Hur man skapar och använder ett SIPOC-diagram

Enligt Project Management Institute kommer den globala ekonomin att behöva 87,7 miljoner projektledarroller fram till 2027, och 46 % av organisationerna anser nu att korrekt projektplanering är en högsta prioritet för att uppnå sina mål.

Det är just denna betoning på planering i affärsprojektledning som gör att ett SIPOC-diagram kan vara så transformativt.

Genom att kartlägga de viktigaste delarna av en process ger SIPOC-diagram en översikt över ditt arbetsflöde från början till slut, vilket hjälper dig att få insikt i varje steg och prioritera effektiv planering.

Låt oss utforska vad SIPOC-diagram är, varför de är så effektiva och när man ska använda dem.

Vad står SIPOC för?

Ett SIPOC-diagram är ett övergripande visuellt verktyg som används i processförbättring för att kartlägga de viktigaste elementen i en process. Förkortningen SIPOC står för Suppliers (leverantörer), Inputs (insatser), Processes (processer), Outputs (resultat) och Customers (kunder).

Detta verktyg används mycket i Six Sigma-projekt och Lean-metoder för att hjälpa team att förstå hela flödet i en process från början till slut och identifiera områden som kan förbättras.

Här är en översikt över de viktigaste komponenterna i ett SIPOC-diagram: Leverantörer: De enheter som tillhandahåller insatser eller resurser.

Input: Råvaror, data eller andra resurser som driver processen.

Process: Den sekvens av steg som omvandlar indata till utdata.

Resultat: De slutprodukter eller tjänster som produceras

Kunder: De individer eller grupper som tar emot resultaten.

Varför är SIPOC viktigt?

Ett SIPOC-diagram har flera fördelar som gör det ovärderligt för hantering av affärsprocesser:

Tydlighet: Det ger en överskådlig bild av komplexa processer, vilket hjälper teamen att se helheten.

Samordning : Genom att identifiera alla element i en process säkerställer SIPOC-diagram att alla intressenter är på samma sida.

Problemlösning: SIPOC-diagram lyfter fram potentiella flaskhalsar eller ineffektiviteter, vilket gör det lättare att hantera dem proaktivt.

Standardisering: De bidrar till att skapa enhetlighet i processerna, minska variationen och förbättra kvaliteten.

Kommunikation: SIPOC-diagram bryter ner barriärer mellan avdelningar och SIPOC-diagram bryter ner barriärer mellan avdelningar och förbättrar det tvärfunktionella samarbetet.

När ska man använda ett SIPOC-diagram?

Ett SIPOC-diagram bör användas i början av processanalysen eller förbättringsarbetet för att fastställa sammanhanget, beskriva processens omfattning och säkerställa tydlighet kring processelementen.

Här är några situationer där det är särskilt fördelaktigt att använda ett SIPOC-diagram:

Starta ett processförbättringsprojekt : När du initierar ett Lean-, Six Sigma-projekt eller andra processförbättringsinitiativ hjälper ett SIPOC-diagram till att skapa en tydlig och strukturerad förståelse för processen.

Klargöra processens omfattning och gränser: Om det råder oklarhet om var en process börjar och slutar kan ett SIPOC-diagram beskriva omfattningen, vilket gör det lättare att fokusera på specifika processområden utan att omfattningen blir för stor.

Förstå intressenter och krav: Ett SIPOC-diagram kan hjälpa till att identifiera leverantörer och kunder, klargöra vem som är involverad i eller påverkas av den befintliga processen och vilka krav de har.

Kartläggning av komplexa eller tvärfunktionella processer: När du hanterar processer som spänner över flera avdelningar eller funktioner ger ett SIPOC-diagram en översikt på hög nivå som överbryggar olika funktionella perspektiv.

Förbättra kommunikationen mellan team: SIPOC-diagram underlättar en gemensam förståelse, vilket är särskilt användbart för team med nya medlemmar eller tvärfunktionellt samarbete, genom att samordna alla i processstrukturen.

Förberedelser för detaljerad processkartläggning: Innan du skapar en detaljerad processkarta på hög nivå ger ett SIPOC-diagram en överblick som gör det lättare att fördjupa sig i mer detaljerad Innan du skapar en detaljerad processkarta på hög nivå ger ett SIPOC-diagram en överblick som gör det lättare att fördjupa sig i mer detaljerad processkartläggning.

Identifiera potentiella förbättringsområden: Genom att dela upp processer i leverantörer, insatser, resultat och kunder hjälper SIPOC teamen att upptäcka ineffektiviteter och möjligheter till kontinuerlig förbättring.

Skapa en grund för grundorsaksanalys: Ett SIPOC-diagram är en bra utgångspunkt för grundorsaksanalys. Det definierar tydligt vad som ska hända i varje processteg, vilket gör det lättare att identifiera problem innan de uppstår.

Hur man skapar ett SIPOC-diagram

Du kan använda ett mångsidigt projektledningsverktyg som ClickUp för att skapa ett SIPOC-diagram från grunden. Alternativt kan du använda färdiga SIPOC-mallar för att påskynda processen.

Här är en steg-för-steg-guide till hur du använder olika metoder i ClickUp för att skapa SIPOC-diagram:

Metod 1: Använda anpassade fält

Lägg till unika datafält till dina uppgifter och projekt och anpassa arbetsflöden med ClickUp Custom Fields.

ClickUp Custom Fields är datafält som låter dig lägga till specifika attribut till uppgifter, såsom text, siffror, datum, rullgardinsmenyer och kryssrutor. Du kan använda dessa fält för att samla in och spåra unik information som är anpassad till dina arbetsflöden, vilket förbättrar uppgiftsorganisationen och flexibiliteten i projektledningen inom ClickUp.

Så här använder du den här funktionen för att skapa ett SIPOC-diagram:

Steg 1: Skapa ett nytt ClickUp-utrymme

Öppna ClickUp och navigera till Spaces.

Lägg till ett nytt utrymme specifikt för ditt SIPOC-diagram. Ge det ett relevant namn, till exempel ”SIPOC-diagram – [projektnamn]”.

Steg 2: Växla till tabellvy

När ditt nya utrymme är klart klickar du på "+Visa" och väljer "Tabell". Då får du grundstrukturen för ditt SIPOC-diagram.

Steg 3: Skapa anpassade fält för varje SIPOC-element

Dölj först alla irrelevanta standardkolumner genom att högerklicka på varje kolumn och välja alternativet "Dölj kolumn" längst ned i rullgardinsmenyn.

När du är klar väljer du alternativet "Lägg till en kolumn" i det övre högra hörnet genom att klicka på "+" och börjar lägga till fält för kategorierna – leverantörer, process, ingångar, utgångar och kunder.

Lägg till beskrivningar för att göra varje element mer detaljerat.

Ditt diagram börjar nu ta form.

Steg 4: Fyll i fälten

Fyll i relevanta fält med information såsom namn på leverantörskontakter, beskrivningar av nödvändiga resurser, processteg, önskat eller mottaget resultat, kundinformation och så vidare.

Steg 5: Samarbeta och dela

Lägg till teammedlemmar och tilldela uppgifter vid behov. Teammedlemmarna kan uppdatera eller redigera SIPOC-diagrammet genom att fylla i eller justera data i anpassade fält.

Om du behöver en utskrivbar version kan du använda exportfunktionen för att ladda ner tabellen som en PDF- eller CSV-fil.

Metod 2: Använda en SIPOC-mall

ClickUp SIPOC-mallen är en av de färdiga mallarna för dataflödesdiagram som erbjuds av ClickUp och som gör det enkelt att komma igång med förenklad processkartläggning.

Ladda ner den här mallen Analysera relationerna mellan leverantörer, insatser, processer, resultat och kunder med hjälp av ClickUp SIPOC-mallen.

Så här använder du mallen:

1. Ladda ner mallen

Öppna ClickUp, gå till "Mallar" och sök efter SIPOC-mallen eller använd den angivna länken för att lägga till den i ditt arbetsområde.

Alternativt kan du använda nedladdningslänken för att snabbt starta mallen.

2. Ställ in strukturen

Mallen har fördefinierade kolumner för att lägga till leverantörer, ingångar, processteg, utgångar och kunder. Börja med att infoga relevanta poster under varje kategori.

3. Definiera processstegen

Klicka på fliken "Processer" högst upp.

Dela upp processen i viktiga steg och lägg till detaljer efter behov.

4. Redigera de återstående flikarna

Gå igenom varje SIPOC-elementflik högst upp för att fylla i relevanta detaljer.

Om det behövs kan du använda anpassade fält för att lägga till specifika datapunkter, till exempel deadlines eller ansvariga team.

5. Granska och justera

Klicka på alternativet "SIPOC-tavla" högst upp för att få en tydlig bild av ditt diagram.

Gör ändringar om det behövs för att säkerställa tydlighet och fullständighet, och dela sedan diagrammet med intressenterna för att få feedback.

ClickUp går längre än statiska arbetsflödesdiagram. Det förenklar SIPOC-processen med hjälp av en rad funktioner:

1. Uppgiftsfördelning

Tilldela specifika SIPOC-element eller steg till teammedlemmar för bättre ansvarstagande med uppgiftsfördelning inom ClickUp Tasks.

Förbättra samarbetet och arbetsflödet med ClickUp Tasks

Så här gör du:

Dela upp SIPOC-processen i mindre, hanterbara uppgifter, vilket gör det enklare att fördela ansvar och följa upp framsteg.

Prioritera uppgifter utifrån deras betydelse och brådskande karaktär, så att kritiska aktiviteter slutförs i tid.

Ställ in beroenden mellan uppgifter för att säkerställa att uppgifterna slutförs i rätt ordning.

2. Förbättrad kommunikation

Upprätthåll en central plats för teamkommunikation med ClickUp Chat och samarbeta smidigt.

Samarbeta och kommunicera smidigt med ClickUp Chat

ClickUp Chat kan hjälpa dig med följande:

@nämn teammedlemmar för feedback, uppdateringar och idéer i realtid

Arbeta med SIPOC-diagrammet samtidigt med ditt team i ClickUp-gränssnittet, vilket gör det enklare att samarbeta och iterera processen utan att behöva växla mellan dina projektlednings- och kommunikationsverktyg.

Skapa uppgifter direkt från meddelanden, sammanfatta meddelandetrådar direkt för att få fullständig kontext och länka chattrådar till uppgifter för att ha all din projektinformation på ett ställe.

3. Ställ in automatiseringar

Konfigurera ClickUp Automations för att flytta SIPOC-uppgifter genom ditt arbetsflöde och utlösa aviseringar eller påminnelser baserat på ändringar i uppgiftsstatus.

Skapa anpassade ClickUp-automatiseringar för att förenkla ditt SIPOC-arbetsflöde.

Så här kan du använda ClickUp Automations:

Skicka påminnelser när uppgifter närmar sig sitt slutdatum

Aktivera aviseringar för uppgifter som har varit i en viss status för länge

Automatisera flyttningen av uppgifter baserat på slutförandet av beroende uppgifter.

Uppdatera automatiskt anpassade fält baserat på ändringar i uppgiftsstatus

Granska dina automatiseringar regelbundet för att säkerställa att de förblir relevanta och effektiva.

Läs också: 10 gratis mallar för kontextdesign

Verkliga exempel på SIPOC

Nu när du vet hur man skapar ett SIPOC-diagram följer här några exempel på SIPOC i olika branscher som kan inspirera dig:

1. Kundservice

Ett SIPOC-diagram för en kundtjänstprocess hjälper till att identifiera varje steg, från att ta emot ett klagomål (input) till att tillhandahålla en lösning (output) och säkerställa kundnöjdhet.

Exempel: Hantering av kundklagomål

Så här skulle det se ut:

Leverantörer Indata Processsteg Resultat Kunder Kund, kundserviceteam, CRM-system, produkt-/tjänstedokumentation Detaljer om kundklagomål, produkt-/tjänstehistorik, kundkontoinformation Registrera klagomål Undersök problemet Ge en lösning Följ upp med kunden Löst klagomål, kundfeedback Slutkunder, kundnöjdhetsteam

🌻Rolig fakta: Den globala kundnöjdheten bland användare av livechatt mellan 2015 och 2022 nådde sin topp 2020, då nästan 86 % av kunderna svarade att de var nöjda.

2. Produktutveckling

Använd ett SIPOC-diagram för att kartlägga hela produktutvecklingsprocessen, från leverantörens resurser till den slutliga produkten som levereras till kunderna.

Exempel på scenario: Lansering av ny produkt

Leverantörer Indata Process Resultat Kunder Marknadsundersökningsgrupper, FoU-avdelningar, designteam, materialleverantörer Marknadsundersökningsdata, designprototyper, råvaror, regleringsriktlinjer ProduktdesignPrototyptestningRegulatoriskt godkännandeSlutlig produktion Ny produkt klar för marknaden Marknadsförings- och säljteam, slutkonsumenter

3. Hantering av leveranskedjan

SIPOC-diagram är viktiga för att kartlägga leverantörsrelationer, ingångskrav och distribution till slutkunder.

Exempel: Process för lagerpåfyllning

Leverantörer Nödvändiga uppgifter Process Resultat Kunder Råvaruleverantörer, logistikleverantörer Lagerstatusrapporter, inköpsorder, leveransscheman Övervaka lagernivåer Lägg order Ta emot leveranser Fyll på lagret Påfyllt lager, uppdaterade lagernivåer Lager, produktionsteam, säljteam

I processförbättringsarbete och projektledning är det avgörande att välja rätt verktyg för att kartlägga processer för att identifiera luckor, effektivisera arbetsflöden och öka effektiviteten. SIPOC, VSM och flödesscheman är alla populära verktyg, men varje verktyg har sitt unika syfte.

Här är en jämförelse mellan dem:

Funktion SIPOC Värdeflödeskartläggning (VSM) Flödesscheman Syfte Översikt över processen på hög nivå Detaljerad processkartläggning Visuell representation av processsteg Fokus Input, output, leverantörer, kunder och process Hela värdeflödet, inklusive värdeskapande och icke-värdeskapande aktiviteter Sekvensen av steg och beslutspunkter Detaljnivå Hög nivå Detaljerad Medelhög till hög detaljnivå Idealiska användningsfall Projektinitiering, definition av omfattning, identifiering av intressenter Lean-initiativ, processoptimering, avfallsminskning Processanalys, utbildning, felsökning

Låt oss gå igenom i detalj hur SIPOC skiljer sig från andra verktyg:

SIPOC jämfört med värdeströmskartläggning (VSM)

SIPOC och VSM fokuserar båda på kartläggning av affärsprocesser, men skiljer sig avsevärt åt i omfattning och detaljrikedom.

1. Syfte och fokus

SIPOC är ett högnivåverktyg som ger en bred översikt över en process, idealiskt för att definiera processgränserna och förstå vem som är involverad. Det används ofta i de tidiga stadierna av processförbättring för att fånga upp de viktigaste stegen och deras relation till in- och utdata.

VSM är däremot mer detaljerat och specifikt. Det kartlägger hela värdeflödet i en process för att upptäcka ineffektiviteter. VSM visar visuellt varje steg, materialflöde och informationsflöde för att identifiera flaskhalsar och områden med slöseri, vilket gör det mycket lämpligt för Lean-initiativ.

2. Detaljnivå

SIPOC ger en enkel, strukturerad översikt, ofta begränsad till en enda sida, som fångar viktig processinformation. VSM går djupare och fångar upp små detaljer, såsom cykeltider, ledtider och lager, vilket ger praktiska insikter för kontinuerlig processförbättring.

Idealiska användningsfall: Använd VSM när du är redo att ta itu med specifika ineffektiviteter, slöseri och förseningar inom komplexa affärsprocesser och behöver en färdplan för att optimera värdeleveransen från början till slut. Använd SIPOC för övergripande planering eller som utgångspunkt i projekt som kräver grundläggande förståelse innan man går in på detaljerna.

SIPOC kontra flödesscheman

Flödesscheman är en klassisk teknik för processkartläggning, men hur står den sig i jämförelse med SIPOC?

1. Syfte och fokus

SIPOC fångar essensen av en process genom att fokusera på in- och utdata utan att gå in på varje steg. Det är väl lämpat för processinitiering eller snabba utvärderingar när tydlighet om omfattning och intressenter är det primära behovet.

Flödesscheman, däremot, bryter ner processer steg för steg i en visuell sekvens. De gör det möjligt att kartlägga varje beslutspunkt, interaktion och steg i arbetsflödet. Flödesscheman är ett utmärkt verktyg för att identifiera exakta felpunkter eller redundans i en specifik processdesign.

2. Tydlighet och visuell representation

Flödesscheman förtydligar mycket detaljerade processer, vilket gör dem effektiva för utbildning eller felsökning. SIPOC:s enkelhet innebär att det är mindre rörigt och detaljerat, vilket möjliggör en snabb översikt snarare än en djupgående analys.

Idealiska användningsfall: Använd flödesscheman när det är viktigt att förstå exakta steg, beslutspunkter eller beroenden i en process, särskilt under implementering eller felsökning. Använd SIPOC när en översiktlig bild hjälper team eller intressenter att orientera sig, särskilt under de tidiga faserna av processförbättringsprojekt.

🌻Rolig fakta: Det tidigaste kända flödesschemat går tillbaka till 1921 och utvecklades av ingenjörerna Frank och Lillian Gilbreth. De kallade det för ett ”processdiagram” och presenterade det på American Society of Mechanical Engineers (ASME) konferens för att effektivisera arbetsflöden.

Det är lämpligt att välja SIPOC framför VSM eller flödesscheman när: Skapa en grundläggande förståelse: SIPOC är mycket värdefullt i början av ett projekt eller en processförbättringsinitiativ. Det ger intressenterna en tydlig och koncis bild av processens gränser och ingångsvärden, vilket skapar en stark grund för vidare analys.

Genomföra tidsbegränsade analyser: När tiden är begränsad och du snabbt behöver få en överblick över helheten med minimala detaljer är SIPOC:s strukturerade format mycket effektivt.

Du befinner dig i ett tidigt skede av processförbättringen: Om du ännu inte är redo att fördjupa dig i de detaljerade detaljer som VSM eller flödesscheman kräver, erbjuder SIPOC en hanterbar översikt på hög nivå som senare kan byggas vidare på med mer detaljerade verktyg.

Kommunicera med tvärfunktionella team: SIPOC:s strukturerade tillvägagångssätt för att definiera leverantörer, insatser, processteg, resultat och kunder gör det till ett utmärkt verktyg för att kommunicera processgrunder till tvärfunktionella team utan att överväldiga dem med detaljer.

Alla verktyg har sina styrkor, men SIPOC är särskilt kraftfullt tack vare sin enkelhet och mångsidighet. Som ett effektivt verktyg för att definiera omfattning och samordna intressenter kan SIPOC vara en ovärderlig utgångspunkt i alla processförbättringsprojekt.

När du går djupare in i analysen bör du dock överväga att komplettera den med VSM eller flödesscheman för att få mer detaljerade insikter.

Vanliga fallgropar vid skapandet av SIPOC-diagram

SIPOC-modellen är ett enkelt verktyg för att definiera omfattningen av en process, men många team stöter på vanliga fallgropar som kan leda till förvirring eller bristande samordning.

Här är några sätt att undvika dessa fallgropar:

Vanliga fallgropar Vad det innebär Hur man undviker Överkomplicera processens omfattning Ett av de vanligaste misstagen är att inkludera för många detaljer i varje SIPOC-komponent, vilket gör att en översiktsbild blir en komplex, detaljerad uppdelning. Detta resulterar ofta i ett rörigt, överväldigande diagram som förlorar sitt syfte som en snabb översikt. Begränsa varje komponent till väsentliga punkter; håll processavsnittet till 4-7 övergripande steg för tydlighetens skull. Felaktig identifiering av processgränserna Om gränserna definieras för snävt eller för brett kan det leda till luckor eller överlappningar, vilket gör SIPOC-diagrammet mindre effektivt. Om man till exempel utesluter viktiga uppströms- eller nedströmsaktiviteter kan viktiga leverantörer eller kunder utelämnas. Definiera tydliga start- och slutpunkter; se till att alla teammedlemmar är överens om gränserna för att endast fånga upp relevanta indata och utdata. Förvirrande in- och utdata Team har ofta svårt att skilja mellan input och output, särskilt när olika processer inom ett arbetsflöde är beroende av varandra. Felaktig märkning kan leda till förvirring om vem som levererar vad och vem som är mottagaren. Separera ingångar (från leverantörer) och utgångar (till interna och externa kunder); granska skillnaderna med relevanta intressenter. Involverar inte alla viktiga intressenter Om vissa intressenter, såsom frontlinjepersonal, IT-support eller kundrepresentanter, utelämnas blir SIPOC-diagrammet ofta ofullständigt. Utan input från alla berörda parter kan diagrammet sakna viktiga detaljer eller återspegla felaktiga processteg. Identifiera och inkludera representanter från alla berörda avdelningar för att säkerställa ett omfattande och korrekt diagram. Att försumma att granska och validera diagrammet Många team skapar SIPOC-diagram i en session utan att granska eller validera informationen. Detta kan leda till föråldrade eller ofullständiga diagram som inte korrekt återspeglar den aktuella processen. Planera uppföljningsgranskningar för att bekräfta noggrannheten. Uppdatera diagrammet regelbundet om processen förändras. Att inte definiera kundernas krav Ett vanligt misstag är att man bortser från de specifika behoven och förväntningarna hos processens slutkunder. Utan detta kan SIPOC misslyckas med att styra förbättringar som verkligen överensstämmer med kundernas behov. Lägg till kundbehov direkt under avsnittet Kunder eller som en anteckning för att fokusera på att uppfylla eller överträffa förväntningarna. Använda SIPOC utanför dess avsedda användningsområde SIPOC är ett högnivåverktyg, men team försöker ibland omvandla det till ett detaljerat flödesschema eller värdeströmskarta, vilket minskar dess effektivitet och fördunklar dess enkelhet. Använd SIPOC-kartan endast för en översiktlig bild; byt till detaljerade verktyg som flödesscheman eller värdeströmsanalys vid behov.

SIPOC för projektledare

SIPOC erbjuder en förenklad metod för att definiera projektets omfattning, identifiera intressenter, klargöra input och output samt säkerställa att alla har en gemensam förståelse för projektets mål.

Genom att använda SIPOC kan du lägga en stark grund för projekt som är väl avgränsade, strategiskt anpassade och förberedda för framgångsrik leverans:

Definiera var processen börjar och slutar så att alla förstår vad som ingår i omfattningen och vad som inte ingår.

Identifiera leverantörer och målkunder och kartlägg dem sedan för att säkerställa att alla relevanta avdelningar och slutanvändare inkluderas och är i linje med projektmålen.

Lista viktiga resurser (input) och förväntade resultat (output) för en tydligare bild av krav och mål.

Använd SIPOC-strukturen för att visuellt vägleda och samordna ditt team kring övergripande mål och viktiga processteg.

Upptäck potentiella luckor eller flaskhalsar i ett tidigt skede , så att du kan planera utifrån beroenden eller justera tidsplaner efter behov.

Presentera SIPOC för intressenterna för att säkerställa deras stöd genom att kommunicera omfattning, leverantörer och förväntade effekter i ett lättförståeligt format.

Denna tydlighet är särskilt användbar för agila team, där snabba förändringar och iterativa arbetsflöden är vanliga.

I en agil miljö erbjuder ett SIPOC-diagram ett strukturerat men flexibelt ramverk för att hålla elementen i olika processer synliga och samordnade. Låt oss se hur detta kraftfulla verktyg kan integreras sömlöst med agila metoder.

SIPOC och agila metoder

SIPOC-diagram passar bra ihop med Agile och hjälper teamen att:

Skapa en grund för projektet : I agila sprintar kan ett SIPOC-diagram ge en tydlig, övergripande bild av projektets olika delar (leverantörer, insatser, processteg, resultat, kunder) så att teamet kan hålla sig fokuserat på målen.

Behåll flexibiliteten: Agile främjar flexibilitet, men ständiga förändringar kan innebära en risk att avvika från väsentliga element. Ett SIPOC-diagram fungerar som ett stabilt ramverk som gör det möjligt för teamet att göra justeringar inom definierade gränser och behålla kärnprocesser och mål intakta även när kraven förändras.

Förbättra kommunikationen: Agile trivs med samarbete, och ett SIPOC-diagram skapar ett gemensamt språk kring processelement. Det förenklar diskussioner, gör det lättare att klargöra roller, identifiera processägare och kommunicera förändringar till alla intressenter, vilket främjar smidigare och effektivare kommunikationsloopar.

Dessa aspekter gör SIPOC till ett värdefullt verktyg för agila team som vill behålla strukturen utan att kompromissa med anpassningsförmågan.

Effektivisera processkartläggning med SIPOC

Ett SIPOC-diagram är viktigt för affärsprocesschefer och förbättringsteam. Det förenklar komplexa processer och visar tydligt vem som bidrar till varje steg.

Med ClickUps intuitiva funktioner och samarbetsverktyg kan du skapa tydliga, effektiva SIPOC-diagram som ger meningsfulla resultat.

ClickUps flexibilitet, automatiseringsfunktioner och omfattande mallar gör det till den bästa lösningen för smidig diagramskapande. Det säkerställer att dina processer förenklas, blir mer samarbetsinriktade och alltid är uppdaterade.

Prova ClickUp och se hur det förändrar ditt arbetsflöde!