra i kampanjer, eller en redaktionell mall för sociala inlägg för att effektivisera din innehållspipeline för sociala medier.

3. Briefing

ChatGPT kan vara utmärkt för att snabbt skapa starka reklamtexter och kreativa briefs.

Skapa slagkraftiga texter för sociala medier och designbriefs med ChatGPT

Det finns två metoder för att skapa briefs som du kan använda när du arbetar med ChatGPT.

Om du redan vet vad som ska ingå i ditt briefingsdokument, definiera dina önskade parametrar i dina uppmaningar, be ChatGPT att fylla i dessa fält och gör eventuella ändringar.

Om du inte vet vad som ska ingå i briefen, välj en bra mall för kreativ brief och be ChatGPT att utarbeta dina krav. Om du väljer denna strategi är det en bra idé att låta ChatGPT spela rollen som din copywriter eller designer och ställa relevanta frågor som kan stärka din brief.

4. Copywriting

Att skriva texter med AI-verktyg som ChatGPT kan vara knepigt.

Visst, AI hjälper dig att producera innehåll exponentiellt snabbare än människor. Men samtidigt har det mycket begränsade kreativa tänkande förmågor, vilket ger robotliknande resultat som publiken känner igen på långt håll ("I denna konkurrensutsatta miljö...").

Det bästa sättet att producera AI-genererat innehåll som inte låter som om det har skrivits av en bot? Använd en ”cyborg”-strategi för copywriting, dvs. låt ChatGPT göra grovjobbet medan du tänker. Detta innebär att du delar upp din copywriting-uppgift i tre steg.

Steg 1: Ge en grundläggande brief

Här skapar du en primär brief, delar upp den i mindre briefs och använder var och en av dessa minibriefar som en progressiv serie av uppmaningar för ChatGPT.

I detta skede av copywritingprocessen förväntas ChatGPT få rätt ton och innehåll för varumärket, men resultatet kommer fortfarande att innehålla exempel på innehåll som känns som om det är skrivet av en bot.

💡Proffstips: Har du svårt att hitta rätt ton för dina texter på sociala medier? Be ChatGPT att använda en ”konverserande och rolig” ton för utbildningsinnehåll, eller en ”konverserande, bestämd och åsiktsstark ton” för innehåll som publiceras från personliga konton. Du kan också förenkla meningsstrukturen genom att ange läsnivån som motsvarande en åttondeklassare.

Steg 2: Redigera innehåll med hjälp av AI

Endast cirka 30–50 % av det GPT-genererade innehållet från föregående steg kommer att vara användbart. Nu är det dags att sålla bort innehållselement som inte känns mänskligt skrivna.

Fluffiga meningar som inte tillför något verkligt värde för läsaren

Upprepade ord, fraser, terminologi och skiljetecken

Onödiga eller felaktiga analogier och metaforer

Överdriven eller onödig användning av emojis

Bristande efterlevnad av varumärkesriktlinjer

Brist på humor eller nyanser i texten

Steg 3: Redigera innehållet själv

Efter föregående steg kommer du att upptäcka att cirka 50–70 % av det GPT-genererade innehållet är användbart. För att nå 100 % måste du själv göra viktiga redigeringar som ChatGPT inte kan hantera.

Förbättra tonen (till exempel genom att lägga till humor i ditt innehåll)

Omstrukturera text för att förbättra det logiska flödet

Lägg till användbara analogier och metaforer

Lägg till tekniska termer som din målgrupp kan relatera till

Redigera bort alla befintliga exempel på oanvändbart innehåll

Förkorta avsnitt för att uppfylla plattformens teckenbegränsningar

Läs också: En guide till användning av AI i innehållsmarknadsföring

5. Återanvändning av innehåll

Återanvändning av innehåll utgör sannolikt en stor del av din strategi för sociala medier. Och det är ett smart drag – du vill få ut maximalt av varje bit innehåll du producerar. ChatGPT kan vara till hjälp här.

Det finns tre sätt att be ChatGPT omformulera ditt befintliga innehåll.

Dela en länk till publicerat innehåll

Ladda upp innehåll i PDF-format och be ChatGPT att skanna det.

Använd det gamla goda Ctrl C + V (eller Cmd C + V om du är Mac-användare) och börja direkt med att återanvända innehållet.

Innan du delar innehållet som du vill omformulera, se till att du har gett ChatGPT rätt instruktioner när det gäller plattform, målgrupp, innehållsformat, tonfall och eventuella teckenbegränsningar.

6. Bilder

Visste du att ChatGPT kan generera bilder och kreativa lösningar åt dig? Du behöver inte gå till din designers arbetsplats eller skicka direktmeddelanden varje gång du behöver en kreativ lösning för ett inlägg på sociala medier.

Men det finns en varning: i nuläget har ChatGPT och liknande generativa AI-verktyg svårt att skapa textbaserade kreativa lösningar – till en punkt där texten i den kreativa lösningen blir helt oläslig.

Om du använder ChatGPT för att skapa bilder för sociala medier bör du hålla dig till uppmaningar som endast fokuserar på bilder utan text. Det finns två sätt att göra detta på.

Bildprompter

Behöver du skapa en bild från grunden? Du kan välja en beskrivande konstprompt, ge specifika instruktioner om bildstilen och generera bilder på några sekunder.

Skapa nya bilder direkt på din ChatGPT-instrumentpanel

Referensbilder

Har du en bild som du vill konvertera till en specifik konststil? Du kan dela referensbilden med ChatGPT, definiera det förväntade resultatet och justera dina instruktioner för att få fler varianter.

Konvertera befintliga bilder till din önskade konststil med ChatGPT

💡Proffstips: Varje bild du skapar med ChatGPT kan anpassas efter dina varumärkesriktlinjer. Du kan definiera hexkoder för dina varumärkesfärger, dela upp dem i primära, sekundära och tertiära färger och be GPT att ta fram relevanta bilder i dina angivna varumärkesfärger.

Tips för att använda ChatGPT för sociala medier

För att få ut mesta möjliga av ChatGPT för idégenerering och innehållsskapande för sociala medier gör du så här: dela upp uppmaningar i mindre bitar, skapa dina egna anpassade GPT:er, bygg ett delbart arkiv med uppmaningar och dela exempel.

Använd en iterativ prompting-metod

Här är ett vanligt misstag som du bör undvika: att ge en LLM-modell hela briefen på en gång.

Verktyg som ChatGPT fungerar inte bra med informationsdumpningar och glömmer ofta instruktioner. Det innebär att du måste lägga mer tid på att ge uppföljningskommentarer, starta om hela processen eller, ännu värre, göra de flesta ändringarna själv.

Det bästa tipset? Dela upp din brief i mindre delar och använd en iterativ metod för att generera önskat resultat.

Exempel: Anta att du vill ha en bra text till en karusell på LinkedIn. Istället för att ge ChatGPT alla instruktioner på en gång, ge verktyget mer sammanhang, börja med en wireframe och ägna sedan ett par promptar åt varje bild i karusellen.

En iterativ prompting-metod kräver fler meddelanden per chatt, vilket innebär att du snabbare når din chattgräns (mer om detta strax). Men det är mycket bättre än att arbeta med mediokra resultat som du i slutändan måste förfina eller omarbeta själv.

Ställ in anpassade GPT:er för specifika mål

I ChatGPT:s betalda abonnemang kan du ställa in målspecifika GPT:er, dvs. du kan definiera dina egna anpassade instruktioner eller använda OpenAI:s GPT-mallar.

Skapa anpassade ChatGPT-assistenter för specifika marknadsföringsmål

Tanken med att skapa din egen GPT är att minska instruktionstiden. Du behöver inte fortsätta att definiera tonen och målgruppen för varje chatt eller upprepade gånger dela viktiga referenser varje gång du vill ha innehåll för sociala medier.

För att skapa eller använda anpassade GPT:er på ChatGPT klickar du på fliken "Explore GPTs" i verktygets sidofält, trycker på knappen "Create" eller letar upp fördefinierade GPT-mallar och sätter igång.

Skapa ett arkiv med uppmaningar

ChatGPT är definitivt ett verktyg som ökar produktiviteten.

Men det verkliga produktivitetshacket är kunskapsdelning, dvs. ”Hej, den här prompten fungerade riktigt bra för den här specifika typen av innehåll eller ämne. Du borde prova den!”

Det är en bra idé att skapa ett gediget (men välorganiserat) arkiv med ChatGPT-prompter som du kan dela med ditt team. Det snabbaste sättet att göra detta är i ett kalkylblad, men det mer hanterbara och anpassningsbara sättet är via tabellvyn i ClickUp.

Skapa ett anpassningsbart promptarkiv med ClickUps tabellvy

💡Proffstips: När du skapar ett promptarkiv, se till att du har skyddsåtgärder på plats. Det innebär att du måste ha strikt kontroll över vem som kan lägga till och visa prompts, vem som kan dela arkivet med andra, kvaliteten på utdata för specifika prompts osv. Med anpassade behörigheter i ClickUp Docs är detta enkelt att göra!

Skapa bättre sammanhang med exempel

Alla innehållsskapare som arbetar med en brief har alltid nytta av bra exempel. Detta gäller även generativa AI-verktyg som ChatGPT.

Ett område som AI-verktyg har svårt med är att efterlikna ditt varumärkes röst eller tonfall för innehåll på sociala medier. Med ChatGPT:s förmåga att skanna webben är detta nu enkelt att lösa.

Exempel: Anta att du använder en konverserande men auktoritär ton för allt produktmarknadsföringsinnehåll. Du har dock svårt att få ChatGPT att förstå detta. Den enklaste lösningen är att ge ChatGPT en länk till innehåll vars ton du vill efterlikna och låta det komma med några första utkast.

Ge ChatGPT exempel för att förfina innehållsproduktionen

Om verktyget inte kan skanna en specifik länk kan du även kopiera och klistra in ett specifikt stycke eller en specifik mening som referens (men se till att du inte plagierar något).

Begränsningar vid användning av ChatGPT för sociala medier

ChatGPT kan definitivt hjälpa dig att förbättra din närvaro på sociala medier. Men trots alla fördelar har verktyget också några betydande brister.

För det första kan det producera felaktig information och till och med länkar till felaktiga källor. Dessutom kan det ha svårt med kreativa svar.

ChatGPT har också en strikt begränsning av antalet chattar du kan ha med det under en viss tidsperiod. Om du vill ha en högre chattgräns måste du betala mer.

Faktiska felaktigheter

Felaktig information har varit ett problem med ChatGPT sedan starten. OpenAI har till och med lagt till en ansvarsfriskrivning (under varje chatt) för att varna användarna om potentiella fel i resultatet.

När du inte kan lita på att en innehållskälla är faktamässigt korrekt, riskerar du att slösa bort enormt mycket tid. Den tid du skulle lägga på att verifiera ChatGPT:s resultat motverkar syftet med att överlåta uppgiften till verktyget från första början: produktivitet.

Undvik för närvarande att använda ChatGPT för att skapa innehåll för sociala medier som är starkt beroende av faktamässig korrekthet. Om du behöver använda verktyget för att skapa korrekt innehåll, be det att ge dig källor för varje datapunkt och faktum som ingår i resultatet.

Robotiska svar

Tyvärr är de nuvarande ChatGPT-modellerna inte särskilt kreativa.

Verktyget kan inte förstå kreativa nyanser och publikens nyanser som människor kan, så dess standardresultat är oinspirerande, robotliknande svar. Resultatet blir mediokert innehåll som publiken lätt kan skilja från innehåll som skapats av människor.

Den största utmaningen är att även när du definierar en specifik ton eller ger verktyget kreativa riktlinjer, tenderar ChatGPT att glömma instruktionerna och ofta återgå till sina träningsdata för att producera undermåliga resultat.

Användningsbegränsningar

Som vi nämnde tidigare är det enda sättet att komma nära önskat resultat från ChatGPT genom iterativa uppmaningar. Det innebär naturligtvis att det krävs fler meddelanden per chatt.

Utmaningen är dock att även med betalda ChatGPT-abonnemang kan du bara skicka upp till 160 meddelanden var tredje timme. Och det är med det dyraste abonnemanget.

Dessa chattbegränsningar är hanterbara om du är en enskild användare. Men om du har ett delat teamkonto kan denna begränsning snabbt uttömmas, dvs. adjö produktivitet.

Om ChatGPT är en integrerad del av dina arbetsflöden för sociala medier är den enda lösningen för tillfället att skaffa flera konton med ett begränsat antal användare per konto.

Läs också: De 15 bästa alternativen till ChatGPT

ClickUp AI för marknadsföring på sociala medier

ClickUp Brain är ChatGPT:s kraftfullare och mer mångsidiga kusin. 🧠

Så även om det är en utmärkt assistent för skrivande och idégenerering (som ChatGPT) för marknadsförare på sociala medier, stöder ClickUp Brain också dina arbetsflöden för marknadsföringshantering.

Snabba upp, automatisera och förbättra din marknadsföring på sociala medier med ClickUp Brain

Ge innehållet sammanhang

Precis som ChatGPT är ClickUp Brain en AI-skrivassistent som kan generera innehåll och idéer åt dig. Men det finns en viktig skillnad: ClickUp Brain är artificiell intelligens, men med mycket mer sammanhang.

ClickUp Brain fungerar på neurala nätverk (därav namnet ”brain”) som kopplar samman dina projekt, dokument och uppgifter på en enda plattform. Det innebär att varje gång du använder ClickUp Brain baseras resultatet på en djup förståelse för dina projekt och arbetsflöden.

Med ClickUp Brains AI Knowledge Manager kan du till exempel få svar på frågor som rör specifika dokument, wikis, personer, produkter eller uppgifter i eller kopplade till ClickUp. Om du till exempel vill konvertera en av dina hjälpcenterbloggar på ClickUp till ett karusellinlägg på sociala medier behöver du bara lägga ner minimalt med tid på att ställa in rätt sammanhang för det inbyggda AI-verktyget för att generera inlägg.

För att göra detta med ChatGPT skulle du behöva ägna halva tiden åt att ge verktyget extremt detaljerade instruktioner.

Automatisera det vardagliga

ClickUp Brain är ett användbart verktyg för att skapa innehåll. Men till skillnad från ChatGPT tillför ClickUp Brain även AI till dina marknadsföringsprojekt och arbetsflöden för uppgiftshantering.

Med ClickUps AI Project Manager kan du till exempel generera exakta statusuppdateringar och rapporter för alla uppgifter eller deluppgifter som är kopplade till ett specifikt projekt.

Du kan också be verktyget att utföra specifika åtgärder (som att ändra uppgiftsstatus), skapa detaljerade projektplaner och konvertera dem till samarbetsdokument, samt automatiskt hämta rätt data och fylla i relevanta dokumentfält.

ClickUp Brain kan också generera mötesprotokoll, ställa in snabba svar som liknar mänskliga, sammanfatta åtgärdspunkter och skapa mallar för repetitiva uppgifter.

Du får inget av detta med ChatGPT:s generativa AI-assistent.

Arbeta utan begränsningar

Till skillnad från ChatGPT sätter ClickUp Brain ingen gräns för antalet promptar du kan mata in. Det innebär att du kan ta en mer genomtänkt approach till promptar och producera engagerande innehåll som ligger mycket närmare det resultat du önskar.

ClickUp för marknadsföringshantering

Omfattningen av AI-funktionerna är inte den enda skillnaden mellan ClickUp och ChatGPT.

Gräv djupare så framträder den verkliga skillnaden, dvs. ClickUp är en strategisk AI-driven plattform, medan ChatGPT är en taktisk AI-assistent.

Med andra ord, om du vill ha en duktig marknadsföringstextförfattare eller en brainstormingpartner för sociala inlägg, kan både ClickUp och ChatGPT göra jobbet bra.

Men om du behöver en solid AI-driven plattform för marknadsföringshantering (inklusive projektledning för sociala medier ) med inbyggd generativ AI, är ClickUp det du vill lägga till i din teknikstack.

Förutom hantering av sociala medier tillför ClickUp för marknadsföringsteam ett stort mervärde till dina dagliga marknadsföringsaktiviteter på många sätt.

Planering

Skapa och organisera detaljerade kalendrar för innehåll på sociala medier via ClickUps kalendervy

Skapa en detaljerad kalender för dina marknadsföringskampanjer på sociala medier via för dina marknadsföringskampanjer på sociala medier via kalendervyn i ClickUp . Planera uppgifter och fördela arbete med bara några få klick.

Visualisera dina marknadsföringsidéer och planer som flödesscheman med och planer som flödesscheman med ClickUp Mind Maps . Omvandla flödesscheman automatiskt till uppgifter och anpassa dem efter behov.

Spåra dina marknadsföringsaktiviteter med de olika andra med de olika andra ClickUp-vyerna – listvyn för detaljerade översikter av uppgifter, tavelvyn för en framstegsrapport i Kanban-stil, boxvyn för att hantera kapacitet och så vidare.

Samarbete

Samarbeta snabbare och mer effektivt med ClickUp Docs

Skapa automatiskt innehåll med AI och redigera utkast till marknadsföringsinnehåll med ditt team i realtid via ClickUp Docs . Lägg till kommentarer, tilldela och spåra uppgifter, skapa kapslade sidor och mycket mer.

samarbeta med dina team snabbare och mer effektivt med Sluta jonglera med kommunikationsverktyg ochmed ClickUps chattvy . Dela länkar och multimedia i chattar och tagga chattkommentarer till specifika teammedlemmar.

Rapportering

team- och individuella mål med Ställ in och delamed ClickUp Goals för ökad transparens och ansvarighet.

visualiserar kampanjresultat och framsteg mot teamets mål. Håll alla synkroniserade och på rätt spår med ClickUp Dashboards somoch framsteg mot teamets mål.

Mallar

ClickUps breda utbud av automatiseringsfunktioner är inte det enda sättet som plattformen sparar tid åt dig – du kan också spara värdefulla timmar genom vårt omfattande mallbibliotek för specifika uppgifter och projektarbetsflöden.

Nedan finns några mallar som marknadsförare på sociala medier kan komma igång med på ClickUp.

ClickUp-mall för sociala medier

Ladda ner den här mallen Utöka din strategi för sociala medier med ClickUps mall för sociala medier.

ClickUps mall för sociala medier hjälper dig att visualisera din strategi för sociala medier i organiserade block. Varje block innehåller detaljer om varje enskilt inlägg, inklusive uppgiftsansvariga, publiceringsdatum, plattformar som inläggen ska publiceras på, länkar till innehållsutkast, hashtags som ska användas och mycket mer.

För ett annat sätt att visualisera denna information kan du också använda ClickUps mall för inlägg på sociala medier.

ClickUps mall för arbetsflöde för sociala medier ger dig också en bra utgångspunkt för att utforma och organisera dina kampanjer på sociala medier.

Integrationer

ClickUp är en mycket utbyggbar plattform som stöder över 1000 integrationer, inklusive CRM-system, helpdesk, produktivitets- och samarbetsverktyg, databaser och mycket mer.

Behöver du tilldela sociala medieuppgifter på ClickUp via ett Slack-meddelande? Det går! Behöver du flytta innehållsutkast från Google Drive till ClickUp? Enkelt. Har du en Figma-designfil eller Miro-whiteboard som du vill inkludera i din copywriting-brief? Importera den. Vill du hjälpa dina skribenter att hålla en konsekvent grammatik? Synkronisera ClickUp med Grammarly.

Det finns mycket du kan göra med ClickUps breda utbud av appanslutningar. Men så är inte fallet med ChatGPT, som i stort sett kan användas som en fristående AI-assistent. Det kan integreras med andra verktyg via API:er, men det är komplicerat och till och med dyrt att göra.

Du är hjärnan, låt AI vara musklerna

Bra marknadsföring är bra tänkande.

Vissa av de bästa AI-verktygen för sociala medier, som ChatGPT, är fantastiska på att utföra uppgifter, men de är inte så bra på att tänka. Som marknadsförare glömmer vi ibland detta och antar att generativ AI har lika mycket kontext och kreativ förmåga som vi har. Det har den inte.

Oavsett om du använder AI-verktyg för att skapa bildtexter för sociala medier eller för att komma på idéer till aktuella kampanjer, ska du alltid se dem som ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att få saker gjorda snabbare och mer effektivt. Den kreativa kontrollen måste dock ligga hos dig.

Kom också ihåg att verklig processeffektivitet inte bara kommer från att minska tiden för att producera innehåll från två timmar till två minuter (även om det hjälper) – det kommer också från att AI stöder andra arbetsflöden i din arbetsdag och tar bort uppgifter från din att göra-lista.

Det är precis vad verktyg som ClickUp är skapade för. Prova ClickUp gratis och öka produktiviteten i din arbetsdag!