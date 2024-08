Tome decisões informadas: 10 ferramentas de IA de primeira classe para visualização de dados

Identificar tendências e padrões em conjuntos de dados enormes ou complexos é vital para tomar decisões informadas que impulsionem seus negócios. Ao mesmo tempo, é um processo demorado que pode parecer uma tentativa de encontrar uma agulha em um palheiro. 🪡

A boa notícia é que você tem ferramentas de visualização para ajudá-lo a pintar um quadro dos seus dados e interpretá-los com mais facilidade.

Atualmente, a inteligência artificial está levando o jogo da visualização de dados um passo adiante - as ferramentas de IA para visualização de dados ajudam você a criar gráficos, tabelas, relatórios e painéis que revelam padrões ocultos. Em seguida, você pode usar esses insights para planejamento estratégico tornando seus processos mais eficientes e melhorando a produtividade em todos os setores.

Neste artigo, apresentaremos a você as 10 principais ferramentas de visualização de dados de IA para aprimorar a tomada de decisões orientada por dados.

O que são ferramentas de visualização de dados de IA?

As ferramentas de visualização de dados de IA usam algoritmos robustos para analisar conjuntos de dados, identificar padrões e representar visualmente as descobertas. Pense nelas como tradutores - você as alimenta com dados brutos e elas os transformam em tabelas e gráficos facilmente compreensíveis que permitem identificar tendências que podem não ser tão óbvias.

Devido à sua capacidade de processar grandes quantidades de dados complexos em segundos, as ferramentas de IA para visualização de dados ajudam você a fazer previsões precisas e a determinar o caminho certo a ser seguido pela sua empresa no futuro. Outros benefícios do uso dessas ferramentas incluem:

Economia de tempo, esforço e custos

Redução do viés de tomada de decisão

Criação de visualizações personalizadas

Geração de relatórios detalhados

Melhoria da qualidade dos dados

Com a ferramenta certa, você pode otimizar fluxos de trabalho e processos e elevar a eficiência a outro patamar. 💪

Como escolher a melhor ferramenta de IA para visualização de dados

Se você quiser uma ferramenta de visualização de dados de IA de qualidade, verifique se ela tem as seguintes características:

Recursos robustos de automação: A ferramenta deve ser capaz de interpretar dados e criar visualizações com o mínimo de necessidade de sua contribuição direta Personalização: Ela deve permitir que você ajuste as visualizações para alinhá-las aos seus requisitos e às diretrizes da marca. Por exemplo, procure opções para alterar cores, fontes e rótulos de dados Escalabilidade: A ferramenta deve ser poderosa o suficiente para analisar conjuntos de dados pequenos e grandes com a mesma eficiência Facilidade de uso: Ela deve ter um layout claro e uma interface intuitiva. O uso da ferramenta não deve exigir meses de treinamento nem a visualização de tutoriais Opções de exportação: Ela deve permitir que você exporte suas visualizações em diferentes formatos e as compartilhe com as partes interessadas

10 melhores ferramentas de IA para visualização de dados que você deve experimentar em 2024

Analisamos dezenas de ferramentas de visualização de dados de IA e selecionamos as 10 melhores que se destacam por sua facilidade de uso e funcionalidade avançada. Confira nossa lista e encontre sua combinação perfeita! 😍

1. Tableau

Via: Tableau O Tableau é uma poderosa plataforma de análise e business intelligence baseada em IA que acelera a tomada de decisões, ajudando você a entender melhor seus dados.

Um dos principais motivos por trás da popularidade do Tableau é sua facilidade de uso - você não precisa de nenhuma habilidade de codificação para usar as opções de visualização da ferramenta. Graças ao suporte a consultas em linguagem natural, você pode "se comunicar" com o Tableau para gerar informações significativas e personalizadas a partir de seus dados em inglês simples. 📞

Com os recursos de modelagem preditiva e previsão do Tableau, seus dados podem se tornar a base para decisões informadas e para o sucesso futuro de sua empresa.

Você pode escolher o Tableau Desktop se precisar de uma solução local ou optar pelo Tableau Cloud para ter mais flexibilidade. Aproveite as vantagens do Tableau Prep para limpar, consolidar e modelar seus dados para análise e visualização.

Melhores recursos do Tableau

Oferece uma solução no local e na nuvem

Excelente para análise de CRM

Design de arrastar e soltar

Diversas integrações

Limitações do Tableau

O Tableau Server é ocasionalmente lento

Pode ser muito caro para pequenas empresas

Preços do Tableau

Tableau Creator : uS$ 75/mês por usuário

: uS$ 75/mês por usuário Tableau Explorer : uS$ 42/mês por usuário

: uS$ 42/mês por usuário Tableau Viewer: uS$ 15/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Tableau

G2 : 4.4/5 (mais de 1.900 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 1.900 avaliações) Capterra: 4.5/5 (2.100 avaliações)

2. Polímero

Via: Polímero Deseja criar visualizações e painéis com aparência profissional sem uma curva de aprendizado acentuada? O Polymer é o caminho a seguir! A plataforma atinge o ponto ideal entre a facilidade de uso e as funções robustas de IA e é ideal para equipes de comércio eletrônico, marketing e vendas.

Comece a usar o Polymer fazendo o upload de um conjunto de dados ou escolhendo um conector. Em seguida, aproveite o poder da IA do Polymer para analisar os dados. A plataforma irá gerar automaticamente painéis e fornecer insights detalhados. Compartilhe links com os membros relevantes da equipe, incorpore suas visualizações no seu site ou adicione-as a apresentações.

Com vários widgets de visualização (incluindo gráficos de colunas e de barras, mapas de calor e séries temporais), painéis dinâmicos e modelos, o Polymer pode ser uma adição valiosa ao seu arsenal de análise de dados.

Melhores recursos do Polymer

Poly-AI para obter insights instantâneos e gerar painéis automaticamente

Não requer habilidades de codificação

Recursos de incorporação universal (adicione visualizações do Polymer ao seu aplicativo ou site)

Oito widgets de visualização de dados

mais de 20 modelos

Limitações do Polymer

A interface pode ser complicada para usuários iniciantes

Poderia se beneficiar de mais modelos

Preços do Polymer

Inicial : uS$ 10/mês por editor

: uS$ 10/mês por editor Pro : uS$ 20/mês por editor

: uS$ 20/mês por editor Empresarial: uS$ 500/mês por editor

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Polymer ratings and reviews

Product Hunt: 5/5 (menos de 10 avaliações)

3. Sisense

Via: Sisense Entenda seus dados com o Sisense, uma plataforma que apresenta uma interface responsiva com um design de arrastar e soltar para ajudá-lo a visualizar com facilidade.

O Sisense permite que você crie painéis interativos de business intelligence e transforme dados complexos em visuais fáceis de digerir. Graças às opções inteligentes de cálculo e gráficos, você pode trabalhar com qualquer conjunto de dados e representá-lo de uma forma que se alinhe às suas metas. Os painéis são 100% personalizáveis - personalize-os adicionando imagens, texto ou vídeos.

Todas as visualizações em seus painéis são interativas - elas podem "falar" entre si, permitindo que você amplie um determinado insight.

O recurso Blox da plataforma permite que você use modelos pré-criados para transformar dados em aplicativos personalizados e acionáveis que podem ser acessados diretamente do seu painel - com pouco ou nenhum código necessário! 😎

Melhores recursos do Sisense

Painéis com cálculos e gráficos baseados em IA

Visualizações interativas

Recurso Blox para criar aplicativos de análise por meio de modelos pré-construídos

Opções avançadas de relatórios e compartilhamento de dados

Limitações do Sisense

Processo de instalação desafiador

Alguns usuários não gostam das atualizações frequentes

Preços do Sisense

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Sisense

G2 : 4.3/5 (mais de 700 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 350 avaliações)

4. MonkeyLearn

Via: MonkeyLearn A MonkeyLearn oferece um arsenal de armas de análise de texto para ajudá-lo a obter insights valiosos do feedback de seus clientes e continuar avançando sem soluços. 🐒

A ferramenta conta com classificadores e extratores pré-treinados para ajudá-lo a classificar e organizar seus dados. Não quer usá-los? Não tem problema - crie o seu próprio (com nenhuma codificação envolvida) e aproveite o máximo de personalização.

A ferramenta é incrivelmente fácil de usar. Primeiro, conecte seus dados de texto (fazendo upload de arquivos ou conectando-se a aplicativos). Em seguida, aplique modelos de análise de texto pré-treinados ou seus próprios modelos para marcar o texto. Depois de concluir a análise, você pode criar visualizações personalizadas e combinar várias entradas de dados (como campos personalizados e datas). Você também pode conectar o aplicativo a outras ferramentas de visualização de dados, como o Tableau ou o Looker Studio (Google Data Studio), para obter insights mais detalhados.

Melhores recursos da MonkeyLearn

Opções avançadas de análise de texto com visualizações personalizadas

Permite que você personalize classificadores e extratores sem codificação

Conecta-se a ferramentas populares de visualização de dados

Limitações do MonkeyLearn

Alguns usuários mencionaram que a ferramenta é cara

Integrações limitadas

Preços da MonkeyLearn

Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas da MonkeyLearn

G2 : 4/5 (5+ avaliações)

: 4/5 (5+ avaliações) TrustRadius: 9.2/10 (mais de 10 avaliações)

5. Power BI

Via: Power BI O Power BI da Microsoft pode transformá-lo em um profissional de visualização de dados com recursos que o ajudam a descobrir padrões ilusórios e a traduzir seus dados em ações.

Graças à opção de usar o Copilot (assistente de IA da Microsoft) no Power BI, você pode obter seus insights na velocidade da luz. Tudo o que você precisa fazer é inserir seus dados e descrever os insights que deseja, e a ferramenta os extrairá para você em um instante.

Com as opções de visualização de dados do Power BI e uma tela de relatório de arrastar e soltar, você pode identificar tendências e gerar relatórios compartilháveis personalizados.

Conecte o Power BI a outros aplicativos da Microsoft que você já está usando e aproveite a excelente funcionalidade e conveniência.

Melhores recursos do Power BI

Aproveita o poder do assistente de IA da Microsoft para extrair insights acionáveis

Painéis centralizados para gerenciar todos os seus dados

Tela de relatório de arrastar e soltar

Integrações perfeitas com outros aplicativos do ecossistema da Microsoft

Limitações do Power BI

Falta de opções avançadas de personalização para visualização de dados

Curva de aprendizado mais acentuada

Preços do Power BI

Power BI no Microsoft Fabric : Gratuito (opções limitadas)

: Gratuito (opções limitadas) Power BI Pro : uS$ 10/mês por usuário

: uS$ 10/mês por usuário Power BI Premium : uS$ 20/mês por usuário

: uS$ 20/mês por usuário Power BI Premium por capacidade (SKUs Premium) : uS$ 4.995/mês por capacidade

: uS$ 4.995/mês por capacidade Power BI Premium por capacidade (SKUs de tecido): uS$ 262,80/mês por capacidade

Avaliações e opiniões sobre o Power BI

G2 : 4.5/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 1.000 avaliações) TrustRadius: 8.4/10 (mais de 1.500 avaliações)

6. HiPlot

Via: Meta O HiPlot do Facebook é uma ferramenta de visualização de dados leve e de código aberto que ajuda a detectar padrões e tendências ocultos. Ele faz isso com parallel plots, um tipo de visualização ideal para analisar e comparar conjuntos de dados e variáveis de alta dimensão.

Os gráficos paralelos que o HiPlot usa para visualizar dados são interativos e você tem a opção de alterar seus estilos. Plote ao longo de um ou mais eixos, personalize intervalos de valores e ajuste as cores para tornar seus gráficos exclusivos.

Por padrão, o HiPlot pode ler arquivos JSON e CSV. Você também pode adicionar analisadores Python para criar experimentos HiPlot.

Melhores recursos do HiPlot

Destinado a desenvolvedores que pesquisam IA e aprendizado de máquina

Visualizações de dados por meio de gráficos paralelos interativos

Código aberto

Oferece suporte a arquivos JSON e CSV por padrão

Limitações do HiPlot

Os iniciantes em visualização de dados podem achá-lo complicado

Não é uma boa opção para quem deseja usar tabelas, gráficos e quadros

Preços do HiPlot

Gratuito

Avaliações e resenhas do HiPlot

Sem comentários

7. Akkio

Via: Akkio O Akkio usa business intelligence generativo para ajudá-lo a analisar e visualizar dados.

Seu recurso de IA de destaque é o Chat - ele permite que você faça perguntas sobre seus dados e obtenha respostas rápidas e precisas. Essa solução é baseada no grande modelo de linguagem do GPT-4, de modo que você pode obter as respostas de que precisa sem precisar escrever uma única linha de código. Além de fazer perguntas, você pode usar o Chat para criar recursos visuais a partir de seus dados.

A IA do Akkio pode criar relatórios e painéis adaptados às suas metas. Basta conectar seus dados e descrever o projeto, aplicativo ou problema, e o Akkio gerará instantaneamente relatórios com base nas informações fornecidas.

A ferramenta se integra a aplicativos e plataformas populares

como o Hubspot

airtable, Salesforce,

e Zapier

que se encaixam perfeitamente em seus fluxos de trabalho.

Melhores recursos do Akkio

Chat com inteligência artificial

Relatórios e painéis geradores

Previsões e prognósticos baseados em aprendizado de máquina

Diversas integrações

Limitações do Akkio

Falta de recursos avançados de aquisição de dados

O número de opções pode ser muito grande

Preços do Akkio

Inicial : uS$ 49/mês por usuário

: uS$ 49/mês por usuário Profissional : uS$ 499/mês para cinco usuários

: uS$ 499/mês para cinco usuários Business : uS$ 1.499/mês para 10 usuários

: uS$ 1.499/mês para 10 usuários Empresarial: Personalizado

Akkio ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (menos de 10 avaliações)

: 4.7/5 (menos de 10 avaliações) Product Hunt: 5/5 (mais de 50 avaliações)

8. Gráfico

Via: Gráfico Deseja uma ferramenta simples para criar gráficos? O Graphy é a melhor opção - a plataforma permite que você visualize seus dados por meio de gráficos gratuitamente, mesmo sem se inscrever. 📊

Usar a plataforma não poderia ser mais simples. Tudo o que você precisa fazer é inserir seus dados na tabela do lado direito da tela, e o Graphy os visualizará. Escolha entre seis tipos de gráficos - barra, linha, combinação, pizza, funil ou mapa de calor. Personalize seu gráfico alterando o tema, a paleta de cores, o plano de fundo e as bordas.

A inscrição na plataforma também é gratuita e lhe dá acesso a gráficos gerados por IA e insights detalhados. Você pode usar o AI writer do Graphy para identificar anomalias, resumir dados e escrever apresentações e relatórios.

Melhores recursos da Graphy

Escritor de IA para gerar insights e relatórios a partir de seus dados

Fácil de usar

Visualiza seus dados usando seis tipos de gráficos

Opções de personalização

Limitações do Graphy

Algumas funcionalidades exigem uma assinatura paga

Foco apenas em gráficos

Preços da Graphy

**Gratuito

Mais: uS$ 10/mês por usuário

Graphy avaliações e comentários

Nenhuma avaliação

9. Visualmente

Via: Visual.ly O Visually não é uma ferramenta de visualização de dados propriamente dita, mas você pode transformá-la em uma. Ou seja, essa plataforma é um mercado on-line que conecta empresas com especialistas em design, mídia social, redação de conteúdo e marketing.

Na Visually, você pode encontrar profissionais que podem ajudá-lo a criar e lançar vídeos, relatórios, e-books, infográficos e muito mais. Depois de reunir sua equipe, trabalhe em seus projetos de visualização de dados dentro do Visually Workspace. Você tem controle total e pode supervisionar todo o processo, fornecer feedback e solicitar revisões até obter resultados perfeitos.

Melhores recursos do Visually

Ajuda você a se conectar com especialistas em visualização de dados

Fácil de usar

Econômico

Limitações visuais

Possíveis problemas de comunicação

Não é para aqueles que querem visualizar os dados por conta própria

Preços do Visually

Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Visually

G2 : 4.7/5 (menos de 10 avaliações)

: 4.7/5 (menos de 10 avaliações) TrustRadius: 9/10 (menos de 5 avaliações)

10. Gráficos do Google

Via: Desenvolvedores.google Deseja uma ferramenta com uma enorme biblioteca de visualizações? Então você terá uma surpresa com o Google Charts! A plataforma oferece dezenas de opções prontas para uso para visualização de dados, desde gráficos de barras e árvores de palavras até histogramas e intervalos. 📈

O uso da plataforma envolve JavaScript - você precisa dele para incorporar o Google Charts em sua página da Web. Depois disso, carregue as bibliotecas desejadas, liste os dados que você deseja visualizar e deixe a ferramenta fazer o trabalho.

Você pode conectar os gráficos a um painel interativo para obter insights valiosos, comparar dados e fazer previsões.

Melhores recursos do Google Charts

Ampla biblioteca de tabelas e gráficos para visualização de dados

Painéis interativos

Fácil incorporação em seu site

Limitações do Google Charts

Problemas de desempenho ao lidar com grandes conjuntos de dados

Requer JavaScript

Preços do Google Charts

Grátis

Avaliações e resenhas do Google Charts

G2 : 4.2/5 (mais de 500 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 700 avaliações)

Outras ferramentas

As ferramentas que apresentamos até agora se destacam na visualização de dados, mas carecem de conjuntos abrangentes de recursos necessários para o gerenciamento de dados, supervisão de projetos e tarefas, colaboração e acompanhamento do progresso. Se estiver procurando uma plataforma tudo em um que possa ajudá-lo a fazer tudo isso e muito mais, o ClickUp é a opção ideal.

ClickUp O ClickUp é um projeto e

gerenciamento de tarefas plataforma de gerenciamento de tarefas, repleta de opções que permitem que você fique de olho em todas as atividades da sua organização e garanta operações contínuas.

Uma dessas opções é o IA do ClickUp -uma poderosa assistente de redação que pode ajudar a simplificar várias tarefas manuais e repetitivas. Use-o para escrever e-mails profissionais, resumir documentos extensos e fazer brainstorming de ideias, gerar itens de ação ou criar cronogramas de projetos .

Aproveitar o poder do ClickUp AI é fácil - você não precisa de nenhuma habilidade de codificação. O ClickUp AI combina bem com outro recurso que você vai adorar: o Documentos do ClickUp . Use-o para criar, editar, compartilhar e gerenciar documentos importantes, evitando o acesso não autorizado e violações de segurança. 🔒

Usando o ClickUp AI no ClickUp Docs

O ClickUp AI pode gerar inúmeros tipos de documentos, como resumos de projetos, planos de aula e outros documentos para acelerar seu fluxo de trabalho

Vamos imaginar que você é um gerente de projeto que precisa escrever um resumo de projeto o mais rápido possível. O ClickUp AI e o ClickUp Docs vêm em seu socorro e combinam seus superpoderes para ajudá-lo a concluir a tarefa.

Sua primeira etapa é abrir um ClickUp Doc e digitar "/AI tools" nele.

Uma lista suspensa aparecerá na tela. Selecione Popular no lado direito da lista e clique em Project. Agora, selecione Product Brief, insira os detalhes relevantes e deixe o ClickUp AI gerar um briefing de projeto perfeito!

Dashboards do ClickUp

Obtenha uma visão holística do status do projeto e das tarefas restantes em sua equipe ou departamento com os Dashboards no ClickUp 3.0

O ClickUp tem outra opção que pode ser usada para visualização de dados - Painéis do ClickUp . Com ele, você pode:

Criar cenários de negócios

Visualizar informações de seuFormulários ClickUp Obtenha insights detalhados sobre seus projetos e tarefas para otimizargerenciamento de recursos Gerenciebancos de dados de clientes Os ClickUp Dashboards apresentam mais de 50 widgets (como Custom Charts, Sprints e Time Tracking) que permitem personalizar suas visualizações. Essas ferramentas versáteis são inestimáveis para vários casos de uso, incluindo análise de marketing gerenciamento de projetos, planejamento de custos, gerenciamento de banco de dados e monitoramento da carga de trabalho.

Se precisar de ajuda para representar seus dados ou quiser um atalho, aproveite as vantagens de Modelos ClickUp . Você tem mais de 1.000 opções para criar diagramas de fluxo de dados , mapas de bolhas ou organogramas .

Há também modelos para criação e gerenciamento de bancos de dados , planejamento estratégico e gerenciamento de projetos use-os para aumentar sua produtividade e garantir a consistência.

Ferramentas de IA para analisar dados: Entenda o passado, monitore o presente e preveja o futuro

Sejam elas alimentadas por IA ou não, as técnicas de visualização de dados auxiliadas pelo aprendizado de máquina podem oferecer um mundo de benefícios. Elas ajudam a desvendar padrões ocultos em sua análise de dados para que você possa aproveitá-los para melhorar diferentes aspectos do seu negócio.

Se você quiser mais do que apenas uma ferramenta de visualização de dados, registre-se no ClickUp e aproveite o robusto gerenciamento de projetos e tarefas opções de gerenciamento de projetos e tarefas, organização, colaboração e comunicação. 😍