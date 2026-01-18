Perguntas para a descoberta do cliente para compreender plenamente o seu mercado e o potencial do produto

Digamos que você queira plantar uma árvore. Você não faria isso no primeiro pedaço de terra que encontrasse, faria?

Você faria sua pesquisa primeiro — encontraria um solo fértil e bem drenado e procuraria um local que garantisse a incidência ideal de luz solar. Essa é a única maneira de garantir que seus esforços de plantio deem frutos. 🍎

Da mesma forma, você não criaria um produto sem pesquisar quais são as necessidades dos clientes a serem atendidas. Exercícios de descoberta de clientes ou produtos são essenciais se você deseja que seu produto dê frutos, ou seja, agregue valor aos clientes em potencial e alcance sucesso financeiro e de mercado.

Como gerente de produto, a maneira como você aborda suas entrevistas de descoberta do cliente pode orientá-lo para as decisões de negócios certas. Você deve fazer as perguntas certas para extrair informações cruciais para moldar seu produto.

Neste artigo, compartilharemos nossas perguntas essenciais para a descoberta de clientes, que ajudam a criar novos produtos ou modificar soluções existentes. Você também encontrará dicas e ferramentas para tornar seu processo de descoberta eficaz e eficiente.

O que são perguntas para a descoberta de clientes?

Perguntas de descoberta do cliente são aquelas que você faz a clientes ou consumidores para descobrir e entender suas necessidades — especialmente aquelas que ainda não foram atendidas. Cada necessidade não atendida é chamada de ponto fraco.

Os pontos fracos ajudam as equipes de produto a verificar suas suposições sobre o mercado, estimar o perfil dos primeiros usuários do produto e se concentrar no desenvolvimento de algo que seja útil e bem recebido. 💗

Descoberta do cliente: conceito e processo

A descoberta do cliente é o processo de conhecer seus clientes-alvo para que você possa criar um produto que melhor atenda às necessidades deles, estimule o engajamento e tenha boa aceitação no mercado.

Normalmente, o processo começa com a criação de uma persona de usuário que descreve um grupo demográfico específico e suas necessidades funcionais e psicológicas relevantes. Em seguida, você usa perguntas de descoberta para coletar informações de compradores reais e refinar a persona à medida que avança. Na maioria dos casos, os dados são compartilhados com as equipes de desenvolvimento que trabalham no produto.

O processo de descoberta não termina com o lançamento do produto, pois as necessidades dos clientes mudam com o tempo. Você precisa usar ferramentas de análise para coletar insights em tempo real sobre o comportamento dos clientes e adaptar o produto de acordo com isso para mantê-los.

Dica: Use modelos gratuitos do ClickUp para simplificar seus processos de descoberta de clientes ou produtos. De estratégia de produto a modelos pessoais para usuários, você encontra mais de 1.000 documentos pré-estruturados com recursos integrados de gerenciamento de dados para agilizar seus fluxos de trabalho.

Por exemplo, você pode usar o Modelo de Formulário de Contato do Cliente do ClickUp para coletar e organizar respostas de pesquisas de mercado e enquetes em um único lugar.

Use o modelo de formulário de contato com o cliente do ClickUp para obter informações sobre os pontos fracos e as demandas dos clientes

Relação entre a descoberta do cliente e a descoberta do produto

A descoberta de clientes e a descoberta de produtos são conceitos intimamente ligados, mas têm objetivos distintos.

Enquanto o objetivo da descoberta do cliente é compreender as necessidades não atendidas do seu público-alvo, a descoberta do produto tem tudo a ver com identificar o produto que atende a essas necessidades. Ela também se concentra no “como” — os métodos que você deve usar para desenvolver ou modificar o produto e mantê-lo relevante.

Métodos comuns de descoberta de clientes

Você pode obter insights sobre os clientes de várias maneiras:

Diretamente dos clientes : Mantenha um registro dos problemas dos clientes por meio de: Entrevistas ao vivo com clientes individuais e grupos focais Distribuição : Mantenha um registro dos problemas dos clientes por meio de: Entrevistas ao vivo com clientes individuais e grupos focais Distribuição de formulários de feedback online para alcançar um público mais amplo Aproveitamento do monitoramento de redes sociais para acompanhar discussões online sobre seu produto

Realização de entrevistas ao vivo com clientes individuais e grupos focais

Distribuir formulários de feedback online para alcançar um público mais amplo

Aproveitando o monitoramento de redes sociais para acompanhar discussões online sobre seu produto

Por meio da descoberta interna : peça insights às suas equipes de vendas e aos representantes de atendimento ao cliente que interagem diariamente com os clientes

Por meio da análise de produtos : muitas : muitas ferramentas de gestão de produtos incluem recursos como gravações de sessões e mapas de calor para ajudar você a visualizar as jornadas dos clientes , acompanhar padrões de uso e detectar áreas problemáticas

Ao analisar os concorrentes e as tendências do setor: Descubra o que seus principais concorrentes e líderes do setor estão fazendo e por quê. Esforce-se para oferecer o mesmo (ou mais) valor e crie maneiras de tirar proveito das fraquezas deles : Descubra o que seus principais concorrentes e líderes do setor estão fazendo e por quê. Esforce-se para oferecer o mesmo (ou mais) valor e crie maneiras de tirar proveito das fraquezas deles

Realização de entrevistas ao vivo com clientes individuais e grupos focais

Distribuir formulários de feedback online para alcançar um público mais amplo

Aproveitando o monitoramento de redes sociais para acompanhar discussões online sobre seu produto

Perguntas especializadas para a descoberta de clientes

Nas quatro seções a seguir, sugeriremos algumas perguntas recomendadas por especialistas que você pode fazer a clientes em potencial (presencialmente ou online) para entender melhor seus pontos fracos. Você pode adaptar as perguntas para que se adequem ao seu produto ou público-alvo específico.

1. Perguntas relacionadas aos pontos fracos dos clientes, suas funções e tarefas diárias

Faça estas perguntas abertas para observar como seu produto pode ser útil para o cliente:

Qual é o seu cargo atual e quais são suas principais tarefas?: A resposta a essa pergunta fundamental orientará a concepção e A resposta a essa pergunta fundamental orientará a concepção e o desenvolvimento do seu produto . Ela revela o contexto em que o produto será usado com mais frequência

Quais são seus principais pontos de dificuldade no momento?: As dificuldades atuais do cliente mostram onde os produtos existentes apresentam falhas. O ideal é que seu produto resolva essas questões específicas

Quais são os maiores desafios que você enfrenta ao tentar realizar seu trabalho?: Embora semelhante à pergunta anterior, esta pode revelar problemas que não são evidentes à primeira vista, ajudando você a criar soluções abrangentes

2. Perguntas relacionadas a soluções existentes

Para entender os produtos com os quais você está competindo, faça o seguinte:

Quais ferramentas você usa atualmente para resolver problemas específicos do seu trabalho?: Com essa pergunta, você pode identificar seus maiores concorrentes. Seu objetivo é complementar as ferramentas existentes ou superá-las, oferecendo uma solução mais otimizada

O que você não gosta nas soluções que já experimentou?: A resposta a essa pergunta identificará as deficiências dos seus concorrentes. Você saberá quais erros evitar e quais novos recursos promissores deve levar em consideração ao A resposta a essa pergunta identificará as deficiências dos seus concorrentes. Você saberá quais erros evitar e quais novos recursos promissores deve levar em consideração ao projetar seu produto

Dica: Como criar um produto de qualidade superior? Use o Modelo de Acompanhamento de Concorrentes do ClickUp para acompanhar os produtos, recursos e preços dos seus concorrentes.

3. Perguntas relacionadas à perspectiva do usuário sobre o seu produto

Quando seu produto estiver pronto para testes, use as perguntas abaixo para coletar feedback inicial:

Quão fácil é usar este produto?: A intuitividade e a acessibilidade são os primeiros critérios que os usuários avaliarão. Se o seu produto não for fácil de usar, mais usuários desistirão de explorá-lo, independentemente do número ou da qualidade de seus recursos

Há algum recurso novo que você gostaria que este produto tivesse?: Essa pergunta revela quaisquer recursos que você possa ter deixado passar ou recursos adicionais que você deva incluir

Se você pudesse mudar alguma coisa neste produto, o que seria?: Pergunte quais recursos os clientes ou um determinado segmento de clientes gostariam de ajustar e anote o motivo da insatisfação

4. Perguntas para obter outras informações valiosas

Use o seguinte para obter feedback mais detalhado sobre seu produto:

Qual é a probabilidade de você recomendar este produto a um colega de trabalho ou amigo?: Essa pergunta permite quantificar os níveis de satisfação do usuário

Você já experimentou alguma solução alternativa antes deste produto?: Entenda o que diferencia seu produto dos demais e o que levou o usuário a optar por ele. Isso também revela os critérios de um usuário médio para avaliar produtos nesse setor

Há algum recurso que você não usa?: Embora seu produto deva ser abrangente, ele também deve ser simples. Se um recurso não agrega valor, você deve revisá-lo ou removê-lo. Mas tenha cuidado. Às vezes, a causa principal do problema não é o recurso em si, mas sim sua adoção. Nesse caso, basta oferecer mais assistência aos novos usuários do produto

Existe algo que poderia fazer com que você deixasse de usar o produto?: Essa pergunta é valiosa porque identifica sinais de alerta a serem observados. Ela permite que você detecte e resolva possíveis problemas antes que eles ocorram

Quando realizar entrevistas de descoberta do cliente

Idealmente, as perguntas para a descoberta do cliente devem ser feitas ao longo de todo o ciclo de vida do desenvolvimento do produto. Como o mercado é dinâmico e muitas variáveis imprevistas podem afetar as preferências dos clientes, é fundamental avaliar continuamente suas opiniões e iniciar esforços de melhoria do produto.

Na fase pré-lançamento, formule hipóteses sobre as necessidades dos seus clientes-alvo — as perguntas para entrevistas de descoberta de clientes que discutimos anteriormente servem para testar suas hipóteses.

Depois de saber em que se concentrar ao projetar seu produto, passe para a fase de prototipagem. Solicite a opinião dos clientes novamente ao criar uma versão inicial do produto. Esse processo permite que você entenda se o produto resolve os problemas deles, além de ter a aparência e a sensação certas.

Após o lançamento, o objetivo dessas perguntas é fornecer diretrizes para a otimização do produto e o sucesso do cliente. Você pode:

Aperfeiçoe os recursos e a experiência do usuário

Aborde os pontos críticos atuais que você talvez tenha deixado passar antes

Enfrente os desafios de uso que surgiram nesse meio tempo

Uma descoberta adequada do cliente também facilitará seu processo de segmentação. Você será capaz de identificar segmentos lucrativos de usuários para implementar uma estratégia de preços personalizada ou oferecer experiências mais personalizadas.

Se você projetar e otimizar seu produto tendo os clientes em mente, garantirá a adequação contínua do produto ao mercado e a satisfação do cliente. Você também preparará o terreno para um marketing de produto eficaz e estimulará o boca a boca. 🗣️

Você pode tornar a coleta e a análise de dados de clientes mais eficientes com as ferramentas certas, tais como:

Essas ferramentas permitem que você entre em contato com os clientes, agende entrevistas e as conduza. Embora as conversas presenciais sejam preferíveis para entrevistas com clientes, elas nem sempre são possíveis; portanto, a videoconferência é a segunda melhor opção. 📹

Pesquisas, formulários e questionários

Se você precisar coletar grandes volumes de dados de clientes, pode fazê-lo online por meio de ferramentas de pesquisa e questionários ou distribuir suas folhas de questionário em eventos do setor.

As ferramentas de monitoramento de mídias sociais permitem que você acompanhe os canais de mídia social em busca de menções ao seu produto ou empresa, avalie a percepção do público e responda rapidamente a elogios e preocupações.

Bônus: Use os modelos de mídia social do ClickUp para otimizar suas campanhas online. As equipes de marketing de marcas com forte presença nas mídias sociais vão adorar o Modelo de Fluxo de Trabalho de Estratégia de Mídia Social do ClickUp para programar conteúdo e analisar métricas de desempenho.

Use o modelo personalizável de fluxo de trabalho para estratégia de mídia social do ClickUp para planejar e realizar tarefas importantes relacionadas às mídias sociais

O software de CRM funciona como um centro onde você pode armazenar e gerenciar todos os dados de clientes que coletou, incluindo:

Informações de contato

Histórico de compras

Feedback do usuário

Reclamações

A descoberta de clientes é um esforço complexo e coletivo. Coordene todas as tarefas envolvidas entre as equipes de produto e marketing usando um software de gerenciamento de projetos. Essas ferramentas ajudam a otimizar seu fluxo de trabalho de descoberta, mantêm você dentro do cronograma e ajudam a acompanhar o progresso.

ClickUp: uma ferramenta para substituir todas as outras

Use o ClickUp para planejar seus exercícios de descoberta de clientes e organizar todo o conhecimento em um só lugar

Em vez de ficar alternando entre todos esses aplicativos e ferramentas, por que não usar o ClickUp? É uma solução de trabalho gratuita e versátil tanto para gerentes de projeto quanto para gerentes de produto!

O ClickUp pode ajudar na gestão de produtos e na descoberta de clientes ao longo de todo o ciclo de vida do produto — desde a fase inicial de concepção até depois do lançamento. 🌸

Use as tarefas do ClickUp para planejar e coordenar o trabalho entre os departamentos de pesquisa e marketing. O ClickUp também oferece várias ferramentas de comunicação integradas, como a visualização de chat e @menções, para promover uma compreensão clara dos fluxos de trabalho da equipe.

Você pode escolher entre mais de 15 visualizações para personalizar seu Workspace. Por exemplo, use a visualização Quadro para planejar seus esforços de descoberta em todas as etapas do produto ou use a visualização Calendário para agendar entrevistas individuais com clientes.

Com o ClickUp Forms, você pode criar pesquisas de feedback personalizadas para clientes e distribuí-las por diversos canais com apenas alguns cliques. Se não quiser começar do zero, use um dos inúmeros modelos de questionário do ClickUp para dar o pontapé inicial. O ClickUp pode transformar respostas em tarefas automaticamente — monitore-as na visualização em tabela e fique de olho nos recursos mais solicitados ou nos problemas comuns dos usuários.

Com o ClickUp Forms, você pode criar pesquisas perfeitas para coletar opiniões dos clientes sobre o produto

ClickUp CRM para manter o alinhamento com as metas de satisfação do cliente

O CRM Suite da ClickUp ajuda você a gerenciar informações de clientes, funis de vendas e pedidos, além de manter relacionamentos mais sólidos com os clientes.

Para começar, você pode organizar todos os seus dados de clientes e estratégias de produto com o ClickUp Docs. Crie e refine personas de clientes rapidamente graças ao assistente de IA da plataforma — ClickUp Brain. Aproveite os prompts prontos para solicitar que a ferramenta gere:

Personas de usuários ideais

Estudos de pesquisa

Histórias de usuários

Perguntas para a descoberta de produtos

Resumos de conteúdo

Você também pode fazer um brainstorming com a ferramenta e gerar ideias para otimizar produtos! 💡

O ClickUp AI pode economizar seu tempo e esforço, gerando personas de clientes, requisitos de produtos e outros documentos em seu lugar

Precisa visualizar as jornadas dos usuários com sua equipe? Os Quadros Brancos do ClickUp permitem que você mapeie as jornadas dos clientes em uma tela fácil de usar, com recurso de arrastar e soltar. Use o recurso com os líderes da sua equipe para identificar gargalos e planejar melhorias de forma proativa.

Crie mapas de jornada do cliente envolventes e planeje os próximos passos com seus colegas de equipe usando os Quadros Brancos do ClickUp

Você também pode definir metas de lançamento de produtos e acompanhá-las em um painel personalizado do ClickUp — use mais de 50 cartões para visualizar todas as métricas de clientes e produtos de uma só vez.

Crie seu painel ideal no ClickUp e acompanhe o progresso, o desempenho e as análises de clientes em um piscar de olhos

A melhor parte do ClickUp é que ele se integra a mais de 1.000 ferramentas, incluindo provedores de e-mail e softwares de reuniões, garantindo que todos os seus aplicativos estejam acessíveis em um único lugar.

O que fazer e o que não fazer na descoberta de clientes

Siga as dicas abaixo para aproveitar ao máximo seus esforços de descoberta de clientes.

FAÇA: Prepare e documente tudo

Tenha um objetivo claro em mente ao entrar em contato com os clientes para aprender o máximo possível sobre eles. Elabore a lista de perguntas com cuidado e siga-a à risca para evitar desperdiçar o tempo deles. ⌚

Durante a conversa, anote todas as observações relevantes. Organize as informações meticulosamente para que você possa acessá-las facilmente mais tarde.

FAÇA: Transforme isso em uma conversa amigável

Seja cordial ao entrevistar clientes pessoalmente. Sorria e quebre a tensão inicial com uma conversa informal. Embora você esteja indo para a entrevista com uma intenção específica, a conversa não pode parecer um interrogatório para o cliente. Dessa forma, o cliente em potencial estará mais disposto a se abrir e oferecer insights valiosos. 🤝

NÃO FAÇA: Tenha medo da rejeição

Ouvir comentários negativos sobre sua ideia de produto dói, mas preste atenção aos problemas dos clientes quando eles reclamarem.

Pense da seguinte forma: se suas suposições estiverem erradas, é melhor saber disso logo no início, enquanto você ainda não investiu uma quantidade significativa de tempo, dinheiro e esforço no desenvolvimento do produto e nas campanhas de marketing.

NÃO FAÇA: Revele demais durante a conversa

Não revele demais a intenção da entrevista. Por exemplo: Nossos gerentes de produto usarão suas respostas para desenvolver um novo aplicativo.

O excesso de informações pode fazer com que o cliente se sinta sobrecarregado e desconfortável, e ele pode se recusar a compartilhar suas opiniões sinceras.

Acelere a descoberta de clientes e produtos com o ClickUp

A descoberta do cliente é uma etapa crucial na criação e otimização de produtos. Quando suas decisões são baseadas em evidências, é mais provável que seu produto e sua empresa prosperem. 🌟

Com ferramentas como o ClickUp, a descoberta de clientes pode ser não apenas proveitosa, mas também simplificada. Obtenha a solução gratuita hoje e comece a obter insights sobre os clientes em pouco tempo.