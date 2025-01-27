De 10 bästa UML-diagramverktygen 2025 (gratis och betalda)

UML-diagram kan göra underverk när man hanterar komplexa projekt, såsom systemdesign eller analys av affärsprocesser. ✨
De fungerar som universella ritningar för projekt och informerar alla bidragande om vad som behöver byggas, hur det ska fungera och hur olika komponenter interagerar. Genom att visualisera olika aspekter av system och processer främjar dessa verktyg samarbete och minskar risken för fel, vilket säkerställer framgångsrika projektresultat.
Mot bakgrund av detta kommer vi att diskutera 10 av våra favoritprogram för UML-diagram idag.
Vi går igenom deras huvudfunktioner, prismodeller, begränsningar och användarrecensioner för att hjälpa dig att hitta det bästa verktyget för ditt arbetsflöde.
Vad ska du leta efter i UML-diagramprogram?
UML-diagram (Unified Modeling Language) är anpassningsbara arbetsflöden som du kan bygga och återskapa för att förbättra arbetet. Tänk på följande fem funktioner när du väljer ditt nästa UML-diagramverktyg:
- Standardisering: Korrekt UML-diagramprogramvara måste följa branschstandarder.
- Mångsidighet: Programvaran bör stödja olika typer av UML-diagram, såsom klass-, objekt- och sekvensdiagram.
- Anpassning: Det måste gå att anpassa diagrammen efter dina önskemål och lägga till ditt varumärke.
- Användarvänlighet: Välj den programvara som känns intuitiv och låter dig skapa och redigera UML-diagram på ett effektivt sätt.
- Kompatibilitet: Kontrollera om programvaran gör det möjligt att importera och exportera filer i kompatibla format och integreras i ditt arbetsflöde.
- Tillgänglighet: Om du planerar att arbeta med UML-diagram när du är på resande fot, se till att den programvara du väljer kan användas både på webben och i mobilen.
De 10 bästa UML-verktygen och diagramprogrammen att använda
Dessa 10 praktiska UML-verktyg hjälper dig att förverkliga alla idéer på nolltid med hjälp av komplexa UML-diagram. De flesta är betalda, men vissa erbjuder gratis provversioner för nya användare, så att du kan testa dem innan du bestämmer dig.
Kolla in våra bästa UML-diagramverktyg och bestäm vilka som är värda din tid och dina pengar! ?
1. ClickUp
ClickUp är ett mångsidigt projektledningsverktyg som kan hjälpa dig att planera allt från en enkel pizzakalas till en månlandning. ?
Det har en imponerande samling funktioner och visningslägen, även kallade ”Views”. Dessa översikter låter dig ta itu med specifika aspekter av ett projekt från olika perspektiv. Några av dem är Mind Map och ClickUp Whiteboards för brainstorming och diagramskapande, Gantt och Calendar View för schemaläggning och Form View för datainsamling.
När det gäller UML-diagram gör ClickUp dig inte besviken. Att skapa diagram är enkelt och intuitivt med ClickUp Mind Maps. Lägg till och anpassa noder med ett klick, eller ordna om dem genom att dra och släppa.
Samarbeta med ditt team i realtid och infoga bilder, videor, ritningar, dokument, webbplatskort eller andra medier för att få fram din poäng.
Du kan välja mellan två olika Mind Map-lägen:
- Nodbaserat: Rent visuellt; noder är former som representerar idéer.
- Uppgiftsbaserad: Interaktiv; noder är uppgifter och du kan hantera dem i andra vyer.
En annan fördel med ClickUp är det stora utbudet av UML-diagrammallar. Verktyget erbjuder professionella UML-diagram genom färdiga arbetsytor och listor, till exempel ClickUp UML-klassdiagrammall.
ClickUps bästa funktioner
- Brett utbud av funktioner, vyer och mallar
- Intuitiv mind map-vy
- Dra-och-släpp-funktionalitet
- Nod- eller uppgiftsbaserade diagram
- Möjlighet att lägga till bilder, videor, dokument och andra medier
- Realtids samarbete i team
- Integreras med över 1 000 appar
- Tillgängligt på mobil och webben
Begränsningar i ClickUp
- Kan vara överväldigande för nya användare som inte har använt ett PM-verktyg tidigare.
- Mobilversionen har begränsad funktionalitet jämfört med webbversionen.
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 USD/månad per användare
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
*Alla angivna priser avser årsdebiteringsmodellen.
ClickUp-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 8 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)
2. Gleek. io
Om du är en mjukvaruutvecklare som ser tangentbordet som en förlängning av dina händer är Gleek.io precis rätt för dig! ⌨️
Det är ett verktyg som omvandlar text till diagram med hjälp av sin egen unika syntax. Det gör att du kan skapa enkla och effektiva UML-diagram utan större ansträngning. Du kan använda endast tangentbordet, eftersom Gleek gör det mesta av det manuella arbetet åt dig.
Du behöver bara skriva nodbeskrivningarna och i slutändan ange relationerna mellan dem med hjälp av förinställda kommandon. Gleek ordnar automatiskt noderna utifrån dina anvisningar.
Dessutom låter verktyget dig samarbeta live med andra, kontrollera versioner och använda mallar för att komma igång snabbt.
Gleek. io bästa funktioner
- Enkelt verktyg för att omvandla text till diagram
- Ingen mus behövs
- Automatisk diagramskapande baserat på dina beskrivningar
- Samarbete i realtid
- Versionskontroll
- Mallar med specifika UML-former för snabbare skapande
- Gratis integration med Confluence och Azure DevOps
Begränsningar för Gleek.io
- Ingen mobilapp
- Få integrationsalternativ
- Den kostnadsfria versionen innehåller endast fem diagram, 40 objekt och PNG-export.
Priser för Gleek.io
- Gratis
- Premium Monthly: 9,95 $/månad
- Premium årsprenumeration: 83,40 $/år
- Team (10+ användare): Anpassat
- Student: Anpassad (50 % rabatt för studenter och lärare)
Gleek. io betyg och recensioner
- G2: N/A
- Capterra: N/A
3. Astah
Astah är en modelleringsprogramvara som består av fyra verktyg för personlig, team- och akademisk användning:
- Professionell: Komplett verktyg för programvarudesign
- UML: Enkelt UML- och mind mapping-verktyg
- SysML: Enkelt modelleringsverktyg för systemingenjörer
- Systemsäkerhet: MBSE-verktyg för säkerhetsingenjörer
Astahs UML-verktyg är lättviktigt och enkelt att använda. Det erbjuder olika funktioner som hjälper dig att skapa UML-diagram. Dessa inkluderar automatisk skapande av klassdiagram, anpassning av kortkommandon och sammanslagning av projektfiler. Med många tillägg och integrationsalternativ kan du enkelt anpassa verktyget efter dina önskemål.
En annan anledning att överväga Astah UML är funktionen för kodgenerering och omvänd konstruktion. Du kan automatiskt skriva kod från en befintlig modell eller skapa modeller från kod (i Java, C# och C++).
Astah UML:s bästa funktioner
- Lätt att använda och skapa professionella UML-diagram
- Olika UML-specifika funktioner
- Kodgenerering och omvänd konstruktion
- Omfattande bibliotek med plugins
- Integration med Confluence, yUML och Freemind, eller Via: API
- Online-inlärningsinnehåll
- Många exportalternativ
Astah UML-begränsningar
- Det skulle kunna bli enklare att infoga information i diagrammet.
- Vissa användare tycker att licenshantering är svårt.
- Ingen mobilversion
Astah UML-priser
- Individuell: 5,99 $/månad
- Team: Flytande licens: 1 110 $/år (för 10 användare) Organisationslicens 790 $/år (för 10 användare)
Astah UML-betyg och recensioner
- G2: N/A
- Capterra: 4,4/5 (sju recensioner)
4. Creately
Som namnet antyder är Creately ett verktyg som låter dig släppa loss din kreativitet – även med vardagliga saker som UML-diagram! ?
Med sina omfattande diagram- och designfunktioner revolutionerar det visuellt samarbete. Utan några kodningskunskaper kan du skapa allt från UML-diagram, klassdiagram, sekvensdiagram och flödesscheman till BPMN-flöden och processkartor.
Börja med en oändlig arbetsyta och visualisera valfritt system eller valfri aktivitet med hjälp av dra-och-släpp-funktionen. För att spara tid kan du börja med en av de många mallarna.
Creately har också gjort samarbete kring diagram realistiskt och problemfritt. Det erbjuder stöd för flera markörer, ultrasnabb synkronisering av förhandsgranskningar och videochatt i appen.
Precis som ClickUp erbjuder Creately mer allmänna projektledningsverktyg som hjälper dig att hantera arbetet – det fungerar som din projekt-Wiki. Använd det för att definiera arbetsflöden, regler och rollbaserad åtkomst och samordna data mellan alla projektdelar.
Createlys bästa funktioner
- Omfattande diagramfunktioner
- Snabb och realistisk teamsamarbete med dra-och-släpp-funktioner
- Förhandsgranska synkronisering och videochatt
- Många alternativ för diagram-UML- och sekvensdiagrammallar
- Integration med Drive, Slack, Confluence och Teams
- Mobilversion tillgänglig för mjukvaruutvecklingsteam på resande fot.
Begränsningar för Creately
- Vissa användare har rapporterat fördröjningar med vissa funktioner.
- Problem med textformatering
Priser för Creately
- Gratis
- Starter: 5 $/månad per användare
- Business: 89 $/månad (obegränsat antal användare)
- Företag: Kontakta försäljningen
*Alla angivna priser avser årsdebiteringsmodellen.
Creately-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 800 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)
5. SmartDraw
SmartDraw är ett diagramverktyg som marknadsförs som ett prisvärt alternativ till Visio. Det låter dig skapa över 70 typer av diagram, alla med mallar för snabbare installation.
Själva diagramskapandet är intuitivt tack vare den intelligenta formateringsmotorn. Du kan lägga till, ta bort eller flytta former som du vill, med vetskapen om att resten av diagrammet automatiskt anpassas till den nya placeringen.
Du kan vara säker på att ditt diagram kommer att se professionellt ut tack vare automatisk avståndsinställning, justering och färgscheman. ?
Verktyget stöder samarbete – du och ditt team kan dela filer och lägga till kommentarer, anteckningar och hyperlänkar till valfri form.
Med de inbyggda tilläggen skapar SmartDraw diagram åt dig från vilken datakälla du än matar in. Precis som Gleek.io gör det möjligt för dig att generera diagram baserade på befintlig kod från din GitHub eller lokala arkiv.
SmartDraws bästa funktioner
- Över 70 diagrammalltyper, från kontextdiagram till UML.
- Intelligent formateringsmotor
- Tillägg för automatisk diagramskapande
- Samarbetsverktyg som delning, anteckningar och kommentarer med dra-och-släpp-funktioner
- Inbyggd integration med över 10 populära program och programpaket
Begränsningar i SmartDraw
- Ej tillgängligt på mobila enheter
- Ingen realtidsredigering i samarbete
- Det tar lite tid att vänja sig vid
Priser för SmartDraw
- Individuell: 9,95 $/månad
- Team: 8,25 $/månad per användare (minst tre)
- Webbplats: 2 995 dollar
*Alla angivna priser avser årsdebiteringsmodellen.
SmartDraw-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 200 recensioner)
- Capterra: 4,1/5 (över 100 recensioner)
6. Miro
Oavsett om du arbetar ensam eller med ett team på 10 personer på distans hjälper Miro dig att skapa fantastiska diagram för att visualisera dina arbetsflöden och främja samarbete och kommunikation.
Miros användarvänliga gränssnitt gör det enkelt för alla att skapa diagram. ?
Börja med att samla all data på en enda tavla. Skapa diagrammet från grunden med hjälp av över 2 000 formalternativ eller börja med en av de många mallarna och bygg vidare med dra-och-släpp-funktioner.
Med hjälp av Miro AI kan du skapa ett UML-diagram på några sekunder från valfri textprompt. Du kan också omvandla kod till ett UML-diagram tack vare Miros appar Mermaid och PlantUML.
Förutom diagramfunktioner erbjuder Miro många andra funktioner, inklusive virtuella samarbetsworkshops, strategisk planering och Scrum-evenemang för agila team.
Miros bästa funktioner
- Användarvänligt diagramverktyg
- Färdiga diagrammallar
- Över 2 000 former
- Automatisk diagramgenerering från text eller kod
- Över 100 integrationsalternativ
- Har en mobilversion för mjukvaruutvecklingsteam som är på resande fot.
Miro-begränsningar
- Det stora utbudet av funktioner kan verka överväldigande i början.
- Begränsad offlineåtkomst
- Vissa användare tycker att utbildningsmaterialet är otillräckligt.
Miro-priser
- Gratis
- Startpaket: 8 $/månad per medlem
- Företag: 16 $/månad per medlem
- Företag: Kontakta försäljningen
*Alla angivna priser avser årsdebiteringsmodellen.
Miro-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 8 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 1 000 recensioner)
7. Microsoft Visio
Från Microsoft kommer Visio, ett enkelt men robust verktyg för att skapa diagram och flödesscheman.
Om du är van att arbeta i Office 365 kommer Microsoft Visio att kännas bekant. Du kommer inte bara att känna igen användargränssnittet, utan du kan också integrera det med många andra Office-program som du använder.
Visio erbjuder dussintals färdiga mallar, schabloner och tusentals anpassningsbara former. Diagrammen är tydliga och lätta att förstå.
Det är också en av få diagramappar med tillgänglighetsfunktioner. Med Narrator, Accessibility Checker och högkontrastläge är detta verktyg utformat med inkludering i åtanke.
När det gäller samarbete kan du redigera UML-diagrammet i realtid, dela det med ditt team och bjuda in andra att komma med sina synpunkter i kommentarerna. ?
Visio bästa funktioner
- Tydliga och lättförståeliga diagram
- Tillgänglighetsfunktioner
- Dussintals mallar och schabloner
- Integration med andra Microsoft-verktyg
- Webb- och desktopversioner
- Tillgängligt gratis för alla Microsoft 365 Commercial- och Education-abonnemang.
Visio-begränsningar
- Den automatiska justeringen skulle kunna förbättras något.
- Begränsade samarbetsfunktioner
Priser för Visio
- Prenumerationsplaner: Plan 1: 5 $/månad per användare Plan 2: 15 $/månad per användare
- Plan 1: 5 $/månad per användare
- Plan 2: 15 $/månad per användare
- Engångsköp: Standard 2021: 369,99 $ för en PC Professional 2021: 719,99 $ för en PC
- Standard 2021: 369,99 $ för en PC
- Professional 2021: 719,99 $ för en PC
Visio-betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (över 600 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)
8. EdrawMax
EdrawMax är ett verktyg som kan ta dina diagram till nästa nivå. ☝️
Det är en molnbaserad oändlig arbetsyta som gör det möjligt för ditt team att samarbeta och skapa effektiva diagram som fyller sitt syfte.
EdrawMax har ett av branschens mest omfattande mallbibliotek med följande funktioner:
- Över 1 500 professionella mallar
- Många andra diagram skapade av communityn
För att skapa ditt diagram lägger du till former och symboler och väljer mellan 26 000 alternativ. Formerna kopplas ihop och justeras automatiskt för din bekvämlighet. För att lägga till ytterligare information kan du lägga till hyperlänkar och anteckningar. Du kan till och med skapa PowerPoint-bilder utan att lämna appen.
En av EdrawMax senaste funktioner är Edraw AI, diagramassistenten. Den gör det möjligt att skapa diagram med ett enda klick. Tack vare den här funktionen kan du undvika allt manuellt arbete och fokusera på det som är viktigt.
EdrawMax bästa funktioner
- Avancerade diagramfunktioner
- Omfattande bibliotek med mallar, skapade av experter och kollegor
- Diagram med ett klick med Edraw AI
- Skapa PowerPoint-bilder i appen
- Tillgängliga på webben, datorn och mobilen.
Begränsningar i EdrawMax
- Inga integrationsalternativ
- Dyrare än de flesta konkurrenterna
- Inget direkt live-samarbete
Priser för EdrawMax
- Prenumerationsplan: 99 $*
- Livstidsabonnemang: 298 $ engångsbetalning
- Livstidsabonnemang (Max, Mind och Proj): 245 $ i engångsbetalning
*Det angivna priset avser årsabonnemanget.
Betyg och recensioner för EdrawMax
- G2: 4,3/5 (över 60 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)
9. Moqups
För att se dina idéer ta form och bli verklighet, prova Moqups! Det är ett molnbaserat designprogram som låter dig skapa allt från enkla wireframes och mockups till komplexa interaktiva prototyper.
Det stöder också diagramskapande, med över 100 färdiga, anpassningsbara diagrammallar och en stenciluppsättning speciellt avsedd för UML-diagram.
Med sina avancerade redigeringsfunktioner låter Moqups dig finjustera varje aspekt av diagrammet. Det erbjuder dra-och-släpp-element och ett brett utbud av teckensnitt, formateringsalternativ och ikonsatser. Några av de mest anmärkningsvärda verktygen inkluderar ångra och gör om på flera nivåer, objektlåsning, linjaler och rutnät samt vektorzoomning för enkel skalning. ⚖️
Du kan också ladda upp färdiga designer till Moqups och snabbt omvandla dem till interaktiva prototyper.
Moqups är idealiskt för samarbete. Du kan brainstorma, organisera, designa, ge och ta emot feedback och presentera för intressenter – allt på en och samma plattform.
Moqups bästa funktioner
- Interaktiva prototyper och diagram
- Avancerade redigerings- och formateringsfunktioner
- UML-diagrammallar
- Konvertering av bilder till interaktiva diagram
- Live-redigering i samarbete
- 10 integrationsalternativ
Moqups begränsningar
- Ingen mobilversion
- Flödesschemakopplingar är svåra att placera
Moqups prissättning
- Gratis
- Solo: 9 $/månad för en licens
- Team: 15 $/månad för fem användare
- Obegränsat: 40 $/månad för obegränsat antal användare
*Alla angivna priser avser årsdebiteringsmodellen.
Moqups betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 ( över 90 recensioner )
- Capterra: 4,6/5 ( över 30 recensioner )
10. Draw. io
Draw.io, tidigare känt som Diagrams.net, är ett kraftpaket inom diagramverktyg. Det erbjuder några av de mest avancerade ritfunktionerna som finns. Det är också ett säkerhetsinriktat verktyg som låter dig välja var dina data ska lagras. ?
Bläddra i det omfattande biblioteket med mallar och smarta mallar, som skapar diagram åt dig baserat på textbeskrivningar. All ritning görs på ett anpassningsbart rutnät, med positioneringsriktlinjer som hjälper dig att ordna allt perfekt.
Eftersom det skulle vara omöjligt att lista dem alla, här är några funktioner i Draw.io som är värda att överväga:
- Formbibliotek, frihand och anpassade former
- Lager och taggar
- Översättningar, länkar och interaktiva åtgärder
- Automatiska layouter
- Tabeller och swimlane-diagram
- Generering av diagramtext baserat på kod eller kalkylbladsdata
Du kan till och med anpassa redigeraren och ändra dess tema eller språk. Draw.io möjliggör teamsamarbete i realtid med delade markörer.
Draw. io bästa funktioner
- Öppen källkod, gratis UML-diagramprogramvara
- Säkerhetsfokuserade
- Avancerade diagramverktyg
- Anpassningsbar redigerare och rutnät
- Live-samarbete i team
- Fem inbyggda integrationer och många fler tredjepartsintegrationer
- Tillgängliga på webben, datorn och mobilen.
Begränsningar för Draw.io
- Vissa användare tycker att urvalet av mallar är begränsat.
- Komplexa diagram kan ta lite tid att ladda.
- De många olika funktionerna kan kräva en brant inlärningskurva.
Priser för Draw.io
- Öppen källkod/gratis
Draw. io betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 300 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 700 recensioner)
Visualisera dig till framgång med UML-diagramprogramvara
När du ger dig ut på din nästa UML-diagramresa kommer dessa verktyg att leda dig till framgång. Var och en av dem har något unikt att erbjuda, från automatisk diagramgenerering till förbättrade säkerhetsfunktioner.
Du kan inte gå fel oavsett vilket av dessa UML-diagramprogram du väljer. Alla är utformade för att förbättra din diagramupplevelse, underlätta samarbete och driva projektets framgång. ?