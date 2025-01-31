De 10 bästa programvarorna för processmodellering 2025 (recensioner och priser)

De operativa processerna i ett företag utvecklas för att bli mer effektiva och hållbara. Processmodellering är avgörande för att identifiera och eliminera flaskhalsar, effektivisera arbetsflöden och öka effektiviteten för att bidra till dess utveckling.

Vad är processmodellering?

Processmodellering är en bildlig eller grafisk representation av affärsprocesser eller arbetsflöden inom en specifik affärsmiljö. De kan vara linjära eller icke-linjära. Tänk på enskilda steg i en process som ritats upp i form av ett flödesschema eller en liknande representation för att fånga hela processen i en bild.

Processmodellering kallas också mer formellt för affärsprocessmodellering.

Låter allt detta lite för komplicerat? Programvara för processmodellering bryter ner komplexiteten åt dig.

I denna sammanställda lista har vi lyft fram de 10 bästa processmodelleringprogrammen 2024. Utforska utbudet av processmodelleringprogram baserat på funktioner, begränsningar, priser och användarbetyg.

Vad ska du leta efter i programvara för affärsprocessmodellering?

Innan vi tittar på listan över rekommenderade verktyg ska vi gå igenom de viktigaste funktionerna som du måste ta hänsyn till när du väljer ett processmodellverktyg.

Användbarhet: Välj ett intuitivt verktyg för processmodellering som gör det möjligt för ditt team att skapa och modifiera affärsprocessmodeller som arbetsflödesdiagram och organisationsscheman utan krångel.

Anpassning: Välj en lösning med funktioner som gör att du kan anpassa vyerna efter dina affärsbehov, till exempel rollspecifika vyer eller branschspecifika mallar.

Integrationsmöjligheter: Din programvara för processmodellering måste kunna anslutas sömlöst till dina CRM- eller ERP-system för omfattande datahantering.

Samarbete i realtid: Välj ett processmodelleringsverktyg som förbättrar samarbetet i ditt team och möjliggör snabbare beslutsfattande.

Rapportering och analys: Detaljerade insikter för att identifiera ineffektiviteter och Detaljerade insikter för att identifiera ineffektiviteter och optimera arbetsflödesprocesser är avgörande när du väljer en lösning.

Skalbarhet : Välj programvara som anpassar sig efter dina växande affärsbehov, sparar kostnader och säkerställer långsiktig användbarhet.

Kostnadseffektivitet: Utvärdera programvarans pris i förhållande till dess funktioner för att säkerställa att du får valuta för pengarna.

Kundsupport: Utvärdera kundsupporttjänsterna för att få snabb hjälp med programvaran och lösningar på problem.

De 10 bästa programvarorna för processmodellering

Marknaden är översvämmad av så många verktyg och plattformar att det är svårt att hitta ett pålitligt. Vi har dock gjort det enkelt för dig genom att göra en del förarbete. Dessa 10 verktyg för affärsprocessmodellering har de bästa funktionerna som finns idag för att matcha en mängd olika affärskrav.

1. ClickUp

ClickUp sticker ut i denna lista över programvara för processmodellering tack vare sina funktioner och mångsidighet. Plattformen erbjuder olika funktioner, såsom ClickUpChat, ClickUpDocs och ClickUpTasks, som hjälper dig att utföra flera uppgifter.

Två funktioner står dock i centrum när det gäller processmodellering: ClickUp Mind Maps och ClickUp Whiteboards.

Du kan enkelt skapa och länka uppgifter från din Mind Map.

ClickUp Mind Maps låter dig skapa arbetsflödesdiagram med hjälp av uppgifter eller noder och därmed skapa en visuell, steg-för-steg-process för projekt.

Denna funktion förbättrar planeringen och låter dina team se hela sitt arbetsflöde på en skärm, fokusera på enskilda uppgifter och samarbeta effektivt i realtid. Detta är särskilt fördelaktigt för brainstorming och projektplanering.

Brainstorma, utforma strategier eller kartlägg arbetsflöden med visuellt samarbetsinriktade ClickUp Whiteboards.

ClickUp Whiteboards fungerar som ett visuellt samarbetsverktyg för team. Det erbjuder en dynamisk och flexibel digital yta för brainstorming, planering och samarbete kring idéer, uppgifter och projekt.

ClickUp Whiteboards är användbara för att kartlägga faserna i ditt projekts livscykel. Dessutom kan du använda Whiteboards för att samarbeta med dina team i realtid, brainstorma nya idéer visuellt och utveckla agila arbetsflöden.

Gå från idé till genomförande genom att skapa ClickUp-uppgifter från dina whiteboards.

Frigör mer tid för kunskapsintensivt arbete genom att effektivisera återkommande uppgifter med ClickUp Automations.

ClickUps bästa funktioner

Automatisera dokumentationsskrivandet med AI, övervaka framstegen med diagram och sprintar och lösa kodningsfel snabbt med ClickUp.

Skapa uppgifter, sammanfatta anteckningar och skapa påminnelser för att spara tid med ClickUp AI

Få tillgång till fördesignade och anpassningsbara ClickUp-mallar för olika projekttyper och arbetsflöden.

Begränsningar i ClickUp

Vissa användare har rapporterat en brant inlärningskurva.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI: 5 dollar per arbetsyta för alla betalda abonnemang

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2000 recensioner)

2. Creatio

via Creatio

Creatio erbjuder en kodfri plattform, Studio Creatio, som är utformad för att automatisera arbetsflöden och bygga applikationer. Denna plattform gör det möjligt för användare att skapa komplexa applikationer och processer utan kodningskunskaper, vilket gör den idealisk för småföretag.

Creatios bästa funktioner

Effektiviserat arbetsflöde för att bygga applikationer i Application Hub

Tillhandahåller en uppsättning kodfria designverktyg för att skapa och modifiera sidor, datamodeller och arbetsflöden.

Erbjuder ett bibliotek med fördefinierade vyer, widgets och mallar

Möjliggör skapandet av komplexa processer med verktyg utan kodning

Begränsningar i Creatio

Begränsad anpassning och begränsade alternativ utan kodning

Det saknar ett intuitivt gränssnitt

Föråldrad dokumentation och resurser

Priser för Creatio

Tillväxt: 25 USD/månad för 25 USD/månad för automatisering av arbetsflöden för små och medelstora företag

Enterprise: 55 $/månad för fullskalig automatisering

Obegränsat: 85 $/månad för obegränsad automatisering

Betyg och recensioner av Creatio

G2: NA

Capterra: NA

3. Lucidchart

via Lucidchart

Lucidchart är ett mångsidigt verktyg för diagramskapande och affärsprocessmodellering som gör det möjligt för användare att skapa och samarbeta kring olika visuella dokument. Det har en intuitiv design och en robust uppsättning funktioner som hjälper till att visualisera komplexa processer och idéer.

Lucidcharts bästa funktioner

Stöder dataimport och länkning, vilket underlättar integrering och visualisering av komplex information.

Erbjuder en rad mallar och uppdateringar i realtid för enkel diagramskapande

Mobilapplikation och åtkomsthantering för att arbeta på resande fot

Lucidcharts begränsningar

Inget alternativ för engångsköp

Begränsade anteckningsfunktioner

Lucidcharts priser

Grundläggande: Gratis

Individuell: 7,95 USD per månad/användare, molnbaserad, för individuell professionell användning

Team: 9,00 $ per månad, molnbaserad, kräver minst 3 användare

Företag: Anpassad prissättning

Lucidchart-betyg och recensioner

G2: NA

Capterra: 4,5/5 (över 2000 recensioner)

4. Jira

via Jira Software

Jira, utvecklat av Atlassian, är ett dynamiskt program för affärsprocessmodellering för problem- och projektuppföljning, främst utformat för agila team.

Den stöder en rad olika metoder för projektuppföljning och erbjuder en rad funktioner för planering, uppföljning och release av programvara.

Jiras bästa funktioner

Erbjuder interaktiva tidslinjer och färdplaner för planering och uppföljning

Tillhandahåller agila tavlor (Scrum och Kanban) för projektuppdelning och visualisering av arbetsflöden.

Kapabel DevOps-synlighet

Utvecklad för säkerhet och skalbarhet, med funktioner som katastrofåterställning.

Jiras begränsningar

Att integrera olika verktyg och säkerställa att de fungerar smidigt kan vara komplicerat.

Prestandaproblem vid storskaliga implementationer

Jira-priser

Grundläggande: Gratis (upp till 10 användare)

Standard: 81,50 $/månad (upp till 35 000 användare)

Premium: 160 $/månad (obegränsad lagringsutrymme, support dygnet runt och en SLA med 99,9 % drifttid) på

Företag: Anpassad prissättning

Jira-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (5610 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (13 760 recensioner)

5. Miro

via Miro

Miro är en smidig plattform för visuellt samarbete som är utformad för individer, team och företag som vill brainstorma, planera och genomföra projekt.

Den erbjuder en rad funktioner som digitala whiteboardtavlor, interaktiva mindmapping-mallar och integrationer med olika appar för kartläggning av affärsprocesser.

Miros bästa funktioner

Erbjuder en arbetsyta med tre redigerbara tavlor i gratispaketet och obegränsat antal tavlor i betalt paketet.

Har över 2500 mallar för olika användningsfall

Erbjuder över 100 appar och integrationer, inklusive Zoom, Slack, Google Drive och Sketch.

Innehåller inbyggd timer, omröstning, videochatt och andra funktioner för effektiva möten.

Miro-begränsningar

Stora tavlor kan leda till långsam laddning och försämrad prestanda

Offline-läget är minimalt

Användare kan inte skapa och spara egna mallar.

Sessioner kan avslutas oväntat, vilket kan leda till förlust av osparat arbete.

Miro-priser

Grundläggande: Gratis (för individer och team med obegränsat antal teammedlemmar)

Startpaket: 8 USD per medlem/månad faktureras årligen eller 10 USD per månad för team

Företag: 16 USD/medlem/månad faktureras årligen eller 20 USD/månad för yrkesverksamma

Företag: Anpassad prissättning

Miro-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (5211 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (1410 recensioner)

6. Figma

via Figma

Figma är ett favoritverktyg bland UI/UX-designers och är ett molnbaserat verktyg för prototyputveckling och processmodellering som underlättar samarbete, testning och leverans av produktdesign.

Figma erbjuder avancerade funktioner som versionshistorik, teambibliotek, ljudkonversationer, innehållshantering, överlägg, kommentarer på arbetsytan och automatiserad provisionering.

Figma bästa funktioner

Tillhandahåller en molnbaserad samarbetsmiljö för design

Stöder vektornätverk och bågdesign genom ett pennverktyg

Förbättrar samarbetet med ljudkonversationer och kommentarer på arbetsytan

Mobilapplikationsstöd för iOS och Android

Erbjuder integrationer med tredjepartsapplikationer som Maze, Zeplin, Pendo, Confluence och många fler.

Figma-begränsningar

Begränsat lagringsutrymme, vilket kräver att teamen regelbundet skapar nya filer

Prestandan tenderar att vara sämre på Windows-system

Att lägga till bilder i design kan vara svårt för användare som är vana vid Photoshop och XD.

Figma-priser

Starter: Gratis (upp till två redigerare och tre projekt)

Professional: 12 USD per redaktör/månad (årlig fakturering) eller 15 USD per redaktör/månad (månadsvis fakturering)

Organisation: 45 dollar per redaktör/månad (årlig fakturering)

Företag: 75 USD per redaktör/månad (endast årsvis fakturering)

Figma-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (996 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (689 recensioner)

7. Microsoft Visio

via Microsoft Visio

Microsoft Visio är perfekt för att skapa olika diagram, såsom flödesscheman, organisationsscheman, planritningar, nätverksdiagram, UML-diagram och tankekartor.

Den är känd för sina robusta datavisualiseringsfunktioner. Användare kan skapa diagram från Excel-data och bädda in Visio-diagram via Power BI-instrumentpaneler.

Microsoft Visio – de bästa funktionerna

Stöder ett brett utbud av diagramtyper

Erbjuder avancerade funktioner för datavisualisering

Förbättrad datavisning genom integration med Excel och Power BI

Inkluderar ytterligare mallar, diagram och andra avancerade funktioner i Professional-versionen.

Integreras väl med andra Microsoft-applikationer

Begränsningar i Microsoft Visio

Det kan vara svårt att hitta specifika ikonsatser för icke-allmänt bruk.

Begränsad interoperabilitet med andra diagramapplikationer

Funktionen för omvänd konstruktion som fanns i tidigare versioner har tagits bort.

Priser för Microsoft Visio

Visio Plan 1: 5,00 dollar per användare och månad för grundläggande skapande och detaljerad diagramskapande

Visio Plan 2: 15,00 USD per användare och månad för specialiserade diagrambehov

Betyg och recensioner av Microsoft Visio

G2: 4,2/5 (657 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (3070 recensioner)

8. Process Street

via Process Street

Process Street är en plattform för processmodellering som hjälper team att skapa, hantera och spåra sina standardrutiner, checklistor och arbetsflöden.

Den omvandlar teamets kunskap till praktiska arbetsflöden och fungerar som ett operativt kunskapsarkiv.

Process Streets bästa funktioner

Erbjuder obegränsade arbetsflöden och sidor i alla planer

Datalagringskapaciteten sträcker sig från 5 000 poster i Startup-planen till anpassningsbara gränser i Enterprise-planen.

Erbjuder obegränsad fillagring i alla planer

Process Streets begränsningar

Programvaran kan ibland vara lite buggig.

Otillfredsställande design av inkorgen

Brist på komplex villkorlig programmering och bättre anpassade upplevelser

Priser för Process Street

Startup: 100 dollar per månad eller 1 000 dollar per år

Pro: 415 dollar per månad eller 5 000 dollar per år

Enterprise: 1 660 USD per månad eller 20 000 USD per månad

Process Street – betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (387 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (617 recensioner)

9. ProcessModel

via ProcessModel

Företag behöver regelbundet djupgående insikter i sina processer, och ProcessModel är ett verktyg för processanalys och förbättring som är utformat just för detta ändamål.

Genom att låta användarna skapa en digital tvilling av sin process gör ProcessModel det enklare att förbättra processeffektiviteten mellan team och testa potentiella förbättringar.

ProcessModels bästa funktioner

Modellera, simulera och analysera komplexa affärsprocesser innan de implementeras i verkligheten.

Anpassad utbildning för processförbättring

Mångsidigt verktyg med tillämpningar inom olika sektorer

Dedikerade supportkanaler

ProcessModels begränsningar

Komplexiteten i programvaran kan kräva betydande inlärning

Kompatibilitet med olika operativsystem kan bli ett problem

Priser för ProcessModel

Enkelpaket: 2 995 dollar

Projektteampaket: 12 995 dollar

Process Team-paket: 25 995 dollar

ProcessModel-betyg och recensioner

G2: NA

Capterra: NA

10. Modelio Open Source

via Modelio

Modelio är en öppen källkodslösning för modellering som främst riktar sig till utvecklare, analytiker och arkitekter. Eftersom det är öppen källkod kan utvecklare anpassa verktyget efter sina behov.

Det tar dock tid att komma igång med verktyget, och det saknar flera användbara funktioner såsom modellsimulering och integrationer.

Modelio Open Source – de bästa funktionerna

Erbjuder ett brett utbud av affärsprocessmodeller och diagram med modellassistans och konsistenskontroll.

Integrerar affärsprocesshantering (BPM) med UML för affärsprocessmodellering

Stöder generering av Java-kod och Javadoc-generering

Möjliggör utbyte av UML2-modeller mellan olika verktyg för hantering av affärsprocesser

Begränsningar för Modelio Open Source

Användarupplevelsen (UX) kan visa sig vara medioker

Den stöder inte grundläggande modellsimulering.

Problem med XMI-interoperabilitet med konkurrerande verktyg

Användare rapporterar flera buggar som gör det svårt att använda systemet.

Priser för Modelio Open Source

Gratis: Det är öppen källkod och kan laddas ner från GitHub.

Modelio Open Source – betyg och recensioner

G2: NA

Capterra: NA

Att hitta rätt processmodellering är inte längre en utmaning!

Att hitta och välja den bästa programvaran för processmodellering för ditt företag kan vara överväldigande, men det finns helt klart ett verktyg för varje behov.

Oavsett om du är ett litet team eller en stor organisation med komplexa processer erbjuder dessa 10 bästa verktyg för affärsprocessmodellering en rad funktioner för att effektivisera och förbättra ditt arbetsflöde.

Bland dessa verktyg utmärker sig ClickUp för sina utmärkta processmodelleringsfunktioner och den uppsättning funktioner som hjälper dig att skapa och underhålla kritiska affärsprocesser från en enda plattform.

Kom ihåg att den bästa programvaran är den som passar dina specifika krav, så ta hänsyn till ditt teams unika behov innan du fattar ett beslut.

Vem vet? Det perfekta verktyget för din processmodellering är bara ett klick bort!