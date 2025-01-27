De 10 bästa UML-diagramverktygen 2025 (gratis och betalda)

UML-diagram kan göra underverk när man hanterar komplexa projekt, såsom systemdesign eller analys av affärsprocesser. ✨

De fungerar som universella ritningar för projekt och informerar alla bidragande om vad som behöver byggas, hur det ska fungera och hur olika komponenter interagerar. Genom att visualisera olika aspekter av system och processer främjar dessa verktyg samarbete och minskar risken för fel, vilket säkerställer framgångsrika projektresultat.

Mot bakgrund av detta kommer vi att diskutera 10 av våra favoritprogram för UML-diagram idag.

Vi går igenom deras huvudfunktioner, prismodeller, begränsningar och användarrecensioner för att hjälpa dig att hitta det bästa verktyget för ditt arbetsflöde.

Vad ska du leta efter i UML-diagramprogram?

UML-diagram (Unified Modeling Language) är anpassningsbara arbetsflöden som du kan bygga och återskapa för att förbättra arbetet. Tänk på följande fem funktioner när du väljer ditt nästa UML-diagramverktyg:

Standardisering: Korrekt UML-diagramprogramvara måste följa branschstandarder. Mångsidighet: Programvaran bör stödja olika typer av UML-diagram, såsom klass-, objekt- och sekvensdiagram. Anpassning: Det måste gå att anpassa diagrammen efter dina önskemål och lägga till ditt varumärke. Användarvänlighet: Välj den programvara som känns intuitiv och låter dig skapa och redigera UML-diagram på ett effektivt sätt. Kompatibilitet: Kontrollera om programvaran gör det möjligt att importera och exportera filer i kompatibla format och integreras i : Kontrollera om programvaran gör det möjligt att importera och exportera filer i kompatibla format och integreras i ditt arbetsflöde. Tillgänglighet: Om du planerar att arbeta med UML-diagram när du är på resande fot, se till att den programvara du väljer kan användas både på webben och i mobilen.

Dessa 10 praktiska UML-verktyg hjälper dig att förverkliga alla idéer på nolltid med hjälp av komplexa UML-diagram. De flesta är betalda, men vissa erbjuder gratis provversioner för nya användare, så att du kan testa dem innan du bestämmer dig.

Kolla in våra bästa UML-diagramverktyg och bestäm vilka som är värda din tid och dina pengar! ?

I ClickUp kan du enkelt och säkert rita tankekartor, flödesscheman eller UML-diagram.

ClickUp är ett mångsidigt projektledningsverktyg som kan hjälpa dig att planera allt från en enkel pizzakalas till en månlandning. ?

Det har en imponerande samling funktioner och visningslägen, även kallade ”Views”. Dessa översikter låter dig ta itu med specifika aspekter av ett projekt från olika perspektiv. Några av dem är Mind Map och ClickUp Whiteboards för brainstorming och diagramskapande, Gantt och Calendar View för schemaläggning och Form View för datainsamling.

När det gäller UML-diagram gör ClickUp dig inte besviken. Att skapa diagram är enkelt och intuitivt med ClickUp Mind Maps. Lägg till och anpassa noder med ett klick, eller ordna om dem genom att dra och släppa.

Samarbeta med ditt team i realtid och infoga bilder, videor, ritningar, dokument, webbplatskort eller andra medier för att få fram din poäng.

Du kan välja mellan två olika Mind Map-lägen:

Nodbaserat: Rent visuellt; noder är former som representerar idéer. Uppgiftsbaserad: Interaktiv; noder är uppgifter och du kan hantera dem i andra vyer.

En annan fördel med ClickUp är det stora utbudet av UML-diagrammallar. Verktyget erbjuder professionella UML-diagram genom färdiga arbetsytor och listor, till exempel ClickUp UML-klassdiagrammall.

ClickUps bästa funktioner

Brett utbud av funktioner, vyer och mallar

Intuitiv mind map-vy

Dra-och-släpp-funktionalitet

Nod- eller uppgiftsbaserade diagram

Möjlighet att lägga till bilder, videor, dokument och andra medier

Realtids samarbete i team

Integreras med över 1 000 appar

Tillgängligt på mobil och webben

Begränsningar i ClickUp

Kan vara överväldigande för nya användare som inte har använt ett PM-verktyg tidigare.

Mobilversionen har begränsad funktionalitet jämfört med webbversionen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsdebiteringsmodellen.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

2. Gleek. io

Om du är en mjukvaruutvecklare som ser tangentbordet som en förlängning av dina händer är Gleek.io precis rätt för dig! ⌨️

Det är ett verktyg som omvandlar text till diagram med hjälp av sin egen unika syntax. Det gör att du kan skapa enkla och effektiva UML-diagram utan större ansträngning. Du kan använda endast tangentbordet, eftersom Gleek gör det mesta av det manuella arbetet åt dig.

Du behöver bara skriva nodbeskrivningarna och i slutändan ange relationerna mellan dem med hjälp av förinställda kommandon. Gleek ordnar automatiskt noderna utifrån dina anvisningar.

Dessutom låter verktyget dig samarbeta live med andra, kontrollera versioner och använda mallar för att komma igång snabbt.

Gleek. io bästa funktioner

Enkelt verktyg för att omvandla text till diagram

Ingen mus behövs

Automatisk diagramskapande baserat på dina beskrivningar

Samarbete i realtid

Versionskontroll

Mallar med specifika UML-former för snabbare skapande

Gratis integration med Confluence och Azure DevOps

Begränsningar för Gleek.io

Ingen mobilapp

Få integrationsalternativ

Den kostnadsfria versionen innehåller endast fem diagram, 40 objekt och PNG-export.

Priser för Gleek.io

Gratis

Premium Monthly : 9,95 $/månad

Premium årsprenumeration : 83,40 $/år

Team (10+ användare): Anpassat

Student: Anpassad (50 % rabatt för studenter och lärare)

Gleek. io betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: N/A

3. Astah

Astah är en modelleringsprogramvara som består av fyra verktyg för personlig, team- och akademisk användning:

Professionell: Komplett verktyg för programvarudesign UML: Enkelt UML- och : Enkelt UML- och mind mapping-verktyg SysML: Enkelt modelleringsverktyg för systemingenjörer Systemsäkerhet: MBSE-verktyg för säkerhetsingenjörer

Astahs UML-verktyg är lättviktigt och enkelt att använda. Det erbjuder olika funktioner som hjälper dig att skapa UML-diagram. Dessa inkluderar automatisk skapande av klassdiagram, anpassning av kortkommandon och sammanslagning av projektfiler. Med många tillägg och integrationsalternativ kan du enkelt anpassa verktyget efter dina önskemål.

En annan anledning att överväga Astah UML är funktionen för kodgenerering och omvänd konstruktion. Du kan automatiskt skriva kod från en befintlig modell eller skapa modeller från kod (i Java, C# och C++).

Astah UML:s bästa funktioner

Lätt att använda och skapa professionella UML-diagram

Olika UML-specifika funktioner

Kodgenerering och omvänd konstruktion

Omfattande bibliotek med plugins

Integration med Confluence, yUML och Freemind, eller Via: API

Online-inlärningsinnehåll

Många exportalternativ

Astah UML-begränsningar

Det skulle kunna bli enklare att infoga information i diagrammet.

Vissa användare tycker att licenshantering är svårt.

Ingen mobilversion

Astah UML-priser

Individuell : 5,99 $/månad

Team : Flytande licens: 1 110 $/år (för 10 användare) Organisationslicens 790 $/år (för 10 användare)

Flytande licens: 1 110 USD/år (för 10 användare)

Organisationslicens 790 $/år (för 10 användare)

Flytande licens: 1 110 $/år (för 10 användare)

Organisationslicens 790 $/år (för 10 användare)

Astah UML-betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: 4,4/5 (sju recensioner)

4. Creately

Som namnet antyder är Creately ett verktyg som låter dig släppa loss din kreativitet – även med vardagliga saker som UML-diagram! ?

Med sina omfattande diagram- och designfunktioner revolutionerar det visuellt samarbete. Utan några kodningskunskaper kan du skapa allt från UML-diagram, klassdiagram, sekvensdiagram och flödesscheman till BPMN-flöden och processkartor.

Börja med en oändlig arbetsyta och visualisera valfritt system eller valfri aktivitet med hjälp av dra-och-släpp-funktionen. För att spara tid kan du börja med en av de många mallarna.

Creately har också gjort samarbete kring diagram realistiskt och problemfritt. Det erbjuder stöd för flera markörer, ultrasnabb synkronisering av förhandsgranskningar och videochatt i appen.

Precis som ClickUp erbjuder Creately mer allmänna projektledningsverktyg som hjälper dig att hantera arbetet – det fungerar som din projekt-Wiki. Använd det för att definiera arbetsflöden, regler och rollbaserad åtkomst och samordna data mellan alla projektdelar.

Createlys bästa funktioner

Omfattande diagramfunktioner

Snabb och realistisk teamsamarbete med dra-och-släpp-funktioner

Förhandsgranska synkronisering och videochatt

Många alternativ för diagram-UML- och sekvensdiagrammallar

Integration med Drive, Slack, Confluence och Teams

Mobilversion tillgänglig för mjukvaruutvecklingsteam på resande fot.

Begränsningar för Creately

Vissa användare har rapporterat fördröjningar med vissa funktioner.

Problem med textformatering

Priser för Creately

Gratis

Starter : 5 $/månad per användare

Business : 89 $/månad (obegränsat antal användare)

Företag: Kontakta försäljningen

*Alla angivna priser avser årsdebiteringsmodellen.

Creately-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

5. SmartDraw

SmartDraw är ett diagramverktyg som marknadsförs som ett prisvärt alternativ till Visio. Det låter dig skapa över 70 typer av diagram, alla med mallar för snabbare installation.

Själva diagramskapandet är intuitivt tack vare den intelligenta formateringsmotorn. Du kan lägga till, ta bort eller flytta former som du vill, med vetskapen om att resten av diagrammet automatiskt anpassas till den nya placeringen.

Du kan vara säker på att ditt diagram kommer att se professionellt ut tack vare automatisk avståndsinställning, justering och färgscheman. ?

Verktyget stöder samarbete – du och ditt team kan dela filer och lägga till kommentarer, anteckningar och hyperlänkar till valfri form.

Med de inbyggda tilläggen skapar SmartDraw diagram åt dig från vilken datakälla du än matar in. Precis som Gleek.io gör det möjligt för dig att generera diagram baserade på befintlig kod från din GitHub eller lokala arkiv.

SmartDraws bästa funktioner

Över 70 diagrammalltyper, från kontextdiagram till UML.

Intelligent formateringsmotor

Tillägg för automatisk diagramskapande

Samarbetsverktyg som delning, anteckningar och kommentarer med dra-och-släpp-funktioner

Inbyggd integration med över 10 populära program och programpaket

Begränsningar i SmartDraw

Ej tillgängligt på mobila enheter

Ingen realtidsredigering i samarbete

Det tar lite tid att vänja sig vid

Priser för SmartDraw

Individuell : 9,95 $/månad

Team : 8,25 $/månad per användare (minst tre)

Webbplats: 2 995 dollar

*Alla angivna priser avser årsdebiteringsmodellen.

SmartDraw-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 100 recensioner)

6. Miro

Oavsett om du arbetar ensam eller med ett team på 10 personer på distans hjälper Miro dig att skapa fantastiska diagram för att visualisera dina arbetsflöden och främja samarbete och kommunikation.

Miros användarvänliga gränssnitt gör det enkelt för alla att skapa diagram. ?

Börja med att samla all data på en enda tavla. Skapa diagrammet från grunden med hjälp av över 2 000 formalternativ eller börja med en av de många mallarna och bygg vidare med dra-och-släpp-funktioner.

Med hjälp av Miro AI kan du skapa ett UML-diagram på några sekunder från valfri textprompt. Du kan också omvandla kod till ett UML-diagram tack vare Miros appar Mermaid och PlantUML.

Förutom diagramfunktioner erbjuder Miro många andra funktioner, inklusive virtuella samarbetsworkshops, strategisk planering och Scrum-evenemang för agila team.

Miros bästa funktioner

Användarvänligt diagramverktyg

Färdiga diagrammallar

Över 2 000 former

Automatisk diagramgenerering från text eller kod

Över 100 integrationsalternativ

Har en mobilversion för mjukvaruutvecklingsteam som är på resande fot.

Miro-begränsningar

Det stora utbudet av funktioner kan verka överväldigande i början.

Begränsad offlineåtkomst

Vissa användare tycker att utbildningsmaterialet är otillräckligt.

Miro-priser

Gratis

Startpaket : 8 $/månad per medlem

Företag : 16 $/månad per medlem

Företag: Kontakta försäljningen

*Alla angivna priser avser årsdebiteringsmodellen.

Miro-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 000 recensioner)

7. Microsoft Visio

Från Microsoft kommer Visio, ett enkelt men robust verktyg för att skapa diagram och flödesscheman.

Om du är van att arbeta i Office 365 kommer Microsoft Visio att kännas bekant. Du kommer inte bara att känna igen användargränssnittet, utan du kan också integrera det med många andra Office-program som du använder.

Visio erbjuder dussintals färdiga mallar, schabloner och tusentals anpassningsbara former. Diagrammen är tydliga och lätta att förstå.

Det är också en av få diagramappar med tillgänglighetsfunktioner. Med Narrator, Accessibility Checker och högkontrastläge är detta verktyg utformat med inkludering i åtanke.

När det gäller samarbete kan du redigera UML-diagrammet i realtid, dela det med ditt team och bjuda in andra att komma med sina synpunkter i kommentarerna. ?

Visio bästa funktioner

Tydliga och lättförståeliga diagram

Tillgänglighetsfunktioner

Dussintals mallar och schabloner

Integration med andra Microsoft-verktyg

Webb- och desktopversioner

Tillgängligt gratis för alla Microsoft 365 Commercial- och Education-abonnemang.

Visio-begränsningar

Den automatiska justeringen skulle kunna förbättras något.

Begränsade samarbetsfunktioner

Priser för Visio

Prenumerationsplaner: Plan 1 : 5 $/månad per användare Plan 2 : 15 $/månad per användare

Plan 1 : 5 $/månad per användare

Plan 2 : 15 $/månad per användare

Engångsköp: Standard 2021 : 369,99 $ för en PC Professional 2021 : 719,99 $ för en PC

Standard 2021 : 369,99 $ för en PC

Professional 2021: 719,99 $ för en PC

Plan 1 : 5 $/månad per användare

Plan 2: 15 $/månad per användare

Standard 2021 : 369,99 $ för en PC

Professional 2021: 719,99 $ för en PC

Visio-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

8. EdrawMax

EdrawMax är ett verktyg som kan ta dina diagram till nästa nivå. ☝️

Det är en molnbaserad oändlig arbetsyta som gör det möjligt för ditt team att samarbeta och skapa effektiva diagram som fyller sitt syfte.

EdrawMax har ett av branschens mest omfattande mallbibliotek med följande funktioner:

Över 1 500 professionella mallar Många andra diagram skapade av communityn

För att skapa ditt diagram lägger du till former och symboler och väljer mellan 26 000 alternativ. Formerna kopplas ihop och justeras automatiskt för din bekvämlighet. För att lägga till ytterligare information kan du lägga till hyperlänkar och anteckningar. Du kan till och med skapa PowerPoint-bilder utan att lämna appen.

En av EdrawMax senaste funktioner är Edraw AI, diagramassistenten. Den gör det möjligt att skapa diagram med ett enda klick. Tack vare den här funktionen kan du undvika allt manuellt arbete och fokusera på det som är viktigt.

EdrawMax bästa funktioner

Avancerade diagramfunktioner

Omfattande bibliotek med mallar, skapade av experter och kollegor

Diagram med ett klick med Edraw AI

Skapa PowerPoint-bilder i appen

Tillgängliga på webben, datorn och mobilen.

Begränsningar i EdrawMax

Inga integrationsalternativ

Dyrare än de flesta konkurrenterna

Inget direkt live-samarbete

Priser för EdrawMax

Prenumerationsplan : 99 $*

Livstidsabonnemang : 298 $ engångsbetalning

Livstidsabonnemang (Max, Mind och Proj): 245 $ i engångsbetalning

*Det angivna priset avser årsabonnemanget.

Betyg och recensioner för EdrawMax

G2 : 4,3/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

9. Moqups

För att se dina idéer ta form och bli verklighet, prova Moqups! Det är ett molnbaserat designprogram som låter dig skapa allt från enkla wireframes och mockups till komplexa interaktiva prototyper.

Det stöder också diagramskapande, med över 100 färdiga, anpassningsbara diagrammallar och en stenciluppsättning speciellt avsedd för UML-diagram.

Med sina avancerade redigeringsfunktioner låter Moqups dig finjustera varje aspekt av diagrammet. Det erbjuder dra-och-släpp-element och ett brett utbud av teckensnitt, formateringsalternativ och ikonsatser. Några av de mest anmärkningsvärda verktygen inkluderar ångra och gör om på flera nivåer, objektlåsning, linjaler och rutnät samt vektorzoomning för enkel skalning. ⚖️

Du kan också ladda upp färdiga designer till Moqups och snabbt omvandla dem till interaktiva prototyper.

Moqups är idealiskt för samarbete. Du kan brainstorma, organisera, designa, ge och ta emot feedback och presentera för intressenter – allt på en och samma plattform.

Moqups bästa funktioner

Interaktiva prototyper och diagram

Avancerade redigerings- och formateringsfunktioner

UML-diagrammallar

Konvertering av bilder till interaktiva diagram

Live-redigering i samarbete

10 integrationsalternativ

Moqups begränsningar

Ingen mobilversion

Flödesschemakopplingar är svåra att placera

Moqups prissättning

Gratis

Solo : 9 $/månad för en licens

Team : 15 $/månad för fem användare

Obegränsat: 40 $/månad för obegränsat antal användare

*Alla angivna priser avser årsdebiteringsmodellen.

Moqups betyg och recensioner

10. Draw. io

Draw.io, tidigare känt som Diagrams.net, är ett kraftpaket inom diagramverktyg. Det erbjuder några av de mest avancerade ritfunktionerna som finns. Det är också ett säkerhetsinriktat verktyg som låter dig välja var dina data ska lagras. ?

Bläddra i det omfattande biblioteket med mallar och smarta mallar, som skapar diagram åt dig baserat på textbeskrivningar. All ritning görs på ett anpassningsbart rutnät, med positioneringsriktlinjer som hjälper dig att ordna allt perfekt.

Eftersom det skulle vara omöjligt att lista dem alla, här är några funktioner i Draw.io som är värda att överväga:

Formbibliotek, frihand och anpassade former

Lager och taggar

Översättningar, länkar och interaktiva åtgärder

Automatiska layouter

Tabeller och swimlane-diagram

Generering av diagramtext baserat på kod eller kalkylbladsdata

Du kan till och med anpassa redigeraren och ändra dess tema eller språk. Draw.io möjliggör teamsamarbete i realtid med delade markörer.

Draw. io bästa funktioner

Öppen källkod, gratis UML-diagramprogramvara

Säkerhetsfokuserade

Avancerade diagramverktyg

Anpassningsbar redigerare och rutnät

Live-samarbete i team

Fem inbyggda integrationer och många fler tredjepartsintegrationer

Tillgängliga på webben, datorn och mobilen.

Begränsningar för Draw.io

Vissa användare tycker att urvalet av mallar är begränsat.

Komplexa diagram kan ta lite tid att ladda.

De många olika funktionerna kan kräva en brant inlärningskurva.

Priser för Draw.io

Öppen källkod/gratis

Draw. io betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 700 recensioner)

Visualisera dig till framgång med UML-diagramprogramvara

När du ger dig ut på din nästa UML-diagramresa kommer dessa verktyg att leda dig till framgång. Var och en av dem har något unikt att erbjuda, från automatisk diagramgenerering till förbättrade säkerhetsfunktioner.

Du kan inte gå fel oavsett vilket av dessa UML-diagramprogram du väljer. Alla är utformade för att förbättra din diagramupplevelse, underlätta samarbete och driva projektets framgång. ?