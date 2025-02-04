De 10 bästa programvaruverktygen för processdesign 2025

Ineffektiva processer finns överallt, slösar bort dina anställdas tid, påverkar företagets resultat och skapar missnöjda kunder. Företag har lärt sig att det är mycket enklare att hitta dessa ineffektiviteter och eliminera dem med hjälp av programvara för processdesign.

Med processdesignverktyg kan du skapa, visualisera och optimera din organisations processer. Som ett resultat kommer du att öka kund- och medarbetarnöjdheten och skydda budgetarna. Men varje verktyg har sina för- och nackdelar, vilket är anledningen till att vi har skapat denna guide till den bästa programvaran för processdesign 2024.

Vad är programvara för processdesign?

Programvara för processdesign hjälper affärsanvändare och team att skapa ett visuellt paradigm som gör det enklare att visualisera och förstå komplexa processer.

Förutom att kunna dokumentera processer och skapa processkartor kan programvaran analysera data för att ge dig meningsfulla insikter om var en process kan vara ineffektiv eller var en liten förändring kan leda till mätbara fördelar.

Den bästa programvaran för processdesign integreras med andra verktyg, till exempel din projektledningsplattform, för ytterligare funktionalitet och processoptimering.

Vad ska du leta efter i programvara för processdesign?

Alla programvaror för processdesign erbjuder inte samma fördelar. Även bland de bästa produkterna på marknaden finns det en rad olika funktioner och inriktningar för olika behov. För att få bästa möjliga förbättringar av affärsprocesserna med det verktyg du väljer bör du ta hänsyn till följande faktorer:

Enkel åtkomst: Se till att lösningen har ett välbekant och intuitivt gränssnitt som alla kan använda för att dokumentera processer och minska friktionen i arbetsflödena.

Flexibilitet: Kontrollera att programvaran stöder olika typer av modellering av olika processer, såsom affärsprocesser, onboardingprocesser för användare eller mjukvaruprocesser. Den bör också vara tillräckligt flexibel för att kunna presentera informationen i olika format, såsom flödesscheman.

Kostnadseffektivitet: Jämför kostnaden för dina alternativ för att få mest effektivitet och processförbättringar för dina pengar.

Integrationsmöjligheter: Välj programvara som kan integreras med andra verktyg och system som du använder för att hantera processer på ett smidigt sätt.

Process mining: Leta efter verktyg med process mining-funktioner för att analysera och identifiera områden för processförbättring och optimering.

Samarbetsfunktioner: Se till att team och avdelningar kan kommunicera och dela kunskap effektivt, vare sig det är genom att dela anteckningar, kommentarer eller en inbyggd kommentarfunktion.

Export och delbarhet: Se till att du kan exportera Se till att du kan exportera processkartor till vanliga format för att underlätta informationsdelning med intressenter.

De 10 bästa programvarorna för processdesign att använda

För att hjälpa dig att hitta den bästa programvaran för processdesign för dina specifika behov har vi sammanställt denna lista över några av de bästa alternativen på marknaden.

Skapa starkare affärsprocesser med ClickUp, där du kan standardisera verksamheten och spåra uppgifter.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för projektledning med en imponerande lista över funktioner för att förbättra produktiviteten. Verktyget låter dig centralisera ditt arbete över hela din teknikstack till en kraftfull arbetsyta.

För processdesign erbjuder ClickUp Whiteboards och ClickUp Mind Maps alla funktioner du behöver för att förbättra dina arbetsflöden. Samarbetsfunktioner säkerställer att alla som behöver vara en del av processen kan delta.

ClickUp erbjuder ett gratis mallbibliotek med över 1 000 mallar, inklusive verktyg för modellering av affärsprocesser. Processkartläggningsmallen ger till exempel en översikt som hjälper dig att bättre förstå relationerna mellan de olika stegen i dina processer.

ClickUps bästa funktioner

Tillhandahåller arbetsflödesverktyg för att hålla tvärfunktionella team organiserade

Integreras med alla dina favoritappar, vilket möjliggör smidig processhantering.

Hjälper till att förbättra processflödet genom uppgiftsberoenden

Automatiserar repetitiva uppgifter i processer, vilket eliminerar manuellt arbete.

Möjliggör effektiv kommunikation mellan teammedlemmar med hjälp av samarbetsverktyg

Begränsningar i ClickUp

Mobilappen saknar vissa funktioner som finns i desktopversionen.

Vissa användare tycker att gränssnittet är skrämmande när de lär sig att använda nya funktioner.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsad: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

ClickUp AI kan köpas till alla betalda abonnemang till ett pris av 5 dollar per arbetsplatsmedlem och intern gäst per månad.

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Lucidchart

Via Lucidchart

Lucidchart är ett intelligent diagramverktyg som gör det möjligt för team att enkelt visualisera och kommunicera komplexa idéer och processer. Användare kan dokumentera processer och skapa affärsprocessmodeller, vilket gör det enkelt att förtydliga komplexa begrepp och identifiera områden som kan förbättras. Programvaran har intelligenta funktioner, såsom AI Prompt Flow och integration med ChatGPT, för att ytterligare effektivisera arbetsflöden.

Lucidcharts bästa funktioner

Underlättar visualisering av komplexa idéer och processer med smarta diagramverktyg

Möjliggör samarbete i realtid mellan team och individer

Integreras med plattformar som Google Workspace och Microsoft, vilket förbättrar effektiviteten och samarbetet.

Skalbar så att programvaran förblir användbar när ditt företag och dess behov växer.

Fungerar i en mängd olika användningsfall för maximal anpassningsförmåga till affärsbehov

Den finns tillgänglig på flera språk för att kunna betjäna kunder över hela världen.

Begränsningar i Lucidchart

Vissa användare skulle vilja se fler offlinefunktioner.

Nya användare tycker att gränssnittet är komplicerat när de börjar använda det.

Vissa recensenter skulle vilja ha fler mallar att utgå ifrån.

Lucidcharts prissättning

Gratis

Individuell: 11,93 $/månad

Team: 13,50 $/månad

Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Lucidchart-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 4 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 900 recensioner)

3. Microsoft Visio

Via Microsoft

Detta populära verktyg från Microsoft är ett program för att skapa flödesscheman och diagram. Det kan förenkla kommunikationen av komplex information med hjälp av datalänkade diagram. Team kan använda dessa diagram för visuellt samarbete.

Funktionaliteten förbättras genom integration med Microsoft 365, vilket gör det till ett idealiskt val för företag som redan har investerat i Microsofts ekosystem. Det har säkerhet och integritet i företagsklass för att skydda dina data. Tillgänglighetsfunktioner innebär att diagram är tillgängliga för alla användare.

Microsoft Visio – bästa funktioner

Förenklar processdokumentationen genom användning av mallar och enkla ritverktyg.

Integreras med andra Microsoft 365-applikationer för förbättrad effektivitet och funktionalitet

Gör det möjligt för flera användare att samarbeta på ett och samma diagram samtidigt

Integrerar diagram och tabeller med realtidsdata, vilket ger dynamiska och uppdaterade visualiseringar.

Säkerställer inkludering för personer med funktionsnedsättning genom tillgänglighetsfunktioner

Erbjuder en rad mallar som underlättar snabb och effektiv diagramskapande.

Begränsningar i Microsoft Visio

Mindre företag eller privatpersoner kan tycka att priset är högt.

Den inledande inlärningskurvan är brant och kan bromsa införandet.

Vissa användare vill ha förbättrade samarbetsfunktioner

Priser för Microsoft Visio

Plan 1: 5 $/månad per användare

Plan 2: 15 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Microsoft Visio

G2: 4,2/5 (653 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

4. Process Street

Via Process Street

Denna checklista och arbetsflödesprogramvara är en enkel plattform för att skapa, hantera och optimera affärsprocesser och dokumentera standardiserade arbetsrutiner. Process Street är populärt tack vare sin AI-drivna precision för processhantering.

Programvaran är enkel att använda, med en kodfri processplattform som ger användarna tillgång till Process AI, även med begränsade tekniska kunskaper. Integration med populära verktyg förbättrar arbetsflödeshanteringen.

Process Streets bästa funktioner

Tillhandahåller mallar för vanliga uppgifter och processer för att förbättra effektiviteten.

Gör det möjligt att automatisera uppgifter och skapa triggers för att initiera åtgärder eller uppföljningar för att effektivisera processhanteringen.

Möjliggör enkelt samarbete och fördelning av uppgifter mellan teammedlemmarna för att säkerställa att alla förblir organiserade och produktiva.

Integreras med över 2 000 appar via Zapier, vilket ger enkel åtkomst till verktyg och tjänster från tredje part.

Använder villkorliga logikregler för att skapa dynamiska checklistor som anpassar sig efter olika behov och processer.

Genererar rapporter för att analysera teamets produktivitet och processeffektivitet

Process Streets begränsningar

Vissa användare upplever att tilläggsfunktionerna är begränsade vid redigering av mallar.

Användarna vill ha fler förslag på tillgängliga mallar.

Rapporteringsfunktionerna är otillräckliga för vissa granskares behov.

Priser för Process Street

Gratis för alltid

Pro: 30 $/månad

Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Process Street-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 600 recensioner)

5. Bizagi

Via Bizagi

Denna programvara för processdesign fokuserar på intuitiv och samarbetsinriktad modellering av affärsprocesser. Den gör det möjligt för organisationer att snabbt dokumentera affärsprocesser och lagra dem i ett centralt molnarkiv.

Genom att analysera dessa processmodeller får du en djupare förståelse för varje steg i processen och kan identifiera områden som kan förbättras. Förutom kraftfulla verktyg för processautomatisering och processimulering erbjuder programvaran möjligheten att skapa low-code-appar för ökad användbarhet.

Bizagis bästa funktioner

Gör det möjligt för användare att skapa och visualisera affärsprocessmodeller med enkelhet och precision

Möjliggör export av diagram till vanliga format och plattformar, inklusive PDF och Microsoft SharePoint.

Möjliggör import från plattformar som Microsoft Visio och IBM Blueworks

Utför robust processimulering för att analysera och optimera affärsprocesser

Underlättar samarbete kring processmodeller och enkel delning av resultat med viktiga intressenter

Möjliggör skapandet av appar med lågkodverktyg som ger flexibilitet för mindre tekniskt kunniga användare.

Begränsningar i Bizagi

Vissa användare tycker att formulären och mallarna saknar funktionalitet.

Vissa recensenter har problem med att migrera från en version till nästa.

Prestandan kan bli långsammare när man hanterar komplexa processer.

Bizagi-priser

Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter.

Bizagi-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (49 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

6. Pipefy

Via Pipefy

Denna kodfria programvara för automatisering av affärsprocesser erbjuder ett kostnadseffektivt sätt att förbättra en organisations affärsprocesser. Den kodfria metoden gör det enkelt att konfigurera automatiserade processer.

Pipefy erbjuder över 300 inbyggda kopplingar för integration med de verktyg som ditt företag använder mest. Programvaran använder AI för att optimera arbetsflöden och hjälpa teamen att vara flexibla och anpassningsbara.

Pipefys bästa funktioner

Använder AI för att optimera arbetsflöden och öka effektiviteten

Implementerar integrationer utan komplicerad kodning för enkel åtkomst och användbarhet

Implementerar processlösningar upp till tre gånger snabbare än vanliga konkurrenter

Definierar startpunkter, faser och integrationer för effektiv processdesign och hantering

Integreras med hundratals lokala eller molnbaserade appar i vanliga teknikstackar

Möjliggör centraliserad datavisning i realtid, eliminerar datasilos och samordnar datakällor.

Pipefys begränsningar

Inlärningskurvan kan vara brant för nya användare, även med de medföljande handledningarna.

Vissa användare vill ha fler anpassningsalternativ

Sökfunktionen ger ibland oväntade resultat.

Pipefy-priser

Gratis för alltid

Företag: 25 USD/månad per användare

Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Pipefy-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 300 recensioner)

7. ARIS

Via ARIS

Denna omfattande svit för hantering av affärsprocesser underlättar affärstransformation genom processdesign och processhanteringsfunktioner som förbättrar effektiviteten. Med möjligheten att dokumentera, optimera och kontrollera processer från början till slut får du bättre överblick över varje steg i dina arbetsflöden.

Process mining förbättrar din förmåga att bearbeta data och hitta förbättringsmöjligheter. Integration med olika IT-system säkerställer en strömlinjeformad process.

ARIS bästa funktioner

Stöder initiativ för affärstransformation med omfattande processdokumentation, analys och optimering

Ger en 360-graders vy av affärsprocesser, vilket möjliggör en bättre förståelse av data och beroenden.

Effektiviserar verksamheten och minskar manuella fel genom att automatisera repetitiva uppgifter.

Använder funktioner för styrning, riskhantering och regelefterlevnad för att förbättra efterlevnadsprocesserna.

Integreras med vanliga verktyg från tredje part för ökad effektivitet

Begränsningar med ARIS

Vissa användare tycker att priset är för högt.

Vissa recensenter vill se förbättrad import och export med Visio.

Den automatiska layoutfunktionen kan ibland vara bristfällig.

ARIS-priser

Grundläggande: 116 €/månad

Avancerad: 233 €/månad

ARIS-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (27 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (15 recensioner)

8. FlexSim

Via FlexSim

Denna programvara erbjuder en robust plattform för modellering, simulering, analys och visualisering av processer i en 3D-miljö. Syftet är att omvandla befintliga data till exakta prognoser för att förbättra förståelsen av komplexa processer.

FlexSim är mer än bara programvara för processdesign, det erbjuder även djupgående analysfunktioner. Utvecklarna har skapat verktyg som fungerar väl inom en rad olika branscher, inklusive tillverkning och hälso- och sjukvård.

FlexSims bästa funktioner

Gör det möjligt för användare att förstå och förbättra alla system eller processer genom 3D-simuleringsmodellering och analys.

Underlättar omvandlingen av befintliga data till exakta prognoser, vilket bidrar till processoptimering.

Säkerställer mångsidighet i tillämpningen inom olika branscher, såsom tillverkning och hälso- och sjukvård.

Tillhandahåller en plattform som möjliggör dynamisk modellering av verksamheter och förståelse av komplexa system.

Erbjuder 3D-modellering och processflödesverktyg för omfattande analys och välgrundade beslut.

FlexSim-begränsningar

Licensrestriktionerna kan vara begränsande

Vissa nivåer har begränsningar för modellstorlekarna du kan använda.

Recensenterna skulle vilja vara mindre beroende av tillägg för vissa funktioner.

FlexSim-priser

Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter.

FlexSim-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (54 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

9. Minitab

Via Minitab

Minitab är en svit av statistikverktyg som erbjuder robusta funktioner för affärsanalys och maskininlärning. Dessa verktyg gör det möjligt för företag att fatta datadrivna beslut. Inom dessa statistikverktyg finns funktioner för att visualisera data, vilket möjliggör en djupare förståelse av insamlad information. Programvaran ger enkel tillgång till analyser via praktiska instrumentpaneler.

Minitabs bästa funktioner

Ger djupgående och meningsfulla insikter med hjälp av kraftfull statistikprogramvara

Möjliggör skapande och delning av förbättringsinitiativ genom verktyg för kontinuerlig förbättring och innovation.

Erbjuder verktyg för datavetenskap och maskininlärning för ökad noggrannhet

Gör det möjligt för användare att få insikter specifikt om affärsprocesser via affärsanalys- och intelligensfunktioner.

Möjliggör maximerad användarkompetens och produktkunskap genom webbseminarier och utbildningssessioner

Minitabs begränsningar

Vissa användare anser att 3D-plotfunktionerna behöver förbättras.

Det kan vara svårt att mata in matriser och hantera matrisdata.

Vissa av de mer kraftfulla verktygen kan vara förvirrande för nybörjare.

Priser för Minitab

Enskild användare: 1 780 USD/år

Enanvändare + modul för prediktiv analys: 3 040 USD/år

Enskild användare + andra moduler: 2 220 USD/år

Minitab-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 300 recensioner)

10. Gliffy

Via Gliffy

Detta mångsidiga diagramverktyg syftar till att underlätta visuellt samarbete mellan team. Användare kan snabbt komma igång med det drag-and-drop-baserade diagramgränssnittet, som gör det enkelt att dela idéer. Verktygets processmodelleringsfunktioner är lämpliga för företag i olika branscher och erbjuder flexibilitet i användningsfall. Gliffy integreras med Jira och Confluence för förbättrad projektledning och samarbete.

Gliffys bästa funktioner

Erbjuder djup integration med Atlassians verktyg, vilket gör det idealiskt för företag som investerar i det ekosystemet.

Lägger till realtidssamarbete i Confluence Cloud så att teamen kan arbeta med diagram samtidigt.

Gör det enkelt att skapa diagram och dela idéer via ett dra-och-släpp-gränssnitt.

Erbjuder pålitlig diagramfunktion i företagsklass som kan skalas efter verksamhetens behov.

Stöder olika team och användningsfall, inklusive diagram för affärs-, produkt- och IT-team.

Ger ett intuitivt användargränssnitt med många färdiga diagramkomponenter

Gliffys begränsningar

Mindre team och enskilda användare kan tycka att programvaran är lite dyr.

Programvaran saknar de avancerade funktionerna som vissa konkurrenter har.

Vissa recensenter önskar fler anpassningsalternativ

Gliffys priser

Professional: 8 $/månad

Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Gliffy-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (70 recensioner)

Prova Process Mapping i ClickUp

Den bästa programvaran för processdesign för 2024 ger dig verktyg och insikter för att optimera dina processer, eliminera ineffektivitet och säkerställa att dina arbetsflöden uppfyller bästa praxis och branschstandarder. Men vissa har svårt att omsätta dessa insikter i handling.

