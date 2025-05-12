10 alternativ och konkurrenter till Draw.io/Diagrams.net 2025

Föreställ dig att du sitter vid ett bord med ett tusenbitars pussel utspritt framför dig. Tänk dig nu att du ska lösa pusslet utan att ha bilden på lådan som hjälp.

Diagramprogram som Draw.io fungerar som ett visuellt paradigm eller en bildguide till det komplexa pusslet som visuell projektledning är. Men tänk om det finns en annan typ av visuell guide eller ett verktyg som passar din stil bättre?

Följ med när vi sammanställer några av de bästa alternativen till Draw.io, som alla erbjuder unika sätt att hjälpa dig att förvandla ditt kaotiska projekt till ett perfekt sammansatt mästerverk.

Vad ska du leta efter i alternativ till Draw.io?

Som projektledare kan det finnas vissa potentiella svagheter hos Draw.io som kan vara frustrerande. Draw.io är en utmärkt diagramlösning, men den är kanske inte skräddarsydd för projektledningsbehov. Tänk på följande funktioner för alternativ till Draw.io:

Omfattande projektledningsverktyg: Leta efter ett diagramverktyg som inkluderar en online-whiteboardfunktion, Leta efter ett diagramverktyg som inkluderar en online-whiteboardfunktion, resursallokering , framstegsspårning och funktioner för att skapa tidslinjer eller Gantt-diagram.

Integration med populära verktyg: Välj en plattform som kan integreras med andra verktyg för projektledning, kommunikation och fildelning som ditt team kanske använder.

Robust samarbete i realtid: Se till att programvaran möjliggör smidigt samarbete, inklusive avancerade samarbetsfunktioner som meddelanden i appen, fildelning, anteckningar, åtkomstkontroll och möjligheten att skapa Se till att programvaran möjliggör smidigt samarbete, inklusive avancerade samarbetsfunktioner som meddelanden i appen, fildelning, anteckningar, åtkomstkontroll och möjligheten att skapa whiteboards tillsammans.

Versionskontroll: Välj ett diagramverktyg som erbjuder versionskontroll, så att du kan spåra ändringar och återgå till tidigare versioner vid behov.

Anpassningsbarhet och skalbarhet: Hitta en lösning som kan anpassas och skalas efter ditt projekts krav och teamets storlek.

Rapportering och analys: Leta efter en diagramlösning som erbjuder inbyggda rapporterings- och analysfunktioner som hjälper dig att övervaka projektets framsteg, identifiera flaskhalsar och fatta datadrivna beslut.

Säkerhet och dataintegritet: Se till att programvaran uppfyller branschstandarder för säkerhet och dataintegritet för att skydda dina projektdata.

De 10 bästa alternativen till Draw.io

Vi har sammanställt en lista över de bästa alternativen till Draw io som du kan lägga till i din teknikstack för projektledning.

Prova ClickUp Whiteboards Samarbeta med dina anställda för ömsesidig tillväxt med ClickUp Whiteboard

ClickUp är ett allt-i-ett -verktyg för projektledning och produktivitet som erbjuder inbyggda diagramfunktioner för att skapa flödesscheman eller Gantt-diagram. Med sitt flexibla och anpassningsbara gränssnitt kan projektledare effektivt skapa diagram eller enkla flödesscheman och visualisera komplexa bilder med hjälp av verktyget Whiteboard.

Din fantasi är den enda begränsningen för de diagram exempel du kan skapa för att förbättra ditt projektledningsflöde. ClickUp är inte bara ett utmärkt verktyg för visuell idéskapande och ett av de bästa alternativen på denna lista, utan ger också teamen en centraliserad plats för samarbete. Detta gör det möjligt för teamen att förenkla beslutsprocesserna och hålla sig på samma sida.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar med ClickUp

Har en brantare inlärningskurva än vissa alternativ till draw.io

Vissa användare föredrar inte alla aviseringar

Gratisversionen innehåller inte Mind Map-verktyget.

Priser för Clickup

Betyg och recensioner av ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 6 670 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 640+ recensioner)

2. Lucidchart

Lucidcharts funktion för samarbetsmarkör markerar alla som arbetar med filen i realtid.

Lucidchart är ett mångsidigt onlineverktyg för diagram och visualisering. Det finns med på listan över alternativ till Draw.io eftersom det gör det möjligt för team att enkelt skapa och dela fängslande visuella representationer av sina koncept.

Skapa snabbt komplexa flödesscheman, organisationsscheman, Venn-diagram eller en roadmap-planerare utan att behöva ha konstnärlig talang eller kodningskunskaper. Denna enkelhet är ett av kännetecknen för denna diagramprogramvara, eftersom den hjälper team att förmedla komplex information i ett lättförståeligt format. Funktioner för samarbete i realtid gör det möjligt för teammedlemmar att arbeta samtidigt på samma dokument, vilket främjar ett välorganiserat arbetsflöde med ökad tydlighet och ändamålsenlighet.

Lucidchart integreras sömlöst med programvara som Jira, Confluence och Google Apps, vilket ytterligare förenklar användningen. Genom att utnyttja ett verktyg som Lucidchart kan team påskynda skapandet av diagram och komplexa projekt.

Lucidcharts bästa funktioner

Diagrammallar : Kategorier som sträcker sig från ”Brainstorma idéer” till ”Öka försäljningseffektiviteten” för att hjälpa dig att lägga mindre tid på layouter och mer tid på diagram.

Importera data : Kan importera från Gliffy, Draw.io, Microsoft Visio och andra programvarualternativ och enkelt exportera diagram till Excel, PDF, JPG eller andra filtyper.

Dra-och-släpp-funktioner: Flytta enkelt element och välj från ett stort utbud av symboler som pilar och linjer i flödesschemakonstruktören.

Begränsningar med Lucidchart

Många användare tycker att det är ett fantastiskt verktyg, men vissa tycker att det är lite begränsande.

Vissa användare säger att de vill ha fler redigerbara flikar, ett bredare utbud av layouter och mer omfattande integrationer.

Gränssnittet kan vara lite klumpigt på olika nivåer.

Lucidcharts priser

Gratis

Individuell plan : 7,95 $/användare

Teamplan : 9 $/användare

Enterprise-plan: Kontakta Lucidchart för prisuppgifter

Lucidchart-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 2 150 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (1 890+ recensioner)

Jämför Draw.io med Lucidchart!

3. Miro

Mall för agil transformationsplan av Miro

Miro erbjuder en onlineplattform för samarbete med whiteboard, perfekt för projektledare som vill skapa flödesscheman och samarbeta med diagram. Detta visuellt tilltalande ritverktyg underlättar brainstorming, designtänkande och agil planering, vilket främjar en kreativ och enhetlig teammiljö.

Miro är ett av de bättre alternativen till Draw.io eftersom det kan bryta ner komplexa system och främja innovativ problemlösning i hela ditt team.

Miros bästa funktioner

Bidrag i realtid : Kodblock, mallar och diagram gör det enkelt för teammedlemmar att bidra till projekt.

Enkelt att växla mellan lägen: Växla mellan presentationsläge och arbetsläge, vilket gör mötena interaktiva och livliga – perfekt för att hålla kreativiteten igång.

Miro-begränsningar

Stöder både Windows och Mac, men inte Linux.

Inga riktigt effektiva funktioner för tidrapportering

Miro-priser

Gratis

Starter : 8 $/användare

Företag : 16 $/användare

Företag: Kontakta Miro för prisuppgifter

Miro-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (4 590+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)

4. Mural

Översikt över Mural:s whiteboard-funktion

Mural är en digital arbetsyta utformad för visuellt samarbete, som gör det möjligt för projektledare att skapa diagram och organisera idéer på ett effektivt sätt. Med sin samling av färdiga mallar och intuitiva gränssnitt uppmuntrar Mural kreativt tänkande och effektivt teamarbete. Mural är ett utmärkt verktyg för att stimulera innovation, samordna teamets vision och effektivisera projektgenomförandet.

Mural bästa funktioner

Whiteboards : Låter teamen skissa, rita, illustrera eller kartlägga sina idéer på ett sätt som passar deras inlärningsstil.

Chatfunktioner : Text- och videochatt med ditt team om era projekt

Timers : Spåra och håll brainstorming-sessionerna igång

Omröstningsverktyg: Uppnå snabbare konsensus om nästa steg

Begränsningar med Mural

Vissa anser att det är bättre för planering än för genomförande.

Det kan vara förvirrande att hantera filer, arbetsytor och team

Begränsade mobila alternativ

Priser för Mural

Gratis

Team: 9,99 $/användare

Företag: 17,99 $/användare

Företag: Kontakta Mural för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Mural

G2 : 4,7/5 stjärnor (över 1 320 recensioner)

Capterra: 4,6/5 stjärnor (över 110 recensioner)

5. Visio

Exempel på Microsoft Visio -produkter

Visio, en Microsoft-produkt, gör det möjligt för dig att enkelt skapa professionella, visuellt tilltalande diagram. Visio gör det enkelt att rita flödesscheman, organisationsscheman, nätverksdiagram och mycket mer. Dess sömlösa integration med Microsoft Office Suite effektiviserar samarbetet och säkerställer smidig kommunikation och produktivitet. Visio är fortfarande ett av de bättre alternativen till Draw.io, eftersom verktyget kan höja ditt projekts visuella attraktionskraft och tydlighet.

Visio bästa funktioner

Professionella flödesschemafunktioner: Enkelt att skapa visuella diagram i verktyget med dra-och-släpp-funktioner

Inbyggda mallar : Ger värdefull hjälp när du skapar flödesscheman

Integrationer : Fungerar bra med andra Microsoft-applikationer och dess funktioner för samarbete mellan flera användare gör projektgenomförandet smidigare.

Användarvänligt gränssnitt: Ger personer med begränsad erfarenhet av diagramskapande en enkel navigering.

Visio-begränsningar

Vissa rapporterar begränsade anpassningsmöjligheter

Om du vill ha gratis diagramprogramvara eller Gantt-diagram för Mac måste du leta efter ett alternativ.

Visio-priser

Plan 1: 5 $/användare

Plan 2: 15 $/användare

Visio-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 640 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (3 010+ recensioner)

6. SmartDraw

SmartDraw PERT-diagram exempel

SmartDraw är ett robust diagramprogram som påskyndar skapandet av allt från enkla flödesscheman, sociala tabeller för evenemang, tankekartor eller organisationsscheman.

SmartDraws intelligenta formatering, omfattande mallar och kraftfulla automatisering gör det till ett idealiskt val för projektledare som söker effektivitet och precision. Använd SmartDraw för att kommunicera idéer, förbättra samarbetet och driva projektet framåt.

SmartDraws bästa funktioner

Stark kundservice : Utmärkt kundservice med fokus på byggbranschen och hemdesign

Flera mallalternativ : Börja med olika diagram och designer

Filsparning: Användare kan spara filer lokalt eller använda integrationer med Dropbox, Google Drive, Box och OneDrive.

Begränsningar med SmartDraw

Vissa användare rapporterar stabilitetsproblem.

Programvaran använder mycket minne och kan krascha oväntat.

Verktygstips saknar tydlighet

( SmartDraw-alternativ ) Inget riktigt gratisalternativ för verktyget

Priser för SmartDraw

Individuell: 9,95 $/användare

Team: 9,95 $/användare

Webbplats: 2 995 $/år

SmartDraw-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (110+ recensioner)

7. Jamboard

Exempel på Google Jamboard -produkten

Jamboard är en interaktiv, molnbaserad whiteboard utvecklad av Google, som erbjuder en dynamisk plattform för projektledare att skapa och samarbeta kring diagram. Med sitt användarvänliga gränssnitt främjar Jamboard effektiv brainstorming, problemlösning och beslutsfattande.

Integrera Jamboard i ditt projektledningsverktyg för att uppmuntra kreativitet och främja en sammanhållen teammiljö med flödesschemaprogramvara.

Jamboards bästa funktioner

Brainstorming : Fungerar som ett utmärkt verktyg för små team som snabbt behöver brainstorma i ett överskådligt gränssnitt.

Fullt av grundläggande funktioner : Använd penna, radergummi, klisterlappar, former och symboler, textrutor eller fotouppladdningar.

Gratis alternativ: Kraftfull gratis : Kraftfull gratis flödesschema-programvara för Mac som kan användas gratis på individuell nivå.

Jamboards begränsningar

Exklusiv onlineupplevelse, vilket begränsar var och när du kan använda den.

Saknar vissa grundläggande administratörsverktyg

Har begränsningar vad gäller storleken på tavlan och antalet bilder per tavla.

Priser för Jamboard

Gratis verktyg för enskilda användare

Kontakta Google för teampriser

Jamboard-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 90 recensioner)

Jämför Miro och Jamboard!

8. Sketch

Via Sketch

Sketch har blivit ett populärt verktyg för designers tack vare sin enkelhet, prestanda och vektorbaserade funktionalitet. Det använder vektorredigering, vilket innebär att designen är upplösningsoberoende och kan skalas utan kvalitetsförlust. Detta är särskilt värdefullt för att designa ikoner och andra grafiska element som behöver visas på olika skärmstorlekar. Designers använder Sketch för att skapa vackra, högkvalitativa mockups.

Sketchs bästa funktioner

Mobilfunktioner : Kraftfullt alternativ till Draw.io med fokus på mobilappsdesign.

Sömlös designupplevelse : Kontinuerliga uppdateringar från utvecklare och många integrationer med verktyg som Autolayout, Magic Mirror, Git och Sketch.

Användarvänlig vektorgrafik: Välj mellan ett stort utbud av grafik och arbeta med en aktiv användargrupp som erbjuder resurser för inlärning och felsökning.

Begränsningar i Sketch

Inget molnlagringsutrymme

Exklusivt för Mac

Kan inte stödja flera användare samtidigt

Ingen riktig gratisversion för att skapa flödesscheman

Priser för Sketch

Standard: 9 $/användare

Företag: 20 $/användare

Sketch-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 1 180 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (760+ recensioner)

9. Creately

Exempel på produktdiagram från Creately

Creately är ett intuitivt verktyg för visuell kommunikation som erbjuder samarbete i realtid, vilket gör det perfekt för projektledare som vill samordna sina team kring en gemensam vision. Med sitt omfattande bibliotek av mallar och former gör Creately det möjligt för dig att skapa professionella diagram utan ansträngning. Välj Creately för att stärka teamarbetet, förtydliga koncept och driva projekt framgångsrikt.

Createlys bästa funktioner

Visuella verktyg : Creately utmärker sig genom att tillhandahålla verktyg för att visualisera processer, identifiera teamets styrkor och svagheter samt skissera projektets steg.

Gratis alternativ : Programvaran för diagram och flödesscheman erbjuder en gratisversion.

Samarbetsfunktioner: Säkerställer smidigt teamarbete även över olika tidszoner

Begränsningar med Creately

Kan ibland vara lite buggig och långsam

Vissa användare rapporterar att det är svårt att navigera i appen.

Priser för Creately

Gratis

Startpaket: 5 $/användare

Företag: 89 $/användare

Företag: Kontakta Creately för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Creately

G2 : 4,3/5 (över 520 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 160 recensioner)

10. Cacoo

Via nuLab

Cacoo är ett webbaserat diagramprogram som gör det möjligt för projektledare att skapa, dela och samarbeta kring visuella representationer. Dess användarvänliga gränssnitt gör det möjligt för team att arbeta tillsammans på ett smidigt sätt. Överväg Cacoo för att förbättra projektkommunikationen, effektivisera arbetsflöden och uppnå dina projektmål.

Cacoo bästa funktioner

Samtidig redigering : Funktioner för samarbete och gemensam redigering

Ikonbibliotek: Erbjuder ett stort bibliotek med ikoner för mångsidiga diagram.

Cacoo-begränsningar

Vissa har rapporterat problem med att koppla ihop objekt, gruppera bilder och söka efter former.

Saknar maskininlärningsarkitekturer eller LATEX-integrationer

Ingen riktig gratisversion

Cacoo-priser

Plus: 6 $/användare

Team: 6 $/användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Cacoo-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 160 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 140 recensioner)

ClickUp: Den sista pusselbiten i ditt projektledningspussel

Och där har du det – precis som ett pussel passar varje diagramverktyg ihop för att skapa en tydlig, sammanhängande bild av ditt projekts utveckling. Att hitta det bästa alternativet till Draw.io borde nu vara ett enkelt beslut.

Från brainstorming till produktion guidar de dig genom varje steg och ser till att ingenting går förlorat i översättningen. Men nöj dig inte med att bara förstå hur dessa verktyg fungerar – prova dem själv. Ta din projektledning till nästa nivå med ClickUp. Använd dess innovativa verktyg och kom igång med ClickUp gratis.