De 10 bästa verktygen för social lyssning som stärker din sociala strategi 2025

Föreställ dig följande: Det är 2015. Som marknadsförare kontaktar du kunderna med feedbackformulär eller organiserar möten för att intervjua dem och hitta bristerna i din produkt/tjänst.

Dina kunder avskyr att fylla i enkäter, och det är svårt att få ärlig feedback via asynkrona onlinekonversationer i formella sammanhang.

Idag gäller samma sak för de flesta varumärken.

Idag uttrycker kunderna sina känslor och delar med sig av produktfeedback på Facebook, Twitter och Instagram genom stories, tweets eller kommentarer. Finns det något sätt att effektivisera insamlingen av kundfeedback baserat på konverteringar i sociala medier?

Med miljarder konversationer som pågår på sociala medier använder marknadsförare verktyg för social lyssnande för att samla in kundinformation, upptäcka trender och relevanta konversationer samt svara på kundfrågor.

Ett verktyg för övervakning av sociala medier gör det möjligt för varumärken att övervaka konversationer som rör dem eller ett ämne av intresse och få fram värdefulla insikter för en datadriven strategi för engagemang i sociala medier.

I den här artikeln delar vi med oss av vår lista över de 10 bästa verktygen för social lyssnande som kan stärka din strategi för sociala medier.

Här är vad du bör leta efter i ett verktyg för social lyssnande.

Helhetsinsikter: Ett verktyg för social lyssning går utöver att spåra nyckelord, erbjuder sentimentanalys, identifierar viktiga influencers och lyfter fram kommande trender. Den bästa plattformen för hantering av sociala medier säkerställer att du inte bara lyssnar på din publik utan verkligen förstår vad som driver dem, så att du kan utforma din strategi för sociala medier.

Kompatibilitet med de största sociala medieplattformarna: Verktyget för varumärkesövervakning bör kunna övervaka konversationer på alla sociala medieplattformar samt spåra ditt varumärke online på forum, nyhets- och recensionssajter samt branschforum.

Sentimentanalys: Välj sociala lyssningsplattformar som automatiskt kan upptäcka kundernas sentiment och kategorisera onlinekonversationer i positiva och negativa kategorier utan manuell inmatning.

Intuitivt gränssnitt: Det webbövervakningsverktyg du väljer bör ha anpassningsbara layouter, filter och ett användarvänligt gränssnitt som gör det enkelt att lyssna på sociala medier.

Robust analyspanel för sociala medier: Välj verktyg för social media listening med detaljerade analysfunktioner, såsom djupgående rapporter om Välj verktyg för social media listening med detaljerade analysfunktioner, såsom djupgående rapporter om marknadsförings-OKR med engagemangsmätvärden, omnämnanden av varumärket och resultat för sociala kampanjer.

Integrationsmöjligheter: Sömlös integration med dina Sömlös integration med dina digitala marknadsföringsappar, inklusive ditt verktyg för hantering av sociala medier, är en nödvändig funktion för korrekt social lyssning. Verktyget för övervakning av sociala medier bör integreras med dina analysplattformar för att skapa datadrivna marknadsföringskampanjer

Datasäkerhet: Verktyget för social lyssning bör följa landsspecifika och branschspecifika sekretesslagar för att upprätthålla konfidentialiteten och integriteten för din kundfeedback eller data från social lyssning.

1. Sprout Social

Sprout Socials verktyg för social lyssnande hjälper dig att spåra konversationer om ditt varumärke, förstå din målgrupp och identifiera andra influencers inom din nisch. Sprouts hashtags och lösning för övervakning av sociala medier, tillsammans med sentimentanalys, ger insikter om kunder, varumärkesövervakning, konkurrenter och branschen.

En plattform för utbildningsteknik skulle till exempel använda verktyg för social lyssnande för att spåra konversationer på sociala medier kring sina kampanjer på sociala medier om en ny kurs som de har lanserat.

Funktionerna för social lyssning gör det möjligt för varumärket att mäta publikens respons på sociala medier, populära hashtags och den övergripande analysen av publikens sentiment.

Med en strategi för social lyssnande vet varumärket hur man kan öka sin närvaro och sitt engagemang på sociala medier.

Sprout Socials bästa funktioner

AI Assist rekommenderar alternativa svar för att förbättra tonfallet eller skapa ett mer genomarbetat svar utifrån kommentaren.

Använd SproutLink som din länk-i-bio-lösning för att öka trafiken till din webbplats eller dina landningssidor genom att inkludera den i dina sociala profiler.

Dela ditt innehållskalender med externa intressenter, samarbeta med kalenderanteckningar och interagera i realtid med interna konversationer.

Begränsningar för Sprout Social

Sociala mediekonto kopplas bort trots regelbunden användning

Ingen gratis provperiod för nya användare.

Priser för Sprout Social

Standardpris : 249 $/månad

Professional : 399 $/månad

Avancerad : 499 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Sprout Social – betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2 600 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (570 recensioner)

2. Brandwatch

Varje minut publiceras cirka 510 000 kommentarer på Facebook, 66 000 inlägg på Instagram och 575 000 tweets på X! Att hålla reda på allt som sägs på sociala medier är en mardröm för varumärkesmarknadsförare.

Marknadsförare förlitar sig på de bästa verktygen för social lyssnande för att analysera alla dessa konversationer och få värdefulla insikter. De använder Brandwatchs plattform för social lyssnande för att hantera flera sociala mediekanaler på ett och samma ställe genom att spåra konversationer från en databas med 1,6 biljoner historiska konversationer och övervakning av sociala medier i realtid.

Spåra viktiga mätvärden för social lyssnande, såsom varumärkeskännedom, social sentiment och social andel av rösterna, för att öka din närvaro på sociala medier och hantera ditt rykte på alla plattformar.

Brandwatch bästa funktioner

Segmentanalys gör det möjligt för dig att kategorisera dina konversationer efter feedback, klagomål, åsikter och mer.

Användarvänligt gränssnitt med funktioner för social lyssning som hjälper dig att hantera ditt organiska och betalda innehåll på alla sociala kanaler.

Influencer-marknadsföringsverktyg med en databas med över 30 miljoner kreatörer för att driva, mäta och rapportera om multikanaliga influencer-marknadsföringskampanjer och mäta resultatet med hjälp av influenspoäng.

Intuitiv, djupgående analyspanel med verktyg för konkurrentanalys som hjälper dig att förstå hur du presterar jämfört med dina konkurrenter.

Brandwatchs begränsningar

Brandwatch tillåter inte schemaläggning av samma inlägg på alla plattformar.

Långsam nedladdning och uppdatering av instrumentpanelen

Priser för Brandwatch

Anpassade priser

Brandwatch-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (789 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (224 recensioner)

3. Mention

Mention är ett verktyg för social lyssning som låter dig spåra mer än en miljard datakällor på webben, inklusive Twitter, Facebook och Instagram, och skapa och spara filter för att enkelt hitta det du letar efter.

Mention är ett av de bästa verktygen för social lyssning och gör det möjligt för varumärkesmarknadsförare och digitala marknadsföringsbyråer att genomföra djupgående sentimentanalyser, spåra omnämnanden av ditt varumärke i sociala medier eller andra ämnen i upp till två år och ställa in varningar vid ovanlig aktivitet.

Nämn de bästa funktionerna

Spåra när du nämns för att förstå varumärkets rykte med realtidsvarningar med funktioner för social lyssning.

Omfattande verktyg för social lyssning med analysfunktioner och filter för att fördjupa sig i konkurrenter, varumärken, produkter eller branschrelaterade ämnen.

Schemalägg detaljerade rapporter för olika intressenter så att de regelbundet får dem via e-post.

Interagera med din publik på de stora sociala medieplattformarna (som Twitter, Instagram och Facebook) och skapa, schemalägg och publicera inlägg från flera kanaler.

Begränsningar för omnämnanden

Registrerar inte historiska data efter att en boolesk sökning har skapats.

Missar verktyg för prediktiv analys

Priser för Mention

Solo : 41 $/månad (faktureras årligen)

Pro : 83 $/månad (faktureras årligen)

ProPlus: 149 $/månad (faktureras årligen)

Omnämn betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (439 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (286 recensioner)

4. Agorapulse

Agorapulse är ett alternativ till Hootsuite som gör det möjligt för marknadsförare att ta full kontroll över sin hantering av sociala medier.

Med ett intuitivt publiceringsgränssnitt, verktyg för social lyssnande och insiktsfulla analyser ser Agorapulse som plattform för hantering av sociala medier till att du aldrig missar några omnämnanden av ditt varumärke, vare sig det kommer från din publik eller branschkollegor.

Agorapulse bästa funktioner

Hantera dina sociala medier, publicering, rapportering, övervakning av sociala medier och teamsamarbete från Agorapulses enhetliga sociala inkorg.

Få tillgång till Agorapulse sociala lyssningsverktyg via mobilappen på Android och iOS.

Projektledningsfunktioner för att organisera dina publiceringsarbetsflöden, dela anteckningar, spåra åtgärder och tilldela innehåll som ska godkännas.

Agorapulse begränsningar

Omöjlighet att exportera schemalagda inlägg för delning med kunder

Teckenbegränsningen är satt till 300 tecken för LinkedIn-inlägg, medan plattformen i sig tillåter användning av fler tecken.

Agorapulse-priser

Standard : 49 $/användare/månad (faktureras årligen)

Professional : 79 $/användare/månad (faktureras årligen)

Avancerad : 119 $/användare/månad (faktureras årligen)

Anpassade lösningar efter dina affärsbehov

Agorapulse-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (919 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (706 recensioner)

5. Digimind

Hur mycket enklare skulle ditt liv som marknadsförare eller varumärkesägare bli om du kunde följa kundernas konversationer på olika sociala mediekanaler i realtid?

Digiminds verktyg för social lyssnande ger dig en omfattande förståelse för din målgrupp och dina konkurrenters inlägg på sociala medier.

Ett startup-företag som levererar mat online skulle till exempel använda verktyg för social lyssning som Digitmind för sina marknadsföringsteam på sociala medier för att övervaka sociala konversationer på Facebook och Instagram och skapa en marknadsföringskampanj baserad på virala trender. Dessa kunddata hjälper också till att identifiera luckor i kundupplevelsen och kundernas förväntningar.

Digiminds bästa funktioner

AI Sense är en AI-driven motor som hjälper till med automatiserad kurering och rekommenderade åtgärder för marknadsförare.

Digimind Social Analytics för att analysera och jämföra så många sociala konton du vill

Med den egenutvecklade modulen Top Reputation kan du följa vad dina kunder vill veta om ditt varumärke, dina produkter och dina konkurrenters.

Skapa rapporter med hjälp av Digimind Socials fördesignade mallar för sociala medier för att utvärdera viktiga mätvärden.

Digiminds begränsningar

Användargränssnittet är inte lätt att använda och kräver utbildning för att förstå plattformen.

Datans djup är inte heltäckande.

Digiminds prissättning

Anpassade priser

Digiminds betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (180 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

6. Emplifi

Emplifis verktyg för social lyssning erbjuder innehållsskapande och publicering, analys, UGC, influencer-marknadsföring, community management, live commerce, reputationshantering och kundvård.

Emplifis bästa funktioner

Få automatiska aviseringar om plötsliga förändringar och avvikelser i aktiviteten på sociala medier direkt i plattformen eller via e-post.

Sociala lyssningsfunktioner och en anpassningsbar instrumentpanel med dynamiska lyssningsdata i realtid och konsumentinsikter.

AI-verktyg för automatisk märkning, sentimentanalys och avancerad routing

Emplifis begränsningar

Verktyget registrerar inte viktiga mätvärden som TikTok-visningar för konkurrenter eller IGS-swipe-ups.

Besvärligt och frustrerande att redigera schemalagda inlägg

Emplifi-priser

Essential: 2400 $/år (10 profiler)

Standard : Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

Emplifi-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (202 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (38 recensioner)

7. YouScan

YouScan är ett AI-drivet verktyg för social media listening som har bildigenkänningsteknik och hjälper företag att analysera konsumenternas åsikter, upptäcka användbara insikter och hantera varumärkets rykte.

Ett exempel: Anta att ett hudvårdsföretag vill förstå hur kunderna uppfattar varumärket, och traditionella undersökningsmetoder inte räcker till.

Ett verktyg för social lyssnande som YouScan hjälper varumärket att få feedback baserat på sociala konversationer, spåra omnämnanden utan taggar och inkludera användarrecensioner i sina kampanjer på sociala medier för bästa resultat.

YouScans bästa funktioner

YouScans AI-drivna Visual Insights identifierar logotyper, objekt, scener, aktiviteter och demografisk information på bilder.

Automatisk kategorisering av inkommande omnämnanden och kommentarer i kategorier som komplimanger, beröm eller klagomål.

Anpassade taggar för segmentering och filter för att kategorisera omnämnanden i olika kategorier.

Realtidsvarningar för att upptäcka potentiella hot, oönskad produktanvändning och negativa visuella omnämnanden för att skydda ditt varumärkes image.

Begränsningar för YouScan

Begränsat antal hashtags tillgängliga i ordmolnvy

Sentimentanalys är inte alltid exakt

Priser för YouScan

Startpaket : 299 $/månad (faktureras årligen)

Obegränsade abonnemang: Anpassade priser

YouScan-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (92 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (61 recensioner)

8. BrandMentions

Har du någonsin varit i en situation där en missnöjd kund klagar på ditt varumärke online, men du inte får någon avisering och därför missar att ta itu med problemet?

Verktyg för övervakning av sociala medier spårar omnämnanden av varumärket, även när kunden glömmer att följa ditt varumärke på sociala medieplattformar. Särskilt när en missnöjd kund ventilerar sin frustration måste du vara på topp, och då är verktyg för social lyssnande som BrandMentions användbara.

BrandMentions söker igenom alla digitala hörn efter omnämnanden av ditt varumärke, relevanta nyckelord för ditt företag samt konkurrenters hashtags och nyckelord för att säkerställa att din marknadsföringsstrategi på sociala medier är i toppklass.

BrandMentions bästa funktioner

Verktyget för social media listening spårar omnämnanden i olika sociala mediekanaler, forum, nyhetssajter, nyheter och andra webbkällor, inklusive recensioner.

Realtidsmeddelanden via e-post om viktiga omnämnanden och om några nya länkar driver trafik till din webbplats.

Automatisk tonavkänning och analys av negativa åsikter i konversationer som nämner ditt varumärke.

Schemalägg white label-rapporter om omnämnanden av ditt varumärke för olika intressenter.

BrandMentions begränsningar

Det går inte att spåra konversationer i slutna Facebook-grupper.

Du kommer snabbt att nå de månatliga spårningsgränserna om du inte ställer in dina sökord korrekt.

Priser för BrandMentions

Växande företag: 79 $/månad (faktureras årligen)

Företag: 249 $/månad (faktureras årligen)

Företag/byrå: 399 $/månad (faktureras årligen)

BrandMentions betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (42 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

9. Hootsuite

Enligt en rapport från McKinsey har varumärken som inte svarar på kundernas frågor på sociala plattformar en 15 procent högre kundomsättning jämfört med företag som svarar. Du vill ju vara på vinnarsidan. För det behöver du ett verktyg för social media listening som Hootsuite.

Hootsuite är en allt-i-ett-lösning för hantering av sociala medier som gör det möjligt för varumärken att schemalägga inlägg på flera sociala mediekanaler, hantera organiskt och betalt innehåll, övervaka omnämnanden av varumärket, hålla koll på kundkonversationer, spåra omnämnanden av varumärket och få insikter – allt från en intuitiv instrumentpanel.

Hootsuites bästa funktioner

Hootsuite Streams övervakar omnämnanden, nyckelord och hashtags.

Svara på, spara och gilla offentliga kommentarer direkt från Hootsuite-instrumentpanelen.

Integreras med de bästa verktygen för social lyssnande, såsom Brandwatch och Talkwalker.

Hootsuites begränsningar

Analysrapporteringen sker inte i realtid.

Det finns begränsningar för antalet konkurrenter du kan spåra för varje prisnivå.

Hootsuite-priser

Professional: 99 $/månad (faktureras årligen)

Team: 249 $/månad (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Hootsuite-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (4102 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (3620 recensioner)

10. BuzzSumo

När du publicerar innehåll på olika sociala medieplattformar, förlitar du dig fortfarande på gissningar för att förstå vad som tilltalar din målgrupp?

Börja upptäcka trendiga innehållsidéer inom din nisch på Facebook, Twitter, Reddit och YouTube, och identifiera viktiga influencers för din strategi för sociala medier med Buzzsumos plattform för social lyssnande.

BuzzSumo är en programvara för innehållsmarknadsföring som övervakar dina konkurrenter och analyserar inlägg, omnämnanden och branschuppdateringar på sociala medier. Ett av de bästa verktygen för social lyssning,

Buzzsumo ger dig aviseringar om viktiga händelser som annars skulle gå förlorade bland miljontals konversationer på sociala medieplattformar. Filtrera och studera delningar, länkar och trender för att se vilken typ av innehåll som tilltalar din målgrupp och hur du kan skaffa dig ett försprång framför dina konkurrenter.

BuzzSumos bästa funktioner

Spåra omnämnanden i innehållsflöden relaterade till din bransch för att förstå dina användare och hålla dig uppdaterad om de senaste nyheterna och trenderna.

Integration med kommunikationsverktyg som Slack för att få aviseringar om omnämnanden av varumärket eller nyckelord.

Sortera berättelser efter trendpoäng för att upptäcka kommande virala trender och agera på dem. Jämför trender genom att skanna de senaste fem årens data om innehållets prestanda.

Realtidsaviseringar för att spåra nya länkar och omnämnanden när de inträffar

BuzzSumo-begränsningar

Varningarna i lyssningsverktyget kan bli repetitiva.

Dyrt för småföretagare

Priser för BuzzSumo

Innehållsskapande: 199 $/användare/månad

PR & Comms : 299 $/5 användare/månad

Paket : 499 $/10 användare/månad

Enterprise: 999 $/30 användare/månad

BuzzSumo-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (102 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (141 recensioner)

ClickUp

Medan verktyg för social lyssnande fokuserar på social lyssnande och övervakning, är ClickUp en programvara för arbetsflödeshantering för marknadsföringsteam som förbättrar din totala produktion. ClickUp stöder din marknadsföringsstrategi genom att hjälpa dig att hantera projekt, kampanjer och uppgifter på sociala medier.

Vill du hålla koll på din sociala mediekalender eller hitta kreativa sätt att skapa effektiva kampanjer i sociala medier? ClickUp hjälper dig att få jobbet gjort.

Använd ClickUp för att samla alla dina kampanjer och initiativ på sociala medier på ett och samma ställe. Detta verktyg för hantering av sociala medier gör det möjligt för teammedlemmar och intressenter att samarbeta i realtid.

Oavsett om du brainstormar kampanjidéer, sätter upp teammål eller arbetar med innehållskalendern för nästa kvartal, hjälper ClickUp dig i varje steg av processen.

Använd ClickUp för att hantera svar på inlägg i sociala medier och samla in feedback som du hittar med hjälp av verktyg för social lyssnande.

ClickUps bästa funktioner

Automatisera dina sociala medieprocesser med ClickUps färdiga mallar för sociala mediekampanjer.

Brainstorma innehållsidéer, skapa din innehållskalender och skriv dina sociala medie-bildtexter med hjälp av ClickUps AI

ClickUp AI är din kreativa partner för att skriva kundmejl, sociala medieplaner och engagerande bildtexter för sociala medier.

Lägg till prioritetsflaggor och aviseringar för att hålla teamet informerat och uppdaterat om förändringar direkt.

ClickUps mall för arbetsflöde för sociala medier-strategi tar bort det tunga arbetet med att bygga upp en strategi för marknadsföring i sociala medier från grunden.

Använd ClickUps anpassningsbara mall för arbetsflöde för sociala medier för att planera och utföra viktiga uppgifter relaterade till sociala medier.

Med mallen för konkurrensanalys på whiteboard kan du övervaka dina konkurrenters marknadsföringskampanjer och dina produkters nöjdhetsnivåer.

Identifiera dina huvudkonkurrenter med ClickUps mall för konkurrensanalys på WhiteBoard och följ deras produktprestanda.

Samla in sociala och online-data från verktyg för övervakning av sociala medier för att få insikter.

Begränsningar för ClickUp

Den kostnadsfria versionen begränsar tillgången till avancerade funktioner som ClickUp AI.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/användare/månad

Företag: 12 $/användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9200 recensioner) 4,7/5 (över 9200 recensioner)

Capterra : 4,7/5 (över 3900 recensioner) 4,7/5 (över 3900 recensioner)

Välj ett verktyg för social lyssnande som låter dig spåra konversationer och övervaka omnämnanden av ditt varumärke på alla dina sociala mediekanaler i en samlad kontrollpanel.

ClickUps verktyg för social lyssnande och projektledning för sociala medier har viktiga funktioner som innehållsmallar, AI-funktioner och teamsamarbetsfunktioner som gör det möjligt för ditt sociala team att hantera kampanjer, projekt och uppgifter på sociala medier på ett och samma ställe.

Från att spåra kundfeedback och sociala konversationer i realtid till att skapa mallar för marknadsföringskampanjer – ClickUp klarar allt.

Det bästa är att ClickUp integreras med de bästa verktygen för social lyssning för dataflöde mellan olika källor, vilket eliminerar det manuella arbetet med att exportera data mellan flera kanaler.

Istället för att jonglera mellan olika verktyg för social lyssnande kan du använda ClickUp för att enkelt hantera dina projekt för social lyssnande och insikter. Planera, hantera, spåra och samarbeta kring alla dina strategier för sociala medier på ClickUp med fördefinierade anpassningsbara mallar.

Kom igång med ClickUp med en kostnadsfri provperiod.