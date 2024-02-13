5 gratis mallar för Venn-diagram i Word och ClickUp

Från klassrum till styrelserum har Venn-diagram hjälpt människor att visualisera och förstå relationer mellan olika datagrupper sedan 1880-talet. Denna typ av diagram, uppkallad efter sin skapare, den brittiske matematikern John Venn, använder korsande och icke-korsande former, vanligtvis cirklar, för att visa de logiska kopplingarna mellan olika element i datamängder.

Dessa diagram skapar förutsättningar för visuell datakompetens. Varje cirkel i ett Venn-diagram representerar en separat uppsättning eller kategori. Det överlappande området visar vad de två grupperna har gemensamt, medan det icke-överlappande området visar vad som skiljer dem åt.

Venn-diagram är mycket mångsidiga och kan användas inom praktiskt taget alla områden där datajämförelser och samband behövs – från naturvetenskap och humaniora till affärslivet och dagliga beslut.

I den här artikeln utforskar vi fem kostnadsfria mallar för Venn-diagram som gör det enkelt att skapa dessa diagram, vilket sparar tid och hjälper dig att presentera dina data på ett smidigt och professionellt sätt.

Vad är en Venn-diagrammall?

En Venn-diagrammall är en fördesignad, ofta anpassningsbar layout som förenklar processen att skapa ett Venn-diagram. Den tillhandahåller det grundläggande ramverket, så att du inte behöver rita diagrammet från grunden eller använda ytterligare diagramprogramvara.

Mallen är mer än ett verktyg för att rita några cirklar eller identifiera gemensamma egenskaper mellan grupper. Den sparar tid och ansträngning när du hanterar komplexa datamängder med flera variabler.

Venn-diagrammallar kan underlätta problemlösning på alla svårighetsnivåer. Oavsett om du navigerar i en enkel modell med två uppsättningar (cirklar) eller ritar detaljerade diagram med tre eller fler uppsättningar. De kan hjälpa till med följande strukturer:

Nästlade: Inkorporera mindre former i en större form för att representera delmängder. Viktat: Skala cirklarna för att återspegla den viktade storleken på varje uppsättning. Sekventiell: Använd en serie diagram för att representera dynamiska förändringar i uppsättningar över tid, där varje diagram i sekvensen representerar en specifik tidpunkt. Exklusivt: Skapa distinkta, icke-överlappande cirklar för att representera ömsesidigt exklusiva uppsättningar

Dessa komplexa typer möjliggör en mer detaljerad och precis visuell representation av data, vilket gör dem anpassningsbara till olika områden, från statistik och ekonomi till affärs- och logikstudier.

Vad kännetecknar en bra mall för Venn-diagram?

En bra mall för Venn-diagram är enkel men mångsidig och visuellt tilltalande. Här är de viktigaste funktionerna du bör leta efter:

Snygg layout: En ren och överskådlig design hjälper betraktaren att snabbt förstå logiska samband mellan olika uppsättningar.

Skalbarhet: Tomma Venn-diagram bör kunna anpassas för att representera flera uppsättningar utan att förlora tydligheten.

Fördefinierade former: Du måste hitta cirklar eller andra former som redan är ritade, med överlappande områden tydligt markerade, redo att fyllas med relevant information.

Anpassning: Användarna ska enkelt kunna ändra etiketter, färger och former i mallen för att anpassa den efter sina specifika behov och preferenser.

Noggrannhet: Storleken och överlappningen mellan formerna ska noggrant återspegla relationerna mellan uppsättningarna i ett viktat Venn-diagram.

Kompatibilitet: Mallen ska vara tillgänglig i format som är kompatibla med vanliga programvaruverktyg, så att den enkelt kan redigeras och integreras i presentationer eller dokument.

Vägledning: Vissa mallar kan innehålla uppmaningar, riktlinjer eller exempel på innehåll som hjälper dig att mata in din information korrekt ?‍?

5 mallar för Venn-diagram att använda

Oavsett om du vill samarbeta med ditt team i ett projekt, skapa en engagerande presentation eller testa dina elever har vi samlat fem förstklassiga gratis mallar för Venn-diagram som passar olika koncept. Var och en har sin egen unika stil och funktionalitet, så låt oss sätta igång! ?

1. ClickUp Venn-diagrammall

ClickUps mall för Venn-diagram hjälper dig att visualisera relationer mellan uppsättningar, förstå komplex information och presentera den på ett lättillgängligt sätt.

ClickUp Venn-diagrammall ger dig verktygen för att presentera komplex, oorganiserad information på ett lättillgängligt sätt. Venn-diagramskaparen hjälper dig att definiera vad du vill visualisera och underlättar effektiv brainstorming.

Det första du bör komma ihåg är att detta är en mycket skalbar whiteboardmall, och ClickUp Whiteboards är mer än bara skissverktyg. De erbjuder en plattform för samarbete i realtid, där teammedlemmarna kan fånga upp idéer direkt utan förvirring eller överlappningar, oavsett om de samarbetar på distans eller i samma fysiska utrymme. ?

Du kan tilldela dina teammedlemmar uppgifter för att samla in data, jämföra alla element och visualisera kopplingar, allt på ett och samma ställe. Skapa ett ClickUp Doc för att definiera syftet med Venn-diagrammet och dela det med ditt team.

När du har dina data, börja med att rita cirklar som skär varandra i mitten. Denna grundläggande struktur representerar likheter och skillnader mellan grupper. Det skiljer denna mall från liknande visuella verktyg som flödesschemamallar (som beskriver en process) eller mind map-mallar (för kreativ brainstorming).

Märk varje cirkel med en av de datamängder du har samlat in och navigera till tavelvyn för att kartlägga dem. Genom att justera cirklarnas storlek säkerställer du att den relativa betydelsen av den kategori de representerar omedelbart kan urskiljas.

Slutligen växlar du till tabellvyn för att lägga till specifika datapunkter i ditt diagram. Denna kartläggningsmetod kan påminna om matrismallar eller deras mer tabellformade kusiner, databasmallar. Slutresultatet blir dock annorlunda eftersom det inte finns några rutnät, rader eller kolumner. Placera datapunkterna inom cirklarna för att representera de enskilda elementen i varje uppsättning och placera gemensamma punkter i det överlappande området.

2. Microsoft Word 3 Circle Venn Diagram Template av TemplateLab

Microsoft Word 3 Circle Venn Diagram Template från TemplateLab erbjuder ett snabbt sätt att illustrera vad som är gemensamt för tre uppsättningar eller grupper.

Microsoft Word 3 Circle Venn Diagram Template från TemplateLab kan verka komplicerad vid första anblicken, men oroa dig inte – den är helt anpassningsbar. Förutom antalet cirklar, vilket du förstår från namnet!

Du måste använda den här mallen med din Microsoft Word-app eftersom Word online ännu inte stöder den. Eftersom mallen inte kan användas online kan du behöva använda andra samarbetsverktyg för att samla in idéer eller data från ditt team.

Börja med att bestämma vilka tre uppsättningar du vill jämföra i diagrammet och identifiera vad de har gemensamt. Öppna mallen i Word-appen och börja fylla i textrutorna i varje cirkel och det överlappande området.

Tänk på att denna grundläggande mall endast låter dig fylla i det utrymme som är gemensamt för alla tre cirklarna. Om du vill presentera mer komplexa resultat som involverar två grupper men utesluter den tredje, bör du kanske leta efter en annan mall.

När du har matat in dina data och kontrollerat att det inte finns några fel är det dags att ha kul med anpassningen. Du kan ändra allt utom den grundläggande formen. Men var försiktig, om du ändrar för mycket i textrutorna kan designen se lite slarvig ut. Om den ursprungliga designen inte riktigt passar din stil är det bäst att behålla standardkonturen, men du kan gärna ändra bakgrunden och rubriken för att göra den unik. ✨

3. Google Slides Venn-diagrammall från Slidesgo

Google Slides Venn-diagrammall från Slidesgo

Google Slides Venn Diagram Template från Slidesgo erbjuder en betydande fördel jämfört med den tidigare konkurrenten. Den kan användas online i Google Workspace. Dessutom består Venn-diagrammet av 29 redigerbara bilder, så du kommer garanterat att hitta åtminstone några design som du gillar. Vissa kan dock vara lite komplexa att förstå vid första anblicken, vilket i viss mån motverkar syftet med att använda ett Venn-diagram för tydlig datavisualisering.

Det är i allmänhet enkelt att anpassa presentationen. Du erbjuds en rad olika alternativ för att göra designen helt personlig:

Ändra färger: Anpassa färgerna på enskilda bilder med bara några klick.

Lägg till bilder och text: Lägg enkelt till bilder och nya textrutor efter behov.

Ändra element: Flytta, ändra storlek på eller ta bort valfritt element på bilden för en perfekt layout.

Välj ett annat tema: Ändra hela temat för att få ett enhetligt utseende på alla bilder.

Inkludera en bakgrundsbild: Lägg till en logotyp eller annan bild i bakgrunden på varje bild.

Redigera temat: Se till att dina valda färger används konsekvent i hela presentationen.

Presentationen kan sparas på din Google Drive, vilket gör det möjligt att anpassa den och komma åt den när du behöver. Dessutom kan du spara PDF-filer för offlinebruk.

Du kan radera alla sidor du inte behöver, men gratisanvändare måste komma ihåg att behålla sidan med ”krediter” för att korrekt ange designens upphovsman.

4. Microsoft Word-mall för Venn-diagram med två cirklar från Education World

Introducera grunderna i Venn-diagram för eleverna med Microsoft Word Two-Circle Venn Diagram Template från Education World.

Education World är en prisbelönt online-resurs för lärare som erbjuder olika innehåll och verktyg för att förbättra undervisnings- och inlärningsupplevelser. Dess Microsoft Word-mall för Venn-diagram med två cirklar är ett grundläggande ramverk som lärare kan använda för prov.

Det finns ingen risk för förvirring om vad som är vad – det innehåller två cirklar, ett överlappande område och tre textrutor att fylla i med datapunkter, vilket gör det perfekt för studenter som just har upptäckt detta koncept. ?‍?

Mallen kan redigeras i Microsoft Word-appen men inte i Word online. Dess design tyder dock på att den aldrig var avsedd att användas online. Om du är lärare och letar efter en enkel Venn-diagrammall som är lätt att skriva ut och dela ut till din klass, behöver du inte leta längre.

Vissa anpassningar är möjliga i Word-appen, men det är bäst att hålla det enkelt och bara ändra texten efter behov – de flesta lärare tycker att mallen i sin ursprungliga form är allt de behöver.

5. PowerPoint-mall för Venn-diagram från SlideBazaar

Skapa en rolig och engagerande presentation med PowerPoint Venn-diagrammall från SlideBazaar.

PowerPoint Venn-diagrammall från SlideBazaar är helt anpassningsbar i PowerPoint-appen och online. Den finns i två storlekar, 4×3 och 16×9, var och en med ett ljust och ett mörkt läge.

Mallen har tre cirklar i olika färger, men du kan justera formatet genom att ta bort en eller lägga till fler cirklar för att skapa ett mer komplext Venn-diagram. Vill du krydda till det lite? Formerna du lägger till behöver inte vara cirklar! Låt fantasin flöda – du kan experimentera med stjärnor, moln eller till och med tredimensionella former som kuber eller cylindrar. ?

Det är enkelt att ändra storleken på formerna i ett viktat Venn-diagram. Du kan också ändra deras placering så att vissa inte överlappar varandra, vilket är idealiskt för att representera exklusiva uppsättningar.

Bakgrunden är också anpassningsbar, så att du kan importera egna bilder, till exempel en logotyp. Du kan också anpassa alla färger och typsnitt så att de speglar ditt varumärke.

Dela ditt diagram via Microsoft SharePoint om du har laddat upp mallen till PowerPoint online. Alternativt kan du spara den på din dator som en PPT-, PTD- eller JPEG-fil.

Få nya insikter och tydlighet med ClickUp

Oavsett om du är en professionell som strävar efter effektivitet, en lärare som engagerar elever eller en privatperson som söker ett visuellt tilltalande sätt att presentera information, har vårt urval av Venn-diagrammallar något för alla. För dem som letar efter ett intuitivt verktyg som förbättrar kreativitet och samarbete är ClickUps Venn-diagrammall ett förstklassigt val som på ett vackert sätt balanserar funktionalitet och stil.

ClickUps whiteboardfunktion går utöver traditionella Venn-diagram och erbjuder samarbetsfunktioner i realtid, uppgiftsfördelning, anpassningsbara vyer och sömlös integration med andra ClickUp-verktyg.

Registrera dig för ett gratis konto i ClickUp och njut av ett samarbetsinriktat och analytiskt tillvägagångssätt för diagramskapande som passar både för distansarbete och personligt teamarbete, vilket revolutionerar hur du arbetar med data. ?