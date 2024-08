10 Software de automação de formulários para análise e coleta de dados mais rápidas

Quer você queira saber a opinião de seus funcionários ou perguntar aos clientes sobre a experiência deles com seu produto, existe um padrão de ouro para a coleta desses dados - os formulários. 📄

Por mais valiosos que sejam os formulários, criá-los não é fácil, sem falar na análise dos dados coletados. Felizmente, já se foram os dias em que se dependia da entrada manual de dados por criação de formulários no Excel ou mesmo formulários em papel - agora você tem o formulário software de automação para fazer o trabalho para você.

Essas ferramentas úteis permitem coletar grandes quantidades de dados e transformá-los em informações estruturadas e valiosas que podem ser usadas para melhorar seu desempenho, ajustar as estratégias de negócios e entender os pontos de vista de seus clientes ou funcionários.

Neste artigo, exploraremos o que há de melhor quando se trata de ferramentas de software de automação de formulários, discutiremos seus recursos e o ajudaremos a encontrar a que melhor se alinha às suas necessidades de coleta e análise de dados.

O que você deve procurar em um software de automação de formulários?

As automações acionam automaticamente os resultados quando uma ação ocorre no ClickUp

O software de automação de formulários deve simplificar a coleta e a análise de dados, não dificultá-la. Portanto, se você quiser uma ferramenta de qualidade que economize seu tempo e acalme seus nervos, procure ferramentas com as seguintes características:

Facilidade de uso : O software deve permitir que você crie formulários sem nenhum conhecimento de codificação. De preferência, ele deve apresentar uma interface de arrastar e soltar para ajudá-lo a personalizar formulários com apenas alguns cliques

: O software deve permitir que você crie formulários sem nenhum conhecimento de codificação. De preferência, ele deve apresentar uma interface de arrastar e soltar para ajudá-lo a personalizar formulários com apenas alguns cliques Extensa biblioteca de modelos : A plataforma deve oferecer modelos pré-fabricados e personalizáveis para ajudá-lo a gerar formulários digitais rapidamente e ajustá-los aos seus objetivos

: A plataforma deve oferecer modelos pré-fabricados e personalizáveis para ajudá-lo a gerar formulários digitais rapidamente e ajustá-los aos seus objetivos Múltiplas visualizações : Ela deve permitir que você analise os dados de diferentes perspectivas para entendê-los melhor. Por exemplo, os calendários podem ajudá-lo a delinear os dados cronologicamente, enquanto os quadros podem agrupar as informações coletadas por status, prioridade, responsável ou outra categoria selecionada

: Ela deve permitir que você analise os dados de diferentes perspectivas para entendê-los melhor. Por exemplo, os calendários podem ajudá-lo a delinear os dados cronologicamente, enquanto os quadros podem agrupar as informações coletadas por status, prioridade, responsável ou outra categoria selecionada Flexibilidade : A plataforma deve permitir que você oculte ou adicione categorias em seus formulários, dependendo das respostas do formulário, para torná-las mais relevantes

: A plataforma deve permitir que você oculte ou adicione categorias em seus formulários, dependendo das respostas do formulário, para torná-las mais relevantes Análise robusta: Ela deve ter recursos que permitam analisar as informações coletadas em tempo real e tirar conclusões relevantes

Os 10 melhores softwares de automação de formulários para usar em 2024

Analisamos dezenas de ferramentas de automação de formulários e selecionamos as 10 melhores que equilibram perfeitamente funcionalidade, facilidade de uso e personalização. Explore o que cada uma delas tem a oferecer e turbine sua coleta de dados com o software de automação de formulários certo! 🦸

Adição de um campo de e-mail a um formulário ClickUp arrastando-o e soltando-o no formulário.

O ClickUp é difícil de ser superado quando se trata de software de automação de formulários. Seu Visualização do formulário torna a criação de formulários e pesquisas mais fácil do que nunca - arraste e solte os campos desejados para criar um instrumento de coleta de dados personalizado. Não tem certeza do que incluir em seus formulários automatizados? Use o IA do ClickUp para gerar ideias instantaneamente e escrever materiais compreensíveis e relevantes. Lógica condicional no ClickUp Forms também pode adaptar os prompts do seu questionário com base nas respostas do usuário. Além disso, é possível transformar as respostas em tarefas e enviá-las automaticamente para a equipe certa. Por exemplo, se um usuário sugerir um recurso, Automações do ClickUp do ClickUp o encaminhará para a equipe de desenvolvimento de produtos ou equipe de software e eles verão a resposta relevante na seção Visualização da tarefa .

Embora você sempre tenha a opção de criar seu formulário do zero, sugerimos que comece com um modelo personalizável e pré-criado do Biblioteca de modelos do ClickUp para praticamente qualquer caso de uso, inclusive coleta de feedback ou emissão de solicitações criativas .

Melhores recursos do ClickUp

Visualização exclusiva de formulário, juntamente com mais de 15 outras visualizações

Lógica condicional para formulários mais complexos e focados

Opções robustas de automação

Mais de 1.000 modelos pré-construídos para que seus formulários comecem a funcionar mais rapidamente

Documentos colaborativos do ClickUp

Assistente de redação com inteligência artificial

Integração com mais de 1.000 outras ferramentas

Limitações do ClickUp

O número de recursos avançados pode representar uma curva de aprendizado para alguns novos usuários

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel ainda

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços o *ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e avaliações do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.700+ avaliações)

2. Forma de digitação

Via: Formulário de digitação Procurando uma plataforma que gire apenas em torno de construção de formulários ? Então, considere digitar seu próximo formulário com o Typeform!

O principal motivo pelo qual o Typeform é tão popular é sua interface de um slide por vez, que permite que os usuários sintam vontade de participar de uma conversa em vez de preencher um formulário on-line. Os formulários que você cria no Typeform são dinâmicos - eles podem se ajustar a diferentes cenários, dependendo das respostas dos usuários.

Você também pode contar com os recursos de IA do Typeform ao criar seus formulários. Além de aprimorar sua linguagem, a IA pode elaborar perguntas automaticamente, dependendo de sua intenção.

Graças aos mais de 3.000 modelos da plataforma para testes de trivialidades, feedback do usuário, recomendações de produtos, engajamento dos funcionários e enquetes, você pode gerar formulários digitais em um piscar de olhos. 👀

O Typeform integra-se a plataformas populares como Slack, Airtable, Zoho e Pipedrive, permitindo que você entenda seus dados com apenas alguns cliques.

Melhores recursos do Typeform

Projetado especificamente para a criação de formulários

Alimentado por IA

mais de 120 integrações

Interface de um slide por vez

mais de 3.000 modelos

Limitações do Typeform

Estrutura de preços mais alta, de acordo com alguns usuários

A configuração inicial pode ser desafiadora

Preços do Typeform

Básico : uS$ 25/mês por usuário

: uS$ 25/mês por usuário Mais : uS$ 50/mês para três usuários

: uS$ 50/mês para três usuários Business : $83/mês para cinco usuários

: $83/mês para cinco usuários Enterprise: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Typeform

G2 : 4.5/5 (mais de 650 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 650 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 750 avaliações)

3. PesquisaSparrow

Via: SurveySparrow Criar pesquisas funcionais e esteticamente atraentes pode ser complicado se você não estiver usando a ferramenta certa. Felizmente, com o SurveySparrow, isso nunca será um problema.

A plataforma permite que você crie formulários de pesquisa atraentes que fazem todas as perguntas certas. Como você deseja manter os usuários envolvidos, ficará feliz em saber que pode gerar pesquisas inteligentes com lógica de exibição e de ramificação - as pesquisas captam as respostas dos usuários para exibir as perguntas certas ou avançar para uma seção específica. Por exemplo, se você estiver perguntando aos entrevistados se eles preferem gatos ou cachorros e eles optarem por gatos, você não vai querer perguntar sobre a raça de cachorro preferida deles. 🐈

O SurveySparrow também possui um conveniente **Painel executivo onde você pode extrair dados de suas pesquisas, acompanhar KPIs, gerar relatórios e identificar tendências. Convide sua equipe para o Dashboard, analise os insights e crie estratégias para impulsionar o crescimento.

Com centenas de temas e integrações com aplicativos e plataformas populares como Zapier, Slack e Salesforce, o SurveySparrow oferece o máximo de personalização e permite centralizar seus fluxos de trabalho.

Melhores recursos do SurveySparrow

Pesquisas inteligentes

Painel de controle executivo

Facilidade de colaboração

Centenas de integrações e temas

Limitações do SurveySparrow

O modelo de preços pode ser muito alto para start-ups e organizações sem fins lucrativos

Falta de opções abrangentes de estilo

Preços do SurveySparrow

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do SurveySparrow

G2 : 4.4/5 (mais de 1.800 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 1.800 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 80 avaliações)

4. Jotform

Via: Jotform Anote seus formulários com Jotform, um fantástico construtor on-line ideal para criar todos os tipos de formulários, desde pedidos de produtos e registro de novos clientes até reservas de hotéis e feedback do usuário . ✍️

Criar formulários no Jotform é simples e fácil usando seu software de automação de formulários. Se estiver começando do zero, primeiro adicione os elementos fundamentais no lado esquerdo da tela e, em seguida, use o construtor de arrastar e soltar para movê-los para o formulário. Você pode pegar um atalho com um dos modelos do Jotform - há mais de 10.000 opções para escolher.

A plataforma se integra perfeitamente a mais de 150 aplicativos e plataformas, permitindo o envio automático de envios de formulários.

Se estiver vendendo produtos ou serviços, ficará feliz em saber que pode ser pago diretamente por meio de seu formulário.

A beleza dos formulários on-line está na análise de dados sem esforço, e o Jotform permite isso com seu criador de relatórios. Transforme dados brutos em relatórios profissionais, compartilhe-os com seus colegas de trabalho ou incorpore-os em seu site para que todos possam vê-los.

Melhores recursos do Jotform

Criador de formulários de arrastar e soltar

mais de 150 integrações

mais de 10.000 modelos de formulários

Criador de relatórios para analisar os dados coletados

Limitações do Jotform

Falhas ocasionais

A incorporação de formulários em sites poderia ser simplificada

Preços do Jotform

Inicial : Gratuito (até cinco formulários)

: Gratuito (até cinco formulários) Bronze : uS$ 34/mês (até 25 formulários)

: uS$ 34/mês (até 25 formulários) Silver : uS$ 39/mês (até 50 formulários)

: uS$ 39/mês (até 50 formulários) Ouro : uS$ 99/mês (até 100 formulários)

: uS$ 99/mês (até 100 formulários) Enterprise: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Jotform

G2 : 4.7/5 (mais de 2.300 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 2.300 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 1.500 avaliações)

5. Zoho Forms

Via: Zoho A geração de formulários robustos não precisa ser complicada se você estiver usando uma plataforma como o Zoho Forms.

Com o criador de formulários da ferramenta, você pode escolher entre mais de 30+ tipos de campo (Nome, Dropdown, Pagamento, Seção, etc.) e usar a interface de arrastar e soltar para criar formulários. Empregue a lógica condicional para ignorar etapas desnecessárias e manter seus usuários envolvidos.

Como a criação de formulários digitais pode consumir muito tempo, o Zoho Forms permite que você salve seu progresso e continue de onde parou sempre que quiser, sem perda de dados.

A plataforma oferece 40+ modelos pré-fabricados para ajudá-lo a economizar tempo . Você pode personalizá-lo de acordo com suas preferências e necessidades comerciais.

O Zoho Forms tem impressionantes opções de análise - veja os dados coletados na visualização de tabela, gere e exporte relatórios, mescle respostas de vários formulários e acompanhe as metas.

Os recursos de automação permitem atribuir envios de formulários a membros específicos da equipe, enviar dados de formulários para os aplicativos selecionados e disparar e-mails quando um envio de formulário atender aos critérios definidos.

Outras opções que você vai adorar incluem incorporação de formulários em páginas da Web, personalização avançada e gateways de pagamento.

Melhores recursos do Zoho Forms

mais de 30 tipos de campos de formulário

Interface de arrastar e soltar

Recursos avançados de análise

Opções de automação

Limitações do Zoho Forms

Alguns usuários tiveram problemas para entrar em contato com o suporte ao cliente

As opções de integração poderiam se beneficiar de uma atualização

Preços do Zoho Forms

Básico : uS$ 10/mês por usuário

: uS$ 10/mês por usuário Standard : $25/mês para 10 usuários

: $25/mês para 10 usuários Profissional : uS$ 50/mês para 25 usuários

: uS$ 50/mês para 25 usuários Premium: uS$ 90/mês para 100 usuários

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Zoho Forms avaliações e comentários

G2 : 4.4/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 100 avaliações)

6. FormAssembly

Via: FormAssembly O FormAssembly combina a facilidade de uso com opções avançadas de análise. O criador de formulários da plataforma permite que você escolha entre vários tipos de campos (como entrada de texto, botões de rádio ou menu suspenso) para criar formulários personalizados.

Use o editor de arrastar e soltar para configurar seus formulários digitais e garantir que todos os elementos estejam no lugar certo. Você tem liberdade para editar os temas e aproveitar os campos condicionais para tornar seus formulários mais inteligentes.

Graças às integrações do FormAssembly, você pode transferir os dados coletados diretamente para um aplicativo de sua escolha. Por exemplo, é possível atualizar registros no Salesforce.

A plataforma tem tudo a ver com interpretação de dados precisa e sem esforço. Ela permite que você converta as informações coletadas em tabelas e gráficos para visualizar e entender as respostas. 📊

Com a revolucionária opção FormAssembly Workflow, você pode criar processos de negócios e fluxos de trabalho com base nos dados coletados por meio de formulários. Isso permite que você economize tempo e dinheiro e obtenha uma melhor tomada de decisões.

Melhores recursos do FormAssembly

Vários tipos de campos

Facilidade de uso

Integrações com aplicativos e plataformas populares

Excelentevisualização de dados opções

Limitações do FormAssembly

Tempos de carregamento mais lentos quando há muitas respostas de formulário

Mais opções de personalização seriam benéficas

Preços do FormAssembly

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o FormAssembly

G2 : 4.4/5 (mais de 350 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 350 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 30 avaliações)

7. Formulários Cognito

Via: Formulários de Cognição Deseja criar formulários fáceis de usar e automatizar seus fluxos de trabalho? O Cognito Forms é exatamente o que você precisa. 🥸

Esse software de automação de formulários permite que você crie formulários com tipos de campos personalizáveis para capturar os dados desejados exatamente como você precisa. Use caixas de seleção, listas suspensas, datas e horários para criar formulários alinhados com suas metas.

O charme dessa ferramenta está na opção de realizar cálculos com base nos dados coletados diretamente no formulário. Você também pode enviar os dados para outras plataformas que se integram ao Cognito Forms, como o Google Analytics e o Microsoft Power Automate.

Graças às opções avançadas de automação, os formulários digitais que você cria podem ajudá-lo a otimizar os fluxos de trabalho. Personalize as notificações para que os membros certos da equipe sejam informados sobre as respostas dos usuários e possam tomar medidas imediatas. Por exemplo, você pode encaminhar leads para a equipe de vendas ou encaminhar o feedback do usuário para a equipe de desenvolvimento de produtos.

O Cognito Forms tem uma ampla seleção de modelos - você pode filtrá-los por tipo, setor ou recurso e encontrar o que corresponde às suas necessidades.

Melhores recursos do Cognito Forms

Tipos de campos personalizáveis

Cálculos de dados no formulário

Recursos robustos de automação

Centenas de modelos

Notificações fáceis de configurar

Limitações do Cognito Forms

Falta de instruções detalhadas sobre o uso de todos os recursos

Os formatos dos campos de moeda e data estão vinculados ao país para o qual o formulário foi criado

Preços do Cognito Forms

Individual : Gratuito (um usuário)

: Gratuito (um usuário) Profissional : uS$ 15/mês para dois usuários

: uS$ 15/mês para dois usuários Equipe : uS$ 35/mês para cinco usuários

: uS$ 35/mês para cinco usuários Enterprise: $99/mês para 20 usuários

Cognito Forms avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 70 avaliações)

4,5/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 70 avaliações)

8. SurveyMonkey

Via: SurveyMonkeySurveyMonkey é uma das plataformas on-line mais populares, projetada especificamente para criar formulários e pesquisas. 🐒

Ela facilita a criação de formulários com diferentes tipos de campos para pagamentos, informações de contato e arquivos. Você também pode personalizar os temas e o formato a seu gosto. Escolha entre 25+ tipos de perguntas, como controle deslizante, múltipla escolha e classificação por estrelas, para reduzir a parcialidade e ser o mais transparente possível.

Não tem certeza do que escrever em seus formulários para obter respostas relevantes? O SurveyMonkey Genius é o super-herói de IA disfarçado que pode lhe dar uma mãozinha! Ele ajuda você a minimizar os erros e a adaptar as perguntas certas.

A plataforma permite que você personalize notificações para cada envio de formulário, transfira os dados coletados para tabelas para facilitar a análise e exporte as informações para o seu software de planilha favorito .

Graças à integração Zapier, é possível conectar a SurveyMonkey a mais de 5.000 aplicativos e plataformas e automatizar fluxos de trabalho.

Melhores recursos do SurveyMonkey

Vários tipos de campos e questões

SurveyMonkey Genius

Notificações personalizáveis

Integração perfeita com o Zapier

Limitações do SurveyMonkey

Flexibilidade limitada em termos de design de formulário

Alguns usuários mencionaram a interface desatualizada

Preços do SurveyMonkey

Verifique os preços no site, pois há vários níveis e opções

Avaliações e resenhas do SurveyMonkey

G2 : 4.4/5 (mais de 18.500 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 18.500 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 9.500 avaliações)

9. PerfectApps

Via: PerfectApps O PerfectApps é principalmente um plataforma sem código para criar aplicativos e fluxos de trabalho, então o que ela está fazendo aqui? Não, não é um erro, pois a plataforma conta com um designer visual de primeira linha que permite gerar formulários sem nenhum conhecimento de programação.

O construtor de arrastar e soltar permite que você crie qualquer tipo de formulário com apenas alguns cliques. Junte os elementos e personalize o layout e os temas do formulário. Crie formulários dinâmicos que fazem as perguntas certas usando a lógica condicional.

Divulgar seus formulários da Web é mais simples do que nunca: com um único clique em um botão, você pode compartilhá-los por e-mail ou link seguro ou incorporá-los ao seu site.

Graças à API do PerfectApps, você pode conectar formulários a aplicativos de terceiros, automatizar a coleta de dados e obter resultados precisos sem risco de erros.

Use os poderosos recursos de relatório incorporados da plataforma para transformar os dados coletados em tabelas, quadros e gráficos e tomar decisões informadas sobre seus fluxos de trabalho.

Melhores recursos do PerfectApps

Criador de automação de formulários sem código e fácil de usar, com funcionalidade de arrastar e soltar

Compartilhamento de formulários sem esforço

Excelentes opções de relatórios

API do PerfectApps

Limitações do PerfectApps

Os formulários não são tão responsivos

Uma curva de aprendizado mais acentuada para alguns usuários

Preços da PerfectApps

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e resenhas do PerfectApps

GetApp : 4.9/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.9/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4.9/5 (mais de 20 avaliações)

10. PandaDoc

Via: PandaDoc O PandaDoc não é uma plataforma de criação de formulários propriamente dita - ele é especializado em automação de documentos e permite criar, rastrear, editar, compartilhar, enviar e assinar documentos eletronicamente. No entanto, há uma opção para criar formulários da Web por meio dos quais é possível coletar assinaturas eletrônicas, feedback ou qualquer tipo de contribuição de seus funcionários, clientes ou parceiros comerciais. 🐼

Você pode criar seus formulários do zero - a caixa de ferramentas da plataforma oferece muitas opções e tipos de campos para facilitar ao máximo o seu trabalho. Você também pode economizar tempo e recorrer a modelos editáveis para criar formulários personalizados.

O compartilhamento de seus formulários não requer codificação - crie um link direto para distribuí-lo às partes interessadas ou incorpore-o em seu site.

Com o PandaDoc, você pode adicionar ordens de assinatura aos seus formulários, coletar pagamentos e editar facilmente os formulários publicados.

Melhores recursos do PandaDoc

Caixa de ferramentas fácil de usar

Compartilhamento simples de formulários

Adição de ordens de assinatura aos formulários

Coleta de pagamentos

Limitações do PandaDoc

O preço pode ser muito alto para pessoas físicas, start-ups e empresas menores

Alguns usuários mencionam que ocasionalmente são desconectados da plataforma

Preços do PandaDoc

**Gratuito

Essenciais: US$ 19/mês por assento

US$ 19/mês por assento Business : uS$ 49/mês por estação

: uS$ 49/mês por estação Enterprise: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

PandaDoc ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 1.000 avaliações)

Supere seu jogo de dados com o software de automação de formulários

Os formulários são uma excelente maneira de obter as informações de que você precisa. As ferramentas de software de automação de formulários dão um passo adiante e permitem que você colete e analise dados sem levantar um dedo. 🙌

Os softwares de automação de formulários da nossa lista são como assistentes de automação de formulários com opções impressionantes para criar e compartilhar formulários e gerar relatórios. Se você precisar de uma plataforma que vá além e ofereça fantásticas gerenciamento de tarefas e projetos além de recursos de colaboração de alto nível, experimente o ClickUp !