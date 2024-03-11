TikTok vs. Reels: En jämförelse för marknadsförare på sociala medier

Korta videoklipp är väldigt populära just nu. Över 85 % av marknadsförare anser att de är det mest effektiva innehållsformatet 2024.

När vi talar om korta videoklipp är de två appar som vi tänker på TikTok och Instagram Reels.

Sedan pandemin började 2020 har båda dessa plattformar vunnit betydande popularitet tack vare korta videoklipp.

TikTok blev känt för sina avslappnade, underhållningsinriktade videor riktade till generation Z. Samtidigt blev Reels det självklara valet för varumärkesreklam och professionella videor.

Men frågan kvarstår: vilken plattform bör din sociala mediestrategi fokusera på för att marknadsföra dina produkter?

För att välja mellan dem måste du noggrant undersöka deras styrkor och svagheter och förstå vilken plattforms målgrupp som passar dina affärsbehov.

I den här artikeln jämför vi TikTok och Reels ingående – deras funktioner, möjligheter och viktigaste fördelar som marknadsförare på sociala medier kan dra nytta av.

Förstå TikTok

TikTok är en social nätverksplattform som är dedikerad till korta videoklipp. Den fokuserar på att skapa och distribuera vertikalt videoinnehåll.

TikTok lanserades i augusti 2014 som Musical.ly och bytte namn 2018. Det skapade stor uppmärksamhet på den redan snabbt växande marknaden för videodelning och har idag över en miljard aktiva användare varje månad.

TikToks popularitet går tillbaka till karantäntiden 2020. Under den tiden såg TikTok en massiv ökning av användarbasen och blev den mest populära appen på Android och iOS.

Sedan dess har TikTok fortsatt att ta stora kliv framåt.

Under fjärde kvartalet 2023 hade TikTok 232 miljoner nedladdningar, vilket gör det till ett förstahandsval för marknadsföring med korta videoklipp.

TikTok-videor är mellan 15 sekunder och en minut långa och innehåller oftast lättsamt innehåll som lättsmälta utbildnings-/informationsvideor, livstips, populära danssteg, karaoke och mycket mer.

TikToks senaste uppdatering gör det möjligt att ladda upp videor på upp till 10 minuter. Du kan inte bara dela förinspelade videor på TikTok, utan också använda LIVE-funktionen för att interagera med dina följare i realtid.

👀Obs: TikTok LIVE är tillgängligt för personer över 16 år, och personer över 18 år kan skicka och ta emot gåvor under en LIVE-sändning.

Sammanfattningsvis är här TikToks USP (Unique Selling Propositions) som gör att det sticker ut från konkurrenterna:

TikToks For You Page (FYP) fungerar med en avancerad algoritm som studerar användarnas avsikter och beteenden för att presentera skräddarsytt, personaliserat innehåll för dem.

Appen har ett bibliotek med kreativa verktyg som är särskilt utvecklade för att förbättra dina korta videoklipp.

TikTok har omfattande musiklicensavtal med stora skivbolag, så du kan enkelt använda populära låtar i dina videor utan att behöva oroa dig för upphovsrättsintrång.

Förstå Instagram Reels

Instagram Reels låter användare spela in eller ladda upp videoklipp på upp till 90 sekunder. Du kan redigera, lägga till bakgrundsljud eller infoga specialeffekter innan du publicerar på plattformen.

Detta korta videoinnehåll gör det möjligt för Instagram-användare att uttrycka sin kreativitet, visa sin personlighet, marknadsföra varumärken eller bara ha kul.

Instagram Reels står för 30 % av den tid som spenderas på Instagram och har en potentiell reklam målgrupp på 758,5 miljoner.

Instagram Reels har en egen sektion på användarprofilerna. Dessutom drar skaparna nytta av korsmarknadsföringen inom Instagram-appen, vilket gör dem lätta att upptäcka när man bläddrar igenom flöden, stories eller utforska-sektionerna.

Utöver dessa finns här några viktiga USP:er för Reels:

Reels integreras sömlöst i det befintliga Instagram-appekosystemet, inklusive Facebook (nu Meta), vilket möjliggör plattformsoberoende kampanjer .

Reels erbjuder en rad avancerade redigerings- och anpassningsalternativ . För kreatörer som vill producera polerat och professionellt innehåll kan Reels redigeringsfunktioner vara fördelaktiga.

Instagram Reels erbjuder inbyggda intjäningsmöjligheter för kreatörer genom funktioner som Instagram Shopping och Branded Content.

Nu när vi har en grundläggande förståelse för dessa videomarknadsföringsplattformar och deras unika försäljningsargument, låt oss titta på deras funktioner och möjligheter.

Jämförelse: TikTok vs. Instagram Reels

Om du är här vet du redan om den pågående debatten mellan TikTok och Reels. Även om båda sociala medieplattformarna har en liknande stil och exponering, finns det funktioner på båda plattformarna som skiljer dem åt med stor marginal.

Kolla in den här tabellen för en snabb översikt över de viktigaste skillnaderna mellan de två:

Parametrar TikTok Instagram Reels Videolängd (maximal) 3 minuter 90 sekunder Videoredigeringsfunktioner Allmänna videoredigeringsverktyg och element med två unika funktioner: Duett: Spela upp video sida vid sida med en annan användares video Stitch: Samarbeta med andra innehållsskapare Allmänna videoredigeringsverktyg och element med två unika funktioner: Collab: Dela en Reel från flera konton Remix: Återskapa videor som innehåller någon annans foto eller video Musikalternativ Omfattande bibliotek med upphovsrättsfri musik och ljud Begränsat musikutbud jämfört med TikToks omfattande bibliotek Analyser och insikter Har inbyggd analys med begränsade mätvärden att spåra Har inbyggd analysfunktion som ger en omfattande översikt över Reels-statistik. Annonser Erbjuder flera annonseringsalternativ, såsom TopView- och Infeed-annonser. Erbjuder annonseringsmöjligheter med produktetiketter, in-feed och annonser på Explore-sidan.

1. Videolängd

Videolängden avgör den maximala storleken på videor som användare kan skapa eller ladda upp på en plattform.

Den maximala tillåtna videolängden för TikTok och Reels har uppdaterats sedan de lanserades.

TikTok

Inledningsvis tillät TikTok användare att ladda upp videor på upp till 60 sekunder. Längden ökades till 10 minuter efter en uppdatering i februari 2022. Men nu har den återigen kortats ned till 3 minuter.

Instagram Reels

Reels låter användare ladda upp eller skapa videor som är upp till 90 sekunder långa. Du måste använda TikTok för att ladda upp långa videor för att marknadsföra ditt varumärke.

2. Videoredigeringsfunktioner

Med videoredigering kan användare justera, trimma och förbättra sina inspelade videor för att ge en bättre användarupplevelse och öka visningstiden.

Nu erbjuder både TikTok och Reels en unik uppsättning videoredigeringsverktyg. Grundläggande funktioner som filter, text och klistermärken finns tillgängliga på båda plattformarna. Båda erbjuder verktyg för att ladda upp förinspelade videor och klippa dem efter eget tycke.

När vi jämförde TikTok och Reels sida vid sida upptäckte vi dock några tydliga skillnader i redigeringsfunktionerna hos de båda plattformarna.

TikTok

TikToks funktion ”Duet” är oerhört populär; den spelar upp din video sida vid sida med en annan användares video.

En annan exklusiv funktion i TikTok, ”Stitch”, sammanfogar en video från en samarbetspartner med din video, vilket resulterar i coola och kreativa duetter som är ett snäpp bättre än vanliga videor.

Instagram Reels

Instagram Reels Funktionen Collab gör det möjligt för användare att samarbeta på en video och samtidigt ladda upp den från ditt och samarbetspartnerns konton. Funktionen fungerar som Tags.

När det taggade kontot har godkänt förfrågan kommer ditt inlägg att synas för följare på båda profilerna. Det är ett enkelt sätt att samarbeta och öka din räckvidd!

Reels erbjuder också en ”Remix”-funktion som liknar TikToks ”Duet”. Den låter dig återskapa videor som innehåller någon annans foto eller video.

3. Musikalternativ

Att lägga till bra musik till dina korta videor ökar räckvidden och visningstiden för dina korta videor avsevärt.

I TikTok vs. Reels erbjuder båda plattformarna ett rikt utbud av ljud och musik, från virala memes till de senaste listettorna.

Båda har funktioner för text-till-tal och rösteffekter.

Oavsett om du lägger till en udda röst eller kryddar dina bildtexter – det finns massor av kreativa möjligheter. Men eftersom det är TikTok vs. Reels har vi grävt djupt i den här funktionen.

TikTok

TikTok har en mer omfattande musiksamling jämfört med Instagram Reels. Den största skillnaden är hur du lägger till ljud till ditt innehåll.

För TikTok: när du är klar med inspelningen av din video trycker du på ”Nästa” och klickar på ljudikonen för att lägga till musik och andra effekter. Trimma musiken efter dina önskemål och använd den i dina videor.

Instagram Reels

Reels har också ett stort utbud av ljud. Det bleknar dock i jämförelse med TikToks musiksamling. Processen för att införliva musik är också något annorlunda.

När du skapar din reel trycker du på ljudknappen längst upp på skärmen för att få tillgång till en enorm musiksamling. Du kan också söka efter en specifik låt. När du har valt en låt drar du bara i tidslinjen för att hitta den del du vill ha.

👀Obs: Instagram-företagskonton har ofta svårt att använda upphovsrättsskyddad musik, vilket gör TikTok till en klar vinnare.

4. Videoanalys

För marknadsförare på sociala medier och företagskonton är videoanalyser i appen avgörande. De hjälper dig att övervaka ditt varumärke och dina reklaminsatser på TikTok och Instagram.

Oavsett om du väljer Reels eller TikTok får du tillgång till en rad inbyggda analysverktyg. Låt oss titta närmare på dem:

TikTok Creator Portal delar med sig av nödvändiga engagemangsmätvärden för TikTok, såsom totala visningar, gillanden, delningar och mer. Du får också en uppdelning av tittarsiffrorna efter ålder, visningstid, enhet som används för att komma åt innehållet och var användarna först upptäckte ditt innehåll.

Instagram Reels Analytics

Instagrams analysverktyg hjälper dig att spåra statistik såsom gillanden, kommentarer, sparade inlägg och delningar på dina Reels. Du hittar även annan engagemangsstatistik på Instagrams analyspanel, såsom nådda konton, visningar, visningstid, genomsnittlig visningstid och mycket mer.

5. Annonseringsmöjligheter

Båda plattformarna erbjuder unika reklam möjligheter för att öka ditt varumärkes räckvidd och synlighet.

TikTok

Företag kan satsa helhjärtat på TikTok-marknadsföring med betalda annonseringsalternativ. Du kan välja mellan TopView-annonser och In-feed-annonser.

TopView-annonser är det första användarna ser när de öppnar appen. In-feed-annonser lyfter fram ditt innehåll i användarnas "For You"-flöden.

Branded Hashtag Challenge och Branded Effects är också viktiga reklamfördelar. Dessa funktioner uppmuntrar användare att interagera med ditt varumärke genom specifika hashtags.

Instagram Reels

För företag som använder Reels ligger fokus på shoppbara annonser med produktetiketter. Dessa etiketter gör det möjligt för användare att direkt utföra åtgärder på annonser, oavsett om det handlar om att köpa, spara eller lära sig mer. Det är en direkt väg att nå ut till kunder och öka försäljningen på Instagram.

Slutsatsen: TikTok eller Instagram Reels?

Så, vem är vinnaren? Låt oss inte dra förhastade slutsatser ännu. Det bästa sättet är att titta på de avgörande parametrarna och KPI:erna för marknadsföring i sociala medier och se vem som kommer ut som vinnare.

TikTok vs. Reels: Engagemangsgrad

TikTok ligger några centimeter före Reels med en engagemangsgrad på 5,53 %, jämfört med Reels 4,36 %.

Den avgörande faktorn här är målgruppen. Endast 21 % av vuxna i generation Z i USA använder Reels varje vecka, medan 53 % använder TikTok regelbundet.

Detta innebär att den yngre generationen är mer intresserad av TikTok än Reels. Den vuxna publiken, som oftast har en professionell bakgrund, utgör fortfarande en stor del av Reels publik.

Nu måste du bestämma vem din produkt är avsedd för och vilken målgrupp du behöver nå.

Vinnare: TikTok-videor får högre engagemang än Reels. Skillnaden minskar dock snabbt, och snart kommer du att hitta en mer varierad publik på Reels.

TikTok har en kommentarfrekvens på 0,09 % jämfört med Reels 0,05 %. I genomsnitt får TikTok-videor 44 % fler kommentarer än Instagram Reels.

Vinnare: TikTok vinner återigen med en högre kommentarfrekvens än Reels.

TikTok vs. Reels: Visningstid

Visningstid är den totala tid som tittarna spenderar på att titta på dina videor. I genomsnitt tittas 60 % av korta videor i 41 % till 80 % av deras längd.

I TikTok vs. Reels har TikTok en genomsnittlig visningsfrekvens på 9,06 %, medan Reels uppnår ett ännu mer imponerande genomsnitt på 13,08 %.

Vinnare: Även om TikTok effektivt lockar användarna, dominerar Reels med den högsta genomsnittliga visningsfrekvensen.

TikTok vs. Reels: ROAS (avkastning på annonsutgifter)

Låt oss analysera hur annonsering på båda plattformarna påverkar en socialmediamarknadsförares plånbok och avkastning på investeringen.

TikTok-annonser används mindre ofta än Instagram Reels-annonser, möjligen på grund av högre kostnader.

Nyligen experimenterade Wordstream med att analysera annonsernas effektivitet på TikTok jämfört med Reels.

Som en del av experimentet visade de samma 15 sekunder långa video på båda plattformarna och lade till en anpassad frekvensbegränsning för att undvika annonsutmattning. Här är hela uppsättningen de använde:

Så, har vi en vinnare? Självklart, JA! 👇

Vinnare: I detta experiment mellan TikTok och Reels överträffade annonserna på Instagram Reels TikTok avsevärt. Reel-annonserna fick tre gånger större räckvidd och fler visningar än TikTok. Detta samtidigt som CPC och CPM hölls låga. (Obs: Mediumets effektivitet beror på dina mål och vad som fungerar för ditt företag. Använd detta endast som en guide. )

Hur man hanterar kampanjer på sociala medier med ClickUp

Oavsett om du väljer att publicera dina annonser på TikTok eller Reels behöver du en strategi för din kampanj i sociala medier och en pålitlig plattform för marknadsföring i sociala medier.

Ett av de bästa och mest organiska sätten att implementera den nämnda strategin är att använda ett kompetent projektlednings- och socialmediamarknadsföringsverktyg som ClickUps marknadsföringsfunktioner för team.

Brainstorma, utarbeta strategier eller planera arbetsflöden med visuellt samarbetsinriktade ClickUp Whiteboards.

Skapa innehåll

ClickUp är ett övergripande projektledningsverktyg, men kan också göra underverk som programvara för marknadsföring på sociala medier.

Samla ditt team för att brainstorma innehållsidéer med hjälp av de kollaborativa ClickUp Whiteboards. Skriv ner färdiga idéer, skapa innehållsplaner, organisera scheman och skapa ett gemensamt innehållsbibliotek inom ett gemensamt arbetsutrymme med hjälp av ClickUp Docs.

Använd ClickUp Brain för att brainstorma idéer och skriva och redigera innehåll på några sekunder.

Du kan också använda AI:s generativa kraft för dina kampanjer på sociala medier med ClickUp Brain. Dess AI Writer for Work hjälper dig att skapa fängslande bildtexter och brainstorma idéer som hjälper dig att öka din framgång inom marknadsföring på sociala medier. Det låter dig också hantera din innehållskalender för att planera releaser och tillkännagivanden.

Skapa och hantera kampanjer på sociala medier

Växla mellan den mångsidiga ClickUp 3.0-tabellvyn och kalendervyn för att visualisera allt ditt arbete på bästa sätt.

Med ClickUp kan du dela allt ditt kampanjinnehåll, dina kalendrar och planer med dina teammedlemmar så att du kan få omedelbar feedback och enkelt meddela medlemmarna om det sker några förändringar eller om framsteg görs i dina kampanjer på sociala medier. Du kan också använda flera vyer, till exempel tabell- eller kalendervy, för att följa framstegen för alla aktiviteter.

ClickUp är känt för sina färdiga mallar och erbjuder massor av mallar för hantering av sociala medier som du kan välja mellan. Dessa är professionellt skapade för att uppnå högsta möjliga engagemang och hjälper dig att öka din synlighet samtidigt som du sparar tid.

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för inlägg på sociala medier har fem anpassade vyer som hjälper dig att effektivisera innehållshanteringsprocessen från början till slut.

ClickUps mall för inlägg på sociala medier gör det enkelt att snabbt och effektivt ta fram högkvalitativt innehåll. Använd den för att skapa och schemalägga inlägg på alla dina sociala mediekanaler och organisera allt ditt innehåll på ett och samma ställe.

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för innehållsplanering för sociala medier är utformad för att hjälpa dig att skapa, planera och hantera ditt innehåll på sociala medier.

Du kan också använda ClickUps mall för innehållsplanering för sociala medier för att planera och organisera ditt innehåll för olika sociala mediekanaler utan stress. Den hjälper dig att sätta upp dina marknadsföringsmål, skapa högkvalitativt innehåll och organisera och schemalägga inlägg på olika kanaler.

Spåra prestanda

Använd ClickUps mallar för kampanjspårning och analys för att organisera och hantera olika aspekter av dina marknadsföringskampanjer. Spåra budgetar, resultat och kreativa tillgångar för att med självförtroende lansera din nästa kampanj.

Ladda ner den här mallen Hantera marknadsföringskampanjer, utgifter, resultat, kreativa lösningar – vad du vill! Håll ordning på dina kampanjer på ett och samma ställe med ClickUps mall för kampanjspårning och analys.

Du kan också använda ClickUp Dashboards för att få en översikt över alla mätvärden du vill mäta under dina kampanjer.

Vinn på sociala medier med ClickUp

Vi hoppas att vår jämförelse mellan TikTok och Instagram Reels har hjälpt dig att bestämma vilken marknadsföringskanal på sociala medier som bäst passar dina marknadsföringsbehov. Använd ClickUp för att hålla din hantering av sociala medier strömlinjeformad och effektiv, oavsett vilka kanaler du använder.

Med integrationer med alla dina vanliga verktyg och appar, såsom Slack, Hubspot, Zapier, Zoom, Figma och många andra, är det den enda projektledningsprogramvaran du någonsin kommer att behöva. Registrera dig gratis på ClickUp idag!

Vanliga frågor

1. Är Reels bättre än TikTok?

Kontexten är avgörande här. Instagram Reels kan vara bättre än TikTok om det är den demografiska gruppen du riktar dig till som målgrupp. Dessutom har Reels enkla och prisvärda annonseringsalternativ jämfört med TikTok.

2. Vilket är bäst: TikTok eller FB Reels?

Valet mellan TikTok och Facebook Reels beror på din målgrupp och dina marknadsföringsmål.

TikTok är utmärkt för att engagera yngre målgrupper och erbjuder olika annonseringsalternativ, medan Reels på Facebook erbjuder enkla annonslösningar. Multikanalmarknadsföring kan vara det bästa sättet att effektivt nå olika målgrupper.

3. Vilka är nackdelarna med Reels?

Nackdelen med Instagram Reels är att den maximala videolängden är kortare än på TikTok, vilket begränsar längden på det innehåll som marknadsförare kan dela.

Reels har jämförelsevis lägre publikengagemang och användarbas, särskilt bland yngre demografiska grupper, vilket påverkar den potentiella räckvidden och varumärkesexponeringen.