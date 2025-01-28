De 10 bästa programvarorna för simbanediagram för att få saker gjorda

Simbanediagram är aktivitetsdiagram som representerar tvärfunktionella arbetsprocesser som banor i en simbassäng. De hjälper chefer att plotta organisatoriska aktiviteter i horisontella eller vertikala banor, vilket ger processerna sekvens och tydlighet.

Låt oss tänka på följande: X ber Y att samla in data för att presentera vid nästa intressentmöte, men Y är osäker på vem han ska rapportera till, vilken godkännandekanal han ska följa och vilket rapporteringsformat han ska använda.

Ett swimlane-diagram visualiserar hela denna transaktion i ett flödesschema där X har tilldelat Y att presentera data i ett linjediagramformat, få det granskat av Z och endast rapportera till X när Z har godkänt det. 🧑‍💼

Att komma på idéer och skapa ett funktionellt swimlane-diagram kan vara svårt och tidskrävande, så kunniga chefer förlitar sig på programvara för swimlane-diagram för att underlätta arbetet. Idag går vi igenom de 10 bästa diagramverktygen för att skapa swimlane-diagram och tittar på deras funktioner, prisstrukturer och totala värde!

Vad är ett program för simbanediagram?

Swimlane-diagram är ungefär som isberg: enkla på ytan men komplicerade på andra sidan. 🧊

De är enkla för användarna, men de som skapar diagrammen har ofta svårt att hantera lösa organisationsdata och plotta arbetsflöden – det är där ett diagramverktyg kommer väl till pass.

Med ett program för simbanediagram kan du designa en process eller ett simbanediagram från grunden. Det erbjuder vanligtvis ett bibliotek med tillgångar som hjälper dig att lägga till simbaner och märka var och en efter den position de används för. Några standardformer och symboler är:

Diagramobjekt Renderad genom Start- och slutpunkter (ett flöde) Rektangel med rundade hörn Beslut Diamant/Romb Aktivitet Rektangel Processinmatning eller -utmatning Parallellogram Processdokument Rektangel med vågig linje

De flesta swimlane-programvaruverktyg låter dig redigera eller uppdatera processer utan ansträngning, vilket gör det enkelt att kommunicera och implementera förändringar i arbetsflödet. Idealiskt sett skulle de också stödja anpassningar i termer av färg och stil för att passa ditt varumärke.

Vad kännetecknar ett bra program för simbanediagram?

Låt oss titta på de faktorer som skiljer kvalitetsprogramvara för swimlane-diagram från standardiserade flödesschema-plattformar:

Användarvänlighet: Leta efter programvara med en enkel dra-och-släpp-funktion, så att du enkelt kan flytta former och skapa professionella diagram med minimal ansträngning. Assetbibliotek: Verktyget bör ha en rik samling av former och kopplingar för att skapa vackra swimlane-diagram. Mallar: Den bör erbjuda färdiga mallar för aktivitets- eller swimlane-diagram som hjälper ditt team att spara tid på Den bör erbjuda färdiga mallar för aktivitets- eller swimlane-diagram som hjälper ditt team att spara tid på att utforma processflöden. Samarbete i realtid : Leta efter en plattform som stöder samarbete . Leta efter verktyg för uppgiftsbyggande, såsom digitala whiteboardtavlor och tankekartor, som gör det möjligt för flera användare att dela samma arbetsyta och redigera sömlöst. Integrationer: Med ett brett utbud av appar och programvara som integreras med ditt swimlane-diagramverktyg underlättas snabb datautbyte mellan plattformar. Pris: Ett bra swimlane-diagramverktyg bör åtminstone ligga i nivå med genomsnittspriset (om inte lägre) för de funktioner du önskar.

De 10 bästa programvarorna för swimlane-diagram för att planera samarbetsuppgifter

Nu när vi har gått igenom grunderna kan vi utforska 10 av de bästa verktygen för swimlane-diagram som du kan överväga. Våra minirecensioner hjälper dig att hitta din ideala lösning! ❣️

Dra och släpp former på din arbetsyta, koppla ihop dina arbetsflöden och arbeta samtidigt med ditt team i ClickUp Whiteboard.

Det bästa verktyget på vår lista är ClickUp, ett ledande projektledningsverktyg som hjälper dig att skapa professionella swimlane-diagram via ClickUp Whiteboard eller Mind Maps. 💗

Plattformens oändliga whiteboard kan stödja alla typer av brainstorming, aktivitetsmappning och flödesschemaaktiviteter. Oavsett om du arbetar med ett enkelt eller komplext swimlane-diagram har du verktygen för att skapa sammanhängande arbetsflöden på några minuter!

Släpp loss din kreativitet med ClickUps omfattande resursbibliotek! Hitta alla former och symboler du behöver för att tilldela roller och avdelningar, rita godkännandeprocesser och fördela datautbytespunkter i ditt swimlane-diagram. Här är en detaljerad guide som visar dig hur det fungerar!

Arbetar du ensam? Inga problem! Whiteboards omfattande redigeringsverktygslista kan hjälpa dig att utföra fem personers arbete på egen hand. 💪

Om du samarbetar med avdelningschefer om samspelet mellan processer är det fortfarande lika enkelt! Bjud bara in dem att arbeta på arbetsytan tillsammans med dig – alla kan redigera i realtid, oavsett om det gäller att placera former, lägga till text eller flytta kopplingar, tack vare ett intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt.

ClickUp Mind Maps är ett annat fullfjädrat verktyg som hjälper dig att reda ut komplexa arbetsflöden. Det är perfekt för att hantera flera arbetsytor med befintliga arbetsflöden – koppla ClickUp Tasks till din Mind Map, redigera beroenden och justera din affärsprocess på nolltid!

Vill du inte börja från scratch? Med ClickUp Swimlane Flowchart Template och dess förinställda former och kopplingar är din projektleveransstruktur för flera avdelningar klar på nolltid!

Utnyttja ClickUps verktyg för att skapa kraftfulla swimlane-flödesscheman för att visualisera processer, samordna team och säkerställa effektiv leverans av projekt.

Vi rekommenderar att du utforskar Docs i ClickUp för att skapa detaljerade översikter för ditt flödesschema. När ditt swimlane-diagram är klart kan du granska och uppdatera det med hjälp av verktyg som ClickUp Kanban Board eller Workload-vyn.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Det är enklare att skapa swimlane-diagram i ClickUps datorversion än i mobilversionen.

Den kostnadsfria planen stöder endast användning av tre whiteboards åt gången.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Lucidchart

Lucidchart är ett molnbaserat flödesschema-program som erbjuder organisatoriska funktioner såsom visualisering av processer och system genom tydliga diagram. För att rita ett swimlane-diagram behöver du bara starta ett nytt diagram och lägga till processflödesformer för att utforma hur uppgifterna hänger ihop.

När du är klar hjälper Lucidchart dig att märka alla associerade teammedlemmar direkt i ett arbetsflöde genom visuella representationer. Dess dra-och-släpp-redigerare hjälper dig att göra alla snabba sista minuten-ändringar du behöver och att ändra färgscheman, former och kopplingar på din swimlane-mall eller ditt diagram. 🎨

Förutom att erbjuda ett användarvänligt gränssnitt har Lucidchart distinkta swimlane-diagrammallar för att skapa organisationsscheman, entitetsrelationsdiagram (ER) och andra arbetsflödesdiagram.

Lucidcharts bästa funktioner

Dra-och-släpp-gränssnittet gör det enkelt att skapa ett swimlane-diagram.

Chat-aktiverad redigerare

Många mallar att välja mellan

Över 50 integrationer (inklusive Microsoft Teams och Google Workspace)

Kompatibel med Visio

Lucidcharts begränsningar

Det kan vara svårt att importera data eller redigera offline.

Det kan vara besvärligt att navigera i bildbiblioteket.

Lucidcharts priser

Gratis plan: 0 $

Individuellt: 11,93 $

Team: Från 13,50 $ per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla priser avser årsbaserad fakturering.

Lucidchart-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 4 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (‎1 900+ recensioner)

3. Simbanor

Swimlanes. io är ett dedikerat webbaserat verktyg för att skapa swimlane-diagram. Det har ett enkelt format för att skapa och dela sekvensdiagram. Istället för omfattande biblioteken med tillgångar eller anpassningar av former får du en enkel syntaxkod för att skapa ett grundläggande flödesschema. Diagrammen renderas direkt i webbläsaren.

Denna plattform erbjuder säkerhet genom att ge möjlighet att lösenordsskydda alla diagram eller dela dem via en länk. Tack vare den enkla navigeringen kan du bädda in skapade diagram i en webbsida eller exportera dem som nedladdningsbara bilder.

För att kunna använda plattformen måste du registrera dig med ditt Google- eller GitHub-konto.

Swimlanes bästa funktioner

Lättanvänt verktyg endast för swimlanes

Diagrammen kan vara offentliga, privata eller lösenordsskyddade.

Möjliggör redigering i helskärmsläge

Stöder nedladdning av bild- eller PDF-filer

Begränsningar för swimlanes

Kan vara komplicerat att navigera för icke-tekniska användare

Inga funktioner för samarbete i realtid

Priser för swimlanes

Gratis

Betyg och recensioner av swimlanes

Inga recensioner tillgängliga ännu

4. Visual Paradigm Online

Visual Paradigm (VP) Online är ett gratis webbläsarbaserat diagramverktyg. Plattformen liknar Lucidchart och har ett lättnavigerat gränssnitt med funktioner för teamsamarbete.

Börja utforma ditt swimlane-diagram genom att redigera de tillgängliga formerna och symbolerna för att skapa önskade processflöden. Använd den inbyggda justeringsguiden för att placera varje form exakt och använd dra-och-släpp-anslutningen för att skapa relationer.

Med tillgång till obegränsat antal diagram och former kan denna plattform bli din favorit för agil utveckling och omstrukturering av affärsprocesser. Denna molnbaserade arbetsyta erbjuder integration med Microsoft Office, vilket gör att du kan bädda in valfritt diagram i Microsoft-dokument och presentationer.

Visual Paradigm Online – de bästa funktionerna

Export stöds i PNG, SVG, PDF och mer

Microsoft Office-integration

Inbyggt justeringsverktyg

Gratis användning tillgänglig för icke-kommersiella användare

Begränsningar för Visual Paradigm Online

Stöder inte import av .vsd- eller .vsdm-filer.

Inte särskilt användarvänligt på handhållna enheter

Priser för Visual Paradigm Online

Gratis plan för alltid

Startpaket: 4 $/månad per användare

Advance: 9 $/månad per användare

Kombination: 15 $/månad per användare

*Alla priser avser årsbaserad fakturering.

Visual Paradigm Online-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (15+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (‎15+ recensioner)

5. Businessmap

Businessmap, tidigare känt som Kanbanize, är en plattform för affärskartläggning som är utformad för optimering och visualisering av arbetsflöden. Med hjälp av funktionen Kanban Board kan användarna skapa Kanban-baserade swimlanes som delar upp spridda aktiviteter i mer organiserade uppgiftskort.

Businessmap-simuleringsbanor löper vanligtvis horisontellt genom anpassningsbara sektioner som avdelningar, prioriteringar, funktioner eller arbetsflöden. Dela upp alla arbetsuppgifter i kort och kategorisera dem i ett nätverk av sammanlänkade tavlor för att koppla ihop personer över hela organisationen.

Dela upp varje processflöde i mindre segment för att tilldela specifika uppgifter. Du kan också slå ihop kolumner och banor för att visa nyanser inom dina avdelningsflöden.

Businessmaps bästa funktioner

Praktiskt digitalt whiteboardverktyg med anpassningsbara bakgrunder

Möjliggör integration med över 1 000 applikationer som Zapier.

Banor och kolumner kan slås samman för tydlighetens skull.

Skalbar för enskilda team eller större avdelningar

Begränsningar för Businessmap

Ingen gratisplan

Kan vara förvirrande, även för erfarna användare av Kanban-tavlor.

Priser för Businessmap

Årsabonnemang: Från 149 $/månad

Månadsplan: Från 179 $/månad

*Alla priser avser årsbaserad fakturering.

Businessmap-betyg och recensioner

G2: 3,8/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 130 recensioner)

6. Office Timeline

Som namnet antyder är Office Timeline en programvara som fokuserar på funktioner för att skapa tidslinjer och färdplaner, vilket även omfattar swimlane-diagram. Plattformen har en Timeline Wizard som låter dig börja från scratch eller välja mallar som kan anpassas direkt.

Plattformen finns tillgänglig som ett tillägg till PowerPoint. Du kan använda den för att skapa program eller projekt med swimlanes på flera nivåer och till och med presentera kritiska vägar. Lägg till under-swimlanes i befintliga swimlanes för att utveckla ett mer detaljerat processflöde.

För projekt som är beroende av schemaläggning kan du lägga till milstolpar och visualisera varaktighet i ett enda diagram för att förstå schemaläggningskraven. Detta gör att du kan presentera varje projekts framsteg för dina intressenter utan att behöva växla mellan olika bilder!

Office Timelines bästa funktioner

Möjlighet att lägga till del-swimlanes i befintliga swimlanes

Möjlighet att lägga till milstolpar och kritiska vägar

Fördesignade mallar tillgängliga

Obegränsade kostnadsfria produktförbättringar och uppdateringar

Begränsningar för Office Timeline

MS Office-plugin och webbapp prissätts separat.

Kan vara svårt att implementera komplexa konstruktioner

Priser för Office Timeline

Desktop Pro Edition: 149 $/år per användare

Desktop Pro+ Edition : 199 $/år per användare

Webbläsarversion online: 149 USD/år per användare

Betyg och recensioner av Office Timeline

G2: 4,3/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 30 recensioner)

7. Microsoft Visio

Microsoft Visio är ett populärt verktyg för att omvandla komplexa idéer till enkla bilder! Du kan skapa ett flödesschema genom att välja någon av de tillgängliga mallarna, startdiagrammen och schablonerna och anpassa det efter dina önskemål med över 1 000 former, symboler och andra tillgångar.

Bjud in dina teammedlemmar att samarbeta på ditt swimlane-diagram i realtid och dela det med andra avdelningar direkt i Microsoft Teams. Du kan alltid anpassa det stilistiska utseendet på bilderna för presentation.

Om du gillar verktygsfältet i Microsoft Word kommer du att uppskatta Visio. Visio har samma klassiska blå flik längst upp, där alla alternativ för att redigera dina former och arbeta tillsammans med ditt team visas samtidigt. 🧑‍🤝‍🧑

Microsoft Visio bästa funktioner

Stöder tvärfunktionella team

Fungerar bra med Microsoft Teams.

Enkel integration med interna verktyg som Word, Excel och PowerPoint.

Schabloner och mallar för att skapa professionella flödesscheman med viktiga element

Begränsningar i Microsoft Visio

MacOS-användare kan uppleva det som begränsande (eftersom desktop-appen är exklusiv för Windows).

Mindre företag kanske inte gillar dess kostnadsstruktur.

Priser för Microsoft Visio

Prenumerationsplan:

Visio Plan 1: 5 $/månad per användare

Visio Plan 2: 15 $/månad per användare

Engångsplan:

Visio Standard 2021: 309,99 $

Visio Professional 2021: 579,99 $

Betyg och recensioner för Microsoft Visio

G2: 4,2/5 (över 650 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

8. Creately

Creately är en SaaS-baserad samarbetsplattform som gör det enkelt att designa processkartor och diagram. Naturligtvis ingår även swimlane-diagram! 🎉

Plattformen har en whiteboard med oändligt utrymme, idealisk för att hantera flera swimlanes under ett och samma tak. Dessutom ger Creately dig tre färdiga banor som du kan dra och ändra storlek på. Verktygsfältet till vänster innehåller de former som behövs för att lägga till i de tre banorna.

När du har lagt till dem kan du enkelt bläddra till valfri sida av formen för att fortsätta bygga upp arbetsflöden i samma diagram och riktning. Efter redigeringen kan du försköna resultatet genom att lägga till olika färger för teckensnitt och former. Team kan också bjuda in andra medlemmar att arbeta på samma arbetsyta.

Createlys bästa funktioner

Drag-and-drop-tillgänglighet

Stort utbud av former och kopplingar

Färdiga banor

Stöder horisontella och vertikala swimlanes med precisionskontroll

Använd en swimlane-flödesschemamall i biblioteket med över 1 000 färdiga mallar.

Createlys begränsningar

Startups kan tycka att affärsplanen ligger i den högre prisklassen.

Mobilappen kunde vara mer användarvänlig.

Priser för Creately

Gratis plan

Startpaket: 5 $/månad per användare

Företag: 89 $/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Creately-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 160 recensioner)

9. Gliffy

Nästa är Gliffy, en HTML5-applikation som enbart fokuserar på att låta användare skapa olika diagram. Swimlanes, som är ett av dem, kan designas på en whiteboard för nybörjare med fördefinierade horisontella/vertikala banor. Du kan dölja dessa banor för en mer strömlinjeformad presentation. 🔎

När du har skapat huvudbanorna drar du valfri form till arbetsytan, redigerar färg och storlek och definierar dess position i ditt produkt- eller tjänsteflöde. Du kan skapa upp till 13 banor åt gången.

Gliffy integreras sömlöst med Confluence, en populär teamarbetsplats som är anpassad för distansarbete. Detta gör det möjligt för Confluence-team att direkt komma åt redigeringsfunktioner utan att byta plattform.

Gliffy Bästa funktioner

Intuitiv dra-och-släpp-funktionalitet

Lämplig för Confluence-team

Olika färdiga mallar och former finns tillgängliga.

Gör det möjligt för användare att lägga till lager och dölja banor

Gliffys begränsningar

Användargränssnittet kunde vara mer intuitivt.

Begränsade filexportalternativ

Gliffy Prissättning

Professionell plan:

1 till 9 användare: 8 USD per användare/månad

10 till 50 användare: 6 dollar per användare/månad

Enterprise-plan:

Kontakta oss för offert

*Alla priser avser årsvis fakturering.

Gliffy Betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 70 recensioner)

10. SmartDraw

Vi avslutar vår lista med ett annat gediget verktyg för whiteboard och diagram: SmartDraw. Denna företagsvänliga lösning är utvecklad för brainstormingprocesser och för att skapa diagram för alla typer av scenarier, oavsett om det gäller planlösning eller affärskartläggning.

Med SmartDraw kan du välja mellan en mängd olika mallalternativ, inklusive swimlane- och projektdiagrammallar, eller börja från scratch.

När det gäller diagram är det för det mesta ganska enkelt, eftersom verktyget låter dig lägga till former på språng genom att klicka på valfri riktningspil. Istället för att lägga till en ny textruta kan du dubbelklicka och skriva vad du vill. När du är klar kan du dela, exportera eller spara ditt slutgiltiga swimlane-diagram! 🏊

SmartDraws bästa funktioner

Användarvänligt gränssnitt

Integreras med olika appar, visualiseringsverktyg och lagringsplattformar.

Gör det möjligt för team att dela, visa eller kommentera diagram

Exporterar till plattformar som Google Drive och DropBox.

Begränsningar för SmartDraw

Vissa användare tycker att SmartDraws begränsade lista med symboler är begränsande jämfört med andra plattformar.

Tillåter endast att flytta en form i taget

Priser för SmartDraw

Individuellt: 9,95 $/månad per användare (faktureras årligen)

Team: 8,25 $/månad per användare (faktureras årligen)

Webbplats: 2 995 $/år

SmartDraw-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 230 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 110 recensioner)

Diagramskapande går som en dans med ClickUp!

De swimlane-diagramverktyg vi diskuterat förenklar arbetsflöden och hjälper till att bekämpa misskötsel genom att ge en tydlig bild av vem som ansvarar för vad. Anställda kan också använda detta verktyg för att förmedla idéer, brainstorma proaktivt och förbättra produktiviteten.

Har du svårt att välja en favorit? Vi rekommenderar att du provar ClickUp! Det gör inte bara swimlane-diagram snabbt och enkelt, utan ger också ditt företag en boost med holistiska verktyg för uppgifts- och prestationshantering! 😊