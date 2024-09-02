Hur man optimerar användarflöden: exempel, strategier och verktyg

Tänk dig en bilresa till en ny destination, men utan en vanlig karta eller Google Maps – du kommer garanterat att köra vilse. Frustrerande, eller hur? Så känns det för nya användare på en webbplats eller i en app utan ett tydligt användarflöde.

Ett välstrukturerat användarflöde är ryggraden i en framgångsrik UX-design (user experience). Det skapar en smidig väg för användarna och guidar dem enkelt från deras initiala intresse (landningssida) till önskad åtgärd (konvertering).

Utan detta kan användarna bli förvirrade och överge sina varukorgar eller avbryta sina registreringar, vilket leder till förlorade möjligheter och minskade konverteringsfrekvenser.

I den här bloggen utforskar vi exempel på användarflöden, lär oss hur man skapar dem och diskuterar strategier och bästa praxis för att optimera dina designer.

Låt oss sätta igång!

Vad är ett användarflöde?

Ett användarflöde är en serie steg som någon tar för att slutföra en uppgift på en webbplats eller i en app. Det visar hur användarna rör sig från en sida till en annan för att nå sitt önskade mål.

Syftet med användarflödesdiagram är att visuellt beskriva alla steg som måste följas tydligt, från den initiala interaktionen till den slutliga åtgärden i köpprocessen, som att köpa en produkt eller registrera sig för ett nyhetsbrev.

Ett användarflöde kan till exempel börja med en Google-sökning som leder till en produktsida, följt av att en artikel läggs i varukorgen och avslutas med en lyckad utcheckning.

Ett väl utformat användarflöde garanterar alltså en smidig, intuitiv upplevelse som minimerar friktionen och enkelt guidar användarna mot konvertering.

Typer av användarflödesdiagram

Användarflödesdiagram hjälper dig att förstå hur en användare interagerar med en produkt, identifiera potentiella problemområden eller förbättringsområden och optimera användarupplevelsen. De hjälper dig också att validera och förfina en appidé. Dessa diagram kan ha olika former, var och en anpassad efter olika behov:

Uppgiftsflödesdiagram : Dessa diagram fokuserar på specifika uppgifter och kartlägger varje steg som en användare behöver ta för att slutföra en viss åtgärd, till exempel att registrera ett konto eller boka en tjänst.

Wireflows : Wireflows kombinerar wireframes med flödesdiagram och illustrerar hur användarna interagerar med olika skärmar under hela sin resa genom att ge en detaljerad bild av användarinteraktionerna. Detta innebär vanligtvis att man skapar flöden på mobila skärmar.

Flödesscheman : Traditionella flödesscheman använder symboler som rektanglar, romber och pilar för att kartlägga beslut, åtgärder och de vägar som användarna tar.

Sitemap-diagram : Sitemap-diagram visar strukturen och hierarkin på en webbplats, vilket hjälper till att organisera innehållet på ett logiskt sätt och visar hur användarna navigerar mellan olika sidor.

Swimlane-diagram: Dessa diagram separerar olika användarroller eller system i banor och visar hur varje roll interagerar inom en process.

Vikten av användarflöde i design av användarupplevelser

Användarflödet är en viktig del av UX-strategin och -designen. Det fungerar som en mall för att vägleda användare eller kunder, effektivisera användarens väg, förbättra kundnöjdheten och öka engagemanget.

Utan tydliga användarflöden kan kunderna uppleva förvirring, frustration och återvändsgränder, vilket leder till högre avvisningsfrekvenser och förlorade konverteringar.

Att kartlägga väl utformade användarflöden ger värdefulla insikter som leder till smartare beslut om UX-design. Här är fördelarna med att kartlägga och spåra användarflöden:

Designa med användaren i åtanke : Att skapa användarflöden uppmuntrar dig att tänka ur användarens perspektiv. Genom att förstå deras beteende kan du identifiera områden som de tycker är svåra eller förvirrande och göra designändringar som bättre motsvarar deras behov och förväntningar.

Minska användaravhopp : När användarna har en smidig och positiv upplevelse av din produktapp eller webbplats är det mer sannolikt att de förblir engagerade och lojala. Genom att förbättra det övergripande flödet kan du minska användaravhopp och öka kundlojaliteten.

Minimera friktionen i användarresan: Genom att visualisera intuitiva användarflöden kan du upptäcka områden med friktion eller potentiella återvändsgränder i användarupplevelsen. Att åtgärda dessa problem leder till en smidigare användarresa för dina användare, vilket ökar chanserna för konverteringar.

Kort jämförelse mellan användarflöden och användarupplevelser

Vid det här laget undrar du kanske om användarflöde är samma sak som användarupplevelse. Även om båda termerna ofta används i sammanhanget användarupplevelse, avser de olika begrepp.

Användarflöde Användarupplevelse Användarflöde avser de specifika, korta vägar som användare tar på en webbplats eller i en app när de fattar beslut, till exempel att slutföra ett köp. Det fokuserar på den stegvisa processen inom webbplatsen och guidar användarna mot en viss åtgärd eller ett visst mål. Att utforma effektiva användarflöden innebär att skapa användarflödesscheman och ta hänsyn till appens användarflöde för att säkerställa en smidig och intuitiv upplevelse. En användarresa (eller kundresa) är däremot som en karta som spårar den väg en användare tar med ditt varumärke, med start redan innan de ens når din webbplats. Denna resa inkluderar var de först hörde talas om din produkt, app eller webbplats – oavsett om det var genom en annons, nyhetsbrev, sociala medier eller andra kanaler. Användarens resa fortsätter även efter att de lämnat din sida.

Utforska exempel på användarflöden: verkliga tillämpningar och bästa praxis

Att se användarflödet som erbjuds av framgångsrika produkter kan hjälpa oss att skapa mer effektiva användarupplevelser. Låt oss utforska några exempel på användarflöden från verkligheten:

1. Inloggningsflöde på Instagram

Via Figma

Diagrammet visar de steg som Instagram-användare tar för att komma åt sina konton eller registrera sig för nya. Det börjar med att befintliga användare anger sitt användarnamn och lösenord eller att nya användare väljer registreringsalternativet.

Nya användare anger sedan sin e-postadress eller sitt telefonnummer och genomgår en verifieringsprocess, till exempel genom att ta emot en engångskod eller en e-postbekräftelse. Därefter kan de lägga till en profilbild, synkronisera kontakter och ansluta till Facebook för att hitta vänner.

Färgschemat i detta användarflödesdiagram är enkelt: rosa för huvudåtgärder (inloggning/registrering), blått för extra steg (verifiering, synkronisering) och grönt för lyckade slutföranden. Detta grundläggande exempel på användarflöde är enkelt och överskådligt, vilket gör det lätt för användarna att följa med och slutföra registreringsprocessen utan förvirring.

2. Användarflöde för Spotify-webbappen

Via Figma

Spotifys användarflödesdiagram illustrerar de steg som användarna tar för att navigera i webbappen. Det börjar på startsidan, där användarna antingen registrerar sig eller loggar in. Användarflödet fortsätter sedan till hemsidan, söksidan och avsnittet Nyheter.

Varje steg i denna musikapps användarflöde är färgkodat: orange för primära användaråtgärder (inloggning, registrering), gult för sekundära åtgärder (sökning, spellistor), blått för musikval och grönt för lyckade åtgärder (spela, gilla eller dela låtar).

Denna enkla användarflöde guidar användarna genom viktiga åtgärder som att upptäcka musik, hantera spellistor och ansluta till vänner. Det huvudsakliga målet med denna användarcentrerade design är att möjliggöra smidig musikupptäckt samtidigt som användarengagemanget förbättras genom sociala kontakter och personaliserat innehåll.

3. Exempel på onboarding-flöde

Via Userpilot

Onboarding-flödesdiagrammet är ett av de vanligaste exemplen på användarflöden och visar en enkel beslutsbaserad process. Det huvudsakliga målet med detta grundläggande användarflödesdiagram är att effektivt guida användarna genom viktiga funktioner och säkerställa att de förstår produkten innan de slutför onboarding-processen.

I detta exempel på användarflöde används svarta romber för beslutspunkter, gröna cirklar för ”Ja”-åtgärder och röda cirklar för ”Nej”-åtgärder. Här representerar gula rutor viktiga steg eller verktygstips.

Användarflödet börjar med ett välkomstmeddelande, följt av användarens val att starta onboarding. Om de väljer "Ja" introduceras den första funktionen via ett verktygstips. Användaren har sedan möjlighet att klicka på knappen "Nästa". Om de fortsätter introduceras en andra funktion med ett annat verktygstips. Om de väljer "Nej" vid någon av beslutspunkterna avslutas onboardingflödet.

4. Exempel på användarflöde för generering av recensioner

Via Userpilot

Användarflödesdiagrammet för generering av recensioner spårar processen för insamling av användarfeedback genom en Net Promoter Score (NPS)-undersökning efter att användaren har använt appen i två veckor. Detta är ett av de populära exemplen på användarflöden. Målet är att samla in användarfeedback och hänvisa nöjda användare (promotorer) till att recensera appen på en extern webbplats, vilket förbättrar dess rykte.

Diagrammet använder svarta romber för beslutspunkter, gula för enkätfrågor och åtgärder, cyan för steg i användarengagemanget och vita för slutpunkter.

NPS-undersökningen är startpunkten för användarflödet. Användaren kan antingen delta i undersökningen eller avvisa den. Om användaren väljer att delta fyller hen i NPS-undersökningen och klassificeras utifrån sin feedback som promotor, passiv eller kritiker.

5. Exempel på användarflöde inom e-handel

Via Justinmind

Webbplatsens användarflödesdiagram beskriver de steg som en användare tar, från att landa på startsidan till att slutföra olika åtgärder som inloggning, registrering och köp via en app eller webbplats. Målet är att guida användarna smidigt genom webbplatsens primära funktioner.

Den minimalistiska designen i detta köpflöde använder ett enda färgschema med ljusblå och mörkblå pilar för att ange flödesriktningen. Rektangulära rutor representerar olika åtgärder och beslut.

Användarflödet börjar med att användaren loggar in eller registrerar sig. Om användaren glömmer sitt lösenord eller behöver tvåstegsverifiering måste ytterligare steg följas. När användaren har loggat in kan hen komma åt kontosidan eller initiera ett köp via banköverföring, vilket innebär tre steg innan transaktionen slutförs.

Hur man skapar högpresterande användarflöden

Följ dessa steg för att skapa användarflödesdiagram för din apputveckling:

Steg 1: Förstå användarnas beteende och mål

Innan du börjar med den specifika uppgiften att skapa ett bra användarflöde måste du först förstå dina användares mål, till exempel vad som motiverar dem att använda din produkt och hur de förväntar sig att den ska fungera.

Att genomföra användarundersökningar och skapa en kundresekarta är avgörande i detta skede, eftersom båda ger insikter om vilka tjänster du bör erbjuda och hur din målgrupp kommer att interagera med dem.

Vid detta läge måste du också skapa användarpersonligheter för att identifiera användarbeteenden och kartlägga faktiska användare genom olika användaraktiviteter på olika vägar på din webbplats eller app.

Steg 2: Skissa upp ett effektivt användarflöde

Identifiera nu de olika ingångspunkterna (t.ex. Google-annonser, sociala medier, marknadsföringsmejl, direkta besökare, organisk trafik osv. ) där användarna kommer in på din plattform och når inloggningsskärmen. Genom att förstå hur användarna kommer in på din webbplats eller app kan du utforma användarflöden som förbättrar den totala upplevelsen.

Efter att ha identifierat de olika ingångspunkterna, skissera användarens väg och möjliga åtgärder som människor vidtar för att nå sitt slutmål.

Glöm inte att bestämma vad som ska hända när användarna når slutfasen. Det kan vara en tack-skärm för prenumeration eller beställning, eller en omdirigering till en specifik sida, till exempel startsidan.

Steg 3: Visualisera dina användarflödesdiagram

När du har skissat upp användarflödena är det dags att visualisera dem. Det finns flera flödesschemaprogram som kan hjälpa dig i denna process.

Vissa standardformer används för att visualisera exemplen på användarflödesdiagram. De representerar olika element eller användarbeteenden i ett användarflödesdiagram, till exempel:

Ovaler för ingångspunkter och slutfaser

Rektanglar för sidor eller skärmar

Pilar för att koppla samman steg i en användares typiska resa

Parallellogram för inmatnings-/utmatningsåtgärder i UX-flödesdiagrammet

Diamanter för beslutspunkter

Steg 4: Utveckla en användarcentrerad designprototyp

När du har utvecklat användarflödesdiagram är nästa steg att skapa UI-wireframes eller mockups. Denna övergång låter dig visualisera hur innehåll och användarinteraktioner kommer att samverka på skärmen. Det gör att du kan förbättra den övergripande användarupplevelsen ytterligare genom att lägga till visuella element och förfina detaljer.

Steg 5: Utvärdera användarflödesdiagrammen och improvisera efter behov

Det sista steget är att validera din design genom användartester, vilket kan göras på många sätt, bland annat genom användbarhetstester. Dela din prototyp med intressenter och slutanvändare för att samla in feedback om hur väl användargränssnittet överensstämmer med användarnas förväntningar. Genom att analysera användarnas beteende och feedback kan du identifiera områden som kan förbättras i din UX-designprocess.

Ytterligare tips för att skapa effektiva användarflödesdiagram

Här är några fler tips som kan vara till hjälp när du börjar skapa användarflöden för din webbplats eller app:

Välj ett enkelt användarflöde där enkel navigering prioriteras framför visuell design.

Prioritera visualisering framför text och håll detaljerna koncisa .

Säkerställ konsistens i ditt användarflödesdiagram genom att använda specifika former för deras avsedda ändamål och anpassa elementen för ett rent utseende.

Bygg användarflödesdiagrammet i en enda riktning med hjälp av onlineverktyg med rutnät och skalor för precision.

Sträva efter att skapa ett komplett men överskådligt användarflödesdiagram och minimera beslutsställen .

Fokusera på att kartlägga användarens väg med en användaruppgift i taget istället för flera uppgifter.

Använd onlineverktyg för att skapa och dela användarflöden på ett effektivt sätt, vilket underlättar snabba förbättringar.

Rätt verktyg och resurser kan effektivisera processen för att skapa användarflöden avsevärt. Många onlineplattformar erbjuder intuitiva gränssnitt för att designa användarflödesdiagram. Dessa plattformar erbjuder en rad olika former, rutnät och justeringsalternativ för att säkerställa konsekvens och tydlighet.

Ett verktyg som du kan använda för att komma på idéer och skapa flödesscheman är ClickUp.

ClickUp för att effektivisera designprocessen för användarflödet

ClickUp är ett projektledningsprogram som hjälper dig att utföra ditt arbete på en enda plattform.

Med ClickUp kan du skapa, automatisera och hantera uppgifter, spåra mål och tidsplaner, brainstorma idéer, samarbeta med team, visualisera projekt i flera vyer, hantera teamets arbetsbelastning och mycket mer.

Nu ska vi visa dig hur du skapar användarflöden i ClickUp!

ClickUp Whiteboards

Brainstorma, utforma strategier och kartlägg idéer med hjälp av ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards är en flexibel virtuell canvas som låter dig brainstorma, planera, komma på idéer och visualisera processer.

Oavsett om du arbetar med en ny funktion eller utformar ett användargränssnitt gör whiteboards i ClickUp det enkelt att se hur allt hänger ihop. Men de är också perfekta för att skapa användarflödesdiagram, där du kan kartlägga den resa en användare gör genom din produkt eller webbplats.

Kartlägg varje interaktion i användarflöden och koppla ihop dem enkelt med ClickUp Whiteboards

Skapa användarflöden med hjälp av kartläggningstekniken i ClickUp Whiteboards. Detta innebär att du visuellt lägger upp varje möjlig användarinteraktion och kombinerar användarflöden från det första klicket (appens ingångspunkt) till den slutliga konverteringen.

ClickUp Whiteboards erbjuder en rad olika verktyg som hjälper dig i denna process:

Rita för hand : Skissa snabbt upp idéer med verktyget för frihandsteckning.

Lägg till former : Använd former för att representera olika steg i användarresan.

Skriv anteckningar : Lägg till textanteckningar för att beskriva varje steg eller ge ytterligare sammanhang.

Koppla ihop objekt: Använd kopplingar (linjer och pilar) för att länka samman olika element och visa flödet från en specifik uppgift till nästa.

Du kan även anpassa dessa kopplingar genom att ändra färg eller linjens tjocklek eller lägga till text för att ge mer detaljer i ditt användarflöde.

ClickUp Mind Maps

Omorganisera åtgärder och skapa överskådliga användarflöden med ClickUp Mind Maps

ClickUp Mind Maps kan också användas för att skapa användarflöden. Det gör att du kan visualisera idéer och koncept hierarkiskt, vilket gör det enklare att strukturera komplexa användarflöden. Med ClickUp Mind Maps kan du:

Visualisera idéer : Börja med att kartlägga kärnidén i ditt användarflöde och gå sedan vidare till olika användaråtgärder eller beslut.

Omformateringsalternativ : Om din mind map blir för rörig kan du använda omformateringsalternativet för att automatiskt organisera dina idéer, så att användarflödet förblir tydligt och lätt att följa.

Omvandla idéer till uppgifter : När du har kartlagt ditt användarflöde kan du omvandla varje steg till en uppgift direkt från tankekartan och integrera din planering med genomförbara åtgärder.

Anpassning: ClickUp Mind Maps är mycket anpassningsbara. Du kan ändra färger, lägga till ikoner och justera layouter för att säkerställa att ditt användarflöde är visuellt tilltalande och lätt att förstå.

Anpassa dina ClickUp-mindmaps

Flera lägen: Oavsett om du föredrar en enkel trädstruktur eller ett mer komplext diagram erbjuder ClickUp Mind Maps flera lägen som passar dina behov, vilket gör det enklare att representera olika typer av användarflöden.

Om du inte vill börja utveckla från grunden erbjuder ClickUp även dessa effektiva mallar för att optimera dina UX-designprocesser för användarflöden:

ClickUp-mall för användarflöde

Ladda ner den här mallen Skapa användarflöden på ett förenklat sätt med hjälp av ClickUps mall för användarflöden.

ClickUps mall för användarflöden är perfekt för att visualisera användarnas upplevelse och interaktioner med din produkt. Om du till exempel utformar en ny app kan du kartlägga användarens resa från registrering till slutförande av sin första uppgift.

Skapa användarflödet i denna whiteboardmall med hjälp av anpassade statusar som "Öppen" och "Slutförd" för att spåra framstegen för varje användaruppgift. I guiden Kom igång visas hur du använder mallen för att visualisera användarflöden.

Mallen hjälper dig att få insikt i användarnas interaktion med din webbplats eller app och identifiera områden som kan förbättras.

ClickUp-mall för dataflödesdiagram

Ladda ner den här mallen Visualisera och organisera datainmatningar, utdata, lagringsplatser och mer med hjälp av ClickUp-mallen för dataflödesdiagram.

ClickUp-mallen för dataflödesdiagram är idealisk för att visualisera hur data passerar genom dina system. Om du till exempel utvecklar en ny programvarufunktion kan du använda den här mallen för att kartlägga hur användardata samlas in, bearbetas och lagras.

Den tydliga visuella representationen med kopplingar som visar flödet mellan komponenterna gör det möjligt för dig att identifiera potentiella flaskhalsar eller säkerhetsrisker.

Denna whiteboardmall hjälper dig att identifiera relationen mellan data och processer, samt källan och destinationen för varje datadel i systemet. Detta hjälper dig att skapa mer effektiva system för datahämtning och bearbetning.

ClickUp-mall för processflödesschema

Ladda ner den här mallen Visualisera arbetsprocesser på ett detaljerat sätt med ClickUps mall för processflödesschema.

ClickUps mall för processflödesschema ger en tydlig, strukturerad metod för att kartlägga varje steg i ett användarflödesprocess, vilket hjälper dig att identifiera ineffektiviteter och optimera prestandan. Om du till exempel hanterar en försäljningstratt kan du kartlägga varje steg från leadgenerering till konvertering.

Med anpassningsbara fält och kopplingar kan du skräddarsy flödesschemat efter dina specifika behov och se till att varje detalj fångas upp.

Att dokumentera processer med denna whiteboardmall hjälper till att standardisera verksamheten och säkerställer att stegen i en process är tydliga för alla inblandade. Detta gör det i sin tur enklare att felsöka problem och spåra framsteg.

