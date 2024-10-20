10 gratis AI-paragrafgeneratorer för skrivande 2025

Skrivkramp kan drabba vem som helst, och ibland behöver man lite extra hjälp för att få orden på papper. Oavsett dina skrivkunskaper kan en paragrafgenerator hjälpa dig att arbeta snabbare och få mer gjort. Från att generera produktbeskrivningar till inlägg på sociala medier kan AI-verktyg vara en bra utgångspunkt för att hjälpa dig att övervinna skrivkramp.

Naturligtvis vill du välja rätt verktyg för att generera stycken så att du får högkvalitativt innehåll. Här är 10 styckegeneratorer att använda under 2024, tillsammans med deras för- och nackdelar och vilken typ av innehållsskapande de passar bäst för.

Vad ska du leta efter i en paragrafgenerator?

AI-paragrafgeneratorer använder AI, eller artificiell intelligens, för att skapa innehåll om ett visst ämne baserat på en uppmaning eller punktlistor.

AI-skrivverktyg kan användas för brainstorming, skrivande av personliga brev, copywriting, innehållsmarknadsföring och dussintals andra användningsområden för att påskynda skrivprocessen.

Men hur kan du vara säker på att din textgenerator producerar unika, högkvalitativa stycken? Här är tre saker att leta efter i en styckegenerator:

Läsbarhet : Skapar paragrafgeneratorn engagerande paragrafer som är lätta att läsa? Om du använder genererat innehåll för en blogg eller ett inlägg på sociala medier vill du ha text som matchar din egen skrivstil.

Tillförlitlighet: Skapar paragrafskrivaren korrekt och originellt innehåll? Undvik Skapar paragrafskrivaren korrekt och originellt innehåll? Undvik AI-verktyg som hittar på fakta eller parafraserar befintlig text för nära, så att du inte stöter på problem med felaktig information eller plagiering.

Pris: Hur mycket kostar det att använda? Även om det finns gratis paragrafgeneratorer, tar några av de Hur mycket kostar det att använda? Även om det finns gratis paragrafgeneratorer, tar några av de bästa skrivverktygen ut en prenumerationsavgift. Det kan vara värt att investera i ett mer kraftfullt verktyg för professionellt bruk.

De 10 bästa paragrafgeneratorerna att använda

Från gratisverktyg som skapar SEO-vänlig text till premiumverktyg med avancerad formatering och mallar – prova ett av dessa 10 styckegeneratorer för att utveckla unikt innehåll och nå ut till din målgrupp.

Förbättra dina skrivkunskaper och förverkliga snabbt dina tankar på ett tydligt, koncist och övertygande sätt med ClickUp AI.

ClickUp är mer än bara en paragrafgenerator: det är ett fullfjädrat projektledningsverktyg som stöder samarbete genom whiteboards och mycket mer. När det gäller AI-funktioner kan du använda ClickUp för att skapa reklam-e-postmeddelanden, sammanfatta mötesanteckningar, generera åtgärdspunkter och mycket mer med bara några få klick!

Du sparar mycket tid och ansträngning med ClickUps formateringsverktyg, som kan skapa tabeller, rubriker och andra element för att bryta upp långa textstycken. Använd ClickUp för att förbättra din skrivproduktivitet och samtidigt stimulera kreativiteten!

ClickUps bästa funktioner:

Högkvalitativ text : ClickUps : ClickUps uppmaningar är handgjorda och forskningsbaserade , så du får intelligent innehåll som är skräddarsytt för varje användningsfall.

Handlingsbart innehåll : ClickUp kan spara tid åt dig genom att sammanfatta mötesanteckningar och generera åtgärdspunkter så att du inte behöver göra det själv.

Mallbibliotek: När AI-skrivverktyg inte räcker till kan du besöka ClickUp : När AI-skrivverktyg inte räcker till kan du besöka ClickUp Template Center och välja bland tusentals anpassningsbara mallar.

Begränsningar för ClickUp:

Gäster och användare med Free Forever-abonnemang har inte tillgång till AI-verktyg.

Priser för ClickUp:

Gratis för alltid

Obegränsat : 5 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Business Plus : 19 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp-betyg och recensioner:

G2 : 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

2. Förenklat

Via Simplified

Simplified AI Writer är ett omfattande verktyg för textgenerering som kan skapa bildtexter för sociala medier, hela stycken och till och med längre innehåll som blogginlägg. Du får tillgång till över 50 mallar som spänner över flera tonfall och språk.

Du kan använda omskrivningsverktyget för att fräscha upp gammalt innehåll, medan den inbyggda plagieringskontrollen säkerställer att ditt skrivna innehåll är tillräckligt unikt. När du har nytt innehåll på gång kan du publicera det på sociala medier eller schemalägga det från appen.

Förenkla de bästa funktionerna:

Flera tonfall och språk : Simplified kan hjälpa dig att skapa en mängd olika typer av innehåll, med över 50 mallar, 10 tonfall och 30 språk.

Flexibla verktyg : Simplified kan generera hashtags, skapa bildtexter, komma med bloggidéer och mycket mer. Det har också verktyg för grafisk design, videoredigering och animering för att täcka alla dina behov när det gäller att skapa innehåll.

Schemaläggare för sociala medier: Du behöver inte lämna appen för att publicera ditt innehåll på sociala medier eller lägga till det i din : Du behöver inte lämna appen för att publicera ditt innehåll på sociala medier eller lägga till det i din marknadsföringskalender.

Förenklade begränsningar:

Kräver ett konto för att komma igång

Begränsat till 5 medlemmar per team

Förenklad prissättning:

Gratis för alltid

Litet team : 20 $/månad, 5 medlemmar

Företag : 33 $/månad, 5 medlemmar

Tillväxt : 81 $/månad, 5 medlemmar

Företag eller byrå: Kontakta oss för prisuppgifter

Förenklade betyg och recensioner:

G2 : 4,7/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 80 recensioner)

3. Copy. ai

Copy. ai är ett verktyg för att generera stycken med fokus på bloggskrivande, e-postskrivande och sociala medier. Det kan göra saker som ChatGPT inte kan, till exempel omvandla LinkedIn-profiler till punktlistor och sammanfatta YouTube-videor.

Hur fungerar Copy.ai-paragrafgeneratorn? Starta helt enkelt en chatt och berätta för Copy.ai vad du vill att den ska göra. Du kan redigera dokumentet efterhand för att säkerställa att det låter naturligt och stämmer överens med din personliga eller varumärkets röst.

Även om det kan generera nytt innehåll, är det inte så lätt att integrera befintligt material, så det kan vara värt att prova något av dessa alternativ till Copy.ai för vissa användningsfall.

Copy. ai bästa funktioner:

Intuitivt gränssnitt : Copy. ai:s chattbaserade gränssnitt är utvecklat som ett : Copy. ai:s chattbaserade gränssnitt är utvecklat som ett alternativ till ChatGPT och har en inbyggd dokumentredigerare för enkel redigering.

Stöder flera språk: Om du registrerar dig för ett betalt abonnemang kan du generera stycken på över 29 språk.

Begränsningar för Copy.ai:

Begränsat antal ord per månad för gratisanvändare

Stöder inte omfattande användarinmatning jämfört med andra paragrafgeneratorer.

Copy. ai-priser:

Gratis : Upp till 2 000 ord per månad

Pro : 36 $/månad, obegränsat antal ord och upp till 5 användare

Företag: Anpassade planer tillgängliga

Copy. ai betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (168 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (54 recensioner)

4. Rytr

Via Rytr

Rytr är en paragrafgenerator som kan hjälpa dig med annonser på sociala medier, blogginlägg och till och med skönlitteratur. Du kan välja mellan mer än 30 språk, 20 tonfall och 40 användningsfall för att få det innehåll du behöver för en rad olika scenarier.

Rytr har en plagiatkontroll som säkerställer att du genererar plagiatfritt innehåll och kan till och med optimera dina blogginlägg för sökmotorer med SEO-metabeskrivningar.

Rytrs bästa funktioner:

Integrationer : Rytr erbjuder Shopify- och WordPress-plugins och har ett API så att du kan integrera det med andra verktyg som du redan använder.

AI-bilder: Beroende på ditt abonnemang kan du också använda Rytr för att generera bilder: upp till 5 per månad med gratisabonnemanget och 100 per månad med Unlimited-abonnemanget.

Rytrs begränsningar:

Teckenbegränsningar på vissa planer

Rytr-priser:

Gratis plan : Upp till 10 000 tecken

Sparplan : 9 $/månad, 100 000 tecken

Obegränsad plan: 29 $/månad, obegränsat antal tecken

Rytr-betyg och recensioner:

G2 : 4,7/5 (756 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (12 recensioner)

Bonus: AI-biografigeneratorer!

5. Anyword

Via Anyword

Anyword är en innehållsgenerator med fokus på marknadsföring, med ”Copy Intelligence”-verktyg som hjälper dig att skapa kvalitetsinnehåll som konverterar. Ställ in två målgrupper och två varumärkesregler i Starter-planen eller obegränsade varumärkesregler och målgrupper i Business-planen.

Alla planer inkluderar en plagiatkontroll och Grammarly-integration för att säkerställa att du får högkvalitativt innehåll. Starter-planen är idealisk för frilansande marknadsförare som vill utforska genererade paragrafer, medan Teams-planen inkluderar 3 platser, med möjlighet att lägga till fler för 49 $/månad.

Anywords bästa funktioner:

Grammarly-integration : Anyword har en inbyggd Grammarly-integration som hjälper dig att hitta och korrigera stav- och grammatikfel.

Prediktiv prestationspoäng: Prestationspoängen betygsätter ditt marknadsföringsinnehåll så att du vet vilken annonstext som har störst sannolikhet att konvertera.

Begränsningar för Anyword:

Ingen gratisversion

Priser för Any Word:

Starter : 49 $/månad

Datadrivna team : 99 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Anyword-betyg och recensioner:

G2 : 4,8/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (384 recensioner)

6. Jasper. ai

Jasper är ett AI-verktyg för innehållsskapande som hjälper dig att komma på unika och informativa stycken som samtidigt stämmer överens med ditt varumärkes autentiska röst. Du kan välja mellan tonfall som djärvt, fräckt, formellt och piratliknande, och till och med träna verktyget på ditt befintliga innehåll, till exempel din webbplats, stilguider och kataloger.

Jasper erbjuder över 50 mallar och stöder mer än 30 språk. Även om det inte erbjuder inbyggda SEO-verktyg eller en plagiatkontroll, kan du använda det tillsammans med verktyg som SurferSEO och Copyscape mot en extra avgift.

Jasper. ai bästa funktioner:

Lookback : För långa dokument tar Jasper hänsyn till de föregående 1 500 tecknen för att säkerställa att efterföljande stycken är läsbara och konsekventa.

AI-konst: Jasper erbjuder även AI-konstverktyg så att du kan lägga till bilder och illustrationer till ditt innehåll utan att behöva använda ett separat onlineverktyg för det.

Jasper. ai begränsningar:

Inga gratisabonnemang

Ingen inbyggd plagiatkontroll

Jasper. ai prissättning

Skapare : 49 $/månad

Teams : 125 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Jasper. ai betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (1 211 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (1 798 recensioner)

Prova dessa alternativ till Jasper AI!

7. Hypotenuse AI

Via Hypotenuse AI

Hypotenuse AI är ett verktyg för innehållsskapande som fokuserar på några viktiga användningsområden, såsom e-handelsplattformar och faktabaserat blogginnehåll. Du kan använda verktyget Content Detective för att hitta och citera källor och verktyget för massgenerering av innehåll för att skapa dussintals produktbeskrivningar, bildtexter för sociala medier och mycket mer på en gång.

Även om Hypotenuse AI har många effektiva funktioner, har det några begränsningar. Det kreditbaserade prissättningssystemet innebär att du får cirka 25 000 ord för 100 krediter, och du får endast ett begränsat antal plagieringskontroller, beroende på planen.

Hypotenuse AI:s bästa funktioner:

Content Detective : Denna funktion hjälper dig att hitta faktabaserat innehåll på internet så att dina blogginlägg är uppdaterade och citerar tillförlitliga källor.

Integrationer : Hypotenuse AI integreras med Shopify och andra e-handelsverktyg så att du enkelt kan skapa produktbeskrivningar och publicera dem.

Batchgenerering: Skapa stora mängder innehåll på en gång istället för att börja från scratch med varje enskilt innehåll du genererar.

Hypotenuse AI-begränsningar:

Kreditbaserat prissättningssystem

Begränsade plagieringskontroller

Priser för Hypotenuse AI:

Starter : 29 $/månad

Tillväxt: 59 $/månad

Hypotenuse AI-betyg och recensioner:

G2 : N/A

Capterra: N/A

8. NeuralText

Via NeuralText

NeuralText är en paragrafgenerator som kan skriva engagerande paragrafer från grunden eller hjälpa dig att skapa en slumpmässig paragraf för att övervinna skrivkramp. Detta AI-verktyg har också inbyggda SEO-funktioner för att säkerställa att innehållet du skapar är SEO-vänligt.

NeuralText stöder även plugins och integrationer, även om Google Docs är det enda som för närvarande är tillgängligt.

NeuralTexts bästa funktioner:

SERP-analys : Analysera dina konkurrenter och optimera dina blogginlägg med hjälp av outline builder och sökmotoranalysfunktionen.

AI Copywriter: Denna funktion hjälper dig att skapa produktbeskrivningar och marknadsföringstexter för Facebook, LinkedIn och andra sociala medier och e-handelssajter.

Begränsningar för NeuralText:

Starter- och Basic-abonnemangen är begränsade till 20 000 ord AI-innehåll.

Priser för NeuralText:

Starter : 19 $/månad

Grundläggande : 49 $/månad

Pro: 119 $/månad

NeuralText-betyg och recensioner:

G2 : 4,4/5 (22 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (70 recensioner)

9. Wordkraft AI

Via Wordkraft AI

Wordkraft AI erbjuder 67 olika AI-verktyg, från genererade stycken till långa blogginlägg. Du kan börja med en av de 78 mallarna, arbeta på 27 språk och publicera direkt på WordPress för att få ditt innehåll online snabbare.

Wordkraft AI är utformat för influencers på sociala medier, digitala marknadsförare, byråer och andra och erbjuder ett begränsat gratisabonnemang och en 7-dagars gratis provperiod.

Wordkraft AI:s bästa funktioner:

Blog Section Generator : Generera specifika delar av en artikel eller blogginlägg, till exempel en inledning eller avslutning, för att hjälpa dig med skrivprocessen.

E-postgenerator: Skapa välkomstmejl, uppföljningsmejl, kallmejl och mycket mer för att piffa upp dina : Skapa välkomstmejl, uppföljningsmejl, kallmejl och mycket mer för att piffa upp dina marknadsföringskampanjer och säljaktiviteter.

Begränsningar för Wordkraft AI:

Endast 1 500 ord i gratisversionen

Priser för Wordkraft AI:

Gratis (inget kreditkort krävs)

Pro Starter Plan : 9 $/månad

Pro Unlimited Plan: 29 $/månad

Wordkraft AI-betyg och recensioner:

G2 : N/A

Capterra: N/A

10. Frase. io

Frase. io erbjuder användarna ett AI-skrivverktyg och ett SEO-forskningsverktyg som de kan använda för att undersöka, skissa, skriva och optimera artiklar. Du kan välja mellan mallar som listinnehåll, pelarsidesinnehåll, jämförelseinläggsinnehåll och mycket mer.

När du har börjat skriva ditt blogginlägg kan du använda AI Writer-verktyget för att infoga övergångar, skriva om stycken, kontrollera grammatiska fel och mycket mer.

Frase. io bästa funktioner:

Plagiatkontroll : Frase. io har en inbyggd plagiatkontroll som ger dig ett ”originalitetsscore” baserat på hur likt ditt inlägg är annat innehåll.

Tangentbordsgenvägar: Du kan använda tangentbordsgenvägar för att starta och stoppa textgeneratorn och infoga hashtags i ett dokument för att tala om för Frase vilka delar av texten som ska beaktas.

Frase. io-begränsningar:

Teamplanen inkluderar endast 3 användarplatser (25 $/månad per ytterligare plats)

Frase. io-priser:

Solo : 14,99 $/månad

Grundläggande : 44,99 $/månad

Team: 113,99 $/månad

Frase. io betyg och recensioner:

G2 : 4,9/5 (286 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (329 recensioner)

Skapa bättre innehåll med ClickUp

Paragrafgeneratorer kan vara ett värdefullt hjälpmedel under skrivprocessen, men framgången för ditt innehåll beror fortfarande på vad du lägger ner på det. Att börja med bra dispositioner och ha en konsekvent publiceringskalender kan göra hela skillnaden.

ClickUp erbjuder en AI-skrivassistent och dussintals andra verktyg som hjälper dig att förbättra din personliga produktion eller teamets produktivitet. Kolla in dessa gratis mallar för innehållskalender och marknadsföringsplaner för att komma igång!