Hur man använder whiteboard för samarbete (tips + användningsfall)

Bra samarbete är hemligheten bakom att förvandla ett projekt från mediokert till briljant. Och vilket är ett av de mest kända verktygen för att underlätta sådant samarbete? Whiteboards!

Whiteboarding har utvecklats från att bara vara att rita på en stor tavla med pennor. Det har blivit digitalt. Whiteboarding online gör det möjligt för projektledare och deras team att visualisera idéer, brainstorma koncept och effektivisera arbetsflöden genom att tillhandahålla en gemensam digital canvas.

Denna mångsidiga metod uppmuntrar kreativitet, påskyndar beslutsfattandet och förbättrar projektets totala effektivitet.

Oavsett om du är en erfaren whiteboardanvändare eller precis har börjat, visar den här artikeln hur du kan använda online-whiteboards för att förbättra ditt teams sätt att lösa problem och skapa innovation.

Vad är whiteboarding?

Whiteboarding använder en fysisk eller virtuell whiteboard som ett samarbetsverktyg för brainstorming, planering, problemlösning och idéutbyte. Det representerar tankar, koncept och arbetsflöden visuellt på en gemensam yta för att förbättra förståelsen, uppmuntra kreativitet och främja lagarbete.

Denna visuella approach till samarbete hjälper dig på flera viktiga sätt:

Idégenerering: Du kan brainstorma och snabbt fånga upp idéer när de dyker upp i huvudet.

Problemlösning: Genom att dela upp komplexa problem i mindre, mer hanterbara delar blir de lättare att ta itu med.

Visuell kommunikation: Att skissa abstrakta begrepp gör dem mer konkreta och lättare att förstå.

Samarbete i realtid: Teammedlemmarna kan bidra samtidigt, bygga vidare på varandras idéer och skapa en verkligt samarbetsinriktad miljö inom en online-whiteboard.

Minneshjälp: Whiteboardens visuella karaktär hjälper dig att komma ihåg de viktigaste diskussionspunkterna från sessionen.

Projektledare kan använda whiteboarding för att planera och följa upp framsteg, mjukvaruutvecklare kan skapa diagram för systemarkitekturer, UX-designers kan generera användarflödeskartor och marknadsförare kan brainstorma kampanjidéer.

Användningsområdena är oändliga och begränsas endast av ditt teams kreativitet och användningen av unika whiteboard-idéer.

Traditionell vs. digital whiteboard

Att förstå skillnaderna mellan traditionella och digitala whiteboardtavlor kan hjälpa ditt team att välja den mest effektiva metoden.

Traditionell whiteboard Digital whiteboard Taktilt och intuitivt, kräver inga tekniska kunskaper Kräver kunskap om digitala whiteboardverktyg. Uppmuntrar fysisk rörelse och interaktion ansikte mot ansikte Erbjuder oändligt mycket utrymme och enkel organisering av innehåll Begränsat av fysiskt utrymme och behovet av personlig närvaro Tillgängligt var som helst, stödjer distans- och hybridteam. Möjliggör samarbete i realtid mellan olika platser. Innehållet är tillfälligt om det inte fotograferas eller transkriberas. Du kan automatiskt lagra innehåll för referens i dedikerade verktyg. Svårt att redigera eller omorganisera efter att det har skrivits Gör det enkelt att spara, dela och hantera versioner av arbetet.

Traditionella whiteboards är fortfarande utmärkta för snabba, spontana diskussioner, men virtuella whiteboards bryter ner geografiska barriärer, ökar produktiviteten och erbjuder funktioner som går utöver vad en fysisk tavla kan göra.

Många digitala whiteboardprogram kan integreras med andra produktivitetsverktyg, vilket förenklar arbetsflödet. Sådana virtuella whiteboards kan innehålla multimediaelement som bilder, GIF-filer och videor, göra det enkelt att kopiera och ändra idéer och till och med låta dig använda brainstormingmallar för populära övningar.

Hur man använder whiteboard effektivt

Whiteboarding är ett kraftfullt verktyg för teamsamarbete och problemlösning, men dess effektivitet beror på hur väl det används.

Här är tio unika tips som hjälper dig och ditt team att få ut mesta möjliga av era whiteboards:

1. Använd tankekartor

Istället för att börja med en tom duk kan du skapa en mind map som en första idésamling. Rita en central bild eller ett översiktskoncept i mitten av whiteboarden och utgå från det med relaterade idéer och underidéer.

Detta hjälper till att visualisera hur alla delar passar ihop, vilket gör sessionerna mer organiserade och engagerande.

Prova att använda Mind Maps i ClickUp för att komma igång med dina whiteboard-sessioner.

2. Lek med klisterlappar

Klisterlappar ger flexibilitet och visuell tydlighet till whiteboard-sessioner. Eftersom de är flyttbara kan teamen enkelt organisera, prioritera och omorganisera idéer, vilket gör dem idealiska för brainstorming, arbetsflöden och mind mapping.

För att hålla diskussionerna fokuserade, tilldela varje klisterlapp en enda idé, uppgift eller fråga. Gruppera relaterade anteckningar i kluster för att identifiera teman eller samband. För bättre organisation, använd olika färger eller former för olika kategorier eller begrepp.

3. Färgkoda idéer och koncept

Tilldela specifika färger till olika kategorier av idéer eller koncept. Detta skiljer idéerna åt visuellt, vilket gör whiteboarden mer förståelig och estetiskt tilltalande.

Till exempel under en brainstorming-session om en produkt: 🟦 Blå klisterlappar representerar kundernas problem (t.ex. ”Långa köer vid kassan”). 🟨 Gula klisterlappar representerar potentiella lösningar (t.ex. ”Inför en enkel kassa med ett klick”). 🟩 Gröna klisterlappar representerar funktioner som ska prioriteras (t.ex. ”Lägg till automatisk ifyllning av betalningsmetod”).

4. Planera din whiteboard-session

Ställ in en timer för varje brainstormingsession för att hålla fokus och förhindra att diskussionerna spårar ur.

Utmana till exempel ditt team att komma på så många idéer som möjligt för en produktlanseringskampanj inom 20 minuter.

5. Bjud in gästtalare

Bjud in en expert med anknytning till din verksamhet för att tala med ditt team. Det kommer att ge upphov till nya idéer och värdefulla insikter.

En marknadsföringsexpert kan till exempel diskutera de senaste trenderna inom marknadsföring i sociala medier, eller en försäljningsexpert kan dela med sig av tips om hur man kan avsluta fler affärer trots att teamet har ett begränsat antal SDR:er.

6. Använd multimediaelement

Förbättra dina whiteboard-sessioner genom att införliva multimediaelement för att berika diskussionerna och förtydliga komplexa idéer.

Inkludera bilder som produktskisser eller datadiagram för att ge visuell kontext, bädda in videor för att visa arbetsflöden eller presentera användarfeedback, eller bifoga ljudklipp från kundintervjuer för att grunda diskussionerna i verkliga insikter. Dessa tillägg ger liv åt abstrakta idéer och ger värdefulla referenspunkter för alla inblandade.

Användning av multimedia gör whiteboarding mer engagerande och tillgodoser olika inlärningsstilar.

Förvandla tråkiga möten till engagerande diskussioner med lättanvända multimediaelement på ClickUp Whiteboards.

7. Transkribera ljud från mötet från din whiteboard-session

Använd ett verktyg för realtidstranskription för att spela in ljudet från dina whiteboard-sessioner. På så sätt kan du ta mötesanteckningar och notera viktiga punkter.

Verktyget kan också söka efter specifika ord eller nyckelord, vilket sparar tid när du refererar till diskussionen.

8. Avsätt ett område för idéer som inte hör till ämnet

Under en brainstorming-session dyker det ofta upp värdefulla idéer som inte är direkt relaterade till huvudämnet. För att hantera detta:

Utse ett specifikt område på din whiteboard som "parkeringsplats".

Anteckna kortfattat idéer som berör detta område.

Återkom till parkeringen i slutet av sessionen eller vid framtida möten.

Detta håller huvuddiskussionen på rätt spår samtidigt som potentiellt värdefulla tankar fångas upp.

9. Prova whiteboardmallar

Fördesignade whiteboard-layouter kan spara tid och ge struktur åt vanliga mötesformer. Överväg att skapa mallar för:

Projektstart

Retrospektiver

Problemlösningssessioner

Strategiska planeringsmöten

Många digitala whiteboardverktyg erbjuder anpassningsbara whiteboardmallar. Dessa kan hjälpa dig att komma igång med mötet direkt utan att slösa tid på att ställa in whiteboarden.

10. Använd grupprum för fokuserade smågrupper

Stora whiteboard-sessioner kan ibland göra det svårt för teamen att engagera sig och vara produktiva. Du kan använda breakout-rum för att dela upp en stor session i mindre grupper för mer fokuserade diskussioner:

Dela upp huvudämnet i underämnen för varje grupp.

Ge dem en tidsgräns för sina breakout-sessioner.

Låt varje grupp arbeta på sin virtuella whiteboard.

Samlas sedan igen för att dela med er av vad ni har lärt er och kombinera era idéer. På så sätt kan ni brainstorma mer ingående och se till att alla får dela med sig av sina idéer.

📌 Under en brainstorming om innehåll kan du till exempel dela upp teamet i mindre grupper som fokuserar på specifika delämnen: Grupp 1: Brainstorma målgruppens personligheter och deras problemområden

Grupp 2: Komma på bloggämnen eller teman för videoserier baserat på målgruppens behov

Grupp 3: Utveckla distributionsstrategier för att maximera räckvidden över olika plattformar Varje grupp arbetar på en virtuell whiteboard för att organisera sina tankar och idéer inom den angivna tiden. När alla samlas igen delar teamen med sig av sina resultat, som du kan sammanfatta till en sammanhängande strategi.

Fjärrstyrd whiteboard

I takt med att arbetsplatserna blir allt mer spridda har fjärrstyrda whiteboardtavlor blivit avgörande för att upprätthålla samarbetsmomentet mellan teammedlemmarna, även om de befinner sig långt ifrån varandra.

Låt oss utforska fördelarna med whiteboarding på distans, de utmaningar du kan möta och några smarta sätt att övervinna dessa hinder.

Fördelarna med whiteboarding på distans

Fjärrstyrd whiteboard övervinner många utmaningar som fysiska whiteboard-sessioner innebär:

Hitta talanger var som helst: Du kan arbeta med experter från hela världen, så att du får olika idéer och lösningar.

Arbeta när du vill: Alla kan bidra till whiteboard-sessioner både i realtid och asynkront, beroende på deras tidszoner, så att projekten fortsätter att gå framåt.

Förlora aldrig en idé: Digitala whiteboards sparar automatiskt framsteg och låter dig visa versionshistoriken, så att du alltid kan se hur idéer har förändrats över tid och gå tillbaka till gamla diskussioner.

Inkludera fler personer och fler idéer: Virtuella whiteboards kan rymma fler personer i en diskussion än fysiska utrymmen, så att alla kan brainstorma tillsammans.

Integrera med andra verktyg: Många digitala whiteboardplattformar kan enkelt integreras med projektlednings- och kommunikationsverktyg så att du kan samla dina uppgifter, dokument, tillgångar osv. på ett och samma ställe.

Utmaningar med whiteboarding på distans och hur man övervinner dem

Fjärrstyrd whiteboard har naturligtvis sina utmaningar. De mest framträdande av dessa är:

Tekniska problem: Tekniska hinder kan ibland hindra ett smidigt samarbete, men genom att erbjuda adekvat utbildning och ha en plan för teknisk support kan teamen övervinna dessa hinder.

Hålla engagemanget uppe: Det kan vara svårt att upprätthålla engagemanget i virtuella sessioner, men genom att använda interaktiva funktioner som omröstningar, timers och grupprum kan du hålla energin och fokuset uppe under hela sessionen.

Saknar den personliga kontakten: Att återskapa spontaniteten och energin från whiteboarding i en virtuell miljö är en annan vanlig utmaning. Uppmuntra ditt team att använda digitala klisterlappar, ritverktyg och emoji-reaktioner för att efterlikna den personliga kontakten i fysiskt samarbete.

Tidszonskoordinering: Det kan vara komplicerat att schemalägga realtidssessioner över flera tidszoner. För att tillgodose allas behov kan du överväga en blandning av synkrona (live) och asynkrona (i din egen takt) whiteboardaktiviteter.

Säkerställa jämlikt deltagande: Vissa personer dominerar konversationen i virtuella miljöer. Prova strukturerade tekniker för turordning och en anonym funktion för att lämna in idéer för att säkerställa att alla får en chans att bidra.

Effektiv whiteboarding på distans kräver en genomtänkt strategi för samarbete på arbetsplatsen och rätt verktyg för whiteboarding på distans. Genom att erkänna och ta itu med utmaningarna kan ditt team utnyttja den virtuella whiteboardens fulla potential för att driva innovation och produktivitet.

Whiteboarding med ClickUp

Letar du efter integrerade lösningar för dina samarbetsbehov? Prova ClickUp, en mångsidig plattform för projektledning och samarbete med ett digitalt whiteboardverktyg.

ClickUp har verktyg för att visualisera dina processer, mål osv. Det är det ultimata verktyget för samarbete och har förbättrats ytterligare, särskilt med tillägget av Whiteboard View.

ClickUp har verktyg för att visualisera dina processer, mål osv. Det är det bästa inom samarbetsverktyg och har förbättrats ytterligare, särskilt med tillägget av Whiteboard View.

ClickUp Whiteboards erbjuder ett dynamiskt, praktiskt taget oändligt utrymme för effektivt visuellt samarbete med ditt team.

Brainstorma idéer, planera strategier och planera sprints med ClickUp Whiteboards.

De överbryggar klyftan mellan kreativitet och genomförande genom att låta ditt team visualisera koncept och omvandla dem till samordnade åtgärder inom ClickUp-plattformen.

Här är några av de viktigaste funktionerna i detta verktyg och hur du använder det:

Börja med struktur: Inled din whiteboard-session genom att skapa tydliga sektioner för olika aspekter av ditt projekt eller din diskussion. Det kan till exempel vara områden för mål, utmaningar, lösningar och åtgärdspunkter för ett pågående eller planerat projekt.

Utnyttja visuell organisation: Använd ClickUps färgkodnings- och grupperingsfunktioner för att kategorisera idéer och skapa en tydlig visuell hierarki.

Omvandla idéer till handling: Identifiera genomförbara åtgärder och omvandla dem till Identifiera genomförbara åtgärder och omvandla dem till ClickUp-uppgifter med tilldelade ägare och förfallodatum medan du brainstormar.

Konvertera former, klisterlappar och texter direkt till ClickUp-uppgifter på ClickUp Whiteboards.

Uppmuntra samarbete i realtid: Dra nytta av ClickUps redigeringsfunktioner i realtid genom att låta flera teammedlemmar bidra samtidigt under live-whiteboard-sessioner. Du kan också följa diskussionen med hjälp av markörspårning.

Skydda dina ögon : Aktivera mörkt läge för att göra nattjobbet lättare.

Skapa AI-bilder: Skriv in en idé så omvandlar ClickUp den omedelbart till en bild med inbyggd AI.

Förbättra dina brainstorming-sessioner genom att skapa snabba och imponerande grafik med AI i ClickUp Whiteboards.

Arbeta intuitivt även på en mindre skärm: Använd fingret eller pennan för att skissa och flytta saker på ett naturligt sätt på surfplattor och mobiler.

Integrera multimedia: Med ClickUp kan du förbättra dina whiteboards genom att lägga till relevanta bilder, Med ClickUp kan du förbättra dina whiteboards genom att lägga till relevanta bilder, ClickUp Docs , länkar och videor. Detta kan ge sammanhang, inspiration eller nödvändig bakgrundsinformation för dina diskussioner.

Använd mallar: Använd Använd whiteboardmallar från ClickUp som utgångspunkt för dina whiteboard-sessioner, så sparar du tid och säkerställer att du täcker alla nödvändiga aspekter av ditt projekt.

Skapa ett whiteboardbibliotek: Spara dina whiteboards som mallar när du slutför projekt. På så sätt kan du bygga upp ett bibliotek med bästa praxis och framgångsrika metoder som kan återanvändas och förfinas över tid.

Effektiv whiteboarding i ClickUp är mer än bara brainstorming – det är en viktig del av projektplanering och projektledning.

Genom att koppla dina whiteboard-sessioner till andra ClickUp-funktioner kan du omvandla dina kreativa tankar till konkreta uppgifter. Detta bidrar till att ditt teams fantastiska idéer blir verkliga resultat.

Läs också: Nybörjarguide till ClickUp Whiteboards med exempel på användningsfall

Användningsfall för whiteboard

Whiteboardens mångsidighet gör den till ett värdefullt verktyg i olika professionella sammanhang. Låt oss utforska specifika användningsfall som visar hur olika team och branscher kan utnyttja whiteboard för att förbättra sina processer och resultat.

Whiteboard och kodning

Whiteboarding spelar en viktig roll i mjukvaruutveckling. Det hjälper mjukvaruutvecklare att planera sin kodstruktur, felsöka komplexa problem och förfina algoritmer.

Här är några exempel på hur whiteboardtavlor kan hjälpa utvecklare:

Diagram över systemarkitekturer: Att visualisera strukturen i ett mjukvarusystem hjälper teamen att förstå hur olika komponenter interagerar.

Algoritmdesign: Komplexa algoritmer kan brytas ned och illustreras steg för steg på en whiteboard, vilket gör det lättare att upptäcka potentiella problem.

Kodgranskning: Team kan använda whiteboarding för att gå igenom kodlogik, identifiera buggar och diskutera förbättringar på ett visuellt och samarbetsinriktat sätt.

Databasschema-design: Whiteboarding möjliggör snabb skissning och iteration av databasstrukturer, relationer och dataflöden.

Genom att använda whiteboard på dessa sätt kan utvecklingsteam förbättra sin kommunikation, upptäcka potentiella problem tidigt och skapa mer robusta mjukvarulösningar.

Läs också: 10 diagram exempel för alla typer av projekt

Whiteboard i teammöten

Effektiva teammöten drar ofta nytta av whiteboardens visuella hjälpmedel och samarbetsinriktade karaktär.

Bästa praxis för användning av whiteboards i olika typer av möten inkluderar:

Agenda: Börja med att skriva upp mötets mål och agenda på whiteboardtavlan så att alla är på samma sida från början.

Idéinsamling: Använd whiteboardtavlan för att snabbt skriva ner idéer när de delas, och skapa en visuell dokumentation av brainstormingprocessen.

Problemlösning: Dela upp komplexa problem i mindre delar på whiteboardtavlan så att de blir lättare att hantera.

Uppföljning av åtgärder: När du fattar beslut kan du använda whiteboardtavlan för att lista åtgärder, ansvariga och deadlines.

Visuella förklaringar: Använd diagram, flödesscheman eller snabba skisser för att förklara begrepp tydligare än vad ord ensamma kan förmedla.

Genom att införliva dessa metoder i dina möten kan du förvandla dina brainstorming-sessioner från kaotiska till strukturerade, fruktbara whiteboard-sessioner med tydliga mål.

Om du vill få ut maximalt av din whiteboard-session kan du dessutom använda ClickUp Scrum Meeting Template.

Ladda ner den här mallen Planera och visualisera sprintar, uppgifter och mål i en enda vy med ClickUp Scrum Meeting Template.

Denna mall erbjuder en strukturerad whiteboard för planering, visualisering och uppföljning av sprintar, uppgifter och mål.

Dessutom erbjuder den anpassningsbara funktioner för att förbättra teamets produktivitet och projektledning.

Så här kan den här mallen hjälpa dig:

Visualisera dina sprintar för att organisera uppgifter, sätta mål och förstå projektets tidsplan.

Samla all sprintrelaterad data på ett ställe så att alla har tillgång till viktig information, från mötesanteckningar till produktdemonstrationer.

Förbättra teamets kommunikation och samarbete med funktioner som kommentarreaktioner och flera ansvariga.

Följ uppgiftsförloppet i realtid för att identifiera hinder och lösa dem snabbt.

Anpassa uppgiftsstatus och inmatningsfält för att anpassa verktyget till ditt arbetsflöde och spåra projektspecifika attribut.

Välj mellan olika visningsalternativ för att tillgodose olika arbetsstilar och preferenser, vilket ger ditt team flexibilitet att komma åt och interagera med information efter behov.

UX-design och whiteboarding

Inom användarupplevelsedesign (UX) är whiteboarding ett ovärderligt verktyg för kreativitet, genomförande och samarbete.

UX-designers använder ofta whiteboards för att:

Visualisera de steg en användare tar när hen interagerar med en produkt för att identifiera problemområden och möjligheter till förbättringar.

Rita snabbt olika gränssnittslayouter för snabb iteration och feedback.

Stöd samarbetsövningar som empati-mapping och ”How Might We”-sessioner.

Planera hur du ska organisera och strukturera innehållet

Whiteboarding är ett utmärkt koncept, men det kan vara svårt att hantera all information som kommer från dessa sessioner. Här kan ClickUps mall för designbriefing vara till hjälp.

Ladda ner den här mallen Skissera målen, inriktningen, omfattningen och tidsplanen för dina designprojekt med ClickUp Design Brief Whiteboard Template.

Det fungerar som en bro mellan fri whiteboard-användning och organiserad projektplanering.

Med den här mallen kan du:

Skapa detaljerade designbeskrivningar som innehåller all viktig information.

Klargör projektets omfattning och mål för att undvika missförstånd.

Se till att det inte finns några oklarheter genom att beskriva teamets ansvarsområden.

När projekt förändras och användarnas behov utvecklas behöver du ett sätt att visualisera och hantera din långsiktiga designstrategi. Det är här en UX-roadmap blir nödvändig.

Ladda ner den här mallen Planera hela användarupplevelsen från början till slut med ClickUp UX Roadmap Template.

ClickUps UX Roadmap Template gör det möjligt för UX-designers att planera på en tidslinje, replikera viktiga element och smidigt förverkliga sina designer.

Denna mall kan hjälpa dig:

Få en tydlig bild av hur din produkt utvecklas över tid.

Se till att alla i ditt team förstår de viktiga milstolparna.

Ta reda på vilka idéer som ska prioriteras utifrån användarnas krav och affärsmål.

Förfina dina whiteboard-metoder med ClickUp

Whiteboarding har utvecklats från statiska fysiska tavlor till dynamiska digitala utrymmen som gör det möjligt för team att arbeta smartare och snabbare.

Virtuella whiteboards med verktyg som ClickUp kan förenkla teamarbetet, vilket leder till mer kreativa lösningar, bättre kommunikation och framgångsrika projekt. Dessutom kan du med ClickUps mallar för samarbetswhiteboards effektivisera brainstorming, organisera idéer och omvandla diskussioner till genomförbara planer – allt på en och samma plattform.

Tro inte bara på oss. Prova ClickUp för din nästa whiteboard-session!