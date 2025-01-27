De 10 bästa influencer-marknadsföringsverktygen för byråer 2025

Influencers är vanliga människor, men de har ändå stor makt när det gäller att marknadsföra ett varumärke. Vi har sett flera företag utöka sin kundbas med influencer-marknadsföring under de senaste åren.
Ta Tinder som exempel – den stora dejtingappen samarbetade med de bästa TikTok-influencerna under 2020–2021 för att öka varumärkeskännedomen bland Gen Z-användare. Det blev en stor succé, och varumärket fick 697,6 miljoner visningar på TikTok – och betydligt fler följare, visningar, månatlig publiktillväxt och appnedladdningar än förväntat! ?
Om du tänker utnyttja sociala medieplattformar för att marknadsföra ett varumärke, en produkt eller en tjänst behöver du rätt influencer-marknadsföringsverktyg till din hjälp. De är utformade för att effektivisera olika influencer-marknadsföringsprocesser, såsom att hitta och hantera samarbetspartners eller skicka färdiga e-postpresentationer.
I den här guiden diskuterar vi de 10 bästa verktygen för influencer-marknadsföring som kan hjälpa ditt företag eller marknadsföringsbyrå att hantera kampanjer och mäta resultat på ett effektivt sätt.
Vad ska du leta efter i verktyg för influencer-marknadsföring?
Här är några egenskaper att tänka på när du jämför olika influencer-marknadsföringsverktyg:
- Influencersökning: Programvaran kan hjälpa till att hitta influencers baserat på kriterier som målgrupp, demografi, intressen och nischer.
- Trendspårning: Du bör kunna övervaka populära ämnen, hashtags och utmaningar, vilket kan hjälpa dig att skapa viralt innehåll ?
- Engagemangsspårning: Det är en extra fördel om verktyget låter dig spåra intryck och engagemang som genereras av influencers inlägg.
- Marknadsföringsverktyg: En bra influencer-marknadsföringsplattform ska hjälpa dig att skräddarsy och driva din influencer-marknadsföringskampanj med funktioner som resursallokering och leveranstider.
- Rapporteringsverktyg: Du måste kunna mäta kampanjens tillväxt och influencers framgång med hjälp av djupgående analysverktyg och verktyg för jämförelse med konkurrenter.
- Mallar för sociala medier: Många marknadsföringsverktyg har förinställda mallar som guidar dig genom processen att hantera innehåll på sociala medier eller anlita och hantera influencers.
- Integrationer: Se till att verktygen kan integreras med andra plattformar du använder, såsom verktyg för hantering av sociala medier eller CRM-verktyg.
De 10 bästa verktygen för influencer-marknadsföring
De influencer-marknadsföringslösningar som finns på marknaden har olika funktioner. Du hittar vanligtvis produkter i tre kategorier:
- Hantera influencerkampanjer
- Upptäck influencers
- Mäta kampanj- och influencermarknadsföringsinsatser
Låt oss ta en närmare titt på de mest funktionella influencer-marknadsföringsverktygen för varje kategori och deras potentiella tillämpningar! ?
Bäst för att hantera kampanjer
1. ClickUp
ClickUp är ett allt-i-ett marknadsföringshanteringsverktyg med adekvata funktioner för att hantera influencerkampanjer inom olika nischer. Det är utformat för att hjälpa dig att skapa marknadsföringsplaner och genomföra marknadsföringsevenemang i alla storlekar.
Att hantera influencer-tjänster är en barnlek med ClickUp Influencer Contract Template. Den hjälper dig att upprätta ett serviceavtal för att definiera element som:
- Tjänstens omfattning
- Betalningsvillkor
- Riktlinjer för influencers
- Varumärkesbudskap
- Immateriella rättigheter
Förutom att guida dig till att skapa ett professionellt avtal hjälper mallen dig att hantera framstegen för varje influencerkontrakt. Använd anpassade fält för att lägga till etiketter som budget eller marknadsföringsfas till varje kontrakt.
Utnyttja över 15 ClickUp-vyer, såsom list-, Gantt-, arbetsbelastnings- och kalendervyer, för att övervaka och logga namn när du hittar relevanta influencers.
När du har startat en influencer-marknadsföringskampanj kan du hitta stöd i hundratals verktyg för marknadsföringsprojektledning på plattformen! Du kan till exempel använda ClickUp Goals för att skapa mål eller milstolpar för försäljning eller andra mått för att mäta influencer-uppgifter.
Med ClickUp Dashboards kan du övervaka arbetet hos dina marknadsföringssamarbetare i pågående kampanjer. Ange en tidsplan för varje influencer och ställ in aviseringar för uppdateringar.
ClickUp erbjuder också branschens bästa support för kreativt samarbete i realtid med hjälp av whiteboards, mind maps och korrekturläsning. ?
Och har vi nämnt att du kan använda ClickUp AI för att optimera dina marknadsföringsinsatser? Det kommer med rollspecifika uppmaningar för att generera idéer till influencerkampanjer, innehållsbriefingar och marknadsföringsfallstudier!
Använd ClickUp Automations för repetitiva marknadsföringsuppgifter som att få betalningsmeddelanden från influencers och skicka drip-mejl.
ClickUps bästa funktioner
- Heltäckande stöd för kampanjhantering
- Mallar för hantering av marknadsförings- och influencerprocesser
- Helt anpassningsbara ClickUp-whiteboards för visuellt samarbete
- ClickUp Docs för att lagra alla marknadsföringsresurser
- Integration med över 1 000 appar
- Mätbara målsättningar och uppföljning
- ClickUp AI-assistent som hjälper dig med marknadsföringsstrategier
- Kraftfullt verktyg för uppgiftshantering
- Enkel marknadsföringsautomatisering
Begränsningar i ClickUp
- Nybörjare behöver tid för att utforska alla tillgängliga marknadsföringsfunktioner.
- Mobilappen har inte samma funktioner som desktop- och webbversionerna.
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 $/månad per användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
- ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
ClickUp-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 8 500 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 3 500 recensioner)
2. SocialLadder
SocialLadder är en heltäckande lösning för hantering av varumärkesambassadörer. Den hjälper främst till med influencer-, ambassadörs- och affiliate-marknadsföring genom att låta dig automatisera arbetsflöden, effektivisera kommunikationen och övervaka engagemanget.
Förbättra samarbetet med influencers genom att använda chattfunktioner i appen, feed-meddelanden och anpassade push-notiser. Plattformen låter dig tilldela uppgifter och föra register över intjänat medievärde på olika plattformar.
Identifiera dina bästa prestationer med SocialLadder:s rapporteringsverktyg. Du kan hålla dem motiverade genom ett belönings- eller betalningssystem med spelinslag. Få tillgång till ditt belöningslager från en centraliserad instrumentpanel. ?
Gör en djupgående analys för att beräkna ROI (avkastning på investering) från det belopp som spenderats på anlitade medarbetare och relevanta influencers.
SocialLadder bästa funktioner
- Förenklar kampanjer på sociala medier och influencer-marknadsföring
- Inkluderar ROI-spårning.
- Poängbaserat belöningssystem
- Chatfunktion för smidig kommunikation
- Avancerad analys med anpassningsbara rapporter
Begränsningar för SocialLadder
- Du kan inte godkänna inskickat innehåll i bulk.
- Chatfunktionen kan förbättras jämfört med andra influencer-marknadsföringsprogram.
Priser för SocialLadder
- Tillgängligt på begäran
SocialLadder-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (5+ recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (mindre än 5 recensioner)
3. Awario
Awario är en mjukvara för övervakning av sociala medier som hjälper dig att positionera ditt varumärke genom influenceraktiviteter som utlöser word-of-mouth-marknadsföring. Den är perfekt för att spåra omnämnanden av varumärket, innehållets prestanda och engagemangsstatistik.
Hitta influencers inom din nisch med hjälp av Mention Feed. Gå igenom deras innehåll och profiler för att hitta potentiella samarbetspartners. När du har hittat rätt personer kan du övervaka deras engagemang genom att spåra varumärkeshashtags, nyckelord och omnämnanden i deras respektive flöden. ?️
Med Influencer Analysis kan du samla in data från sociala medier för att mäta varje influencers prestanda. Skapa jämförelser mellan influencers och rapporter om sentiment i inlägg för att analysera vad som fungerade och inte fungerade i din kampanj.
Awarios bästa funktioner
- Perfekt för övervakning av varumärken online
- Funktioner för att upptäcka influencers hjälper dig att hitta nischade influencers.
- Influencerövervakning genom nyckelords- och hashtagvarningar
- Starta konversationer enkelt
Awarios begränsningar
- Vissa användare önskar mer utbildningsmaterial för att kunna använda influencer-marknadsföringsplattformen.
- Att justera sökfilter kan vara mycket arbete.
Awarios prissättning
- Startpaket: 39 $/månad per teammedlem
- Pro: 119 $/månad för 10 teammedlemmar
- Enterprise: 399 $/månad (obegränsat antal teammedlemmar)
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
Awario-betyg och recensioner
- Capterra: 4,4/5 (40+ recensioner)
- G2: 4/5 (35+ recensioner)
Bäst för att hitta influencers
4. Social Blade
Det första steget för att lansera en fantastisk influencermarknadsföringskampanj är att identifiera influencers som passar ditt varumärke. Social Blade är ett analysverktyg för sociala medier som är perfekt för detta! ?
Håll koll på önskvärda influencers för målplattformar på sociala medier – till exempel Instagram, TikTok, Twitch och YouTube – och skapa en lista som kan sorteras efter mått som följare, gillanden, visningar och uppladdningar.
Klicka på den profil du är intresserad av för att utforska mer relevant statistik, som antalet gillamarkeringar och uppladdningar influencern får varje vecka, och avgör vem som kan ge ditt varumärke mest exponering just nu.
Social Blade är utmärkt för YouTube-marknadsföring – om du vill samarbeta med populära YouTubers kan du hitta dem genom att titta på kuraterade listor baserade på antal prenumeranter, länder där de är populära och kategorier som komedi, utbildning, musik, sport och resor. ✌️
Social Blades bästa funktioner
- Hittar influencers på flera sociala medieplattformar
- Praktiska sökfilter
- Många olika mätvärden för att övervaka influenceraktiviteter
- Särskilda YouTube-konsultationer tillgängliga
Begränsningar för Social Blade
- Sökfunktionen kan förbättras jämfört med andra influencer-marknadsföringsverktyg i denna lista.
- Inte lika användbart för sociala medieplattformar utöver YouTube, vilket kan begränsa spårningen av dina influencer-marknadsföringskampanjer.
Priser för Social Blade
- Brons: 3,99 $/månad
- Silver: 9,99 $/månad
- Guld: 39,99 $/månad
- Platinum: 99,99 $/månad
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
Social Blade-betyg och recensioner
- Capterra: 4,4/5 (5+ recensioner)
- G2: 4,2/5 (10+ recensioner)
5. Upfluence
Upfluence hjälper dig att hitta kreatörer baserat på publik, innehåll och prestanda på de bästa plattformarna som Instagram, YouTube och Facebook. Förutom att förse dig med kostnadsfria kreatörer fungerar det som en central knutpunkt för att övervaka inlämningar och utfärda betalningar. ?
Upfluences databas består av miljontals influencers, mikroinfluencers och kändisar. Begränsa din sökning med över 20 filter, inklusive nyckelord, publikstorlek och sociala plattformar.
Du kan till och med söka efter influencers som redan nämner ditt varumärke, vilket gör det mer sannolikt att de går med på ett samarbete. Prova automatiserade e-postmeddelanden för att komma i kontakt med dem.
Upfluence erbjuder influencermallar för kontrakt och kontaktmejl som sparar tid åt dig. ⌛
Upfluences bästa funktioner
- Influencerprofiler med mycket data från flera sociala medieplattformar
- Förenklar kontakterna genom automatiserade e-postmeddelanden
- Över 20 filter som hjälper dig att hitta influencers
- Chrome-plugin tillgängligt
Begränsningar för Upfluence
- Ingen avbokningspolicy tillgänglig
- Inte riktigt lika användarvänligt som andra influencer-marknadsföringsverktyg.
Priser för Upfluence
- Tillgängligt på begäran
Upfluence-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 120 recensioner)
- Capterra: 4,1/5 (30+ recensioner)
6. Hunter
Hunter är en e-postfinnare som hjälper dig att samla kontaktuppgifter till olika yrkesverksamma, inklusive affärsinfluencers, för att förbättra din räckvidd. Gå bara in i databasen och ange vilken typ av samarbetspartner du vill komma i kontakt med, så kommer Hunter att föreslå matchande resultat från sitt register med 100 miljoner e-postadresser. ✉️
Funktionen Domänsökning hjälper dig att hitta influencers inom ett specifikt affärsområde. Denna funktion är särskilt användbar om du letar efter gästbloggare med nischkompetens.
Hunter ser till att du får giltiga e-postadresser genom funktionen Email Verifier. Det är värt att notera att Hunter prioriterar att hämta professionella e-postadresser framför vanliga domäner som Gmail och Yahoo.
Koppla Hunter till plattformar som Salesforce och Google Workspace för att samla in leads och effektivisera din affärsverksamhet.
Hunters bästa funktioner
- Enorm databas med e-postadresser till yrkesverksamma
- Praktiskt verktyg för e-postverifiering
- Möjliggör sökning efter domän eller personens namn.
- Influencer -marknadsföringskampanjer funktionen hjälper dig att skicka ut e-postmeddelanden på autopilot
Hunter-begränsningar
- Svårt att hitta kontaktuppgifter till mindre företag
- Influencer-marknadsföringsplattformens UX behöver optimeras
Hunter-prissättning
- Gratis: 0 $/månad för ett e-postkonto
- Startpaket: 49 $/månad för tre e-postkonton
- Tillväxt: 149 $/månad för 10 e-postkonton
- Företag: 499 $/månad för 20 e-postkonton
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
Hunter-betyg och recensioner
- Getapp: 4,6/5 (580+ recensioner)
- G2: 4,4/5 (över 500 recensioner)
7. Klear
Klear (tidigare Twtrland) är ett helhetsverktyg för att upptäcka influencers, övervaka kampanjer och hantera betalningar. Den användarvänliga plattformen har en upptäcktsportal utrustad med smarta sökfilter för att hitta influencers med unika fysiska och kompetensbaserade egenskaper.
Verktyget är enkelt att använda – välj den sociala medieplattform du vill fokusera på och ställ in filter. Här är tre exempel:
- Ämnesfilter: Gör det möjligt att hitta influencers efter deras innehållstyp, till exempel DIY, resor och mode.
- Platsfilter: Perfekt för platsspecifika kampanjer – hjälper dig att effektivisera influencers inom ett visst geografiskt område ?
- Demografiskt filter: Gör det möjligt att hitta influencers utifrån demografiska faktorer som ålder och kön för att nå din målgrupp.
Prova funktionen Brand Search för att hitta kreatörer som redan har samarbetat med ett varumärke som delar dina värderingar. Dessutom kan denna funktion användas för att genomföra konkurrentgranskningar och granska dina konkurrenters influencer-marknadsföringsstrategier.
Klears bästa funktioner
- Lättanvänt verktyg för att hitta influencers
- Omfattande filterkriterier
- Brand Search -funktionen för att hitta kreatörer som passar ditt varumärke
- Mätvärden för kampanjens framsteg tillgängliga
- Insikter i konkurrenters marknadsföringsstrategier
Klears begränsningar
- Betalningsintegrationer kan vara komplicerade att konfigurera.
- Inte bäst för att hitta mikroinfluencers med en extremt nischad publik.
Klears prissättning
- Begär en demo för att få en offert
Klear-betyg och recensioner
- Capterra: 4,3/5 (10+ recensioner)
- G2: 4,2/5 (280+ recensioner)
8. BuzzSumo
BuzzSumo stöder idébaserad sökning av influencers och trendigt innehåll. Identifiera och registrera influencers utifrån deras värde i termer av äkta kontakter, räckvidd och auktoritet. Plattformen har också en databas med över 500 000 inflytelserika journalister som kan hypa ditt varumärke med strategiska artiklar.
Funktionen Content Analyzer ger dig en lista över det mest delade innehållet som är relevant för ditt varumärke. Välj View Top Sharers för att upptäcka influencers som har betydande inflytande inom området.
Gå djupare genom att undersöka det genomsnittliga antalet retweets för att lära dig mer om en kreatörs publikengagemang. Det är dessa influencers du bör fokusera på, eftersom de är mer benägna att skapa den exponering du önskar. ?
Om du gör benchmarking kan du hitta rätt konkurrenter genom att generera innehållsanalysrapporter och välja ut strategier som driver mer engagemang över tid.
BuzzSumos bästa funktioner
- Plattformsoberoende sökning efter influencers
- Erbjuder en journalistdatabas
- Engagemangsbaserad analys som är idealisk för detaljerade influencer-marknadsföringskampanjer
- Möjliggör dataexport i CSV- och Excel-format.
BuzzSumo-begränsningar
- Inte för företag med låga innehållsbudgetar.
- Användargränssnittet är inte det bästa i denna lista över influencer-marknadsföringsprogram.
BuzzSumo-priser
- Basic: 199 $/månad per användare
- Innehållsskapande: 249 $/månad per fem användare
- PR & kommunikation: 249 $/månad per fem användare
- Paket: 499 $/månad per 10 användare
- Enterprise: 999 $/månad per 30 användare
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
BuzzSumo-betyg och recensioner
- Capterra: 4,5/5 (över 130 recensioner)
- G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)
Bäst för att mäta kampanjresultat
9. Traackr
Traackr är ett utmärkt verktyg för att mäta framgången för din marknadsföringskampanj genom innehållsspårning, ROI-mätningar och influencer- och affiliate-engagemang. Du kan också analysera hur ditt varumärke presterar jämfört med konkurrenterna.
Plattformen erbjuder fem unika produkter:
- Väx: För att ta ombord influencers
- Aktivera: För innehållssamarbete och relationshantering
- Mät: För att spåra ROI, riktmärken och konkurrenskraftig prestanda
- Optimera: För budget- och processoptimering
- Skalbarhet: För att skala upp influencerprogram med global datakonsolidering
Spåra omnämnanden av varumärket automatiskt i ett anpassat flöde i realtid för att se om du får den förväntade exponeringen. Använd insikterna tillsammans med de mest populära hashtags inom din community för att förbättra dina marknadsföringsstrategier. ?
Traackrs bästa funktioner
- ROI och benchmark-analyser
- Automatisk mentions tracker
- Omfattande verktyg för influencerhantering
- Möjliggör optimerad budgetfördelning
Traackrs begränsningar
- Fördröjningar och tekniska problem förekommer ibland
- Kampanjarbetsflöden tenderar att vara klumpiga
Traackr-priser
- Kontakta säljteamet
Traackr-betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (över 240 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (30+ recensioner)
10. Influencity
Influencity är ett annat heltäckande verktyg för att hantera influencers, lansera marknadsföringskampanjer och mäta resultat. Med produkten Campaign Reports kan du illustrera viktiga insikter från inlägg och beskriva resultaten av influencer-marknadsföring på ett professionellt sätt. ??
Använd helt anpassningsbara rapporter för att visa de konkreta resultaten från en kampanj i termer av ROI och andra lämpliga mått. Välj mellan en mängd olika diagram, tabeller, widgets och datapunkter för att skapa rapporter anpassade efter KPI:er, produkter, kampanjer, varumärken och influencers.
Influencity gör det också möjligt för dig att enkelt dela rapporter med influencers, leverantörer, investerare eller andra intressenter via länkar.
Influencitys bästa funktioner
- Anpassningsbar influencer-marknadsföringshub
- Omfattande rapporteringsalternativ
- Spårbara KPI:er för varje kampanj
- Visuell instrumentpanel
Influencitys begränsningar
- Filterverktyget kunde vara mer intuitivt.
- Stöder endast YouTube, Instagram och TikTok.
Influencitys prissättning
- Anpassad: Från 98 $/månad
- Grundläggande: 168 $/månad
- Professionell: 348 $/månad
- Företag: 698 $/månad
*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.
Influencity-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 150 recensioner)
- Capterra: 4,2/5 (mindre än 10 recensioner)
Vinn över din publik: erövra nya marknader med de bästa verktygen för influencer-marknadsföring!
Oavsett om du driver ett litet företag eller ett stort företag kan våra listade influencer-marknadsföringsverktyg hjälpa dig att bryta in på nya marknader och ta ditt varumärke till toppen. Använd ett eller flera av dessa verktyg för att upptäcka nya kreatörer och finjustera dina kampanjer med hjälp av fantastiska insikter.
Om du letar efter heltäckande stöd för dina marknadsföringsinsatser, registrera dig för ett gratis ClickUp-konto. Plattformen hjälper dig inte bara att hantera influencers utan också hela ditt marknadsföringsteam! ?