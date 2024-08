Os 10 principais softwares de análise preditiva para tomar decisões orientadas por dados

Os negócios sempre foram um assunto arriscado, um parque de diversões para os audaciosos e ousados. E, embora tudo sobre isso - de rotas comerciais e legalidades a setores inteiros - tenha mudado ao longo do tempo, o elemento de risco permaneceu o mesmo. Simplesmente não sabemos o que o futuro nos reserva e temos de levar em conta essa incerteza ao tomarmos nossas decisões.

No entanto, as novas soluções de software de análise preditiva usam inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML) para prever tudo, desde a demanda do consumidor e a produtividade da força de trabalho até eventos econômicos imprevistos. Esses insights permitem que as empresas tomem decisões com base em dados históricos e tendências, eliminando parte do risco inerente da equação. 🌝

Neste artigo, veremos os 10 principais softwares de análise preditiva que você pode usar para tomar decisões mais bem informadas e gerenciar riscos. Vamos começar!

O que você deve procurar em um software de análise preditiva?

Veja a seguir o que você deve procurar ao escolher seu software de análise preditiva:

Detecção de anomalias: A ferramenta de análise deve ser capaz de detectar anomalias de dados (ou seja, exceções e padrões incomuns) automaticamente antes de criar um modelo preditivo ou uma previsão Visualização de dados: O software também deve ser capaz de apresentar visualmente os dados de previsão e predição para facilitar a análise e a compreensão Recursos de simulação: Ele deve permitir que você simule seus cenários hipotéticos e crie modelos preditivos com base neles Implantação em nuvem: A implantação em nuvem de software de negócios aumenta significativamente a flexibilidade e a escalabilidade das organizações, pois não exige o tipo de manutenção e investimento que uma instalação no local exige Acesso móvel: O software deve oferecer aplicativos para iOS e Android para que você possa acessar suas análises preditivas e previsões em qualquer lugar Segurança: Sua ferramenta de análise preditiva deve manter seus dados comerciais confidenciais protegidos contra olhares indiscretos

10 melhores softwares de análise preditiva para usar em 2024

Como o mercado está repleto de ferramentas de análise preditiva, encontrar aquela que atenda às suas necessidades costuma ser uma tarefa hercúlea. Felizmente, fizemos a pesquisa para você e compilamos uma lista das 10 melhores ferramentas de análise preditiva que permitem que você explore seus dados para detectar tendências e padrões preciosos. 🤓

1. Nuvem do SAP Analytics

Via: Nuvem do SAP Analytics O SAP Analytics Cloud ajuda as empresas a planejar, orçar e prever, eliminando a necessidade de aplicativos separados para cada função. Sua funcionalidade de planejamento de cenários permite criar orçamentos e planos com base em cenários hipotéticos simulados.

Com seus recursos de colaboração, é possível discutir planos com os membros da sua equipe. Seus poderosos recursos de visualização de dados ajudam a entender facilmente seus cenários e planos. 📈

Por fim, ele também tem conteúdo comercial pré-criado com base em várias práticas recomendadas. Esse conteúdo serve como um modelo de tomada de decisão ou um ponto de partida para o planejamento de cenários, acelerando, assim, o ritmo de criação de planos e previsões.

Melhores recursos do SAP Analytics Cloud

Integração com outras soluções SAP para extração de dados

Planejamento preditivo com cenários hipotéticos

Visualização de dados

Solução baseada na nuvem

Conteúdo comercial pré-criado para planejamento de cenários

Limitações do SAP Analytics Cloud

Às vezes, a apresentação dos dados não é resumida adequadamente

O carregamento de modelos em tempo real pode levar algum tempo

Preços do SAP Analytics Cloud

Business Intelligence: US$ 31,5/mês por usuário

US$ 31,5/mês por usuário Planning: Mediante solicitação

Avaliações e opiniões sobre o SAP Analytics Cloud

G2: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)

4,5/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

2. Amazon QuickSight

Via: Amazon QuickSight O Amazon QuickSight é uma plataforma de análise de negócios que faz parte do guarda-chuva da Amazon Web Services (AWS). Sua funcionalidade de análise preditiva permite criar previsões com base em vários cenários hipotéticos, e é inteligente o suficiente para excluir anomalias de dados automaticamente. 📉

As previsões geradas também podem ser plotadas em qualquer gráfico, que pode ser incorporado em suas análises. Você pode então exibir suas análises com gráficos de previsão em painéis de projetos se quiser monitorá-los constantemente.

Outro grande destaque do Amazon QuickSight é um recurso chamado Q, que se refere ao seu suporte à Consulta em Linguagem Natural (NLQ). A funcionalidade Q permite que você obtenha insights orientados por dados da plataforma fazendo perguntas da mesma forma que faria a um ser humano.

Melhores recursos do Amazon QuickSight

Plataforma altamente escalável e baseada em nuvem

Modelo de preço exclusivo de pagamento por sessão

aplicativos móveis iOS e Android para acessar as previsões em qualquer lugar

Suporte a consultas em linguagem natural (NLQ)

Suporte a domínios personalizados

Limitações do Amazon QuickSight

O gerenciamento de grandes conjuntos de dados pode ser um desafio

Os conectores não estão disponíveis para várias fontes de dados

Preços do Amazon QuickSight

Para autores/administradores: US$ 18/mês

US$ 18/mês Para autores/administradores com Q: US$ 28/mês

US$ 28/mês Para leitores: US$ 0,30/sessão, com um limite máximo de US$ 5 por mês

US$ 0,30/sessão, com um limite máximo de US$ 5 por mês Para leitores com Q: US$ 0,30/sessão, com um limite máximo de US$ 10 por mês

*Os preços para autores/administradores referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Amazon QuickSight

G2: 4,2/5 (mais de 280 avaliações)

4,2/5 (mais de 280 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 40 avaliações)

3. Oracle Analytics

Via: Análise da Oracle O Oracle Analytics se destaca entre as ferramentas de análise preditiva porque pode ser implantado de três maneiras: na nuvem, no local, ou de forma híbrida (ou seja, nuvem+no local)_. Ele permite que você crie e treine seus próprios modelos preditivos usando vários algoritmos de aprendizado de máquina incorporados à plataforma.

A plataforma também tem ricos recursos de visualização de dados. Você pode criar painéis personalizados com gráficos, mapas de calor, mapas de imagens personalizados e 42 outros tipos de componentes visuais para ver suas previsões da maneira que desejar. 📊

Melhores recursos do Oracle Analytics

45 visualizações de dados diferentes

Treine seus próprios modelos preditivos

Integra-se aos aplicativos do Microsoft Azure e do Google Cloud

Várias opções de implantação

API para incorporar o Oracle Analytics em seus aplicativos

Limitações do Oracle Analytics

O tempo de implementação é um pouco mais longo

O tempo de resposta pode, ocasionalmente, ser mais lento

Preços do Oracle Analytics

Professional: US$ 16/mês por usuário

US$ 16/mês por usuário Enterprise: US$ 80/mês por usuário

Oracle Analytics ratings and reviews

G2: 4/5 (mais de 250 avaliações)

4/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 10 avaliações)

4. Análise da Adobe

Via: Análise da Adobe O Adobe Analytics faz parte do conjunto de ferramentas de marketing e análise da Web da Adobe Experience Cloud. Portanto, sua funcionalidade de análise preditiva é naturalmente mais voltada para campanhas de marketing e equipes. Ele pode obter dados de todas as fontes de análise e tráfego de clientes conectados e, em seguida, processá-los por meio de seus modelos preditivos para fornecer insights acionáveis sobre suas campanhas de marketing.

A funcionalidade Contribution Analysis da plataforma ajuda você a entender o impacto de vários fatores em eventos imprevistos e imprevisíveis, como um pico inesperado no seu tráfego. O recurso Intelligent Alerts, por outro lado, notifica você sobre anomalias detectadas e outros fatores críticos.

Por fim, o recurso painéis intuitivos facilitam a digestão de todos os dados e insights gerados e apresentados pela plataforma.

Melhores recursos do Adobe Analytics

Interface de usuário intuitiva com painéis

Detecção de anomalias

Análise de contribuição

Alertas inteligentes

Aplicativos móveis para acesso em qualquer lugar

Limitações do Adobe Analytics

Pode analisar e prever somente dados relacionados a marketing e vendas

Relativamente caro para pequenas empresas

Preços do Adobe Analytics

Disponível mediante solicitação

Avaliações e resenhas do Adobe Analytics

G2: 4,1/5 (mais de 900 avaliações)

4,1/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

5. IBM Cognos Analytics

Via: IBM A IBM tem muitas soluções de análise que atendem a várias necessidades de negócios, e o Cognos Analytics é uma delas. Ao combinar análise preditiva e IA, essa ferramenta é tão rica e sofisticada em recursos quanto fácil de usar. Seu assistente de consulta em linguagem natural permite que você gere gráficos de previsão e outras visualizações simplesmente solicitando-os.

Você pode importar seus dados de fontes de dados locais e baseadas na nuvem. Com a preparação de dados assistida por IA, seus conjuntos de dados são limpos de anomalias e preparados para análises e treinamento de modelos sem esforço.

Por fim, seus painéis dinâmicos e interativos permitem que até cinco usuários acessem as previsões simultaneamente. As previsões e visualizações mostradas em um painel também podem ser compartilhadas com seus colegas de equipe por e-mail ou Slack.

Melhores recursos do IBM Cognos Analytics

Assistente de dados baseado em IA

Ricovisualizações de dados* Painéis dinâmicos e interativos com funcionalidade de compartilhamento fácil

Implantação na nuvem

Aplicativos móveis para fácil acesso

Limitações do IBM Cognos Analytics

A integração de fontes de dados pode ser um pouco complexa

As descrições de erros não são suficientemente específicas

Preços do IBM Cognos Analytics

Cognos Analytics on Cloud On-Demand: A partir de US$ 10/mês por usuário

A partir de US$ 10/mês por usuário Cognos Analytics on Cloud Hosted & Cognos Analytics software: Disponível mediante solicitação

Avaliações e resenhas do IBM Cognos Analytics

G2: 4/5 (mais de 350 avaliações)

4/5 (mais de 350 avaliações) Capterra: 4.1/5 (mais de 130 avaliações)

6. Alteryx

Via: Alteryx A Alteryx é uma plataforma de análise de dados popular que oferece uma variedade de ferramentas para manipular e analisar dados. O produto projetado especificamente para automatizar a preparação de dados e a análise preditiva é chamado Alteryx Analytics Cloud, que oferece recursos de análise preditiva por meio de sua solução de aprendizado de máquina.

A primeira etapa é fazer o upload de seus dados, que a plataforma avalia para determinar a integridade dos dados e detectar anomalias. Se a integridade dos dados não estiver à altura, o Alteryx pode sugerir melhorias. 💊

Os dados preparados são então analisados para detectar padrões ocultos ou correlações entre várias colunas em seu conjunto de dados. Você pode selecionar a coluna de destino para a qual deseja fazer as previsões, e o Alteryx sugere automaticamente métodos de aprendizado de máquina adequados para o seu modelo. Vários modelos preditivos são gerados com base no método que você selecionar.

Quando você executa um modelo, o processo de modelagem é concluído. Você pode avaliar o desempenho do seu modelo em dados de retenção ou em cenários hipotéticos simulados antes de exportá-lo ou implantá-lo no Alteryx.

Melhores recursos do Alteryx

Pontuação da integridade dos dados e sugestões para a preparação dos dados

Visualizações úteis para entender os insights dos dados

Pontuações de precisão do modelo

Avaliação do desempenho do modelo

Simulação de cenários hipotéticos

Exportação de modelos como visualizações ou scripts

Limitações do Alteryx

A importação de dados pode ser lenta

Caro em comparação com as alternativas

Preços do Alteryx

Designer Cloud : A partir de US$ 4.950

: A partir de US$ 4.950 Designer Desktop: US$ 5.195

A solução de aprendizado de máquina, que contém a funcionalidade de modelagem preditiva, é vendida separadamente como um complemento - preço disponível somente mediante solicitação

Alteryx ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 450 avaliações)

4,6/5 (mais de 450 avaliações) TrustRadius: 9,1/10 (mais de 330 avaliações)

7. Estúdio IBM Watson

Via: IBM O IBM Watson Studio faz parte do mesmo IBM Analytics Suite que inclui outro concorrente desta lista, o Cognos Analytics. Trata-se de um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) para construção de modelos de IA de qualquer tipo, incluindo modelos de análise preditiva. Sua funcionalidade de aprendizado de máquina descobre automaticamente padrões e correlações ocultos em seus dados. Ao mesmo tempo, a validação automatizada de dados ajuda a minimizar os riscos ao detectar anomalias. 🙃

A interface de modelagem visual de arrastar e soltar do Watson Studio permite que você projete o fluxo de trabalho do seu modelo em um ambiente sem código. O suporte ao processamento de linguagem natural facilita a descrição do que você deseja que seu modelo de análise preditiva faça, aumentando significativamente a velocidade e a precisão da criação de novos modelos.

Você também pode importar modelos criados em outras plataformas de IA para o ambiente do Watson Studio para facilitar o gerenciamento. Graças à integração da API Rest com diferentes ambientes de nuvem, seus modelos criados no Watson Studio podem ser enviados para aplicativos hospedados em outras plataformas de nuvem.

Melhores recursos do IBM Watson Studio

Suporte ao processamento de linguagem natural (NLP)

Interface de modelagem visual do tipo arrastar e soltar

Suporte à importação e exportação de modelos preditivos

Desenvolvimento sem código

Monitoramento de modelos para otimização do desempenho

Limitações do IBM Watson Studio

O uso de ferramentas de código aberto às vezes requer o uso de várias janelas

A configuração inicial pode ser complexa

Preços do IBM Watson Studio

Lite: Gratuito

Gratuito Profissional: US$ 1,02/unidade de capacidade por hora

Avaliações e resenhas do IBM Watson Studio

G2: 4,2/5 (mais de 160 avaliações)

4,2/5 (mais de 160 avaliações) Capterra: 5/5 (menos de 5 avaliações)

8. Altair

Via: Altair A Altair fornece análise preditiva por meio do Altair Knowledge Studio, mas a funcionalidade também está incluída na plataforma Altair One de serviço completo. Seu principal destaque é a tecnologia patenteada, Strategy Trees, que permite combinar seu conhecimento de negócios com resultados de modelagem preditiva para construir modelos prescritivos.

Em outras palavras, a plataforma permite que você defina, de acordo com sua experiência e conhecimento, o que deseja que o modelo faça em diferentes cenários. Ela também tem uma interface orientada por assistente para guiá-lo durante toda a jornada de criação do modelo e um designer de fluxo de trabalho visual para projetar o fluxo de trabalho do modelo.

Depois de gerar o modelo, você pode implantá-lo na plataforma Altair ou exportá-lo como código para implantação em outras plataformas.

Melhores recursos do Altair

Tecnologia Strategy Trees para análise preditiva e prescritiva

Criação de modelos orientada por assistentes

Designer de fluxo de trabalho do tipo arrastar e soltar

Exportação de modelos para implementação em outras plataformas

Limitações do Altair

A interface não está entre as mais sofisticadas

Não se integra a todas as principais plataformas de nuvem

Preços do Altair

Disponível mediante solicitação

Avaliações e resenhas do Altair

G2: 4,8/5 (menos de 5 avaliações)

4,8/5 (menos de 5 avaliações) Gartner: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

9. Tecidos de dados

Via: Telas de dados A Databricks é uma plataforma de inteligência de dados que combina dados e Ferramentas de IA para fornecer uma solução que possa ser usada em vários cenários, incluindo o desenvolvimento de modelos de análise preditiva.

Embora a Databricks não tenha algoritmos de análise preditiva nativos e outros recursos necessários, ela se integra a outras bibliotecas de aprendizado de máquina (por exemplo, Apache Spark MLlib) e estruturas (por exemplo, MLflow) para fornecer uma plataforma para criar seus modelos de análise preditiva.

Alguns de seus principais recursos incluem Notebooks, que permitem a análise exploratória de dados de forma visualizada, e Suporte NLP, que permite criar modelos preditivos fornecendo instruções em sua linguagem natural. Além disso, ele pode se integrar a todos os ambientes de nuvem populares e até mesmo a muitos de seus aplicativos e serviços comerciais baseados em nuvem.

Melhores recursos do Databricks

Suporte a NLP

Notebooks

Visualização de dados

Integra-se a todas as plataformas de nuvem

Recursos de colaboração para trabalhar com membros da equipe

Limitações do Databricks

A análise preditiva não é uma funcionalidade nativa

Não há funcionalidade de arrastar e soltar para modelagem

Preços da Databricks

Empregos: A partir de US$ 0,07/unidade de banco de dados (DBU)

A partir de US$ 0,07/unidade de banco de dados (DBU) Tabela Delta Live: A partir de US$ 0,20/DBU

A partir de US$ 0,20/DBU Databricks SQL: A partir de US$ 0,22/DBU

A partir de US$ 0,22/DBU Comutação para todos os fins para carga de trabalho interativa: A partir de US$ 0,40/DBU

A partir de US$ 0,40/DBU Inferência em tempo real sem servidor: a partir de US$ 0,07/DBU

Databricks ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 250 avaliações)

4,5/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: 4,5/ 5 (mais de 20 avaliações)

10. Tabela

Via: Tabela O Tableau é uma plataforma avançada de visualização e análise de dados que usa modelos de regressão linear para gerar previsões e descobrir padrões ocultos em seus dados.

A criação de um modelo preditivo é um processo bastante simples, de três etapas, que envolve:

Importar e preparar seus dados usando o Tableau Prep Builder Escolher o preditor (ou seja, um campo de seu conjunto de dados) que pode ser analisado para fazer previsões sobre seu alvo Selecionar a tabela ou função correta com base em suas necessidades

Depois que você tiver concluído essas três etapas, o Tableau fará o resto e criará seu modelo preditivo por conta própria. 🏗️

O Tableau atende às necessidades de usuários técnicos e não técnicos. Os primeiros podem inserir a sintaxe do modelo desejado diretamente para a criação. E para os usuários não técnicos, há muitos opções de visualização de dados e um fluxo de trabalho semelhante a um assistente.

Melhores recursos do Tableau

Grande número de opções de visualização de dados

Recursos para usuários técnicos e não técnicos

Processo simples de três etapas para modelagem preditiva

Painéis em tempo real

Recursos avançados de colaboração

Limitações do Tableau

A curva de aprendizado é um pouco íngreme

Às vezes, pode ser lento

Preços do Tableau

Disponível mediante solicitação

Avaliações e resenhas do Tableau

G2: 4,4/5 (mais de 1.900 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.900 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2.100 avaliações)

Outras ferramentas de análise

As plataformas com análise preditiva e funcionalidade de modelagem permitem que você olhe para o passado para prever o futuro. No entanto, essas plataformas podem ser insuficientes para visualizar as previsões e os prognósticos gerados ou para aproveitá-los ao máximo em seu trabalho. É aí que uma plataforma como o ClickUp entra em cena.

As mais de 15 visualizações do ClickUp oferecem às organizações uma solução completa para cada equipe

O ClickUp é uma plataforma de gerenciamento de trabalho 360° capaz que vem com poderosas ferramentas de visualização de dados para ajudá-lo a entender as previsões feitas pelo seu modelo preditivo. Com Dashboards personalizados, dezenas de tipos de gráficos e ferramentas de relatórios e modelos, o ClickUp torna suas previsões compreensíveis para todos os membros da equipe e partes interessadas.

Ele pode se integrar a qualquer uma de suas ferramentas de análise preditiva, incluindo as plataformas listadas acima, para buscar e visualizar os dados delas.

Aqui estão algumas maneiras pelas quais o ClickUp pode ajudá-lo a lidar com seus dados de análise preditiva.

Dashboards e modelos do ClickUp

Os Painéis do ClickUp permite configurar centros de controle impressionantes, dinâmicos e totalmente personalizados com Cartões personalizados usando os dados de sua escolha. Os dados exibidos nos cartões são atualizados em tempo real, e você pode compartilhá-los com os membros da sua equipe para que eles possam ver facilmente como certas coisas mudarão no futuro próximo. 🔮

Por exemplo, você pode criar um Dashboard mostrando dados de previsão de demanda e compartilhá-lo com os membros da equipe de produção para que eles saibam quando esperar um possível pico de demanda.

Obtenha uma visão holística do status do projeto e das tarefas restantes em sua equipe ou departamento com os Dashboards no ClickUp 3.0

O ClickUp também oferece modelos de análise pré-projetados, mas totalmente personalizáveis. Use-os para criar relatórios abrangentes para dados obtidos de seus aplicativos de análise preditiva. Os relatórios podem ser compartilhados sem esforço com os membros da equipe ou partes interessadas na interface do ClickUp, economizando muito tempo.

Recomendamos o Modelo de relatório de análise de dados do ClickUp para criar rapidamente um relatório profissional e compartilhável para seus investidores, destacando seu crescimento em um ano fiscal e projeções de crescimento futuro com base em dados históricos.

Ou, se você for um profissional de marketing, poderá usar o Modelo de relatório do ClickUp Analytics para apresentar vários aspectos do tráfego do seu site ao líder da equipe ou à gerência.

Um modelo de relatório de análise de dados pode ajudá-lo a organizar e apresentar suas percepções de dados de forma rápida e fácil.

Melhores recursos do ClickUp

Dashboards intuitivos e totalmente personalizáveis

Modelos de relatórios e análise de dados

Dezenas de opções de gráficos e visualização de dados

Mapas mentais para suportemapeamento de processos* Várias ferramentas de colaboração em tempo real

Integra-se a todas as ferramentas de análise preditiva

Interface amigável ao usuário

Permite vincular relatórios e painéis a projetos

ClickUp AI para gerar relatórios sob demanda ou resumi-los

Limitações do ClickUp

Não há funcionalidade nativa de modelagem preditiva ou análise preditiva

A curva de aprendizado pode ser longa para a maioria dos usuários

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Preços disponíveis mediante solicitação

todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual_

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

Aproveite melhor o poder da análise preditiva com o ClickUp

As ferramentas de análise preditiva estão ajudando as empresas a elevar seus gerenciamento de riscos jogo. Ao eliminar as suposições e os vieses inerentes à natureza humana, eles permitem que você planeje e aja com base em insights preditivos. Isso leva a uma maior resiliência contra eventos imprevistos e aumenta a produtividade e a eficiência. ⏩

Se quiser garantir que está usando a análise avançada em todo o seu potencial, obtenha a ajuda de uma plataforma abrangente de produtividade e gerenciamento de projetos como o ClickUp.

Obtenha uma visão geral holística de seus dados e previsões com os ClickUp Dashboards ou use modelos pré-fabricados para criar relatórios facilmente compreensíveis para as partes interessadas. Registre-se para começar a explorar hoje mesmo! 🌸