De 10 bästa influencer-marknadsföringsverktygen för byråer 2025

Influencers är vanliga människor, men de har ändå stor makt när det gäller att marknadsföra ett varumärke. Vi har sett flera företag utöka sin kundbas med influencer-marknadsföring under de senaste åren.

Ta Tinder som exempel – den stora dejtingappen samarbetade med de bästa TikTok-influencerna under 2020–2021 för att öka varumärkeskännedomen bland Gen Z-användare. Det blev en stor succé, och varumärket fick 697,6 miljoner visningar på TikTok – och betydligt fler följare, visningar, månatlig publiktillväxt och appnedladdningar än förväntat! ?

Om du tänker utnyttja sociala medieplattformar för att marknadsföra ett varumärke, en produkt eller en tjänst behöver du rätt influencer-marknadsföringsverktyg till din hjälp. De är utformade för att effektivisera olika influencer-marknadsföringsprocesser, såsom att hitta och hantera samarbetspartners eller skicka färdiga e-postpresentationer.

I den här guiden diskuterar vi de 10 bästa verktygen för influencer-marknadsföring som kan hjälpa ditt företag eller marknadsföringsbyrå att hantera kampanjer och mäta resultat på ett effektivt sätt.

Här är några egenskaper att tänka på när du jämför olika influencer-marknadsföringsverktyg:

Influencersökning: Programvaran kan hjälpa till att hitta influencers baserat på kriterier som målgrupp, demografi, intressen och nischer. Trendspårning: Du bör kunna övervaka populära ämnen, hashtags och utmaningar, vilket kan hjälpa dig att skapa viralt innehåll ? Engagemangsspårning: Det är en extra fördel om verktyget låter dig spåra intryck och engagemang som genereras av influencers inlägg. Marknadsföringsverktyg: En bra influencer-marknadsföringsplattform ska hjälpa dig att skräddarsy och driva din influencer-marknadsföringskampanj med funktioner som : En bra influencer-marknadsföringsplattform ska hjälpa dig att skräddarsy och driva din influencer-marknadsföringskampanj med funktioner som resursallokering och leveranstider. Rapporteringsverktyg: Du måste kunna mäta kampanjens tillväxt och influencers framgång med hjälp av djupgående analysverktyg och verktyg för jämförelse med konkurrenter. Mallar för sociala medier : Många marknadsföringsverktyg har förinställda mallar som guidar dig genom processen att hantera innehåll på sociala medier eller anlita och hantera influencers. Integrationer: Se till att verktygen kan integreras med andra plattformar du använder, såsom verktyg : Se till att verktygen kan integreras med andra plattformar du använder, såsom verktyg för hantering av sociala medier eller CRM-verktyg.

Teamvyn låter dig se vad ditt team arbetar med, vad de har åstadkommit och vilken kapacitet de har.

De influencer-marknadsföringslösningar som finns på marknaden har olika funktioner. Du hittar vanligtvis produkter i tre kategorier:

Hantera influencerkampanjer Upptäck influencers Mäta kampanj- och influencermarknadsföringsinsatser

Låt oss ta en närmare titt på de mest funktionella influencer-marknadsföringsverktygen för varje kategori och deras potentiella tillämpningar! ?

Bäst för att hantera kampanjer

Utnyttja de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa dina influencer-marknadsföringsflöden.

ClickUp är ett allt-i-ett marknadsföringshanteringsverktyg med adekvata funktioner för att hantera influencerkampanjer inom olika nischer. Det är utformat för att hjälpa dig att skapa marknadsföringsplaner och genomföra marknadsföringsevenemang i alla storlekar.

Att hantera influencer-tjänster är en barnlek med ClickUp Influencer Contract Template. Den hjälper dig att upprätta ett serviceavtal för att definiera element som:

Tjänstens omfattning

Betalningsvillkor

Riktlinjer för influencers

Varumärkesbudskap

Immateriella rättigheter

Förutom att guida dig till att skapa ett professionellt avtal hjälper mallen dig att hantera framstegen för varje influencerkontrakt. Använd anpassade fält för att lägga till etiketter som budget eller marknadsföringsfas till varje kontrakt.

Utnyttja över 15 ClickUp-vyer, såsom list-, Gantt-, arbetsbelastnings- och kalendervyer, för att övervaka och logga namn när du hittar relevanta influencers.

Skapa ditt nästa kontrakt med ClickUps mall för influencerkontrakt.

När du har startat en influencer-marknadsföringskampanj kan du hitta stöd i hundratals verktyg för marknadsföringsprojektledning på plattformen! Du kan till exempel använda ClickUp Goals för att skapa mål eller milstolpar för försäljning eller andra mått för att mäta influencer-uppgifter.

Med ClickUp Dashboards kan du övervaka arbetet hos dina marknadsföringssamarbetare i pågående kampanjer. Ange en tidsplan för varje influencer och ställ in aviseringar för uppdateringar.

ClickUp erbjuder också branschens bästa support för kreativt samarbete i realtid med hjälp av whiteboards, mind maps och korrekturläsning. ?

Och har vi nämnt att du kan använda ClickUp AI för att optimera dina marknadsföringsinsatser? Det kommer med rollspecifika uppmaningar för att generera idéer till influencerkampanjer, innehållsbriefingar och marknadsföringsfallstudier!

Använd ClickUp Automations för repetitiva marknadsföringsuppgifter som att få betalningsmeddelanden från influencers och skicka drip-mejl.

ClickUps bästa funktioner

Heltäckande stöd för kampanjhantering

Mallar för hantering av marknadsförings- och influencerprocesser

Helt anpassningsbara ClickUp-whiteboards för visuellt samarbete

ClickUp Docs för att lagra alla marknadsföringsresurser

Integration med över 1 000 appar

Mätbara målsättningar och uppföljning

ClickUp AI-assistent som hjälper dig med marknadsföringsstrategier

Kraftfullt verktyg för uppgiftshantering

Enkel marknadsföringsautomatisering

Begränsningar i ClickUp

Nybörjare behöver tid för att utforska alla tillgängliga marknadsföringsfunktioner.

Mobilappen har inte samma funktioner som desktop- och webbversionerna.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 8 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 500 recensioner)

2. SocialLadder

SocialLadder är en heltäckande lösning för hantering av varumärkesambassadörer. Den hjälper främst till med influencer-, ambassadörs- och affiliate-marknadsföring genom att låta dig automatisera arbetsflöden, effektivisera kommunikationen och övervaka engagemanget.

Förbättra samarbetet med influencers genom att använda chattfunktioner i appen, feed-meddelanden och anpassade push-notiser. Plattformen låter dig tilldela uppgifter och föra register över intjänat medievärde på olika plattformar.

Identifiera dina bästa prestationer med SocialLadder:s rapporteringsverktyg. Du kan hålla dem motiverade genom ett belönings- eller betalningssystem med spelinslag. Få tillgång till ditt belöningslager från en centraliserad instrumentpanel. ?

Gör en djupgående analys för att beräkna ROI (avkastning på investering) från det belopp som spenderats på anlitade medarbetare och relevanta influencers.

SocialLadder bästa funktioner

Förenklar kampanjer på sociala medier och influencer-marknadsföring

Inkluderar ROI-spårning.

Poängbaserat belöningssystem

Chatfunktion för smidig kommunikation

Avancerad analys med anpassningsbara rapporter

Begränsningar för SocialLadder

Du kan inte godkänna inskickat innehåll i bulk.

Chatfunktionen kan förbättras jämfört med andra influencer-marknadsföringsprogram.

Priser för SocialLadder

Tillgängligt på begäran

SocialLadder-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (5+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (mindre än 5 recensioner)

3. Awario

Awario är en mjukvara för övervakning av sociala medier som hjälper dig att positionera ditt varumärke genom influenceraktiviteter som utlöser word-of-mouth-marknadsföring. Den är perfekt för att spåra omnämnanden av varumärket, innehållets prestanda och engagemangsstatistik.

Hitta influencers inom din nisch med hjälp av Mention Feed. Gå igenom deras innehåll och profiler för att hitta potentiella samarbetspartners. När du har hittat rätt personer kan du övervaka deras engagemang genom att spåra varumärkeshashtags, nyckelord och omnämnanden i deras respektive flöden. ?️

Med Influencer Analysis kan du samla in data från sociala medier för att mäta varje influencers prestanda. Skapa jämförelser mellan influencers och rapporter om sentiment i inlägg för att analysera vad som fungerade och inte fungerade i din kampanj.

Awarios bästa funktioner

Perfekt för övervakning av varumärken online

Funktioner för att upptäcka influencers hjälper dig att hitta nischade influencers.

Influencerövervakning genom nyckelords- och hashtagvarningar

Starta konversationer enkelt

Awarios begränsningar

Vissa användare önskar mer utbildningsmaterial för att kunna använda influencer-marknadsföringsplattformen.

Att justera sökfilter kan vara mycket arbete.

Awarios prissättning

Startpaket : 39 $/månad per teammedlem

Pro : 119 $/månad för 10 teammedlemmar

Enterprise: 399 $/månad (obegränsat antal teammedlemmar)

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Awario-betyg och recensioner

Capterra : 4,4/5 (40+ recensioner)

G2: 4/5 (35+ recensioner)

Bäst för att hitta influencers

4. Social Blade

Det första steget för att lansera en fantastisk influencermarknadsföringskampanj är att identifiera influencers som passar ditt varumärke. Social Blade är ett analysverktyg för sociala medier som är perfekt för detta! ?

Håll koll på önskvärda influencers för målplattformar på sociala medier – till exempel Instagram, TikTok, Twitch och YouTube – och skapa en lista som kan sorteras efter mått som följare, gillanden, visningar och uppladdningar.

Klicka på den profil du är intresserad av för att utforska mer relevant statistik, som antalet gillamarkeringar och uppladdningar influencern får varje vecka, och avgör vem som kan ge ditt varumärke mest exponering just nu.

Social Blade är utmärkt för YouTube-marknadsföring – om du vill samarbeta med populära YouTubers kan du hitta dem genom att titta på kuraterade listor baserade på antal prenumeranter, länder där de är populära och kategorier som komedi, utbildning, musik, sport och resor. ✌️

Social Blades bästa funktioner

Hittar influencers på flera sociala medieplattformar

Praktiska sökfilter

Många olika mätvärden för att övervaka influenceraktiviteter

Särskilda YouTube-konsultationer tillgängliga

Begränsningar för Social Blade

Sökfunktionen kan förbättras jämfört med andra influencer-marknadsföringsverktyg i denna lista.

Inte lika användbart för sociala medieplattformar utöver YouTube, vilket kan begränsa spårningen av dina influencer-marknadsföringskampanjer.

Priser för Social Blade

Brons : 3,99 $/månad

Silver : 9,99 $/månad

Guld : 39,99 $/månad

Platinum: 99,99 $/månad

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Social Blade-betyg och recensioner

Capterra : 4,4/5 (5+ recensioner)

G2: 4,2/5 (10+ recensioner)

5. Upfluence

Upfluence hjälper dig att hitta kreatörer baserat på publik, innehåll och prestanda på de bästa plattformarna som Instagram, YouTube och Facebook. Förutom att förse dig med kostnadsfria kreatörer fungerar det som en central knutpunkt för att övervaka inlämningar och utfärda betalningar. ?

Upfluences databas består av miljontals influencers, mikroinfluencers och kändisar. Begränsa din sökning med över 20 filter, inklusive nyckelord, publikstorlek och sociala plattformar.

Du kan till och med söka efter influencers som redan nämner ditt varumärke, vilket gör det mer sannolikt att de går med på ett samarbete. Prova automatiserade e-postmeddelanden för att komma i kontakt med dem.

Upfluence erbjuder influencermallar för kontrakt och kontaktmejl som sparar tid åt dig. ⌛

Upfluences bästa funktioner

Influencerprofiler med mycket data från flera sociala medieplattformar

Förenklar kontakterna genom automatiserade e-postmeddelanden

Över 20 filter som hjälper dig att hitta influencers

Chrome-plugin tillgängligt

Begränsningar för Upfluence

Ingen avbokningspolicy tillgänglig

Inte riktigt lika användarvänligt som andra influencer-marknadsföringsverktyg.

Priser för Upfluence

Tillgängligt på begäran

Upfluence-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 120 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (30+ recensioner)

6. Hunter

Hunter är en e-postfinnare som hjälper dig att samla kontaktuppgifter till olika yrkesverksamma, inklusive affärsinfluencers, för att förbättra din räckvidd. Gå bara in i databasen och ange vilken typ av samarbetspartner du vill komma i kontakt med, så kommer Hunter att föreslå matchande resultat från sitt register med 100 miljoner e-postadresser. ✉️

Funktionen Domänsökning hjälper dig att hitta influencers inom ett specifikt affärsområde. Denna funktion är särskilt användbar om du letar efter gästbloggare med nischkompetens.

Hunter ser till att du får giltiga e-postadresser genom funktionen Email Verifier. Det är värt att notera att Hunter prioriterar att hämta professionella e-postadresser framför vanliga domäner som Gmail och Yahoo.

Koppla Hunter till plattformar som Salesforce och Google Workspace för att samla in leads och effektivisera din affärsverksamhet.

Hunters bästa funktioner

Enorm databas med e-postadresser till yrkesverksamma

Praktiskt verktyg för e-postverifiering

Möjliggör sökning efter domän eller personens namn.

funktionen hjälper dig att skicka ut e-postmeddelanden på autopilot Influencer -marknadsföringskampanjer funktionen hjälper dig att skicka ut e-postmeddelanden på autopilot

Hunter-begränsningar

Svårt att hitta kontaktuppgifter till mindre företag

Influencer-marknadsföringsplattformens UX behöver optimeras

Hunter-prissättning

Gratis : 0 $/månad för ett e-postkonto

Startpaket : 49 $/månad för tre e-postkonton

Tillväxt : 149 $/månad för 10 e-postkonton

Företag: 499 $/månad för 20 e-postkonton

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Hunter-betyg och recensioner

Getapp : 4,6/5 (580+ recensioner)

G2: 4,4/5 (över 500 recensioner)

7. Klear

Klear (tidigare Twtrland) är ett helhetsverktyg för att upptäcka influencers, övervaka kampanjer och hantera betalningar. Den användarvänliga plattformen har en upptäcktsportal utrustad med smarta sökfilter för att hitta influencers med unika fysiska och kompetensbaserade egenskaper.

Verktyget är enkelt att använda – välj den sociala medieplattform du vill fokusera på och ställ in filter. Här är tre exempel:

Ämnesfilter: Gör det möjligt att hitta influencers efter deras innehållstyp, till exempel DIY, resor och mode. Platsfilter: Perfekt för platsspecifika kampanjer – hjälper dig att effektivisera influencers inom ett visst geografiskt område ? Demografiskt filter: Gör det möjligt att hitta influencers utifrån demografiska faktorer som ålder och kön för att nå din målgrupp.

Prova funktionen Brand Search för att hitta kreatörer som redan har samarbetat med ett varumärke som delar dina värderingar. Dessutom kan denna funktion användas för att genomföra konkurrentgranskningar och granska dina konkurrenters influencer-marknadsföringsstrategier.

Klears bästa funktioner

Lättanvänt verktyg för att hitta influencers

Omfattande filterkriterier

Brand Search -funktionen för att hitta kreatörer som passar ditt varumärke

Mätvärden för kampanjens framsteg tillgängliga

Insikter i konkurrenters marknadsföringsstrategier

Klears begränsningar

Betalningsintegrationer kan vara komplicerade att konfigurera.

Inte bäst för att hitta mikroinfluencers med en extremt nischad publik.

Klears prissättning

Begär en demo för att få en offert

Klear-betyg och recensioner

Capterra : 4,3/5 (10+ recensioner)

G2: 4,2/5 (280+ recensioner)

8. BuzzSumo

BuzzSumo stöder idébaserad sökning av influencers och trendigt innehåll. Identifiera och registrera influencers utifrån deras värde i termer av äkta kontakter, räckvidd och auktoritet. Plattformen har också en databas med över 500 000 inflytelserika journalister som kan hypa ditt varumärke med strategiska artiklar.

Funktionen Content Analyzer ger dig en lista över det mest delade innehållet som är relevant för ditt varumärke. Välj View Top Sharers för att upptäcka influencers som har betydande inflytande inom området.

Gå djupare genom att undersöka det genomsnittliga antalet retweets för att lära dig mer om en kreatörs publikengagemang. Det är dessa influencers du bör fokusera på, eftersom de är mer benägna att skapa den exponering du önskar. ?

Om du gör benchmarking kan du hitta rätt konkurrenter genom att generera innehållsanalysrapporter och välja ut strategier som driver mer engagemang över tid.

BuzzSumos bästa funktioner

Plattformsoberoende sökning efter influencers

Erbjuder en journalistdatabas

Engagemangsbaserad analys som är idealisk för detaljerade influencer-marknadsföringskampanjer

Möjliggör dataexport i CSV- och Excel-format.

BuzzSumo-begränsningar

Inte för företag med låga innehållsbudgetar.

Användargränssnittet är inte det bästa i denna lista över influencer-marknadsföringsprogram.

BuzzSumo-priser

Basic : 199 $/månad per användare

Innehållsskapande : 249 $/månad per fem användare

PR & kommunikation : 249 $/månad per fem användare

Paket : 499 $/månad per 10 användare

Enterprise: 999 $/månad per 30 användare

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

BuzzSumo-betyg och recensioner

Capterra : 4,5/5 (över 130 recensioner)

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Bäst för att mäta kampanjresultat

9. Traackr

Traackr är ett utmärkt verktyg för att mäta framgången för din marknadsföringskampanj genom innehållsspårning, ROI-mätningar och influencer- och affiliate-engagemang. Du kan också analysera hur ditt varumärke presterar jämfört med konkurrenterna.

Plattformen erbjuder fem unika produkter:

Väx: För att ta ombord influencers Aktivera: För innehållssamarbete och relationshantering Mät: För att spåra ROI, riktmärken och konkurrenskraftig prestanda Optimera: För budget- och processoptimering Skalbarhet: För att skala upp influencerprogram med global datakonsolidering

Spåra omnämnanden av varumärket automatiskt i ett anpassat flöde i realtid för att se om du får den förväntade exponeringen. Använd insikterna tillsammans med de mest populära hashtags inom din community för att förbättra dina marknadsföringsstrategier. ?

Traackrs bästa funktioner

ROI och benchmark-analyser

Automatisk mentions tracker

Omfattande verktyg för influencerhantering

Möjliggör optimerad budgetfördelning

Traackrs begränsningar

Fördröjningar och tekniska problem förekommer ibland

Kampanjarbetsflöden tenderar att vara klumpiga

Traackr-priser

Kontakta säljteamet

Traackr-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 240 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (30+ recensioner)

10. Influencity

Influencity är ett annat heltäckande verktyg för att hantera influencers, lansera marknadsföringskampanjer och mäta resultat. Med produkten Campaign Reports kan du illustrera viktiga insikter från inlägg och beskriva resultaten av influencer-marknadsföring på ett professionellt sätt. ?‍?

Använd helt anpassningsbara rapporter för att visa de konkreta resultaten från en kampanj i termer av ROI och andra lämpliga mått. Välj mellan en mängd olika diagram, tabeller, widgets och datapunkter för att skapa rapporter anpassade efter KPI:er, produkter, kampanjer, varumärken och influencers.

Influencity gör det också möjligt för dig att enkelt dela rapporter med influencers, leverantörer, investerare eller andra intressenter via länkar.

Influencitys bästa funktioner

Anpassningsbar influencer-marknadsföringshub

Omfattande rapporteringsalternativ

Spårbara KPI:er för varje kampanj

Visuell instrumentpanel

Influencitys begränsningar

Filterverktyget kunde vara mer intuitivt.

Stöder endast YouTube, Instagram och TikTok.

Influencitys prissättning

Anpassad : Från 98 $/månad

Grundläggande : 168 $/månad

Professionell : 348 $/månad

Företag: 698 $/månad

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Influencity-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (mindre än 10 recensioner)

Oavsett om du driver ett litet företag eller ett stort företag kan våra listade influencer-marknadsföringsverktyg hjälpa dig att bryta in på nya marknader och ta ditt varumärke till toppen. Använd ett eller flera av dessa verktyg för att upptäcka nya kreatörer och finjustera dina kampanjer med hjälp av fantastiska insikter.

Om du letar efter heltäckande stöd för dina marknadsföringsinsatser, registrera dig för ett gratis ClickUp-konto. Plattformen hjälper dig inte bara att hantera influencers utan också hela ditt marknadsföringsteam! ?